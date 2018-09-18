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В Петербурге готовят к спуску на воду первую серийную «Ладу»

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В четверг, 20 сентября, на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоится церемония спуска на воду первой серийной подлодки проекта 677 (шифр «Лада») «Кронштадт» сообщает Mil.Press FlotProm.



ДЭПЛ была заложена в 2005 году. С 2009 года ее строительство было заморожено по инициативе Минобороны РФ. В 2013 году Военное ведомство заключило с «верфями» новый контракт на достройку «Кронштадта» по усовершенствованному проекту 677Д. Ранее сообщалось, что это будет серия из 3 субмарин, оснащенных воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ).


Нынешней весной гендиректор «верфей» Александр Бузаков выразил сомнения в том, что завод успеет спустить ДЭПЛ «Кронштадт» на воду до конца 2018 года.

Годом ранее замглавы «Объединенной судостроительной корпорации» заявлял, что российский флот получит «Кронштадт» к 2021 году.

Головная подлодка проекта «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году. Спущена на воду в конце 2005 года. Передача ее флоту несколько раз откладывалась. С 2010 года субмарина находится в опытной эксплуатации, которую планировалось завершить в начале прошлого года. Тем не менее, она продолжается до сих пор.

Напомним, ДЭПЛ проекта 677 имеют водоизмещение 1800 т, отличаются низким уровнем шумности. Способны погружаться на глубину 300 и развивать скорость до 21 узла. Вооружены шестью торпедными аппаратами. Экипаж – 36 человек.
Использованы фотографии:
flotprom.ru / Shipspotting.com
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20 комментариев
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  1. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 13:39
    0
    Так она дизельная? Или ВНЭУ? Если ВНЭУ - то это прорыв!
    1. sir_obs Офлайн
      sir_obs Сегодня, 13:41
      +5
      Наличие ВНЭУ не отменяет автоматически присутствие дизеля
      1. Тикси-3 Офлайн
        Тикси-3 Сегодня, 13:43
        0
        Цитата: sir_obs
        Наличие ВНЭУ не отменяет автоматически присутствие дизеля

        конечно, но не на этой серии
        1. sir_obs Офлайн
          sir_obs Сегодня, 13:57
          0
          Насколько помню, водород предполагалось получать из дизтоплива. То есть топливо для дизеля будет, а дизеля нет? Оригинальная технология.
          1. Тикси-3 Офлайн
            Тикси-3 Сегодня, 14:06
            0
            Цитата: sir_obs
            То есть топливо для дизеля будет, а дизеля нет?

            belay читать умеете? будет дизельная ПЛ , без ВНЭУ!!!
            1. igorbrsv Онлайн
              igorbrsv Сегодня, 14:37
              0
              Топливо не горит без кислорода. Воздухонезависимая означает, что кислород будет добываться из чего-то либо регенерироваться. Не понимаю в чем спор
              1. Тикси-3 Офлайн
                Тикси-3 Сегодня, 14:44
                0
                Цитата: igorbrsv
                Не понимаю в чем спор

                спора нет, как и ВНЭУ на этой серии.....он просто не правильно понял мой пост
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:43
      0
      Дизельная воздухонезависимая энергетическая установка
  2. Тикси-3 Офлайн
    Тикси-3 Сегодня, 13:39
    0
    это хорошая весть, но вот ВНЭУ на ней не будет(( и это печалит(
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:42
    +1
    Давно пора. Слишком долго обкатывается эта "Лада"
  4. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 13:44
    +3
    церемония спуска на воду первой серийной подлодки проекта 677 (шифр «Лада»)

    "Лада" задумывалась именно как лодка с ВНЭУ. Если же спустят дизель.. то это даже не шаг назад, это просто прыжок назад. К сожалению из текста статьи так и не понял с какой двигательной установкой будет спущена лодка.
    1. Тикси-3 Офлайн
      Тикси-3 Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: Корсар0304
      "Лада" задумывалась именно как лодка с ВНЭУ. Если же спустят дизель.

      именно с дизелем, об этом заявили еще 2 года назад
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:41
      0
      Чем мешает дизель ВНЭУ. Энергетическая установка не может быть дизельной? request
      1. Тикси-3 Офлайн
        Тикси-3 Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: igorbrsv
        Чем мешает дизель ВНЭУ

        тем что просто нет в железе ВНЭУ!!!!!
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 14:51
          0
          В статье про это не сказано. Поэтому мне и интересно. Разве дизельгенератор не энергетическая установка?
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:46
    0
    а чего такая маленькая серия,или лодки сами по себе дорогие belay они же не атомные recourse
  6. Nelepost Офлайн
    Nelepost Сегодня, 13:50
    -1
    Специально похоже ВО подбирает авторов с такими неинформативными "новостями", чтоб потом было как можно больше комментариев, в которых люди пытаются выяснить что ж на самом деле произошло. Она все таки с ВНЕУ ли без :)
  7. Izotovp Офлайн
    Izotovp Сегодня, 13:52
    -1
    Проще сделать ее подзаряжаемой от внешнего источника(с причала или другого корабля),чем ваять внэу. Пусть ученые неторопясь ее изобретают.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:47
      0
      Тогда уж рельсы проложить и бронировать. Будет бронелодка fellow Только в чем сложность добычи кислорода для того чтобы сделать ее воздухонезависимой?
  8. Silver Fox Офлайн
    Silver Fox Сегодня, 13:56
    +1
    Хоть одна хорошая новость за весь день