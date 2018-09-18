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В Приморье отменены итоги выборов на 13 участках

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Скандал вокруг выборов губернатора Приморского края набирает обороты. Напомним, что после обработки 96 с лишним процентов бюллетеней в крае лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, опережая своего конкурента по второму туру выборов Андрея Тарасенко почти на 4%. В итоге краевой избирком объявил о выходе на первое место именно Тарасенко, представляющего партию «Единая Россия». При этом было заявлено, что на ряде участков за Тарасенко в крае проголосовали по 100% избирателей.

В Приморье отменены итоги выборов на 13 участках


Сегодня стало известно, что в Приморском крае после изучения процесса голосования и данных о его результатах итоги выборов отменены на 13 избирательных участках. Эта информация подтверждается территориальной избирательной комиссией Советского района города Владивостока. В ТИК заявили, что результаты отменены, так как получены материалы о попытках их (результаты) сфальсифицировать. В чью пользу шла фальсификация, не сообщается.


В Приморском крае накануне начала свою работу специальная комиссия Центризбиркома, которая обещает разобраться с результатами голосования в течение трёх суток. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила буквально следующее:
Никаких сомнений в том, что выборы в крае состоялись, нет.


Основной вопрос: если комиссия выявит случаи фальсификации во время голосования или подсчёта голосов, понесут ли за это уголовную ответственность те, кто сознательно нарушал законодательство?

Между тем, эксперты высказывают предположение, что Приморье может стать тем регионом, где властями сознательно демонстрируется «вся полнота демократии» - с вероятной отменой итогов голосования. На самом деле – большой вопрос, но ответ на него станет известен уже завтра.
Использованы фотографии:
ЦИК РФ
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75 комментариев
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  1. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 08:04
    -14
    Два хохла за Приморье "подушились". negative Русские то хоть остались?
    1. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 08:07
      +13

      И такие выборы по всей стране происходят , единороссы любыми путями своих кандидатов пропихивают . В Иркутске местные выборы были недавно , цена голоса 300 рублей .
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 08:14
        -1
        Цитата: Spartanez300
        цена голоса 300 рублей .

        У вас всё дремучие 90?У нас такого давно нет,21 век уже-хитрее действуют,не так тупо...Изящнее-после выборов все говорят,что никто за ЕР не голосовал,а у них 179,96% wink
        1. Джингиби Офлайн
          Джингиби Сегодня, 08:28
          -8
          У нас все откорректировано с учётом инфляции. По разным данным за голос предлагали от 500 до 2000 рублей. И.о. кандидата, простите, и.о. губернатора ПК, говорит что его штаб располагает информацией о том, что КПРФ потратило на подкуп избирателей 40 миллионов. Удивляется что так мало?
          1. vic02 Офлайн
            vic02 Сегодня, 09:06
            +5
            Где это у вас? Вот сколько на выборы в Приморском крае ходил, ни разу не предложили
          2. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 09:09
            +6
            И как они это проверяли, что "купленный" за них проголосовал, простите? Деньги до давали или после? В кабину по двое заходили? Это бред
            1. НИКНН Онлайн
              НИКНН Сегодня, 09:17
              +1
              При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила буквально следующее:
              "Никаких сомнений в том, что выборы в крае состоялись, нет."
              И про себя подумала: "Мы ПР протащили когда все против были, а тут какие то выборы... фи..."
            2. Mestny Офлайн
              Mestny Сегодня, 10:35
              0
              Это не просто бред, а бред с бородой. Ему уже лет 20.
              Методички не обновили, что ли?
          3. Chertt Онлайн
            Chertt Сегодня, 09:59
            +1
            Цитата: Джингиби
            от 500 до 2000 рублей КПРФ потратило на подкуп избирателей 40 миллионов

            Где это. Что за "навальнята" на ВО . Факты в студию, или гуляйТЕ к себе -на "эХи"
            1. Mestny Офлайн
              Mestny Сегодня, 10:36
              0
              Про подкуп избирателей - враньё. От кого бы ни был кандидат.
        2. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 08:39
          +2
          Цитата: Jolly oldster sailor
          У вас всё дремучие 90?У нас такого давно нет,21 век уже-хитрее действуют,не так тупо..

