Новости

В воздушном пространстве Сирии сбит Ил-20 ВКС РФ

154
Министерство обороны России сообщает о пропаже с экраном радаров самолёта Ил-20 ВКС РФ. Самолёт исчез по время возвращения на авиабазу «Хмеймим», находящуюся в провинции Латакия. По сообщениям военного ведомства, на связь борт перестал выходить примерно в 23:00 накануне, находясь в этот момент на расстоянии около 35 км от берегов Сирии.



В Минобороны РФ отмечают, что российский самолёт исчез с экранов радаров в тот момент, когда авианалёт на сирийскую провинцию Латакия осуществляла четвёрка F-16 ВВС Израиля. Кроме того, в тот же момент российские РЛС зафиксировали ракетный пуск с французского фрегата Auvergne, находящегося в восточной части Средиземноморья.


По последней информации, на борту Ил-20 ВКС России находились 14 человек. В районе пропажи самолёта организована поисково-спасательная операция.

Российские журналисты обратились в военное ведомство Израиля с просьбой дать разъяснения по этому вопросу. Представители пресс-службы к настоящему моменту заявляют, что «сообщения от зарубежных источников не комментируют».

На американском телеканале CNN заявлено, что самолёт радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 был "случайно сбит сирийскими средствами ПВО, которые наносили удар по израильским боевым самолётам".
Использованы фотографии:
Википедия
Мы в Яндекс Дзен
Ту-154 МО РФ пропал с экранов радаров после вылета из Сочи
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

154 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 05:42
    +3
    информации о том что Ил-20 точно сбили или упал сам пока же нет...
    а вариантов может быть много
    1. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 05:49
      +8
      Цитата: faiver
      информации о том что Ил-20 точно сбили или упал сам пока же нет...
      а вариантов может быть много

      А Вы что, надеетесь, что он еще летает где-то?
      Если израильские самолеты в этом районе и пуск ракеты французами в это же время, то это явный сговор. Пока установят кто сбил, евреи или французы, время уже уйдет и все тихонечко об этом забудут.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 05:52
        0
        Ну а какие варианты? Разнести все что там ходит и летает на всякий случай без доказательств?!
        1. случайный прохожий Офлайн
          случайный прохожий Сегодня, 05:59
          +6
          Нет конечно. Нужно просто сидеть и молчать.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 06:01
            +4
            Если вступать в конфликт то надо точно знать из за чего. Если его сирийцы сбили а наши влепят по французу например вам жить легче станет?
            1. случайный прохожий Офлайн
              случайный прохожий Сегодня, 06:10
              +6
              Так я же вам написал, что нужно сидеть и молчать, ни про какой конфликт я не писал. Молча сидим и отпекаем.
              1. случайный прохожий Офлайн
                случайный прохожий Сегодня, 06:11
                0
                В смысле обтекаем
                1. Татьяна Онлайн
                  Татьяна Сегодня, 06:17
                  +6
                  Я почти уверена, что российский самолёт именно сбит. Иначе пилоты успели бы сообщить о нештатной ситуации у них на борту.
                  Подозрения на Израиль и Францию - правильные. Однако, что скорее всего, это сделал Израиль. А французы просто своими синхронными с Израилем действиями просто "прикрыли" Израиль от открытых обвинений его в военном преступлении.
                  Это у них согласованная операция, и я думаю по инициативе Израиля из-за Голландских высот.

                  1. pru-pavel Онлайн
                    pru-pavel Сегодня, 06:19
                    -6
                    дело закрыто. судья, огласите приговор!
                  2. Lyapis Онлайн
                    Lyapis Сегодня, 06:31
                    -1
                    Израильтяне, всё время координировали свои атаки с нами, а тут вдруг взяли и сбили самолёт. Чего ради? Просто в силу своей "извечной" сионистской злобы и коварства, что ли? С французами тоже самое. Тут версия появилась, что это сделали сирийцы по ошибке и это, честно, та версия в которую верится больше всего. Как бы неприятно это ни было. request
                    1. Татьяна Онлайн
                      Татьяна Сегодня, 06:44
                      +4
                      Цитата: Lyapis
                      Израильтяне, всё время координировали свои атаки с нами, а тут вдруг взяли и сбили самолёт. Чего ради? Просто в силу своей "извечной" сионистской злобы и коварства, что ли? С французами тоже самое. Тут версия появилась, что это сделали сирийцы по ошибке и это, честно, та версия в которую верится больше всего. Как бы неприятно это ни было. request

                      У Вашей этой версии есть один алогичный недостаток - даже если вывести из под подозрения Израиль. А именно.

                      А что, по-вашему, французы в это же самое время тоже стреляли куда-то - и промазали?! Французы - что, по-вашему, такие уж "мазилы"? В цель попасть не могут?

                      Шевченко и Сатановский про Израиль. Опубликовано: 11 дек. 2012 г.
                      1. Lyapis Онлайн
                        Lyapis Сегодня, 06:51
                        +2
                        Израильтяне и французы наносили удар по территории Сирии, сирийцы отражали этот удар (думаю эта новость не ускользнула от вашего внимания). В это время, примерно в том же районе (относительно конечно) находился Ил. Одна техническая ошибка, человеческий фактор и самолёт стал целью. Глупо, банально, но вполне возможно. По крайней мере реальнее, чем появившееся вдруг у францев и евреев желание пройтись по краю 3-ей мировой.
                      2. Плотник 2329 Офлайн
                        Плотник 2329 Сегодня, 07:03
                        +2
                        Татьяна, не Голландских. Там попроще: Голанских. Без буквы "д" и с одной "л". Просто на всякий случай не в обиду.
                        love
                    2. Татьяна Онлайн
                      Татьяна Сегодня, 07:14
                      +1
                      Цитата: Lyapis
                      Израильтяне и французы наносили удар по территории Сирии, сирийцы отражали этот удар (думаю эта новость не ускользнула от вашего внимания). В это время над примерно в том же район (относительно конечно) находился Ил. Одна техническая ошибка, человеческий фактор и самолёт стал целью. Глупо, банально, но вполне реально. По крайней мере реальнее, чем появившееся вдруг у францев и евреев желание пройтись по краю -3-ей мировой.

