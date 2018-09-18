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Израильские F-16 подставили Ил-20 под удар сирийского комплекса С-200

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Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, пропавший над Средиземным морем около побережья Сирии, был сбит сирийскими ПВО. В Ил-20 попала ракета комплекса С-200 сирийских сил противовоздушной обороны, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Израильские F-16 подставили Ил-20 под удар сирийского комплекса С-200


При отражении атаки израильских F-16 ракета комплекса C-200 сирийских ПВО попала в Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16. Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих несет Израиль. Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.


Израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку
- заявил Конашенков

В российском Минобороны отметили, что Израиль заранее не предупредил российский штаб группировки о нанесении удара по Сирии, по "горячей линии" уведомление поступило менее чем за минуту до нанесения удара, что не позволило вывести российский Ил-20 из-под удара.

Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия
- добавил Конашенков

В посольстве Израиля в Москве комментировать данную информацию отказались.

Ранее российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 пропал с экранов радаров при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от сирийского побережья во время атаки израильских F-16 на провинцию Латакия. Поисковая операция продолжается.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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69 комментариев
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  1. фигвам Онлайн
    фигвам Сегодня, 11:09
    +23
    Ну что и дальше будем доверять евреям???!!! Или у нас самая большая терпелка?
    Ответ должен быть один, уничтоженная база с которой прилетели израильские самолёты.
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 11:11
      +3
      Экспортный вариант С-200 с усеченной системой "свой-чужой" привел к трагедии со своим самолетом. А давать сирийцам "свой-чужой" - то же самое, что подарить нашу систему опознавания прямо американцам. Так?
      1. barclay Онлайн
        barclay Сегодня, 11:16
        +1
        Да возникают вопросы к системе "свой-чужой".
        Если это действительно так, то чрезвычайно глупо погиб очень ценный персонал наших ВС, к сожалению.
      2. kapitan92 Онлайн
        kapitan92 Сегодня, 11:18
        +5
        Цитата: Тралл
        Экспортный вариант С-200 с усеченной системой "свой-чужой" привел к трагедии со своим самолетом. А давать сирийцам "свой-чужой" - то же самое, что подарить нашу систему опознавания прямо американцам. Так?

        Возникают вопросы. Почему у ИЛ 20 не было прикрытия наших истребителей? Почему израильские истребители "прекрасно себя чувствуют" около нашей базы, нанося удары?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 11:22
          +2
          Цитата: kapitan92
          Цитата: Тралл
          Экспортный вариант С-200 с усеченной системой "свой-чужой" привел к трагедии со своим самолетом. А давать сирийцам "свой-чужой" - то же самое, что подарить нашу систему опознавания прямо американцам. Так?

          Возникают вопросы. Почему у ИЛ 20 не было прикрытия наших истребителей? Почему израильские истребители "прекрасно себя чувствуют" около нашей базы, нанося удары?

          Эти вопросы возникают на протяжении всей сирийской операции..
        2. BlackMokona Онлайн
          BlackMokona Сегодня, 11:24
          0
          Был бы прикрыт, наших самолётов сбитых Сирийскими ПВО было бы больше
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:15
      +7
      Как утверждает Минобороны, израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под огонь средств ПВО Сирии. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные и «оставляет за собой право на адекватные ответные действия»

      Обвинение прозвучало , ждём ответных действий , а не "озабоченностей" . sad
      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 11:16
        +3
        Вообще то без разницы. Если Ф16 пересекал посадочный курс..., Как такое может быть, значит он в зоне ответственности... Наших, не пойму пока можно его там гасить было или нет. С-200 по моему радиокомандное наведение ЗУР, навести на Ил-20 мог только полный дятел или израильский наводчик , ибо он светится как елка новогодняя, да еще с ответчиком... Не понятно мне пока все это, ждем подробностей.
        1. alkor Офлайн
          alkor Сегодня, 11:19
          0
          Ракета наводится на цель, используя отраженный от цели луч радиолокатора подсвета цели (РПЦ). Полуактивная головка самонаведения расположена в головной части ракеты. Вики.
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 11:22
            0
            Цель подсвечивает станция подсветки цели, кого подсвечивать определяет оператор.
        2. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 11:22
          +1
          Коля hi 35 км от берега- это вообще международное пространство
    3. Комментарий был удален.
    4. Siberia 9444 Онлайн
      Siberia 9444 Сегодня, 11:17
      +5
      Доверять евреям lol как один тип писал : Евреи это народ паразит !
    5. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 11:18
      +2
      Цитата: фигвам
      Или у нас самая большая терпелка?

