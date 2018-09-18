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Какие объекты в Латакии бомбила авиация Израиля? Подробности пропажи Ил-20

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Информационная служба Sky News Arabia приводит некоторые подробности атаки со стороны израильских ВВС и французского фрегата Auvergne по территории провинции Латакия. Сводка даёт повод считать, что атака Израиля и Франции осуществлялась скоординировано. При этом изначально возникали вопросы по поводу того, с какой целью Израилю понадобилось атаковать сирийскую провинцию, которая не имеет с этим государством общих границ, и на территории которой располагается российская военная база «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ России «Тартус»?

Какие объекты в Латакии бомбила авиация Израиля? Подробности пропажи Ил-20


По данным Sky News Arabia, Израиль поднял в воздух самолёты F-16 с той целью, чтобы нанести ущерб объектам, которые принадлежали проиранскому движению «Хизбалла». Утверждается, что по этим объектам свой удар «мог наносить и французский военный корабль». Российский самолёт РЭБ попытался свести к минимуму эффективность ракетных атак по провинции, в которой располагаются военные объекты РФ. Но примерно в 35 км от побережья он исчез с экранов радаров.


Здесь можно отметить, что пропажа самолёта оказалась внезапной. Это говорит о возможном ударе по нему с использованием либо зенитной ракеты, либо ракеты класса «воздух-воздух». Отдельный вопрос: если российский Ил-20 действительно использовался для постановки помех, как этом пишут зарубежные СМИ, то имелось ли у борта сопровождение (прикрытие)?

Sky News Arabia добавляет, что несколько израильских ракет разорвались на юге провинции Латакия – в сельской местности. Одной из целей стала тренировочная площадка "Хизбаллы", как утверждает упомянутое средство массовой информации.

Напомним, что ранее в СМИ США заявили о возможном случайном ударе по Ил-20 ВКС РФ комплекса ПВО САР.
Использованы фотографии:
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44 комментария
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  1. Dave36 Онлайн
    Dave36 Сегодня, 06:34
    +7
    Это финиш товарищи, они сбивают все. Земля пухом нашим войнам. Как жаль когда наших военных дают убивать без шанса на защиту!
    1. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 06:39
      -8
      Не надо заранее кричать что его сбили.вы об этом ничего не знаете.учитывая возраст самолёта я бы не был так уверен в том что его могли сбить.особенно с последним инцедентом когда просто не долетел и рухнул.
      1. Dave36 Онлайн
        Dave36 Сегодня, 06:41
        +6
        Вы сами то себе верите?
      2. Дырокол Онлайн
        Дырокол Сегодня, 06:48
        +3
        Цитата: vkl.47
        учитывая возраст самолёта я бы не был так уверен в том что его могли сбить

        Зная историю базового Ил18 такое конечно вероятно с высокой степенью, но в таком случае на земле бы знали, время на передачу информации было бы.
    2. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 06:56
      0
      Кто они? Сирийцы? Не надо бежать вперёд паровоза.
    3. Маки Авелльевич Офлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 07:05
      +2
      соболезнования семьям погибшей Российской команде.

      не вижу логики и смысла в атаке Израиля на Российский самолёт.
      много вопросов, думаю ваше МО найдёт ответы и обнародует их
  2. Jovanni Онлайн
    Jovanni Сегодня, 06:35
    +4
    Отдельный вопрос: если российский Ил-20 действительно использовался для постановки помех, как этом пишут зарубежные СМИ, то имелось ли у борта сопровождение (прикрытие)?

    Конечно! Как у всех, - Мария Захарова... Сейчас озабоченность озвучит...
    1. zapfen Онлайн
      zapfen Сегодня, 07:14
      +1
      На этот раз опять отделаются помидорами?
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:36
    +10
    Мерзопакостное чувство. Не должны сбиваться наши самолёты. НИКЕМ. А уж тем более израильтянами или французами...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:41
      +3
      Но такое случается. Сейчас важнее точно выяснить кто. В Израиль мне слабо верится, слишком хорошо за эти годы наши с ними все углы обходили. Даже на нарушение границы реакций истерических не было. А тут сбивать самолёт... или лягушатники со страху пальнули или сирийцы что-то перепутали. И что он там делал вообще один?!
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:46
        0
        Цитата: Бультерьер
        И что он там делал вообще один?!

