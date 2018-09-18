Израильские F-16 подставили Ил-20 под удар сирийского комплекса С-200

Израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку

Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, пропавший над Средиземным морем около побережья Сирии, был сбит сирийскими ПВО. В Ил-20 попала ракета комплекса С-200 сирийских сил противовоздушной обороны, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.При отражении атаки израильских F-16 ракета комплекса C-200 сирийских ПВО попала в Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16. Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих несет Израиль. Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.- заявил КонашенковВ российском Минобороны отметили, что Израиль заранее не предупредил российский штаб группировки о нанесении удара по Сирии, по "горячей линии" уведомление поступило менее чем за минуту до нанесения удара, что не позволило вывести российский Ил-20 из-под удара.- добавил КонашенковВ посольстве Израиля в Москве комментировать данную информацию отказались.Ранее российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 пропал с экранов радаров при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от сирийского побережья во время атаки израильских F-16 на провинцию Латакия. Поисковая операция продолжается.