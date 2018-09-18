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Bellingcat в замешательстве после брифинга МО РФ: "Ракета не та"

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Представители подконтрольной западным спецслужбам «независимой следственной группы Bellingcat явно поставлены в тупик брифингом министерства обороны РФ по поводу данных о ракете «Бука», с помощью которой сбивали «Боинг», и по поводу анимированных роликов самого Bellingcat. Сайт группы и страница Bellingcat в Фейсбуке до сих пусты в плане развёрнутого ответа, который ждут от «следственной группы» после детального анализа ситуации со стороны Минобороны Российской Федерации.

Вместо собственных пояснений Bellingcat в своём Твиттер-аккаунте беспомощно постит заметки «неполживых» СМИ, включая «Радио Свобода».

В частности, опубликована ссылка на сайт этой радиостанции, где вышел материал «Обширная мистификация». В материале, по сути, никак не комментируются конкретные факты, предъявленные МО, зато нагнетается истерия из серии: «Россия лжёт». Снова бездоказательно, с явными попытками оправдать свой провал с публикацией номера ракеты, которая, почти «целёхонькая», оказалась в Нидерландах. При этом в одном из случаев фейкомётам пришлось признать явный прокол, однако признание оказалось весьма своеобразным:


Ещё один пример – использование анимации передвижения "Бука" из презентации JIT, с помощью которой они хотели продемонстрировать маршрут его передвижения по территории Украины. Минобороны говорит, что на этой анимации "Бук" движется задом наперёд. Действительно, Совместная следственная группа допустила ошибку при создании этого ролика, поместив на него фотографию "Бука", развёрнутой не в ту сторону. Но реальная фотография, на которой основана анимация, ясно показывает, что "Бук" движется в правильном направлении.


То есть обработка кадров в нужном для себя ключе уже признана.

Далее Bellingcat сам загоняет себя в тупик, заявляя, что «Боинг» был сбит не той ракетой, о которой говорит Минобороны РФ. Но Минобороны РФ говорит об этой ракете после того, как на её данные указали в нидерландской прокуратуре. В публикации Bellingcat утверждается, что MH17 якобы был сбит ракетой 9M38M1, в которой поражающие элементы представляют собой двутавры, и якобы эти двутавры были найдены в телах пилотов. Получается следующее: одновременно с таким заявлением Bellingcat фактически объявляет, что голландская комиссия представила ракету, которая никакого отношения не имела к трагедии в Донбассе? Тогда как она оказалась у голландцев?

Bellingcat в замешательстве после брифинга МО РФ: "Ракета не та"


То есть вариантов всего два: либо Bellingcat лжёт сейчас, либо он же лгал раньше, когда, руководствуясь данным голландцев, демонстрировал 9М38, не позаботившись уточнением того факта, что эта ракета могла принадлежать только ВСУ... В любом случае, заврались окончательно.

На сайте Bellingcat тем временем появились комментарии к другим темам (по этой же статей до сих пор нет). В комментариях говорится, что структура никак не осознает, что в погоне за сенсацией сама себя загнала в тупик и дискредитировала. Напоминаются проколы с графикой в роликах движения грузовика с «Буком». Пользователь не без иронии советует тщательнее подходить к изучению инструментария Adobe After Effects и поменьше контактировать с непрофессионалами из СБУ, которые фейк соорудили. В другом комментарии напоминается фейк «Белых касок» в Сирии и прокол Bellingcat, заявившего о применении нервнопаралитического газа в Восточной Гуте:

