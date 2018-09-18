"Шойгу: Россия оставляет за собой право на ответ в отношении Израиля"

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским министром обороны Авигдором Либерманом прямо назвал Израиль виновным в гибели российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20, сбитого у побережья Сирии.Российский министр обороны отметил, что Москва неоднократно призывала по различным каналам Тель-Авив воздержаться от ударов по сирийской территории, которые угрожают российским военнослужащим. Шойгу подчеркнул, что вина за гибель 15 человек целиком и полностью лежит на израильской армии. Он предупредил главу израильского министерства обороны Авигдора Либермана, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие адекватные ответные действия в отношении Израиля.Израильское Минобороны подтвердило факт телефонного разговора, но от комментариев в отношении ночного удара по Латакии уклонилось, заявив, что не комментируют информацию, полученную из-за рубежа.Между тем в результате поисков Ил-20, было установлено, что самолет упал в 27 км западнее города Банияс. На месте крушения работают восемь кораблей и катеров. На борт уже подняты фрагменты тел экипажа, личные вещи военнослужащих и обломки самолета.