      Соболезнование близким и товарищам.
      Почему-то вспомнил гибель нашего Ту в Южной осетии в 2008 г. А что, ил20 был без прикрытия, как и тушка в 2008 г?
      Вопрос от неравнодушного штатского: насколько продумана система эвакуации экипажей больших военных самолетов при внештатной ситуации и защиты от средств ПВО, можно это как-то оптимизировать???
    6. Лекс. Онлайн
      Лекс. Сегодня, 11:18
      -1
      Да вы это серьёзно ?
    7. SETTGF Офлайн
      SETTGF Сегодня, 11:19
      +2
      Спасибо В.В. Путину за С-300 Сирии! На его совести гибель российских лётчиков! Израильский казачок! "Пусть земля им будет пухом..."
    8. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 11:19
      -1
      Цитата: фигвам
      уничтоженная база с которой прилетели израильские самолёты.

      вы хотите войну с Израилем? Мендель против!
    9. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:21
      -1
      Цитата: фигвам
      Ну что и дальше будем доверять евреям???!!! Или у нас самая большая терпелка?
      Ответ должен быть один, уничтоженная база с которой прилетели израильские самолёты.

      Но его не будет к сожалению..
  2. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 11:10
    +5
    Вот она, политика озабоченности ... И боязнь ответить на плевки в лицо
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 11:17
      +4
      Кто в вас плюнул ?
      Не надо передергивать. Факт попадания в Российский Ил-20 союзными ПВО, говорит о несогласованности служб.
      1. spektr9 Онлайн
        spektr9 Сегодня, 11:20
        +1
        Факт попадания в Российский Ил-20 союзными ПВО, говорит о несогласованности служб.
        Факт попадание ракеты с системой распознавание свой-чужой по своему самолету причем РЭБ, говорит о том что очередной раз нам пытаются повесить лапшу на уши прикрыв Израиль
  3. Xenofont Онлайн
    Xenofont Сегодня, 11:10
    +6
    Вот и результат противоестественной дружбы.
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 11:17
      -1
      Цитата: Xenofont
      Вот и результат противоестественной дружбы.

      Сбили сирийцы - виноваты евреи.
      А что ПВО ВКС - израильских самолетов не видело?
      Мои соболезнования семьям погибших
    2. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: Xenofont
      Вот и результат противоестественной дружбы.

      в чем противоестественность? Посмотрите на национальный состав нашей власти- как раз все по родственному
    3. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 11:22
      0
      Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих несет Израиль

      Что-то богоизбранных на сайте нет !
  4. Грибок Онлайн
    Грибок Сегодня, 11:10
    +4
    Нафига вобще эти линии связи друг с другом если одна сторона не предупреждает другую об атаке.
    1. фигвам Онлайн
      фигвам Сегодня, 11:14
      +4
      Цитата: Грибок
      Нафига вобще эти линии связи друг с другом если одна сторона не предупреждает другую об атаке.

      Израиль предупредил об ударе за одну минуту, поэтому уйти нашему ИЛ-20 не было возможности.
  5. Комментарий был удален.
    1. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 11:17
      +4
      Почему не прикрывали ИЛ-20?

      Можете сказать чем можно прикрыть ИЛ-20 от ракеты с-200?
      1. сорок восьмой Онлайн
        сорок восьмой Сегодня, 11:23
        0
        Цитата: bk316

        Можете сказать чем можно прикрыть ИЛ-20 от ракеты с-200?