          Чего не так тупо? 6 лет назад предлагали поучаствовать в карусели за 100 рублей. Попробуй, докажи, что там вброс.
          1. Jolly oldster sailor Офлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 08:49
            0
            Повторюсь спешел фор ю,Володь-у нас давно кэш не суют людям,потому и скандалов давно не читали вы никто про нашу губернию-тоньше надо,тоньше и умнее-вот как область,в красный пояс в 90 входившая,может сейчас "выдавать" требуемые проценты ЕР?Казалось-бы,никак!!!А вот не угадал,и мы тут гадаем...
            1. kenig1 Офлайн
              kenig1 Сегодня, 09:15
              +1
              Ещё раз, но на русском языке.
      2. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 08:45
        +9
        Цитата: Spartanez300
        В Иркутске местные выборы были недавно , цена голоса 300 рублей .

        Что вы выдумываете. Я Иркутянин, много друзей и родственников. Ничего подобного у нас нет. Разочарован в вас ((
        PS результаты в 2018 году. "ЕР" — 27,83%.; КПРФ — 33,94%.; ЛДПР — 15,80% ; "Справедливая Россия" — 7,04% . "Гражданская платформа" — 4,75% .
      3. Metallurg_2 Офлайн
        Metallurg_2 Сегодня, 10:25
        0
        Маловато по 300. В городе Кукуеве, что на Окраине, голоса по 500 гривен скупают.
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 08:20
      +6
      При чём тут хохлы? На "О" заканчиваютмя казачьи фамилии казаков расформированой при Екатерине Запорожской Ciчи. Их и потомков расселяли на землях Кубанского войска и Всевеликого войска Донского. Многие позже вошли в состав других казачьих войск
      1. Logall Офлайн
        Logall Сегодня, 09:18
        +1
        Цитата: Sadko88
        На "О" заканчиваютмя казачьи фамилии

        Немного поправлю:
        На "енко" и "ко". Суффикс "енк" означает младший или сын. Т.е. фамилия берёт начало, чаще всего, от имени предка. Примеры: Гордиенко - Гордей, Матвиенко - Матвей и т.д. Ну, а "ко", чаще всего, подставленный к прозвищу, кличке...
    3. Джингиби Офлайн
      Джингиби Сегодня, 08:30
      0
      Да хоть монгол по национальности, главное личностные и деловые качества. У обоих кандидатов, они, кстати, так себе. По-моему убеждению
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 08:53
        +2
        Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков. Борьба в Приморье шла на личностном уровне, а борьбы программ не было. Избиратели в принципе не успели понять, что им кандидаты обещают и как собираются выполнять свои обещания. recourse
      2. vic02 Офлайн
        vic02 Сегодня, 09:10
        +1
        А у кого хороши были, у едроса Миклушевского?
    4. Logall Офлайн
      Logall Сегодня, 08:51
      +4
      Цитата: afrikanez
      Два хохла за Приморье "подушились". negative Русские то хоть остались?

      А это Вы по какому принципу определяете кто хохол, а кто нет? Обоснуйте!
  2. Комментарий был удален.
  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:08
    +10
    Не смешите мои тапки!
    Это моя родина.
    Как отменяют, даже не результаты выборов, победителей выборов - это я НАСМОТРЕЛСЯ!
    Отменят и накажут только участки, где побеждали коммунисты!
    1. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 08:21
      +4
      Цитата: Victor_B
      Не смешите мои тапки!
      Это моя родина.
      Как отменяют, даже не результаты выборов, победителей выборов - это я НАСМОТРЕЛСЯ!

