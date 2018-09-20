Как американцы готовят биологическую войну против России
Внимание западных и российских СМИ приковано к таинственной истории с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери и последующим появлением на телеэкранах неких людей, именующих себя Русланом Бошировым и Александром Петровым. За этими событиями, которые используются Западом в качестве антироссийской провокации и повода для введения очередных санкций против нашей страны, остается в стороне куда более интересная тема – разработки и испытания американцами биологического оружия. 18 сентября открывается 73-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Этот вопрос на ней рассматриваться не будет, хотя давно стоит обратить внимание всего мира на деятельность американских спецслужб и военного ведомства в области разработок запрещенных видов вооружения.
Недавно с разоблачительной речью на пресс-конференции в Москве выступил Игорь Пантелеймонович Гиоргадзе – известный грузинский политический деятель, генерал-лейтенант, в 1993-1995 гг. занимавший пост министра государственной безопасности Грузии, а до этого двадцать лет прослуживший в органах КГБ Грузинской ССР. Политик призвал президента США Дональда Трампа приступить к расследованию деятельности тайной лаборатории по испытаниям биологического оружия, которая действует на территории Грузии и, судя по всему, была создана американскими спецслужбами.
Речь идет о лаборатории Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе. Раньше эта организация называлась Центром общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Ее появление стало возможным после подписания Грузией и США в 2002 году соглашения «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». В сентябре 2004 г. в Тбилиси прибыл сам американский сенатор Ричард Лугар, занимавший в то время пост председателя комитета Сената США по международным отношениям. Он добился от грузинских властей разрешения на открытие Центра исследования общественного здоровья, который разместился в поселке Алексеевка возле международного аэропорта Тбилиси.
По словам Гиоргадзе, лаборатория использует людей для проведения опасных биологических экспериментов, которые нередко заканчиваются гибелью подопытных. Бывший министр госбезопасности Грузии заявил, что располагает целым списком грузинских граждан, которые в течение 2015-2016 гг. скончались в результате прохождения медицинских процедур в данной лаборатории. Гиоргадзе говорит о смерти как минимум 30 человек, их которых 24 человека скончались в один и тот же день. Причина смертей – гепатит, причем документы лаборатории не содержат сведений о настоящих именах и паспортных данных умерших и о причинах смертей.
На самом деле, рассказ Гиоргадзе про лабораторию в Алексеевке не является откровением. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость деятельности оборонного ведомства США в сфере медико-биологических исследований в непосредственной близости от границ нашей страны, поскольку такие действия Вашингтона влекут за собой угрозу национальной безопасности российского государства. Фактически под вывеской лаборатории в Алексеевке действует медицинский исследовательский центр американских сухопутных войск, являющийся подразделением Исследовательского института сухопутных войск США им. У. Рида.
Игорь Гиоргадзе утверждает, что Пентагон выделил на открытие секретного объекта более 300 млн долларов. Разумеется, деятельность центра тщательно скрывается и выдается за простое изучение опасных заболеваний. Внешне здание центра похоже на обычный завод или фабрику, но на самом деле это очень секретный объект, любую информацию о котором тщательно контролируют грузинские и американские спецслужбы. По факту, реальными сведениями о работе центра располагают лишь американские ответственные сотрудники, которые обладают в Грузии дипломатическим иммунитетом. В работе лаборатории есть как минимум два уровня – первый, общий, на котором могут работать местные специалисты, и второй, более серьезный, который засекречен и предполагает работу с возбудителями наиболее опасных вирусов. В последнем случае к работе допускаются исключительно американские специалисты – военные вирусологи, имеющие офицерские звания американской армии.
Все эти особенности работы центра свидетельствуют о том, что в нем осуществляются сверхсекретные исследования. И, тем не менее, некоторые отрывочные сведения о деятельности центра все же проникают в российскую и зарубежную прессу. Например, стало известно, что в 2014 году центр занялся разведением насекомых – москитов флеботомус, укусы которых вызывают у людей заболевание лихорадкой. Кроме того, в центре идут исследования болезни туляремия, распространителями которой являются клещи, заражающие зайцеобразных и грызунов, а последние уже заражают человека. Поскольку туляремия – болезнь очень заразная и опасная, она давно привлекает внимание разработчиков биологического оружия. Не исключено, что возможности туляремии как оружия массового поражения сейчас и изучают американские специалисты в данном центре.
