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SANA: РФ впервые применила С-400 в Сирии

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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Сирии сообщает о том, как приходилось отражать ракетные атаки в провинции Латакия. В информационном агентстве говорится о том, что сирийские средства ПВО смогли сбить несколько выпущенных ракет (вероятно, с борта французского военного корабля и израильскими F-16).

Напомним, что сирийский ЗРК С-200 в ночь на вторник 18 сентября при попытке перехвата израильских ракет, по ошибке нанёс удар по российскому самолёту Ил-20. В результате удара все российские военнослужащие, находившиеся на борту, погибли. Несколько тел спасатели извлекли из воды примерно в 27 км от побережья.

SANA: РФ впервые применила С-400 в Сирии



Между тем, сирийское информационное агентство SANA заявляет о том, что впервые за время нахождения в САР был применён зенитный ракетный комплекс С-400. По заявлению источников сирийского ИА SANA, ЗРК С-400 российские военнослужащие применили для отражения атак на приморские объекты в провинциях Латакия и Тартус. Кроме того, заявлено, что комплекс использовался для перехвата ракет, направленных на объекты провинции Хама.

Министерство обороны России материалы, опубликованные в сирийской правительственной прессе, на данную минуту не комментирует. В то же время официальный Дамаск не комментирует факт использования ЗРК С-200, в результате которого был ошибочно нанесён удар по борту российских ВКС, чему поспособствовали действия израильской авиации у берегов Сирии.

В этой ситуации очевидно одно: сама система применения средств ПВО в Сирии нуждается в пересмотре. Ведь получается так, что сирийцы применяют свои комплексы без данных о российских авиационных средствах. Проще говоря, отсутствует полная информация по классификации самолётов «свой-чужой». Если «друзья Сирии и России» и дальше будут прибегать к провокациям, то, приходится констатировать, вряд ли удастся избежать такого рода потерь, которые Россия понесла этой ночью.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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59 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 15:09
    +7
    Если это на самом деле так, то было бы логичнее узнать о применении С-400 от МО РФ
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:15
      +9
      А зачем оно им? Я вас уверяю , то что там вообще происходит даже половины нет в официальных источниках. Это же не телешоу.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 15:19
        +5
        Латакию евреи бомбят активно. Могли и применить. Хорошо что ещё с турками на конфронтацию из-за Идлиба не пошли. А то сейчас была бы ситуация обострения с турками, а тут ещё с Израилем и всё - крупнейшие игроки региона против нас: США с курдами, Турция со своими "умеренными", да и Израиль.
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 15:30
          +16
          Ведь получается так, что сирийцы применяют свои комплексы без данных о российских авиационных средствах. Проще говоря, отсутствует полная информация по классификации самолётов «свой-чужой»
          Все, понеслась несусветная чушь... Сирийские комплексы без росийской координации сами по себе мало что значат, давно уже писали и говорили о выстраивании ПВО и взаимодействии, без этого ПВО Сирии просто ни что. Как может отсутствовать информация по классификации "свой-чужой"? Все летают по кодам те что установлены над зоной ответственности Сирии иначе бы вообще не летали, смысл в системе один, знать кто свой. Как же раньше определяли? Что система не последнего поколения, то данный факт этому не мешает. Единственный недостаток Сирийской системы (может быть именно может быть) это возможность обмануть ее выдав чужой самолет за свой И ВСЕ!!!
          ПС я так поенял теперь такую кашу журналисты намелют, что и комментировать смысла уже не будет.
          Всем родным и близким погибших мои искренние соболезнования, скорблю вместе с Вами.
          1. Logall Онлайн
            Logall Сегодня, 15:47
            +2
            Вот что интересно:
            С-400 российские военнослужащие применили для отражения атак на приморские объекты в провинциях Латакия и Тартус.
            Т.е. эти ракеты угрожали нашим? Если так, тогда где сбитые носители?

