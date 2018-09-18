Новости

Может, и Крым вернём: В Киеве оценили пользу от базы на Азовском море

16
Создание на берегу Азовского моря базы ВМС Украины создаст России серьезные проблемы и заставит ее пойти на уступки, приводит Обозреватель слова украинского генерала Василия Богдана.



Создание мощной военной инфраструктуры на Азовском море вынудит российские власти сесть за стол переговоров и окажет положительное влияние на выполнение Москвой минских договоренностей, сказал Богдан.


Также в ходе переговоров Украина сможет решить и другие проблемы, включая вопрос возвращения Крыма.

Генерал не сомневается в том, что такая база будет в скором времени построена, потому что в ее создании Киеву помогут западные страны. При этом он сослался на «договоренности с американской стороной» об укреплении обороноспособности Украины.

Ранее украинские власти сообщили о планах создания на побережье Азовского моря базы ВМС, перебросив туда два бронекатера.

Между тем накануне в эфире украинского телевидения выступил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, который назвал «смешным» стремление киевских властей стать членами ЕС и НАТО.

По его словам, попытка Порошенко закрепить в конституции «проевропейский курс» является большим пиаром.

Бондарь отметил, что в угоду выборам депутатам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку вносить и убирать различные вопросы. Сегодня Рада должна прописать там вступление Украины в ЕС и НАТО.

Но это вовсе не означает, что нас туда позвали. Украина выглядит смешно перед этими организациями, потому что решила за них, куда уже вступает. Нереалистичное членство,
сказал народный избранник.

Напомним, в начале этого месяца Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о закреплении в конституции «европейского и евроатлантического» курса Украины.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

16 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 09:51
    +1
    Чтоб какой-нибудь "Норд" захватить,АУГ и не требуется,если что...
    Ранее украинские власти сообщили о планах создания на побережье Азовского моря базы ВМС, перебросив туда два бронекатера.
    За глаза хватит,чтоб гражданские не чувствовали себя в безопасности.Сопровождение нашими военными пароходами?А хватит их?
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 09:54
      +2
      Просто оставлю это здесь:

      http://mapoftheworld.ru/more-okean/more/azovskoe/karta-glubin-azovskoe-more.jpg
    2. Воваd Офлайн
      Воваd Сегодня, 10:55
      0
      Генерал Василий Богдан - почему-то не указывается, что это генерал на пенсии,ветеран.Был на службе ещё в первые годы независимости,то есть 20 лет назад.Охотно дает интервью интернет изданиям Украины ,потому что там и таким горе "экспертам" рады,для них и дядя Вася слесарь из ЖЭКа служивший в молодости в армии, тоже почетный гость и "эксперт"...С этим всё понятно...Вот,только возникает вопрос,-зачем это российскому читателю?
  2. vkl.47 Офлайн
    vkl.47 Сегодня, 09:51
    0
    Шо опять маскитный флот?!
  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 09:51
    +3
    Ох нарвутся!
    Ох доиграются!
    Так и до Новороссии недалеко.
    Я думаю у Путина просто кулаки чешутся. Но он сильно умнее меня.
  4. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 09:52
    +3
    потому что в ее создании Киеву помогут западные страны.
    А если не помогут? Самостоятельно причал для двух бронекатеров построить уже слабо?
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:58
      +2
      Коля , привет ! hi
      слова украинского генерала Василия Богдана

      "Больной ! Не занимайтесь самолечением . Врач сказал : в морг . Значит - в морг !" (с)
  5. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 09:58
    +3
    приводит Обозреватель слова украинского генерала Василия Богдана.

    На протяжении последних 20 с лишнем лет в украинской армии продвижение по службе зависело от того, как ты умеешь лизать начальствующий зад и какое количество бумаги ты тратишь на всевозможные отчёты (чем больше, тем лучше). И вот вам результат - генералы абсолютно не понимающие, что они говорят и что делают! Потому что с лейтенантских погон занимались только процессами описанными мной выше.
  6. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 10:00
    +2
    Создание мощной военной инфраструктуры на Азовском море вынудит российские власти сесть за стол переговоров и окажет положительное влияние на выполнение Москвой минских договоренностей, сказал Богдан.

    Не зря есть поговорка - " дурко думкой богатеет".
  7. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:00
    +6
    Мелкое море, мелкие суда и мелкая база ВМС. И что, спрашивается, тужиться, что "заграница им поможет". feel Наверное, просто "под базу" пытаются выжать денежку из Запада и поделить между лучшими украми. belay
  8. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 10:08
    +2
    Логика у этого хенерала весьма своеобразная, если только этот бред который он несёт можно назвать вообще чем то осмысленным!
    ... Это заставит Россию сесть за стол переговоров...
    ... и даже решит вопрос с возвращением Крыма !
  9. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 10:13
    +3
    Военно морская база Украины, на Азовском море?
    Выход из которого с обоих сторон контролируется Россией?
    Побольше таких стратегов в штабы Незалежной, тогда и воевать с оголтелыми не придётся.
  10. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:30
    +1
    Создание на берегу Азовского моря базы ВМС Украины создаст России серьезные проблемы и заставит ее пойти на уступки
    Украинский генерал может и не сомневаться, а вот у думающего человека возникает много вопросов и по обеспечению кораблями и по деньгам, а главное - что же все таки заставит пойти Россию на уступки? А вот Россия в силах создать серьезные проблемы самостийным в этом море.
  11. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 10:49
    +1
    Может, и Крым вернём

    А может и не вернете.
    А может и ужметесь в границы 1654 года...
    1. Ren Офлайн
      Ren Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: Metallurg_2
      А может и не вернете.
      А может и ужметесь в границы 1654 года...

      Добрый день, вполне может бытьhi
      Перечитал на днях договор "Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе", так там о Крыме не слова, он касается только,далее - цитата:
      В настоящем Договоре под термином "российско-украинская государственная граница", далее - "государственная граница" или "граница", понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, разделяющие государственные территории (сушу, воды, недра и воздушное пространство) Договаривающихся Сторон от точки стыка государственных границ Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу Таганрогского залива. . bully
      Причем основывается данный договор, далее - цитата:
      основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, исходя из необходимости урегулирования вопросов прохождения российско-украинской государственной границы в целях дальнейшего укрепления дружественных, добрососедских отношений между народами России и Украины.
      Согласно договору - по Крыму всё ровно, а сейчас исчезает (с момента прекращения действия договора о дружбе) признание и границы от точки стыка государственных границ Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу Таганрогского залива wink
  12. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:06
    0
    Очередной блеф. Конечно штаты помогут оснастить базу по полной схеме с береговыми средствами, катерами (большего ранга кораблям там делать нечего), но а дальше что?