Сейчас для заражения скота и людей активно используются дроны. К летательному аппарату прикрепляют специальную коробочку, в которой находятся насекомые, являющиеся носителями опасного заболевания. Официально эти дроны именуются «системами доставки инфицированных насекомых». Когда дрон достигает цели, коробочка с насекомыми открывается, после чего они разлетаются по местности и заражают скот, мирных жителей, личный состав войск потенциального противника. Такие исследования проводятся американцами давно, хотя Пентагон их тщательно скрывает.
Когда в 2011 г. были завершены работы по строительству и запуску лаборатории, в окрестностях Тбилиси начались эпидемии болезней домашнего скота, в первую очередь африканской чумы, которые были бы труднообъяснимы, если не вспомнить о существовании секретного объекта. Вслед за Грузией эпидемии домашнего скота охватили Северный Кавказ, ряд регионов России, а также Прибалтику, Молдавию и Украину. В этом перечне стран также нет ничего удивительного – центры медико-биологических исследований под различными конспиративными вывесками открыты США на всем периметре российских границ – в Грузии, Молдавии, на Украине. Что касается Украины, то там действует не менее 15 подобных лабораторий, деятельность которых строго засекречена.
После распада Советского Союза через власти постсоветских республик, которые интересуются только деньгами, американские спецслужбы получили доступ к тем разработкам в сфере биологического оружия, которые осуществлялись советскими специалистами на протяжении 1950-х – 1980-х гг. Многие американские центры и создавались уже с учетом использования советских наработок, а то и на базе существовавших подразделений советского НИИ «Биопрепарат» (такие филиалы действовали в Одессе – Одесский противочумный институт, в Алма-Ате и ряде других населенных пунктов различных союзных республик).
Стоит отметить, что подконтрольные американским спецслужбам лаборатории, если верить многочисленным публикациям в СМИ, открываются не только в откровенно недружественных России странах типа Грузии или Украины, но и в бывших советских республиках, отношения с которыми Москвой позиционируются как союзнические и очень хорошие. Например, в 2016 г. проходила информация об открытии трех лабораторий Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США на территории Армении – в Ереване, Иджеване и Гюмри.
В 2013 году лаборатория биологической безопасности была открыта в столице Таджикистана Душанбе, а в 2017 г. президент республики Эмомали Рахмон лично открыл Национальную референс-лабораторию в столице страны. Такая же лаборатория в 2016 году была открыта и в Казахстане, а между тем Казахстан – близкий союзник России, который участвует вместе с нашей страной в целом ряде совместных организаций и проектов. Но и он пустил американских военных на свою территорию заниматься сомнительными исследованиями.
Конечно, официально американские власти никогда не признают, что данные объекты могут быть использованы для разработок в сфере биологического оружия, но, что удивительно, даже посольства США в Армении, Грузии, Таджикистане не опровергают обвинения со стороны СМИ, что должно как минимум настораживать. Интересно и то, что исследования в сфере медицины финансирует не Министерство здравоохранения США, а Пентагон, точнее – входящее в структуру американского военного ведомства Управлением по сокращению военной угрозы Министерства обороны США (DTRA). Это свидетельствует о военно-стратегическом характере работы данных лабораторий. В пользу того, что медицинские лаборатории носят военный характер, говорит и то, что Пентагон тратит на них миллиарды долларов, а ведь оборонное ведомство США – не благотворительная организация, которая бы неизвестно почему финансировала бы медицинские лаборатории.
Территория бывшего СССР выбрана для открытия лабораторий не случайно. Во-первых, все лаборатории размещены далеко от территории самих США, а с бывшими союзными республиками у США все равно гораздо меньше прямых контактов, чем со странами Латинской Америки, к примеру. Во-вторых, для Вашингтона очень важно окружить именно Россию сетью своих биологических центров, из которых, в случае необходимости, можно ударить по российской территории. Можно с уверенностью утверждать, что значительная часть эпидемий, в последнее время распространявшихся на территории нашей страны, имеет свое происхождение именно из указанных биологических центров.
Но в первую очередь страдают, разумеется, сами страны, позволяющие размещать на своей территории такие опасные объекты. Например, на Украине сложилась ужасающая эпидемиологическая ситуация. Там постоянно вспыхивают эпидемии африканской чумы свиней, куриного и свиного гриппа, атипичной пневмонии. Ученые говорят как минимум о 300 вспышках за последнее время, но украинские власти, полностью зависимые от Вашингтона, предпочитают эту проблему просто игнорировать. Рядовые граждане расплачиваются здоровьем и жизнями за участие Киева в военно-политических играх Штатов.
