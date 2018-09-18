Израильские F-16 подставили Ил-20 под удар сирийского комплекса С-200
Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, пропавший над Средиземным морем около побережья Сирии, был сбит сирийскими ПВО. В Ил-20 попала ракета комплекса С-200 сирийских сил противовоздушной обороны, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
При отражении атаки израильских F-16 ракета комплекса C-200 сирийских ПВО попала в Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16. Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих несет Израиль. Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.
В российском Минобороны отметили, что Израиль заранее не предупредил российский штаб группировки о нанесении удара по Сирии, по "горячей линии" уведомление поступило менее чем за минуту до нанесения удара, что не позволило вывести российский Ил-20 из-под удара.
В посольстве Израиля в Москве комментировать данную информацию отказались.
Ранее российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 пропал с экранов радаров при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от сирийского побережья во время атаки израильских F-16 на провинцию Латакия. Поисковая операция продолжается.
При отражении атаки израильских F-16 ракета комплекса C-200 сирийских ПВО попала в Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16. Ответственность за гибель 15 российских военнослужащих несет Израиль. Именно израильские F-16 прикрываясь российским самолетом подставили его под удар.
Израильские средства управления авиации не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку- заявил Конашенков
В российском Минобороны отметили, что Израиль заранее не предупредил российский штаб группировки о нанесении удара по Сирии, по "горячей линии" уведомление поступило менее чем за минуту до нанесения удара, что не позволило вывести российский Ил-20 из-под удара.
Минобороны оставляет за собой право на адекватные ответные действия- добавил Конашенков
В посольстве Израиля в Москве комментировать данную информацию отказались.
Ранее российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 пропал с экранов радаров при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от сирийского побережья во время атаки израильских F-16 на провинцию Латакия. Поисковая операция продолжается.
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