            Ох и печалят же последние события. Дальше хуже?
          2. Gnefredov Офлайн
            Gnefredov Сегодня, 17:06
            0
            Браво! Николай. good

            Великолепный пост.
    2. Alexkorzun Онлайн
      Alexkorzun Сегодня, 15:16
      +20
      Наш тяни-толкай с комплексом С-300 для Сирии может привести к таким же последствиям, как и предательство Медведева Ливии. Собирались же поставить комплексы Сирии, однако евреи помчались в Москву (или Сочи) и гаранта переубедили, наобещали с три короба. И, как всегда, обманули доверчивого гоя. Вот и получаем по мусалам.
      1. zapfen Офлайн
        zapfen Сегодня, 15:19
        +7
        Некоторые говорят, что он не гой.
        1. Alexkorzun Онлайн
          Alexkorzun Сегодня, 15:19
          +7
          не гой, а свой ?
          хм, ну если следовать утверждению - "смотри по делам, а не по словам" то фиг его знает....
      2. Setrac Офлайн
        Setrac Сегодня, 16:08
        -2
        Цитата: Alexkorzun
        предательство Медведева Ливии

        Когда произошло это печальное событие и почему Медведев должен был Ливию защищать?
        1. Alexkorzun Онлайн
          Alexkorzun Сегодня, 16:10
          +1
          Вы реально с луны свалились ? не буду ёрничать, погуглите, чтоли...
      3. shark Офлайн
        shark Сегодня, 16:50
        +1
        Не надо грязи. Верховный далеко не гой. В теперешней России ,гои верховными не становятся
  2. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 15:13
    +8
    Я далёк от ПВО но кажется мне , что сирийское само по себе не работает. 4 года не было таких ошибок и тут вдруг у них данных нет и систему надо пересмотреть.
    1. Николай Петров Офлайн
      Николай Петров Сегодня, 15:25
      +6
      Начало работать, и неплохо. До недавнего времени сирийская ПВО боялась против кошерных летунов даже из рогатки выстрелить. Сегодня другая ситуация. А то что евреи прикрылись нашим самолётом, так тоже ничего удивительного, типичная их выходка. А ошибки бывают, причём в таком клубке как сегодня в Сирии, сам чёрт ногу сломит.
      1. bnm.99 Офлайн
        bnm.99 Сегодня, 15:56
        +9
        Не "типичная выходка" а проявление высочайшего профессионализма при использовании ВВС.
        1. Alexkorzun Онлайн
          Alexkorzun Сегодня, 16:03
          +4
          да, уж . представляю, как ржут и стебутся щас евреи в МО Израиля и США... Чистая работа... Пальчик чувствуете в ... ? А ручки то - вот они !
          1. SanichSan Офлайн
            SanichSan Сегодня, 16:29
            +1
            Цитата: Alexkorzun
            Чистая работа...

            вы серьезно??? такие отмазы даже в песочнице не работают. о своих действиях не информировали, атаковали прикрывшись российским бортом... в анекдоте про "а где трава?", "ыть" зайца и то убедительнее было.
      2. DPN Офлайн
        DPN Сегодня, 17:36
        +1
        Они не прикрывались а произвели военный манёвр и военную хитрость ,мы только трусим и умеем оправдываться .
  3. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 15:14
    +6
    Да что за "новости" такие с утра?! Результат применения С-300, 400 в студию! Пока только знаем про уничтоженный при еврейской провокации Ил-20. Не более того. Далее админ не пропустит.....
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:23
      -3
      С какой радости вам это станут показывать?))) считаете МО необходимы наши обсуждения на сайтах? )))
      1. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 15:28
        +3
        Я о том в предыдущей статье и говорил, что скажут то, что посчитают нужным. Но если бы было применение по носителям, был бы вой со стороны кошерных, а так только воздержание от комментариев.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 15:35
          0
          Да они уже навоздерживались сегодня. Теперь это все годами разгребать будут.
      2. Глушь Офлайн
        Глушь Сегодня, 15:33
        +5
        При отсутствии внятной и своевременной информации, люди будут верить самым бредовым и чудовищным слухам. Думаю, завоевать информационный "авторитет" очень не просто, но потерять его - легко. Было уже в истории нашей страны такое, слушали всякие "голоса" и верили им безоговорочно.
      3. тлауикол Онлайн
        тлауикол Сегодня, 15:37
        +4
        Цитата: Бультерьер
        С какой радости вам это станут показывать?))) считаете МО необходимы наши обсуждения на сайтах? )))

        считаем что это нам, народу РФ, нужен отчет от МО !
  4. Комментарий был удален.
    1. Gnefredov Офлайн
      Gnefredov Сегодня, 15:25
      +4
      Дополню вас. Ещё мы превращаемся в «терпилово» планетарного масштаба. По крайней мере, так нас выставляют братские, не братские и «недобратские» СМИ нынче. Слово за Кужугетовичем. Не знаю и знать не хочу, что происходит в верхних эшелонах власти, но Кужугетовичу доверяю. Надеюсь, что хоть в этот раз «выражение озабоченности» сменится на «а получите сударь в лоб».