Материалы журналистских расследований и разоблачительных выступлений отдельных политиков совершенно не влияют ни на дальнейшую деятельность лабораторий, ни на позицию правительств тех государств, которые в буквальном смысле продали свое население для проведения американских военных экспериментов. Например, американский журналист Джеффри Силверман обратил внимание общественности на таинственные вспышки заболеваний именно на территории Грузии и Украины. В результате эпидемий погиб скот, но и люди оказались под угрозой. Силверман убежден, что эпидемии – прямой результат исследований возможностей применения биологического оружия, проводимых в американской лаборатории под Тбилиси.
Между тем деятельность США по разработкам в сфере создания и применения биологического оружия является не просто угрозой национальной безопасности России и многих других государств. Своими действиями Вашингтон нарушает Конвенцию о запрете химического оружия, которая прямо запрещает химическое оружие и любые действия в сфере его разработки, производства, приобретения, передачи, хранения и использования. К химическому оружию, согласно конвенции, относятся токсичное и биологическое оружие как оружие массового уничтожения. Конвенция вступила в силу более 40 лет назад, в 1975 году, и в настоящее время ратифицирована 181 государством мира. Но и до вступления Конвенции в силу США официально заявляли о приверженности Женевскому протоколу 1925 года, также запрещающему любое использование биологического оружия.
Сейчас Вашингтон очень любит использовать обвинения в применении химического оружия в адрес неугодных государств. Как правило, за этими обвинениями следует прямая военная агрессия, как было в случае Ирака, Ливии и Сирии. Однако сами Соединенные Штаты, тем не менее, отказались подписать протокол, который бы предусматривал возможность инспекции «подозрительных» объектов на местах независимыми международными инспекциями. Этот отказ США продолжил политику двойных стандартов Вашингтона – американцы с удовольствием ищут и «находят» мнимые следы применения химического оружия в Ираке или Сирии, но собственные объекты тщательно оберегают от любого постороннего вмешательства. Американскому оборонному ведомству очень не нужна огласка, которая бы пролила свет на деятельность так называемых медико-биологических центров и лабораторий. Но проблема их существования настолько серьезна, что игнорировать ее просто не представляется возможным. Поскольку реальные механизмы международной проверки американских объектов сейчас отсутствуют, России и другим заинтересованным странам пора задуматься о каких-то иных способах влияния на ситуацию.
Недавно с разоблачительной речью на пресс-конференции в Москве выступил Игорь Пантелеймонович Гиоргадзе – известный грузинский политический деятель, генерал-лейтенант, в 1993-1995 гг. занимавший пост министра государственной безопасности Грузии, а до этого двадцать лет прослуживший в органах КГБ Грузинской ССР. Политик призвал президента США Дональда Трампа приступить к расследованию деятельности тайной лаборатории по испытаниям биологического оружия, которая действует на территории Грузии и, судя по всему, была создана американскими спецслужбами.
Речь идет о лаборатории Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе. Раньше эта организация называлась Центром общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Ее появление стало возможным после подписания Грузией и США в 2002 году соглашения «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». В сентябре 2004 г. в Тбилиси прибыл сам американский сенатор Ричард Лугар, занимавший в то время пост председателя комитета Сената США по международным отношениям. Он добился от грузинских властей разрешения на открытие Центра исследования общественного здоровья, который разместился в поселке Алексеевка возле международного аэропорта Тбилиси.
По словам Гиоргадзе, лаборатория использует людей для проведения опасных биологических экспериментов, которые нередко заканчиваются гибелью подопытных. Бывший министр госбезопасности Грузии заявил, что располагает целым списком грузинских граждан, которые в течение 2015-2016 гг. скончались в результате прохождения медицинских процедур в данной лаборатории. Гиоргадзе говорит о смерти как минимум 30 человек, их которых 24 человека скончались в один и тот же день. Причина смертей – гепатит, причем документы лаборатории не содержат сведений о настоящих именах и паспортных данных умерших и о причинах смертей.
На самом деле, рассказ Гиоргадзе про лабораторию в Алексеевке не является откровением. Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость деятельности оборонного ведомства США в сфере медико-биологических исследований в непосредственной близости от границ нашей страны, поскольку такие действия Вашингтона влекут за собой угрозу национальной безопасности российского государства. Фактически под вывеской лаборатории в Алексеевке действует медицинский исследовательский центр американских сухопутных войск, являющийся подразделением Исследовательского института сухопутных войск США им. У. Рида.