        При сопровождении нашим истребителем израильский F16 не смог бы так запросто затениться об Ил20.
  6. Photon Онлайн
    Photon Сегодня, 11:11
    +1
    Распознавание свой чужой что, не работает?
    1. alkor Офлайн
      alkor Сегодня, 11:13
      +7
      Свой - чужой запросчик стоит на земле, а ракета уже просто летит, и кто контрастней, того и выбирает. По крайней мере это касается С-200
    2. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 11:18
      +2
      Вы реально думаете, что на экспорт отправляются системы с модулем распознавания? fool Нда.....
  7. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:11
    +11
    Ребятам вечная память и царство небесное воинам.... А Израилю презрение, нужен жестки ответ, они просто нарываются!!! В труху из истребители!!!
  8. Сергей уи Онлайн
    Сергей уи Сегодня, 11:12
    +6
    Опять удар в спину
  9. skomfit Онлайн
    skomfit Сегодня, 11:13
    +4
    Что от Д-жидаев ещё ожидать кроме подставы,у нас почти все друзья такие турки,китайцы и т.д
  10. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 11:13
    +9
    Израиль умоется нашей озабоченностью.
    Возможно, под удар попадет даже редиска и морковь.
  11. иван помидоров Онлайн
    иван помидоров Сегодня, 11:13
    +1
    Путятин утрётся, это же евгеи- богоизбранный народ, дгузья и прочаи, и прочаи, и прочаи
  12. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 11:13
    +6
    Надеюсь, что Израилю не сойдет это с рук.
    1. ultra Онлайн
      ultra Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Безликий
      Надеюсь, что Израилю не сойдет это с рук.

      На 100% уверен ничего не изменится.Могу даже поспорить на бутылку коньяка.
  13. поневолебрат Онлайн
    поневолебрат Сегодня, 11:14
    +8
    Как и предполагалось: что бы там ни было на самом деле - виновата сирийские ПВО, ответственность лежит на Израиле, а МО РФ выступает вслед за CNN. Браво! CNN значит лучше знает обстоятельства происшествий в ВКС РФ и уж точно оперативнее доносит их до аудитории. Две плюхи нам подряд. Пора выражать озабоченность.
    1. _Ugene_ Онлайн
      _Ugene_ Сегодня, 11:19
      0
      а МО РФ выступает вслед за CNN
      ну правильно, им эту информацию представили те, кто это всё заранее спланировал, а нашим ещё разобраться нужно было что к чему
    2. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: поневолебрат
      а МО РФ выступает вслед за CNN.

      просто в МО думали и искали- на кого спихнуть
  14. nikolas 83 Онлайн
    nikolas 83 Сегодня, 11:14
    +4
    Как так то.Опять боль горе в наши семьи.Глубокое соболезнование семьям погибших.Наше МО опять не доглядело.Надо закрывать все пространство над Сирией.Сколько можно уже парней терять.Слов нет одни маты.Удар в спину теперь от евреев.Хитро с играли.
    1. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: nikolas 83
      Хитро с играли.

      просчитали и слетали. Варианты ответа:
      - озабоченность
      - больше там не летать.
      Израиль будет продолжать в том же духе
  15. alex007i Онлайн
    alex007i Сегодня, 11:15
    +2
    Бойцов жалко.
    Сколько ещё таких жертв "во имя мира" будет...
  16. bk316 Онлайн
    bk316 Сегодня, 11:15
    +3
    Ну я так и думал. На другой ветке написал:
    Есть АБСОЛЮТНО адекватный ответ.
    Когда евреи будут проводить следующую операцию, не надо дожидаться пусков ракет. Пока они еще над Ливаном поднять истребители и сбить , а если надо добавить с с-400. А потом официально заявить, что "хайли лайкли (в твиттере прочитали) они собирались обстрелять нашу базу и мы были вынуждены их сбить"

    А вообще конечно в стиле национального менталитета договориться о нейтралитете а потом прикрыться чужим самолетом.... Прям чувство гадливое....
  17. Egorovich Онлайн
    Egorovich Сегодня, 11:15
    +1
    Вот наконец-то все шестиконечное гнилье вылезло наружу. Ждите ответки, недобитая историей, нация уродов.
  18. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 11:16
    -1
    «Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные... Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — отметили в Минобороны.
    Потребовать летчиков и показательно судить, чтоб неповадно было исполнять гнусные приказы.
  19. Lycan Онлайн
    Lycan Сегодня, 11:16
    0
    Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.

    Интересное кино: а что - у наших ракет нету систем авто-обхода объектов с меткой "свой" (ну или каких-то инструкций по стремительному избежанию столкновения)?
    Несмотря ни на что - манёвр интересный, если так всё и было.
    Вечная память войнам России. И да будут живые осмотрительнее.
  20. PValery53 Онлайн
    PValery53 Сегодня, 11:16
    +1
    "Наказание" должно превышать "ущерб". Для урока на будущее. А либерасты будут "озабочиваться". Светлая память российским героям-интернационалистам.
  21. Wizard_57 Онлайн
    Wizard_57 Сегодня, 11:16
    0
    Надеюсь, что команда сбивать израильские истребители уже отдана по назначению и принята к исполнению.
    Только ребят это не вернёт. Царствие им небесное и вечная память!
  22. gig334 Онлайн
    gig334 Сегодня, 11:17
    0
    Вон как отмазались, на бедных Сирийцев всё повесили. И как же они его сбили в 35 км от берега?
    Так сказать решили ответить не озабоченностью, а повесть всё на Сирийцев. Хорошая ответка. Надо же было так опустить нашу армию.

