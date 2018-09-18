- "Яков Кедми назвал ЦАХАЛ "неумными людьми" в связи с трагедией с Ил-20"

Умные люди не попадают в такие ситуации, из которых потом надо выкручиваться. Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз, является безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были – они не оправдывают этого неосторожного и непрофессионального обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы, а затем уже действовать.

В российский МИД вызван посол Израиля в связи с трагическим инцидентом в воздушном пространстве Сирии. Напомним, что речь идёт о трагедии, связанной с нанесением ошибочного удара сирийской системой ПВО по самолёту Ил-20 ВКС России в тот момент, когда в воздухе находились самолёты F-16 Цахала.Посол Гарри Корен был вызван в здание на Смоленской площади (Москва) после телефонного разговора между Сергеем Шойгу и его израильским коллегой Авигдором Либерманом. До Корена было доведено, что Израиль не воспользовался специальным каналом военной связи и не предупредил Россию о готовящихся ударах. В Москве ждут от Израиля объяснений, по какой причине канал связи был задействован лишь за минуту до трагедии. Также отмечено, что израильские удары наносились по территории провинции, где располагаются сразу два российских военных объекта – авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического оснащения флота «Тартус».Тем временем по трагедии в небе над восточным Средиземноморьем высказался израильский эксперт Яков Кедми. Бывший глава одной из израильских спецслужб заявил, что израильское командование «само загнало себя в угол» и теперь предпринимает попытки «выкрутиться».Якова Кедми цитирует газета «Взгляд» При этом Кедми прокомментировал заявления отдельных источников о том, что израильские военные могли сознательно пойти против «политики руководства страной». По словам израильского эксперта, это исключено.Ранее в Минобороны России отметили, что израильские лётчики по определению не могли не видеть самолёт ВКС РФ, который заходил на посадку с высоты около 5 тыс. метров. Но это не помешало им фактически пойти на провокацию.