Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 08.09.18 - 14.09.18 от военкора "Маг"
На этой неделе обострение продолжало нарастать. ВСУ увеличили применение 82- и 120-минометов
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 143 раза, ЛНР 4 раза. К сожалению, в ДНР ранен один мирный житель
Как видим, 14 сентября наступление ВСУ не случилось, но обстановка все равно продолжает накаляться. Это видно по бравурным репортажам украинского ТВ, а также по официальным заявлениям украинского командования о переброске техники под Мариуполь и катеров в Азовское море.
И если на российском телевидении показывают фотографии с украинской техникой, которая выгружается и накапливается. То заявления украинского командования, о якобы планах наступления России, не подкреплены фактами.
Скорее всего, вся эта история связана с выступлением в ООН Трампа и Порошенко. Ведется информ подготовка населения к боям. Киев видимо хотят сделать провокацию, а потом в ООН обвинить ДНР и Россию, в том, что отвечаем и бьем ВСУ.
13 сентября, силы ПВО НМ ДНР не могли оставить данный факт без внимания, в результате слаженных действий расчёта, ВСУ не досчитались очередного летательного аппарата типа – квадрокоптер. Его обломки упали в 500 м от наблюдательного поста противника в районе н.п. НОВГОРОДСКОЕ. В 2 часа ночи разведывательная группа противника из 2 человек предприняла попытку эвакуации обломков БПЛА. Но при выдвижении в сторону беспилотника, за 200 м до места его падения подорвались на собственных минах. В результате один погиб и один военнослужащий ранен.
14 сентября, во время патрулирования местности в районе населенного пункта Новозвановка на собственных минных полях погибли двое и ранение получили трое военнослужащих 14-й бригады ВСУ.
ДНР:
По данным нашей разведки, планировавшееся на 14 сентября наступление украинских войск на Мариупольском направлении перенесено на неопределенный срок.
Артиллерийские системы, обнаруженные нами ранее вблизи Великой Новоселки, были перераспределены в сводные артиллерийские группы, включающие в себя ствольную и реактивную составляющую.
Одно из сводных подразделений зафиксировано нами в сельскохозяйственных ангарах в н.п. Калинино. Там, в 25 км от линии соприкосновения, находится по одной батарее БМ-21 «Град», 2А36 «Гиацинт-Б» и Д-30.
Еще одну группу наша разведка зафиксировала в районе н.п. Кременевка. В этом месте, в 20 км от линии фронта, сосредоточено по одной батарее БМ-21 «Град», 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Кроме этого, вблизи н.п. Затишное нами зафиксирован пункт временной дислокации 3-го танкового батальона 1-й танковой бригады ВСУ.
Под прикрытием проведения с 17 по 22 сентября на полигоне вблизи н.п. Урзуф соревнования на лучшую артиллерийскую батарею, к Мариуполю стягиваются 203-мм артиллерийские установки 2С7 «Пион» из состава 4-го садн 43 оабр. Дальность стрельбы этих артустановок достигает 47 км. Нахождение этого вооружения на окраинах Мариуполя позволит им нанести удары по Новоазовску.
На днях на позиции ДНР, в прямом смысле, приземлился БПЛА «Лелека-100». Выяснилось, что этот беспилотник находился на вооружении роты беспилотных авиационных комплексов 74 орб. Специалисты провели детальный анализ полученных фото и видеоматериалов, сделанные камерой «Лелеки» в процессе полета над украинской территорией, с точными координатами всех важных объектов.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «Школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения.
- в районе н.п. Пилипчатино подтвердилост нахождение двух единиц САУ 2С1 «Гвоздика». Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащие отводу. Факты ее отсутствия ежедневно отражаются в официальных отчетах Миссии ОБСЕ: 4 единиц РСЗО «Смерч»; 2 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б»; 3 единиц танков Т-72; 6 единиц САУ «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
08.09.18, суббота
По данным МО ДНР за субботу произошло 22 обстрела территории со стороны ВСУ
ЛНР подвергалась обстрелам 2 раза.
09.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье территория республики 17 раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.
В ЛНР обстрелов в воскресенье не было.
10.09.18, понедельник
По данным МО ДНР за сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики.
В ЛНР обстрелов в понедельник не было.
11.09.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.
За сутки ЛНР подверглась обстрелам 1 раз.
12.09.18, среда
По данным МО ДНР ВСУ в среду обстреляли территорию республики 25 раз, ранен мирный житель 1958 г.р.
За сутки в ЛНР пережили 1 обстрел.
13.09.18, четверг
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.
В четверг ВСУ не обстреливали ЛНР.
14.09.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли ДНР 18 раз.
ЛНР в пятницу подверглось трём обстрелам.
Всего за прошедшую неделю
ВСУ обстреляли ДНР 143 раза, ранен один мирный житель.
По районам двадцати трех населенных пунктов Республики противник выпустил 75 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял ПТУР, вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Повреждено и разрушено семь домостроений в н.п. Доломитное, Коминтерново, Октябрь, Саханка. В районе посёлка Байрак на Горловском направлении по двигающемуся трактору с направления н.п. Новолуганское был произведен выстрел ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
Всего по территории Республики было выпущено более 20 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Молодежное, Марьевка, Михайловка.
