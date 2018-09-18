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Шойгу: Россия оставляет за собой право на ответ в отношении Израиля

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Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским министром обороны Авигдором Либерманом прямо назвал Израиль виновным в гибели российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20, сбитого у побережья Сирии.

Шойгу: Россия оставляет за собой право на ответ в отношении Израиля


Российский министр обороны отметил, что Москва неоднократно призывала по различным каналам Тель-Авив воздержаться от ударов по сирийской территории, которые угрожают российским военнослужащим. Шойгу подчеркнул, что вина за гибель 15 человек целиком и полностью лежит на израильской армии. Он предупредил главу израильского министерства обороны Авигдора Либермана, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля.


Израильское Минобороны подтвердило факт телефонного разговора, но от комментариев в отношении ночного удара по Латакии уклонилось, заявив, что не комментируют информацию, полученную из-за рубежа.

Между тем в результате поисков Ил-20, было установлено, что самолет упал в 27 км западнее города Банияс. На месте крушения работают восемь кораблей и катеров. На борт уже подняты фрагменты тел экипажа, личные вещи военнослужащих и обломки самолета.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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363 комментария
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  1. Prahlad Офлайн
    Prahlad Сегодня, 12:20
    +52
    Но никаких действий не будет! Это все пустые слова!
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:21
      +71
      Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.
      1. dik-nsk Офлайн
        dik-nsk Сегодня, 12:24
        +36
        плюсую, косяк командования.. в том числе и предыдущие "озабоченности"
        1. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 12:35
          +28
          Цитата: dik-nsk
          плюсую, косяк командования.. в том числе и предыдущие "озабоченности"

          Вот только какого уровня командования? Не главнокомандующий ли определяет, с кем воюем, а с кем нет. Не президент ли Путин загнал туда военных, в эту кашу, где без бутылки не разберёшь, кто кому кто? А повесить принятие решения на исполнителей (с установкой, но ты только попробуй ударь не потому, по кому можно- ответишь), когда вокруг почти сплошь партнёры, но которые в случае чего разбомбить или сбить тебя могут, самое последнее дело.
          1. Logall Онлайн
            Logall Сегодня, 12:47
            +14
            Тут либо жёстко ставить свою позицию, либо терпеть... Второе, видимо, получается у командования лучше. Прям не придраться...
            Сомневаюсь, что у штаба есть чёткое понимание того, что делать.
            Много раз было сказано о бесполётной зоне... Тогда можно было бы сбивать без всяких "озабоченностей". Но...
            1. shugar Офлайн
              shugar Сегодня, 13:11
              +18
              "...вы меня знаете?!.. нет, вы меня ещё не знаете!.. то есть, я хотел сказать, что вы меня знаете пока что с хорошей стороны!.. и я не хотел бы, чтобы вы меня узнали с плохой стороны!.. потому что, если вы меня узнаете с плохой стороны, то...!.. " - кричал подпоручик Дуб..."
              (Я.Гашек)
            2. 1976AG Онлайн
              1976AG Сегодня, 13:50
              -1
              К сожалению Россия всегда отличалась тем, что долго запрягает... Но именно поэтому ответка наша почти всегда была неожиданной для противника. В том что ответка будет я не сомневаюсь, потому что они все равно не остановятся на этом и все равно не оставят нам другого выхода.
              1. imrek_ua Офлайн
                imrek_ua Сегодня, 14:02
                +16
                Какая там ответка. Турки Су-24 сбили? Сбили. Сейчас чуть ли не лучшие друзья. Щас евреи Ил-20 подставили. Через пару лет роднее турков станут. Вот думаю теперь, может пороху и ко тоже надо было какой-нибудь российский военный борт сбить, глядишь, уже бы и забыли все разногласия. Эй, кто с Россией дружить хочет, становись в очередь, самолетов еще много!
                Блин, нет цензурных слов комментировать эту беззубую политику!
                1. 1976AG Онлайн
                  1976AG Сегодня, 14:19
                  +1
                  При организации ответки надо быть готовым к самым разным сценариям событий, в том числе и к уничтожению самолетов типа АВАКС а для этого надо чтобы в арсенале С - 400 были дальнобойные 40Н6Е, а есть ли они там ? Да израильские самолеты тоже стараются бить издалека.. Зона реального поражения С- 400 играет очень важную роль. Но посмотрим, ждать в любом случае осталось недолго
        2. elai Офлайн
          elai Сегодня, 13:01
          +7
          Озабоченности на первом месте. Мягкотелость нашего МО довела до того что у США столько баз. Турция делает то что в её интересах, а Израиль раз за разом бомбит. Вообще евреем, они подлые и хитрые.
          1. Xander Онлайн
            Xander Сегодня, 13:49
            -13
            Сбили сирийцы а виноваты евреи? Редкостная чушь wassat
            То есть израильский летчик должен перед операцией думать куда свернет чей то там ВОЕННЫЙ самолет, куда самонаведется дебильная древняя ракета которая оказывается не распознает свой-чужой, которой пуляет рукожопый сирийский зенитчик, а еще предупредить за сутки о целях. Пошел покупать книжку "Искусство войны" автор С.Шойгу laughing

            На деле все намного проще - Израиль никого не подставлял, ничего не планировал о чем тут вещают, летчиков искрене жаль, они оказались не в том месте не в то время. Все вопросы к тем кто обкакался, к себе , к сирийцам. Например где был зонт из С-400/500/600/700, Ф-16 стали невидимы? Почему сирийцы не уничтожили ракету, если она летела не туда? Атака была 10 минут, сирийцы отбивались 40 минут, от кого они героически отбивались еще полчаса? wassat

            Сильный берет ответственность и делает выводы, слабый ищет виноватых на стороне hi
            1. bars876 Офлайн
              bars876 Сегодня, 13:53
              +5
              Обрезанный, исчезни.... Я бы написал, что думаю о тебе, так и тут ваши, забанят... Не капли соболезнывания к погибшим и смайлики.... ты просто моральный !!!!
              1. Комментарий был удален.
                1. bars876 Офлайн
                  bars876 Сегодня, 14:05
                  +6
                  Ой , исчезни.... Ты реальное моральное убожество....
                2. bars876 Офлайн
                  bars876 Сегодня, 14:07
                  +4
                  И двуличное животное.... В твоем сообщении одни смайлы, радость... а вот то что типа соболезнуешь, вся твоя натура, знаешь есть люди говно и это ты
                3. bars876 Офлайн
                  bars876 Сегодня, 14:09
                  +4
                  Ой меня забанят, я испугался
            2. sagitch Офлайн
              sagitch Сегодня, 13:59
              +8
              Сбили сирийцы а виноваты евреи? Редкостная чушь

              Да не пи...и! !. Знали ваши п.д....ы, прекрасно, что идет по прямой, на посадку, и прикрылись намеренно.
              Ты бабе своей сказки рассказывай про невинных израилитян.
              1. Комментарий был удален.
                1. shalkir Офлайн
                  shalkir Сегодня, 14:43
                  +2
                  Да! Там война идет! Но проблема в том, вы-то там что вообще делаете? Тем более бомбите? Вас на эту войну никто не звал и не принуждал воевать. Зачем тогда на эту тему болтаешь, коли изначально не прав
                2. Комментарий был удален.
            3. imrek_ua Офлайн
              imrek_ua Сегодня, 14:06
              +6
              Вот почти со всем согласен. Маленькое уточнение по вопросам. Почему сирийцы не сбили самолеты, работающие по сирийским объектам? Причем это не первый налет. В первом приземлили бы, и других бы налетов не было.
            4. Комментарий был удален.
            5. pilot69 Онлайн
              pilot69 Сегодня, 14:49
              +2
              Вот и надо сделать так, чтобы и ваши летчики оказались не в том месте и не в то время. Один раз. Ваше общество быстро донесет до таких вояк, как вы что нужно делать. Однозначно.
              1. Варага Онлайн
                Варага Сегодня, 15:03
                0
                "Не в том месте не в то время" - это расхреначиными на земле Сирии.
                В самый раз будет.
            6. gorenina91 Онлайн
              gorenina91 Сегодня, 14:49
              0
              -Со стороны России никакого "ответа" конечно же не будет... -и Израилю очередной раз всё так и сойдёт с рук... -Еврейские лётчики получат награды , поощрения ...вместе с ними очень порадуются горю России и американы и укроповцы и игиловцы и ещё всякая-превсякая..."публика"...
              -Но зря израильтяне так поступили...-ох., как зря... -Они ещё тысячу раз , сто тысяч раз , миллион раз пожалеют..., что такое произошло ...с российским экипажем...
              -Израиль опять загнал себя "на крышу"...-Опять потом будет горькие слёзы лить , рвать на себе пейсы , стенать и голосить... -И может найдётся очередной шолом алейхем , который опять начнёт описывать страдания еврейского народа (напишет очередного "скрипача на крыше") и прочее...прочее ...страдальческое... -Но кто вас теперь-то на эту "крышу" загоняет... ? -Или самим захотелось показать себя "как можно выше"...
              -Ладно ...сегодня вы ещё можете радоваться и цинично разглагольствовать... -А завтра..???
              -А завтра..? -А завтра.???
              -Эх , какие же израильские евреи глупцы , что так поступили... -Самим-то не страшно..? -А Россия.., а россияне .., а дети погибших россиян..? -Что , мурашки по телесам не забегали..?
              -Да .., реально жители России такое не забудут...-Что там предпримет наше правительство "в ответ"... -скорее всего -ничего... -всё замнёт как всегда... -Но вот российский народ это хорошо запомнит... -ох.., зря вы это сделали...
              -Ну .., а пока радуйтесь ...веселитесь...ёрничайте...
            7. Варага Онлайн
              Варага Сегодня, 14:55
              0
              А какого, позволь узнать, органа евреи лезут в Сирию?! Бомбят их территорию?! Голаны отжали?! Это законно?! То то же...
            8. Андрей К Онлайн
              Андрей К Сегодня, 15:01
              0
              Цитата: Xander
              ...Сбили сирийцы а виноваты евреи? Редкостная чушь...

              Еврееи ваашпе неувиноваты, просто по трусливому спрятались за спину за Ил-20, а так-то нет конечно.
              Цитата: Xander
              ...То есть израильский летчик должен перед операцией думать куда свернет чей то там ВОЕННЫЙ самолет, куда самонаведется дебильная древняя ракета которая оказывается не распознает свой-чужой, которой пуляет рукожопый сирийский зенитчик, а еще предупредить за сутки о целях...

              То есть по Вашей логике израильские лётчики без мозгов?
              Им думать не надо?
              Цитата: Xander
              ...они оказались не в том месте не в то время...

              Что запоёте, когда в своём, израильском небе, будете чувствовать себя не в том месте и не в то время.
              Цитата: Xander
              ...Сильный берет ответственность и делает выводы, слабый ищет виноватых на стороне...

              Я так понимаю Вы не об Израиле говорите, потому как там что-то между - и не сильно и не слабо.
      2. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 12:24
        +59
        Посмотрим чем закончится. Сначала говорили что будут сбивать все чужое в небе Сирии, потом что все угрожающее нашим базам и оправдывались что Шайрат дескать далеко. Теперь бомбят под носом у Хмеймима. Что дальше? Ждут бомбы по эту сторону забора? Кстати уехавшим евреям пенсию из Российского бюджета и средств налогоплательщиков выплачивают.
        1. Удав КАА Офлайн
          Удав КАА Сегодня, 12:31
          +58
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Кстати уехавшим евреям пенсию из Российского бюджета и средств налогоплательщиков выплачивают.

          Только тем, кто не отказался от гражданства РФ. Чтобы прикрыть эту лавочку, нужно поменять законодательство, исключив из него институт двойного гражданства. Но проеврейское лобби (а также друзья Лондона и Вашингтона) этого не допустят.
          А вы еще удивляетесь, почему у нас телега экономики не катит!!!
          1. Комментарий был удален.
            1. Николай Петров Онлайн
              Николай Петров Сегодня, 13:28
              +12
              Собаковод, согласен целиком и полностью! Можно говорить про кого угодно и что угодно. НО! Избранные - это неприкосновенно и священно. Надо выходить из этого ВО. Сионизм везде!
          2. Стирбьорн Офлайн
            Стирбьорн Сегодня, 12:48
            +5
            Цитата: Удав КАА
            Только тем, кто не отказался от гражданства РФ.

            А такие есть? Зачем отказываться, если можно не отказываться и пенсию получать сверх
          3. Урал-4320 Онлайн
            Урал-4320 Сегодня, 14:55
            0
            Да зашибись телега экономики России катит. Только катать её умеет и может небольшой круг лиц. Этой же телегой и вывозятся результаты экономики.
        2. masterovoy Офлайн
          masterovoy Сегодня, 12:34
          +45
          Совершенно верно, мой сослуживец, переехавший в Израиль 2 года назад, получает пенсию от МО России и что-то там в Израиле, и при этом "гадит" на Россию в социальных сетях.
        3. Alber Офлайн
          Alber Сегодня, 12:34
          +11
          Цитата: Аристарх Людвигович
          бомбят под носом у Хмеймима. Что дальше? Ждут бомбы по эту сторону забора? Кстати уехавшим евреям пенсию из Российского бюджета и средств налогоплательщиков выплачивают.

          я бы им хрена а не пенсию! за их отношение к другим народам
        4. NordUral Офлайн
          NordUral Сегодня, 12:36
          +28
          С 91-го в стране уважаемые люди - перебежчики и воры.
        5. фигвам Офлайн
          фигвам Сегодня, 12:41
          +18
          Шойгу подчеркнул, что вина за гибель 15 человек целиком и полностью лежит на израильской армии.

