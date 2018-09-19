Станет ли Пакистан союзником России и Китая?

Недавно Пакистан с официальным визитом посетили государственный секретарь США Майк Помпео и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Однако визит главы американского дипломатического ведомства в Исламабад был не особо продолжительным и практически бессмысленным. Вслед за Пакистаном Помпео отправился в Индию, где провел куда больше времени и участвовал в более насыщенных встречах. Такой характер поездки свидетельствует лишь об одном – в последнее время США все больше сближаются с Индией и хотят это продемонстрировать всему миру и Пакистану в первую очередь.Для США Индия сейчас – естественный союзник в экономическом и политическом противостоянии с Китаем. У Нью-Дели и Пекина – очень непростые взаимоотношения, которые не раз доходили буквально до грани начала боевых действий. Две крупнейшие по численности населения страны мира имеют общую протяженную границу и множество точек пересечения интересов. Пакистан исторически всегда имел особые отношения с Китаем – КНР оказывала Исламабаду вполне ощутимую поддержку в противостоянии с Индией, а пакистанские власти, несмотря на активно используемую исламскую фразеологию, закрывали глаза на проблему мусульман Восточного Туркестана (Синьцзян-Уйгурского автономного района) в Китае.До определенного времени интересы США и Китая в Пакистане совпадали – для обоих государств Пакистан был форпостом противостояния советскому влиянию на Среднем Востоке и в Южной Азии. Пакистанские спецслужбы оказывали самую активную помощь афганским моджахедам, сражавшимся против советской армии и просоветского правительства НДПА, а за спиной пакистанцев маячили как американское ЦРУ, так и разведка соседнего Китая. Теперь ситуация в регионе изменилась. В Вашингтоне убеждены, что Исламабад более не способен реализовывать в полной мере американскую стратегию.США требуют от Пакистана более активных усилий в борьбе с афганскими талибами и радикальными группировками на собственной территории, но Пакистан не хочет этого делать – ведь это идет вразрез с собственными интересами страны, с настроениями значительной части ее населения и, наконец, это не столь просто, как кажется американским чиновникам в Белом доме и Пентагоне. Хотя радикалы неоднократно угрожали убить премьер-министра Пакистана Имрана Хана, американское руководство предпочитает не обращать внимания на этот факт – ему привычнее видеть мир так, как удобно на данный момент. Поэтому не столь давно Конгресс США отказал Пакистану в предназначавшейся ему помощи на 500 млн долларов, а затем, в конце лета 2018 года, последовал новый отказ – на этот раз Белый дом лишил Исламабад помощи на 300 млн долларов.Тон изменению отношения к Пакистану задал лично президент Дональд Трамп, который еще раньше выступил с гневными словами в адрес Исламабада, обвинив пакистанское руководство в двуличии. Американцы не только лишили Пакистан собственных денег, но и выступили против удовлетворения Международным валютным фондом пакистанской заявки на получение финансовой помощи, мотивировав свою позицию тем, что средства МВФ пошли бы на погашение китайских кредитов и, тем самым, оказались бы в руках Пекина.На встрече Майка Помпео с премьер-министром Пакистана Имран Ханом и высшими военными чинами пакистанских вооруженных сил сторонам так и не удалось достичь взаимопонимания. В результате Помпео отправился в Индию, где продемонстрировал куда большую дружелюбность к местным властям. Во-первых, Помпео положительно оценил «индийскую демократию» - это, конечно, ерунда, но выглядит как публичное одобрение Вашингтоном политики, проводимой Нью-Дели. Во-вторых, что более существенно, США подписали с Индией договор о поставках новейшей системы связи. Эта система позволит индийскому командованию более эффективно управлять действиями своих ВМС и ВВС. Сейчас Вашингтон включил Индию в список стран, которые будут получать самые современные и высокотехнологичные американские военные системы связи и другое оборудование. Это обстоятельство, разумеется, в лучшую сторону отразится на оснащении и эффективности индийских вооруженных сил, что не может не беспокоить соседний Пакистан.