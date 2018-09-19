Мнения

Третья стратегия Москвы

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Ряд российских экспертов и политологов выступают с заявлениями, что после наметившегося ещё и варфоломеевского религиозного раскола на Украине «Россия проиграла всё», эскалация на Украине будет только нарастать. Бандеровские «эксперты» не без основания считают, что СБУ и вооружённые отряды нацистов подавят все протесты в зародыше, поэтому никакой «эскалации» не будет. И те, и другие по-своему правы: напряжение в обществе неизбежно возрастёт, но и гайки СБУ и наци-формирования будут закручивать всё дальше, а сорвёт или нет крышу у страны, кто знает?



Но как бы ответственной за такое развитие событий назначается Россия: вот если бы она «не проиграла», а выиграла, тогда всё было бы сейчас на Украине по-другому, шло к умиротворению. В общем, логика: «Как допустили!» и «Пан или пропал!» Получается, «пропала» Россия на бандеровской Украине, потому что ни стратегии, ни тактики у неё не было, одни «реактивные» телодвижения. В реальной, а не экспертной политике так, к счастью, не бывает.


Стратегия России на Украине всегда была и будет, однако она определяется не желаниями экспертов, а реальными военно-политическими возможностями страны. После бандеровского госпереворота в Киеве 22 февраля 2014 года Россия уже использовала две стратегии по отношению к неонацистской по «генезису» новой власти в Киеве.

Первая стратегия Москвы выражалась в намерении ввести войска на Украину для защиты от неонацистов русскоязычного населения юго-восточных регионов. В рамках этой стратегии был воссоединён Крым и была оказана помощь восставшему Донбассу. Однако, в отличие от экспертов, Москва учитывает, что за спиной бандеровцев стоят реальные организаторы госпереворота – США и их сателлиты, а военно-стратегический потенциал Россия восстанавливает только к началу 2018 года, о чём в первомартовской речи сообщил Владимир Путин.

По этим и другим причинам, в том числе евромайданной эйфории на Украине, поддерживавшейся нашими европейскими «партнёрами», Москва не пошла на ввод войск на Украину и перешла ко второй стратегии, выразившейся в Минских соглашениях и «нормандском формате». Они заморозили активные боевые действия на Донбассе и в этом смысле оправдали себя. Вторая часть Минских соглашений, подразумевавшая эволюцию «генезиса» бандеровского режима в человеческом направлении, к взаимному сосуществованию регионов с разным политическим и культурным мировоззрением, потерпела крах.

Провал в целом Минских соглашений можно рассматривать как провал Москвы. Действительно, Сергей Лавров язык сбил, призывая западных «нормандских гарантов» и США «повлиять на своих подопечных в Киеве», чтобы они начали выполнять Минские соглашения. Кстати, после убийства главы ДНР Александра Захарченко наш МИД в лице Лаврова уже ни к чему Европу не призывает, «нормандский формат» фактически не работает.

Однако как Москва оценивала шансы на выполнение Киевом и Западом Минских соглашений? Официально выражалась надежда, что удастся путём диалога с Европой и США как-то купировать украинский кризис на взаимоприемлемых условиях. Эта формальная ставка Москвы оказалась бита эскалацией напряжённости между США и Россией (якобы из-за «вмешательства в выборы» в США) и между Британией и Россией (якобы из-за отравления Скрипалей ОВ «Новичок»). «Нормандские гаранты» от Минских соглашений самоустранились, а США, даже с новым президентом Трампом, поддерживают крайние неонацистские силы на Украине. Реально Украину курирует сегодня Курт Волкер из свиты покойного Джона Маккейна. По собственному признанию Волкера, он даже не встречался с Трампом, но президент США его терпит.

А вот что думает Москва о Минских соглашениях неформально? Если посмотреть на Минские соглашения с неформальной стороны, то они позволили России к 2018 году адаптироваться к западным санкциям (импортозаместиться), дали время поставить в армию новейшие вооружения и переломить в свою пользу ход войны в Сирии, создав при этом военные базы на Средиземном море, фактически в тылу НАТО.

А какова была альтернатива для России «Минскому провалу»? Видимо, признание Донецка и Луганска и эскалация напряжённости на Донбассе и Украине. Собственно, тот самый процесс, который пошёл сейчас, мог бы начаться много раньше.

После убийства главы ДНР А. Захарченко, в котором, судя по заявлению нового лидера Донецка Дениса Пушилина, будет обвинён не только Киев, но и Вашингтон в лице своих спецслужб, Москва явно потребует объяснений от Запада, что, очевидно, будет проигнорировано. Настоящим ответом Москвы не только на убийство Захарченко, но и на провал Западом «Минска», становятся объявленные на 11 ноября выборы в Донецке и Луганске. Москва, очевидно, переходит к какой-то третьей стратегии по отношению к бандеровской Украине и прикрывающим её куртам волкерам.

В это же практически время, 6 ноября, пройдут выборы в Конгресс США, в которые уже неизбежно «вмешается Россия», это официально анонсировано в Вашингтоне, так что новый приступ антироссийской истерии в США обеспечен, и Москва ничего не теряет, признав по итогам выборов 11 ноября Донецк и Луганск. Хуже всё равно некуда. Военная ситуация на Донбассе после этого вряд ли изменится, а вот экономическим отношениям между Россией и бандеровской Украиной придёт конец. И по кому этот конец ударит?

