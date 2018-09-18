В России приступают к созданию подлодки-робота "Айсберг"
Госкорпорация по атомной энергии Росатом получает от Фонда перспективных исследований (ФПИ) все необходимые документы для создания атомной подлодки-робота «Айсберг», которая будет осваивать арктические моря в суровых условиях. Об этом РИА Новости сообщил Виктор Литвиненко, возглавляющий проектную группу ФПИ.
Литвиненко сказал, что проведённые аванпроекты позволяют говорить о том, что в перспективе в России может появиться новая техника для разработки недр под арктическими льдами. Наша страна единственная в мире, кто занимается подобными проектами. На данный момент ФПИ занимается передачей огромного объёма документации в Росатом.
По мнению руководителя ФПИ, чтобы все разработки осуществлялись, стране необходима структура, которая будет активно взаимодействовать с такими компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Объединённая судостроительная корпорация», «Росатом», «Ростехнологии». Результатом такого сотрудничества станет появление автономных роботизированных комплексов, которые будут востребованы на международном рынке.
ФПИ разрабатывает проект «Айсберг» на базе ЦКБ «Рубин». В ближайшем будущем в России могут появиться уникальные роботизированные комплексы, которые будут осуществлять автономное подлёдное и подводное освоение углеводородных месторождений в суровых условиях Арктики. Ещё прошлом году ФПИ разработал соответствующие аванпроекты.
Литвиненко сказал, что проведённые аванпроекты позволяют говорить о том, что в перспективе в России может появиться новая техника для разработки недр под арктическими льдами. Наша страна единственная в мире, кто занимается подобными проектами. На данный момент ФПИ занимается передачей огромного объёма документации в Росатом.
По мнению руководителя ФПИ, чтобы все разработки осуществлялись, стране необходима структура, которая будет активно взаимодействовать с такими компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Объединённая судостроительная корпорация», «Росатом», «Ростехнологии». Результатом такого сотрудничества станет появление автономных роботизированных комплексов, которые будут востребованы на международном рынке.
ФПИ разрабатывает проект «Айсберг» на базе ЦКБ «Рубин». В ближайшем будущем в России могут появиться уникальные роботизированные комплексы, которые будут осуществлять автономное подлёдное и подводное освоение углеводородных месторождений в суровых условиях Арктики. Ещё прошлом году ФПИ разработал соответствующие аванпроекты.
- Использованы фотографии:
- https://fpi.gov.ru
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