Фактически на глазах Исламабада США демонстративно отдали предпочтение Индии как региональному союзнику в Южной Азии. Для пакистанских властей это сулит большие проблемы, не говоря уже о самом оскорбительном характере такого демарша американского госсекретаря. Но изменить ситуацию вряд ли представляется возможным – в последние годы все шло к ухудшению отношений США и Пакистана, который долгое время считался ключевым военно-политическим партнером США в Южной Азии. В отместку за американское «предательство» пакистанские власти демонстрируют готовность не только к дальнейшему развитию отношений с Китаем, но и к сближению с Россией, отношения с которой еще с советских времен нельзя было назвать близкими и даже нейтральными.Главная формальная причина для охлаждения Вашингтона к Исламабаду – неудовлетворительная, по мнению американцев, активность пакистанских властей в борьбе с религиозными экстремистскими группировками, боевики которых укрываются в труднодоступных районах Пакистана. Но религиозный фундаментализм практически с момента основания пакистанского государства как «родины мусульман» всей бывшей Британской Индии присутствовал в жизни страны.Пакистанское руководство в 1979-1989 гг. оказывало всестороннюю помощь афганским моджахедам, вплоть до прямого участия пакистанских спецназовцев в столкновениях с советскими войсками. В 1990-е годы, опять же при негласной поддержке Пакистана, в Афганистане пришло к власти движение «Талибан» (запрещено в России). Хотя сейчас пакистанское руководство показывает миру свою борьбу с талибами, понятно, что движение все равно располагает базами на пакистанской территории и имеет множество сочувствующих среди простых пакистанцев, особенно пуштунов по национальности. Кроме талибов, в Пакистане действует множество других радикальных организаций, включая группировки, ставящие своей целью полное «освобождение» Джамму и Кашмира от индийской власти и включение их в состав Пакистана.Когда американцы требуют от пакистанского руководства активизировать борьбу против радикалов, они лукавят. Ведь именно при прямом участии США в годы Холодной войны и создавались многочисленные религиозно-экстремистские организации на Ближнем и Среднем Востоке. Вашингтон рассматривал исламских радикалов как очень важную дестабилизирующую силу на южных рубежах Советского Союза. Да и после распада СССР радикалы использовались Западом в борьбе против светских режимов Ближнего Востока – иракского, ливийского, египетского, сирийского. Пакистан играл роль непосредственного покровителя радикальных организаций, чтобы тень не падала на США напрямую. Теперь Вашингтон хочет, чтобы Исламабад победил созданное самими США детище – разветвленные сети радикалов, действующие по всему Востоку. Именно с американской подачи, по требованию американского руководства и при помощи ЦРУ США афганские моджахеды стали строить в годы Холодной войны учебно-тренировочные лагеря и базы на пакистанской территории, а пакистанские власти, будучи союзником Вашингтона, оказывали им всестороннюю поддержку. То есть, сам факт наличия на пакистанской территории баз боевиков – результат как раз американской политики по дестабилизации Ближнего и Среднего Востока и Южной Азии.Примечательно, что сейчас пакистанское руководство пытается осуществить грандиозный проект в сфере обеспечения национальной безопасности – построить огромную и хорошо охраняемую стену на границе с Афганистаном. Длина стены составит 2 тыс. 430 километров. Естественно, что реализация такого проекта потребует от Исламабада колоссальных финансовых ресурсов, однако именно в этот момент США отказываются от оказания помощи Пакистану. Со стороны это выглядит так, будто Вашингтон и не заинтересован в строительстве стены. Пакистану, чтобы реализовать задуманный план строительства стены, придется обращаться за финансовой помощью к Китаю, а Пекин с радостью проинвестирует Исламабад, поскольку понимает, что это будет очередной шаг на пути к утверждению своего влияния в Южной Азии.Именно в отношениях Пакистана с Китаем и стоит искать подлинную причину ухудшения отношений между Вашингтоном и Исламабадом. В последние годы Китай стал очень значимым экономическим партнером Пакистана. Для Пекина пакистанская территория и доступ к ней очень важны – через нее КНР планирует осуществлять поставки иранской нефти и газа. Во-вторых, Пакистан – исконный противник Индии, что также импонирует Пекину. Ведь имея влияние на Пакистан, Китай фактически держит Индию в кольце подконтрольных государств. На западе – Пакистан, на востоке – Мьянма, с севера – сам Китай.