                      Ваши бы слова, как говорится, да Богу в уши!
                      Вы забываете о том, что за спиной Израиля и Франции стоят США - и Вашингтону совершенно наплевать на чужие национальные интересы в других странах вдали от границ США. Не будите же Вы при этом отрицать, что США готовятся к ТМВ и хотят, чтобы ЯО обошло территорию США? Сказки о том, что именно все страны хотят избежать Ядерной войны пора прекратить! США надеются выиграть у России в ядерном конфликте в ТМВ.
                      У США в этом плане по ТМВ в Сирии против России свой интерес. См. видео ниже с 6:14 мин. - точка зрения Якова Кедми.

                      Что Израиль делает в Сирии? Опубликовано: 13 апр. 2018 г.
                  3. aleks700 Офлайн
                    aleks700 Сегодня, 07:01
                    +1
                    Однако, что скорее всего, это сделал Израиль. А французы просто своими синхронными с Израилем действиями просто "прикрыли"
                    Однако скорее всего это Франция. Израилю это на фиг не надо.
                  4. Лекс. Онлайн
                    Лекс. Сегодня, 07:26
                    0
                    А если не Израиль извиниться соизволите ?
            2. Комментарий был удален.
        2. Victor_B Онлайн
          Victor_B Сегодня, 06:07
          +10
          Ну а какие варианты? Разнести все что там ходит и летает на всякий случай без доказательств?!
          Объявить бесполетную зону в районе поисков.
          И сбивать и реально топить все, что туда сунется!
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 06:27
            +2
            Скорее всего так и будет.
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 07:04
            -1
            Возможно для создания бесполетной зоны и организовано. Теперь это район поисков. Не удивлюсь если операция спланирована
        3. Alex_Rarog Офлайн
          Alex_Rarog Сегодня, 06:15
          +4
          Утроить к чертям фрегат лягушатников. И заземлить Сафин все что взлетит с земли карповых.
        4. Андрей Панов Онлайн
          Андрей Панов Сегодня, 06:50
          0
          Как нормальные пацаны делают, закрыться в тряпочку, и дрожать!
        5. Комментарий был удален.
        6. Васян1971 Офлайн
          Васян1971 Сегодня, 07:08
          0
          Цитата: Бультерьер
          Ну а какие варианты? Разнести все что там ходит и летает на всякий случай без доказательств?!

          Вояки Свободного мира именно так и делают.
        7. zapfen Онлайн
          zapfen Сегодня, 07:19
          0
          Есть отработанный ответ: запретить, на время, торговать помидорами.
      2. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 05:57
        +3
        А Вы что, надеетесь, что он еще летает где-то?
        - я говорю о причинах пропажи самолета, а не о надеждах что он где то летает...
      3. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 06:15
        +6
        Нет Красноярск, об этом не забудут. Наши не забывают такие вещи просто очень редко афишируют в СМИ последствия своей памяти. Сейчас надо точно выяснить виновника - место, время и обстоятельства.
        1. Я русский Онлайн
          Я русский Сегодня, 06:20
          +2
          Нет Красноярск, об этом не забудут. Наши не забывают такие вещи просто очень редко афишируют в СМИ последствия своей памяти. Сейчас надо точно выяснить виновника - место, время и обстоятельства.

          вы смешны в своей наивности.
          1. Опер Онлайн
            Опер Сегодня, 06:27
            +9
            Вы по меньшей мере лживы прикрываясь подобным ником, по большей обычный провокатор!
            1. Опер Онлайн
              Опер Сегодня, 06:29
              +5
              Только вчера я написал, что упаси Бог случится какая нибудь трагедия тут же набегут мерзавцы-профессионалы пальчиком рану поковырять...
              1. Я русский Онлайн
                Я русский Сегодня, 06:49
                -1
                Только вчера я написал, что упаси Бог случится какая нибудь трагедия тут же набегут мерзавцы-профессионалы пальчиком рану поковырять...

                ты не хами, игорёк и не передёргивай, понял?
                1. Опер Онлайн
                  Опер Сегодня, 07:25
                  0
                  Повторю - самый обычный провокатор!
        2. Ингвар 72 Онлайн
          Ингвар 72 Сегодня, 06:21
          +8
          Цитата: Опер
          Наши не забывают такие вещи просто очень редко афишируют в СМИ последствия своей памяти

          Помню только запрет на импорт турецких помидоров. Или вы будете доказывать, что это тайна покрытая мраком? wink Не ищите черную кошку в темной комнате.
          Евреи свои ответные ходы на весь мир афишируют, и правильно делают.
          1. Опер Онлайн
            Опер Сегодня, 06:30
            +2
            Я вам доказывать ничего и не должен-для вас пост выше!
            1. Ингвар 72 Онлайн
              Ингвар 72 Сегодня, 06:38
              +3
              Цитата: Опер
              Я вам доказывать ничего и не должен-для вас пост выше!

              Кто бы сомневался! good Самое главное брякнуть что нибудь псевдоавторитетное, да? wink
        3. Tank Hard Онлайн
          Tank Hard Сегодня, 07:23
          0
          Цитата: Опер
          +6
          Нет Красноярск, об этом не забудут.

          hi Игорь.ИМХО: Не проверенная информация, конечное, но скорее всего Израиль. Боюсь, как бы не "умылись", как в прошлый раз с Турцией. Ребят жаль...
    2. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 05:51
      +6
      Цитата: faiver
      информации о том что Ил-20 точно сбили или упал сам пока же нет...
      а вариантов может быть много

      А сколько из них хоть сколь-нибудь реалистичных, не из серии "включил невидимость и улетел в Тамбов" или "был похищен космическими работорговцами"?
      Пропал с радаров и прекратил выход на связь это минимум разрушился и (или) рухнул. Сбит, взорвался, потерпел иную аварию (скорее всего катастрофическую) ещё можно погадать.
    3. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 05:53
      0
      Скорее сбили во время стрельбы француза, самолет был между ними и сирийцами.
      О гибели экипажа не говорят будем надеяться.
      1. Александр романов Офлайн
        Александр романов Сегодня, 06:01
        -1
        Цитата: Злой543
        Скорее сбили во время стрельбы француза,