      Вы считаете, что такое только у вас? По всей стране клоунаду под названием выборы организуют и контролируют из одного центра и во благо одного узкого круга лиц, которых мы называем олигархами. Они с 1991 года стали хозяевами России. Именно они и назначают менеджеров, руководить регионами, правительством, Думой, Совфедом и Кремлем.
      1. Victor_B Офлайн
        Victor_B Сегодня, 08:29
        +2
        Именно так!
        Но у нас это было предельно пошло! Противно!
        Был у нас такой персонаж, мэр Владивостока - Черепков.
        Уж как над ним изгалялись...
        При этом РЕАЛЬНЫЙ рейтинг его просто зашкаливал!
    2. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 08:23
      -7
      Сам я ни разу не коммунист.
      Ежели бы голосовал, то скорее всего за едро.
      Или на выборы не пошел.
      Оба хуже.
      1. Victor_B Офлайн
        Victor_B Сегодня, 09:45
        +2
        Что-то я не понял!
        Откуда 6 минусов?
        Что за коммуниста надо быть?
        1. Сергей Медведев Офлайн
          Сергей Медведев Сегодня, 10:04
          +1
          Вы за "едро", а вся Россия против. А ЦИК утверждает, что за. А эти минусы показывают вам, насколько можно верить ЦИК.
          1. Victor_B Офлайн
            Victor_B Сегодня, 10:34
            +1
            Я?
            За едро?
            Да в гробу я его видал!
            Но если у тебя выбор из двух кандидатов, от едра и от коммунистов, то я скорее всего просто не пошел бы.
            Но! Я не был погружён в предвыборную компанию.
            Я впервые услышал эти две фамилии вчера.
            Может коммунист (или наоборот) очень достойный человек. Почему нет?
            Поэтому мой выбор сегодня - три Пэ: пол-палец-потолок.
            Просто едро-коммунист.
          2. Mestny Офлайн
            Mestny Сегодня, 10:39
            0
            "Вся Россия против", начитавшись интернета - подросток детектед.
            Если вы человек всё таки взрослый, может подумать - может всё таки не вся Россия? laughing
            1. Victor_B Офлайн
              Victor_B Сегодня, 10:57
              0
              "Вся Россия против", начитавшись интернета - подросток детектед.
              Если вы человек всё таки взрослый, может подумать - может всё таки не вся Россия?
              Долго искал в своих постах (даже в других ветках) слова "Вся Россия против". Не нашел.
              Просветите, не дайте помереть темной!
              На подростка я слабо похож. Хотя с годами уж скоро и в детство пора впадать.
              Через подростковость.
  4. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 08:13
    +2
    так по всей стране голосуют.
  5. Джингиби Офлайн
    Джингиби Сегодня, 08:23
    0
    [quote]При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила буквально следующее:
    Никаких сомнений в том, что выборы в крае состоялись, нет.
    /quote]
    Госпожа Памфилова путается в показаниях? Вчера ею было заявлено, что возможно всё, вплоть до отмены второго тура целиком. Вскрытие покажет. Вчера вечером на центральной площади был стихийный митинг. Заявляют 500-600 человек. Для аполитичного Владивостока - прилично. Тут же было объявлено о парралельном митинге в ином месте в поддержку кандидата от "Едра" - заявлено о 60 участниках. Приморье голосовало против "Едра". Надеюсь, в Москве сигнал правильно воспримут.
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 08:26
      0
      Выборы состоялись. Реально пришло необходимое кол-во избирателей и проголосовало.
      Отмена выборов не нескольких УЧАСТКАХ, с несколькими сотнями избирателей - это мелочь!
      Хотя если ноздря - в ноздрю, то может и критично быть.
      По закону +1 голос сверху и победа.
      Вот, только запомните, отмена будет на участках, где с хорошим счетом победили коммунисты.
      И вообще в выборы вмешивались американские хакеры!
      И консульство. На улице Пушкинской что.
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 10:42
        0
        У коммунистов есть законные методы контроля - их наблюдатели получили протокол, который составлен под их наблюдением.
        У партии есть возможность ещё раз пересчитать бюллетени - они сдаются в ТИК в запечатанном виде, с соответствующими подписями, печатями, и опять таки под взором наблюдателей.
        Есть возможность оспорить результаты, на ЗАКОННЫХ основаниях.
        Но интернет-борцам с тиранией это всё конечно не нужно.
        Им нужно бегать по площадям и орать про продажную власть.
    2. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 08:40
      +5
      Цитата: Джингиби
      Вчера ею было заявлено, что возможно всё, вплоть до отмены второго тура целиком. Вскрытие покажет