Игорь Гиоргадзе утверждает, что Пентагон выделил на открытие секретного объекта более 300 млн долларов. Разумеется, деятельность центра тщательно скрывается и выдается за простое изучение опасных заболеваний. Внешне здание центра похоже на обычный завод или фабрику, но на самом деле это очень секретный объект, любую информацию о котором тщательно контролируют грузинские и американские спецслужбы. По факту, реальными сведениями о работе центра располагают лишь американские ответственные сотрудники, которые обладают в Грузии дипломатическим иммунитетом. В работе лаборатории есть как минимум два уровня – первый, общий, на котором могут работать местные специалисты, и второй, более серьезный, который засекречен и предполагает работу с возбудителями наиболее опасных вирусов. В последнем случае к работе допускаются исключительно американские специалисты – военные вирусологи, имеющие офицерские звания американской армии.
Все эти особенности работы центра свидетельствуют о том, что в нем осуществляются сверхсекретные исследования. И, тем не менее, некоторые отрывочные сведения о деятельности центра все же проникают в российскую и зарубежную прессу. Например, стало известно, что в 2014 году центр занялся разведением насекомых – москитов флеботомус, укусы которых вызывают у людей заболевание лихорадкой. Кроме того, в центре идут исследования болезни туляремия, распространителями которой являются клещи, заражающие зайцеобразных и грызунов, а последние уже заражают человека. Поскольку туляремия – болезнь очень заразная и опасная, она давно привлекает внимание разработчиков биологического оружия. Не исключено, что возможности туляремии как оружия массового поражения сейчас и изучают американские специалисты в данном центре.
Сейчас для заражения скота и людей активно используются дроны. К летательному аппарату прикрепляют специальную коробочку, в которой находятся насекомые, являющиеся носителями опасного заболевания. Официально эти дроны именуются «системами доставки инфицированных насекомых». Когда дрон достигает цели, коробочка с насекомыми открывается, после чего они разлетаются по местности и заражают скот, мирных жителей, личный состав войск потенциального противника. Такие исследования проводятся американцами давно, хотя Пентагон их тщательно скрывает.
Когда в 2011 г. были завершены работы по строительству и запуску лаборатории, в окрестностях Тбилиси начались эпидемии болезней домашнего скота, в первую очередь африканской чумы, которые были бы труднообъяснимы, если не вспомнить о существовании секретного объекта. Вслед за Грузией эпидемии домашнего скота охватили Северный Кавказ, ряд регионов России, а также Прибалтику, Молдавию и Украину. В этом перечне стран также нет ничего удивительного – центры медико-биологических исследований под различными конспиративными вывесками открыты США на всем периметре российских границ – в Грузии, Молдавии, на Украине. Что касается Украины, то там действует не менее 15 подобных лабораторий, деятельность которых строго засекречена.
После распада Советского Союза через власти постсоветских республик, которые интересуются только деньгами, американские спецслужбы получили доступ к тем разработкам в сфере биологического оружия, которые осуществлялись советскими специалистами на протяжении 1950-х – 1980-х гг. Многие американские центры и создавались уже с учетом использования советских наработок, а то и на базе существовавших подразделений советского НИИ «Биопрепарат» (такие филиалы действовали в Одессе – Одесский противочумный институт, в Алма-Ате и ряде других населенных пунктов различных союзных республик).
Стоит отметить, что подконтрольные американским спецслужбам лаборатории, если верить многочисленным публикациям в СМИ, открываются не только в откровенно недружественных России странах типа Грузии или Украины, но и в бывших советских республиках, отношения с которыми Москвой позиционируются как союзнические и очень хорошие. Например, в 2016 г. проходила информация об открытии трех лабораторий Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США на территории Армении – в Ереване, Иджеване и Гюмри.
В 2013 году лаборатория биологической безопасности была открыта в столице Таджикистана Душанбе, а в 2017 г. президент республики Эмомали Рахмон лично открыл Национальную референс-лабораторию в столице страны. Такая же лаборатория в 2016 году была открыта и в Казахстане, а между тем Казахстан – близкий союзник России, который участвует вместе с нашей страной в целом ряде совместных организаций и проектов. Но и он пустил американских военных на свою территорию заниматься сомнительными исследованиями.