        Крылатой ракетой да fool
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 06:07
          +6
          Романов где написано крылатой ракетой? Французы ракетами по сирийцам, сирийцы по французским ракетам , наш был между ними fool
          1. тлауикол Онлайн
            тлауикол Сегодня, 06:13
            +1
            Цитата: Злой543
            Романов где написано крылатой ракетой? Французы ракетами по сирийцам, сирийцы по французским ракетам , наш был между ними fool

            тогда сирийские ЗРК сбили
        2. tTшка Офлайн
          tTшка Сегодня, 06:41
          +1
          Aster 15/30 вот такие вот ракеты есть на борту фрац. фрегата, она то как раз и способна с 1 попадания ИЛ-20 сбить...
    4. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 06:00
      0
      Вы на самом деле думаете, что он сам по себе упал?
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:18
        -5
        тут маленько размышлений на тему : http://thebigtheone.com/?p=2372
    5. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 06:34
      +6
      С учетом того, CNN практически сразу заявила, что самолёт сбили сирийцы, есть высокая вероятность того, что самолёт сбил Израиль, а заявление CNN, это попытка скрыть этот факт и одновременно предоставить Москве пути отхода, чтобы не потеряв лицо можно было просто согласится с версией CNN и закрыть на этом тему сбитого самолета.
    6. Лена363 Онлайн
      Лена363 Сегодня, 07:14
      0
      Ну конечно, он сам падал, а пилоты смотрели и молчали. Ты соображаешь, что пишешь?
  2. Vita VKO Офлайн
    Vita VKO Сегодня, 05:42
    +16
    Нужно конечно разбираться. Может наконец это станет серьезным поводом России закрыть воздушное пространство в Сирии. А то одна политическая болтовня и озабоченности.
    Но самое главное хотелось бы понять, до каких пор российская авиация в районе боевых действий будет летать без воздушного прикрытия.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 05:44
      +2
      если французы сбили,то это вообще финиш...и где там комплексы "витебск" или "президент" ? в зоне боевых действий самолёт без защиты от ПВО находился ? или не помогло ? what
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 05:53
        +1
        Чем? Крылатой ракетой ?
        1. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 06:09
          +4
          А пво у них нет?
      2. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:06
        0
        Они не на всех бортах ещё стоят, да и гарантии стопроцентной они не дают.
      3. фрезер Онлайн
        фрезер Сегодня, 06:09
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        если французы сбили,то это вообще финиш...и где там комплексы "витебск" или "президент" ? в зоне боевых действий самолёт без защиты от ПВО находился ? или не помогло ? what

        "Витебск" и "президент-с" - это для внутреннего потребления что бы по тв Звезда крутить. В сирии вертолёты с этими системами сбивали уже, ми 35 года два назад точно.
      4. Рысь33 Офлайн
        Рысь33 Сегодня, 06:45
        +2
        Похоже как обычно никто до последнего момента не верил, что так нагло и цынично в открытую могут сбить наш самолёт. Это де факто объявление францией войны России. Надеюсь сегодня стартанут калибры и арабские сми опять запестрят фотками трупов бармалеев в перемешку с трупами натовцев.
    2. Лена363 Онлайн
      Лена363 Сегодня, 07:17
      0
      А что решит воздушное прикрытие для защиты от ракеты? Бесполезно
  3. udincev Офлайн
    udincev Сегодня, 05:44
    +1
    Кроме того, в тот же момент российские РЛС зафиксировали ракетный пуск с французского фрегата Auvergne, находящегося в восточной части Средиземноморья.
    Что, уже отмашка была о применении САА химоружия?
  4. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 05:45
    +14
    Био-мать!
    Био-крем!
    Вечер перестает быть томным...
    Из слов - только матерные!
    Из такой истории может и до ядрен-войны дойти!
    Не хотелось бы мне сейчас на месте Путина оказаться...
    Задача со многими неизвестными. А вот решения, которые Путин ДОЛЖЕН, обязан прямо сейчас принимать... у меня нет решения. Правильного. С моего дивана не видно, точнее с дивана я "решительно наношу вдребезги-пополам" удар по авиабазе в Израиле и пусть они только дернутся!
    Вот только наносилка у моего дивана не выросла. А Путин прямо сейчас сидит и РЕАЛЬНО принимает какие-то решения, вплоть до озвученного мною. Во всяком случае такой удар АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО в данное время рассматривается. Прямо в эти минуты (часы). В числе других.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 05:51
      +3
      Не волнуйтесь,канадец.С "нашими"рукамиводителей"такое исключено.Кто же будет уничтожать своих близких проживающих на западе?Хотя эта трагедия конечно ставит мир на грань.
      1. Александр романов Офлайн
        Александр романов Сегодня, 05:57
        -1
        Цитата: 210окв
        Не волнуйтесь,канадец.С "нашими"рукамиводителей"такое исключено.Кто же будет уничтожать своих близких проживающих на западе?

        Если сбили сирийцы,жахнем по Ассаду?
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 06:03
          +2
          Ошибка сирийцев не исключена И жахать по Саду не будем.Есть вопросы к нашему МО-почему не обеспечили безопасность полета?В плане прикрытия,противодействия и наконец элементарного предупреждения.Впрочем дождемся конкретики по этой трагедии.
          1. Александр романов Офлайн
            Александр романов Сегодня, 06:06
            0
            Цитата: 210окв
            Есть вопросы к нашему МО-почему не обеспечили безопасность полета?В

            Так напишите в МО ваши вопросы. А то тут диванные генералы уже всех подряд готовы,сбивать и топить.
            Ничего не ясно,но у вас уже вопросы.Если вы умнее нашего МО,так вперед ,вместо Шоигу
        2. Рысь33 Офлайн
          Рысь33 Сегодня, 06:51
          +1
          Сирийцы?! А какже системы свой-чужой? Что они 3 года исправно работали, а в момент стрельбы с французского корабля вдруг дали сбой? Я лично в чудеса не верю. Эти типичная провокация в стиле США загребать жар чужими руками.
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 07:13
            0
            А эта система свой-чужой не могла быть отключена?
        3. Командировочный Офлайн
          Командировочный Сегодня, 06:51
          +2
          А почему никто не предполагает, что система "свой-чужой" общая у нас и сирийцев.
          Я думаю наше МО имеет данные по этому инцеденту. И предполагать мы можем все. В любом случае необходимо дождаться результатов ПСО.
          PS. Я же думал, какие будут "комментарии" наших западных "партнёров" по поводу договоренностей России и Турции по Идлибу.
        4. udincev Офлайн
          udincev Сегодня, 06:55
          0
          Цитата: Александр романов
          Если сбили сирийцы,жахнем по Ассаду?

