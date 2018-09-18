Канада строит серию патрульных кораблей арктической зоны
На канадской судоверфи Halifax Shipyard состоялась церемония спуска на воду головного патрульного корабля арктической зоны HMCS Harry DeWolf, сообщает блог dambiev.
HMCS Harry DeWolf является самым крупным кораблем, построенным в Канаде за последние полвека. Его передача флоту запланирована на 2019 год.
Контракт на строительство для ВМС Канады 5 патрульных кораблей бал подписан в начале 2015 года.
Прибрежные корабли AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship) предназначены для расширения возможностей королевских ВМС по выполнению задач в Канадском арктическом архипелаге.
Их основными задачами являются наблюдение и ведение разведки, защита суверенитета страны, а также контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства. По данным производителя, корабли способны выполнять поставленные задачи в любых арктических широтах. Могут применяться в Арктике в качестве поисково-спасательных кораблей.
Заявленный срок жизненного цикла – не менее 25 лет. Стоимость технического обслуживания за весь период эксплуатации составит около $4,5 млрд.
Патрульные корабли арктической зоны (AOPS) имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Экипаж – 65 человек. Каждый корабль будет вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.
HMCS Harry DeWolf является самым крупным кораблем, построенным в Канаде за последние полвека. Его передача флоту запланирована на 2019 год.
Контракт на строительство для ВМС Канады 5 патрульных кораблей бал подписан в начале 2015 года.
Прибрежные корабли AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship) предназначены для расширения возможностей королевских ВМС по выполнению задач в Канадском арктическом архипелаге.
Их основными задачами являются наблюдение и ведение разведки, защита суверенитета страны, а также контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства. По данным производителя, корабли способны выполнять поставленные задачи в любых арктических широтах. Могут применяться в Арктике в качестве поисково-спасательных кораблей.
Заявленный срок жизненного цикла – не менее 25 лет. Стоимость технического обслуживания за весь период эксплуатации составит около $4,5 млрд.
Патрульные корабли арктической зоны (AOPS) имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Экипаж – 65 человек. Каждый корабль будет вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.
- Использованы фотографии:
- https://bmpd.livejournal.com
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