          Вот так, пойдя навстречу израилю, разрешили удары по сирийской земле, чтоб не допустить богоизбранные жертвы, но платим теперь жизнями за это сами.
          1. 30 вис Офлайн
            30 вис Сегодня, 13:08
            +7
            Цитата: фигвам
            Вот так, пойдя навстречу израилю, разрешили удары по сирийской земле, чтоб не допустить богоизбранные жертвы, но платим теперь жизнями за это сами

            Пора заканчивать с лобызание туфель всяких разных "партнёров " Гибнут Русские люди ...Лучшие гибнут ,элита страны ... Пора ,нет даже не пора, а необходимо дать в зубы" богоизбранным " ! Что то не нравятся мне последнии телодвижения наших "лидеров" ... В России не должно быть "ЯНУКОВИЧЕЙ " и других ТРУСОВ !--------Наступили на ногу ..Ой ! Простите ,вы мне на ногу наступили . Наступите мне на другую ,умоляю вас ........
        6. Комментарий был удален.
        7. Irokez Онлайн
          Irokez Сегодня, 13:13
          +1
          Вы эту картинку у либералов позаимствовали наверно или так кощунственно к данному моменту присовокупили дабы показать через текущие эмоции кто во всём виноват? Вы серьёзно вините во всём тех кто на картинке?
          В Сирии обстановка крайне сложная и нашему правительству, президенту и МО приходится лавировать среди множества скал и подводных порогов дабы как-то удержать ситуацию под контролем и без нового возгорания какого-либо конфликта.
          А пакостить при этом нам будут все (чуть ли не весь цивилизованный мир) кто заинтересован в разжигании конфликта и передела Сирии на кусочки и в этой ситуации ожидать можно всего и всяк и просто невозможно предугадать и предупредить все подставы как от партнёров так и от Турции, Израиля и других соседей.
          Восток дело хитрое и подлое и нужно быть готовым ко всему, но мыж Русские считаем как всегда, что коллега и партнёр удар в спину не нанесёт и не подставит ибо ведь одно дело делаем, но как видите не всё так как у нас (Русских) и есть такие кто думает совсем по другому и проблема как раз не в нас, а в тех кто нам нож в спину кидает. Соответственно хулить и ругать своих за это не надо да и не имеем право сидя в диване. Вы уж батенька определитесь какой у нас президент, и министры хорошие или плохие, а то когда всё по нашему, то - хорошие, а когда не по нашему - то плохие.
          Когда плохие печатаем фото с голубями.
          Цитата: Аристарх Людвигович


          Когда хорошие то с автоматами

          Вы уж определитесь в своём выборе. В других странах на промахи своего правительства смотрят немного иначе и за невозможность предвидеть или изменить ситуацию своих не расстреливают понимая, что всё избежать и предвидеть просто невозможно в принципе.
          Надеюсь все диваностратеги поймут мой коментарий и посыл.
          1. bars876 Офлайн
            bars876 Сегодня, 13:21
            +7
            А мнение меняется, и из за них уже в наглую убивают наших военных... То что одно бла бла и целовашки с обреззаными...
            1. Irokez Онлайн
              Irokez Сегодня, 13:51
              +1
              Цитата: bars876
              А мнение меняется

              Посмотрите фильм "Служили два товарища". Очень показателен о дружбе и мгновенном изменении мнения одного из них. С таким другом и врагов не надо.
          2. Silvestr Онлайн
            Silvestr Сегодня, 13:25
            +3
            Цитата: Irokez
            Вы уж определитесь в своём выборе.

            давно определился- профессионализм во всем, нет лизоблюдство и хвальбе. Не поверите- поувольнял некоторых за это.
            Цитата: Irokez
            В других странах на промахи своего правительства смотрят немного иначе

            конечно иначе- увольнят. Вот только у нас за промахи продолжают держать во власти .
            Цитата: Irokez
            Восток дело хитрое и подлое и нужно быть готовым ко всему, но мыж Русские считаем как всегда, что коллега и партнёр удар в спину не нанесёт и не подставит ибо ведь одно дело делаем

            Не зная брода- не суйся в воду. И потом, с какого перепуга у нас общее дело с Израилем и Турцией?
            Цитата: Irokez
            кто во всём виноват? Вы серьёзно вините во всём тех кто на картинке?

            и кто виноват? Кто должен думать о вариантах развития событий? Кто принимает важнейшие решения? Кстати, на картинках несколько персон, кого вы имеете в виду?
            1. Irokez Онлайн
              Irokez Сегодня, 13:38
              -4
              Цитата: Silvestr
              Кстати, на картинках несколько персон, кого вы имеете в виду?

              Тех о ком речь будто они всё слили и ничего не понимают (неучи по Вашему). Проблема к сожалению не только в том что всё предусмотреть нельзя, а ещё и в тех кто хитрит и умничает за нашей спиной под эгидой общих договорённостей.
              Брод и вода были известны и последствия всякие были ожидаемы, но с какой стороны всё прилетит никто, никогда Вам не скажет.
              Жаль, что не Зюганов или Собчак президентами не стали - был бы самый адекватный ответ. Ну просто уверен и Вы (тоже уверен) ругали бы их так же как и щас.
          3. Комментарий был удален.
      3. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 12:24
        +38
        Вот и явный пример того, что происходит когда на пост главы ведомства ставят людей без должного образования...
        Сначала всё проходило на "ура", но теперь картинка меняется. Турки диктуют свои условия, Израиль пакостит, да ещё и ко всему прочему глупо теряем людей и технику... То бомбардировщик без прикрытия, теперь разведчик без всякой защиты.
        Чего ждать завтра?
        1. Опасный Онлайн
          Опасный Сегодня, 12:35
          +27
          Ну так правильно. На днях здесь же статья была, что президент назначает людей с главными качествами верность и преданность, а потом уже служебное соответствие. Пока не было "горячих" ситуаций, Шойгу справлялся. Сейчас же стандартный ответ минобороны "оставляем за собой право и тд и тп" выглядит смешно, потому как до этого никаких "ответок" ни украине за их беспредел, ни туркам за Су-24, ни американцам за Сирию не было и не будет
          1. ИванИванов Офлайн
            ИванИванов Сегодня, 12:37
            +12
            Цитата: Опасный
            потому как никаких "ответок" ни украине за их беспредел, ни туркам за Су-24, ни американцам за Сирию нет и не будет


            Тут политики явно больше чем военного провала, "израиль не трогаем", "целуем в пятую точку" идет не от шойгу но от верховного.
            1. Alber Офлайн
              Alber Сегодня, 12:58
              +2
              Цитата: ИванИванов

              Тут политики явно больше чем военного провала, "израиль не трогаем", "целуем в пятую точку" идет не от шойгу но от верховного

              От них вместе! всей власти
          2. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 12:51
            +1
            Хорошо. И что должен был сказать сейчас Шойгу? Ваши варианты?
            1. Грица Онлайн
              Грица Сегодня, 12:57
              +4
              Мой вариант? Если бы я командовал российскими войсками, то уже сейчас бы "земля обетованная" была бы похожа на территорию до прихода туда Моисея.
              1. Бультерьер Офлайн
                Бультерьер Сегодня, 13:03
                +1
                А территория России по вашему не стала бы похожа на марсианский пейзаж?!
                1. Знайка Офлайн
                  Знайка Сегодня, 13:34
                  +10
                  Нет,не стала бы...На данный момент ни одна страна не решится нанести удар СЯО по территории РФ.Т.к ответный удар (который гарантирован) превратит эту страну в лунный пейзаж...Будут давить санкциями,заблокируют счета итд...Простому народу-это что дробью об стену...А вот элите,это да...Миллиарды "повиснут" на счетах...Поэтому-НИКАКИХ ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ даже если разнесут,например,Тартус-НЕ БУДЕТ!!!
              2. Irokez Онлайн
                Irokez Сегодня, 13:22
                +2
                Цитата: Грица
                Мой вариант? Если бы я командовал российскими войсками, то уже сейчас бы "земля обетованная" была бы похожа на территорию до прихода туда Моисея.

                Как хорошо, что Вы не президент и даже не министр обороны.
                1. pilot69 Онлайн
                  pilot69 Сегодня, 13:39
                  +7
                  А почему бы и нет? Израильтяне очень нехорошо относятся к своим потерям. Во всяком случае, простые израильтяне. Назовем их так. Сейчас они поймут, что гоев можно просто "мочить". Это нужно просечь, но кишка тонка.
            2. Опасный Онлайн
              Опасный Сегодня, 13:02
              +18
              За Шойгу должны наши зенитки и ракеты говорить, он Министр обороны в конце концов. Почему-то американцев никто не трогает и им не приходится каждый раз чушь про "ответки" говорить. Наши суда с экипажами украинцы захвачивают - наши утираются, сушку сбили - еще утерлись, америкацы спокойно готовят боевиков, которые в тч и против наших в сирии воюют - ноль реакции. А сейчас-то конечно, что он может еще сказать... СССР никого не стеснялся никогда, его все боялись тронуть так же, как и амеров сейчас. А нынешнюю пинает кто и как захочет
            3. Черный_Ватник Онлайн
              Черный_Ватник Сегодня, 13:30
              +12
              Хорошо. И что должен был сказать сейчас Шойгу? Ваши варианты?

              Объявить Сирию зоной исключительно ( не считая САР) своих интересов. Жестко заявить о том, что любая страна, чьи войска находится в Сирии без согласия Асада или мандата ООН, должна покинуть территорию гос-ва, или мы их сами в цинке отправим по домам. Так же жестко заявить, что любая ракета, любой снаряд, который выпустили в сторону Сирии из-за границы гос-ва, будут вычисляться и уничтожаться носители, где бы они не находились.
              А любой самолет, пилот которого говорит не по-русски или не на сирийском диалекте арабского языка, сбивать к такой-то маме. Всех сбивать нафиг. Так же, уже давно нужно сделать заявление на самом высоком уровне о том, что Израиль бородачей лечит, учит и вооружает.
              За каждого нашего соотечественника ЦАХАЛ должен ответить. Если для этого нужно, чтобы Сарочка начала получать своих сыновей в гробах, так тому и быть.
              1. mvg Онлайн
                mvg Сегодня, 13:44
                -3
                Сарочка начала получать своих сыновей в гробах, так тому и быть

                Точно! Шапками их, шапками... насмерть!
                СССР (а не нищая Россия) уже пробовала воевать с Израилем. И чужими руками и своими, так вышло, что не Сарочке цинковки приезжали, а в СССР прилетали.
                Вы хоть соотношение сил посмотрите, шапок не хватит.
                1. Черный_Ватник Онлайн
                  Черный_Ватник Сегодня, 13:51
                  +4
                  Ну можно, конечно, утирать сопли и продолжать считать гробы своих соотечественников.
                  1. mvg Онлайн
                    mvg Сегодня, 14:51
                    0
                    считать гробы

                    А может лучше включать мозги, при планировании операций. Или отвечать тем же, раз в открытую драку не получается влезть? Хизбаллоиду что-нибудь подкинуть, в конце концов.
                    Грудью на амбразуру - это только дураки, тем более позади Москвы нет.
                2. shalkir Офлайн
                  shalkir Сегодня, 14:58
                  0
                  Ну не знаю, не знаю! Мой дед ветеран, командир дивизиона ПВО С-125, щелкал их в Египте, только скорлупа отлетала! Сразу утихомирились! И никаких цинков не приходило.
              2. sogdy Онлайн
                sogdy Сегодня, 13:56
                0
                Цитата: Черный_Ватник
                Объявить Сирию зоной исключительно ( не считая САР) своих интересов. Жестко заявить о том, что любая страна, чьи войска находится в Сирии без согласия Асада или мандата ООН, должна покинуть территорию гос-ва, или мы их сами в цинке отправим по домам. Так же жестко заявить, что любая ракета, любой снаряд, который выпустили в сторону Сирии из-за границы гос-ва, будут вычисляться и уничтожаться носители, где бы они не находились.

                Первое, что должен усвоить руководитель (тем более - офицер): не отдавать приказов/распоряжений/обращений/воззваний и прочая, которые не будут исполнены.
                Перечитайте себя еще раз.
            4. Flatter Онлайн
              Flatter Сегодня, 13:58
              +3
              Закрыть воздушное пространство в зоне работы российских ВКС.Ракетные атаки по Сирии трактовать,как нападение на российские силы.
              Отказаться от глубоких озабоченностей.
            5. случайный прохожий Офлайн
              случайный прохожий Сегодня, 14:04
              0
              Он упал? Так наверное?
          3. den3080 Онлайн
            den3080 Сегодня, 13:46
            +3


            очень обидно, что столько людей потеряли и самолёт, из-за головотяпства фактически.
            и на Израиль вину возложили... «оставляет за собой право на ответ»
            ну позорище так-то, если честно.

            да и ситуация с Идлибом, ежу понятно, что к итогам встречи в Сочи неприменимы понятия «путинслил» или «эрдоганотжал» ибо выиграли, причём стратегически, англосаксы.
            а оба! сочинских «друга» остались с носом... и будут теперь каштаны из огня таскать амерам.
            ещё и астанинский формат ВВП взял да и помножил на 0, в заключительном слове после встречи, осталась только Женева, если кто обратил внимание.
            Чего напугались «друзья»? - непонятно.
        2. Семёныч Офлайн
          Семёныч Сегодня, 12:38
          0
          Шойгу должен занимать безопасностью полетов? Не жирно будет?
        3. kjhg Офлайн
          kjhg Сегодня, 12:40
          +11
          Цитата: Logall
          То бомбардировщик без прикрытия, теперь разведчик без всякой защиты.
          Чего ждать завтра?

          Справедливости ради, операции, типа сирийского, разрабатывает не глава минобороны, а генеральный штаб, где работают опытные генералы с высшим военным образованием и опытом боевых действий.
          1. sogdy Онлайн
            sogdy Сегодня, 13:59
            0
            Цитата: kjhg
            перации, типа сирийского, разрабатывает не глава минобороны, а генеральный штаб

            Мания величия?
        4. gaura Офлайн
          gaura Сегодня, 12:42
          +2
          Грачев был норм министр обороны? Профильный зато
        5. фигвам Офлайн
          фигвам Сегодня, 12:44
          +7
          Цитата: Logall
          +12
          Вот и явный пример того, что происходит когда на пост главы ведомства ставят людей без должного образования...

          Вспоминается сразу назначение сухопутного генерала командующим ВКС...
        6. Silvestr Онлайн
          Silvestr Сегодня, 12:47
          +8
          Цитата: Logall
          Вот и явный пример того, что происходит когда на пост главы ведомства ставят людей без должного образования...

          это называется "лично предан...". Профессионалы во власти не нужны. Примеров тьма
        7. Стирбьорн Офлайн
          Стирбьорн Сегодня, 12:50
          +6
          Цитата: Logall
          Чего ждать завтра?

          Очередной "нож в спину" или еще куда...Потери наших ВКС в Сирии просто зашкаливают, относительно других стран - 14 самолетов и вертолетов!
          1. Вадим237 Офлайн
            Вадим237 Сегодня, 13:30
            +2
            Вообще то 18 самолётов и вертолётов за 3 года - для сравнения, в Афганистане за десять лет потеряли 333 вертолёта и 118 самолётов.
      4. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 12:25
        +10
        Надеюсь, С-300 для Сирии уже грузят в Новороссийске?
        А Шойгу? Ну что Шойгу... В отставку Шойгу!
        1. Тикси-3 Офлайн
          Тикси-3 Сегодня, 12:33
          +19
          Цитата: Тралл
          Надеюсь, С-300 для Сирии уже грузят в Новороссийске?

