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Яков Кедми назвал ЦАХАЛ "неумными людьми" в связи с трагедией с Ил-20

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В российский МИД вызван посол Израиля в связи с трагическим инцидентом в воздушном пространстве Сирии. Напомним, что речь идёт о трагедии, связанной с нанесением ошибочного удара сирийской системой ПВО по самолёту Ил-20 ВКС России в тот момент, когда в воздухе находились самолёты F-16 Цахала.

Посол Гарри Корен был вызван в здание на Смоленской площади (Москва) после телефонного разговора между Сергеем Шойгу и его израильским коллегой Авигдором Либерманом. До Корена было доведено, что Израиль не воспользовался специальным каналом военной связи и не предупредил Россию о готовящихся ударах. В Москве ждут от Израиля объяснений, по какой причине канал связи был задействован лишь за минуту до трагедии. Также отмечено, что израильские удары наносились по территории провинции, где располагаются сразу два российских военных объекта – авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического оснащения флота «Тартус».

Тем временем по трагедии в небе над восточным Средиземноморьем высказался израильский эксперт Яков Кедми. Бывший глава одной из израильских спецслужб заявил, что израильское командование «само загнало себя в угол» и теперь предпринимает попытки «выкрутиться».


Якова Кедми цитирует газета «Взгляд»:
Умные люди не попадают в такие ситуации, из которых потом надо выкручиваться. Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз, является безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были – они не оправдывают этого неосторожного и непрофессионального обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы, а затем уже действовать.


При этом Кедми прокомментировал заявления отдельных источников о том, что израильские военные могли сознательно пойти против «политики руководства страной». По словам израильского эксперта, это исключено.

Яков Кедми назвал ЦАХАЛ "неумными людьми" в связи с трагедией с Ил-20


Ранее в Минобороны России отметили, что израильские лётчики по определению не могли не видеть самолёт ВКС РФ, который заходил на посадку с высоты около 5 тыс. метров. Но это не помешало им фактически пойти на провокацию.
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69 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 13:52
    +8
    Яков дело говорит
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 13:57
      +34
      Иногда мне кажется что он более российский человек, чем наши оппоненты-либерасты.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 14:00
        +10
        Цитата: фигвам
        Иногда мне кажется что он более российский человек, чем наши оппоненты-либерасты.

        он просто человек laughing у него в России бизнес..
        1. Barzha Онлайн
          Barzha Сегодня, 14:32
          +10
          он просто человек

          Он не просто человек. Он человек, который почти четверть века работал и семь лет возглавлял одну из самых эффективных спецслужб в мире и имеет генеральское звание в ЦАХАЛ! Доводилось общаться с ним лично. Человек очень умный и очень информированный. И еще, как он сам сказал, он уже всего в жизни добился и всё заработал, поэтому может говорить то, что думает.
        2. Опер Онлайн
          Опер Сегодня, 14:56
          0
          Сварог - "он просто человек у него в России бизнес.."
          Сварог, а если бы у вас был бизнес в Израиле вы судя по вашей логики сейчас танец семи покрывал вытанцовывали бы, как Саломея перед царем Иродом?
      2. bulvas Онлайн
        bulvas Сегодня, 14:01
        +5
        Когда у нас просчитывают последствия ответа на какие-то действия против нас, приходится слишком многое учитывать, но всегда выбирают более мягкий вариант.

        Всегда так было и все пользуются нашей осторожностью.

        Все, кроме сильных стран, которые стараются действовать из-за угла или чужими руками.

        На этот раз, скорее всего, Сирии поставят С-300, а то и 400.

        Пусть сбивают кого хотят
        1. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 14:23
          +2
          Цитата: bulvas

          На этот раз, скорее всего, Сирии поставят С-300, а то и 400.