      Вот вскрытие и показало. Меры приняты по результатам его. laughing

      А вообще, выборы - это лохотрон для лохов. Бюллетень наш только от кабинки голосования, до урны для голосования, в которой он становится безликим и с ним можно делать всё, что кому в голову взбредёт.

      Я уже не раз писал, что тайное голосование необходимо отменять. У нас нет осуждённых за политические взгляды, у нас ни кого не дискриминируют по его убеждениям, так для кого голосование тайное?

      Бюллетенит должны быть именными и с корешками, который остаётся у проголосовавшего, в котором отмечено за кого он проголосовал с заверенной печатью и подписью местной избирательной комиссией, для того, что бы любой избиратель мог проверить как его голос учтён в ЦИК и в случае несовпадения - опротестовать это в суде...

      В общем смысл понятен, детали можно обсуждать.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:06
        0
        Тогда можно будет голосовать за деньги. Взял деньги, проголосовал и отчитался
      2. Victor_B Офлайн
        Victor_B Сегодня, 10:42
        0
        Т.е. когда директор горэлектросети призывал нас проголосовать за конкретного кандидата и мы кивали:"Да-да, конечно же!" А голосовали как хотели.
        А по Вашему - я ему еще и отчитался! За весь персонал свой. А он обиделся. А на него мэрия обиделась (МУП мы).
        Не кажется-ли Вам, что Ваше предложение о ПОИМЕННОМ голосовании избирателей есть бред?
        Уважаемый модератор, не сочтите это личным оскорблением.
        Это про текст. Явно выпадающий из понятия демократия.
      3. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 10:46
        0
        Если отменить тайное голосование - немедленно начнутся массовые подкупы избирателей, давление работодателей на выбор. И не думайте, что этим будет заниматься только ЕР.
        Вот тогда наступит царство свободы, несомненно.
  6. ДЕДПИХТО Офлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 08:26
    +4
    Шоу кремлевских наперсточников продолжается. Андрей Ищенко ,нечего голодовки устраивать! Вставай и бейся с шулерами!
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 08:43
      -3
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Шоу кремлевских наперсточников продолжается.

      Скажите, а выборы у нас по Закону проходят или по Указу?
      1. ДЕДПИХТО Офлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 08:45
        +2
        Если по факту-по понятиям! negative
        1. Boris55 Офлайн
          Boris55 Сегодня, 08:48
          -4
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Если по факту-по понятиям!

          Эти же понятия кто-то узаконил.

          Дума принимает Законы. Президент издаёт Указы

          Мы все живём в рамках законов, которые приняла Дума т.ч.все вопросы не к Кремлю, а к нами избранной Думе т.е. к нам.
          1. ДЕДПИХТО Офлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 08:59
            +2
            laughing Борис, как и кто избирался в Думу при наличии конституционного большинства у едра, мы снова видим по этим приморским ,,выборам,,. А также абсолютно понятно, кому выгодно и нужно это едробольшинство в госдуме, кто так сказать банкет заказывал, чтобы узаконить понятия//.Якши???
            1. Boris55 Офлайн
              Boris55 Сегодня, 09:06
              -1
              Цитата: ДЕДПИХТО
              как и кто избирался в Думу

