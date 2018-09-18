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В США признали неспособность противостоять российскому «гиперзвуку»

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В настоящее время американские средства ПРО не способны противостоять российскому гиперзвуковому оружию, заявил в интервью изданию The National Interest один из руководителей программы в области ядерных технологий Джеймс Эктон.

В США признали неспособность противостоять российскому «гиперзвуку»


Агентство по противоракетной обороне США (MDA) открыто признало, что нынешние перехватчики не предназначены для пересечения маневренных гиперзвуковых ракет и что оно хочет оптимизировать их для этой цели,
сказал Эктон.


По его словам, некоторые существующие сегодня перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но они не пригодны для поражения маневрирующих целей. Поэтому сегодня стоит задача увеличить их маневренные способности. Именно на этой задаче решил сосредоточиться Пентагон.

При этом необходима также разработка новых гиперзвуковых перехватчиков, нацеленных на межконтинентальные баллистические ракеты – они могут стать «дестабилизирующим» фактором для РФ и Китая, поскольку защита США с помощью таких перехватчиков будет препятствовать ударам с их стороны.

Напомним, ранее генерал Джон Хайтен заявлял, что американцам нечего противопоставить российскому «гиперзвуку» и что защиту страны следует переосмыслить.

Как отмечал в свою очередь глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси, это раньше Америка была недосягаема, теперь же появились противники, которые действительно способны достичь ее территории.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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15 комментариев
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 08:54
    0
    Правильно сказать: на сегодняшний день.
    ПРО - оно такое про!
    Прогресс на месте не стоит.
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 08:58
      +1
      Правильно сказать: на ближайшие лет 30. А к этому времени наши ребята ещё много чего придумают, как сказал классик. Вечно догоняющие русский гиперзвук матрасники - это логично.
      1. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 09:19
        -1
        Правильно сказать: на ближайшие лет 30.
        Сильно-сильно меньше!
        Не шапкозакидальтествуйте, плизз!
        Ну что за манера недооценивать противника?
        На всякую хитрую... гайку есть болт с левой резьбой.
        Вся история оружия и войн доказала, что нет и не было абсолютного оружия.
        Но были реальные прорывы в технологиях, которые достаточно быстро купировались. Всегда!
        А история борьбы брони со снарядом (защиты и нападения), это роман, который не окончится никогда.
      2. astepanov Офлайн
        astepanov Сегодня, 10:17
        +1
        Цитата: Сармат Саныч
        А к этому времени наши ребята ещё много чего придумают, как сказал классик.
        Наши ребята скоро совсем потеряют возможность что либо придумывать. Сейчас кое-как дожевывается научно-технический задел советских времен, но он не бесконечен. А система образования отвратительна, к тому же работать на оборонку нет экономических стимулов - и потому там нехватка кадров во всех звеньях, и рулят неучи и чинодралы вроде Рогозина с сынком и Сердюкова. Следовательно, прогресс в российском оружии замедлится из-за снижения компетентности руководства и разработчиков. Второе - Россия всё более отстает экономически, потому что темпы роста у нас значительно ниже среднемировых. А новое оружие -- дорогое удовольствие. На какие шиши вооружаться будем? На доброхотные подаяния, как на лечение больных детей?
        Конечно, рассказам об опережающем развитии хочется верить - но реальных подвижек не видно. И я смотрю в будущее с печалью. Похоже, МО тоже стало больше уповать на бога - вон, и главный храм вооруженных сил строить собрались...
        1. Victor_B Онлайн
          Victor_B Сегодня, 11:00
          0
          вон, и главный храм вооруженных сил строить собрались...
          С этими храмами...
          Ну почему у нас на Руси только из крайности в крайность?!!
  2. Троль Онлайн
    Троль Сегодня, 09:00
    0
    Вопрос только сколько оно продолжится это "В настоящее время". Щит всегда разрабатывается немного позже меча. Сегодня отстает, завтра станет непробиваем. Но когда когда щит станет непробиваем, задумаются над новыми "кинжалами".
  3. Chertt Онлайн
    Chertt Сегодня, 09:02
    +2
    Без негатива и наездов, просто наблюдение wink
    Руководство ВО, так часто продвигает "The National Interest ", что пора с них деньги брать. Ну или взаимозачетом. Пусть американцы в своих публикациях, упоминают "Военное Обозрение"
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:04
    +1
    Борьба с врагами по всему миру неизбежно делает США целью. И в этом отношении уязвимость США больше не в том, что теперь они не могут противостоять каким-то военным системам противника, а в том, что реальные противники, вероятно, ходят по Штатам как простые мигранты и присматривают себе цели для борьбы с Империей, которая их чем-либо обидела. feel
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: bessmertniy
      присматривают себе цели для борьбы с Империей, которая их чем-либо обидела.

      Матрасам следует радоваться что не у всех пострадавших от их демократии есть ЯО . wink
      Что касается заявлений Эктона , то это либо очередное выколачивание денег , либо вброс (учитывая репутацию NI и недавние слова многозвёздных генералов о том , что США есть что противопоставить российскому гиперзвуку) .
  5. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:10
    0
    Главное что бы Россия не останавливалась на достигнутом. Если мы опережаем американцев по данным разработкам, нужно идти дальше
  6. UMA-UMA Офлайн
    UMA-UMA Сегодня, 09:19
    +1
    Ага, мы сегодня еще раз напугали сша, позволив безнаказанно уничтожить ил20.
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 10:01
      0
      То есть вы предполагаете что это они его сбили?
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 09:54
    0
    Цитата: bouncyhunter
    Что касается заявлений Эктона , то это либо очередное выколачивание денег , либо вброс (учитывая репутацию NI и недавние слова многозвёздных генералов о том , что США есть что противопоставить российскому гиперзвуку) .

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    Да, Паш, подобные журналы пишут либо обращение к бюджетному комитету либо успокоительные статьи для обывателя. Нормальную аналитику дают совершенно другие источники. И это не Нэшнл Интерестс и не Милитари Вотч. США открыли ящик Пандоры отказавшись от ограничений в ПРО и теперь в этом ящике может рыться каждый проходимец, который обещает создать вундерваффе.
  8. Ив762 Офлайн
    Ив762 Сегодня, 10:06
    0
    Какие беспринципные граждане: что угодно сделают за бюджеты... laughing
  9. gguess Офлайн
    gguess Сегодня, 10:18
    0
    Гиперзвуковой объект может быть обнаружен и перехвачен обычной системой ПРО, расположенной как в районе его цели, так и вблизи его траектории, т.к. чем выше скорость объекта, тем выше его инерционность и ниже маневренность! А потому, на встречном курсе противоракете гораздо проще перехватить скоростной объект, чем объекту увернуться от противоракеты! И чем раньше это будет сделано, тем лучше - именно поэтому, США делают ставку на космос! А гиперзвуковые противоракеты необходимы для перехвата гиперзвукового объекта системой ПРО, расположенной в районе его цели, на максимальной дальности - если гиперзвуковой объект не удалось перехватить системой ПРО, расположенной вблизи его траектории...