          Если РФ "скрипалей" в Лондоне травит, то почему бы сирийцам (с перепугу, по неграмотности, по несогласованности) не сбить... what Тем более они вот-вот химоружие должны применитьangry (французы ждали, но не выдержали ожидания?) ... Да и СNN никогда не ошибается yes
      2. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 05:58
        +8
        Вы реально верите, что "наполовину нашему" народу хоть какое-то дело есть до России?
        Я это знаю не по-наслышке! Наплевать им ВСЕМ! АБСОЛЮТНО ВСЕМ б/у гражданам РФ/СССР на Россию!
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 06:05
          0
          Да я уверен в этом!Однако если все же дело перейдет ТУ грань-не наплевать будет всем!
          1. Victor_B Онлайн
            Victor_B Сегодня, 06:10
            +2
            Да я уверен в этом!Однако если все же дело перейдет ТУ грань-не наплевать будет всем!
            Это точно!
            Но на месте Путина меньше всего должно волновать, что там живут бывшие наши евреи.
            Они ЕВРЕИ! Они гордятся этим! И ВООБЩЕ не воспринимают Россию как родину.
            В этом плане я пострадавший.
            У меня жена еврейка, а я русский и трое моих детей КОШЕРНЫЕ ЕВРЕИ.
            Но только у дочки иудаизм головного мозга (от мужа), а 2 сына нормальные.
            Но!
            Я со своими сыновьями окажусь по разные стороны фронта в случае войны между Россией и Израилем.
            1. Lek3338 Онлайн
              Lek3338 Сегодня, 06:42
              0
              Цитата: Victor_B
              Это точно!
              Но на месте Путина меньше всего должно волновать, что там живут бывшие наши евреи.
              Они ЕВРЕИ! Они гордятся этим! И ВООБЩЕ не воспринимают Россию как родину.
              В этом плане я пострадавший.
              У меня жена еврейка, а я русский и трое моих детей КОШЕРНЫЕ ЕВРЕИ.
              Но только у дочки иудаизм головного мозга (от мужа), а 2 сына нормальные.
              Но!
              Я со своими сыновьями окажусь по разные стороны фронта в случае войны между Россией и Израилем.

              Надеюсь это сарказм ,если НЕТ то ты мужик,реально на голову отбитый человек .Какой нафиг Израиль или Россия? когда речь заходит о семье ,сыновьях, дочери то страны ,политические строи ,идеологии должны идти на три буквы .Семья то что создал ты ,дети твоя кровинка которыми ты должен управлять путем нахождения консенсуса . А идеологии иудаизма или русского мира в купе с патриотизмом, вещи которые придумали другие чтоб управлять тобой .И если ты не управляешь семьей и оказываешься в разных окопах только потому что идеология управляет тобой .Значит хреновый ты отец ,по гроб быть пешкой чужого мнения.Ты не о окопе должен думать ,а наоборот стараться налаживать отношения сначала в семье ,потом между русскими и евреями .И вообще хреново жениться на людях другой цивилизации,нации,этноса ,народа ,ещё раз убедился кто то должен обязательно ассимилироваться .
              1. Victor_B Онлайн
                Victor_B Сегодня, 06:49
                0
                Надеюсь это сарказм

                Нет, это не сарказм!
                Мои оба сына послужили в АОИ.
                Они патриоты (без кавычек) Израиля.
                И не надо мне, живущему в Торонто, имеющему дело почти на 100% с евреями, втирать, что они страстно Россию обожают!
                Слава богу, что удалось (не сразу ибо патриоты) из Израиля в Канаду перетащить.
                После этого меня судьба Израиля не интересует.
                1. Lek3338 Онлайн
                  Lek3338 Сегодня, 06:58
                  0
                  Цитата: Victor_B
                  Нет, это не сарказм!

                  Хмм да уж мужик ,не хотелось бы быть на твоём месте .В Аз-не есть такая поговорка когда спрашивают откуда ты ?отвечают с ухмылкой "еще не женился, не знаю" детей воспитывают бабы .Пока не поздно налаживай отношения ,не смотри на них как на патриотов Израиля или РФ ,смотри на них как на частицу самого себя .Покажи им свою культуру в купе с той что они впитали .Русскую культуру покажи им ,все мы продукт нашего окружения и может дети превратятся в звено которое свяжет вас .А то как относятся евреи к России не значит абсолютно ничего ,если в детях не смог вбить свою культуру ,то чего ждать от чужих ?
                  1. Victor_B Онлайн
                    Victor_B Сегодня, 07:03
                    0
                    Какую культуру?
                    Ежели ваша дочка кошрут соблюдает. В синагогу ходит.
                    Если твой старший сын в отпуск не во Владивосток поехал, а на Филлипины отправился (через Сеул).
                    Молодость моих детей (обоим за 30) прошла в Израиле.
                    Я их туда не отправлял.
                    1. Lek3338 Онлайн
                      Lek3338 Сегодня, 07:21
                      0
                      Цитата: Victor_B
                      Какую культуру?
                      Ежели ваша дочка кошрут соблюдает. В синагогу ходит.
                      Если твой старший сын в отпуск не во Владивосток поехал, а на Филлипины отправился (через Сеул).
                      Молодость моих детей (обоим за 30) прошла в Израиле.
                      Я их туда не отправлял.