              Я это понимаю. Нам, олигархи, на выбор предоставляют несколько фигур, их устраивающих, из которых мы должны что-то выбрать... Что бы разрушить это, для начала необходимо в самом низу избирательной власти, выбрать тех, кто будет правильно считать голоса. Соседа то по подъезду или соседа друга идущего во власть местную, мы при желании способны выбрать достойного нашего доверия. И так, тихой сапой, шаг за шагом и свершим переворот в пользу нашу без потрясений и кровопусканий...
              1. ДЕДПИХТО Офлайн
                ДЕДПИХТО Сегодня, 09:20
                +2
                [quoteИ так, тихой сапой, шаг за шагом и свершим переворот в пользу нашу без потрясений и кровопусканий...][/quote] Дык я разве против,но кто это позволит? Кстати свежий пример. Гражданин Хинштейн(а куда-же без них власти lol ) , который был в ,,комиссии по коррупции,, а потом смотрящим(советником Золотова) над Росгвардией теперь получил депутатский мандат от области,к которой никогда не имел никакого отношения. am На ютубе есть видео,где Жириновский с ним сцепился по этому поводу-передача свистунова-Соловьева по моему) ,,Вот вам и хрен-не болит а красный,,(с)
                1. Mestny Офлайн
                  Mestny Сегодня, 10:48
                  0
                  Надо было на выборы ходить, и голосовать за своих, например КПРФ.
                  Глядишь, и процент был бы больше не на 4, а на 20%.
                  А это - две большие разницы, даже если подтасовки имели бы место.
                  Но у нас же многие просто не пошли - то есть подарили свои голоса потенциальным мошенникам.
              2. renics Офлайн
                renics Сегодня, 09:28
                +1
                Кто их будет выбирать и назначать если всё решают местные власти кого направить в избирательную комиссию. Естественно все они должны быть лояльны как к действующей центральной, так и к местной администрации. Ну так при таких условиях работы за кого они будут считать?
                1. Boris55 Офлайн
                  Boris55 Сегодня, 09:34
                  +1
                  Ни кто и не говорил, что это будет просто, но местных то мы всех знаем, не сами лично, так через друга, товарища, знакомого. В маленьком поселении народ всё таки способен выбрать достойного. С чего то начинать надо.
                2. Mestny Офлайн
                  Mestny Сегодня, 10:51
                  0
                  Враньё.
                  Сообщаю, у нас в комиссиях представители самых разных партий, или вообще беспартийные.
                  Более того, настоятельно рекомендуется брать именно беспартийных, поскольку представители некоторых партий, особенно Яблоко и КПРФ склонны к авантюрам, и как показала практика вполне способны аннулировать результаты выборов на своём участке посредством специально проделанных нарушений по указанию своих руководителей.
                  Такие случаи бывали.
    2. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 08:44
      +1
      Цитата: ДЕДПИХТО
      Шоу кремлевских наперсточников продолжается. Андрей Ищенко ,нечего голодовки устраивать! Вставай и бейся с шулерами!

      Он уже отменил голодовку по совету Зюганова. Будут по судам бегать.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:40
    +8
    на ряде участков за Тарасенко в крае проголосовали по 100% избирателей.
    Ну это конечно откровенная чушь. Неужели не нашлось ни одного человека, который проголосовал против? Избирком облажался по полной чем только подогрел протестные настроения.
    1. Джингиби Офлайн
      Джингиби Сегодня, 08:47
      -2
      Данные результаты зафиксированы на так называемых "портовых" участках, на которых голосуют экипажи судов. Участки по 15-50 избирателей
      1. renics Офлайн
        renics Сегодня, 09:23
        0
        Ага и всё эти портовые участки в Уссурийском районе Приморья, откуда до моря сотни километров.
  8. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:42
    +5
    Итоги этих выборов нужно точно отменять. В момент "тишины" мне на сотовый позвонила женщина, напомнив, что мне надо обязательно прийти на выборы Тарасенко. belay
    1. BAI Офлайн
      BAI Сегодня, 09:08
      -1
      В момент "тишины" мне на сотовый позвонила женщина

      В момент тишины Путин лично агитировал по всем каналам за Собянина.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:13
        0
        В прямом эфире? Или запись? У нас телеканалы даже плюс два часа, плюс четыре и т.д. Даже если на канале написано прямой эфир, он только для Москвы прямой. Мы и Новый год то не вместе встречаем
  9. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 08:44
    0
    Между тем, эксперты высказывают предположение, что Приморье может стать тем регионом, где властями сознательно демонстрируется «вся полнота демократии» - с вероятной отменой итогов голосования. На самом деле – большой вопрос, но ответ на него станет известен уже завтра.

