Когда власти КНДР исполнили убийство Ким Чен Нама, то это было при содействии Москвы, которая передала Северной Корее биологические вещества,

Москва оказывала содействие спецслужбам КНДР, которые провели операцию по ликвидации брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, передает ТАСС заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.сказала Хейли на заседании СБ ООН по санкциям в отношении Пхентяна.Она уточнила, что российские спецслужбы передали северокорейским коллегам «нервно-паралитические вещества».Постпред также сравнила внешнеполитическую деятельность РФ с неким вирусом, который препятствует Вашингтону в достижении полной денуклеаризации Северной Кореи. Мало того, этот вирус, по ее словам, распространяется и на процессы, происходящие в ООН.Вскоре после этого заявления представитель генсека ООН Стеффан Дюжаррик принес извинения за ошибку, допущенную переводчиком организации при передаче слов об отравлении Ким Чен Нама.Организация приносит извинения за эту человеческую ошибку. У переводчиков довольно напряженная работа и она особенно сложна, когда у них нет заранее подготовленного текста выступлений, сказал он.На самом деле, по словам Дюжаррика, Хейли сказала: Когда КНДР совершила убийство Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества, американская делегация выступила за усиление контроля ООН за поставками химического и биологического оружия Пхеньяну. Россия в Совбезе сначала согласилась, но затем заблокировала внесение дополнений в санкционный список.Напомним, Ким Чен Нам умер 13 февраля прошлого года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура после того, как ему в лицо брызнули неизвестной жидкостью. В убийстве обвинили двух женщин, граждан Индонезии и Вьетнама. Арестованные свою вину отрицают.