                      Эх Виктор Виктор я верю вам,есть не пробиваемые люди такие и среди моей родни есть .
                      Но собрать семью ,выехать куда то ,дача например пикник скажем .Всем семьей приготовить шашлык,барбекю или что там у вас .Поставить сала ,соленья ,огурчика ,чеснок и т.д из вашей кухни ,рядом поставь и из Израильского .Дочя наверно не пьёт ,попроси выслушать но обстановка важна .Попроси у них шанс на один разговор серьезный ,накатай рюмку .Когда спросят почему ты нас собрал ?Скажи кондиция не та и накатай ещё даже если не пьешь .Не пойми не правильно это не русская культура это общее мировая и вылей всё что накопилось .И сам успокоишься и они поймут ,может не сразу ,может после твоей кончины (кстати долгой жизни тебе ) но когда то поймут обязательно .Но сделать это нужно в обстановке ,где вы все собрались и вместе и накрыли стол .Расскажи свои мечты ,как бы тебе хотелось часто собираться и видится с ними .Спиртное в умеренном виде и искренность творит чудеса ,действенный метод .Мой кузен не общался с отцом ,его отец пьёт по черному после развода с женой и отъезда сыновей .Я позвал обоих ,посидели ,поговорили сын хотел объяснить отцу что :папа от тебя мне уже ничего не надо ,сам добился всего ,просто измени чуть чуть жизнь меньше пей .Отец и сын рыдали как дети ,ведь никто из них не хотел ссориться .Может они не совсем поняли ,но перед очередными поступками завтра вспомнят этот разговор .И когда то поймут и будут сожалеть ,главное чтоб это было при жизни обоих .
                2. igorbrsv Онлайн
                  igorbrsv Сегодня, 07:19
                  0
                  Тяжело Вам. Сочувствую
            2. besik Офлайн
              besik Сегодня, 06:48
              0
              Вы на кошерной стороне?
    2. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 06:10
      +1
      Цитата: Victor_B
      А вот решения, которые Путин ДОЛЖЕН, обязан прямо сейчас принимать...

      Увы, но такие решения он, скорее всего, принимать попросту не способен - слишком серьёзные денежные интересы его и тех, кто ему близок окажутся в случае эскалации напряженности под ударом.
      Да и дочки со стальными яйцами у него нет. request
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:29
        +3
        Ну вы то способны. С дивана жахнуть легче всего.
    3. Spartanec Офлайн
      Spartanec Сегодня, 06:10
      +6
      У Путина сейчас идет очень важное совещание по принятию решения как правильнее обратиться к нанесшим удар по самолету: "уважаемые партнеры" или все же "дорогие друзья". Других решений не будет 100%. Ложить он хотел на гибель 14 человек. Это же не его дети. А от себя скажу не можешь как глава государства защитить своих военнослужащих сиди в кремле и держи язык в ....
  5. Декларант Офлайн
    Декларант Сегодня, 05:45
    +3
    А по кому и зачем стрелял "француз"?
    1. noWAR Офлайн
      noWAR Сегодня, 05:52
      +4
      Кстати, у него то вроде пару десятков ракет ПВО на борту!
  6. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 05:46
    +5
    Выразим озабоченность..
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 05:48
      +6
      Цитата: zyzx
      Выразим озабоченность..

      ну,если "крайнюю степень" разве что... what
      1. kepmor Офлайн
        kepmor Сегодня, 06:03
        +1
        ну на крайний случай по давно отработанной схеме...он упал...
      2. besik Офлайн
        besik Сегодня, 06:49
        0
        Это ж на крайний случай! А это разве он?
  7. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 05:47
    +6
    Погибли парни ни за что !
    Израильские ВВС совершали налет когда самолет РЭР и РЭБ висел в воздухе ? Насколько надо быть уверенным в безнаказанности. Опять наши министерства сопли будут жевать что ли ?
  8. Я русский Онлайн
    Я русский Сегодня, 05:49
    0
    очередной неожиданный "удар в спину"?
    Пока не будет официально заявлено о гибели наших военнослужащих, считаю соболезнования приносить - преждевременно.
  9. жарофф Офлайн
    жарофф Сегодня, 05:49
    +1
    Сирийцы случайно сбили, отражая атаку ракет. Нашим же оружием по нам.
    1. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 05:57
      +13
      Это "новость" с CNN, "наичестнейшего" новостного агентства самой "порядочной и честнейшей" страны. Пентагон заявил, что сбили якобы сирийцы. А мы и союзники не причём.
      А так, слишком много совпадений: кошерные Ф-16, пуски с ХРанцуза. Как говорится, терзают смутные сомнения. Согласен с собеседником выше, пока разберутся всё забудется. Да и за новой провокацией от "партнёров" не заржавеет.
      1. тлауикол Онлайн
        тлауикол Сегодня, 06:16
        +5
        самая достоверная версия, кстати. Ф16тым он никакой угрозы не представлял. А вот сирийцы вспомните как налеты "отражали" в этом году
        1. Николай Петров Онлайн
          Николай Петров Сегодня, 06:20
          +3
          Иван, пока всё темно и непонятно. Сирийцы - маловероятно. Возможно полосатые пытаются отмазать своего союзника Наполеона комнатного - Макрона. Возможно кошерные не хотят выглядеть мягко сказать в нехорошем ракурсе. Но ведь и кошерные летали, и пожиратели жаб стреляли. Будем ждать результатов расследования. Хотя здесь общающимся скажут лишь то, что посчитают нужным.
    2. К-612-О Онлайн
      К-612-О Сегодня, 06:06
      +11
      Это идиотизм, цель прекрасно распознаётся на средствах контроля ВП, и перед применением всегда осуществляется запрос свой-чужой. Да и потом сирийская пво без наших радиолокационных данных вряд ли работает. Я склоняюсь к тому,что фрегат отработал.
    3. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 06:06
      +1
      к сожалению, но этот вариант наиболее вероятен...
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:28
        -3
        Цитата: К-612-О
        Я склоняюсь к тому,что фрегат отработал.

        Цитата: kepmor
        к сожалению, но этот вариант наиболее вероятен...

        вот как раз-маловероятен.ПВО у француза так себе,ближнего боя, далековато ИЛ был от него. но чёрт его знает...
        1. Дырокол Онлайн
          Дырокол Сегодня, 07:07
          0
          Цитата: андрей юрьевич
          ПВО у француза так себе,ближнего боя,

          С этого место поподробнее пожалуйста ибо фрегаты типа FREMM позиционируются как фрегаты ПВО, а у вас новые сведения, прошу вас не молчите!
  10. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 05:50
    +1
    Еще одна трагедия. Теперь французы "порезвились"? По ошибке? Уж пуски сирийских ПВО на наших радарах видны очень отчетливо. Ответ на разоблачение укропитеков? Самолет уж очень надежный, двигателей море, такой чтобы сбить, малым калибром не отделаешься.
  11. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 05:51
    +2
    Ну приехали...
  12. noWAR Офлайн
    noWAR Сегодня, 05:53
    +1
    У Сирийской ПВО нет систем распознавания С-Ч???
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 06:00
      +3
      а причем тут система опознования "С-Ч" сирийской пво и нашего самолета?
  13. andrey-ivanov Офлайн
    andrey-ivanov Сегодня, 05:56
    +5
    "случайно сбит сирийскими средствами ПВО, которые наносили удар по израильским боевым самолётам".

