Генерал СВР в отставке: Спецслужбы РФ не копаются на свалках бывших шпионов
Британский медийный регулятор Ofcom, отвечающий за вещание различного рода СМИ, сообщил о том, что принял две жалобы на трансляцию телеканала Russia Today. В директорате медиарегулятора заявили, что эти жалобы связаны с показом в эфире RT интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Жалобщики в Британии объявили, что показ интервью для британского телезрителя – «нарушение вещательных правил российским телеканалом».
Из такого заявления можно сделать вывод о том, что в Британии весьма странные вещательные правила: всё, что не укладывается в трактовку официального Лондона и демонстрируется при этом по ТВ, может быть объявлено вне вещательного закона. Причём для этого достаточно и пары жалоб от неизвестных раздосадованных телезрителей, среди которых могла оказаться, например, премьер-министр Тереза Мэй.
Между тем, в России вышел материал от лица генерал-лейтенанта СВР в отставке Дмитрия Епишина. Он комментирует ситуацию с обвинениями Лондона в отравлении Скрипалей. По заявлению Епишина, российские спецслужбы «никогда не копались на свалках бывших шпионов».
Из материала:
Генерал отметил, что не в традициях российских спецслужб и прибегать к ядам.
Из материала:
Накануне в программе «60 минут» на ТК «Россия-1» было высказано возмущение в связи с тем, что Россия вообще показала Боширова и Петрова. Приглашённый эксперт отметил, что это бессмысленно, так как придётся всякий раз демонстрировать россиян на весь мир, если тех или иных Лондон будет выдавать за подозреваемых по делу Скрипаля.
Из такого заявления можно сделать вывод о том, что в Британии весьма странные вещательные правила: всё, что не укладывается в трактовку официального Лондона и демонстрируется при этом по ТВ, может быть объявлено вне вещательного закона. Причём для этого достаточно и пары жалоб от неизвестных раздосадованных телезрителей, среди которых могла оказаться, например, премьер-министр Тереза Мэй.
Между тем, в России вышел материал от лица генерал-лейтенанта СВР в отставке Дмитрия Епишина. Он комментирует ситуацию с обвинениями Лондона в отравлении Скрипалей. По заявлению Епишина, российские спецслужбы «никогда не копались на свалках бывших шпионов».
Из материала:
Тем более, пачкать руки о Сергея Скрипаля, который своё от Родины уже получил. Если на этих свалках порой случаются убийства, как это было с Литвиненко, то искать надо среди падальщиков, кои там промышляют.
Генерал отметил, что не в традициях российских спецслужб и прибегать к ядам.
Из материала:
Есть лишь один не подтвержденный спецслужбами пример ликвидации террориста с помощью яда во время войны Чечне. Там в 2002 году был убит международный террорист саудит Хаттаб. По некоторым сведениям, он получил и распечатал письмо с отравленным вложением, от чего и умер. Но даже тогда эксперты говорили о том, что разрабатывать специальный яд не было необходимости.
Накануне в программе «60 минут» на ТК «Россия-1» было высказано возмущение в связи с тем, что Россия вообще показала Боширова и Петрова. Приглашённый эксперт отметил, что это бессмысленно, так как придётся всякий раз демонстрировать россиян на весь мир, если тех или иных Лондон будет выдавать за подозреваемых по делу Скрипаля.
- Использованы фотографии:
- Скотланд-Ярд
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