    Честно говоря совсем не понятен этот мухлеж во Владивостоке. Ну победил бы от КПРФ, что такого? первая область что ли с губернатором от них, при нынешней системе он все рано бы не смог бы построить социализм в отдельном регионе. Тем более при системности Зюганова. Или типа, раз сам царь благословил Тарасенко, то ему и воеводствовать, решили местные холопы. На ровном месте цирк устроили fool
    1. vic02 Офлайн
      vic02 Сегодня, 09:26
      +2
      Видимо туда бабло планируется заливать. Присматривающий должен быть из своих, кремлевских, чтобы правильным людям достались куски.
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 10:54
        0
        А в противном случае что - куски достанутся не тем людям?
        Ключевое слово - кормушка. И тем нужна, и этим.
        Так чего нам тогда за них копья ломать?
    2. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 09:28
      -6
      Цитата: Стирбьорн
      Честно говоря совсем не понятен этот мухлеж во Владивостоке. Ну победил бы от КПРФ, что такого? первая область что ли с губернатором от них

      По данным источников, на подкуп и привод на избирательные участки представителей разного рода маргинализованных групп населения было потрачено штабом Ищенко до 40 миллионов рублей, что даже для далеко не бедного региона является суммой очень существенной. Карусели и подвоз люмпенизированных групп населения фиксировались во многих районах Приморского края, это объективная история, по результатам которой часть жалоб уже направлена в вышестоящие избиркомы, а часть ещё готовится. Думаю, в чаду прокоммунистической истерии в соцсетях и "Телеграме" об этом не забудут сегодняшние глашатаи и прорицатели "конца выборов".

      Мало того, следует упомянуть и о ещё одном аспекте истории с коммунистом Ищенко, о которой почему-то предпочитают не распространяться, — за ним стоят интересы крупного китайского капитала. Есть небезосновательные причины полагать, что средства на столь масштабную фальсификацию и подкуп избирателей штаб Ищенко мог получить через китайских партнёров принадлежащей ему строительной компании "Аврора-строй". Приморье преимущественно граничит именно с Китаем, и, естественно, у бизнеса из КНР на территории края большие интересы, в первую очередь в лесопромышленном секторе, рыбной отрасли, разработке природных ископаемых.
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 09:33
        +2
        И что, это повод откровенно мухлевать со стороны Тарасенко в самый последний момент?! Когда там по 100% голосовавших на некторых участках за него и именно в концовке wassat
        1. РУСС Офлайн
          РУСС Сегодня, 10:49
          0
          Цитата: Стирбьорн
          И что, это повод откровенно мухлевать со стороны Тарасенко в самый последний момент?! Когда там по 100% голосовавших на некторых участках за него и именно в концовке wassat

          По итогам обработки 100% протоколов на выборах главы Приморского края лидирует Андрей Тарасенко. Об этом информирует табло Центризбиркома.

          Отмечается, что Тарасенко набрал 49,55% голосов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 48,06% голосов.
  10. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 08:47
    -1
    Либерасты воду баламутят , к ногтю смутьянов и на Колыму.
  11. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 08:54
    +1
    А в Хабаровском крае договорничёк laughing .
    Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал, который обошел в первом туре голосования действующего главу региона единоросса Вячеслава Шпорта, согласился стать первым заместителем председателя правительства региона. Об этом Фургал и Шпорт заявили в видеообращении, опубликованном государственной телерадиокомпанией «Дальневосточная».
  12. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 08:58
    0
    А верховный ясно сказал: "Я очень внимательно наблюдаю за выборами в Приморье". Это реакция наитемнейшего ?
  13. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 09:07
    0
    итоги выборов отменены на 13 избирательных участках. Эта информация подтверждается

