Минобороны Эстонии - США: Вооружите нас ЗРК

Милитаризация НАТО у границ России не сбавляет оборотов. Так, в министерстве обороны Эстонии заявили о том, что ведут переговоры с партнёрами по военному блоку на предмет установки средств ПВО на восточных границах страны. Речь идёт о переговорах с военным ведомством США на предмет возможного приобретения у американцев ЗРК среднего радиуса действия.Министр обороны Эстонии Юри Луйк отмечает, что НАТО в своё время «совершило ошибку, отказавшись от размещения систем ПВО-ПРО у границ России». Теперь это натовское упущение, по мнению эстонского министра, необходимо восполнить – с помощью продажи Таллину зенитных ракетных комплексов американского производства.По словам Луйка, российская военная группировка в Калининградской области, включая «Искандеры» и боевую авиацию, такова, что НАТО на прибалтийском участке «явно проигрывает России в военно-техническом оснащении». Исправить ситуацию и позволили бы, по мнению главы оборонного ведомства Эстонии, ЗРК из США.На данный момент в США размышляют над «просьбой» Луйка, и вполне могут пойти на продажу эстонцам комплексов, управлять которыми в конечном итоге в любом случае будут сами американцы. Эстонцы же ещё и оплатят содержание американских расчётов ПВО-ПРО на территории своей страны.