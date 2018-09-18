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Минобороны Эстонии - США: Вооружите нас ЗРК

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Милитаризация НАТО у границ России не сбавляет оборотов. Так, в министерстве обороны Эстонии заявили о том, что ведут переговоры с партнёрами по военному блоку на предмет установки средств ПВО на восточных границах страны. Речь идёт о переговорах с военным ведомством США на предмет возможного приобретения у американцев ЗРК среднего радиуса действия.

Минобороны Эстонии - США: Вооружите нас ЗРК


Министр обороны Эстонии Юри Луйк отмечает, что НАТО в своё время «совершило ошибку, отказавшись от размещения систем ПВО-ПРО у границ России». Теперь это натовское упущение, по мнению эстонского министра, необходимо восполнить – с помощью продажи Таллину зенитных ракетных комплексов американского производства.


По словам Луйка, российская военная группировка в Калининградской области, включая «Искандеры» и боевую авиацию, такова, что НАТО на прибалтийском участке «явно проигрывает России в военно-техническом оснащении». Исправить ситуацию и позволили бы, по мнению главы оборонного ведомства Эстонии, ЗРК из США.

На данный момент в США размышляют над «просьбой» Луйка, и вполне могут пойти на продажу эстонцам комплексов, управлять которыми в конечном итоге в любом случае будут сами американцы. Эстонцы же ещё и оплатят содержание американских расчётов ПВО-ПРО на территории своей страны.
Использованы фотографии:
Минобороны Эстонии
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11 комментариев
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  1. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 09:24
    +5
    Минобороны Эстонии - США: Вооружите нас ЗРК
    Спички детям не игрушки!
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 09:45
      +1
      США могут пойти на продажу эстонцам комплексов, управлять которыми будут сами американцы.

      Матрасники что не понимают, что продолжая провокационные действия, на Российских границах, они рано или поздно заставят нас подумать, о расположении элементов Российских ПВО/ПРО (а возможно и ударного сегмента, поди там разберись), у границ США. Благо страны карибского бассейна и латинской америки, не все "любят" своего наглого соседа
  2. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 09:24
    0
    Минобороны Эстонии - США: Вооружите нас ЗРК

    США - Эстонии : А нафига обезьянам гранаты ? wassat
    А если серьёзно : почему бы матрасам и не срубить деньжат с эстонцев ? Тем более что
    могут пойти на продажу эстонцам комплексов, управлять которыми в конечном итоге в любом случае будут сами американцы. Эстонцы же ещё и оплатят содержание американских расчётов ПВО-ПРО на территории своей страны.

    Деньги лишними не бывают - уж матрасы-то это точно знают . wink
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 09:30
      0
      Деньги никому лишними не бывают-ни американцам,ни Юри Луйку точно лишними не будут.А ему-будут,денюшки эти,без откатов ничего и нигде сейчас не делается.
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:27
    +2
    А ядерное американское оружие этот Холуйк не хочет ли разместить в Эстонии!? am
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 09:34
      -1
      В правовом поле-xрен он угадает,но...Всегда есть своё но...Не удивлюсь ничему уже теперь.
  4. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 09:41
    0
    Дурни!
    У нас будут развернуты ПВО перекрывающие ВСЮ Трибалтику.
    Будете на каждый взлет разрешения спрашивать!
  5. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:56
    0
    "по мнению министра обороны Эстонии"...
    О-о! Конечно, о-очень значимая фигура!
    Своё мнение пусть оставит для кухни, где выскажет его, своей жене, а остальных это мнение не интересует.
  6. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:57
    0
    Хочешь, систему противовоздушной обороны?
    Купи!
  7. alstr Онлайн
    alstr Сегодня, 10:00
    0
    Да пусть покупают. По обычаю америкосов: купить дадут, но вот установить нет. Будет у них на складах лежать.
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    +1
    ...натовское упущение...необходимо восполнить – с помощью продажи Таллину зенитных ракетных комплексов американского производства.
    Какие "горячие" эти эстонские парни. От хотелок и горячности пар клубами валит.