      P.S. Извиняюсь за эмоциональность. Накипело. angry
      1. GELEZNII_KAPUT Офлайн
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:27
        +2
        Что бы соревноваться с таким тяжеловесом как США, надо сначала экономику качнуть, что бы армию содержать...а то с людей уже последнюю шкуру содрать готовы, а на всё денег всё равно не хватит, так как на продаже ресурсов заработать можно только на яхту себе любимому, вот и жуют сопли.
        1. Gnefredov Офлайн
          Gnefredov Сегодня, 17:34
          +1
          А у нас есть время, "качать экономику" да ещё на их условиях? Полагаю, что нет этого времени.
          Час истины близится. Мир совсем с "катушек слетел".
  5. тополь на киев Онлайн
    тополь на киев Сегодня, 15:18
    -12
    Здается мне,что все эти с-300-400, дешёвая пустышка. Только на полигонах работать.
    А иначе никто не откажется от такой рекламы как сбитый f-16.
    И не надо бравурных речей в защиту. Показатель оружия,это боевое применение,а не стрельба на полигоне по медленным фонарным столбам.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:20
      +9
      В школе трубу прорвало? Приходится дома сидеть ?
    2. Грица Офлайн
      Грица Сегодня, 15:31
      +3
      Мне кажется буржуины специально заявили о впервые примененном С-400 в Сирии. Дескать, он сработал - и получите результат - ни одного сбитого еврейского самолета!. Вывод - С-400 - щенки против Ф-16.
    3. Gnefredov Офлайн
      Gnefredov Сегодня, 17:49
      0
      А мне "здаётся" что вы, ни одного окопа в реале не выкопали. И ещё мне "казетца" что отключив вас от интернета, Планета, вздохнёт с облегчением. Ну, не вся конечно, но пара тысяч квадратных километров, - точно.
  6. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 15:22
    +13
    После сбития СУ-24 в Сирии додумались сопровождать бомбардировщики истребителями ,после падения двух самолётов с ТАВКР додумались отправить на ремонт финишёры ,после бомбежки базы с кустарных БПЛА с гранатой, додумались (или привезли системы) кот. будут сбивать беспилотники .После сбития сирийцами ИЛ-20 додумаются координировать системы свой чужой ? Генералы как всегда готовились войнам прошлого а погибают бойцы настоящего .
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:55
      +4
      лек 3338-теперь наши поймут,что 'дружба'с евреями доведет только до горя...
  7. Shahno Офлайн
    Shahno Сегодня, 15:25
    -10
    И да, если это так, кто являлся целями для С-400?
    1. Грица Офлайн
      Грица Сегодня, 15:32
      +8
      На сегодняшний день, это, однозначно - вы!
    2. AID.S Онлайн
      AID.S Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: Shahno
      И да, если это так, кто являлся целями для С-400?

      Возможно четыре F16, до "звонка за одну минуту до атаки".
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:53
      +1
      те,кто нагло себя ведет в небе сирии,в том чесле и еврейская авиация.
  8. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 15:45
    -6
    единственный успех сирийской пво- сбитый ил-20. 15 погибших наших
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:52
      +3
      аксельбант,вы или глумитесь над погибшими,или забыли слово успех в ковычки взять.поэтому вам от меня минус.
      1. Gnefredov Офлайн
        Gnefredov Сегодня, 17:15
        0
        ...и от меня. Человек, явно, с головой не дружит.
    2. shahor Офлайн
      shahor Сегодня, 16:01
      -2
      Ошибаетесь! Был еще крупный успех в апреле, когда сирийцы заявили об успешном отражении израильского налета и об ...огромной туче сбитых израильских ракет. Правда, спустя пару часов, уже без помпы, скромно сообщили о нештатной работе систем ПВО и том, что налета не было. Но все равно, постреляли от души!
  9. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 15:49
    +1
    Цитата: Gnefredov
    но Кужугетовичу доверяю

    правильно делаете, ведь он оставил за собой право на адекватный ответ, потом, где-нибудь, когда-нибудь...
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:50
    -1
    надеюсь ,в следующий раз с 400 собьет самолет агрессор,независимо от того ,кому он принадлежал.
  11. shahor Офлайн
    shahor Сегодня, 15:51
    +2
    Защищая иранский склад на сирийской морской базе ПВО Сирии, стреляя советской ракетой по израильскому самолету, сбила российский самолет.
    Это- Ближний Восток, детка...
  12. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 15:57
    +2
    Цитата: аксельбант
    единственный успех сирийской пво- сбитый ил-20. 15 погибших наших

