Новости

В России приступают к созданию подлодки-робота "Айсберг"

1
Госкорпорация по атомной энергии Росатом получает от Фонда перспективных исследований (ФПИ) все необходимые документы для создания атомной подлодки-робота «Айсберг», которая будет осваивать арктические моря в суровых условиях. Об этом РИА Новости сообщил Виктор Литвиненко, возглавляющий проектную группу ФПИ.

В России приступают к созданию подлодки-робота "Айсберг"


Литвиненко сказал, что проведённые аванпроекты позволяют говорить о том, что в перспективе в России может появиться новая техника для разработки недр под арктическими льдами. Наша страна единственная в мире, кто занимается подобными проектами. На данный момент ФПИ занимается передачей огромного объёма документации в Росатом.


По мнению руководителя ФПИ, чтобы все разработки осуществлялись, стране необходима структура, которая будет активно взаимодействовать с такими компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Объединённая судостроительная корпорация», «Росатом», «Ростехнологии». Результатом такого сотрудничества станет появление автономных роботизированных комплексов, которые будут востребованы на международном рынке.

ФПИ разрабатывает проект «Айсберг» на базе ЦКБ «Рубин». В ближайшем будущем в России могут появиться уникальные роботизированные комплексы, которые будут осуществлять автономное подлёдное и подводное освоение углеводородных месторождений в суровых условиях Арктики. Ещё прошлом году ФПИ разработал соответствующие аванпроекты.
Использованы фотографии:
https://fpi.gov.ru
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

1 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 06:59
    0
    Ещё ничего не создали, но уже о продаже на м/н рынке заговорили! Что за торгашеская порода? Только продавать, раздавать и списывать! Развивать свою страну совсем не обязательно! Лишь бы свои карманы набить баблом! Фу какая гадость это неуемное торгашество!