          это не поможет, обрезанные их расфигачат так же как и раньше......нашим пора ОПРЕДЕЛИТЬСЯ или ПВО есть или его нет!!! пара самолетов нато или евреев приземлить с заявлением , что они пытались атаковать военнослужащих РФ и все станет тише, но Путин и Ко на это не пойдут((.....а Лебедя в нашей армии уже нет((
          1. Тралл Офлайн
            Тралл Сегодня, 12:36
            +3
            Если не поможет, то почему еврейцы просили не поставлять С-300, а наши согласились.
            1. Тикси-3 Офлайн
              Тикси-3 Сегодня, 12:55
              +5
              Цитата: Тралл
              +3
              Если не поможет, то почему еврейцы просили не поставлять С-300, а наши согласились.

              это игра престолов для электората.....и не более)))
          2. ROMANO Офлайн
            ROMANO Сегодня, 12:58
            +12
            Наши чинуши давно "определились", складируя криминальные капиталы в израильских банках и организовав своим отпрыскам в том числе и израильское гражданство. Ответки не будет! Какой "чудак" будет ссориться со своими благодетелями?
        2. kjhg Офлайн
          kjhg Сегодня, 12:46
          +5
          Цитата: Тралл
          А Шойгу? Ну что Шойгу... В отставку Шойгу!

          Поддерживаю. Слишком много стало пиара и показухи от МО.
          Цитата: Тралл
          Надеюсь, С-300 для Сирии уже грузят в Новороссийске?

          Полностью закрыть небо Сирии - дорогое удовольствие. Одними С-300 не обойдешься. Да и предстоящие потери, в случае полного разрыва отношений с Израилем, будут большими. Что делать дальше и почему мы оказались в том положении, в котором оказались - это будут решать компетентные люди. Мое мнение, Путин заигрался с евреями. Военные как раз и предупреждали его о том, что доверять Израилю нельзя. Но друг Беня, по видимому, был убедительнее своих военачальников.
          1. Грица Онлайн
            Грица Сегодня, 13:01
            +8
            Слишком много стало пиара и показухи от МО.
            Я работаю в структуре, очень близко связанной с МЧС. Так вот, скажу я вам, что МЧС - самая показушная контора, которую я знал. И сделал её такой Шойгу. Все это он благополучно перенес в армию
            1. sogdy Онлайн
              sogdy Сегодня, 14:06
              -2
              Цитата: Грица
              И сделал её такой Шойгу.

              Во как! Подразделение-то назовете?
              И да, до Шойгу МЧС был?
        3. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 12:46
          +3
          Цитата: Тралл
          Надеюсь, С-300 для Сирии уже грузят в Новороссийске?
          А Шойгу? Ну что Шойгу... В отставку Шойгу!

          Можно и про С-400 подумать, не везти же назад наш.
          А Шойгу? Может и отправят, если будет стоять вопрос , либо он, либо Путин... sad
      5. 11черный Офлайн
        11черный Сегодня, 12:26
        +17
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.

        Просто интересно - как прикрытие могло бы защитить его от сирийской зенитной ракеты?
        А израильтян следовало бы вальнуть как только окажутся на территории Сирии - 15 трупов прощать нельзя.
        Расчет ПВО под трибунал!
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 12:34
          +5
          Цитата: 11черный
          израильтян следовало бы вальнуть как только окажутся на территории Сирии

          Они не входят в Сирийское воздушное пространство. Сирийцы имеют право сбивать и в международном, но не делают этого.
          Цитата: 11черный
          Расчет ПВО под трибунал!

          Ракета С-200 самонаводящаяся и, скорее всего, переключилась на Ил, посте того, как потеряла свою цель.
          1. Silvestr Онлайн
            Silvestr Сегодня, 12:48
            +8
            Цитата: Тралл
            Ракета С-200 самонаводящаяся и, скорее всего, переключилась на Ил

            точно так и по такому сценарию Украина сбила Ту-154 над Черным морем
            1. Грица Онлайн
              Грица Сегодня, 13:08
              +2
              Видимо, евреи прекрасно изучили сей инцидент и записали его в новые действия авиации
          2. сорок восьмой Офлайн
            сорок восьмой Сегодня, 12:54
            +1
            Цитата: Тралл
            Ракета С-200 самонаводящаяся и, скорее всего, переключилась на Ил, посте того, как потеряла свою цель.

            И расчет ПВО обязан был это знать и учитывать при пуске ракет.
        2. Удав КАА Офлайн
          Удав КАА Сегодня, 12:38
          +11
          Цитата: 11черный
          Расчет ПВО под трибунал!

          Расчет может быть стрелял правильно, по F-16. А вот ЗУР 5В28В выбирает более жирную цель (цель с большей ЭПР, от которой отраженный сигнал сильнее, как то было с Ту-154 "Сибири" в 2001 г над Черным морем) и забить ее помехами нельзя, т.к. ГСН -- 2-х канальная, с пассивным каналом по радиоизлучению. На излучающую цель она еще лусше наводится. Таким образом сирийцы сбили израильский Е-2С во время войны...
        3. vatov Онлайн
          vatov Сегодня, 12:41
          -3
          Прикрытие могло отогнать евреев , попытаться сбить ракету...
          1. ROSS_Ulair Онлайн
            ROSS_Ulair Сегодня, 13:03
            +2
            Сбить чем? Пушками? Или собой закрыть? Так не наведется - ЭПР минимальна
          2. meandr51 Офлайн
            meandr51 Сегодня, 13:10
            0
            У ней что, самоподрыва нет, что ли? Они слепые, не видят, что она другую цель схватила?
            1. Лена363 Онлайн
              Лена363 Сегодня, 13:27
              0
              Головка реагирует на более жирную цель. А такой был ИЛ-20
            2. vatov Онлайн
              vatov Сегодня, 13:41
              +1
              Подставили выходит так что спастись у наших шанса небыло....
            3. Telur Офлайн
              Telur Сегодня, 14:21
              0
              Цитата: meandr51
              У ней что, самоподрыва нет, что ли? Они слепые, не видят, что она другую цель схватила?

              Самоподрыв есть, но команду на него должен дать оператор.
              Оператор не видит какую цель взяла ракета С-200, по отраженному от цели лучу она самостоятельно определяет скорость, высоту и направление цели, вычисляет "точку встречи" и летит туда. Маршрут к точке встречи не совпадает с направлением полета цели и т.б. не определяется и не виден на плоском экране радара. Даже визуально не возможно определить к какой цели движется ракета С-200, точка встречи постоянно меняет свое положение и корректируется в зависимости от маневров цели.
              Станция подсветки работает как обычный прожектор, луч не имеет строгой формы, как луч лазера, отражение от Ил-20 вполне способно перебить по мощности отраженный луч от F-16 даже если он попал самым краешком в поле излучаемое станцией подсветки или в боковой лепесток.
              Поэтому оператор никоем образом, до самого конца, не смог бы определить который из самолетов ракета С-200 взяла в прицел, если они были достаточно близки друг к другу. И если F-16 попали в радиолокационную тень от Ил-20 то вполне естественно ракета переключилась на Ил-20.
              Комплекс С-200 предназначен для отражения массовых атак и не предназначен для хирургического выпиливания вражеских целей в массе своих самолетов и наоборот.
      6. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:26
        +4
        Они ВСЕ лажанулись всем своим поведением сразу,начиная с истории с турецким истребителем.
      7. ИванИванов Офлайн
        ИванИванов Сегодня, 12:27
        +1
        Цитата: андрей юрьевич
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.

        Не прикрывают, несмотря на опасности это факто, правда от зенитного огня прикрытие по-моему не спасет.
      8. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 12:31
        +16
        Цитата: андрей юрьевич
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия

        Давно нужно было понять, что когда евреи о чем то с нами договаривались, они уже знали, что прикрываясь доверием, которое дал нам этот договор, они устроят нам подлость в тот момент, когда это будет им наиболее выгодно. Эта подлость говорит о том, что в Израиле уже все готово к обострению наших отношений и это не глупый шаг, за который они будут извиняться, а намеренная эскалация. Дальше могут последовать прямые удары по нашим самолетам, находящимся рядом с границей с Израилем, по примеру того, как они сбивали сирийские самолеты. Очень не хотелось бы ошибаться, но евреи всегда просчитывают на два-три шага вперед.
      9. Igoresha Офлайн
        Igoresha Сегодня, 12:34
        -1

        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.
        как знать, сбивала то сирийская ракета с С-200, может быть еще бы и истребитель зацепило
      10. _Ugene_ Офлайн
        _Ugene_ Сегодня, 12:37
        +7
        ну было бы прикрытие и что? его же не Ф-16 атаковали, или ракету С-200 перехватывать на встречных курсах прикрытие будет?
      11. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 12:41
        +10
        Цитата: андрей юрьевич
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.

        А сейчас то, что делать? Опять смиренно всё это принять? А почему бы нашим ВКС не завалить пару израильских самолётов? Как у евреев в Пятикнижии Моисея: "Око - за око, зуб - за зуб?"
        1. Alber Офлайн
          Alber Сегодня, 13:06
          +5
          Цитата: Проксима
          почему бы нашим ВКС не завалить пару израильских самолётов? Как у евреев в Пятикнижии Моисея: "Око - за око, зуб - за зуб?"

          десяток самолетов было бы эквивалентно
          и насчет зубов тоже! все передние...
          1. Проксима Офлайн
            Проксима Сегодня, 13:14
            +2
            Цитата: Alber
            десяток самолетов было бы эквивалентно

            Тут без разницы, самое главное, чтобы на будущее израильтяне усвоили урок и такими грязными подставами не занимались, хотя, надо признаться честно, наши ВКС вместе с сирийскими ПВО обделались по полной, ребят очень жалко...
        2. Irokez Онлайн
          Irokez Сегодня, 14:15
          0
          Цитата: Проксима
          "Око - за око, зуб - за зуб?"

          Это из старого завета, а по новому "Ударили по левой щеке подставь правую", НО. Как всегда фраза не высказана полностью ибо недосказанное меняет смысл и на руку манипуляторщикам, а смысл таков: - "Ударили по левой щеке подставь правую, но не дай себя ударить".
          1. sogdy Онлайн
            sogdy Сегодня, 14:34
            +1
            Цитата: Irokez
            "Ударили по левой щеке подставь правую, но не дай себя ударить".

            Дед говорил: подставь правую с хуком справа. И добавлял любимое: "И по кумполу!"
      12. aleks26 Офлайн
        aleks26 Сегодня, 12:42
        0
        А что сделало бы прикрытие? Сбило бы зенитную ракету? Самолет РЭБ не смог "отвести" довольно древнюю ракету, странно. А так да, могли бы "загасить" в ответ все 4 самолета Израиля, только это надо было сразу делать.
        1. сорок восьмой Офлайн
          сорок восьмой Сегодня, 12:58
          +8
          Цитата: aleks26
          Самолет РЭБ не смог "отвести" довольно древнюю ракету, странно.

          Это был самолет РЭР, а не РЭБ.
      13. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 12:44
        +6
        Цитата: андрей юрьевич
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.

        Место падения 40 км от порога ВПП 35R,как раз "вписывается" в схему захода на посадку "с рубежа" soldier
      14. neri73-r Офлайн
        neri73-r Сегодня, 12:45
        +5
        Цитата: андрей юрьевич
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.

        Какого прикрытия???? Самолёт шёл на посадку, был на глиссаде в международном воздушном пространстве! От кого его прикрывать? Так мы дойдём до того, что прикрывать надо и около Кольского полуострова, да и вообще все гражданские самолёты аэрофлота! hi fool
        1. sogdy Онлайн
          sogdy Сегодня, 14:14
          +1
          Цитата: neri73-r
          Так мы дойдём до того,

          Что тролям объяснять? Они шум создают, им без разницы.
      15. lopvlad Офлайн
        lopvlad Сегодня, 12:45
        +4
        Цитата: андрей юрьевич
        признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.


        ну это бы было справедливо если бы не было договоренностей с Израилем.То что это не был гражданский борт лишь случайность.

        Цитата: андрей юрьевич
        теперь поздно пальцы гнуть


        нет,наоборот как-раз время настало эти пальцы гнуть как и время на действия.
        1. Alber Офлайн
          Alber Сегодня, 13:08
          +1
          Цитата: lopvlad
          ну это бы было справедливо если бы не было договоренностей с Израилем

          с израйлем никаких договоренностей!
          НИКОГДА! лживое и подлое образование
      16. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 12:47
        -1
        Цитата: андрей юрьевич
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.

        Прикрытие? От кого? Мы с Израилем в состоянии войны? belay Теперь всё будет зависеть от ответа, хотя...Что ждать кроме всем известной озабоченности...
      17. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 12:56
        +3
        Цитата: андрей юрьевич
        Шойгу,признал бы,что лажанулся вместе с командованием,оставив разведчика без прикрытия,теперь поздно пальцы гнуть.

        Некогда ему. Теперь тема важная- нашивать шеврончики на рубашку повседневную или нет, статус полкового священника- приравнять к зам. командира или нет... Вот это важно, а мужиков бабы ещё нарожают.
      18. мерцание Онлайн
        мерцание Сегодня, 13:08
        +3
        поздно пальцы гнуть.
        Лучше поздно чем никогда. Если грохним Израиль вы не будите возрожать?
    2. Комментарий был удален.
    3. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 12:24
      +28
      Беня прилетит к Гаранту, "покается", денег предложит, наш войдет в положение, поймет и "простит".
      А может даст команду морковку в Израиле не покупать!
      1. ИванИванов Офлайн
        ИванИванов Сегодня, 12:29
        -1
        Это правда, чтобы не входить лишний раз в положение нужно растить свои экономические яйца, стремительно, а пока что по самолету только разговоры, что в Идлибе "операции не будет"
      2. Alber Офлайн
        Alber Сегодня, 12:30
        0
        Цитата: kapitan92
        Беня прилетит к Гаранту, "покается", денег предложит, наш войдет в положение, поймет и "простит".
        А может даст команду морковку в Израиле не покупать!

        петрушку тоже...
      3. lopvlad Офлайн
        lopvlad Сегодня, 12:55
        +2
        Цитата: kapitan92
        Беня прилетит к Гаранту, "покается", денег предложит, наш войдет в положение, поймет и "простит".


