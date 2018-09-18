Новости

За нацвалюту 4 фрегата: Индия намерена подписать с Россией контракт

57
Индийские власти намерены заказать в России четыре фрегата проекта 11356, два из которых будут построены на верфи в Гоа, сообщает The Economic Times.

За нацвалюту 4 фрегата: Индия намерена подписать с Россией контракт


Ожидается, что контракт на поставку фрегатов будет подписан в октябре на встрече лидеров двух стран – Владимира Путина и Нарендры Моди.


По словам источника газеты, в настоящее время уточняются последние детали сделки, стоимость которой составит более $ 2 млрд. При этом стороны прорабатывают вопрос оплаты заказа в национальной валюте (рупия-рубль).

Источник пояснил, что к такому шагу страны прибегают из-за американских санкций, затрудняющих приобретение у России товаров военного назначения за доллары.

Схема предстоящей сделки – «2+2», то есть, первые два корабля проекта 11356 будут построены в России на предприятии «Янтарь», остальные два – в Индии на верфи в Гоа. Кроме того, индийские партнеры получат технологии создания таких фрегатов, говорится в материале.

Напомним, Прибалтийский завод «Янтарь» уже строил для Индии корабли упомянутого проекта. В 2012-2013 годах индийской стороне были переданы фрегаты Teg, Tarkash и Trikand.

До 2020 года планировалось построить 6 подобных фрегатов для ВМФ РФ, три из них уже переданы Черноморскому флоту. Строительство второй тройки было заморожено из-за отказа Украины поставлять двигатели. Позже правительство Индии решило купить их для своего флота, заявив, что двигатели установит самостоятельно.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
Мы в Яндекс Дзен
В рамках визита Владимира Путина в Индию ожидается подписание ряда крупных контрактов в сфере ВТС
Россию принимают в Золотой миллиард
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

57 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:16
    -7
    По словам источника газеты, в настоящее время уточняются последние детали сделки, стоимость которой составит более $ 2 млрд. При этом стороны прорабатывают вопрос оплаты заказа в национальной валюте (рупия-рубль).
    ---------------------------
    А потом снова расплатятся ширпотребом? У меня такой термос до сих пор дома лежит.
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 08:21
      +11
      А где написано про ширпотреб? Или лишь бы пукнуть?
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 08:38
        -13
        Зная натуру цыган и продажность наших эффективных менагеров, не удивляюсь, если через месяцок после подписания контракта, рупия рухнет раза в три.... А в контракте страховки на это не будет... Итог - никто не виноват, и парочка - другая новых вилл у наших менагеров.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 08:43
          +10
          Все это всегда учитывается в договорах. Тем более продавать за рупии им ни кто ни чего не собирается. Им цену выставят в рублях, возможно с оплатой по определенному курсу в их валюте. Договора на такие суммы месяцами юристы готовят иногда. А каким образом с продажи военного корабля на карман денег положить это по моему к фантастам которые про Скрипалей придумали
          1. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 08:50
            -8
            Цитата: Бультерьер
            Им цену выставят в рублях, возможно с оплатой по определенному курсу в их валюте.

            И ка Вы себе это представляете? Приедут Индусы с мешками рублей, купленных у наших туристов?
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 08:53
              +9
              Зачем? Купят рубли и оплатят ими. Надо же когда то начинать механизмы новые придумывать. Ну или как вариант возможно давно пора как то использовать уже банк БРИКС для этих целей.
              1. мордвин 3 Онлайн
                мордвин 3 Сегодня, 08:57
                -4
                Цитата: Бультерьер
                Зачем? Купят рубли и оплатят ими.