Конечно, официально американские власти никогда не признают, что данные объекты могут быть использованы для разработок в сфере биологического оружия, но, что удивительно, даже посольства США в Армении, Грузии, Таджикистане не опровергают обвинения со стороны СМИ, что должно как минимум настораживать. Интересно и то, что исследования в сфере медицины финансирует не Министерство здравоохранения США, а Пентагон, точнее – входящее в структуру американского военного ведомства Управлением по сокращению военной угрозы Министерства обороны США (DTRA). Это свидетельствует о военно-стратегическом характере работы данных лабораторий. В пользу того, что медицинские лаборатории носят военный характер, говорит и то, что Пентагон тратит на них миллиарды долларов, а ведь оборонное ведомство США – не благотворительная организация, которая бы неизвестно почему финансировала бы медицинские лаборатории.
Территория бывшего СССР выбрана для открытия лабораторий не случайно. Во-первых, все лаборатории размещены далеко от территории самих США, а с бывшими союзными республиками у США все равно гораздо меньше прямых контактов, чем со странами Латинской Америки, к примеру. Во-вторых, для Вашингтона очень важно окружить именно Россию сетью своих биологических центров, из которых, в случае необходимости, можно ударить по российской территории. Можно с уверенностью утверждать, что значительная часть эпидемий, в последнее время распространявшихся на территории нашей страны, имеет свое происхождение именно из указанных биологических центров.
Но в первую очередь страдают, разумеется, сами страны, позволяющие размещать на своей территории такие опасные объекты. Например, на Украине сложилась ужасающая эпидемиологическая ситуация. Там постоянно вспыхивают эпидемии африканской чумы свиней, куриного и свиного гриппа, атипичной пневмонии. Ученые говорят как минимум о 300 вспышках за последнее время, но украинские власти, полностью зависимые от Вашингтона, предпочитают эту проблему просто игнорировать. Рядовые граждане расплачиваются здоровьем и жизнями за участие Киева в военно-политических играх Штатов.
Материалы журналистских расследований и разоблачительных выступлений отдельных политиков совершенно не влияют ни на дальнейшую деятельность лабораторий, ни на позицию правительств тех государств, которые в буквальном смысле продали свое население для проведения американских военных экспериментов. Например, американский журналист Джеффри Силверман обратил внимание общественности на таинственные вспышки заболеваний именно на территории Грузии и Украины. В результате эпидемий погиб скот, но и люди оказались под угрозой. Силверман убежден, что эпидемии – прямой результат исследований возможностей применения биологического оружия, проводимых в американской лаборатории под Тбилиси.
Между тем деятельность США по разработкам в сфере создания и применения биологического оружия является не просто угрозой национальной безопасности России и многих других государств. Своими действиями Вашингтон нарушает Конвенцию о запрете химического оружия, которая прямо запрещает химическое оружие и любые действия в сфере его разработки, производства, приобретения, передачи, хранения и использования. К химическому оружию, согласно конвенции, относятся токсичное и биологическое оружие как оружие массового уничтожения. Конвенция вступила в силу более 40 лет назад, в 1975 году, и в настоящее время ратифицирована 181 государством мира. Но и до вступления Конвенции в силу США официально заявляли о приверженности Женевскому протоколу 1925 года, также запрещающему любое использование биологического оружия.
Сейчас Вашингтон очень любит использовать обвинения в применении химического оружия в адрес неугодных государств. Как правило, за этими обвинениями следует прямая военная агрессия, как было в случае Ирака, Ливии и Сирии. Однако сами Соединенные Штаты, тем не менее, отказались подписать протокол, который бы предусматривал возможность инспекции «подозрительных» объектов на местах независимыми международными инспекциями. Этот отказ США продолжил политику двойных стандартов Вашингтона – американцы с удовольствием ищут и «находят» мнимые следы применения химического оружия в Ираке или Сирии, но собственные объекты тщательно оберегают от любого постороннего вмешательства. Американскому оборонному ведомству очень не нужна огласка, которая бы пролила свет на деятельность так называемых медико-биологических центров и лабораторий. Но проблема их существования настолько серьезна, что игнорировать ее просто не представляется возможным. Поскольку реальные механизмы международной проверки американских объектов сейчас отсутствуют, России и другим заинтересованным странам пора задуматься о каких-то иных способах влияния на ситуацию.
- Автор:
- Илья Полонский
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