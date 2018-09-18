За нацвалюту 4 фрегата: Индия намерена подписать с Россией контракт
Индийские власти намерены заказать в России четыре фрегата проекта 11356, два из которых будут построены на верфи в Гоа, сообщает The Economic Times.
Ожидается, что контракт на поставку фрегатов будет подписан в октябре на встрече лидеров двух стран – Владимира Путина и Нарендры Моди.
По словам источника газеты, в настоящее время уточняются последние детали сделки, стоимость которой составит более $ 2 млрд. При этом стороны прорабатывают вопрос оплаты заказа в национальной валюте (рупия-рубль).
Источник пояснил, что к такому шагу страны прибегают из-за американских санкций, затрудняющих приобретение у России товаров военного назначения за доллары.
Схема предстоящей сделки – «2+2», то есть, первые два корабля проекта 11356 будут построены в России на предприятии «Янтарь», остальные два – в Индии на верфи в Гоа. Кроме того, индийские партнеры получат технологии создания таких фрегатов, говорится в материале.
Напомним, Прибалтийский завод «Янтарь» уже строил для Индии корабли упомянутого проекта. В 2012-2013 годах индийской стороне были переданы фрегаты Teg, Tarkash и Trikand.
До 2020 года планировалось построить 6 подобных фрегатов для ВМФ РФ, три из них уже переданы Черноморскому флоту. Строительство второй тройки было заморожено из-за отказа Украины поставлять двигатели. Позже правительство Индии решило купить их для своего флота, заявив, что двигатели установит самостоятельно.
Ожидается, что контракт на поставку фрегатов будет подписан в октябре на встрече лидеров двух стран – Владимира Путина и Нарендры Моди.
По словам источника газеты, в настоящее время уточняются последние детали сделки, стоимость которой составит более $ 2 млрд. При этом стороны прорабатывают вопрос оплаты заказа в национальной валюте (рупия-рубль).
Источник пояснил, что к такому шагу страны прибегают из-за американских санкций, затрудняющих приобретение у России товаров военного назначения за доллары.
Схема предстоящей сделки – «2+2», то есть, первые два корабля проекта 11356 будут построены в России на предприятии «Янтарь», остальные два – в Индии на верфи в Гоа. Кроме того, индийские партнеры получат технологии создания таких фрегатов, говорится в материале.
Напомним, Прибалтийский завод «Янтарь» уже строил для Индии корабли упомянутого проекта. В 2012-2013 годах индийской стороне были переданы фрегаты Teg, Tarkash и Trikand.
До 2020 года планировалось построить 6 подобных фрегатов для ВМФ РФ, три из них уже переданы Черноморскому флоту. Строительство второй тройки было заморожено из-за отказа Украины поставлять двигатели. Позже правительство Индии решило купить их для своего флота, заявив, что двигатели установит самостоятельно.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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