    Погибшем нашим солдатикам и лётчикам, земля пухом.
    1. Андрей ВОВ Онлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 11:23
      0
      С 200 показала себя как надо,правда не по той цели....жаль очень жаль,что не F 16...вечная память погибшим пилотам и специалистам разведки что были на борту
  23. Комментарий был удален.
  24. anjey Онлайн
    anjey Сегодня, 11:18
    +1
    Древнейшие в истории провокаторы показали себя.
  25. aiden Онлайн
    aiden Сегодня, 11:18
    +1
    Предлагаю всю эту помойку с еврейским флагом здесь забанить на сайте. Эти ки заслуживают большего
  26. ultra Онлайн
    ultra Сегодня, 11:18
    0
    В таком случае вина за гибель самолёта целиком на руководстве России,а конкретно на президенте.
  27. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:19
    0
    Значит, всё таки Сирийцы сбили!
    Как обидно!
    Как жалко наших ребят!
    Всё справоцировали израильские военные, прикрылись нашим разведчиком. ((
  28. aiden Онлайн
    aiden Сегодня, 11:19
    +1
    Это вонючее мерзкой ое фашистское государство израиль должно быть стерто с лица земли
  29. win9090 Онлайн
    win9090 Сегодня, 11:19
    +1
    , за 14 человек наших убить 140 солдат Израиля.
  30. _Ugene_ Онлайн
    _Ugene_ Сегодня, 11:20
    0
    Что думают наши еврейские "друзья" по этому поводу?
  31. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 11:20
    0
    ну и чем теперь ответит РФ?
  32. aiden Онлайн
    aiden Сегодня, 11:21
    0
    Что то вся эта израильская м разота сюда не пишет сейчас. Скоты поганые
  33. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 11:21
    0
    При отражении атаки израильских F-16 ракета комплекса C-200 сирийских ПВО попала в Ил-20

    Виноват оказывается Израиль, а не оператор ЗРК...
  34. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 11:21
    0
    Теперь могут поставить С 300 Сирийцам и ждать повода и над Ливаном валить евреев и Искандеры не плохо бы, а то сейчас бравые еврейские мачо вроде " профессора - студента" с пеной у рта начнут доказывать что легко уничножат С 300 ну а Искандеры легко разнесут любой аэродром еврейский
  35. sagitch Онлайн
    sagitch Сегодня, 11:22
    0
    Стоит говорить о намеренной подставе!!!
  36. Tank Hard Онлайн
    Tank Hard Сегодня, 11:22
    0
    И всё таки Израиль...
  37. Radikal Онлайн
    Radikal Сегодня, 11:22
    +1
    Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.
    А где были наши истребители прикрытия? Или их не было? Если это так, то это беспечность переходящая в преступление! История со сбитым Су-24 ничему не научила? Это так "изучают и применяют сирийский опыт", о котором говорил один из генералов в интервью, во время учений "Восток-2018" ?
    И ещё, сбитый Ил-20, и его экипаж - это цена, которую платит Россия, за дружбу Гаранта с Беней Нетаньяху! Вечная память ребятам! soldier
  38. Jovanni Онлайн
    Jovanni Сегодня, 11:22
    0
    Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия
    - добавил Конашенков

    Сколько уже этих "оставленных прав" скопилось, мама дорогая! А адекватных ответов как не было, так и нет. И ребят не воскресить...
  39. Чича сквад Онлайн
    Чича сквад Сегодня, 11:22
    +1
    Если говорят что самолёт заходил на посадку, то получается израильские самолёты летают прям над нашей базой?
  40. Vladimir Онлайн
    Vladimir Сегодня, 11:23
    0
    ......ПВО попала в Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16.....Прям какая то неразбериха,интересно как индитифицировали цель и как согласовувались полеты ИЛ-20 и ПВО.