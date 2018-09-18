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Израиль прокомментировал крушение российского Ил-20. Виноват "режим Асада"

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Израильское военное ведомство наконец-то прокомментировало гибель 15 российских военнослужащих во время крушения самолета радиолокационной разведки Ил-20 у побережья Сирии, заявив, что Израиль скорбит в связи с данным происшествием, передает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Армии обороны Израиля.

Израиль прокомментировал крушение российского Ил-20. Виноват "режим Асада"


Заявив о своей скорби, Минобороны Израиля категорично отвергло вину и ответственность за крушение самолета и гибель российских военнослужащих. По мнению Израиля, в том, что во время ночной атаки израильских F-16 в сирийской провинции Латакия был сбит российский самолет, виноваты исключительно "режим Асада", Тегеран и Хезболла.


Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом прямо заявил, что в крушении российского самолета виновата Израиль, F-16 которого прикрылись российским самолетом и подставили его под удар. Шойгу подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля.

Между тем израильский посол был вызван в российский МИД "в связи со сложившейся ситуацией". Прибывшая в российское внешнеполитическое ведомство заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат от комментариев отказалась.

На месте крушения самолета ведутся поисковые работы, обнаружены и подняты на борт фрагменты тел пяти членов экипажа самолета, личные вещи и обломки самолета.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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284 комментария
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  1. wiatr Онлайн
    wiatr Сегодня, 15:15
    +6
    на ответку нужно время. а нам ведь хочется все чтоб месть была немедленной..
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:19
      +15
      Ответка за подставу должна быть такой же. Поставки ПВО Сирии и Ирану как пример . От этого там жестко пригорит
      1. Арон Заави Офлайн
        Арон Заави Сегодня, 15:24
        -28
        Ну как бы так.

        יקרי התחקיר שבוצעו בכל הרמות, כולל ברמת ראש הממשלה, עולה כי בוצע ירי נ"מ נרחב ולא מדויק של צבא סוריה. אותו ירי הביא לפגיעה במטוס הרוסי ולנפילתו. בצה"ל אמרו כי כאשר צבא סוריה שיגר את אש הנ"מ, מטוסי חיל האוויר היו כבר בשטח ישראל. עוד אמרו כי בזמן התקיפה של היעד בלטקיה, המטוס הרוסי שנפגע לא היה במרחב הפעולה והיה רחוק ממנו. "סוללות הנ"מ הסוריות ירו ללא אבחנה ולהבנתנו לא טרחו לוודא שאין מטוסים רוסיים במרחב", נמסר. "ישראל תעביר לממשלת רוסיה את כל המידע הנחוץ לבירור האירוע ולאישוש העובדות כפי שעלה בתחקיר צה"ל".



        https://m.ynet.co.il/Articles/5353648


        Израиль провел расследование под контролем премьер министра и готов предоставить данные о том,что когда был открыт огонь сирийским ПВО, которое сбило российский самолет, израильские самолеты были уже на территории Израиля. Сирийское ПВО вело продолжительный и не прицельный огонь. На момент проведения операции , российский самолет был на значительном удалении от нее. АОИ выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью российского самолета и предоставляет российской стороне всю информацию.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 15:28
          +13
          Арон все это хорошо. Сразу это делать надо было, а не ждать когда хайп поднимется. Теперь при всём желании МО уже не убедите. Дурацким молчанием все что нарабатывалось эти годы обрушилось. Отношения между странами не будут такими же. Оно того стоило?! Те кто это акцию проводил ,как минимум не самые умные люди.
          1. Арон Заави Офлайн
            Арон Заави Сегодня, 15:34
            -14
            Цитата: Бультерьер
            Арон все это хорошо. Сразу это делать надо было, а не ждать когда хайп поднимется. Теперь при всём желании МО уже не убедите. Дурацким молчанием все что нарабатывалось эти годы обрушилось. Отношения между странами не будут такими же. Оно того стоило?! Те кто это акцию проводил ,как минимум не самые умные люди.

            Увы. Что случилось, то случилось.
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 15:45
              +9
              Да уж... 7 раненых сирийцев, 15 погибших россиян. То что случилось это на увы уже не тянет совсем. Это уже полный пушной зверёк!
              1. хрыч Офлайн
                хрыч Сегодня, 16:27
                -3
                Ждем новой "загадочной" пропажи, подобной Дакару и не только.
                1. bouncyhunter Офлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 16:35
                  +3
                  Привет , друже ! soldier drinks Меня уже не раз израильтяне обвиняли в антисемитизме . Я никогда не был врагом евреям и не буду им . Но уметь признавать свои ошибки тоже надо уметь . Иначе ты - не мужик а простая балалайка . Поправь меня если я ошибаюсь .
                  1. хрыч Офлайн
                    хрыч Сегодня, 16:53
                    +3
                    Привет, Братан! drinks Не надо нам признания ошибок, тем более это была умышленная хитрость. В ответ обязательно нужно применить хитрость, чтоб на каждого нашего бойца пришлось десять вражьих, а за самолет нанести им десятикратный ущерб. Хорошо бы конечно же объявить войну и нанести удар, но наш нынешний правитель к этому не готов, однако адекватно ответить способен. Так, после сбитого турками самолета, был уничтожен автобус с элитными пилотами, кемалисты-гюленисты, точнее вся офицерская каста, жестоко зачищена. Сказал же, что помидорами не отделаются и не отделались. Эти также не должны морковкой и редиской отделаться. Надеюсь, верней уверен, что в данном случае, также будем скоро разбирать интересные события в Палестине. am
                    1. bouncyhunter Офлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 17:06
                      +2
                      Цитата: хрыч
                      Сказал же, что помидорами не отделаются и не отделались.

