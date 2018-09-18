Какие объекты в Латакии бомбила авиация Израиля? Подробности пропажи Ил-20
Информационная служба Sky News Arabia приводит некоторые подробности атаки со стороны израильских ВВС и французского фрегата Auvergne по территории провинции Латакия. Сводка даёт повод считать, что атака Израиля и Франции осуществлялась скоординировано. При этом изначально возникали вопросы по поводу того, с какой целью Израилю понадобилось атаковать сирийскую провинцию, которая не имеет с этим государством общих границ, и на территории которой располагается российская военная база «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ России «Тартус»?
По данным Sky News Arabia, Израиль поднял в воздух самолёты F-16 с той целью, чтобы нанести ущерб объектам, которые принадлежали проиранскому движению «Хизбалла». Утверждается, что по этим объектам свой удар «мог наносить и французский военный корабль». Российский самолёт РЭБ попытался свести к минимуму эффективность ракетных атак по провинции, в которой располагаются военные объекты РФ. Но примерно в 35 км от побережья он исчез с экранов радаров.
Здесь можно отметить, что пропажа самолёта оказалась внезапной. Это говорит о возможном ударе по нему с использованием либо зенитной ракеты, либо ракеты класса «воздух-воздух». Отдельный вопрос: если российский Ил-20 действительно использовался для постановки помех, как этом пишут зарубежные СМИ, то имелось ли у борта сопровождение (прикрытие)?
Sky News Arabia добавляет, что несколько израильских ракет разорвались на юге провинции Латакия – в сельской местности. Одной из целей стала тренировочная площадка "Хизбаллы", как утверждает упомянутое средство массовой информации.
Напомним, что ранее в СМИ США заявили о возможном случайном ударе по Ил-20 ВКС РФ комплекса ПВО САР.
По данным Sky News Arabia, Израиль поднял в воздух самолёты F-16 с той целью, чтобы нанести ущерб объектам, которые принадлежали проиранскому движению «Хизбалла». Утверждается, что по этим объектам свой удар «мог наносить и французский военный корабль». Российский самолёт РЭБ попытался свести к минимуму эффективность ракетных атак по провинции, в которой располагаются военные объекты РФ. Но примерно в 35 км от побережья он исчез с экранов радаров.
Здесь можно отметить, что пропажа самолёта оказалась внезапной. Это говорит о возможном ударе по нему с использованием либо зенитной ракеты, либо ракеты класса «воздух-воздух». Отдельный вопрос: если российский Ил-20 действительно использовался для постановки помех, как этом пишут зарубежные СМИ, то имелось ли у борта сопровождение (прикрытие)?
Sky News Arabia добавляет, что несколько израильских ракет разорвались на юге провинции Латакия – в сельской местности. Одной из целей стала тренировочная площадка "Хизбаллы", как утверждает упомянутое средство массовой информации.
Напомним, что ранее в СМИ США заявили о возможном случайном ударе по Ил-20 ВКС РФ комплекса ПВО САР.
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