                Где они купят рубли за рупии? Насколько я знаю, все международные переводы идут через доллары. Если это не так, то прошу объяснить схему переводов.
                1. Бультерьер Офлайн
                  Бультерьер Сегодня, 09:03
                  +1
                  Да сложно все это ,я понимаю. Придумают что нибудь. Я не знаю их банковскую систему. Возможно как вариант при наличии товарооборота между странами и наличием банков друг у друга проводить оплату по факту, а эти деньги тратить на закупки уже на внутреннем рынке. Все равно что то со временем делать надо. Эти в полосатых купальниках все равно работать спокойно не дадут
                  1. мордвин 3 Онлайн
                    мордвин 3 Сегодня, 09:10
                    -1
                    Цитата: Бультерьер
                    Придумают что нибудь.

                    Не знаю, что они там смогут придумать. Большинство банков в мире - под контролем США. И платят им процент от переводов. На том США и стоит. А захочешь самостоятельным быть как Кадаффи с его золотым динаром, порвут мигом.
                    1. Бультерьер Офлайн
                      Бультерьер Сегодня, 09:12
                      +2
                      Так что бы не попадать под это и ищут способы расчетов в нацвалютах. Индию же уже пугают санкциями за покупки у нас оружия. После этих сделок им точно на хвост наступят.
                      1. мордвин 3 Онлайн
                        мордвин 3 Сегодня, 09:18
                        -1
                        Цитата: Бультерьер
                        Так что бы не попадать под это и ищут способы расчетов в нацвалютах

                        Бог им в помощь. laughing Глядишь, юрист Медведев вместе с финансистом Наибулиной и советником Кудриным, что нибудь да придумают, как зеленые бумажки за семь верст обойти. wink
                    2. Metallurg_2 Офлайн
                      Metallurg_2 Сегодня, 10:42
                      0
                      Порвать пока что смогли только тех, у кого нет ядерного оружия. А то и ответку получить можно.
                      1. мордвин 3 Онлайн
                        мордвин 3 Сегодня, 10:43
                        -1
                        Где СССР с ЯО?
                2. Безликий Онлайн
                  Безликий Сегодня, 09:17
                  +4
                  Вы не верно ставите вопрос. Какая разница, как они найдут рубли - это их проблемы, главное, чтоб нашли.
                  А, если серьезно, возможностей по конвертации множество. Естественно, через купля-продажу валют.

                  Ключевое здесь то, что дешевле всего непосредственная конвертация рупии-рубли, а при таком раскладе рубль становится свободно конвертируемой валютой. Уже много где рубли непосредственно можно обменять на местные тугрики. И чем больше контрактов будут с оплатой в рублях - тем сильнее и стабильнее будет рубль (упрощенно).

                  Мало кто знает, что в соответствии с законодательством Америки, все без исключения долларовые операции (безнал) идут через банк Нью-Йорка (либо его сателлитов).

                  То есть Вы в Маниле (Филиппины) в дьюти фри за доллары с кредитки покупаете шоколадку, эти деньги перечисляются в США, а после оттуда продавцу. Насколько быстро и какие именно деньги (из какого именно "кармана" (фонда, резерва)) - вопрос, но пока и давно все исправно работает.

                  Поэтому любая покупка за доллары - вклад в экономику США.

                  Что-то подобное нужно и нам с рублем сделать. Тогда, чем больше контрактов за рубли, тем меньше зависимость курса от нефти.

                  Ах да, неплохо было бы еще ничтоже сумняшися обеспечить рубль чем-нибудь иным: хоть золотом, хоть нефтью, хоть алмазами, а не показателями бивалютной корзины доллар-евро как сейчас.

                  О какой дедолларизации может всерьез идти речь, если сам рубль обеспечен долларом и на него опирается?

                  Остается только и ждать долларого краха. Да, нам тогда будет "плохо, но недолго")), но мы-то выберемся, а вот доллар...

                  Скорей бы настали те времена...
                  1. мордвин 3 Онлайн
                    мордвин 3 Сегодня, 09:23
                    -1
                    Цитата: Безликий
                    через купля-продажу валют.

                    Цитата: Безликий
                    Поэтому любая покупка за доллары - вклад в экономику США.