    А СNN уже всё знает... "Сбили, случайно, сирийские средства ПВО." Наводит на размышления...
  14. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 05:56
    +6
    Французы пойдут по опыту американцев сбивших иранский Боинг в 1988, заявят что посчитали ИЛ-20 бомбардировщиком Ту-95 который их атаковал. Возможно это прелюдия к массированному ракетному обстрелу Сирии, убрали самолет который им сильно мешал и досаждал.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:29
      -2
      на войне обычно мстят, а не озабочиваются.
  15. ShM05 Офлайн
    ShM05 Сегодня, 05:57
    +14
    Спорим ничего не будет многоуважаемым партнёрам?? Без разницы если Израиль сбил или французы, никто не ответит, утремся. Выразим озабоченность. На этом все и закончится. Если МО не способно определить кто самолёт сбил всего лишь в 35 км от берегов, чем они там вообще занимаются? Разрешили бомбить союзника кому не лень вот и получайте, с такой позорной политикой путин уже догнал своего наставника, партнёры уступки воспринимают за слабость и дальше будут давить. Ничем хорошим это для России и Сирии не закончится
    1. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 06:05
      +1
      Полностью с вами согласен.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:15
      -2
      А война с ними для нас закончится праздником и тортиком?! От сторонних бомбежек задачи главные не страдали. Чем они нам мешали? Это не уличная шпана, где кровь за кровь . Это серьезные игры. МО свою работу не выполнило? Сирия пала? Асад потерял власть? Мы лишились баз? На что из перечисленного удары Израиля или ещё чьи то повлияли? А самолюбие... как говорил один очень серьезный человек- если на тебя наставили ствол плачь, стонай, хоть ссы в трусы но сократи дистанцию. Твоя задача выжить и подойти на такое расстояние до противника, где ты сможешь его обеззаружить.
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:34
        -1
        Цитата: Бультерьер
        Это серьезные игры. МО свою работу не выполнило?

        да. "трубу" бородатым со штатами,из Катара не удалось протянуть,газпром тут выиграл. остальное-чешуя...
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 06:38
          +1
          Газпром? Серьезно? А бюджет Российской Федерации ни чего не выиграл? Да и дело то не в этом. Задачи поставленные перед МО выполняются?
    3. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 06:37
      -1
      Спорим ничего не будет многоуважаемым партнёрам??

      Скорее всего так и будет.
      Так и хочется написать "увы!", но на хрен лично мне сдалась войнушка, даже с Израилем.
      Но теперь, по-любому, израильский самолет в ближайшем будущем будет уничтожен. Может не один.
      Вот это я считаю неизбежным!
  16. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 06:03
    -1
    Да уж подождём
  17. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 06:03
    +4
    варианты :
    1. упал сам
    2. сбили сирийцы по ошибке либо сбой в сирийской ракете
    3. французы
    4. израильтяне
    5. неустановленные пока силы
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 06:05
      +5
      НЛО?
      Инопланетяне?
      Может американцы?
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 06:11
        +4
        помимо французского фрегата там еще корабли НАТО есть...
      2. Цой Офлайн
        Цой Сегодня, 06:27
        0
        Цитата: Victor_B
        +3
        НЛО?
        Инопланетяне?
        Может американцы?


        Вы забыли рептилоидов и гуманоидных парней с Нибиру. По версии Рентв они как раз за амеров топят.
  18. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 06:04
    +4
    Администрация сайта, рейтинг с новости уберите...
  19. Severok Офлайн
    Severok Сегодня, 06:10
    +2
    Несколько вариантов ответки нашего "верховного" правителя:
    - выскажет озабоченность
    - выразит соболезнование погибшим, с обещанием не оставить в трудную минуту и даст погибшим по железному кресту на красной ленте
    - направит ноту израилю и французскому макарону
    - объявит бесполётную зону над Идлибом и всей Сирией
    - опять срочно соберёт совет безде... безопасности ООН и дело окончится сотрясанием воздуха
    - всех замочит в сортире
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 06:16
      +5
      а чо толку от безполетной зоны? самолеты израиля в воздушное пространство сирии не входят...
  20. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:11
    +2
    Жахнули не по Москольцу, - значит реакции РФ, как всегда, не будут.
    Государственные "иерархи" прощают долги, сбитые самолёты, конфискации собственности, жестокие убийства граждан и соотечественников, обстрелы баз, дипломатическое хамство...Закономерный итог политики.
  21. tTшка Офлайн
    tTшка Сегодня, 06:12
    +9
    Я конечно не военный и все такое, но ... пора уже либо "уничтожать носители", либо валить нафиг с этой Сирии ... Ребята гибнут, а ответственности за это никто не несет !!! Пора либо показать, что есть что-то между ног, либо сопеть в тряпочку у себя дома...
  22. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 06:12
    +6
    Не успели обломки долететь до земли, а американцы, как всегда, уже определили "виновного". Теперь эта версия - "сирийское ПВО", будет основополагающей для западных СМИ и всех разбирательств. Возникает вопрос к МО РФ, почему наш разведчик летал без прикрытия. Он летал не просто в нейтральных водах, а в регионе боевых действий.
    Похоже, урок со сбитым турками Су, не пошёл в прок. Сейчас начнётся очередное "соплежуйство".
    1. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 07:10
      0
      Цитата: askort154
      Не успели обломки долететь до земли, а американцы, как всегда, уже определили "виновного".

