Новости

МО Индии: санкции США не повлияют на отношения с Россией

9
Антироссийские санкции США не смогут разрушить оборонное сотрудничество между Нью-Дели и Москвой, передает ТАСС заявление министра обороны Индии Нирмалы Ситараман.



Индия продолжит со всей серьезностью отстаивать свой суверенитет, касающийся ее отношений с другими странами, сказала Ситараман журналистам, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на отношения с Россией в военно-технической сфере.


Таким образом она ясно дала понять, что индийские власти не допустят, чтобы проверенные десятилетиями отношения с Россией были разрушены и-за односторонних американских санкций.

Министр обороны также сообщила, что российско-индийские переговоры по приобретению зенитных ракетных систем С-400 почти завершены – стороны договорились практически обо всех деталях контракта. Предполагаемая стоимость сделки около $6 млрд.

Ранее в США отреагировали на намерение Индии приобрести российские зенитные системы, заявив, что не исключают введения против Нью-Дели экономических санкций. При этом в Вашингтоне заявили, что в случае отказа Индии от сотрудничества с Россией, готовы поставлять ей самое современное вооружение. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил готовность «хоть сейчас» подписать со своей индийской коллегой «ключевое соглашение о сотрудничестве».

Напомним, соглашение о приобретении С-400 было окончательно одобрено Советом по оборонным закупкам Индии в начале июля текущего года.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

9 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 13:00
    +1
    Был бы аналог российским С-400 у американцев - индейцы совсем другое бы рассказывали. Про то, что ТТХ не те и условия контракта неочень. И до сих пор торговались бы, торговались и торговались...
  2. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 13:03
    +2
    Индия проходит тест на свой суверенитет. Все, что они сейчас говорят, просто слова. Они просто играют и компостируют мозги. Вот только кому? Пока не понятно. Пока 6 млрд. не перчислят
  3. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 13:15
    0
    поживем увидим... hi
  4. MIG00001 Онлайн
    MIG00001 Сегодня, 13:17
    +1
    Это так называемый честный рынок по Американски, если не будите покупать у нас то введем санкции
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:18
    0
    Вот еще одна просьба о "локализации производства".
  6. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:30
    +1
    ключевое слово ПОКА не повлияют bully кто ж ромалам индостанским еще высокотехнологичное оружие за фантики индусские подарит и за теплую фейкодружбу
  7. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:36
    +1
    В какой-то степени удивительное решение Индии, поскольку в последнее время она больше склонялась к военному сотрудничеству с США. Возможно, повлияло потепление отношений между Россией и Пакистаном и пакистанский интерес к российскому оружию.
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:38
    0
    Цитата: bessmertniy
    Возможно, повлияло

    -----------------------
    Огромный парк советских и российских вооружений, купленных до того. Дешевые запчасти.И больше ничего.
  9. den3080 Онлайн
    den3080 Сегодня, 14:07
    0
    Мне интересен другой факт, в этой связи. Официально о нём стараются неупоминать: от БРИКС остался только РИК, причём ИК отнюдь не дружат между собой. Ибо И является потенциальным мощнейшим конкурентом К.
    Б и С англосаксы сумели довольно быстро спустить в унитаз... эмбраер отходит боингу, петробраз тоже вовсю «приватизируется» в нужные руки ну и так далее...
    ээхма