          Либо евреи официально признают вину, извинятся и выплатят компенсации.
          Хотя.... Такую подляну совместно с французами, могли замутить сознательно. Очень высокие "ставки" на БВ.
          Хотя, скорей всего реально С-300 поставят сирийцам.
          1. aiden Офлайн
            aiden Сегодня, 14:34
            +4
            Кому нужны их вонючие бабки. Пусть себе их в одно место засунут. Они должны свои никчемные жизни отдать.
          2. Blackflag88 Офлайн
            Blackflag88 Сегодня, 14:40
            +1
            И сколько стоят жизни 15ти солдат? Власти как всегда будут грозить пальцем, про озабоченность даже писать не надо. Все это мы уже видели, парней жалко, погибнуть так нелепо.
      3. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 14:11
        +9
        Так не хочется, чтобы всё не закончилось эмбаргом на морковь, решительными протестами и глубокой озабоченностью. Триста раз был прав старикашка Черчилль: "Если ты выбираешь между войной и позором позор, то ты получаешь и войну и позор!" Мы, по ходу пьесы, уже выбираем позор и ещё в будущем получим десятки трупов наших ребят.
        1. Alexkorzun Онлайн
          Alexkorzun Сегодня, 14:26
          +1
          Мы каждый раз понтуемся "войной" и в итоге получаем позор. Кто то видел, чтобы наши горлопаны пошли дальше понтов ? Ну да , можно еврейскую морковку запретить )))
          1. Irokez Онлайн
            Irokez Сегодня, 14:43
            +1
            Цитата: Alexkorzun
            Мы каждый раз понтуемся "войной" и в итоге получаем позор. Кто то видел, чтобы наши горлопаны пошли дальше понтов ? Ну да , можно еврейскую морковку запретить )))

            Уважаемый ПОНТЫ у Вас.
            Победа над ИГИЛ как и помощь в освобождении Сирии и перелом войны - это большая заслуга России далее Ирана и тех кто воевал за освобождение. А Вы бездумно пишете ерунду дабы высказаться и показаться умным.
            Ни одна страна не вступилась за Сирию когда больше половины её территории уже были за террористами и только наши "ПОНТОВЫЕ" руководители сказали и блин СДЕЛАЛИ изменив проигрышную ситуацию в нужном нам направлении.
            1. Alexkorzun Онлайн
              Alexkorzun Сегодня, 14:51
              -1
              Именно - понтуются наши крутые "ястребы". А в итоге - "сожаления" . Просто понты - для внутреннего потребления, для элохтората. А сожаления в итоге - потому что на большее евреи не разрешают. И чё тогда воздух сотрясать ? умылись тихонечко и сидеть на попе ровно.
        2. Теренин Онлайн
          Теренин Сегодня, 14:59
          0
          Цитата: Проксима
          выбираем позор и ещё в будущем получим десятки трупов наших ребят.

          Типун вам на язык. (Обычай, чтобы не сбылось)
    2. ROSS_Ulair Онлайн
      ROSS_Ulair Сегодня, 14:00
      +7
      Сейчас будут выкручиваться.
      И я не я, и лошадь не моя. Не виноватая я - он сам пришел!

      А ребят не вернёшь...
      И озабоченностью ох как не хочется, чтобы обошлись. Приземлить звено в нейтральных водах - лучший ответ за ребят. И выражение обеспокоенности при этом

