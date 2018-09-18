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Россию обвинили ещё в одном отравлении?

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Москва оказывала содействие спецслужбам КНДР, которые провели операцию по ликвидации брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, передает ТАСС заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.



Когда власти КНДР исполнили убийство Ким Чен Нама, то это было при содействии Москвы, которая передала Северной Корее биологические вещества,
сказала Хейли на заседании СБ ООН по санкциям в отношении Пхентяна.


Она уточнила, что российские спецслужбы передали северокорейским коллегам «нервно-паралитические вещества».

Постпред также сравнила внешнеполитическую деятельность РФ с неким вирусом, который препятствует Вашингтону в достижении полной денуклеаризации Северной Кореи. Мало того, этот вирус, по ее словам, распространяется и на процессы, происходящие в ООН.

Вскоре после этого заявления представитель генсека ООН Стеффан Дюжаррик принес извинения за ошибку, допущенную переводчиком организации при передаче слов об отравлении Ким Чен Нама.

Организация приносит извинения за эту человеческую ошибку. У переводчиков довольно напряженная работа и она особенно сложна, когда у них нет заранее подготовленного текста выступлений, сказал он.

На самом деле, по словам Дюжаррика, Хейли сказала: Когда КНДР совершила убийство Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества, американская делегация выступила за усиление контроля ООН за поставками химического и биологического оружия Пхеньяну. Россия в Совбезе сначала согласилась, но затем заблокировала внесение дополнений в санкционный список.

Напомним, Ким Чен Нам умер 13 февраля прошлого года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура после того, как ему в лицо брызнули неизвестной жидкостью. В убийстве обвинили двух женщин, граждан Индонезии и Вьетнама. Арестованные свою вину отрицают.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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12 комментариев
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  1. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:41
    +5
    представитель генсека ООН Стеффан Дюжаррик принес извинения за ошибку, допущенную переводчиком организации при передаче слов об отравлении Ким Чен Нама

    Ну да , как всегда - "трудности перевода" . negative Матрасы уже давно борзеют сверх меры , а всякие шавки их оправдывают .
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 10:43
      +3
      Травить не наш стиль- это англичанка гадит.. вот если бы ледоруб в голове, можно было бы заподозрить наших..
      1. Татьяна Онлайн
        Татьяна Сегодня, 11:10
        0
        Цитата: bouncyhunter
        Ну да , как всегда - "трудности перевода" . Матрасы уже давно борзеют сверх меры , а всякие шавки их оправдывают .

        У Никки Хейли переводчик - очень даже "полезный " для неё и для фашистов-глобалистов Вашингтона и Лондона. Ей даже не надо, как госсекретарю США Колину Пауэллю, трясти в СБ ООН пробиркой с якобы отравляющим хим. порошком перед всеми странами трясти, чтобы все присутствующие США "правильно" поняли!
        А потом уж устрашение - это как получится. Ведь слово - не воробей! Вылетит - не поймаешь!
    2. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 10:48
      +6
      Эти заявления уже даже не смешат. Свое они выбрали.
    3. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 11:08
      +1
      Привет Павел! hi Там уже переводчики даже знают, чего эти птицы каркнуть могут, я так думаю, что переводчик особо и не слушал, он Хейли просто другого смысла и не ждал... yes
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 10:42
    0
    Ну......Это уже даже не смешно становится.
    Она уточнила, что российские спецслужбы передали северокорейским коллегам «нервно-паралитические вещества
    Сами-то они нигде не нашли бы их... laughing День сделан мне,ржунимагу,автор( постпред США при ООН Никки Хейли.)жжот!!!
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    +4
    заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.
    Ее имя уже стало нарицательным и объединяет сплоченную группу русофобов в СБ ООН. А "ошибку" переводчика можно же проверить, т.к. оригиналы выступлений на родном языке должны наверное сохраняться. Представитель генсека извинился...
  4. Kuroneko Онлайн
    Kuroneko Сегодня, 10:48
    +4
    А где сама стенография той речи? Очень любопытно почитать.
    Я, конечно, не дипломированный переводчик при ООН, но если на переводы художественной литературы умения хватало, то уж даже речь американской шизофренички как-нибудь постараюсь понять и перевести для народа, дабы неясностей не оставалось.
  5. nikolas 83 Офлайн
    nikolas 83 Сегодня, 10:49
    +2
    Зачем Киму травить своего брата?Он вроде на власть не претендовал.Отравили 100% матрасы у них повода хоть отбавляй.Все эта паранойя уже достала.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 10:54
      0
      А им зачем,позлить брата?Явно внутрисемейные северян тёрки.А!Прости,забыл добавить-ИМХО!!! hi
    2. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 10:55
      +1
      Возможно, было подозрение, что штаты метили этого брата на замену существующего. Вот и убрали. Даже сомнений нет, что убрали спецслужбы КНДР. А то , что американцы с трибун ООН несут, явный бред.
  6. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 10:56
    +2
    Ждём ! На очереди Маккейн. Это русский ГРУ-шник (псевдоним Ли Си Цын ) стукнул его по голове при пленении, в результате чего он умер от опухоли. yes