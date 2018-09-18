ФБР рассекретит документы по «российскому делу». Трамп приказал.
Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов, касающихся так называемого «российского дела», передает РИА Новости сообщение представителя Белого дома Сары Сандерс.
С целью придания делу прозрачности президент дал указание главам ФБР и Минюста немедленно рассекретить часть материалов по деятельности Картера Пейджа (бывший советник Трампа, эксперт в нефтегазовом секторе) и Брюса Ора, «подготовленных в связи с российским расследованием», сказала Сандерс.
Также Трамп дал указание обнародовать без редактуры все смс-сообщения экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего контрразведчика той же спецслужбы Питера Стржока, юриста Лисы Пейдж и сотрудника Минюста Брюса Ора.
Ранее группа конгрессменов-республиканцев призвала президента рассекретить основные документы, касающиеся расследования «действий России» в период выборной кампании 2016 года.
Сотрудник ФБР Питер Стржок был в середине августа уволен из Бюро. В своих сообщениях юристу ФБР Лисе Пейдж он, в частности, писал, что не сможет остановить кандидата в президенты Дональда Трампа. Контрразведчик тогда работал над расследованиями как в отношении команды Трампа, так и в отношении второго кандидата – Хиллари Клинтон.
Напомним, расследование «российского вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой ведется под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Белый дом и Кремль все обвинения в свой адрес отвергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
С целью придания делу прозрачности президент дал указание главам ФБР и Минюста немедленно рассекретить часть материалов по деятельности Картера Пейджа (бывший советник Трампа, эксперт в нефтегазовом секторе) и Брюса Ора, «подготовленных в связи с российским расследованием», сказала Сандерс.
Также Трамп дал указание обнародовать без редактуры все смс-сообщения экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего контрразведчика той же спецслужбы Питера Стржока, юриста Лисы Пейдж и сотрудника Минюста Брюса Ора.
Ранее группа конгрессменов-республиканцев призвала президента рассекретить основные документы, касающиеся расследования «действий России» в период выборной кампании 2016 года.
Сотрудник ФБР Питер Стржок был в середине августа уволен из Бюро. В своих сообщениях юристу ФБР Лисе Пейдж он, в частности, писал, что не сможет остановить кандидата в президенты Дональда Трампа. Контрразведчик тогда работал над расследованиями как в отношении команды Трампа, так и в отношении второго кандидата – Хиллари Клинтон.
Напомним, расследование «российского вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой ведется под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Белый дом и Кремль все обвинения в свой адрес отвергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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