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Канада строит серию патрульных кораблей арктической зоны

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На канадской судоверфи Halifax Shipyard состоялась церемония спуска на воду головного патрульного корабля арктической зоны HMCS Harry DeWolf, сообщает блог dambiev.



HMCS Harry DeWolf является самым крупным кораблем, построенным в Канаде за последние полвека. Его передача флоту запланирована на 2019 год.


Контракт на строительство для ВМС Канады 5 патрульных кораблей бал подписан в начале 2015 года.

Прибрежные корабли AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship) предназначены для расширения возможностей королевских ВМС по выполнению задач в Канадском арктическом архипелаге.

Их основными задачами являются наблюдение и ведение разведки, защита суверенитета страны, а также контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства. По данным производителя, корабли способны выполнять поставленные задачи в любых арктических широтах. Могут применяться в Арктике в качестве поисково-спасательных кораблей.

Заявленный срок жизненного цикла – не менее 25 лет. Стоимость технического обслуживания за весь период эксплуатации составит около $4,5 млрд.



Патрульные корабли арктической зоны (AOPS) имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Экипаж – 65 человек. Каждый корабль будет вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.
Использованы фотографии:
https://bmpd.livejournal.com
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На верфи в Галифаксе начинается строительство патрульного корабля арктической зоны для ВМС Канады
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5 комментариев
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  1. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 14:20
    0
    Патрульный ледокол с тремя пулеметами, которые можно поставить на любое судно, тем самым превратив его в корабль.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 14:49
      +1
      Каждый корабль будет вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм
      От белых медведей? feel
  2. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 14:27
    0
    Настораживает. У канадцев неплохие верфи, быстро собирают. И будут лезть эти потомки ссыльных и каторжан в арктическую зону.
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Корсар0304
      ...быстро собирают.
  3. Gnefredov Офлайн
    Gnefredov Сегодня, 15:03
    0
    Я совсем не корабел, но должен отметить, что формы, обводы, да и просто вид этого корабля в профиль, невероятно отвратителен. Возможно, я не прав, но глядя на ледоколы отечественной постройки отмечаю в них, присущую нашей школе кораблестроения изысканную элегантность и строгую красоту. Андрей Николаевич Туполев говорил: некрасивые самолёты не летают. Вот очень хочется эту фразу отнести и к Морфлоту.

    P.S. Утюг с пушкой. По кому они этим орудием палить собрались, по Белым Мишкам? sad