      Вечная память бойцам. Взлетели в вечность...
    3. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 14:13
      +7
      Говорит он действительно верно. Хоть и со своей колокольни, но правильно. Особенно когда разносит "наших" "патриотов- депутатов" от какой партии Вы поняли. Надо просто видеть их р.., лица, этих депутатов. А так, что удивительного, человек вырос в СССР. И в отличие от сегодняшних "законотворцев" намного порядочнее.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 15:02
        0
        Не было прикрытия у разведчика вот и воспользовались евреи этим приблизившись на опасное расстояние, а сирийцы зная особенность своих ракет с приорететом цели так глупо стрельнули. Виноваты все особенно командир отдавший приказ на полёт разведчика без сопровождения/прикрытия.
  2. Черный_Ватник Онлайн
    Черный_Ватник Сегодня, 13:54
    +11
    Яков Кедми - самый порядочный еврей, который бывает в студии у Соловьева.
    И критикует свою страну он гораздо более открыто, чем наши "Сатановские"
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 13:55
      +4
      И на Итон-ТВ тоже. Даже Горин просыпается немного, когда Яша в студии smile
    2. DREDD Офлайн
      DREDD Сегодня, 13:57
      +7
      Яков Кедми - самый порядочный еврей, который бывает в студии у Соловьева.
      И критикует свою страну он гораздо более открыто, чем наши "Сатановские"
      Да ладно, скорее, он просто говорит то что хочет слышать россиянин. Пятикнижье не запрещает врать гоям.
    3. Uncle Lee Офлайн
      Uncle Lee Сегодня, 14:02
      +5
      Бывший глава одной из израильских спецслужб
      Бывших спецов не бывает !
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 14:17
        +5
        Все правильно он сказал кроме "исключено"! Это называется оборзели. За оборзели надо отвечать.
  3. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 13:55
    +4
    Но это не помешало им фактически пойти на провокацию.
    В этом вся суть еврейского народа.
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 14:02
      +5
      это лишний повод не расслаблять булки и исключать возможности
  4. ученый Офлайн
    ученый Сегодня, 13:57
    +5
    Как сказал МО РФ "Право на ответные шаги" - это как, глубокая озабоченность или опять помидоры в ход пойдут как с Турцией.
    1. aiden Офлайн
      aiden Сегодня, 14:36
      -1
      Это значит, ничего не будет. Сопли намотаем на кулак и дальше жить будем.
      1. saturn.mmm Онлайн
        saturn.mmm Сегодня, 15:00
        0
        Цитата: aiden
        Это значит, ничего не будет. Сопли намотаем на кулак и дальше жить будем.

        На сэкономленные деньги за керосин похоронят погибших. Четвертый год войны а у российской группировки все беспризорные самолеты летают, и все на стороне виноватых ищут.

        Родным и близким выражаю соболезнования.
  5. Усталый Онлайн
    Усталый Сегодня, 13:59
    +4
    Кедми достойный человек, но в данной ситуации следует говорить о подлости а не о глупости. Израильтяне осознавали что серьёзного ответа не будет и поэтому позволили себе такой грязный трюк.
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 14:12
      +5
      Цитата: Усталый
      Израильтяне осознавали что серьёзного ответа не будет и поэтому позволили себе такой грязный трюк.

      А потому, что сами "доигрались" до такого положения дел. Тот же Кедми не раз говорил, что пока Россия будет терпеть все такие выходки от "партнеров", то так и будет продолжаться. Должен быть жесткий ответ, а не высказывание озабоченности и обеспокоенности.
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 15:00
        0
        И всё таки не понятно, нафига им это понадобилось? Показать, кто в регионе хозяин? Запугать Сирию? Одни вопросы.
    2. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:32
      -1
      Но свалят все на ошибку пилотов
  6. Леший1975 Онлайн
    Леший1975 Сегодня, 14:00
    +1
    "Умные люди не попадают в такие ситуации, из которых потом надо выкручиваться. Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз является безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были – они не оправдывают этого неосторожного и непрофессионального обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы, а затем уже действовать."
    Яков как всегда прав. Ну или почти. Почти лишь по тому, что если принять его посыл, что не умные и поставить всего один вопрос: а неумные стали бы прикрываться американским самолётом, подставляя его? Или ни фига, ума бы хватило, так не делать. Или американцы за такие "шутки" быстро мозги вправляют, что бы хоть умный, хоть не умный, а просто такие мысли в любую голову не приходили, от слова совсем.
  7. М72 Онлайн
    М72 Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: DREDD
    Да ладно, скорее, он просто говорит то что хочет слышать россиянин. Пятикнижье не запрещает врать гоям.

    Соглашусь. Но почему то он ни как не охарактеризовал поступок летчиков. Наверно потому, что нам это не понравится.
    Вообще я тоже люблю его послушать.
  8. aristok Онлайн
    aristok Сегодня, 14:01
    +1
    Одни нагло бьют - а другой типа "осуждает"..
    ..слаженный тандем..
    неужели кто то ведется на подобные еврейские "хитрости"?
  9. 100500 Офлайн
    100500 Сегодня, 14:03
    -2
    Интересно, проглотит Россия очередной "удар в спину", но на этот раз от Израиля или нет? По мне так нужно немножечко, совсем немножечко наказать. Зря что ли С-400 создавали?
    1. Леший1975 Онлайн
      Леший1975 Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: 100500
      Интересно, проглотит Россия очередной "удар в спину", но на этот раз от Израиля или нет? По мне так нужно немножечко, совсем немножечко наказать. Зря что ли С-400 создавали?

