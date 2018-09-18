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ВВС США увеличат число «операционных» эскадрилий

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До 2030 года число эскадрилий в Военно-воздушных силах будет увеличено на четверть, передает РИА Новости заявление министра ВВС США Хезер Уилсон.



По ее словам, увеличение количества эскадрилий необходимо для того, «чтобы встретить мир таким, какой он есть» и не отстать от быстро развивающихся противников.


Министр заявила, что в 2025-2030 годах США должны будут иметь операционных эскадрилий на 25% больше, чем сейчас. Их общее число возрастет до 386 (сегодня – 312).

В том числе, количество эскадрилий бомбардировщиков увеличится на 5, космических аппаратов – на 7 (чтобы обеспечить доминирование на орбите), воздушных танкеров-заправщиков – на 14, специальных операций – на 7, поисково-спасательных эскадрилий – на 9.

Также будут созданы новые эскадрильи (22) для решения задач контроля и управления, наблюдения и рекогносцировки, разведки. Еще 7 новых эскадрилий будут сформированы из боевых беспилотников.

При этом Уилсон не стала называть точное количество летательных аппаратов (самолетов, вертолетов и БЛА), планируемых к поставке в войска, а также умолчала о стоимости представленного ею проекта.

Напомним, оборонный бюджет США принимается обеими палатами Конгресса к 1 октября до начала нового финансового года.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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3 комментария
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  1. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:09
    +1
    Действия полностью укладывающиеся в их концепцию мировой гегемонии , а авиация и флот в этой их концепции - важнейшие звенья . Примечательно , что об истребительно-штурмовой авиации речь не идёт Не знал , кстати , что спутники у них тоже на эскадрильи поделены ..
  2. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:31
    0
    Американцы снова развертывают гонку вооружений, подавая пример другим. stop Притом, что мир захлебывается от множества проблем, которые требуется срочно решать.
  3. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 13:32
    0
    Надеюсь у нас найдется на орбите несколько спутников со шрапнелью на случай судного дня