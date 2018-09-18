В Петербурге готовят к спуску на воду первую серийную «Ладу»
В четверг, 20 сентября, на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоится церемония спуска на воду первой серийной подлодки проекта 677 (шифр «Лада») «Кронштадт» сообщает Mil.Press FlotProm.
ДЭПЛ была заложена в 2005 году. С 2009 года ее строительство было заморожено по инициативе Минобороны РФ. В 2013 году Военное ведомство заключило с «верфями» новый контракт на достройку «Кронштадта» по усовершенствованному проекту 677Д. Ранее сообщалось, что это будет серия из 3 субмарин, оснащенных воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ).
Нынешней весной гендиректор «верфей» Александр Бузаков выразил сомнения в том, что завод успеет спустить ДЭПЛ «Кронштадт» на воду до конца 2018 года.
Годом ранее замглавы «Объединенной судостроительной корпорации» заявлял, что российский флот получит «Кронштадт» к 2021 году.
Головная подлодка проекта «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году. Спущена на воду в конце 2005 года. Передача ее флоту несколько раз откладывалась. С 2010 года субмарина находится в опытной эксплуатации, которую планировалось завершить в начале прошлого года. Тем не менее, она продолжается до сих пор.
Напомним, ДЭПЛ проекта 677 имеют водоизмещение 1800 т, отличаются низким уровнем шумности. Способны погружаться на глубину 300 и развивать скорость до 21 узла. Вооружены шестью торпедными аппаратами. Экипаж – 36 человек.
ДЭПЛ была заложена в 2005 году. С 2009 года ее строительство было заморожено по инициативе Минобороны РФ. В 2013 году Военное ведомство заключило с «верфями» новый контракт на достройку «Кронштадта» по усовершенствованному проекту 677Д. Ранее сообщалось, что это будет серия из 3 субмарин, оснащенных воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ).
Нынешней весной гендиректор «верфей» Александр Бузаков выразил сомнения в том, что завод успеет спустить ДЭПЛ «Кронштадт» на воду до конца 2018 года.
Годом ранее замглавы «Объединенной судостроительной корпорации» заявлял, что российский флот получит «Кронштадт» к 2021 году.
Головная подлодка проекта «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году. Спущена на воду в конце 2005 года. Передача ее флоту несколько раз откладывалась. С 2010 года субмарина находится в опытной эксплуатации, которую планировалось завершить в начале прошлого года. Тем не менее, она продолжается до сих пор.
Напомним, ДЭПЛ проекта 677 имеют водоизмещение 1800 т, отличаются низким уровнем шумности. Способны погружаться на глубину 300 и развивать скорость до 21 узла. Вооружены шестью торпедными аппаратами. Экипаж – 36 человек.
- Использованы фотографии:
- flotprom.ru / Shipspotting.com
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