                    Цитата: Безликий
                    Что-то подобное нужно и нам с рублем сделать.

                    Если Вы прочитаете все остальные мои комменты, что повыше, то увидите, что я именно про это и пишу, только немного в другой форме.
                  2. Тикси-3 Офлайн
                    Тикси-3 Сегодня, 09:33
                    +1
                    Цитата: Безликий
                    Скорей бы настали те времена...

                    такие времена настанут, только в случае начала крупномасштабных боевых действий с применением ЯО....
                  3. Metallurg_2 Офлайн
                    Metallurg_2 Сегодня, 10:47
                    +1
                    неплохо было бы еще ничтоже сумняшися обеспечить рубль чем-нибудь иным: хоть золотом, хоть нефтью, хоть алмазами, а не показателями бивалютной корзины доллар-евро как сейчас

                    Для этого сперва нужно выйти из МВФ. А для этого нужно арестовать и судить за государственную измену всех либеральных экономистов во власти - то есть, почитай, весь экономический блок правительства и руководство ЦБ. Причем в один день и по всей стране, как тамплиеров арестовали. Чтобы никто не успел предупредить оставшихся на воле и своих хозяев за океаном.
                3. Rostislav Офлайн
                  Rostislav Сегодня, 09:54
                  +1
                  Вы просто мало знаете (в области международных банковских переводов). Переводы идут в любых валютах. Сам регулярно этими возможностями пользуюсь. На бирже тогруются разные валюты, не только СКВ (для тех, кто не в теме,СКВ - свободно конвертируемая валюта).
                  1. мордвин 3 Онлайн
                    мордвин 3 Сегодня, 10:03
                    0
                    Цитата: Rostislav
                    Переводы идут в любых валютах.

                    А теперь расскажите мне, куда идет процент от Ваших переводов в любой валюте.
                4. kuznec Офлайн
                  kuznec Сегодня, 10:13
                  +1
                  Цитата: мордвин 3
                  Где они купят рубли за рупии? Насколько я знаю, все международные переводы идут через доллары. Если это не так, то прошу объяснить схему переводов.


                  В Гоа давно уже рубли на рупии напрямую можно обменять. Не везде, но проблем с обменом нету. Руссо туристо столько денег там оставляют, что на эту сделку точно хватит :-)
                  1. мордвин 3 Онлайн
                    мордвин 3 Сегодня, 10:24
                    -1
                    Цитата: kuznec
                    В Гоа давно уже рубли на рупии напрямую можно обменять. Не везде, но проблем с обменом нету. Руссо туристо столько денег там оставляют, что на эту сделку точно хватит :-)

                    И что дальше то?
                    Цитата: мордвин 3
                    Приедут Индусы с мешками рублей, купленных у наших туристов?

                    Мой самый первый вопрос.
                    1. kuznec Офлайн
                      kuznec Сегодня, 10:33
                      +1
                      Я это к тому написАл, что обмен рублей на рупии и обратно без участия доллара уже и так идет в Гоа. Можно наличку поменять. Можно перевести с рублевой карты на карту менялы и получить рупии (правда, в этом случае - посредством долларового курса рубля и рупии). Можно рупии на рубли обменять кое где. Курс рубля и рупии несколько лет уже примерно одинаковый. А насчет мешков рублей - я не удивлюсь, если у менял рубли изымать будут для нужд государства. Если бы Вы знали, Владимир, как 2 года назад денежная реформа в Индии проводилась, то такие методы Вас бы не удивили.
                      1. мордвин 3 Онлайн
                        мордвин 3 Сегодня, 10:37
                        -1
                        Цитата: kuznec
                        Можно перевести с рублевой карты на карту менялы и получить рупии (правда, в этом случае - посредством долларового курса рубля и рупии).