      Создавали не зря. Господин главнокомандующий теперь этим может даже других на место поставить.
      цитата ВВП:
      "Россия не та страна. Вот мы свое присутствие увеличили, количество боевой авиации увеличили, там не было системы ПВО российской, теперь С-400 там стоит, и если раньше там летали, постоянно нарушая воздушное пространство Сирии, только турки, то теперь пускай полетают."
      Не такой он человек "дорогой наш" президент Путин, что бы за зря языком болтать. Наговариваете, грех это.
      1. Canecat Офлайн
        Canecat Сегодня, 14:28
        0
        Про пенсионную реформу он что обещал и что сказал потом? Обидно что и в этот раз утремся...
      2. Alexkorzun Онлайн
        Alexkorzun Сегодня, 14:31
        0
        А сколько наших ребят положили, пока наш Владимир-Беззубый проснется - это , я так понимаю, сакральные жертвы ? ну, типа, чтоб было на что сослаться ?
        1. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 14:34
          0
          Цитата: Alexkorzun
          А сколько наших ребят положили, пока наш Владимир-Беззубый проснется - это , я так понимаю, сакральные жертвы ? ну, типа, чтоб было на что сослаться ?

          Вообще то у меня это сарказм, но ставить улыбающуюся рожицу сегодня не считаю уместным. hi
      3. Henderson Офлайн
        Henderson Сегодня, 14:41
        +1
        Цитата: Леший1975
        если раньше там летали, постоянно нарушая воздушное пространство Сирии, только турки, то теперь пускай полетают.

        Вот его послушались и теперь летают вообще все кому не лень. Сильный Президент!
        1. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 14:52
          0
          Цитата: Henderson
          Цитата: Леший1975
          если раньше там летали, постоянно нарушая воздушное пространство Сирии, только турки, то теперь пускай полетают.

          Вот его послушались и теперь летают вообще все кому не лень. Сильный Президент!

          "А в чём сила, брат? — А вот в чём! В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. — Ну хорошо, вот много у тебя денег. И что ты будешь делать? — Куплю. Всех! — И меня?"
          "Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?. . Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет - не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?"

          Пока да, такой президент. Думает, что всех может купить и обмануть, и вот тут тоже: "На выборах губернатор Приморского края победил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил краевой избирком."
          Ну и что, сильнее он от этого стал? Нет, я его еще больше стал считать тряпкой, треплом остальное писать не буду, модераторы все одно не пропустят.
  10. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 14:07
    +3
    Яков безусловно озвучил сове отношение к инциденту.
    Ну а израильские пилоты наверняка думали что ПВО Сирии не будет открывать огонь когда в небе, в этом квадрате находится наш Ил-20.
    Теперь слово не за политиками, слово за военными. Проглотят эту оплеуху (ВТОРОЙ!! самолет) - значит все кому не лень будут вытирать ноги и плеваться в сторону наших летунов, да и наземных войск тоже.
    1. Удав КАА Офлайн
      Удав КАА Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: Корсар0304
      Яков безусловно озвучил сове отношение к инциденту.
      А причем здесь СОВА??? belay
      Может быть ему лучше бы свое отношение озвучить ... ДЯТЛУ!? fellow
      1. Alexkorzun Онлайн
        Alexkorzun Сегодня, 14:32
        +2
        ну очепатка у человека, чё стебёшься ? Видно же, что хотел написать "свое" отношение...
  11. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 14:07
    +5
    Ничего не будет. Виновные назначены - это Сирийцы..Израиль в состоянии войны с Сирией, нужно было головой думать заходя в Сирию...Имеем, что теперь наши военные могут погибнуть от любой стороны...причем от слова буквально......
    1. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 14:25
      +2
      Цитата: Dave36
      Виновные назначены - это Сирийцы..