Где же ваши данные о результатах вскрытия "погибших от нервнопаралитического агента"? Вы просто не стали публиковать фото патологоанатомической экспертизы, так как сами себя в этом случае бы раскрыли.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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41 комментарий
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:20
    -1
    Откуда МО могло раньше узнать номер ракеты?
    Они вообще подсмотрели его на видео.
    Никто нашим его официально не сообщал.
    Наоборот засекречен был!
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 10:25
      -11
      Когда самолет грохнулся, там была территория повстанцев....Думаю, сразу туда выехали соответствующие люди. И, соответственно могли взять все пробы и образцы осколков ракеты....И собирали обломки ДНРовцы.
      1. Logall Офлайн
        Logall Сегодня, 10:28
        +6
        Теперь могут рассказать о спецоперации ВС РФ с целью похищения ракеты со склада ВСУ, чтоб в последствии сбить ею что-нибудь (в данном случае Боинг), дабы очернить Киев...
        (И обязательно кто-то из спецов выронил паспорт на месте преступления)
        1. НасРать Онлайн
          НасРать Сегодня, 10:32
          +6
          Так уже поют песню, что ракету вместе с буком передавали Грузии в 2008г., потом случился разгром Грузии и ракета попала к злым русским... вот такой изворотливый мысль! bully
          1. Victor_B Онлайн
            Victor_B Сегодня, 10:46
            0
            Так уже поют песню, что ракету вместе с буком передавали Грузии в 2008г., потом случился разгром Грузии и ракета попала к злым русским... вот такой изворотливый мысль!

            Молодцы!
            Это новое слово!
            Вот что значит братья-славяне!
          2. ИванИванов Офлайн
            ИванИванов Сегодня, 10:55
            +2
            Цитата: НасРать
            Так уже поют песню, что ракету вместе с буком передавали Грузии в 2008г., потом случился разгром Грузии и ракета попала к злым русским... вот такой изворотливый мысль! bully

            Это чушь, понятно, тем более все трофеи учтены, вряд ли кто-то поставил их на вооружение, при том что бук м1 с него снимались.
          3. Вадим237 Онлайн
            Вадим237 Сегодня, 11:18
            0
            Тут неувязочка - все эти ракеты для Бука утилизировали до 2011, ракеты захваченные у Грузии в 2008, постигла бы та же участь.
        2. КВУ-НСвД Онлайн
          КВУ-НСвД Сегодня, 10:36
          +2
          [quote]Теперь могут рассказать о спецоперации ВС РФ по похищении ракеты со склада ВСУ с целью сбить ею что-нибудь,/quote] Не , если будут умнее , то заявят , что году этак в 2006 продали ракету в составе партии грузинам , а уж там..в 2008...русские её и заватили трофеем..И бумажки какие положено подделают ..
          1. Victor_B Онлайн
            Victor_B Сегодня, 10:48
            0
            а уж там..в 2008...русские её и заватили трофеем.
            Специально чтобы бобик сбить!
            Уххх! Какие мы коварные!
        3. reservist Онлайн
          reservist Сегодня, 11:18
          0
          нет, это же в Долгопрудном ракет-двойников понаделали, с которыми теперь российские буки стоят под каждым кустом на Донбассе и сбивают всё что там летает ...
      2. bulvas Онлайн
        bulvas Сегодня, 10:31
        +6
        Цитата: Victor_B
        Откуда МО могло раньше узнать номер ракеты?
        Они вообще подсмотрели его на видео.
        Никто нашим его официально не сообщал.
        Наоборот засекречен был!



        В мае следственная комиссия сообщила в Голландии

        После этого МО стало искать данные о ракете
      3. twviewer Офлайн
        twviewer Сегодня, 10:42
        +1
        Этот боинг никому не интересен ибо варианта всего два; боинг подставили под свое пво или под чужое, виновник в любом случае подставивший, находящийся при том в статусе хунты. ХПП все возможности спущены в унитаз.
        Провокации нужно обсуждать актуальные, про сбитый ИЛ20 в Сирии например
      4. ИванИванов Офлайн
        ИванИванов Сегодня, 10:52
        +1
        Цитата: Zaurbek
        И, соответственно могли взять все пробы и образцы осколков ракеты....И собирали обломки ДНРовцы.

