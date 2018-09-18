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Австралия начинает программу замены боевой экипировки военнослужащих

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Австралийское министерство обороны приняло решение полностью изменить боевую экипировку австралийских военнослужащих. Глава военного ведомства Австралии Кристофер Пайн объявил об утверждении программы LAND 125 Phase 4 Integrated Soldier Systems, передает "Warspot" со ссылкой на портал adbr.com.au.

Австралия начинает программу замены боевой экипировки военнослужащих

Австралийские военнослужащие


По планам австралийского минобороны, в ближайшее время будет объявлен тендер на поставку первого лота из четырех в рамках программы обновления экипировки. В рамках первого этапа военнослужащие австралийской армии получат новую форму, средства индивидуальной защиты и другие "личные вещи". На первый этап выделяется 420 млн. долларов, все закупки в рамках первого лота должны быть проведены до 2023 года. Планируется, что последующие лоты программы будут включать в себя поставку в армию персональных дронов, экзоскелеты и роботоризированных "мулов" для перемещения грузов. На всю программу LAND 125 Phase 4 Integrated Soldier Systems правительство Австралии выделяет 1 млрд. американских долларов.


В настоящее время многие страны вкладывают средства в разработку новой экипировки для своих армий. Программы переоснащения военнослужащих новой экипировкой запущены в Германии, Великобритании, США, Италии, Польше и многих других. В России также ведется работы по созданию новой экипировки "Ратник-2" и экзоскелетов для нее.
Использованы фотографии:
https://www.businessinsider.com.au/
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5 комментариев
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  1. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 14:41
    0
    У Австралии нет естественных врагов,есть только искусственно созданные лигой англосаксов...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:44
      0
      Как это нет? А динго?))) кенгуру?)))
    2. teron Онлайн
      teron Сегодня, 14:48
      +1
      Австралия входит в Британское содружество, а у этих всегда найдутся враги. Ну или они их сами себе наживут. Можно вспомнить АНЗАК в первую мировую.
  2. 1536 Онлайн
    1536 Сегодня, 14:43
    0
    А экзоскелеты от кенгуру у них будут?
  3. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 14:46
    0
    В России также ведется работы по созданию новой экипировки "Ратник-2" и экзоскелетов для нее.
    Будущее , это война "скелетов".. smile