      Это не сложно обладая современными средствами разведки, коих у американцев в том районе достаточно.
  23. uhu189 Офлайн
    uhu189 Сегодня, 06:14
    +6
    За этой трагедией в тени остался тот факт, что в отражении удара участвовала наша система ПВО на авиабазе Хмеймим и в Тартусе. До этого работали только сирийцы. Теперь уже и наши стали. И тут вопрос - либо для наших удар был неожиданностью, либо что-то изменилось в ходе договоренностей между РФ и Израилем и странами НАТО. Это очень тревожный симптом. А тут ещё и потеря самолета РЭБ... ПО публикациям в прессе пытаться разобраться в этом дело гиблое, правда в подробностях вряд-ли всплывет без желания МО
    1. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 07:11
      0
      Цитата: uhu189
      А тут ещё и потеря самолета РЭБ..

      Ил20 разведчик, не выдумывайте, постановщик помех Ил22.
      1. a.s.zzz888 Онлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:24
        0
        Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:11


        Самолеты Ил-20 используются для радиоэлектронной борьбы и разведки
        Машина оборудована радиолокационной системой бокового обзора, инфракрасным сканером, оптическими датчиками и системой спутниковой связи. Ил-20 работали в Сирии — в частности, осуществляли наблюдение за демилитаризованными зонами.

        SMM Syria
        @smmsyria

        ...для сведения...
  24. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:14
    -4
    Что Путин и Лаврушка опять промолчат , или надо что нить еврейское сбить , и не одно .
  25. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 06:16
    0
    Опять утремся и скажем, так нельзя.
  26. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 06:20
    -4
    Старьё без прикрытия... Слава командующим!
    В 1970-х я называл их "ежиками" из=за множества антенн. А вообще, полное ничто, которому в обед сто лет. Вы летали в этом хламе? Там крылья так и кажется - оторвутся! И защиты - ноль! Одно хвастовство: у нас, у нас... у хохлов - газ, а в Сибири - нет!
  27. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 06:20
    0
    скорее всего самолет упал в море надо искать
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:37
      -1
      Цитата: Adimius38
      скорее всего самолет упал в море надо искать

      это гениальная мысль...
      1. Дырокол Онлайн
        Дырокол Сегодня, 07:11
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        это гениальная мысль...

        Главное нетривиальная...
  28. demo Офлайн
    demo Сегодня, 06:22
    +2
    А ведь следовало такое ожидать.
    Случайно или не не специально - какая разница?
    И то и другое - это все один план.
    Мне наше положение напоминает игру моего детства.
    Выходит человек перед полукругом и его кто-то бьет сзади.
    Отгадал кто ударил - вперед.
    Не отгадал - еще бьют.
    Только Россию как били так и бьют.
    Хоть и отгадала.
    Это общее впечатление.
    А теперь частности.
    "Мировое сообщество" использует простую тактику - делать все исподтишка.
    Случайно создали ИГИЛ, случайно вооружили, случайно закупали чужую ворованную нефть, случайно лечили бармалеев, случайно стреляли по нашим летательным аппаратом, случайно убивали наших военнослужащих и масса дополнительных случайностей.
    Гибнут наши военнослужащие, гибнет техника.
    Нам заявляют об сотнях испытанных в Сирии новейших и не имеющих (ну сами знаете) образцах вооружений.
    А база в Хмеймиме как атаковалась, так и атакуется донами.
    А Израиль как бомбил, так и бомбит Сирию.
    А турки как виляли хвостом, так и виляют.
    А мы продолжаем сопли, только уже кровавые на кулак мотать.
    Только не стоит задавать идиотские вопросы - а что после этого надо Третью мировую начинать?
    Да после меньших событий начинались войны.
    Хоть и не мировые, но более действенные.
    Столько упущенных возможностей было у России в последние 4 года и все коту под хвост.
    1. Я русский Онлайн
      Я русский Сегодня, 06:25
      +2
      Столько упущенных возможностей было у России в последние 4 года и все коту под хвост.

      А сколько таких упущенных возможностей за прошедших 18 лет?
      А сколько еще за предстоящих позорных путинских 6 лет еще впереди?
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:39
        -2
        "я русский"-верю...у тебя "Чугун" на "аве"...
        1. Я русский Онлайн
          Я русский Сегодня, 06:46
          -2
          у тебя "Чугун" на "аве"..

          Антон Чугур,если быть точным. И что дальше?
          Тебе что с этого?
          1. Minus Офлайн
            Minus Сегодня, 07:24
            0
            Ну если точнее то Чигур
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:31
      0
      Упущенных возможностей вступить в войну?
      1. Ингвар 72 Онлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 06:42
        0
        Цитата: Бультерьер
        Упущенных возможностей вступить в войну?

        А вы знаете, что после того, как кончаются щеки для подстав, в ход идут булки? Задние булки.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 06:47
          0
          Да вы что? А простите мы сирийскую компанию проиграли? Там простите французы или штаты победили? Или мы сбежали оттуда? Игил поди уже границы наши штурмует? Вы про эти самые подставленные щёки?!
          1. Ингвар 72 Онлайн
            Ингвар 72 Сегодня, 07:23
            0
            Цитата: Бультерьер
            А простите мы сирийскую компанию проиграли?

            Но и не выиграли, да? А сирийских союзников бомбят все кому не лень. Это оплеуха нам, в первую очередь.
            Цитата: Бультерьер
            Игил поди уже границы наши штурмует?

            А должно? belay Оно создано для дестабилизации ближнего Востока.
  29. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 06:23
    -1
    Что за бред про "сбили свои"? Там же ответчики "свой-чужой" есть.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:40
      0
      Цитата: Феникс_Львов
      Что за бред про "сбили свои"? Там же ответчики "свой-чужой" есть.

      100% гарантии это не даёт. (матчасть)
  30. swnvaleria Офлайн
    swnvaleria Сегодня, 06:24
    -3
    опять наши сопли жевать будут
  31. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 06:25
    0
    Ил-20 надежный и крепкий самолет. Поэтому ракета с ф16 самолет сразу катострофично не завалит. Ракета aster 15/30 с франц фрегата вполне может и завалить, впрочем как и ракета комплекса с-200 и с-400 систем пво сирии и РФ которые таки и пытались сбить томогавки и то что выпускали израильтяне.
  32. SGarnik Офлайн
    SGarnik Сегодня, 06:26
    +3
    Объявить бесполетную зону над территорией Сирии контролируемой САА.
  33. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 06:30
    +1
    Цитата: Цой
    Цитата: Victor_B
    +3
    НЛО?
    Инопланетяне?
    Может американцы?


