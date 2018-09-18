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Климкин: Хакеры атакуют константинопольскую патриархию

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Министр иностранных дел Украины объявил о том, что Россия «пытается отомстить Константинопольской патриархии за готовность предоставить автокефалию УПЦ Киевского патриархата. Климкин утверждает, что «Константинополь на фоне своего решения подвергся беспрецедентной кибератаке».



Климкин заявил также, что кибератакам подверглись и аккаунты экзархов (из США и Канады), которые ранее были направлены Варфоломеем (т.н. Вселенский патриарх) в Киев, где наместники-посланцы решают вопрос признания Константинополем самостоятельности Украинской православной церкви КП.


Климкин:
Для тех, кто за этим (за «кибератаками») стоит, нет ничего святого.


Министр иностранных дел светского государства теперь комментирует веру и святость?

Накануне президент Украины встретился с теми самыми экзархами из США и Канады, «атакуемыми хакерами». Они передали Порошенко письмо от константинопольского иерарха, в котором тот поздравляет «народ Украины с верой в процесс, способный привести к духовному процветанию и независимости Украины».

Что подразумевает под термином «духовная независимость» человек, который проживает в несуществующем Константинополе, давно завоёванном турками и наречённом Стамбулом, имеющий паспорт гражданина государства с превалирующим мусульманских населением, остаётся загадкой.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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6 комментариев
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  1. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:12
    +1
    Вот она , иудина кровь
  2. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 06:16
    +1
    Ай-ай-ай! Несуществующий Константинополь! Гражданин мусульманской страны! Сам никто и звать никак! Вопрос нашим церковным начальникам- А ЧЕГО вы РАНЬШЕ с константинопольским патриархатом как с писаной торбой носились и на место его не ставили? Куда вы свой язык засунули, когда тов. Сталин сделал автокефалию грузинской православной церкви? Когда вы объявили великомучеником царя - тряпку, почему не канонизировали сатаниста - Распутина, ведь Николаша его с жёнушкой весьма почитали? Мда, господа попы, политика, это вам не водочкой с сигаретами беспошлинно торговать, тут помимо хитрости и мозги нужны.
  3. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:18
    +2
    что «Константинополь на фоне своего решени
    я подвергся беспрецедентной кибератаке».
    У них что там, винда полетела ? На всех двух компах belay
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:52
      +1
      Да скорее всего фейс чей то ломанном. Это же так редко происходит)))))
  4. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:32
    0
    Для начала , Климкина, подстригите и причешите.
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    0
    подвергся беспрецедентной кибератаке
    Уж кто (что) подверглись кибератаке так это мозги Климкина, причем давно и бесповоротно. И этот еще о святости заикается?