                        Я про это и талдычу здесь. Надоело уже. Весь процент от платежей в США пойдет.
                5. Кукуруза Офлайн
                  Кукуруза Сегодня, 10:28
                  +1
                  Не совсем так.
                  Никто не запрещает менять и переводить любую валюту напрямую, можно даже не по рыночной цене, а по любому уговорочной стоимости. Вот только невыгодно это из-за нестабильности мелких национальных валют, в отличии от USD, который стабильно проседает на свои 2% в год, что позволяет прогнозировать на будущее+гарантии ликвидности.
                  Простой пример: за этот месяц рубль просел на 20% , а это значит пока одни потеряли 1/5 своих денег, другие на 1/5 своих денег нажишись, и всё от факторов не зависящих ни от тех, ни от других. Лотерея. Как вы считаете, захотели бы индусы так рисковать?
                  1. мордвин 3 Онлайн
                    мордвин 3 Сегодня, 10:34
                    -1
                    Ну вот Вам и Ростиславу цепочка платежей банковских, мне уже надоела эта бодяга.
                    Плательщик - банк плательщика - банк ФРС США - банк получателя - получатель. Если знаете другие схемы, попрошу назвать.
                6. Livonetc Офлайн
                  Livonetc Сегодня, 10:36
                  0
                  Купят рубли за иную валюту.
                  Нам же персонально в плюс.
                  Имею ввиду народ России.
                  Курс рубля поддержат и наши штаны.
                  Да и пора уже начинать уважать собственную валюту.
                  Иначе с места не тронемся.
                  1. мордвин 3 Онлайн
                    мордвин 3 Сегодня, 10:41
                    -1
                    Цитата: Livonetc
                    Да и пора уже начинать уважать собственную валюту.

                    Всё, не могу большееее.... crying
            2. SSR Офлайн
              SSR Сегодня, 10:54
              0
              Цитата: мордвин 3
              Цитата: Бультерьер
              Им цену выставят в рублях, возможно с оплатой по определенному курсу в их валюте.

              И ка Вы себе это представляете? Приедут Индусы с мешками рублей, купленных у наших туристов?

              Как пример.


              АЛРОСА впервые продала алмазы иностранцам за рубли :: Бизнес :: РБК
              rbc.ru/business/15/08/2018/…
              Турбо · АЛРОСА впервые опробовала механизм продажи алмазов иностранным покупателям за рубли. В сообщении компании отмечается, что сделки были проведены с клиентами из Индии и Китая. Первый оплатил в рублях со своего счета в одном из российских банков плановую поставку алмазов, а второй заплатил рублями через филиал ВТБ в Шанхае за драгоценные камни, купленные на аукционе алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который АЛРОСА провела в Гонконге
              а такие алмазы, массой более 10,8 карата, торговались только за доллары.
              1. мордвин 3 Онлайн
                мордвин 3 Сегодня, 11:07
                0
                Цитата: SSR
                Первый оплатил в рублях со своего счета в одном из российских банков плановую поставку алмазов, а второй заплатил рублями через филиал ВТБ в Шанхае

                Только тут не написано, где они рубли взяли.
      2. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:38
        +1
        Кроме того, индийские партнеры получат технологии создания таких фрегатов, говорится в материале.


        За это тоже надо платить , надеюсь учли.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:50
          +3
          Привет , Витя ! hi Ключевой момент сделки ты привёл как цитату из статьи . Не удивлюсь если через какое-то время индусы примутся поливать грязью проект 11356 (как было с Су-30) . yes
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 08:52
            +2
            Доброе утро Паша! hi , эти могут , тактика у них такая...
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 08:54
              +2
              Вот именно . Кормой вилять они умеют .
              1. cniza Офлайн
                cniza Сегодня, 08:57
                +2
                Так ещё и учиться не желают , а хотят все и сразу , так ещё и бесплатно.
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 08:59
                  +1
                  Хотеть , как известно , не вредно . А бесплатный сыр бывает только в мышеловке . И то - достаётся он второй мышке . wink
    2. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 08:21
      +1
      И у меня такой!Думаю,всё-таки деньгами возьмут,а не термосами ... smile
    3. Starover_Z Онлайн
      Starover_Z Сегодня, 08:29
      -1
      в настоящее время уточняются последние детали сделки, стоимость которой составит более $ 2 млрд. При этом стороны прорабатывают вопрос оплаты заказа в национальной валюте (рупия-рубль).