        пишут "помехи ставил",может потому и один.
        1. Дырокол Онлайн
          Дырокол Сегодня, 06:54
          +2
          Цитата: андрей юрьевич
          пишут "помехи ставил",может потому и один.

          Чем? У него нет на то оборудования, он разведчик. РЛС бокового обзора и станция перехвата радиосообщений, плюс станция спутниковой связи.
    2. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 06:43
      +5
      Цитата: Горный стрелок
      Мерзопакостное чувство. Не должны сбиваться наши самолёты. НИКЕМ. А уж тем более израильтянами или французами...

      Вы издеваетесь? Как Вы себе представляете , что израильтене сбивают русский самолет? Это просто невозможно.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:50
        0
        Думаю вы правы. Я тоже в это не верю. В этом нет смысла.
      2. rotmistr60 Офлайн
        rotmistr60 Сегодня, 06:53
        +3
        Это просто невозможно
        Теоретически возможно вы правы, а практика частенько расходится с теорией. С французами вы же о чем-то договорились? Их наверное тоже "Хизбола" достала?
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 07:20
          0
          Да Францы отдельная песня. Макрону видимо так на голову корона давит, что он ради пиара своего ещё и не такое устроит. Бегает все время, говорит что то, угрожает всем подряд по делу и просто так. Энерджайзер такой. Бывают знаете такие люди, увидел его и воротит. Вот этот для меня из этих.
      3. mikh-korsakov Онлайн
        mikh-korsakov Сегодня, 07:18
        0
        Да запросто взяли и сбили, обнаглели от безнаказанности, потому что знают, что РФ ответит озабоченностью, а надо бы по другому
      4. Николай Петров Онлайн
        Николай Петров Сегодня, 07:18
        0
        От вас можно ожидать всего чего угодно.
  4. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 06:43
    +6
    Российский самолёт РЭБ попытался свести к минимуму эффективность ракетных атак по провинции, в которой располагаются военные объекты РФ.

    Автор, проснись, Ил20 самолет радиотехнической разведки, а не РЭБ. Хорош фантазировать!
    1. Victor Jnnjdfy Онлайн
      Victor Jnnjdfy Сегодня, 06:52
      +4
      Среди всех комментариев нет ни одного комментария летчика или иного спеца из авиационной области. Кроме эмоций - ничего , практически, нет.
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:58
      0
      Цитата: Дырокол
      Российский самолёт РЭБ попытался свести к минимуму эффективность ракетных атак по провинции, в которой располагаются военные объекты РФ.

      Автор, проснись, Ил20 самолет радиотехнической разведки, а не РЭБ. Хорош фантазировать!

      мы ничего не знаем о данной модификации.
      1. Дырокол Онлайн
        Дырокол Сегодня, 07:16
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        мы ничего не знаем о данной модификации

