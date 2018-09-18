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Перспективы управляемого космического "роя". Российский проект

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На базе Сколковского института науки и технологий прошла сессия параллельного проектирования так называемого роя мини-аппаратов космического назначения. Работа осуществляется под патронатом РКК «Энергия».

Перспективы управляемого космического "роя". Российский проект


В рамках проекта планируется осуществить разработку 4-х аппаратов, которые займутся отработкой функций «космического роя» - со взаимодействием на околоземной орбите. При этом в космическом центре самого Сколтеха выполняется работа по интеграции идей и методик по проектированию малоразмерных аппаратов. За основу может быть взята практика создания малоразмерных спутников класса кубсат.


В сессии приняли участие представители нескольких вузов и лабораторий страны, включая Томский политех, Новосибирский государственный университет, НИИЯФ МГУ. Так, Томские специалисты заняты разработкой корпусных частей будущих аппаратов и систем межспутниковой связи, а также систем связи по каналам «аппарат-Земля». Новосибирские учёные и инженеры разработают систему энергопитания, а представители НИИЯФ МГУ – полезную нагрузку, к которой относится, например, индикатор гамма-всплесков.

В Сколтехе займутся вопросами разработки бортовых компьютеров спутников из «роя», системой ориентации и стабилизации.

Из сообщения Сколтеха:
Результатом работы станет техзадание, используемое для подачи заявки в КНТС на участие в программе экспериментов на МКС.


Перспективы космического "роя" огромны. Он может выполнять функции координированного звена навигационной системы, быть инструментом для исследования дальнего космоса, служить для расширения возможности технологий коммуникации.
Использованы фотографии:
Сколтех
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9 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 10:44
    -3
    Как слышу сколково, сразу чубайс представляется, а значит распил..
    1. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: Svarog
      Как слышу сколково, сразу чубайс представляется

      Скорее, при слове "нанотехнологии" (и "Роснано").
      А на Сколково лично у меня несколько иная ассоциация - улыбающийся счастливой улыбкой ребёнка Дима Медведев и новенький "айфон".
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:05
        -2
        Цитата: Kuroneko
        Цитата: Svarog
        Как слышу сколково, сразу чубайс представляется

        Скорее, при слове "нанотехнологии" (и "Роснано").
        А на Сколково лично у меня несколько иная ассоциация - улыбающийся счастливой улыбкой ребёнка Дима Медведев и новенький "айфон".

        Дак это одна команда.. Патрон то Чубайс laughing
  2. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 11:06
    +2
    коллеги, простите, не по теме, но выслушал новость от “Радио России“: наш разведчик подставил под удар “С200“ израильский самолёт. тема для раздумий: отомстить , или нет? я думаю, скоро увидим самолётопад израильских ВВС, во всяком случае, я надеюсь на это .
    1. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: новичок
      я думаю, скоро увидим самолётопад израильских ВВС, во всяком случае, я надеюсь на это .

      Очень смешно, продолжайте в том же духе!
    2. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:10
      +1
      Если так будет,тебя ником твоим и отравят. laughing А серьёзно если-не будет никакой "мстя".И самолётопада израильского не будет,как и турецкого не было.
      1. новичок Онлайн
        новичок Сегодня, 11:21
        0
        Дырокол, если у человека “Горе от ума“, то это клиника. продолжайте делать дырки на бумаге.
        jolly oldster sailok, вам бы вообще не мешало выспаться. хотя продолжайте плавать в собственных фекалиях.
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:16
      +1
      Цитата: новичок
      коллеги, простите, не по теме, но выслушал новость от “Радио России“: наш разведчик подставил под удар “С200“ израильский самолёт. тема для раздумий: отомстить , или нет? я думаю, скоро увидим самолётопад израильских ВВС, во всяком случае, я надеюсь на это .

      Мне бы то же этого хотелось.. но уверен не увидим
  3. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 11:13
    +2
    Перспективы космического "роя" огромны.

    Ещё бы! Миллиардов так сто, не меньше...