      Почему же тогда на Смоленскую площадь был вызван не сирийский посол, а израильский? А потом:
      Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским министром обороны Авигдором Либерманом прямо назвал Израиль виновным в гибели российских военнослужащих

      Виновные официально названы, и это не сирийцы. Теперь ждем последствий. За содеянное надо отвечать.
      1. Dave36 Офлайн
        Dave36 Сегодня, 14:29
        0
        Позвольте, какие последствия? Надо было сбивать ф16, хотя бы облучить....а теперь, не он, не я, не мы...Поздно отвечать...
        1. Stas157 Офлайн
          Stas157 Сегодня, 14:31
          0
          Цитата: Dave36
          Позвольте, какие последствия?

          Хотя бы поставка комплексов С-300. Это как минимум. Ил-20 все таки сбила сирийская ракета, так вот пусть "она же", теперь, собьет и несколько Ф-16, а то и Ф-35.
          1. Dave36 Офлайн
            Dave36 Сегодня, 14:41
            0
            Они в миг расхерачат эти С300...теми же планирующими бомбами...
            1. Stas157 Офлайн
              Stas157 Сегодня, 14:46
              0
              Цитата: Dave36
              Они в миг расхерачат эти С300...теми же планирующими бомбами...

              Это если знать где они находятся. Можно ведь их поставить поближе к российским базам и давать внешнее целеуказание. Разные варианты. Если бы так просто было расхерачить, то Нетаньяху не уговаривал бы Путина не поставлять их.
          2. Dave36 Офлайн
            Dave36 Сегодня, 14:45
            0
            Кстати умные Евреи - уже СКОРБЯТ по нашим войнам!...Все это разгильдяйство в головах правителей наших...
  12. 1536 Онлайн
    1536 Сегодня, 14:08
    +6
    Просто, в очередной раз мы наступили на одни и те же грабли: приняли за воинов бандитскую шайку шакалов в военной форме, сидящих за штурвалами дорогих американских самолетов.
    А Я.И.Кедми, к сожалению, сам стал заложником этой шайки. В те минуты когда он, в дорогом костюме на всю Россию рассказывал в студии российского ТВ о своем видении ситуации на Ближнем Востоке и Средиземноморье, давая понять, что и Израиль и Россия воюют вместе против террористов, в небе над Сирией погибали наши 14 офицеров. Надеюсь, что он не знал об этом тогда.
  13. kaschey Офлайн
    kaschey Сегодня, 14:23
    +1
    - "Яков Кедми назвал ЦАХАЛ "неумными людьми" в связи с трагедией с Ил-20"
    А ЦАХАЛ ЧИХАЛ на Якова, они же когда планировали эту операцию тоже считали себя самыми умными на этой планете.
  14. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:24
    +1
    надеюсь,наше мо хоть потом нам расскажит,в чем именно заключалась мстя еврейским убийцам-при встрече руки им видать перестали целовать,теперь только жмут,так ,что ли belay
  15. Наемник Офлайн
    Наемник Сегодня, 14:26
    +2
    Вопрос; какого хр..на делает наша база в Латакии если позволяет наносить удары? А если ударили не по сирийцам а по нашим кораблям? Тоже вызвали посла? Позор и безответственность генералов ведь они не на ( курортах) Средиземного моря.
  16. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 14:26
    +1
    Да пофиг! Путин проглотит и Шойгу подлижет.
    Летали, знаем Серёжу 30 лет... Тот же табуреткин, только задом наперёд...
  17. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:27
    -1
    В желтой прессе обсуждают, что в Израиле идут генетические эксперименты по выведению красной коровы. Типа по принесению ее в жертву настанет судный день. Говорят корову уже вывели. Осталось в жертву принести.
  18. aiden Офлайн
    aiden Сегодня, 14:39
    +1
    Я говорил раньше и скажу сейчас - безнаказанность рождает беззаконие. Они поняли что можно, так и будут дальше делать. К сожалению это не последний случай, будут еще
    Урок с Пешковым ничему не научил. А жаль.
  19. Henderson Офлайн
    Henderson Сегодня, 14:42
    0
    Если бы самолет не сбили израильтяне, его бы сбили солдаты НАТО.
  20. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 14:42
    0
    И что мы Израилю сделаем? Запретим и его помидоры?
    По-хорошему нужно заявить о том, что мы берем под защиту ПВО все сирийские объекты.
    И в случае нападения на них будем отвечать как в случае нападения на наши объекты.
    Но наши на такое не пойдут. Будут сейчас торговаться с евреями.
  21. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 14:45
    +1
    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что Израиль выражает соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, которые находились на борту сбитого Ил-20.