        может бы так всё и было если бы не договор с Беней который он нарушил (заметьте с Эрдоганом когда он сбил самолет и убил одного российского летчика такого договора не было) и больше десятка трупов военных за которые Путин как главнокомандующий несет полную ответственность (военные ведь в Сирии к действиям авиации Израиля подходили на основе приказов сверху в соответствии с договоренностями Путина с Беней).
      4. mvg Онлайн
        mvg Сегодня, 13:51
        +1
        морковку в Израиле не покупать

        Редиску в данном контексте. Морковка отечественная, редиска "мэйд ин Земля обетованная"
    4. barclay Онлайн
      barclay Сегодня, 12:26
      +6
      Не удивлюсь, если сейчас во всеуслышание будет заявлено, что наши самолеты РЭБ и разведки отныне будут прикрываться истребителями. А что мешало об этом подумать раньше?
      Думаю, что это максимум, на что может пойти военное руководство, т. к. мы не можем воевать в районе Сирии со всеми подряд.
      1. БВС Офлайн
        БВС Сегодня, 12:45
        +8
        И чем истребители бы помогли от ракеты ПВО Сирии?
      2. lopvlad Офлайн
        lopvlad Сегодня, 13:08
        +5
        Цитата: barclay
        т. к. мы не можем воевать в районе Сирии со всеми подряд.


        предлагаете сбежать из Сирии побросав всё ? .Прикрытие своих самолетов истребителями в зоне действия своего стационарного ПВО это реальная глупость.Самолеты Израиля сбрасывающие планирующие авиабомбы в зоне действия российского ПВО не завалили только от того что существовала договоренность между Путиным и Натаньяху на основе которой и действовали расчеты российского ПВО.Так что дело тут не в прикрытии каждого "кукурузника" истребителем а в том чтобы валить всё что входит в радиус действия российского ПВО в Сирии.

        p.s я ,к сожалению,был полностью уверен что такая ситуация с Израилем обязательно произойдет так как они никогда и ничего не соблюдают.Да и здесь поступили с изощренной подлостью.
        1. barclay Онлайн
          barclay Сегодня, 13:21
          +1
          Цитата: lopvlad
          а в том чтобы валить всё что входит в радиус действия российского ПВО в Сирии.

          Хорошо шашкой машете, уважаемый.
          Думаю, что прикрытие - это не глупость. Это заставило бы израильтян вести себя поосторожнее, и тем более не прикрываться самолетом, который охраняется.
          После того как сбили Су-24 тоже возмущений было много, а закончилось все банальным прикрытием всех бомбардировщиков . А по-хорошему, об этом нужно было думать изначально.
      3. sogdy Онлайн
        sogdy Сегодня, 14:20
        -1
        Цитата: barclay
        если сейчас во всеуслышание будет заявлено, что наши самолеты РЭБ и разведки отныне будут прикрываться истребителями.

        Это типа "визуальная страховка"?
        Ощущение, что двоечники пишут.
    5. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 12:26
      +4
      Цитата: Prahlad
      Но никаких действий не будет! Это все пустые слова!

      А какая вам разница? Вы ведь все равно продолжите возмущаться в любом случае.
      Ведь не вы ж рулите...
      А они рулят не так! )
    6. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 12:27
      0
      А если будет что тогда напишешь?
      1. Ингвар 72 Офлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 12:32
        +3
        Цитата: Грибок
        А если будет что тогда напишешь?

        А были претенденты, когда что то было, кроме озабоченостей? wink Эмбарго на помидоры не упоминать! stop
        1. Грибок Офлайн
          Грибок Сегодня, 12:36
          +1
          Пора прекращать озабоченности
          1. sogdy Онлайн
            sogdy Сегодня, 14:31
            0
            Цитата: Грибок
            Пора прекращать озабоченности

            Мда. Вы, ващета, понимаете, что за комплекс мероприятий, называемый "озабоченность"?
            Это когда предмет озабоченности берут за самое дорогое и нежное - за кошелек. Навсегда.
            Видимо, мимо Вас пронесли истину: внешние войны ведутся исключительно ради прибыли. Исключением бывают только освободительные (но и там не без гешефта) и те, из которых невозможно выйти.

            Вы таки призываете РФ к последнему варианту? Да/Нет?
    7. фрезер Онлайн
      фрезер Сегодня, 12:33
      +2
      Цитата: Prahlad
      Но никаких действий не будет! Это все пустые слова!

      Договорятся. Наши варят по какой нибудь халупе рядом с Голанами, скажут что там была база с 100500 израильскими инструкторами. Израиль не прокомментирует.
      В итоге: все довольны. Наши скажут что это была ответка. Израиль доволен, т.к. ни один израильтянин не пострадал.
    8. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 12:47
      0
      летел по небу клин усталый...
      скоро опять полетит
    9. Пятница Офлайн
      Пятница Сегодня, 12:49
      +7
      Цитата: Prahlad
      Но никаких действий не будет! Это все пустые слова!

      Согласен.
      Израиль может смело разнести все российские базы в Сирии и убить дофига русских, ничего нет будет.
      Когда американцы кидали топоры, русские даже боялись их сбивать.
      Не способен дать сдачи, каждый день будешь получать люлей.
    10. демотиватор Офлайн
      демотиватор Сегодня, 12:50
      +1
      Ну как так, никаких действий не будет? А МИД с Лавровым на что? Он обязательно должен выразить глубокую озабоченность. Это же такая действенная мера в политике, что весь мир с содроганием ждёт, когда это произойдёт. Кстати, с самого утра все телеканалы наперебой трындят о переговорах в Эрдоганом, выдавая подписанные там соглашения за некий масштабный прорыв. Вот и прорвало. Утрёмся, похороним погибших, и всё пойдёт как и прежде. Даже на лавровские озабоченности никто не обратит внимания, кроме, разумеется, штатных пропагандистов. Но, им по штату положено восторгаться, да и деньги тоже, как-то надо отрабатывать.
      1. Alber Офлайн
        Alber Сегодня, 13:10
        -1
        Цитата: демотиватор
        Ну как так, никаких действий не будет? А МИД с Лавровым на что? Он обязательно должен выразить глубокую озабоченность. Это же такая действенная мера в политике, что весь мир с содроганием ждёт, когда это произойдёт. Кстати, с самого утра все телеканалы наперебой трындят о переговорах в Эрдоганом, выдавая подписанные там соглашения за некий масштабный прорыв. Вот и прорвало. Утрёмся, похороним погибших, и всё пойдёт как и прежде. Даже на лавровские озабоченности никто не обратит внимания, кроме, разумеется, штатных пропагандистов. Но, им по штату положено восторгаться, да и деньги тоже, как-то надо отрабатывать.

        ЛАВРОВ? "Побулькает" с захаркиной на пару и дело с концом...
    11. maai Офлайн
      maai Сегодня, 12:51
      +3
      Популизм в чистом виде. Тот самый старый и повседневный. К шаблонам МИД "выражает озабоченность", "крайнюю озабоченность" и прочее прибыло и из стана МО.
      Раздолбайство, пофигизм, популизм, и бабки на чужой крови.
      Такое мое мнение, одни расстройства.

      Все положение дел очень хорошо описывается одной фразой: "просверленное сквозное отверстие в корпусе космического аппарата".
    12. Бессараб Офлайн
      Бессараб Сегодня, 13:04
      -1
      Да нет же,конечно будут-Щойгу получит награду и поделится с жидами
    13. Rakti-Kali Офлайн
      Rakti-Kali Сегодня, 13:12
      +1
      Цитата: Prahlad
      Но никаких действий не будет! Это все пустые слова!

      Где то заплакал один маленький Эрдоган. Интересно, когда будет попытка военного переворота в Израиле...
    14. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:37
      +2
      нужно су57 проверить в бою,чтобы они там шестигранников с неба на землю опустили-навсегда,чтобы шаломчики получили настоящую ответку,убийцы подлые и подонки.
    15. Santos Офлайн
      Santos Сегодня, 13:38
      +3
      Еврей "подо...ели",подстилки матрасов.Не хочется ничего говорить."Парни пусть земля вам будет пухом".
    16. Alexkorzun Онлайн
      Alexkorzun Сегодня, 13:42
      +4
      Путин своим беззубым поведением , а буквально в стиле "Чего изволите", по отношении к обнаглевшим евреям, растратил все плюсики, заработанные защитой Сирии, в глазах собственного народа.
    17. SETTGF Офлайн
      SETTGF Сегодня, 14:17
      -1
      Пока В.В. Путин кипу не снимет - действий не будет в отношении Израиля...
    18. shark Офлайн
      shark Сегодня, 14:34
      0
      Полностью солидарен с теми, кто утверждает,что никакой " адекватной ответки" не будет. Мы живем в странное время. Вторая по военной мощи страна демонстрирует поистине "толстовский" пацифизм. Подставляем обе щеки. Получаем , надуваем и снова получаем.Терпим унижения от непонятного территориального образования под названием украина, умоляем Европу -ну дайте постороить нам Северный поток 2 что бы мы могли продавать свой газ вам по дешевке. Никого не волнует,что большая часть России не газифицированна. Эта большая часть России не будет платить за в валюте. Плевать,что слили народную Русскую весну. Видимо народный подьем пугает нашу элиту больше санкций. Ерунда,что за сбитый Турцией самолет погрозили этой самой Турции помидорками. И простили..
      И в этом случае так же. Все спустят на тормозах. Процентов 70 ,нашей с вами элиты , чистые семиты. И они ответят государству Израиль? Не смешите. Истребление гоев идет своим чередом. А Вы ответка...
  2. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 12:22
    +13
    Шойгу подчеркнул, что вина за гибель 15 человек целиком и полностью лежит на израильской армии. Он предупредил главу израильского министерства обороны Авигдора Либермана, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля

    Очень надеюсь что слова не разойдутся с делом и что под "адекватными ответными действиями" подразумевается не очередная озабоченность ...
    1. maai Офлайн
      maai Сегодня, 12:29
      +1
      Не... не озабоченность "оставит за собой право" бла бла бла... прочий популизм, ...а ведь погибло 15 русских.
    2. NN52 Офлайн
      NN52 Сегодня, 12:30
      +13
      Соболезнование родным и близким ребят погибщих...
      А с этими, с Хейль Авир, надо однозначно посчитаться в небе, двое с Хейль Авир за одного нашего, погибшего на Ил 20...
      Только они сейчас хвосты подожмут и будут тихо сидеть на своих аэродромах...
    3. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 12:33
      +6
      Паша hi сами виноваты. что воздух сотрясать. попробуй спрячься за еврейскими самолетами, думаю. хрен что выйдет. хватит спать в одном ботинке
    4. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 12:36
      -2
      Цитата: bouncyhunter
      Очень надеюсь что слова не разойдутся с делом и что под "адекватными ответными действиями" подразумевается не очередная озабоченность ...

      hi , Павел.
      ПМО РФ даёт какую-то шкодную версию случившегося. Но безусловно гибель нашего ИЛ-20 с военными на совести командования РФ, которое не согласовало свои действия с ПВО Сирии.
      1. sogdy Онлайн
        sogdy Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Лелёк
        ПМО РФ даёт какую-то шкодную версию случившегося.

        Вы не скрин, которых можно наделать любых, а ссылку дайте.
        Иначе не ясно, кто шкодничает.
    5. pvv113 Офлайн
      pvv113 Сегодня, 12:44
      +4
      Все надеются. Да и с мнимыми партнерами пора перестать любезничать и начать отвечать той же монетой
    6. Пятница Офлайн
      Пятница Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: bouncyhunter

      Очень надеюсь что слова не разойдутся с делом и что под "адекватными ответными действиями" подразумевается не очередная озабоченность ...

      Я помню как турки сбили наш самолет, а на рынке продавали турецкие помидоры, несмотря на то, что Путин как бы ввел санкции.
    7. bars876 Офлайн
      bars876 Сегодня, 13:32
      +1
      Размечтался... Когда они были... Вспоминаются времена алкаша уже, ноги о нас тупо вытирают...
      1. sogdy Онлайн
        sogdy Сегодня, 14:50
        0
        Цитата: bars876
        Вспоминаются времена алкаша уже, ноги о нас тупо вытирают...

        Они всегда обо всех вытирают ноги. А Вы только заметили? Или так в методичке?
  3. infantry76 Офлайн
    infantry76 Сегодня, 12:22
    +40
    Глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам членов экипажа и команды специалистов самолёта Ил-20 ВКС ВС РФ! Вечная Память и Слава российским воинам!
    Господи! Прими души рабов твоих с миром и со Святыми упокой! ​
    1. SOF Офлайн
      SOF Сегодня, 12:25
      +16
      Цитата: infantry76
      Глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам членов экипажа и команды специалистов самолёта Ил-20 ВКС ВС РФ! Вечная Память и Слава российским воинам!
      Господи! Прими души рабов твоих с миром и со Святыми упокой!

      ....светлая память..........
  4. infantry76 Офлайн
    infantry76 Сегодня, 12:23
    +8
    Пора нашему государственному и военному руководству принимать конкретные адекватные меры! А то непонятно - для чего же мы находимся в САР! Только пугать всех своим присутствием или же принимать конкретные меры к тем, кто там незаконно хозяйничает и творит всё что им заблагорассудится. ИМХО!
    Честь имею! soldier
    1. Romka47 Офлайн
      Romka47 Сегодня, 12:29
      +8
      Никто из наших ничего Израилю не сделает, Шайгу сказал, потомучто промолчать нельзя, а как до дела...... Да правде в глаза посмотрите вертят как хотят и бьют, нас все кому ни лень, а мы только громкие заявления. Где за последние годы мы кому-то адекватно ответили?
      1. bars876 Офлайн
        bars876 Сегодня, 13:33
        0
        На самом деле не где, прям как то тошно на душе...
    2. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 12:31
      +7
      Цитата: infantry76
      А то непонятно - для чего же мы находимся в САР!

      Официально защищаем братский сирийский народ и мочим террористов на дальних рубежах,а не официально то это путипроводы газа и нефти.
    3. maai Офлайн
      maai Сегодня, 12:37
      +1
      Пора не пора...
      Пора на выборы давно начать ходить, а не пиво пить у мусорки прицепленной к лавочке с рассуждениями кому и чего пора...

      Для чего мы там присутствуем?
      Все страны там воюют, а мы, - обозначаем присутствие! Потому что так, - не воюют.
      И следует усвоить раз и навсегда! Сильный друзей не ищет, к нему они сами прицепляются. Друзей ищет только слабый, и к нему цепляются паразиты. Чтоб личинок отложить, проехаться за чужой счет, помидоры втюхать, и т.д. и т.п. А если там преследуются не государственные интересы а частные экономические, то в этом никто из частников никогда не признается так как ресурсы им нужны.
      1. Tank Hard Офлайн
        Tank Hard Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: maai
        Пора на выборы давно начать ходить

        Толку то... Все знают почему, один Вы - не в курсе. request

        Цитата: maai
        Все страны там воюют, а мы, - обозначаем присутствие!