        Что там можно было собрать в спешке, тем более номера посмотреть. По мне так Куев спалился 100%
      5. KCA Онлайн
        KCA Сегодня, 11:14
        0
        Вполне, вполне нелогично, 4 года ракета была "та", российская, как только доказали что у России таких ракет на вооружении нет и она украинская, сразу стала "не та", подброшенная, диверсанты выкрали со склада, расковыряли и отвезли на поле?
    2. Berkut24 Онлайн
      Berkut24 Сегодня, 10:44
      +6
      Обломки ракеты с указанным номером по утверждению самой следственной группы голладцев были собраны как улики с места падения боинга и представлены ими на всеобщее обозрение. Я не исключаю факта, что украинцы им "помогли" с этими обломками, найдя их на каком-нибудь хохлополигоне, т.к. реальный разброс обломков и самолета и ракеты был на многие километры, а собирать всё в зоне боевых действий в куче рваного металла, где непонятно какая железяка от какой системы вооружения - ещё та задачка.
      Но дело сделано. Голландцы сказали что это именно та ракета. Украина радостно кивала. Любой мухлёж должен быть наказан. И не мухлёж, но преступление тоже.
      1. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 10:50
        0
        Но дело сделано. Голландцы сказали что это именно та ракета. Украина радостно кивала. Любой мухлёж должен быть наказан.
        Вот именно - сами! Добровольно и с песней!
      2. ИванИванов Офлайн
        ИванИванов Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: Berkut24
        Я не исключаю факта, что украинцы им "помогли" с этими обломками, найдя их на каком-нибудь хохлополигоне

        Это вряд ли, ракета это улика, со своего полигона - улика против себя.
        1. Victor_B Онлайн
          Victor_B Сегодня, 11:04
          0
          Это вряд ли, ракета это улика, со своего полигона - улика против себя.
          Что с дурака возьмешь, кроме анализа!
          И что-то я ни разу не слыхал, чтобы грузинский Бук в качестве трофея достался. Или ракеты.
          Что уничтожили читал, а чтобы затрофеили - нет.
  2. SOF Офлайн
    SOF Сегодня, 10:23
    +6
    Вместо собственных пояснений Bellingcat в своём Твиттер-аккаунте беспомощно постит заметки «неполживых» СМИ

    ....жиденько обгадились....дауны.....
    .....мозгов не хватило дотумкать, что ракеты - это не банка тушенки из супермаркета и ее номер может о много рассказать....
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 10:28
      +7
      Зато убытки киевские в голос заорали.вывсеврете!
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:29
      +4
      hi
      Цитата: SOF
      мозгов не хватило дотумкать

      А нафига они нужны если пипл и так схавает ? fool Главное - громко пукнуть .
      1. vvvjak Онлайн
        vvvjak Сегодня, 10:46
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        hi
        Цитата: SOF
        мозгов не хватило дотумкать

        А нафига они нужны если пипл и так схавает ? fool Главное - громко пукнуть .

        Громко пукать - это они могут, при этом всем объяснят, что пуки возникают от воздействия "Новичка"
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:48
          +2
          Надо их вместо "Новичка" пургеном травить - чтобы пукать боялись . lol
          1. vvvjak Онлайн
            vvvjak Сегодня, 10:59
            +2
            Уж очень Вы кровожадны, за применения БОВ "Purgen", все российские олигархи без денег отстанутся и детей их пересажают, Нельзя же так жестоко laughing
  3. Грибок Онлайн
    Грибок Сегодня, 10:24
    +2
    Bellingcat верить себя не уважать.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:49
      +2
      Как и Радио Свобода, Эхо Москвы, Голос Америки и т.д. Почему их вообще читают и комментируют?
  4. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 10:29
    +2
    понятно, что сбила Украина. Хотят ее отмазать любой ценой
    1. Комментарий был удален.
      1. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 10:48
        0
        они в любом случае в тени- свалят на местных- что с них взять?
    2. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 10:57
      +1
      Цитата: Silvestr
      понятно, что сбила Украина. Хотят ее отмазать любой ценой