Интересно, что между пакистанским руководством, исламскими радикалами и китайскими властями существует своеобразный нейтралитет в тех вопросах, которые касаются положения мусульман в самом Китае. Казалось бы, Пакистан как исламская республика должен быть озадачен проблемами многомиллионного мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, но Исламабад делает вид, что не замечает наличия данной проблемы. В ответ Китай не обращает внимания на базы радикалов на пакистанской территории, хотя в Афганистане и Пакистане в свое время прошли «обкатку» многие уйгурские религиозные экстремисты из радикальных организаций Восточного Туркестана. Такой взаимовыгодный нейтралитет позволяет Китаю и Пакистану наращивать экономическое и военное сотрудничество.Кроме Китая, Пакистан в последнее время повернулся лицом и к России. Это очень удивительно, учитывая, что десятилетиями Москва была надежным партнером Индии, а не Пакистана. Именно с Индией нашу страну связывали близкие дружественные отношения, а Пакистан воспринимался как полувраждебное государство. Сейчас ситуация в корне изменилась. Хотя Россия продолжает сотрудничать с Индией в военно-технической сфере, продолжая поставки вооружения Нью-Дели, одновременно расширяются и российско-пакистанские связи. Конечно, Индия остается приоритетным направлением для России, но и с Пакистаном наша страна сейчас выстраивает вполне доброжелательные отношения.Еще лет десять назад сложно было себе представить, что Пакистан отправит своих офицеров на учебу в Российскую Федерацию. Традиционно пакистанские военнослужащие проходили подготовку и повышали квалификацию в США, поскольку именно Вашингтон считался главным военным партнером Исламабада. Теперь пакистанские военнослужащие отправляются в Китай и в Россию. Это можно рассматривать как открытый антиамериканский демарш Исламабада – ведь соглашение об обучении пакистанских военнослужащих в России было заключено после того, как Вашингтон отказал пакистанскому руководству в предоставлении 66 мест в военных учебных заведениях США для подготовки офицеров вооруженных сил страны. Исламабад ответил резко и демонстративно: не хотят готовить наших офицеров американцы – обратимся к русским.Между тем подготовка офицерского корпуса имеет гораздо большее значение, чем можно было бы себе представить. В таких странах как Пакистан армия традиционно играет колоссальную роль в политической жизни, военнослужащие часто занимают важнейшие правительственные посты, в том числе и в направлениях, не связанных с обороной и национальной безопасностью. Вчерашние лейтенанты, капитаны и майоры, прошедшие переподготовку в российских военных вузах, рано или поздно станут полковниками и генералами и займут важные посты. Если раньше вся пакистанская военная элита обучалась в США и имела проамериканские взгляды, то теперь, когда офицеры начнут получать образование в России, позиции пакистанского офицерского корпуса, его отношение и к Вашингтону, и к Москве могут серьезно измениться. Ведь обучение офицеров в другом государстве – это и установление связей с его военными, и большой риск вербовки спецслужбами, и многие другие факторы.Конечно, говорить о том, что Пакистан окончательно «выпадет» из орбиты влияния США и полностью переориентируется на Китай и Россию, пока не приходится. Действия Вашингтона представляют собой скорее наказание непокорного младшего партнера, чем окончательный разрыв отношений между двумя странами. На последний вариант развития событий, кстати, не решится и сам Пакистан – слишком сильно страна зависит от Соединенных Штатов. Миллионы пакистанских рабочих, трудящихся в странах Персидского залива – ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии – отправляют на родину через американские банки колоссальные денежные суммы. Достаточно американцам заблокировать эту возможность и в стране начнется настоящий социальный коллапс. Это прекрасно понимают в Исламабаде, как взвешивают и другие аргументы, не позволяющие пока полностью разрывать отношения с Соединенными Штатами.