Очевидно, стратегия Москвы, связывавшая надежды на эволюцию бандеровского режима при поддержке «демократической» Европы по формулам экс-министра иностранных дел Германии Штайнмайера, провалилась. В то время как США удалось стабилизировать бандеровский режим на пути террора ко всем инакомыслящим, подавив очаги антифашистского сопротивления. После такого окончания «диалога» России с Европой и США на повестку дня становится вопрос о третьей стратегии Москвы на Украине: признании независимости Донецка и Луганска. С подтверждением приверженности Минским соглашениям, как это всегда делают наши западные «партнёры».

Как будет реализовываться далее третья стратегия Москвы на Украине? Вопрос интересный, но для нас недосягаемый. Пока можно отметить, что Москва игнорирует заявления спецпредставителя США Курта Волкера о «ненастоящих выборах» на Донбассе и о том, что они нарушают Минские соглашения. Чья бы корова, как говорится, мычала… В прессу просочились слухи, что Курт Волкер тайно летал в Москву, но его тайная миссия окончилась полным провалом, Москва не хочет даже видеть его спецпредставителем США на Украине.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 10:14
    +2
    Вон оно как, оказывается было почти три стратегии recourse ."...выяснилось позже я, с испугу, разыграл классический дебют..." В.Высоцкий.
  2. akunin Офлайн
    akunin Сегодня, 10:14
    -4
    А вот что думает Москва о Минских соглашениях неформально? Если посмотреть на Минские соглашения с неформальной стороны, то они позволили России к 2018 году адаптироваться к западным санкциям (импортозаместиться), дали время поставить в армию новейшие вооружения и переломить в свою пользу ход войны в Сирии, создав при этом военные базы на Средиземном море, фактически в тылу НАТО.
    автор, приедь уже в россию.такое ощущение что написали в кремле(выдают желаемое за действительное)
    Как будет реализовываться далее третья стратегия Москвы на Украине? Вопрос интересный, но для нас недосягаемый.



    Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела... А-ха-ха-ха... Асса!

    минус 100500 статье
    1. Лесс Онлайн
      Лесс Сегодня, 10:39
      +8
      Цитата: akunin
      автор, приедь уже в россию.такое ощущение что написали в кремле(выдают желаемое за действительное)

      Любое мнение, отличное от вашего, исходит из Кремля? И, кстати, Россия - пишется с большой буквы.
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 11:01
        +4
        Ну что вы. У них это неправильная Россия, путинская, страна олигархов.
        Поэтому надо это всё сломать, и ещё 25 лет строить по новой - правильную, справедливую Россию
        А наши западные "партнёры" будут всё это время стоять и ждать - пока они постоят новый СССР и тогда покажут всем дулю с маком.
        Детский сад
      2. akunin Офлайн
        akunin Сегодня, 12:27
        -2
        спасибо,знаток русского языка(россия великая и без моей большой буквы),но суть статьи это не меняет.вы согласны
        Если посмотреть на Минские соглашения с неформальной стороны, то они позволили России к 2018 году адаптироваться к западным санкциям
        пожалуйста по подробнее,в каком месте?
        переломить в свою пользу ход войны в Сирии
        война закончилась ?мы победили? я наверное телевизор реже вас смотрю.
        создав при этом военные базы на Средиземном море, фактически в тылу НАТО.
        база в тартусе в случае войны простоит пол часа,а если ее блокировать с моря и воевать не надо.
        спасибо за урок ура патриотизма.
        1. Лесс Онлайн
          Лесс Сегодня, 12:54
          0
          Цитата: akunin
          спасибо,знаток русского языка(россия великая и без моей большой буквы)

          Россия...

          Цитата: akunin
          но суть статьи это не меняет.вы согласны

          Согласен с чем? С тем, что смысл статьи не изменился из-за вашей безграмотности (в чём я сомневаюсь) или из-за вашего сознательного неуважения к, смею предположить, своей родной стране?

          Цитата: akunin
          пожалуйста по подробнее,в каком месте?

          С вопросами по статье - это к автору... Или приводите свои аргументы и тогда мы с вами пообщаемся.
          Цитата: akunin
          война закончилась ?мы победили?.

          Кто-то заявил об окончании сирийского конфликта? Или вы это только что придумали? По крайней мере я такого заявления не слышал.
          Цитата: akunin
          я наверное телевизор реже вас смотрю.

          Тут уж не мне судить, я выпуск новостей крайний раз по телевизору смотрел недели эдак две назад. Семья и работа практически не оставляют времени на такие "удовольствия".
          Цитата: akunin
          база в тартусе в случае войны простоит пол часа,а если ее блокировать с моря и воевать не надо.

          Однажды на вопрос журналиста о том, сколько времени нужно, чтобы уничтожить США, верховный главнокомандующий ответил - полчаса, может меньше.
          Цитата: akunin
          спасибо за урок ура патриотизма.

          Пожалуйста, обращайтесь ещё.
  3. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 10:15
    0
    Для начала можно объявить ненастоящими выборы в Конгресс США,а поводы для этого будут...царь то у них ненастоящий,сами признают...
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:21
    +2
    А по моему никакой стратегией не пахнет . Сплошное реагирование на меняющиеся обстоятельства . Был всплеск действий на упреждение - Крым , но с продолжением заклинило по причине отсутствия этой самой стратегии...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:41
      +2
      Действия на упреждение это просто действия на упреждение. Как раз Крым это и есть реакция на изменившиеся обстоятельства.
  5. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 10:23
    0
    Думаю, стратегия такая: к добрососедству склонить не удалось - склоним к развалу.
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 11:25
      0
      "В старой крепости Абдуллу через трубу надо было брать" ! feel