        Потому что вам лень прочитать то, что лежит в свободном доступе.
  5. mlad Онлайн
    mlad Сегодня, 06:48
    +4
    К сожалению заявление американцев наиболее правдоподобно, отбивали сирийци атаку и зацепили ИЛ 20, а вот кто дал право бомбить независимое государство, это другой вопрос. С 400 опять молчали , или хваленый комплекс не в состоянии отразить атаку, или есть какая та тайная договоренность с израильтянами
    1. Константин Шевченко Офлайн
      Константин Шевченко Сегодня, 07:00
      0
      Над морем отбивали атаку?
      1. mlad Онлайн
        mlad Сегодня, 07:04
        +2
        если были пуски сирийских дальнобойных С200 то они могли и ИЛ 20 захватить, тем более заявили что израильские F16 заходили со стороны моря
  6. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 06:48
    +6
    Трудно поверить в "случайность", когда ситуация обострена до предела. Очередная провокация .Очередная проверка нас на " вшивость".
    Ответим достойно (как в Грузии), или "проглотим", как со сбитым Су. Раннее мы громко озвучили, если пострадает хотя бы один военнослужащий РФ, удар будет нанесён по носителям. Уничтожен не просто дорогой самолёт - погибли 14 высокоподготовленных российских военных специалистов. Вот она, очередная проверка наших "заявлений" .
  7. Константин Шевченко Офлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 06:57
    0
    До выеживались с Израилем. Провал космонавтов. Скоро опять гость прилитит в Москву и по кругу.
  8. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:58
    0
    В общем, статья с громким названием ничего не прояснила. Сплошные "может быть" и "скорее всего".
  9. kiril1246 Офлайн
    kiril1246 Сегодня, 07:00
    +6
    Предлагаю всем спокойно подождать день-два когда выяснится кто же действительно сбил Ил. А уже потом метать громы и молнии.
  10. Dave36 Онлайн
    Dave36 Сегодня, 07:01
    -2
    Маша скажет, он сам упал..., и утонул..
  11. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 07:01
    0
    Все израильские рейды координируются с российскими военными. Поэтому:
    1. Никто на РЭБ не выставляет
    2. Мы никого не сбиваем
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 07:05
      0
      тогда чего официальный Израиль молчит по этому поводу и емнип отказывается комментировать ?
      1. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 07:12
        -2
        Цитата: просто экспл
        тогда чего официальный Израиль молчит по этому поводу и емнип отказывается комментировать ?

        АОИ редко, очень редко комментирует выпады в нашу сторону иначе нам армию комментаторов надо заводить так как мы всегда "крайние" в мире. Нас постоянно обвиняют во всех смертных грехах.

        ПС

        ИМХО бравые асадовские вояки его сбили паля во все стороны. Найдут борт и будет ясно что с ним стало.
        1. Victor_B Онлайн
          Victor_B Сегодня, 07:24
          0
          Нас постоянно обвиняют во всех смертных грехах.
          А что грехов-то и нету совсем?
          Безгрешные? Белые и пушистые?
      2. семург Офлайн
        семург Сегодня, 07:13
        0
        Цитата: просто экспл
        тогда чего официальный Израиль молчит по этому поводу и емнип отказывается комментировать ?

        Наверно ждут что озвучит МО РФ. Про сбитие самолёта это рано или поздно должно было произойти , правда всегда думал собьют гражданский лайнер а не разведчик.
    2. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 07:21
      0
      Конечно эмоций много. Но! Вы как всегда не при чём.
      https://youtu.be/UAOu0rtyKVI
  12. Димон71 Онлайн
    Димон71 Сегодня, 07:06
    0
    Если он помехи ставил ракетам то как по нему самому ракетой долбанули.что помехи не помогли?
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 07:10
      +1
      Да не ставит этот самолёт помехи!
  13. ser65 Онлайн
    ser65 Сегодня, 07:12
    0
    ожидаемо.... вылезла толпа всёпросральщиков. им даже не нужны факты и доказательства.
  14. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 07:14
    +1
    Пока нет достоверной информации, какие могут быть выводы? Придётся подождать!
  15. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 07:17
    0
    Франция когда успела объявить войну Сирии? Или сейчас хорошим тоном считается просто пускать ракеты всем желающим поучаствовать в аттракционе?
  16. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 07:21
    0
    А лягушатники не могли со страха сбить?
  17. Андрей Панов Онлайн
    Андрей Панов Сегодня, 07:22
    0
    Хитренько евреи сделали, зашли со стороны моря, когда наш ил 20 был в том районе. А с 200 какую цель быстрее захватит? Конечно, ту, что проще захватить! И все в шоколаде, а Россия сопли кровавые утирает.
  18. EGERb Онлайн
    EGERb Сегодня, 07:22
    0
    Вот эта новость!!!!!!! У нас что то все прощают. Су24 турки сбили-Путин простил, Теперь Ил20 опять сбили и это 100% Опять простит. Вояки смотрят на это сквозь пальцы.... Обидно до слез