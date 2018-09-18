В Приморье отменены итоги выборов на 13 участках

Никаких сомнений в том, что выборы в крае состоялись, нет.

Скандал вокруг выборов губернатора Приморского края набирает обороты. Напомним, что после обработки 96 с лишним процентов бюллетеней в крае лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, опережая своего конкурента по второму туру выборов Андрея Тарасенко почти на 4%. В итоге краевой избирком объявил о выходе на первое место именно Тарасенко, представляющего партию «Единая Россия». При этом было заявлено, что на ряде участков за Тарасенко в крае проголосовали по 100% избирателей.Сегодня стало известно, что в Приморском крае после изучения процесса голосования и данных о его результатах итоги выборов отменены на 13 избирательных участках. Эта информация подтверждается территориальной избирательной комиссией Советского района города Владивостока. В ТИК заявили, что результаты отменены, так как получены материалы о попытках их (результаты) сфальсифицировать. В чью пользу шла фальсификация, не сообщается.В Приморском крае накануне начала свою работу специальная комиссия Центризбиркома, которая обещает разобраться с результатами голосования в течение трёх суток. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила буквально следующее:Основной вопрос: если комиссия выявит случаи фальсификации во время голосования или подсчёта голосов, понесут ли за это уголовную ответственность те, кто сознательно нарушал законодательство?Между тем, эксперты высказывают предположение, что Приморье может стать тем регионом, где властями сознательно демонстрируется «вся полнота демократии» - с вероятной отменой итогов голосования. На самом деле – большой вопрос, но ответ на него станет известен уже завтра.