      Тут без вариантов, это как взятие с поличным
    3. zaxis450 Офлайн
      zaxis450 Сегодня, 11:08
      0
      да нет-проблемы в экономике руине созданы огромные,сейчас(может чуть позже) возьмутся за остальное(начнётся вой-"это хохлы сбили" -террористы они) и вуаля раздел Украины!
  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:33
    +2
    Они просто обалдели, что у сбившей "Боинг" ракеты сохранился номер. belay Все как по народной мудрости - "Шила в мешке не утаишь". negative
  6. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 10:37
    +2
    Цитата: Victor_B
    Откуда МО могло раньше узнать номер ракеты?
    Они вообще подсмотрели его на видео.
    Никто нашим его официально не сообщал.
    Наоборот засекречен был!

    В том то и дело,что упоротые сами себя выдали вместе с голландцами.«засветка» имела место полгода назад на брифинге международной следственной группы, так что тогда же Россия воспользовалась шансом и начала отслеживание ракеты, традиционно имеющей свой паспорт, чтобы доказать вину Киева....
    Источник: https://politpuzzle.ru/115526-ukraintsy-chetyre-goda-skryvali-etu-raketu-rossiya-vospolzovalas-shansom-i-dokazala-vinu-kieva-v-krushenii-mh17/?utm_source=warfiles.ru
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +2
    Сайт группы и страница Bellingcat в Фейсбуке до сих пусты...
    Пока постит чужие заметки лихорадочно думает как выскочить из угла, в который сами себя загнали. Придумывают очередную ложь, которая затмит предыдущую. Украинские "политологи-эксперты" уже вовсю изгаляются на российском ТВ.
  8. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 10:42
    +1
    Цитата: Logall
    Теперь могут рассказать о спецоперации ВС РФ с целью похищения ракеты со склада ВСУ, чтоб в последствии сбить ею что-нибудь (в данном случае Боинг), дабы очернить Киев...
    (И обязательно кто-то из спецов выронил паспорт на месте преступления)

    Конашенков вчера ответил на этот вопрос.В ВСУ клятвенно и во всеуслышание ранее ещё в 2014 году было заявлено,что ни один комплекс ЗРК,ни одна ракета не попали в руки ополченцам ДНР,и ЛНР,после их отделения.И пусть теперь опровергнут свои же слова,которым и так нет веры?.
  9. Larum Онлайн
    Larum Сегодня, 10:53
    0
    Весь вопрос - это нидерланские осколки ракеты с номером или всплывшие у нас венезапно другие?
    Надерландцы не дураки, но н слышал счтоб они о обнаруженных номерах трепались.
    А в ролике пресконференции (от МК) ни слова откуда обломки взялись.

    Кто просветит?
  10. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 10:56
    +1
    ладно об старом! Кто сбил наш Ил-20?
    1. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 11:11
      0
      Мне кажется (не настаиваю)
      5% авария
      35% французы
      35% криворукие сирийцы
      20% евреи не знаю зачем
      5% что-нибудь еще

      Конечно желательно чтоб евреи bully . Потому что есть адекватный ответ: в следующий раз пока они еще ракеты не выпустят долбануть их над Ливаном и сказать "хайли лайкли они собирались нашу базу обстрелять"
      А с сирийцев что взять? Отправить на переобучение?
      С французами вообще непонятка ....
  11. ИванИванов Офлайн
    ИванИванов Сегодня, 11:00
    +1
    Смешно. "Группа юных хакеров" выступает адвокатом прокуратуры голландии, ч.т.д.
  12. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:01
    +1
    Врут постоянно. Россия предоставляет новые факты, но кто их слышит? Никому правда не нужна...обвинить Киев в этом сейчас это было бы почище бомбы! И никто на Западе не пойдет на это, пока США дергают за ниточки.
  13. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:09
    0
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    — Игорь Конашенков, российский генерал-майор"
    1. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 11:11
      0
      вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вечная память ребятам