    И кто за это ответит? И где гарантия, что этого не было в других регионах, особенно - в Москве и области?
  14. tank64rus Офлайн
    tank64rus Сегодня, 09:07
    +1
    То что победит "коммунист" или "либерал" это нечего для людей не поменяет. КПРФ при т.Зю превратилась филиал Едра один беглый депутат на Украинус обширным криминальным багажом много о чём говорит. А вот то,что избиратели проголосовали против того кого "благословил на княжение" ВВП для действующей власти это должен быть не тревожный звоночек, а пароходная сирена. Об этом надо крепко подумать власти на местах и вверху.
    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 09:34
      0
      Цитата: tank64rus
      То что победит "коммунист" или "либерал" это нечего для людей не поменяет. КПРФ при т.Зю превратилась филиал Едра
      так в том то и дело - зачем этот цирк понадобился?!
  15. renics Офлайн
    renics Сегодня, 09:19
    +3
    Действующие там власти при подсчёте голосов использовали провокацию с помощью пожарной службы. Промежуточные итоги выборов (победа Ищенко) стали полной неожиданностью для Кремля. При этом второй тур выборов губернатора Приморского края курировал от Москвы начальник управления Госсовета АП Александр Харичев, а от администрации региона — вице-губернатор по внутренней политике Дмитрий Братыненко. На сегодняшний день есть основания полагать, что в Москве принято решение оставить победу Тарасенко. Озвучен следующий сценарий: Окончательные итоги озвучат через 7-10 дней, за это время тема фальсификаций будет окончательно размыта. А приезд в регион комиссии Центризбиркома должен будет придать легитимность этому решению. За это время представителям едросов надо будет как-то расторговаться с коммунистом Ищенко.
  16. Shkiper Офлайн
    Shkiper Сегодня, 09:28
    0
    То ли смеяться, то ли плакать?
    Никаких сомнений в том, что выборы в крае состоялись, нет
    . Два года назад в Саратовской области проходили выборы губернатора г-на Радаева и депутатов ГД. Скандал на всю страну , Мэр города (Сараев) написал к обеду понедельника "заяву" по собственному желанию, так как собрал ночью председателей ИК города и "накачал" их, что бы те "правильно" считали голоса. Уголовное дело ни кто даже не возбуждал, а бывший мэр теперь руководит центром метрологии и стандартизации области, с дипломом пожарного. Радаев стал губером с результатом 70%, при этом накануне имел рейтинг 15%. После московской комиссии "слетели" все председатели УИКов и до г-на Точилина председателя ИК Саратовской области. И после всего этого цирка г-жа Панфилова заявила следующее, смотри выше...
  17. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 09:33
    0
    хотелось бы побольше узнать о кандидатах, так сказать-кто есть ху? Кроме партийной принадлежности разумеется. Кандидат от КПРФ-это еще ни о чем не говорит. Вороненков тоже депутатом от КПРФ был.
  18. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 10:21
    +2
    ЦИК в Приморье вляпался в нехорошую историю, стараясь протащить на пост губернатора кандидата от Путина.
    1. Комментарий был удален.
  19. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 10:39
    0
    Самое интересное - члены УИКов за накрутки получают адекватное денежное вознаграждение, или там другие механизмы воздействия со стороны власти, чтобы нужный кандидат получил нужный процент?
  20. Клон Онлайн
    Клон Сегодня, 10:45
    +1
    Это сладкое слово "Власть"... За редчайшим исключением, познавший суть его, расстанется с должностными привилегиями без сожаления.
  21. Клон Онлайн
    Клон Сегодня, 10:54
    0
    Пенсионная "реформа" еще долго будет икаться и ее инициаторам и ее реализаторам. Жаль, что выборы в Госдуму не поспели...