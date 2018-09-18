Австралия начинает программу замены боевой экипировки военнослужащих

Австралийские военнослужащие

Австралийское министерство обороны приняло решение полностью изменить боевую экипировку австралийских военнослужащих. Глава военного ведомства Австралии Кристофер Пайн объявил об утверждении программы LAND 125 Phase 4 Integrated Soldier Systems, передает "Warspot" со ссылкой на портал adbr.com.au.По планам австралийского минобороны, в ближайшее время будет объявлен тендер на поставку первого лота из четырех в рамках программы обновления экипировки. В рамках первого этапа военнослужащие австралийской армии получат новую форму, средства индивидуальной защиты и другие "личные вещи". На первый этап выделяется 420 млн. долларов, все закупки в рамках первого лота должны быть проведены до 2023 года. Планируется, что последующие лоты программы будут включать в себя поставку в армию персональных дронов, экзоскелеты и роботоризированных "мулов" для перемещения грузов. На всю программу LAND 125 Phase 4 Integrated Soldier Systems правительство Австралии выделяет 1 млрд. американских долларов.В настоящее время многие страны вкладывают средства в разработку новой экипировки для своих армий. Программы переоснащения военнослужащих новой экипировкой запущены в Германии, Великобритании, США, Италии, Польше и многих других. В России также ведется работы по созданию новой экипировки "Ратник-2" и экзоскелетов для нее.