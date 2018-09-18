Может, и Крым вернём: В Киеве оценили пользу от базы на Азовском море
Создание на берегу Азовского моря базы ВМС Украины создаст России серьезные проблемы и заставит ее пойти на уступки, приводит Обозреватель слова украинского генерала Василия Богдана.
Создание мощной военной инфраструктуры на Азовском море вынудит российские власти сесть за стол переговоров и окажет положительное влияние на выполнение Москвой минских договоренностей, сказал Богдан.
Также в ходе переговоров Украина сможет решить и другие проблемы, включая вопрос возвращения Крыма.
Генерал не сомневается в том, что такая база будет в скором времени построена, потому что в ее создании Киеву помогут западные страны. При этом он сослался на «договоренности с американской стороной» об укреплении обороноспособности Украины.
Ранее украинские власти сообщили о планах создания на побережье Азовского моря базы ВМС, перебросив туда два бронекатера.
Между тем накануне в эфире украинского телевидения выступил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, который назвал «смешным» стремление киевских властей стать членами ЕС и НАТО.
По его словам, попытка Порошенко закрепить в конституции «проевропейский курс» является большим пиаром.
Бондарь отметил, что в угоду выборам депутатам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку вносить и убирать различные вопросы. Сегодня Рада должна прописать там вступление Украины в ЕС и НАТО.
Напомним, в начале этого месяца Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о закреплении в конституции «европейского и евроатлантического» курса Украины.
Создание мощной военной инфраструктуры на Азовском море вынудит российские власти сесть за стол переговоров и окажет положительное влияние на выполнение Москвой минских договоренностей, сказал Богдан.
Также в ходе переговоров Украина сможет решить и другие проблемы, включая вопрос возвращения Крыма.
Генерал не сомневается в том, что такая база будет в скором времени построена, потому что в ее создании Киеву помогут западные страны. При этом он сослался на «договоренности с американской стороной» об укреплении обороноспособности Украины.
Ранее украинские власти сообщили о планах создания на побережье Азовского моря базы ВМС, перебросив туда два бронекатера.
Между тем накануне в эфире украинского телевидения выступил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, который назвал «смешным» стремление киевских властей стать членами ЕС и НАТО.
По его словам, попытка Порошенко закрепить в конституции «проевропейский курс» является большим пиаром.
Бондарь отметил, что в угоду выборам депутатам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку вносить и убирать различные вопросы. Сегодня Рада должна прописать там вступление Украины в ЕС и НАТО.
Но это вовсе не означает, что нас туда позвали. Украина выглядит смешно перед этими организациями, потому что решила за них, куда уже вступает. Нереалистичное членство,сказал народный избранник.
Напомним, в начале этого месяца Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о закреплении в конституции «европейского и евроатлантического» курса Украины.
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