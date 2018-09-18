МО Индии: санкции США не повлияют на отношения с Россией
Антироссийские санкции США не смогут разрушить оборонное сотрудничество между Нью-Дели и Москвой, передает ТАСС заявление министра обороны Индии Нирмалы Ситараман.
Индия продолжит со всей серьезностью отстаивать свой суверенитет, касающийся ее отношений с другими странами, сказала Ситараман журналистам, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на отношения с Россией в военно-технической сфере.
Таким образом она ясно дала понять, что индийские власти не допустят, чтобы проверенные десятилетиями отношения с Россией были разрушены и-за односторонних американских санкций.
Министр обороны также сообщила, что российско-индийские переговоры по приобретению зенитных ракетных систем С-400 почти завершены – стороны договорились практически обо всех деталях контракта. Предполагаемая стоимость сделки около $6 млрд.
Ранее в США отреагировали на намерение Индии приобрести российские зенитные системы, заявив, что не исключают введения против Нью-Дели экономических санкций. При этом в Вашингтоне заявили, что в случае отказа Индии от сотрудничества с Россией, готовы поставлять ей самое современное вооружение. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил готовность «хоть сейчас» подписать со своей индийской коллегой «ключевое соглашение о сотрудничестве».
Напомним, соглашение о приобретении С-400 было окончательно одобрено Советом по оборонным закупкам Индии в начале июля текущего года.
Индия продолжит со всей серьезностью отстаивать свой суверенитет, касающийся ее отношений с другими странами, сказала Ситараман журналистам, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на отношения с Россией в военно-технической сфере.
Таким образом она ясно дала понять, что индийские власти не допустят, чтобы проверенные десятилетиями отношения с Россией были разрушены и-за односторонних американских санкций.
Министр обороны также сообщила, что российско-индийские переговоры по приобретению зенитных ракетных систем С-400 почти завершены – стороны договорились практически обо всех деталях контракта. Предполагаемая стоимость сделки около $6 млрд.
Ранее в США отреагировали на намерение Индии приобрести российские зенитные системы, заявив, что не исключают введения против Нью-Дели экономических санкций. При этом в Вашингтоне заявили, что в случае отказа Индии от сотрудничества с Россией, готовы поставлять ей самое современное вооружение. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил готовность «хоть сейчас» подписать со своей индийской коллегой «ключевое соглашение о сотрудничестве».
Напомним, соглашение о приобретении С-400 было окончательно одобрено Советом по оборонным закупкам Индии в начале июля текущего года.
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