В воздушном пространстве Сирии сбит Ил-20 ВКС РФ

Министерство обороны России сообщает о пропаже с экраном радаров самолёта Ил-20 ВКС РФ. Самолёт исчез по время возвращения на авиабазу «Хмеймим», находящуюся в провинции Латакия. По сообщениям военного ведомства, на связь борт перестал выходить примерно в 23:00 накануне, находясь в этот момент на расстоянии около 35 км от берегов Сирии.В Минобороны РФ отмечают, что российский самолёт исчез с экранов радаров в тот момент, когда авианалёт на сирийскую провинцию Латакия осуществляла четвёрка F-16 ВВС Израиля. Кроме того, в тот же момент российские РЛС зафиксировали ракетный пуск с французского фрегата Auvergne, находящегося в восточной части Средиземноморья.По последней информации, на борту Ил-20 ВКС России находились 14 человек. В районе пропажи самолёта организована поисково-спасательная операция.Российские журналисты обратились в военное ведомство Израиля с просьбой дать разъяснения по этому вопросу. Представители пресс-службы к настоящему моменту заявляют, что «сообщения от зарубежных источников не комментируют».На американском телеканале CNN заявлено, что самолёт радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 был "случайно сбит сирийскими средствами ПВО, которые наносили удар по израильским боевым самолётам".