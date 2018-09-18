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Генерал СВР в отставке: Спецслужбы РФ не копаются на свалках бывших шпионов

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Британский медийный регулятор Ofcom, отвечающий за вещание различного рода СМИ, сообщил о том, что принял две жалобы на трансляцию телеканала Russia Today. В директорате медиарегулятора заявили, что эти жалобы связаны с показом в эфире RT интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Жалобщики в Британии объявили, что показ интервью для британского телезрителя – «нарушение вещательных правил российским телеканалом».

Из такого заявления можно сделать вывод о том, что в Британии весьма странные вещательные правила: всё, что не укладывается в трактовку официального Лондона и демонстрируется при этом по ТВ, может быть объявлено вне вещательного закона. Причём для этого достаточно и пары жалоб от неизвестных раздосадованных телезрителей, среди которых могла оказаться, например, премьер-министр Тереза Мэй.

Между тем, в России вышел материал от лица генерал-лейтенанта СВР в отставке Дмитрия Епишина. Он комментирует ситуацию с обвинениями Лондона в отравлении Скрипалей. По заявлению Епишина, российские спецслужбы «никогда не копались на свалках бывших шпионов».


Генерал СВР в отставке: Спецслужбы РФ не копаются на свалках бывших шпионов


Из материала:
Тем более, пачкать руки о Сергея Скрипаля, который своё от Родины уже получил. Если на этих свалках порой случаются убийства, как это было с Литвиненко, то искать надо среди падальщиков, кои там промышляют.


Генерал отметил, что не в традициях российских спецслужб и прибегать к ядам.

Из материала:
Есть лишь один не подтвержденный спецслужбами пример ликвидации террориста с помощью яда во время войны Чечне. Там в 2002 году был убит международный террорист саудит Хаттаб. По некоторым сведениям, он получил и распечатал письмо с отравленным вложением, от чего и умер. Но даже тогда эксперты говорили о том, что разрабатывать специальный яд не было необходимости.


Накануне в программе «60 минут» на ТК «Россия-1» было высказано возмущение в связи с тем, что Россия вообще показала Боширова и Петрова. Приглашённый эксперт отметил, что это бессмысленно, так как придётся всякий раз демонстрировать россиян на весь мир, если тех или иных Лондон будет выдавать за подозреваемых по делу Скрипаля.
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:35
    +3
    Жалобщики в Британии объявили, что показ интервью для британского телезрителя – «нарушение вещательных правил российским телеканалом».

    ... ни фига себе праведные!!!!!... эти бритовские коровы не мычали бы, а сопели в две дырки молча и озираясь по сторонам... angry .
  2. Грибок Онлайн
    Грибок Сегодня, 07:40
    +7
    Я вобще не понимаю зачем посылать целый отряд чтобы отравить никому не нужного деда? Там в британии террористы по локоть в крови прячутся их можно было ликвидировать, а не деда который своё отсидел и ничего из себя не представляет.
  3. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 07:48
    +4
    Англичанам показали "ликвидированных ликвидаторов" и им нечего ответить. Поэтому они и наезжают на RT, которая пошла против "генеральной линии партии".
  4. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:56
    +1
    так кто эти ребята сантехники бизнесмены или разведчики агенты? bully скрипаль не заплатил им за отремонтированный умывальник
  5. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 08:01
    +7
    У англичан проблемы с логикой. Не могут ответить на простой вопрос. Почему все случаи гибели "бывших", происходят именно в Англии ? Таких "бывших" не мало и в других странах,
    но там их не трогают. А если и было, то только "ледоруб". А англичане, издревле, пользуются только ядами. Даже Гришку Распутина пытались, но яда не хватило.
  6. alexsipin Офлайн
    alexsipin Сегодня, 08:04
    0
    "Генерал отметил, что не в традициях российских спецслужб и прибегать к ядам."
    1959 год - убийство Бандеры(будь проклято его имя) Сташинским с помощью цианида.
    1978 год - помощь болгарскому КГБ в убийстве диссидента Маркова в Лондоне с помощью рицина.
    1. ser65 Офлайн
      ser65 Сегодня, 08:33
      +2
      "и тебя вылечим...."
    2. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 08:36
      +5
      Не стоит путать традиции и единичные случаи. А вот у английских спецслужб яды действительно традиция.
    3. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:02
      0
      Еще генерал сказал, что не привыкли копаться на "свалке" и что это дело "падальщиков" wink
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +2
    искать надо среди падальщиков, кои там промышляют
    Хорошую аналогию привел отставной генерал СВР. Наверное лучше и не сформулируешь.
  8. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 08:43
    +2
    Цитата: a.s.zzz888
    Жалобщики в Британии объявили, что показ интервью для британского телезрителя – «нарушение вещательных правил российским телеканалом».

    ... ни фига себе праведные!!!!!... эти бритовские коровы не мычали бы, а сопели в две дырки молча и озираясь по сторонам... angry .

    Чтобы их такой... как Березовского и Литвиненко. А что про Литвиненко уже забыли или Полоний не так эффектно звучит как Новичек?
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:36
      +2
      Просто полоний у англичан закончился. request Вот и травят теперь чем попало и кого попало. Да еще байки пускают про русских отравителей. no
    2. Pete Mitchell Офлайн
      Pete Mitchell Сегодня, 09:45
      0
      Что вы что, это же не по джентельменски напоминать даме, про то как она "села в лужу" и на всякий случай засекретила все данные о Литвиненко. Хотя давно стоило бы РФ определиться: играем по джентельменски, или как "партнеры", прости Господи. Если как партнеры, то надо бы канделябр держать под рукой и быть готовым шарахнуть...
  9. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 10:11
    0
    Конечно нарушение - это же российская пропаганда, подрывающая единство ЕС lol