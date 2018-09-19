Третья стратегия Москвы

Ряд российских экспертов и политологов выступают с заявлениями, что после наметившегося ещё и варфоломеевского религиозного раскола на Украине «Россия проиграла всё», эскалация на Украине будет только нарастать. Бандеровские «эксперты» не без основания считают, что СБУ и вооружённые отряды нацистов подавят все протесты в зародыше, поэтому никакой «эскалации» не будет. И те, и другие по-своему правы: напряжение в обществе неизбежно возрастёт, но и гайки СБУ и наци-формирования будут закручивать всё дальше, а сорвёт или нет крышу у страны, кто знает?Но как бы ответственной за такое развитие событий назначается Россия: вот если бы она «не проиграла», а выиграла, тогда всё было бы сейчас на Украине по-другому, шло к умиротворению. В общем, логика: «Как допустили!» и «Пан или пропал!» Получается, «пропала» Россия на бандеровской Украине, потому что ни стратегии, ни тактики у неё не было, одни «реактивные» телодвижения. В реальной, а не экспертной политике так, к счастью, не бывает.Стратегия России на Украине всегда была и будет, однако она определяется не желаниями экспертов, а реальными военно-политическими возможностями страны. После бандеровского госпереворота в Киеве 22 февраля 2014 года Россия уже использовала две стратегии по отношению к неонацистской по «генезису» новой власти в Киеве.Первая стратегия Москвы выражалась в намерении ввести войска на Украину для защиты от неонацистов русскоязычного населения юго-восточных регионов. В рамках этой стратегии был воссоединён Крым и была оказана помощь восставшему Донбассу. Однако, в отличие от экспертов, Москва учитывает, что за спиной бандеровцев стоят реальные организаторы госпереворота – США и их сателлиты, а военно-стратегический потенциал Россия восстанавливает только к началу 2018 года, о чём в первомартовской речи сообщил Владимир Путин.По этим и другим причинам, в том числе евромайданной эйфории на Украине, поддерживавшейся нашими европейскими «партнёрами», Москва не пошла на ввод войск на Украину и перешла ко второй стратегии, выразившейся в Минских соглашениях и «нормандском формате». Они заморозили активные боевые действия на Донбассе и в этом смысле оправдали себя. Вторая часть Минских соглашений, подразумевавшая эволюцию «генезиса» бандеровского режима в человеческом направлении, к взаимному сосуществованию регионов с разным политическим и культурным мировоззрением, потерпела крах.Провал в целом Минских соглашений можно рассматривать как провал Москвы. Действительно, Сергей Лавров язык сбил, призывая западных «нормандских гарантов» и США «повлиять на своих подопечных в Киеве», чтобы они начали выполнять Минские соглашения. Кстати, после убийства главы ДНР Александра Захарченко наш МИД в лице Лаврова уже ни к чему Европу не призывает, «нормандский формат» фактически не работает.Однако как Москва оценивала шансы на выполнение Киевом и Западом Минских соглашений? Официально выражалась надежда, что удастся путём диалога с Европой и США как-то купировать украинский кризис на взаимоприемлемых условиях. Эта формальная ставка Москвы оказалась бита эскалацией напряжённости между США и Россией (якобы из-за «вмешательства в выборы» в США) и между Британией и Россией (якобы из-за отравления Скрипалей ОВ «Новичок»). «Нормандские гаранты» от Минских соглашений самоустранились, а США, даже с новым президентом Трампом, поддерживают крайние неонацистские силы на Украине. Реально Украину курирует сегодня Курт Волкер из свиты покойного Джона Маккейна. По собственному признанию Волкера, он даже не встречался с Трампом, но президент США его терпит.А вот что думает Москва о Минских соглашениях неформально? Если посмотреть на Минские соглашения с неформальной стороны, то они позволили России к 2018 году адаптироваться к западным санкциям (импортозаместиться), дали время поставить в армию новейшие вооружения и переломить в свою пользу ход войны в Сирии, создав при этом военные базы на Средиземном море, фактически в тылу НАТО.А какова была альтернатива для России «Минскому провалу»? Видимо, признание Донецка и Луганска и эскалация напряжённости на Донбассе и Украине. Собственно, тот самый процесс, который пошёл сейчас, мог бы начаться много раньше.После убийства главы ДНР А. Захарченко, в котором, судя по заявлению нового лидера Донецка Дениса Пушилина, будет обвинён не только Киев, но и Вашингтон в лице своих спецслужб, Москва явно потребует объяснений от Запада, что, очевидно, будет проигнорировано. Настоящим ответом Москвы не только на убийство Захарченко, но и на провал Западом «Минска», становятся объявленные на 11 ноября выборы в Донецке и Луганске. Москва, очевидно, переходит к какой-то третьей стратегии по отношению к бандеровской Украине и прикрывающим её куртам волкерам.В это же практически время, 6 ноября, пройдут выборы в Конгресс США, в которые уже неизбежно «вмешается Россия», это официально анонсировано в Вашингтоне, так что новый приступ антироссийской истерии в США обеспечен, и Москва ничего не теряет, признав по итогам выборов 11 ноября Донецк и Луганск. Хуже всё равно некуда. Военная ситуация на Донбассе после этого вряд ли изменится, а вот экономическим отношениям между Россией и бандеровской Украиной придёт конец. И по кому этот конец ударит?Очевидно, стратегия Москвы, связывавшая надежды на эволюцию бандеровского режима при поддержке «демократической» Европы по формулам экс-министра иностранных дел Германии Штайнмайера, провалилась. В то время как США удалось стабилизировать бандеровский режим на пути террора ко всем инакомыслящим, подавив очаги антифашистского сопротивления. После такого окончания «диалога» России с Европой и США на повестку дня становится вопрос о третьей стратегии Москвы на Украине: признании независимости Донецка и Луганска. С подтверждением приверженности Минским соглашениям, как это всегда делают наши западные «партнёры».Как будет реализовываться далее третья стратегия Москвы на Украине? Вопрос интересный, но для нас недосягаемый. Пока можно отметить, что Москва игнорирует заявления спецпредставителя США Курта Волкера о «ненастоящих выборах» на Донбассе и о том, что они нарушают Минские соглашения. Чья бы корова, как говорится, мычала… В прессу просочились слухи, что Курт Волкер тайно летал в Москву, но его тайная миссия окончилась полным провалом, Москва не хочет даже видеть его спецпредставителем США на Украине.