      А насколько твёрдые их рупии или потом опять "всё прощать" за невыбранный на миллиарды чай-кофе ?
      первые два корабля проекта 11356 будут построены в России на предприятии «Янтарь», остальные два – в Индии на верфи в Гоа. Кроме того, индийские партнеры получат технологии создания таких фрегатов, говорится в материале.

      А у нас работой всё завалено ?! Продаём технологии, чтобы потом индусы бухтели что у нас старая-отсталая техника, когда сами соберут с допусками +/- 2 см на стыках ?!
      Этак пока ещё ДАМ побудет у кресла, все советские технологии распродадут и откроют рынок продажи российских !
  2. Сармат Саныч Офлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 08:18
    +5
    Крупный коктракт. Плюс заказ на Ка-226 на 1 млрд $ и уже подписанный по С-400 на 5,5 млрд $ - похоже нехилые презентации будут на предстоящей встрече ВВП и Моди.
  3. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:19
    +2
    опачки хоть заработаем индийский рупьчиков laughing а может все таки бусами взять what
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:34
      +3
      Лучше набедренными повязками. Чтобы наши женщины ходили, как в теплых странах! laughing
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:31
      0
      А что, эти рупии у нас же и раскупят "русо туристо" (у банков). Это дешевле чем сначала на баксы поменять, а потом на рупии. На рупию спрос может и будет. Это не лихтенштейники какие-нибудь даром ненужные (образно говоря)
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 10:41
        -1
        столько сколько их отсыпят за корабли туристы замучаются скупать и тратить в индии laughing корабли то индия по льготной цене в рупиях своих купит а товары свои по рыночной толкать будет вот и вся взаимовыгодность политическая
  4. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:24
    -5
    Цитата: Грибок
    А где написано про ширпотреб? Или лишь бы пукнуть?

    ------------------------
    А вам лишь бы гавкнуть. Где у нас рупии на доллары, не подскажете? Или вы за рупии что-то купить сможете кроме как в самой Индии? Ну-ну...Вперёд, давайте!
    1. arhPavel Офлайн
      arhPavel Сегодня, 08:36
      +7
      Ну у вас и логика..
      Открою тайну. На рупии мы сможем купить товары в Индии, которые и так закупаем (ссылка ниже) но сейчас закупаем за доллары, теряя на конвертации и кормя этим кучу лишних ртов.
      Рупия как Рубль имеет заниженный курс благодаря финансовым махинациям, поэтому используя во взаиморасчетах нац.валюты мы стимулируем рост производства внутри наших стран. Т.к. тратить эти деньги мы можем только закупая друг у друга товары.
      В итоге, стимулирование производства, отсечение валютных спикулянтов.
      По моему мнению это хорошо.

      http://total-rating.ru/1482-top10-tovarov-importiruemyh-v-rossiyu-iz-indii.html
      1. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 09:50
        -2
        Цитата: arhPavel
        Ну у вас и логика..
        Открою тайну. На рупии мы сможем купить товары в Индии, которые и так закупаем (ссылка ниже) но сейчас закупаем за доллары, теряя на конвертации и кормя этим кучу лишних ртов.

