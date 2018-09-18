Может, и Крым вернём: В Киеве оценили пользу от базы на Азовском море

Но это вовсе не означает, что нас туда позвали. Украина выглядит смешно перед этими организациями, потому что решила за них, куда уже вступает. Нереалистичное членство,

Создание на берегу Азовского моря базы ВМС Украины создаст России серьезные проблемы и заставит ее пойти на уступки, приводит Обозреватель слова украинского генерала Василия Богдана.Создание мощной военной инфраструктуры на Азовском море вынудит российские власти сесть за стол переговоров и окажет положительное влияние на выполнение Москвой минских договоренностей, сказал Богдан.Также в ходе переговоров Украина сможет решить и другие проблемы, включая вопрос возвращения Крыма.Генерал не сомневается в том, что такая база будет в скором времени построена, потому что в ее создании Киеву помогут западные страны. При этом он сослался на «договоренности с американской стороной» об укреплении обороноспособности Украины.Ранее украинские власти сообщили о планах создания на побережье Азовского моря базы ВМС, перебросив туда два бронекатера.Между тем накануне в эфире украинского телевидения выступил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, который назвал «смешным» стремление киевских властей стать членами ЕС и НАТО.По его словам, попытка Порошенко закрепить в конституции «проевропейский курс» является большим пиаром.Бондарь отметил, что в угоду выборам депутатам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку вносить и убирать различные вопросы. Сегодня Рада должна прописать там вступление Украины в ЕС и НАТО.сказал народный избранник.Напомним, в начале этого месяца Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о закреплении в конституции «европейского и евроатлантического» курса Украины.