        Поделитесь как? Как бы не рядом с РФ. И вокруг друзей не видно...
        Цитата: maai
        Друзей ищет только слабый, и к нему цепляются паразиты

        Шашкой с дивана махать конечное проще. yes
    4. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 12:37
      +6
      Цитата: infantry76
      Пора нашему государственному и военному руководству принимать конкретные адекватные меры! А то непонятно - для чего же мы находимся в САР! Только пугать всех своим присутствием или же принимать конкретные меры к тем, кто там незаконно хозяйничает и творит всё что им заблагорассудится. ИМХО!
      Честь имею! soldier

      А наши значит там ничего не делают? Дают себя просто так безнаказанно убивать? Вы не видите результата нашего присутствия? Чет не видно вашей чести...
      Мы без повода не бьем в отличии от гуманного циаилизованного запада.
      Но когда решаемся, то какой бы кровавой плюхой не была, она справедлива, ибо даже тогда, не злоупотребляем...
      Так что мирному израилю даже щас, бояться нас не стоит...
      А не мирный израиль, может и из карты исчезнуть...
    5. Грица Онлайн
      Грица Сегодня, 14:35
      0
      Только пугать всех своим присутствием
      Мы там уже давно никого не пугаем. даже бородатых тапочников
  5. Знайка Офлайн
    Знайка Сегодня, 12:26
    +13
    Какое к черту право!!!Шарахнуть в следующий раз по израильским самолетам из всего,что есть (с-400,с-300,"Тор","Панцирь"...)Три-четыре сбитых самолета и все,больше не сунутся.А мы опять выразили озабоченность и оставили право...Закон улицы-ударили,дай сдачу,иначе уважать не будут!!!
    1. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 12:30
      +5
      Цитата: Знайка
      Какое к черту право!!!Шарахнуть в следующий раз по израильским самолетам из всего,что есть (с-400,с-300,"Тор","Панцирь"...)

      Как же можно, ведь у Гаранта "прекрасные отноешия" с Нетяньяху, вероятно он ими гордится
    2. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 12:55
      +3
      По туркам уже вдарили, по самые "помидоры".
  6. Fedoslov Офлайн
    Fedoslov Сегодня, 12:26
    +7
    И шо? Ответ - то в чём выражаться будет? Может, наши чиновники откажутся ездить лечиться в Израильские клиники для начала?
  7. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 12:27
    +2
    Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля.

    Надеемся, что ждать придётся недолго.
  8. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 12:27
    +3
    Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля
    - остается только надеяться что слова не разойдутся с делом...
    1. NordUral Офлайн
      NordUral Сегодня, 12:31
      +8
      А когда они сходились, что-то не припомню? Ребят жалко! Погибнуть практически у своей базы. Но верхним "нашим", как видно, жалко только на словах.
  9. Удав КАА Офлайн
    Удав КАА Сегодня, 12:27
    +12
    Теперь сирийским С-200В нужно атаковать израильские самолеты над территорией Ливана, чтобы отбить охоту к ночным рейдам и ударам по сирийской территории.
    1. malyvalv Офлайн
      malyvalv Сегодня, 12:44
      0
      Теперь нужно сирийским С_300 и С-400 сбивать всё военное что взлетает в Израиле. Ну хотя бы штук 5 для начала. Потом можно и позвонить побеседовать.
      В случае ответки со стороны Израиля сирийские Искандеры должны разнести аэродромы в щебень.
    2. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: Удав КАА
      +7
      Теперь сирийским С-200В нужно атаковать израильские самолеты над территорией Ливана,

      good soldier А вообщето Ассад должен был давным давно объявить Сирийское воздушное пространство запретной зоной для полёта всех типов военных воздушных судов всех государств,кроме России и объявить Турцию и США страной агрессором,так как незаконно захватили сирийские земли и строят там базы.Это для начала...а потом..со всеми вытекающими....а так...это..... request
    3. сорок восьмой Офлайн
      сорок восьмой Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: Удав КАА
      Теперь сирийским С-200В нужно атаковать израильские самолеты над территорией Ливана, чтобы отбить охоту к ночным рейдам и ударам по сирийской территории.

      Проблема в том, что Сирия и Израиль де-юре находятся в состоянии войны. И никто не запрещает сирийцам сбивать евреев. К сожалению, Израиль тоже имеет право атаковать сирийцев.
  10. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 12:28
    +11
    Когда мало озабоченности, мы оставляем за собой право на ответ .... Стыдно
  11. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 12:29
    +7
    А кошерным то от этих слов как "страшно" стало! Самому Шойгу не смешно? "ответ в отношении израиля". Израиль гадит из под тишка и в открытую уже который год. А у нас только заявления, то Лаврова, то Шойгу. Вопрос нашим чиновникам: А ШО там с С-300 для Сирии?
    Вообщем опять утрёмся, опять проглотим, и....опять поцелуи в гланды с натаньяхой.
    Такими темпами кошерные в ближайшем будущем и всю Хмеймим нам размолотят. Естественно, инцидент не прокоментируют, а наши в свою очередь озаботятся.
  12. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 12:30
    +4
    Дружба Путина и К с Израилем (не о народе речь израильском, наполовину почти граждан Союза бывших) и с Турцией до добра нашу страну не доведет.
    1. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 12:44
      0
      Дружба хорошо, но ее надо адекватно оценивать, у нас этим проблемы некоторые.
  13. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 12:30
    +3
    Оставляет. Ты ответь, воспользуйся правом, потом пыжься. Не по телефону понты гнать надо, а ударить.
  14. Гиви_49 Офлайн
    Гиви_49 Сегодня, 12:31
    +2
    Как сирийская ракета С-200 смогла сбить самолёт, отвечающий на запрос "я свой"?
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 12:58
      +4
      Я не уверен, что сирийцы и ВКС обменялись кодами "свой-чужой" . Они никогда не летают и бомбят совместно. Всегда: или сирийцы в воздухе, или русские.
      Так проще для Израиля, коалиции и самих ВКС.
      1. Знайка Офлайн
        Знайка Сегодня, 13:44
        +1
        Вопрос не об этом-что самолеты ваших ВВС делают в воздушном пространстве независимого государства???(См.международное право).Хотя о чем я Вам говорю..,какое международное право...Не подскажите на сколько увеличилась территория Израиля за 50 лет..?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        1. voyaka uh Офлайн
          voyaka uh Сегодня, 14:27
          0
          Как чего? Воюют. Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.
          Но и то, Израиль бомбит военные объекты Исламской республики Иран на территории Сирии. В последние месяцы иранцы переносят свои военные склады, ракетные заводы и базы из района Дамаска в Латакию. Хотя Израиль предупреждал, что это бесполезно: их уничтожат в любом случае. Это оружие передается организации Хизбалла в Ливан. Для ударов по городам Израиля.
          Не хотите ударов по Латакии - уберите оттуда иранцев.
          1. spektr9 Онлайн
            spektr9 Сегодня, 14:31
            +1
            Не хотите ударов по Латакии - уберите оттуда иранцев.
            Эх было бы у нас не продажное прозападное правительство, ответила бы вам на подобный ультиматум ударом по Иерусалиму... Но все будет не унывайте
          2. Telur Офлайн
            Telur Сегодня, 14:42
            0
            Цитата: voyaka uh
            Израиль и Сирия находятся в состоянии войны

            Исходя из вашей логики Россия должна разнести в пыль Японию, мало того что, у нас с ними договора о мире нет, так еще эти узкоглазые отказываются его подписывать angry
            да?
      2. SETTGF Офлайн
        SETTGF Сегодня, 14:19
        0
        voyaka uh! Не надо лгать и предполагать глупости и не только...
  15. Ramzaj99 Офлайн
    Ramzaj99 Сегодня, 12:31
    +4
    Совсем оборзели богом избранные...пора КАРАТЬ!!!
    1. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 12:37
      +6
      Роман, Вы о чём?! Включите "наше" ТВ, любой канал и кого там увидите? То-то и оно. А Вы: карать. Ща-ас, покарают, скорее нас за комментарии покарают.
      1. Ramzaj99 Офлайн
        Ramzaj99 Сегодня, 12:44
        +3
        Если кого то пнули и он не ответил , то в следующий раз пнут гораздо сильнее....20 человек это уже край...За ним только позор....
        1. Николай Петров Онлайн
          Николай Петров Сегодня, 12:52
          +2
          Роман, по подобному поводу вроде как Черчиль (даже при всём неуважении к нему) сказал: Если между войной и позором выбираешь позор - получишь и войну и позор.
          Наши походу выбрали позор. А получится...... пока непонятно что, но ничего хорошего.
          Израиль..... это территория Кош-Агачского района Республики Алтай! А вертит кого хочет (особенно.... ну Вы поняли), и как хочет. А-абидно пАнимаешь! За Россию обидно! Про тех кто ею сегодня руководит - это другая история.
  16. Вздринчер Офлайн
    Вздринчер Сегодня, 12:33
    +15
    Щас наши применят свое новейшее страшное оружие «Озабоченность» «Озадаченность» и добьют «Глубоким прискорбием»! Вот и весь ответ
  17. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 12:38
    +3
    Ещё одно доказательство что с Израилем никаких договоренностей быть не может.А то всё входили и разделяли озабоченности Израиля и его интересов в Сирии.Вот результат того как попытка ставит свои интересы выше чужих приводит к трупам своих солдат в цинковых гробах.
    1. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 12:52
      +2
      Цитата: lopvlad
      0
      Ещё одно доказательство что с Израилем никаких договоренностей быть не может

      А вот это, теплее! Миф развенчан.
    2. Rasen Офлайн
      Rasen Сегодня, 12:54
      0
      Цитата: lopvlad
      Вот результат того как попытка ставит свои интересы выше чужих приводит к трупам своих солдат в цинковых гробах.

      Сами-то поняли, что написали?
  18. ALEX_SHTURMAN Онлайн
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 12:40
    +4
    Как будут себя чувствовать летчики, да и другие военнослужащие, если нет никакого прикрытия? Почему в Сирии воюет много стран, а сбивают только наших? Почему на сбитые самолеты мы отвечаем озабоченностью и помидорами? Почему не сделаны выводы из прошлых случаев атаки на не прикрытые самолеты?
    Очень жаль людей! Вечная память! прими Господи рабов твоих в царствие небесное! Прости им все пригрешения! Господи вразуми руководство наше дай им воли и силы для нужных кадровых решений как в МО так и в правительстве!
  19. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 12:41
    -18
    А КТО ДАЛ ПРАВО МИНИСТРУ ОБОРОНЫ, ПУСТЬ ДАЖЕ шОЙГУ, что -то угрожать другому государству. Это не входит в его функции. Он же не МИД, не ПАРЛАМЕНТ, И еще не ПРЕЗИДЕНТ.
    1. Maverick1812 Офлайн
      Maverick1812 Сегодня, 12:53
      +5
      А щас модно стало! Чуть что...пошли выйдем, я из тебя сочную такую отбивную сделаю! А как реально выйти, так ссут...
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:57
      +1
      Он у вас разрешение должен спросить?)))
      1. БВС Офлайн
        БВС Сегодня, 13:04
        -2
        Он (Шойгу) не ДОЛЖЕН делать каких- то внешнеполитических заявлений, для этого есть МИД! Он вышел за рамки полномочий министра МО РФ.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:05
          +1
          Не переживайте. Он сейчас так наверное переживает что вышел за рамки в личном разговоре, что даже заплачет. Все для вас!
          1. БВС Офлайн
            БВС Сегодня, 13:28
            -4
            А у него (шойгу) был ЛИЧНЫЙ телефонный разговор с израильским министром обороны Авигдором Либерманом? То есть он позвонил Либерману со своего сотового на его сотовый за свои личные рубли? Скорее всего он попутал берега. как ранее директор росгвардии.
  20. avia12005 Офлайн
    avia12005 Сегодня, 12:42
    +12
    Наше МО уже никто в мире всерьёз не воспринимает. Жаль только, что мужики неотомщёнными останутся. Светлая память им...
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 13:53
      0
      Всё спишут на случайность и ошибки - виноваты все и расчёты ЗРК "Дубны", Израильские ВВС и наши, что отправляют на разведку большие самолёты без прикрытия, беспилотников для функций разведчика у нас вед нет и это всё при постоянных воздушных налётах и ракетных атак на территорию Сирии. И скорее всего на этом Ил 20 не было систем радиоэлектронной борьбы, для противодействия ракет земля воздух и воздух воздух или она есть, но видать бесполезна - в боевых условиях.
    2. Грица Онлайн
      Грица Сегодня, 14:41
      +1
      На парадах мы очень красиво смотримся. Ах, да, еще научились учения показушные проводить и всякие военные игры.
  21. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 12:42
    +5
    Россия оставляет за собой право на ответ в отношении Израиля
    К сожалению никакого адекватного ответа не будет, не в той мы ситуации находимся. Не в военном плане мы в Сирии бодаться с Израилем не можем ни в экономическом нам это не выгодно, так что все разговорами и закончится, печально.
    И вообще, в такой ситуации, когда все кто хотят в Сирии сбивают, подставляют наши самолеты, а у нас реально нет адекватного ответа может хорош уже там гробить наших ребят?
    1. Грица Онлайн
      Грица Сегодня, 14:44
      0
      не будет не только адекватного ответа - не будет вообще никакого ответа.
      Представляете, какая радость сейчас у евреев и гордость - мол, мы такая крошечная страна, а своим военным умением и хитростью дрочим огромнейшую страну как хотим. Плюем ей в лицо, а они утираются, слабаки.
  22. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 12:42
    -10
    К Вам в комнату залетела муха, вы побежали с мухобойкой её убивать, не заметили дверной косяк, ессно разбили лицо. муха улетела обратно в соседский хлев. Ясен пень виноват сосед. Сжечь хлев вместе с домом.
    1. КобалТ Онлайн
      КобалТ Сегодня, 12:46
      +9
      Цитата: dgonni
      Сжечь хлев вместе с домом.