        Дипломаты будут рупии-рубли в диппочте ящиками туды-сюды возить?
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 08:55
      0
      Вы хоть понимаете что такое расчеты между странами в нацвалютах? Это когда страна-покупатель покупает за $, €, £
      (иногда наличные или золото) нацвалюту страны-продавца в Центробанке страны-продавца. При покупке чего-либо покупателем у продавца покупателю две валюты не нужны, надо лишь одна, а о бартерной сделке(подчеркиваю) никто нигде не говорил. Плюс не исключаем что у Индии в ЗВР имеются рубли и так, т.к.они покупают наше оружие постоянно.
      Здесь рупию скорее по незнанию добавил составитель статьи, незнакомый с банковскими терминами.
  5. kjhg Офлайн
    kjhg Сегодня, 08:28
    +3
    Хороший контракт для России, т.к. турбины двигателей для отечественных кораблей еще не готовы, а рабочие на предприятиях должны строить. Интрига только в том, пустят ли на эти контракты те два корабля, корпуса которых уже построены и они ожидают, когда для них изготовят отечественные двигатели.
  6. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:39
    +1
    Вы главное свой флот не забывайте, а то получается что дело в финансировании и в двигателях....но эти вопросы вроде решили.
  7. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:39
    -1
    Вероятно, ЦБ у нас теперь будет кооллекционером - коллекционировать национальные валюты и извлекать прибыль из курсовой стоимости. wink А со временем тугрики, манаты, песо, баты и пр. валюты будут большими деньгами звенеть в наших карманах. wassat
  8. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 08:45
    0
    Это начало конца гегемонии зеленых фантиков.
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    0
    контракт на поставку фрегатов будет подписан в октябре
    Будет подписан - отлично. Но с учетом менталитета индусов и практики череды предыдущих переговоров о поставках вооружений нельзя исключать того, что до октября планы могут поменяться.
  10. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:49
    -2
    Цитата: arhPavel
    Открою тайну. На рупии мы сможем купить товары в Индии, которые и так закупаем (ссылка ниже) но сейчас закупаем за доллары, теряя на конвертации и кормя этим кучу лишних ртов.

    ------------------------
    А зачем мне ваши тайны открывать? Без посредников вы все равно ничего не купите. Про Индию я изначально сказал и о внешнеторговой деятельности я имею знаний поболее вашего. Другой вопрос, что в начинке корабля все равно будут присутствовать французские, китайские и еще какие-то составляющие, которые вы купите за доллары, а продадите за рупии. Но об этом вы не думаете. Так что вы всю логику включайте, а не вам удобную.
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 09:22
    +1
    Цитата: Бультерьер
    Так что бы не попадать под это и ищут способы расчетов в нацвалютах. Индию же уже пугают санкциями за покупки у нас оружия. После этих сделок им точно на хвост наступят.

    -----------------------
    Чё там искать? Были в свое время клиринговые схемы. Но с господством евро и доллара они успешно умерли. Я боюсь как бы вообще к бартеру не перешли, да в общем то и перешли, если вспомнить Малайзию с пальмовым маслом в обмен на истребители Су-30. Но упоротые "патриоты Путина" все равно будут доказывать, что рупии нам выгодны.
  12. Игорь Половодов Онлайн
    Игорь Половодов Сегодня, 09:23
    0
    Мы рады представить вам "Банк Миноборонэкспорт"... фантазируем...
  13. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 09:25
    -2
    Цитата: Безликий
    Ключевое здесь то, что дешевле всего непосредственная конвертация рупии-рубли, а при таком раскладе рубль становится свободно конвертируемой валютой.

    ---------------------
    Мечты, мечты...Еще одна санкция США на запрет расчетов рублями в международной торговле и какие будут дальше ваши мрии?
  14. bulvas Онлайн
    bulvas Сегодня, 09:53
    0
    Цитата: мордвин 3
    Приедут Индусы с мешками рублей, купленных у наших туристов?



    Пусть привязывают к золоту
  15. Berkut24 Онлайн
    Berkut24 Сегодня, 11:22
    0
    Хороший выход из сложившейся ситуации. Особенно для завода "Янтарь". А что до рупии-рубли, так это не особо важно. Товарооборот между нами есть не только в оборонке. Плюс надо индусам бальзам намазать на занозу по нашей модернизации пакистанских Т-80. А на украинскую занозу посыпать соли.