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ФБР рассекретит документы по «российскому делу». Трамп приказал.

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Дональд Трамп распорядился рассекретить часть документов, касающихся так называемого «российского дела», передает РИА Новости сообщение представителя Белого дома Сары Сандерс.



С целью придания делу прозрачности президент дал указание главам ФБР и Минюста немедленно рассекретить часть материалов по деятельности Картера Пейджа (бывший советник Трампа, эксперт в нефтегазовом секторе) и Брюса Ора, «подготовленных в связи с российским расследованием», сказала Сандерс.


Также Трамп дал указание обнародовать без редактуры все смс-сообщения экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего контрразведчика той же спецслужбы Питера Стржока, юриста Лисы Пейдж и сотрудника Минюста Брюса Ора.

Ранее группа конгрессменов-республиканцев призвала президента рассекретить основные документы, касающиеся расследования «действий России» в период выборной кампании 2016 года.

Сотрудник ФБР Питер Стржок был в середине августа уволен из Бюро. В своих сообщениях юристу ФБР Лисе Пейдж он, в частности, писал, что не сможет остановить кандидата в президенты Дональда Трампа. Контрразведчик тогда работал над расследованиями как в отношении команды Трампа, так и в отношении второго кандидата – Хиллари Клинтон.

Напомним, расследование «российского вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой ведется под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Белый дом и Кремль все обвинения в свой адрес отвергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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7 комментариев
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:36
    +2
    Наверное, Трампу нечего бояться, раз разрешил рассекретить.
    1. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 11:53
      +1
      Там как всегда "с высокой долей вероятности"
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:57
      0
      Судя по тому , что рассекречиванию подлежит только часть собранного материала - рыльце у многих в пушку . wink
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:05
        +1
        на столько наплевать на их "рассекречивание",что даже плевать лень... у нас с Израилем намечается разговор...это куда серьёзнее.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:07
          +1
          hi
          Цитата: андрей юрьевич
          у нас с Израилем намечается разговор...это куда серьёзнее

          Дай-то Бог , чтобы "озабоченностями" не ограничились ...
    3. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: bessmertniy
      Наверное, Трампу нечего бояться, раз разрешил рассекретить.

      Просто, нужно посмотреть "откуда ветер дует". Вся эта шумиха началась после адекватных высказываний Трампа в адрес России и политического курса Путина. И после этого, сразу же, появились в американских масс-медия такие клише: "Трамп - ставленник Кремля" belay и "Россия вмешивается в американские выборы". no
      А как иначе? Других вариантов наверное не существует... lol laughing
  2. Teberii Офлайн
    Teberii Сегодня, 11:49
    0
    Там и нет ничего,сказки Венского леса,и все.