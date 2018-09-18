Климкин: Хакеры атакуют константинопольскую патриархию

Для тех, кто за этим (за «кибератаками») стоит, нет ничего святого.

Министр иностранных дел Украины объявил о том, что Россия «пытается отомстить Константинопольской патриархии за готовность предоставить автокефалию УПЦ Киевского патриархата. Климкин утверждает, что «Константинополь на фоне своего решения подвергся беспрецедентной кибератаке».Климкин заявил также, что кибератакам подверглись и аккаунты экзархов (из США и Канады), которые ранее были направлены Варфоломеем (т.н. Вселенский патриарх) в Киев, где наместники-посланцы решают вопрос признания Константинополем самостоятельности Украинской православной церкви КП.Климкин:Министр иностранных дел светского государства теперь комментирует веру и святость?Накануне президент Украины встретился с теми самыми экзархами из США и Канады, «атакуемыми хакерами». Они передали Порошенко письмо от константинопольского иерарха, в котором тот поздравляет «народ Украины с верой в процесс, способный привести к духовному процветанию и независимости Украины».Что подразумевает под термином «духовная независимость» человек, который проживает в несуществующем Константинополе, давно завоёванном турками и наречённом Стамбулом, имеющий паспорт гражданина государства с превалирующим мусульманских населением, остаётся загадкой.