    Израиль возлагает ответственность за уничтожение самолета на режим Башара Асада, ПВО которого сбили Ил-20.

    По мнению израильских властей, ответственность за уничтожение Ил-20 и за гибель людей лежит также на Иране и "Хизбалле".

    Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает, что израильские ВВС в ночь на вторник атаковали военный объект в районе Латакии. По данным ЦАХАЛа, с этого объекта должны были переправить в Ливан для Ирана и "Хизбаллы" системы для производства оружия.



    Также сказано, что самолёт был сбит, когда израильские самолёты были уже в Израиле и поэтому почему сирийские ПВО стреляли вопрос занятный.
  22. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 14:45
    0
    "В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы, а затем уже действовать."... какое думать... американцы отдали приказ израильтянине выполнили... это не спонтанно и не экспромт, а тщательно просчитанная операция-подстава... и чисто израильтянам её самим не осилить,как бы он не пыжились... только с помощью информационной поддержки американцев.
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 14:50
      +1
      Цитата: Strashila
      американцы отдали приказ израильтянине выполнили


      Заставили кривые сирийские ПВО сбить российский самолёт?
      Даже если вышло недоразумение и была допущена ошибка со стороны Израиля касательно позднего оповещения или ещё чего, все равно непонятно почему сирийские ПВО не смогли распознать российский самолёт, почему у Сирии и России не оказалось обмена данных о своих самолётах, почему они стреляли уже после того, как израильские военные самолёты вернулись в Израиль
  23. Challenger 70 Онлайн
    Challenger 70 Сегодня, 14:46
    0
    Для начала надо усвоить, что Израиль чхань не хотел на РФ, ибо это сателлит США.... и пусть Россия хоть подавится своими озабоченностями, но такой инцидент не первый и не последний... Им осталось только кучу наложить в центре нашей авиабазы, на плевки наши уже не реагируют....толерантны
  24. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 14:49
    0
    Спасибо, Яков, подсказал как надо поступить.
    Нам надо разбить ВВС Израиля, а потом сказать что это неумышленно, а по неумности отдельных ракетчиков.
    1. Challenger 70 Онлайн
      Challenger 70 Сегодня, 14:53
      0
      нам надо тихонько сидеть и охранять свой трубопровод....для руководство это всего лишь шахматы...подумаешь самолётик сбили......
  25. Flatter Онлайн
    Flatter Сегодня, 14:55
    0
    Военным,выполняющим приказы,можно только глубоко сочувствовать.Потому что,политика российской власти как в Сирии,так и на Донбассе,совершенно одинакова и ничего,кроме разочарования,не вызывает.
  26. MIG00001 Онлайн
    MIG00001 Сегодня, 14:59
    0
    Яков Кедми на всех передачах хвастался что какой Израиль крутой постоянно бомбил Сирийские объекты и плевать им с высокой горы на всех и ни когда не говорил что это только потому что США их поддерживают то есть это выглядит так что, находясь за спиной США побомбят и обратно за спину и кричат МЫ крутые можем бомбить и нам ничего за это не будит
  27. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 15:00
    0
    Соболезнования семьям погибших, светлая память летчикам!
    Сам инцидент ещё не расследован, поэтому делать выводы о виновных ещё рано. Фактически известно следующее:
    Израильтяне поздно предупредили русских об атаке, Сирийское ПВО сбило российский самолёт.