      Вы свой дом сами подпалили..... просто так без всяких мух....
    2. _Ugene_ Офлайн
      _Ugene_ Сегодня, 12:50
      +2
      в данном случае, к сожалению, не муха, а спланированная акция, да, сбили сирийские пво, но если анализ ситуации показывает однозначную подставу, т.е. намеренные действия израильской авиации что-бы подставить наш самолет под сирийскую пво, то вина на евреях, жаль только что ничего им за это не будет, они это понимают прекрасно вот и наглеют
    3. mikh-korsakov Офлайн
      mikh-korsakov Сегодня, 12:51
      0
      Наши военные - это вам не муха!
      1. Грица Онлайн
        Грица Сегодня, 14:46
        0
        Наши военные - это вам не муха!
        Но с каждым шагом все больше уменьшаемся до её размеров
  23. А.Каледин Офлайн
    А.Каледин Сегодня, 12:42
    0
    А разве Израиль поставляет помидоры в Россию!?? Кто в курсе?
    1. пл675 Офлайн
      пл675 Сегодня, 13:39
      +1
      Цитата: А.Каледин
      А разве Израиль поставляет помидоры в Россию!?? Кто в курсе?


      это не вопрос овощной торговли.
      у израиля есть крыша, при любом раскладе их отмажут и отбелят.
      из ответных действий россии - выраженине озабоченности и прочие дипломатические переживания.
      расходитесь, ничего не будет.
  24. Sovetskiy Офлайн
    Sovetskiy Сегодня, 12:43
    +7
    ...Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля....

    Ну фсе, трындец! Израильские фрукты и овощи запретят к ввозу на год, а страждущие не попадут к стене Плача! belay crying
  25. maai Офлайн
    maai Сегодня, 12:44
    +5
    Ну вот и где мозги у военных на войне? Где не имеющие аналогов в мире системы свой-чужой, чудо рэб, слаженность, прикрытие, закрытые полетные зоны, радары дальнего обнаружения локаторы и расторопные башковитые люди которые за всем этим следят и делают оперативные выводы и планируют мгновенные последующие активные действия и прочее?
    Похоже, что мы там не воюем, а присутствие обозначаем. Странно, а то все остальные в том регионе только и делают, что воюют. Кто уже только там не попробовал русской крови. Ни силы ни мозгов. Вот и доверяй... своему командиру.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:55
      -2
      Так увольтесь если служите и не будете страдать!
  26. pilot69 Онлайн
    pilot69 Сегодня, 12:47
    +5
    Стремно, как стремно. Вам не кажется, господа офицеры? В какой раз утрется ( не руководство) , Россия?
  27. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 12:48
    +5
    История ни чему не учит ! У Сталина была документальная договорённость с Гитлером, о не нападении на СССР и все мы знаем, к чему это привело ! am Какая может быть прямая линия с агрессорами ?! Кужугетыч, может хорош уже по телефону языком чесать, а ?! Положи трубку и занимайся своими прямыми обязанностями !!! Валить пора всех гадов, подлецов, мерзавцев и прочую шелупень ! Они просто издеваются над нами... дальше идёт мой отборный мат !
    1. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:14
      +2
      И что, Сталину надо было на Германию нападать?
  28. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 12:50
    +7
    Вот Шойгу какой молодец. Заявил не просто озабоченность, не просто протест, а решительный протест. И оставил за Россией право на ответ. Евреи - ждите ответа, ждите ответа. Пока у нас принято вести себя умно, то есть не принимать ничего в ответ. Об нас так и будут ноги вытирать - по поводу и просто так из вредности. Военных жалко. Не той стране они служат. Случись это с американцами - от г-ва Израиль уже мало что осталось.
    1. Леший1975 Онлайн
      Леший1975 Сегодня, 12:54
      +4
      Цитата: mikh-korsakov
      Вот Шойгу какой молодец. Заявил не просто озабоченность, не просто протест, а решительный протест. И оставил за Россией право на ответ. Евреи - ждите ответа, ждите ответа. Пока у нас принято вести себя умно, то есть не принимать ничего в ответ. Об нас так и будут ноги вытирать - по поводу и просто так из вредности. Военных жалко. Не той стране они служат. Случись это с американцами - от г-ва Израиль уже мало что осталось.

      Да не в одном Шойгу дело. Такие граждане как Бультерьер, Грибок, Сармат Саныч и похожие им, вчера кидали чепчики за очередной ХПП (за подписание с Эрдоганом) после которого Асад спасён, Сирия спасена, мы победили в очередной раз, хотя и не понятно, когда будет окончательный? Или МО самостоятельно решает, а не президент Путин, что мы делаем в Сирии, кто наши союзники официальные (но неофициально нет), кто наши неофициальные союзники (а официально нет), кто наши партнёры официальные (но неофициально нет), кто наши враги официальные (но неофициально нет). Что нибудь поняли? Я сам плохо понимаю. Это я про сирийское болото, или если кому будет угодно про кашу, которая там творится. Участники: Сирия, РФ, Иран, Боевики разных принадлежностей (некоторых можно уничтожать, некоторых нет), или как Хизбалла (мы ордена даем, а Израиль утюжит), Израиль, Турция, США, Франция и ещё ХРЕНОВА КУЧА всяких других участников. И всё это под соусом ПАРТНЁРЫ, это когда два вместе партнеры, а если три вместе, то уже вполне может быть из этой тройки: двое ещё партнёры, а двое уже враги. Что вообще в такой обстановке можно гарантировать и разобрать? Военные тут бессильны. Военные хороши, когда есть однозначный приказ. Ну была попытка пойти этим путём: однозначно заявили, что будем сбивать и носители. Что было дальше, все помнят? Много сбили? У президента Путина кишка тонка, везде он старается тянуть до последнего (может само рассосется), и никакого четкого приказа он не даст. И до этого все, везде спускал на тормозах, потому как трус. И сейчас все спустят. А перекладывать на МО, не свойственные им задачи, решать кто нам там больше враг или друг, совсем не их задача. Пока кремль не решит, а он и сейчас не решит, так все и будет продолжаться, до следующего раза.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 13:01
        -2
        Вы за собой следите хорошо? Если мое мнение от вашего отличается это не повод меня в чем то обвинять. Я вас за ваше мнение в примеры тут другим не ставлю как с вашими диванами победить все армии мира .
        1. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 13:12
          +3
          Цитата: Бультерьер
          Вы за собой следите хорошо? Если мое мнение от вашего отличается это не повод меня в чем то обвинять. Я вас за ваше мнение в примеры тут другим не ставлю как с вашими диванами победить все армии мира .

          Дело в том, что по вашему мнению и президента не повод обвинять, а вот поддерживать не только можно, а даже нужно. Причем всегда. У нас же с Вами именно это является главным противоречием? Ну так что же Вас обижает? Будьте последовательны, поддержите президента Путина и сейчас. Или Путина я могу обвинять, а вас, кто его всегда и везде поддерживает, нет? И дискуссия идёт общественная, все и так знают, что Вы вчера пели хвалебные оды "мудрости "Путина. Что поменялось то? Личных оскорблений я Вам не наношу. Не хотите, что бы я Вас вспоминал. Хорошо, отдельно от Ваших комментариев постараюсь не задевать, раз из обидчивых. Остальное не обещаю.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 13:16
            +1
            Я всегда так поступал и буду поступать. Ваши язвительные посты меня не трогают вообще. Я лоялен к власти и не скрываю этого. Тем более стыдиться этого не собираюсь.но что то не помню случая ,что бы я перечислял тут других людей выставляя их мнение ,как что то неправильное, хоть оно мне и не нравится.
            1. Леший1975 Онлайн
              Леший1975 Сегодня, 13:25
              0
              Цитата: Бультерьер
              Я всегда так поступал и буду поступать. Ваши язвительные посты меня не трогают вообще. Я лоялен к власти и не скрываю этого. Тем более стыдиться этого не собираюсь.но что то не помню случая ,что бы я перечислял тут других людей выставляя их мнение ,как что то неправильное, хоть оно мне и не нравится.

              Где написано, что Ваше мнение не правильное? Написано: вчера кидали чепчики за очередной ХПП и что Вы вчера пели хвалебные оды "мудрости "Путина. Язвительно? Наверняка. Но то, что Ваше не правильное, а мое правильное я ни где так не писал. Можете мое считать не правильным, я не против. (хотя уверен, Вы его и так считаете, поэтому и взгляды у нас на нынешнюю власть противоположные). Ну лояльны и лояльны, это и так очень хорошо видно. Или стыдно все же становится?
              1. Бультерьер Офлайн
                Бультерьер Сегодня, 13:28
                0
                Я вполне в состоянии признавать ее ошибки как и стыдиться их. Я обычный человек с обычными эмоциями.
                1. Леший1975 Онлайн
                  Леший1975 Сегодня, 13:30
                  0
                  Цитата: Бультерьер
                  Я вполне в состоянии признавать ее ошибки как и стыдиться их. Я обычный человек с обычными эмоциями.

                  Ну вот на этом предлагаю и завершить личную дуэль. hi
  29. Rasen Офлайн
    Rasen Сегодня, 12:51
    +3
    Нетаньяху прилетит в Москву, выразит сожаление по поводу случившегося, которое назовут досадным стечением обстоятельств, и соболезнования родным погибших. И всё. И дальше будет обниматься с Путиным, как и раньше.
  30. Maverick1812 Офлайн
    Maverick1812 Сегодня, 12:52
    +5
    Блеф и профанация! Ребят просто сольют как сливали и сливают... Никакой реакции и ответки не будет! В истории нынешней России такие примеры скорее норма чем нонсенс! И да, очень сильно подозреваю, что таким образом "создали тему"...любят наш Гарант и его жидовское лобби многоходовочки!
    P.S. Царство небесное парням, но валить из Сирии нужно! Не наша это война!
    1. тополь на киев Офлайн
      тополь на киев Сегодня, 13:12
      +5
      Да трус он. И бездарный политик.
      И выгоден он западу--ссылаясь на Путина унижать россию
    2. пл675 Офлайн
      пл675 Сегодня, 13:45
      +1
      P.S. Царство небесное парням, но валить из Сирии нужно! Не наша это война!

      согласен.
  31. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:52
    +4
    Надеюсь, хоть после этой трагедии МО РФ закроет небо над Сирией для Израиля?
    1. _Ugene_ Офлайн
      _Ugene_ Сегодня, 12:58
      +1
      у нас для этого абсолютно нет технических возможностей, евреи у себя дома, вся инфраструктура наземная, всё рядом, авиации у них около 400 самолетов прямо у границы, ПВО, склады, всё под боком, а мы в Сирию оборудование возим сухогрузами турецкими, в год по чайной ложке, абсолютно не реально нам там бодаться с Израилем, а ещё представьте что будет с рублем и всеми российскими бумагами на биржах если мы с Израилем бодаться начнем, короче не вариант совсем и ничего евреям за это не будет, как и туркам ничего не было

      и вообще, даже если это реально их спланированная подстава, то снимать ответственность с наших вояк тоже нельзя, где взаимодействие с сирийцами? почему все сами по себе действуют? сирийский пво вообще без нашей отмашки не должны ничего запускать, или наша отмашка была? короче нефиг всё теперь на евреев валить
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 14:00
        -1
        Если понадобится и ВТА для доставки грузов в Сирию подключат - 160 самолётов. Считаю что несколько дивизионов С 300ПМУ2 уже можно поставлять, без оглядки на Израиль.
        1. _Ugene_ Офлайн
          _Ugene_ Сегодня, 14:13
          0
          несколько дивизионов С 300ПМУ2 это ничто против 400 самолетов, ПВО должна быть эшелонированная, без серьёзной поддержки авиации это легкая добыча, их разбомбят не входя в воздушное пространство Сирии. Мы сможем перебросить в Сирию хотя бы сотню истребителей? Даже если сможем, для них там совершенно нет инфраструктуры, ни аэродромов, ни ремонтных баз, ничего. А без серьезной поддержки авиации хоть сколько поставь С-300, всё без толку
          1. Вадим237 Офлайн
            Вадим237 Сегодня, 14:48
            0
            Ну наверное не только С 300, а ещё 70 Панцирей, для их прикрытия.
  32. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:53
    +12
    Цитата: Silvestr
    тошнит от словобудия

    ----------------------------
    У нас только в телевизоре ВВП альфасамец, герой и победитель. На деле он трусливый Вова. Никого и ни от чего не защитил-ни русских на Донбассе и за рубежом, ни пенсионеров, ни флаг страны на Олимпиаде. И сейчас в Сирии стал плюхи получать, где мы вроде бы уже победили.
  33. Приговор Онлайн
    Приговор Сегодня, 12:53
    +1
    Жалкие слова о «ответных адекватных действиях» говорят только о том, что израилю и это просто так сойдёт с рук.
  34. pilot69 Онлайн
    pilot69 Сегодня, 12:53
    +3
    А как многие здесь на сайте радовались, Беня из России не вылезает, Беня наш таки по гроб жизни. Вертели они нас... В принципе правильно, для них. А для нас?
  35. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:55
    +1
    Цитата: БВС
    А КТО ДАЛ ПРАВО МИНИСТРУ ОБОРОНЫ, ПУСТЬ ДАЖЕ шОЙГУ, что -то угрожать другому государству.

    ------------------------
    Вы в США такое скажите, там все подряд нам угрожают-министры, сенаторы, советники, секретари, помощники советников и секретарей.
  36. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 12:55
    -1
    Одни стратеги и великие воины как обычно на ВО. Докатились до Шойгу в отставку! Браво!
    1. Чарик Офлайн
      Чарик Сегодня, 13:48
      0
      да наверно Табуреткин кому-то лучше чем Шойгу
  37. друг зверей Онлайн
    друг зверей Сегодня, 12:55
    +2
    Как и на Украине,так и в Сирии Россия пытается одновременно решать свои государственные задачи и не портить окончательно отношения с "партнерами". Получается так себе, надо определяться с приоритетами.

    Эмоции схлынут, все забудется, как это было со сбитым турками самолетом.
  38. Sloboda0 Офлайн
    Sloboda0 Сегодня, 12:55
    +2
    Бла-бла-бла... много лет подряд.
    Вшивого гнать взашей! Вместе со всей агентурой ЦРУ в виде Набибулиных Силуановых и иных явных вполне.

