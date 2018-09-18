Bellingcat в замешательстве после брифинга МО РФ: "Ракета не та"
Представители подконтрольной западным спецслужбам «независимой следственной группы Bellingcat явно поставлены в тупик брифингом министерства обороны РФ по поводу данных о ракете «Бука», с помощью которой сбивали «Боинг», и по поводу анимированных роликов самого Bellingcat. Сайт группы и страница Bellingcat в Фейсбуке до сих пусты в плане развёрнутого ответа, который ждут от «следственной группы» после детального анализа ситуации со стороны Минобороны Российской Федерации.
Вместо собственных пояснений Bellingcat в своём Твиттер-аккаунте беспомощно постит заметки «неполживых» СМИ, включая «Радио Свобода».
В частности, опубликована ссылка на сайт этой радиостанции, где вышел материал «Обширная мистификация». В материале, по сути, никак не комментируются конкретные факты, предъявленные МО, зато нагнетается истерия из серии: «Россия лжёт». Снова бездоказательно, с явными попытками оправдать свой провал с публикацией номера ракеты, которая, почти «целёхонькая», оказалась в Нидерландах. При этом в одном из случаев фейкомётам пришлось признать явный прокол, однако признание оказалось весьма своеобразным:
То есть обработка кадров в нужном для себя ключе уже признана.
Далее Bellingcat сам загоняет себя в тупик, заявляя, что «Боинг» был сбит не той ракетой, о которой говорит Минобороны РФ. Но Минобороны РФ говорит об этой ракете после того, как на её данные указали в нидерландской прокуратуре. В публикации Bellingcat утверждается, что MH17 якобы был сбит ракетой 9M38M1, в которой поражающие элементы представляют собой двутавры, и якобы эти двутавры были найдены в телах пилотов. Получается следующее: одновременно с таким заявлением Bellingcat фактически объявляет, что голландская комиссия представила ракету, которая никакого отношения не имела к трагедии в Донбассе? Тогда как она оказалась у голландцев?
То есть вариантов всего два: либо Bellingcat лжёт сейчас, либо он же лгал раньше, когда, руководствуясь данным голландцев, демонстрировал 9М38, не позаботившись уточнением того факта, что эта ракета могла принадлежать только ВСУ... В любом случае, заврались окончательно.
На сайте Bellingcat тем временем появились комментарии к другим темам (по этой же статей до сих пор нет). В комментариях говорится, что структура никак не осознает, что в погоне за сенсацией сама себя загнала в тупик и дискредитировала. Напоминаются проколы с графикой в роликах движения грузовика с «Буком». Пользователь не без иронии советует тщательнее подходить к изучению инструментария Adobe After Effects и поменьше контактировать с непрофессионалами из СБУ, которые фейк соорудили. В другом комментарии напоминается фейк «Белых касок» в Сирии и прокол Bellingcat, заявившего о применении нервнопаралитического газа в Восточной Гуте:
Вместо собственных пояснений Bellingcat в своём Твиттер-аккаунте беспомощно постит заметки «неполживых» СМИ, включая «Радио Свобода».
В частности, опубликована ссылка на сайт этой радиостанции, где вышел материал «Обширная мистификация». В материале, по сути, никак не комментируются конкретные факты, предъявленные МО, зато нагнетается истерия из серии: «Россия лжёт». Снова бездоказательно, с явными попытками оправдать свой провал с публикацией номера ракеты, которая, почти «целёхонькая», оказалась в Нидерландах. При этом в одном из случаев фейкомётам пришлось признать явный прокол, однако признание оказалось весьма своеобразным:
Ещё один пример – использование анимации передвижения "Бука" из презентации JIT, с помощью которой они хотели продемонстрировать маршрут его передвижения по территории Украины. Минобороны говорит, что на этой анимации "Бук" движется задом наперёд. Действительно, Совместная следственная группа допустила ошибку при создании этого ролика, поместив на него фотографию "Бука", развёрнутой не в ту сторону. Но реальная фотография, на которой основана анимация, ясно показывает, что "Бук" движется в правильном направлении.
То есть обработка кадров в нужном для себя ключе уже признана.
Далее Bellingcat сам загоняет себя в тупик, заявляя, что «Боинг» был сбит не той ракетой, о которой говорит Минобороны РФ. Но Минобороны РФ говорит об этой ракете после того, как на её данные указали в нидерландской прокуратуре. В публикации Bellingcat утверждается, что MH17 якобы был сбит ракетой 9M38M1, в которой поражающие элементы представляют собой двутавры, и якобы эти двутавры были найдены в телах пилотов. Получается следующее: одновременно с таким заявлением Bellingcat фактически объявляет, что голландская комиссия представила ракету, которая никакого отношения не имела к трагедии в Донбассе? Тогда как она оказалась у голландцев?
То есть вариантов всего два: либо Bellingcat лжёт сейчас, либо он же лгал раньше, когда, руководствуясь данным голландцев, демонстрировал 9М38, не позаботившись уточнением того факта, что эта ракета могла принадлежать только ВСУ... В любом случае, заврались окончательно.
На сайте Bellingcat тем временем появились комментарии к другим темам (по этой же статей до сих пор нет). В комментариях говорится, что структура никак не осознает, что в погоне за сенсацией сама себя загнала в тупик и дискредитировала. Напоминаются проколы с графикой в роликах движения грузовика с «Буком». Пользователь не без иронии советует тщательнее подходить к изучению инструментария Adobe After Effects и поменьше контактировать с непрофессионалами из СБУ, которые фейк соорудили. В другом комментарии напоминается фейк «Белых касок» в Сирии и прокол Bellingcat, заявившего о применении нервнопаралитического газа в Восточной Гуте:
Где же ваши данные о результатах вскрытия "погибших от нервнопаралитического агента"? Вы просто не стали публиковать фото патологоанатомической экспертизы, так как сами себя в этом случае бы раскрыли.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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