Генерал СВР в отставке: Спецслужбы РФ не копаются на свалках бывших шпионов

Тем более, пачкать руки о Сергея Скрипаля, который своё от Родины уже получил. Если на этих свалках порой случаются убийства, как это было с Литвиненко, то искать надо среди падальщиков, кои там промышляют.

Есть лишь один не подтвержденный спецслужбами пример ликвидации террориста с помощью яда во время войны Чечне. Там в 2002 году был убит международный террорист саудит Хаттаб. По некоторым сведениям, он получил и распечатал письмо с отравленным вложением, от чего и умер. Но даже тогда эксперты говорили о том, что разрабатывать специальный яд не было необходимости.