    После чего выливать весь доллар что накопился на рынок. Быстро и огромными порциями. При этом сдирижировать панику и по ячейкам поддерживать искусственное снижение его курса, хотя вряд ли понадобится. Когда начнет схлопываться - все будет само происходить.
    Масса доллара в РФ и СНГ вообще сейчас такая, что если его начать быстро скидывать - зашевелится весь мир. Причем мгновенно.
    Ну а после этого уже и остальное начнет приходить в реальное состояние.
  39. NEOZ Онлайн
    NEOZ Сегодня, 12:57
    -8
    господа! спокойно!
    это такая же провокация как и с СУ24... только по изощренней....
    у данной провокации были цели и задачи.
    возможно, целью является втятивание РФ в большую войну.
    думаю данная провокация не в интересах израиля.
    а в чьих?
    1. тополь на киев Офлайн
      тополь на киев Сегодня, 13:08
      +2
      Сначала позор,потом война. Тебе не надоело терпилой дешёвой быть?
      И тока на весь мир понты кидать--кинжалы,калибры,авангарды,арматы,с-400......
      Уже каждый думает,что это фанерное дерьмо
  40. тополь на киев Офлайн
    тополь на киев Сегодня, 12:59
    +1
    Да когда военные уже предъяву верховному сделают. Уже стыдно ходить в погонах и быть терпилой российской
    Хотя вон Золотов,на предложение стать килькой в томате усрался и исчез.
  41. Игорь Половодов Офлайн
    Игорь Половодов Сегодня, 13:00
    +2
    Валить на евреев - уподобляться штатам... как могли допустить мы сами, и чья вина больше...
    понесут ли ответственность, наши прежде всего, за то, что допустили такое...снова...
    светлая память павшим, по подлости "партнеров"
    и прежде всего по собственному просчету...

    теперь это уже история и лишь акцент для СМИ в борьбе за "выигрышное"общественное мнение... следующий ход.
  42. тополь на киев Офлайн
    тополь на киев Сегодня, 13:01
    +5
    Идлиб просрали,с ил20 умоется. Тьфу,не верховный,а срам.
    Ему тока Навального за решетку прятать
  43. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 13:02
    +3
    Похоже на то что это КАЗУС БЕЛЛИ. У нас есть основания объявить войну Израилю.
    1. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:20
      0
      Но нет необходимости. Кроме того, войну давно никто уже не объявляет...
  44. 1536 Онлайн
    1536 Сегодня, 13:03
    +1
    Даже в этот трагический день в нашей стране находятся люди, которые оправдывают действия израильских летчиков, фактически спрятавшихся за двигателями Ил-20. Одни - трУсы (но другого от них никто и не ждал), а другие - "трусы" с дерьмом!
    1. тополь на киев Офлайн
      тополь на киев Сегодня, 13:16
      +5
      Израильтяне применили военный маневр. И сделали работу. А про трусость говорят урапатриоты запутинцев. Вот они вечно оправдывают трусливого царя.
      1. 100502 Офлайн
        100502 Сегодня, 13:39
        0
        Он из их племя.
  45. Гиви_49 Офлайн
    Гиви_49 Сегодня, 13:03
    +1
    Не пойму, в чём вина Израиля? В том, что "менее, чем за минуту до удара" сирийской ПВО они нас предупредили о том, что наш находится на директрисе? В том, что шли на свою цель под прикрытием нашего Ил-20? А кто им запретил заходить в тень нашего Ил-20? Израиль показал, как надо выполнять боевую задачу: бомбы сброшены, своих потерь нет, противник в суматохе поразил своего. Учиться надо у противника, как надо воевать.
    1. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:22
      +1
      Да, логика и тактика лучше эмоций. На войне без хитростей никак. Надо быть хитрее. Тем более, что мы там в меньшинстве.
    2. ghby Офлайн
      ghby Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: Гиви_49
      Не пойму, в чём вина Израиля? В том, что "менее, чем за минуту до удара" сирийской ПВО они нас предупредили о том, что наш находится на директрисе? В том, что шли на свою цель под прикрытием нашего Ил-20? А кто им запретил заходить в тень нашего Ил-20?

      Вы знаете какие были договоренности с Израилем, в том числе по поводу прямой линии и ударов по Сирии? я нет. Если знаете то поделитесь. И соответственно не знаем кто и что должен. Но суда по всем событиям в Сирии с Израилем были определенные договоренности, мы им не мешаем, они нам. Но походу этим договоренностям пришел северный пушной зверек, будем смотреть за реакцией Израиля и действиями наших, и потом делать выводы.
      1. Гиви_49 Офлайн
        Гиви_49 Сегодня, 14:02
        -1
        Вы прекрасно понимаете, что какие-то подковёрные, неофициальные, "в рабочем порядке", джентльменские соглашения, "взаимные обязательства", "прямые линии" и тому подобные "договоренности" - пустое дело. Гитлер разорвал подписанные документы. Политика от этого НЕ МЕНЯЕТСЯ, а у наивного переговорщика может притупиться бдительность. Нас надули. Наивность просто поражает. В прямом смысле. Вопросы: кого и чему научит гибель экипажа из 15 человек? Какова наша политика в Сирии по отношению к Израилю и к НАТО?
    3. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 13:59
      +1
      Гиви_49

      Вы ничего не попутали? Израилю позволительно бомбить суверенное государство, проявляя смекалку и хитрость? Или вы являетесь постоянным статистом, когда гибнут наши парни? Или Вы посещаете авиасалоны, отдавая дань своим увлечениям и только, при этом не вдаваясь в подробности для кого это и для чего это создано? hi
  46. тополь на киев Офлайн
    тополь на киев Сегодня, 13:04
    +9
    Пусть Золотов вызывает на ринг Нетаньяху. Шойгу не справляется один
  47. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 13:04
    +3
    вопрос юридический- можно ли предъявить юридически обоснованные претензии к Израилю? Если нет- то все сказанное лишь эмоции
  48. Million Офлайн
    Million Сегодня, 13:04
    +1
    Ничего они евреям не сделают.Разве что поторгуются немного
  49. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 13:05
    +7
    Технически это было так. Израильтяне пристроились впереди нашего самолета.Саданули ракетами. Вызвали пуск ракеты по себе. И увидев пуск ракеты по себе, дали "по газам" и ушли ЗА НАШ САМОЛЕТ! Укрылись за ним. Вызвали захват ракетой нашего самолета... И вот результат. Военная хитрость? Во время войны - да, а мы с Израилем воюем? Тогда ЛОВИТЕ...
    1. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 13:27
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Тогда ЛОВИТЕ...

      т.е. предъявить нечего?
    2. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:28
      -7
      Они должны были честно ждать, пока их разнесет? Не надо их за дураков считать. Дураки как раз зенитчики и наше командование, не сумевшее наладить взаимодействие. Причем это не исключение, а система. Во время всех войн с Израилем так было. Евреи всегда прикрывались и прятались и всегда будут это делать. Ждать от них другого бесполезно. Атаковать Израиль с Хмейним - глупо, соотношение сил 1: 20 в их пользу. Можем только накрыть ядерными ракетами. Есть люди, которые за это?
      1. kirillovleva Офлайн
        kirillovleva Сегодня, 13:40
        +1
        Есть, и я думая немало, особенно среди арабов и неевреев.
  50. тополь на киев Офлайн
    тополь на киев Сегодня, 13:06
    +3
    Вовка соболезнования родным погибших выразил. Да родные должны плюнуть ему в рыло за трусость
    1. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:31
      -6
      "Смелость" приведет к ликвидации базы Хмейним и еще большим жертвам. У евреев там 400 самолетов и куча баллистических ракет. Результат будет не в нашу пользу. Почему бы вместо это не навести порядок в штабе и в зенитных войсках?
      1. kirillovleva Офлайн
        kirillovleva Сегодня, 13:38
        +1
        А ракета для Израиля нужна 1, но ядерная. Государство одного удара - территория как переферийный район не самого большого субъекта РФ.
        1. meandr51 Офлайн
          meandr51 Сегодня, 13:47
          0
          Одной мало. Ядерное оружие не так страшно, как его малюют. Чтобы накрыть все их аэродромы и ракетные базы, надо послать десятка два БЧ. И ждать ответного ядерного удара по Сирии и РФ с их подлодок.
    2. Чарик Офлайн
      Чарик Сегодня, 13:52
      0
      ха за Курск много заплевали
  51. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:07
    +2
    Цитата: NEOZ
    возможно, целью является втятивание РФ в большую войну.

    ---------------------------------
    Ну вот еще. А Хизбалла на что? Значит будем давать им больше свободы действий рядом с Израилем, а там и КСИР подтянется.
  52. Димон71 Офлайн
    Димон71 Сегодня, 13:07
    0
    Я что то не пойму.разве на самалете разведчике не должен был работать Свой-Чужой?
  53. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 13:08
    +2
    Главный виновник трагедии, это сирийская ПВО. Они не могли не видеть на экранах радаров Ил-20, они не могли не знать особенностей ракет комплекса С-200 и тем не менее произвели пуск. Второй виновник, это командование группировки ВКС в Хмеймине, которое не смогло на должном уровне организовать взаимодействие между ПВО Сирии и ВКС России. Третий виновник, это руководство России, которое заняло позицию в Сирии «и вашим и вашим". Все знают, что хочет Турция, Штаты, Израиль, но похоже никто уже не понимает, чего хочет в Сирии Россия. И только потом возможно виноват Израиль, который пользуясь косорукостью сирийских пвошников и российским "моя хата с краю", начал уже наглеть. Хотя, по сравнению с турками, которых мы целуем во все непотребные места, просто агнцы божьи.
    1. Aleksandr21 Онлайн
      Aleksandr21 Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: rudolff
      И только потом возможно виноват Израиль


      А как же причина-следствие ? Какая то у вас неправильная цепочка..... 1) Израиль напал на Сирию (что уже делает его виновником и ответственным за последствия, связанные с атакой Израильских ВВС), да и соглашение между Россией и Израилем о предотвращении опасных инцидентов в Сирии (было) а тут получается что Израиль поставил в опасность наших военных своими действиями, что и привело к трагическому результату. Конечно часть вины лежит и на МО РФ, и на ВС Сирии, но агрессор в данном конфликте, кто ? поэтому руководство России и возложило вину на Израиль, не исключая конечно и своих косяков.
  54. Sedoy Офлайн
    Sedoy Сегодня, 13:08
    +1
    всё на, что хватит этого права - по пи... ля ля ля...
  55. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:09
    +2
    Цитата: Гиви_49
    Не пойму, в чём вина Израиля?

    ---------------------------------
    Сирийская провинция Латакия граничит с Израилем? Вернее имеет общую географическую границу? Что там делать Хейль-Авир?
    1. Гиви_49 Офлайн
      Гиви_49 Сегодня, 13:21
      +2
      Что там делать Хейль-Авир?
      Вопрос риторический. Израиль проводит свою политику и не скрывает этого. И нам про это давно известно. Плевали они на риторику, "международное право" и др. Про это тоже известно.
  56. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 13:13
    +3
    Пришли в Сирию воевать с ИГИЛ на дальних подступах, теперь обзаводимся врагами посерьезнее. Мы что, уже настолько сильны, что можем себе позволить иметь кучу врагов? Цель этой войны оправдывает такие потери?
    Мои соболезнования родным и близким погибших
  57. T.Henks Офлайн
    T.Henks Сегодня, 13:14
    +5
    Очнитесь! Не будет ничего их исторической родине. И морковка в тридорога будет в магазинах у нас. А убиенные летуны? Озаботятся и забудут. Либерманы же. Прикроются следующими. Это национальная черта, из за спины или в спину. Хотя и есть исключения.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:10
      0
      Вы морковку можете сами выращивать на огороде, даже на балконе - в горшках.
  58. инженер74 Онлайн
    инженер74 Сегодня, 13:14
    +3
    Вот "Коллективный Запад +" во всём своём великолепии: вчера с MH-17 внесли ясность, сегодня получите. Может конечно, меня в конспирологию потянуло, но странное совпадение....
    ИМХО
  59. pilot69 Онлайн
    pilot69 Сегодня, 13:15
    +4
    Нельзя так людьми раскидываться. Каждый солдат - это часть твоей Родины. "Озабоченность" - это не вариант. Твоюж... слов нет, кто терял бойцов, тот меня поймет. Противно.
  60. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 13:16
    +1
    Опять помидоры?
  61. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 13:16
    +2
    вина за гибель экипажа целиком на высшем командовании МО РФ и политиков. Сговор с Нетаньяху в Кремле, типа мы бомбим Хамас и иранцев, вы не вмешиваетесь, и вот результат. В Иране все довольны, в чем там сила, в правде? Вот она, правда.
  62. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 13:16
    +5
    В последний день войны в Северной Корее, штатовцы сбили над Манчжурией советский военно-транспортный самолет с пассажирами. Наши, в ответ, немедленно завалили над Курилами американского разведчика, с 14 членами экипажа. Все уже после войны. Сталина уже не было, но стиль внешней политики еще сохранился. Теперь ни Сталина, ни его внешней политики.
  63. bars876 Офлайн
    bars876 Сегодня, 13:17
    +4
    Одно бла бла бла, и скоро наш избранный вновь будет держаться за ручку улыбаясь, с убийцами ребят...
    1. 100502 Офлайн
      100502 Сегодня, 13:29
      0
      Он сам из этих как и дам.
  64. Правовед Офлайн
    Правовед Сегодня, 13:17
    +1
    Ух! Как тут комментаторы из земли обетованой под российскими и красными флагами разошлись, припекает у одного места, ну ничего ответка уже в пути.
    1. 100502 Офлайн
      100502 Сегодня, 13:27
      +1
      Хотелось бы чтобы это было так, но боюсь в армии больше нет настоящих генералов.
      1. тополь на киев Офлайн
        тополь на киев Сегодня, 13:37
        +4
        А Золотов?
        Он же ух какой смельчак. Правда,испугался кильки в томате и исчез,но скоро всплывет
    2. ashnajder Офлайн
      ashnajder Сегодня, 13:37
      0
      в виде озабоченности )))))))))))) ответка то))
    3. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:12
      0
      Да, ещё несколько сбитых и разбившихся по техническим причинам самолётов - с нашей стороны.
  65. Xenofont Офлайн
    Xenofont Сегодня, 13:18
    +1
    Опять "спина" не прикрытой оказалась! И как же это вышло то? Наверно, Кто-то верил "партнерам" как себе!
  66. UMA-UMA Офлайн
    UMA-UMA Сегодня, 13:18
    +3
    В мое время уже бы подходы к еврейской авиабазе изучали. И раскатали бы эту базу на следующий день. А во времена генералов в форме хунты пиночета ничего не будет.
    1. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:42
      0
      Евреи уже изучили подходы к Хмейним и раскатают нашу базу еще быстрей, учитывая их подавляющее превосходство в воздухе. После чего Асаду и российским интересам в Сирии быстро придет конец. Альтернатива - нанесение ядерного удара по всему Израилю сразу. Других возможностей воевать с Израилем у РФ нет.
  67. shalkir Офлайн
    shalkir Сегодня, 13:19
    +6
    Не стоит забывать, что израиль предупредил наших менее, чем за минуту о начале операции. Ничего не успели сделать и по этой причине, ни самолет увести, ни сирийцам отбой дать. Подло спланированная акция, очевидно. Ракета видимо уже была в воздухе. А машина-прикрытие могла бы помочь, на мой взгляд. Потеря ИЛ-20 с таким количеством спецов и оборудованием на борту несоизмерима с потерей одной боевой машиной, пилот которой мог катапультироваться перед поражением
    1. 100502 Офлайн
      100502 Сегодня, 13:25
      +4
      Подлость и ложь это у них в генах.
    2. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:50
      0
      Аварийно подорвать ЗУР - 5 секунд хватит. Лентяи и двоечники.
  68. kaschey Офлайн
    kaschey Сегодня, 13:22
    +2
    Как не прискорбно сознавать, но ведь гады, играют в поддавки же.......
    Чем больше отдашь своих, чем больше и дивидендов поимеешь.......
    По аналогии с АПЛ "Курск".....
    Еще что, не нажрались разве......
  69. 100502 Офлайн
    100502 Сегодня, 13:23
    +1
    Уничтожить базу где эти падонки находятся и самолёты и людей!!! Только кошерная компания ввп этого не станет делать.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:21
      0
      Хотите войны с Израилем, их армия, всю сирийскую армию в течении пары суток сметёт, вместе со всеми расчётами ЗРК и нашу базу раскатают в первый же день - 500 - 600 истребителей бомбардировщиков и ударных БПЛА.
  70. 6opogamblu Онлайн
    6opogamblu Сегодня, 13:24
    +3
    Это не танчики по Красной площади водить... и рассказывать по ТВ, что Красная Армия всех сильней и обладает уникальным вооружением бла-бла-бла. Вот и погибли ещё 15 человек, любивших вероятно и свою родину и свою работу. А болтать и дальше продолжат... Я не призываю к ответкам, чего уж после драки кулаками махать, но действовать на опережение же нужно. Ввязались в чужую войну, дак защищайте своих солдат. Пустомели...
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:50
      0
      У нас несколько десятков силовиков, на кавказе гибнет каждый год - но про них, что то мало говорят.
  71. Димон71 Офлайн
    Димон71 Сегодня, 13:24
    -7
    А что все напали на евреев?Самолёт сбила Сирия Российской ракетой.про то что еврей подставил Ил20 под удар так это версия МО.все вопросы к командованию в МО РФ.
  72. pafegosoff Онлайн
    pafegosoff Сегодня, 13:24
    +2
    Шойгу? Знал я такого в начале 1992-го. Лох был в авиации полный.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 14:55
      0
      Ребята своими действиями, а вернее бездействиями по ходу не догадываются, что здорово подрывают моральное состояние вооружённых сил России в целом.
  73. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 13:26
    +2
    Цитата: shugar
    "...вы меня знаете?!.. нет, вы меня ещё не знаете!.. то есть, я хотел сказать, что вы меня знаете пока что с хорошей стороны!.. и я не хотел бы, чтобы вы меня узнали с плохой стороны!.. потому что, если вы меня узнаете с плохой стороны, то...!.. " - кричал подпоручик Дуб..."
    (Я.Гашек)