Всем терпения и здоровья!
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 143 раза, ЛНР 4 раза. К сожалению, в ДНР ранен один мирный житель
Как видим, 14 сентября наступление ВСУ не случилось, но обстановка все равно продолжает накаляться. Это видно по бравурным репортажам украинского ТВ, а также по официальным заявлениям украинского командования о переброске техники под Мариуполь и катеров в Азовское море.
И если на российском телевидении показывают фотографии с украинской техникой, которая выгружается и накапливается. То заявления украинского командования, о якобы планах наступления России, не подкреплены фактами.
Скорее всего, вся эта история связана с выступлением в ООН Трампа и Порошенко. Ведется информ подготовка населения к боям. Киев видимо хотят сделать провокацию, а потом в ООН обвинить ДНР и Россию, в том, что отвечаем и бьем ВСУ.
13 сентября, силы ПВО НМ ДНР не могли оставить данный факт без внимания, в результате слаженных действий расчёта, ВСУ не досчитались очередного летательного аппарата типа – квадрокоптер. Его обломки упали в 500 м от наблюдательного поста противника в районе н.п. НОВГОРОДСКОЕ. В 2 часа ночи разведывательная группа противника из 2 человек предприняла попытку эвакуации обломков БПЛА. Но при выдвижении в сторону беспилотника, за 200 м до места его падения подорвались на собственных минах. В результате один погиб и один военнослужащий ранен.
14 сентября, во время патрулирования местности в районе населенного пункта Новозвановка на собственных минных полях погибли двое и ранение получили трое военнослужащих 14-й бригады ВСУ.
ДНР:
По данным нашей разведки, планировавшееся на 14 сентября наступление украинских войск на Мариупольском направлении перенесено на неопределенный срок.
Артиллерийские системы, обнаруженные нами ранее вблизи Великой Новоселки, были перераспределены в сводные артиллерийские группы, включающие в себя ствольную и реактивную составляющую.
Одно из сводных подразделений зафиксировано нами в сельскохозяйственных ангарах в н.п. Калинино. Там, в 25 км от линии соприкосновения, находится по одной батарее БМ-21 «Град», 2А36 «Гиацинт-Б» и Д-30.
Еще одну группу наша разведка зафиксировала в районе н.п. Кременевка. В этом месте, в 20 км от линии фронта, сосредоточено по одной батарее БМ-21 «Град», 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Кроме этого, вблизи н.п. Затишное нами зафиксирован пункт временной дислокации 3-го танкового батальона 1-й танковой бригады ВСУ.
Под прикрытием проведения с 17 по 22 сентября на полигоне вблизи н.п. Урзуф соревнования на лучшую артиллерийскую батарею, к Мариуполю стягиваются 203-мм артиллерийские установки 2С7 «Пион» из состава 4-го садн 43 оабр. Дальность стрельбы этих артустановок достигает 47 км. Нахождение этого вооружения на окраинах Мариуполя позволит им нанести удары по Новоазовску.
На днях на позиции ДНР, в прямом смысле, приземлился БПЛА «Лелека-100». Выяснилось, что этот беспилотник находился на вооружении роты беспилотных авиационных комплексов 74 орб. Специалисты провели детальный анализ полученных фото и видеоматериалов, сделанные камерой «Лелеки» в процессе полета над украинской территорией, с точными координатами всех важных объектов.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «Школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения.
- в районе н.п. Пилипчатино подтвердилост нахождение двух единиц САУ 2С1 «Гвоздика». Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащие отводу. Факты ее отсутствия ежедневно отражаются в официальных отчетах Миссии ОБСЕ: 4 единиц РСЗО «Смерч»; 2 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б»; 3 единиц танков Т-72; 6 единиц САУ «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
08.09.18, суббота
По данным МО ДНР за субботу произошло 22 обстрела территории со стороны ВСУ
ЛНР подвергалась обстрелам 2 раза.
09.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье территория республики 17 раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.
В ЛНР обстрелов в воскресенье не было.
10.09.18, понедельник
По данным МО ДНР за сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики.
В ЛНР обстрелов в понедельник не было.
11.09.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.
За сутки ЛНР подверглась обстрелам 1 раз.
12.09.18, среда
По данным МО ДНР ВСУ в среду обстреляли территорию республики 25 раз, ранен мирный житель 1958 г.р.
За сутки в ЛНР пережили 1 обстрел.
13.09.18, четверг
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.
В четверг ВСУ не обстреливали ЛНР.
14.09.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли ДНР 18 раз.
ЛНР в пятницу подверглось трём обстрелам.
Всего за прошедшую неделю
ВСУ обстреляли ДНР 143 раза, ранен один мирный житель.
По районам двадцати трех населенных пунктов Республики противник выпустил 75 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял ПТУР, вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Повреждено и разрушено семь домостроений в н.п. Доломитное, Коминтерново, Октябрь, Саханка. В районе посёлка Байрак на Горловском направлении по двигающемуся трактору с направления н.п. Новолуганское был произведен выстрел ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
Всего по территории Республики было выпущено более 20 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Молодежное, Марьевка, Михайловка.
Всем терпения и здоровья!
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