    Вы забыли рептилоидов и гуманоидных парней с Нибиру. По версии Рентв они как раз за амеров топят.

    А зачем плодить лишние сущности?
    Ежели вот тут, рядышком, американские корабли.
  34. jonht Онлайн
    jonht Сегодня, 06:35
    +1
    И так, все обо*раные, утертые и прочие диванные, быренько собрались и поехали валить французкие эсминцы и израильские истребители. По дороге помоетесь и утретесь, а те кому положено думаю разберутся что к чему....

    Родным и близким погибшим при исполнении Офицерам мое соболезнование.
    пусть земля им будет пухом, а вам чистого неба.
  35. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +2
    Когда утром прочитал информацию, то теплилась надежда, что информация не достоверная. Но увы, через час МО подтвердило. Тяжело воспринимать такую информацию. Сейчас нужно не гадать, а ждать более детальных разъяснений от МО РФ. Западные СМИ естественно будут вешать всех кошек на сирийскую армию. Кому-то не терпится втянуть Россию в вооруженный конфликт с западом.
    1. besik Офлайн
      besik Сегодня, 06:55
      0
      А есть варианты не втянуться? Если есть, то они нам не понравятся и будет лучше втянуться, чем эти варианты...мне хватило 90х по самое нимагу. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
  36. Dave36 Онлайн
    Dave36 Сегодня, 06:38
    +1
    Сбили, знали кого, знали ответа не будет..,занавес
  37. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:51
    +3
    Уж сотый день врезаются гранаты
    В Малахов окровавленный курган,
    И рыжие британские солдаты
    Идут на штурм под хриплый барабан.
    А крепость Петропавловск-на-Камчатке
    Погружена в привычный мирный сон.
    Хромой поручик, натянув перчатки,
    С утра обходит местный гарнизон.
    Седой солдат, откозыряв неловко,
    Трет рукавом ленивые глаза,
    И возле пушек бродит на веревке
    Худая гарнизонная коза.
    Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
    Они забыли там, за семь морей,
    Что здесь, на самом кончике России,
    Живет поручик с ротой егерей…
    Поручик, долго щурясь против света,
    Смотрел на юг, на море, где вдали —
    Неужто нынче будет эстафета?-
    Маячили в тумане корабли.
    Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
    То белой от волнения, сюда,
    Построившись кильватерной колонной,
    Шли к берегу британские суда.
    Зачем пришли они из Альбиона?
    Что нужно им? Донесся дальний гром,
    И волны у подножья бастиона
    Вскипели, обожженные ядром.
    Полдня они палили наудачу,
    Грозя весь город обратить в костер.
    Держа в кармане требованье сдачи,
    На бастион взошел парламентер.
    Поручик, в хромоте своей увидя
    Опасность для достоинства страны,
    Надменно принимал британца, сидя
    На лавочке у крепостной стены.
    Что защищать? Заржавленные пушки,
    Две улицы то в лужах, то в пыли,
    Косые гарнизонные избушки,
    Клочок не нужной никому земли?
    Но все-таки ведь что-то есть такое,
    Что жаль отдать британцу с корабля?
    Он горсточку земли растер рукою:
    Забытая, а все-таки земля.
    Дырявые, обветренные флаги
    Над крышами шумят среди ветвей…
    «Нет, я не подпишу твоей бумаги,
    Так и скажи Виктории своей!»
    Вот это ответ .
  38. литий17 Офлайн
    литий17 Сегодня, 07:00
    +3
    Аналогия с нашим штурмовиком сбитый турками! ВВП начал красиво и жестко, вроде бы и результат возник. Но опять все втихую проехало. Это я о том, что официально не было объявлено об извинениях и компенсации Турции на правительственном уровне. Списали на потом на "изменника" летчика, которого сначала славили! Так и здесь по всей видимости будет! Ребят жалко, использовали и....Евреи бы за своих порвали!
    1. jonht Онлайн
      jonht Сегодня, 07:04
      0
      Если что, турка что сбил наш су-24 уже нет в живых....
      1. литий17 Офлайн
        литий17 Сегодня, 07:09
        +1
        Дело не в летчике, а в том как себя вел Эрдоган, который начал пальцы веером гнуть! Ведь ВВП выдвинул условие - извинения и компенсация! И что? Приехал после того как самого не грохнули, свалил все на летчика которого грохнули свои же, и сейчас как обычно подличает!
      2. tTшка Офлайн
        tTшка Сегодня, 07:12
        0
        Я не спорю, но откуда информация ? И если известно, то при каких обстоятельствах не стало его ( хотя бы официальная версия причины смерти/гибели ) ?
        1. jonht Онлайн
          jonht Сегодня, 07:17
          0
          Информация была в Турецких СМИ, как не помню, но в статье было написано. что пилот ВВС был убит и там разные предположения. Оригинал не читал, только перевод статьи. Я думаю если поискать в нете то должна найтись данная статья.
  39. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:04
    +1
    Цитата: андрей юрьевич
    если французы сбили,то это вообще финиш...и где там комплексы "витебск" или "президент" ? в зоне боевых действий самолёт без защиты от ПВО находился ? или не помогло ?

    ----------------------------------
    Андрей, сейчас "патриоты" объяснят кто и почему. И почему снова без прикрытия летают.
  40. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 07:11
    +1
    Ну теперь нужно чтоб французский фрегат "случайно" напоролся на что нибудь а в F-16 ну например врезалась какая нибудь "птица". Или опять выразят озабоченность? Евреи пусть не открыто , но наказали бы.
  41. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
    0
    самолёт исчез с экранов радаров в тот момент, когда авианалёт на сирийскую провинцию Латакия осуществляла четвёрка F-16 ВВС Израиля.

    ... по СМИ Россия-24, самолёт сбили в 30 км от нашей базы, сразу приняли меры к обнаружению и спасению людей...
    ... и что СЛУЧАЙНОСТЬ????????? и кто поверит????????... если докажут что сбили F-16 израиля - заровнять это бандитское и террористическое сообщество с камнями и песком... кстати, по тем же СМИ израиль от кометов отказался....
  42. brr1 Офлайн
    brr1 Сегодня, 07:17
    +1
    Странно, в ветке не одного комментария еврофашистов сионистских нет. А где победные крики о хитрости фашистской авиации и тд. ?