    good good good wassat hi
  74. Yeraz Офлайн
    Yeraz Сегодня, 13:28
    +5
    Посмотрим,как будут вести Себя Соловьевы и Сатановские,которые призывали с Турцией расправиться.По любому момент с Израилем сведут на нет,будут только об ошибке Сирийцев говорить.В отличии от Турецкой истории,когда Су все-таки заходило в пространство Турции,то тут такого нет и жертв в РАЗЫ больше среди военных РФ.
    1. Million Офлайн
      Million Сегодня, 13:50
      +1
      Еще бы!на телевидении у нас одни евреи пашут!
  75. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 13:30
    +3
    Вешайтесь, евреи!!!
  76. kirillovleva Офлайн
    kirillovleva Сегодня, 13:33
    -1
    ПРигласят на следующий день Победы...
  77. GAndr Офлайн
    GAndr Сегодня, 13:35
    +4
    Дипломатия закончилась! Тут должны заговорить пушки! Разнести все аэродромы Израиля, так чтобы они ещё лет 20-ть не могли с них взлетать и бомбить суверенное Государство. Или опять "Помидорами не отделаются"?

    Рейтинг: 0
    1. meandr51 Офлайн
      meandr51 Сегодня, 13:51
      +1
      Ты посчитай в этом районе наши силы и еврейские, сразу поймешь, кто кого разнесет...
      1. GAndr Офлайн
        GAndr Сегодня, 14:07
        0
        А что силы? Силы и перебросить можно! Тем более, только на "Востоке 2018" отработали переброску. Этот тот самый случай, когда просто жизненно необходимо ответить и ответить жестко, я бы даже сказал жестоко! Евреи засцут в реальную войну. По тому как реальная война с Россией однозначная смерть для Израиля. Будут по привычке гадить по тихому, вот как сейчас. Именно по этому надо ответить так, чтобы всякое желание гадить пропало не только у евреев, но и вообще у любого желающего. История именно сейчас нам такой шанс и даёт!
  78. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 13:35
    +3
    Никто и никогда не собьет израильские самолеты. Все эти вопли по поводу адекватных ответов - лишь сотрясание воздуха.
    И лишь когда синезвездных начнут принудительно ссаживать на землю - только тогда наши пилоты будут в относительной безопасности.
  79. ashnajder Офлайн
    ashnajder Сегодня, 13:36
    +1
    дежавю) С Турцией помидоры отменили на чуток, так там преднамеренно сбили, а тут корявые руки,притом своих же типа братьев брюнетов,диванные войска побурлят и все, баста,людей жалко но пока ВВП будет вести себя странно и лезть во всякие авантюры так и будет, может Кузю выпустят после ремонта,так он еще пару самолетов утопит.
  80. Santos Офлайн
    Santos Сегодня, 13:37
    +3
    Еврей "подо...ели",подстилки матрасов.Не хочется ничего говорить."Парни пусть земля вам будет пухом".
  81. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 13:38
    +2
    "Он предупредил главу израильского министерства обороны Авигдора Либермана, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля. "
    ну хоть бы уж не смешил, адекватный
  82. sirota34 Офлайн
    sirota34 Сегодня, 13:38
    +1
    Плохо это все "оставление права", потому как чревато спускание на тормозах таких вещей, большими жертвами среди наших военных за один раз, осталось случайно корабль потопить еще, кто там не отмечался в пинке нам...иранцы
  83. shalkir Офлайн
    shalkir Сегодня, 13:38
    +2
    Похоже опять утремся. Сколько раз так уже было. И с лучшими павшими воинами, летчиками и с вагнеровцами наконец
  84. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:41
    +2
    Цитата: Santos
    подстилки матрасов

    -------------------------------
    Война в Сирии ведется за интересы Израиля, чтобы отжать лакомые территории. Это никакой не секрет.
  85. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:43
    +1
    есть евреи-простые жители и но есть евреи - израильское
    лобби
    я не пртив евреев
    но жидовское лобби надо нейтрализовать где только можно
  86. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 13:43
    +1
    Цитата: Irokez
    Вы уж батенька определитесь какой у нас президент, и министры хорошие или плохие,

    и президент и министры у нас никакие, а это хуже всего. никакие ни к друзьям, ни к врагам. только к себе хорошие
  87. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 13:44
    0
    России для предотвращения таких выходок в адрес своей страны... требуется создать учебный центр ВМФ. Поставить на берег атомную подводную лодку на вооружении которой будут ракеты Синева с различными не ядерными головными частями... моноблоки... разделяющиеся, для примера. Там будут проходить тренировку и слаженность экипажи перед выходом в боевой поход, она будет на постоянном боевом дежурстве... и если что не так в адрес нашей страны в любую точку мира прилетит послание в течении полу часа, что они не правы. Пару таких ответок... и будут постоянно помнить Россия всегда рядом.
  88. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 13:47
    +2
    Цитата: Семёныч
    Шойгу должен занимать безопасностью полетов? Не жирно будет?

    а это его обязанность. одна из. для этого у него миллион помошников и замов существует
  89. Андрей ВОВ Онлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 13:48
    +4
    Лавров-а где Ваши адекватные ответные действия на отжим нашего посольства и представительства в США?снова Захарова расскажет умные слова?ВВП-где приказ Шойгу сбивать турецкие и израильские самолеты?снова ЛАвров устами Захаровой выразят озабоченности и скажут,что мол за нами ответные действия...бла бла бла...надоело...я готов затянуть пояс,хотя он и так уже практически дальше некуда,но мне надоело когда плюют в морду...а мы все время только озабочиваемся...
  90. 39RUS Офлайн
    39RUS Сегодня, 13:48
    +1
    Парням Вечная Память! А долбодятлы в погонах и без продолжат сотрясать воздух озабоченностью и решительными протестами. Никто не хочет брать ответственность за принятие решений. Проще СУ-24 отправить без сопровождения,и по потерянному транспортнику, в свете последних событий, возникают вопросы. Сейчас на моде фэнтази про попаданцев во все места. В одной,не самой плохой, прочитал как поставлен престиж страны: террористы захватывают самолет, первый вопрос-"Русские есть? Да. Пожалуйста на выход." Увы, снова будем протестовать
  91. Летун_64 Офлайн
    Летун_64 Сегодня, 13:49
    +1
    Шойгу тебе вызов брошен евреями, это дэль, готов ли ты? И так и будешь морду подставлять am
  92. Не служил Офлайн
    Не служил Сегодня, 13:49
    -3
    Цитата: БВС
    И чем истребители бы помогли от ракеты ПВО Сирии?

    Помогли бы не подставить его под удар средств ПВО потому что израильские лётчики понимали бы, что за такие действия будет ответка и возможно бы выбрали другое время для налёта.

    Мне кажется аналогия со сбитым Су-24 здесь не уместна. Су сбили преднамерено не по приказу Эрдогана, а по указанию оппозиции, чьи позиции в армии Турции были очень сильны. Потом был заговор против Эрдогана и убитый посол. Чистки в Турции прошли серьёзные. По сути это была подстава против отношений Эрдогана и Путина.
  93. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 13:51
    +7
    Зачем бросаться такими словами? Израиль уже пол-года бомбит Сирию и никакого ответа не было - Шойгу только нервно курил в сторонке. И сейчас перекурит и все встанет на свои места.
    Современную Россию не боятся, как боялись СССР, т.к. экономика страны лежит на боку и не способна Россия Путина дать адекватный ответ кому-бы то ни было. А все войска теперь после уничтожения наших самолетов стали потешными.
    Это не авиадартс и не танковый биатлон, здесь цена человеческая жизнь. И жизнями российских военных Путин с Шойгу повышают свой политический статус в мире. Лучше-бы повышали статус экономикой, и люди были-бы целы и страна жила-бы не в нищите.
  94. Глушь Офлайн
    Глушь Сегодня, 13:53
    0
    Цитата: "... дальнейшие адекватные ответные действия..." Новояз какой то.
    ...дальнейшие...То есть были уже предыдущие? (озабоченности что ли?);
    ...адекватные... Хватит уже адекватности, пора уже неадекватно отвечать;
    ...ответные... Батарею ПВО Сирии бомбить? И до кучи ГШ МО РФ? Ибо это их прямые косяки.
  95. Nix1986 Онлайн
    Nix1986 Сегодня, 13:57
    +1
    Поправьте меня если я не прав. Но, на с200 система подсветки цели, да система выбрала цель более крупную автоматом, но оператор же мог и вручную поменять цель?! Чем же оператор в этот момент занимался? И не знаю насчет экспортной модификации с200, но система распознавания свой чужой должна быть и за сколько времени, что мы там, уже можно было обменяться кодами распознавания.
    1. Гиви_49 Офлайн
      Гиви_49 Сегодня, 14:14
      0
      Согласен. Есть два вопроса. Кто ответственный за обмен кодами и согласование плана полёта разведчика?
  96. 1536 Онлайн
    1536 Сегодня, 13:58
    +1
    Как интересно получается: 1) блокированная нашим фрегатом база британцев на Крите, 2) израильские летчики-провокаторы, 3) французский фрегат, без дела кочующий в акватории Средиземного моря по приказу командования НАТО, где приказы отдают англо-американцы. И гибель 14 наших офицеров. Ответ на вопрос, кому эта трагедия выгодна сейчас, когда наметился прогресс на переговорах российского правительства с турками, прост. Конечно же, британцам. Именно англичане хотят заставить Россию пересмотреть военную политику на Средиземноморье, нарушить хрупкий баланс в отношениях с Израилем, перессорить окончательно с Францией - это их ближайшие стратегические цели. А потом? Новый Горби у власти, "перестройка"-2.0, и на многие столетия планета погрузится в английское мракобесие.
    А "пустые" или не пустые слова нашего Министра обороны, судить не нам. "Носители" сегодня не где-нибудь, а в Лондоне!
  97. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: Сергей Медведев
    Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля.

    Надеемся, что ждать придётся недолго.

    "жаль только, что в эту пору чудесную, жить не придется ни мне, ни тебе!
  98. Malkavianin Онлайн
    Malkavianin Сегодня, 14:00
    +2
    "Россия оставляет за собой ПРАВО на дальнейшие АДЕКВАТНЫЕ ответные действия" - вот что за дурацкая фраза! Шойгу - министр вооруженных сил, а не морализатор. Хватит адекватничать. Бить надо. Бить в ответ. Подставили наших, подставить ихних. Не понравиться им, долбануть еще! Хватит уже оглядываться. Око за око, зуб за зуб - так должно быть, а у нас пока помидор за око, огурец за зуб. Блин.... Сколько еще будет таких беззубых реакций. Уже зла нехватает.
  99. PValery53 Онлайн
    PValery53 Сегодня, 14:01
    +1
    "Шойгу: Россия оставляет за собой право на ответ в отношении Израиля"
    - "Оставлять" никуда не нужно! - Надо это право применить неотложно и беспрекословно!
  100. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 14:06
    0
    Цитата: А.Каледин
    объявили

    израиль до хрена чего поставляет, в том числе и помидоры
    1. shalkir Офлайн
      shalkir Сегодня, 14:32
      0
      даже если и запретим поставки чего-либо исраэльского, то они легко обходной путь найдут. Так уже было в Союзе, когда мы их запрещенные мандарины ели под видом мароканских.