    Наших это точно , а судя по вашему коменту , ваши как раз удар наносили , ну а ПВО САР 10 февраля 2018 года один F -16 все же завалили !!!
  13. JonnyT Офлайн
    JonnyT Сегодня, 16:03
    -2
    вброс - типа бойся супостат. да и патриотам дать отдушину нужно, а то тролли уже 2 года как изводятся о нестреляющей с-400 и озабоченостях МО РФ
  14. mr_Flint Онлайн
    mr_Flint Сегодня, 16:05
    -1
    Объясните пожалуйста мне, как бывшему оператору РС ПВО СССР, в чем состояла провокация и как можно прикрыть звено бомбардировщиков тихоходным разведчиком?
    1. mr_Flint Онлайн
      mr_Flint Сегодня, 16:10
      +1
      То-есть ,учитывая два минуса, объяснить не можете?
    2. Андрей ВОВ Офлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 16:14
      +1
      Видать плохим Вы были оператором,если F-16 для Вас бомбардировщик...
      1. mr_Flint Онлайн
        mr_Flint Сегодня, 16:14
        -1
        Да мне как то пофиг, зеленая метка и все.
        1. Андрей ВОВ Офлайн
          Андрей ВОВ Сегодня, 16:17
          +1
          Ну вот с этого надо было и начинать..видимо сирийскому опреатору тоже пофиг,точка и точка...
          1. mr_Flint Онлайн
            mr_Flint Сегодня, 16:19
            0
            И совершенно тут с Вами согласен. Еще в конце 80-х, когда я служил, кривоглазость и рукожопость сирийской ПВО была важным средством наглядной агитации, каких ошибок избегать. Видимо за 30 лет ничего не изменилось. Да собственно и не могло.
  15. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 16:11
    +3
    то, приходится констатировать, вряд ли удастся избежать такого рода потерь, которые Россия понесла этой ночью.

    Пока не будет закрыто небо над Сирией, это будет продолжаться.
  16. Flatter Офлайн
    Flatter Сегодня, 16:39
    +1
    Радиопереговоры экипажей самолетов и командиров кораблей перехватывались и прослушивались службами перехвата еще 50 лет назад.Слабо верится во внезапность ракетной атаки,больше в неорганизованность и беспомощность российских ВС,либо в нерешительность.
  17. Sergerius Офлайн
    Sergerius Сегодня, 16:50
    0
    КОГДА - ЖЕ МЫ ПРОЧИТАЕМ, ЧТО ДВА ИЗРАИЛЬСКИХ И 4 ШТАТОВСКИХ ЗБИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЗ ПОЛЕТНОЙ ЗОНЫ В СИРИИ.
    1. DPN Офлайн
      DPN Сегодня, 17:28
      +1
      Путин их в сортире МОЧИТ,
    2. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 17:33
      0
      Сергей, Приветствую!
      Заранее извиняюсь.
      Понимаю запал и прочее.
      Но старайтесь проверять то, что пишите на предмет грамотности.
      Да и в желаниях стоит быть.... поспокойнее.
      Еще раз извиняюсь, тоже не эталон грамотности.
      Ниже ссылка на проверку текста он лайн.
      https://text.ru/spelling/unauthorized
  18. DPN Офлайн
    DPN Сегодня, 17:27
    +2
    Из всего ясно что только Полковник Буданов не бросался словами заступался за своих солдат,а здесь хвалёными с-400 не смогли уничтожить четыре F-16 вдогонку за 15 российских лётчиков -подлость больше ни как не назавёшь. Правильно свои то за бугром спрятаны.
  19. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 17:49
    +1
    Между тем, сирийское информационное агентство SANA заявляет о том, что впервые за время нахождения в САР был применён зенитный ракетный комплекс С-400. По заявлению источников сирийского ИА SANA, ЗРК С-400 российские военнослужащие применили для отражения атак на приморские объекты в провинциях Латакия и Тартус. Кроме того, заявлено, что комплекс использовался для перехвата ракет, направленных на объекты провинции Хама.
    Как бы не получилось так, что Ил-20 сбили мы сами... sad