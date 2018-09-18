Bellingcat в замешательстве после брифинга МО РФ: "Ракета не та"

Ещё один пример – использование анимации передвижения "Бука" из презентации JIT, с помощью которой они хотели продемонстрировать маршрут его передвижения по территории Украины. Минобороны говорит, что на этой анимации "Бук" движется задом наперёд. Действительно, Совместная следственная группа допустила ошибку при создании этого ролика, поместив на него фотографию "Бука", развёрнутой не в ту сторону. Но реальная фотография, на которой основана анимация, ясно показывает, что "Бук" движется в правильном направлении.

Где же ваши данные о результатах вскрытия "погибших от нервнопаралитического агента"? Вы просто не стали публиковать фото патологоанатомической экспертизы, так как сами себя в этом случае бы раскрыли.