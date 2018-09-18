В США признали неспособность противостоять российскому «гиперзвуку»

Агентство по противоракетной обороне США (MDA) открыто признало, что нынешние перехватчики не предназначены для пересечения маневренных гиперзвуковых ракет и что оно хочет оптимизировать их для этой цели,

В настоящее время американские средства ПРО не способны противостоять российскому гиперзвуковому оружию , заявил в интервью изданию The National Interest один из руководителей программы в области ядерных технологий Джеймс Эктон.сказал Эктон.По его словам, некоторые существующие сегодня перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но они не пригодны для поражения маневрирующих целей. Поэтому сегодня стоит задача увеличить их маневренные способности. Именно на этой задаче решил сосредоточиться Пентагон.При этом необходима также разработка новых гиперзвуковых перехватчиков, нацеленных на межконтинентальные баллистические ракеты – они могут стать «дестабилизирующим» фактором для РФ и Китая, поскольку защита США с помощью таких перехватчиков будет препятствовать ударам с их стороны.Напомним, ранее генерал Джон Хайтен заявлял, что американцам нечего противопоставить российскому «гиперзвуку» и что защиту страны следует переосмыслить.Как отмечал в свою очередь глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси, это раньше Америка была недосягаема, теперь же появились противники, которые действительно способны достичь ее территории.