                      Видел и поддержал . soldier
                      Цитата: хрыч
                      Надеюсь, верней уверен, что в данном случае, также будем скоро разбирать интересные события в Палестине.

                      Твои слова - Всевышнему в уши , друг мой . Не мы это начали - но нам заканчивать ! soldier
                    2. Tank Hard Онлайн
                      Tank Hard Сегодня, 17:08
                      0
                      Цитата: хрыч
                      Хорошо бы конечно же объявить войну и нанести удар, но наш нынешний правитель к этому не готов,

                      Вот и ответик:[media=https://news.mail.ru/incident/34776792/?frommail=1]
                    3. Маз Онлайн
                      Маз Сегодня, 17:22
                      -1
                      Не переживайте, в такой Ситуации народ "работает" сам, без команды сверху. Разве , что попросят остановить вендетту от имени Шойгу или Конашенко, когда счет перевалит за один к пяти.
                  2. Пётр Иванов Офлайн
                    Пётр Иванов Сегодня, 17:56
                    0
                    Это верно! Это по большевистски! Есть народ - евреи, а есть сионисты, такое фашистское течение у иудеев.
                2. Totah155 Mk 2 Онлайн
                  Totah155 Mk 2 Сегодня, 18:25
                  0
                  Цитата: хрыч
                  Ждем новой "загадочной" пропажи, подобной Дакару и не только.

                  Вот вот
                  Не ходите в бассейн и не принимайте ванную.
                  Кто знает что может случиться...
            2. Rusj Онлайн
              Rusj Сегодня, 15:52
              0
              Но вот вы и попали !
            3. den3080 Офлайн
              den3080 Сегодня, 16:22
              +2
              Сейчас представления пошли на ордена и медали израильским исполнителям подставы, наверное. Personal Decorations и Unit Awards.
              от США.
              1. Касым Онлайн
                Касым Сегодня, 17:10
                0
                Сейчас эти "герои" на земле сидеть будут из-за своих "художеств". Героев сейчас не найдется летать, пока наверху не решат.
                Почему то у российских военных таких "ошибок" не бывает - иначе давно бы всех сдуло. Порой хочется, чтобы ВС РФ жестко ответили, но эмоциям сейчас поддаваться нельзя. Теперь-то у Кремля такой козырь на руках, который может заставит Биби прекратить эти провокации в Сирии. Посмотрим, как ВВП его разыграет. hi
                Мои соболезнования семьям погибших.
            4. Пётр Иванов Офлайн
              Пётр Иванов Сегодня, 17:58
              +1
              Не случилось, а заранее подготовлена и проведена диверсионно - военная акция!
              А случается, это когда у Вас понос зачинается!
          2. Shkiper Офлайн
            Shkiper Сегодня, 16:55
            +3
            Да не кипешуйте, гарант уже высказался, "ответки" не будет..
          3. adma Офлайн
            adma Сегодня, 17:01
            +4
            Цитата: Бультерьер
            Отношения между странами не будут такими же.

            Когда турки сбили наш самолёт, то мы так же кричали что отношения не будут такими же. И что в сухом остатке? А ничего. Отношения слегка испортились, а потом вышли на новый, очень дружеский уровень. Даже недавно эти отношения назвали "очень доверительными".
            Политикам наплевать на людей. Так было, есть и будет.
            Максимум чем закончится вся эта политическая чехарда парой-тройкой дипломатических нот и "глубокой озабоченностью" МИДа.
        2. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 15:30
          +23
          Арон Заави
          У вас просто духу не хватит признаться и в этом вся суть. А все остальное оставьте себе и своим сми.
          1. майор Юрик Офлайн
            майор Юрик Сегодня, 15:39
            +28
            Цитата: maxim947
            У вас просто духу не хватит признаться и в этом вся суть. А все остальное оставьте себе и своим сми.

            Где вы видели еврея,который признался в своей вине! Это противоречит их геному, не заложено в программу! Сейчас начнут трындеть про то, что их все и всегда обижают и наговаривают на них, а они белые зайчики пушистые. Охамели под предводительством свата из матрасии, краёв уже не видят от безнаказанности. И чем дальше, тем будет хуже, а по сему -только по соплям, чтоб пейсы развевались, ответка за преднамеренное убийство россиян должна быть обязательно! am
            1. isker Офлайн
              isker Сегодня, 16:31
              +6
              боюсь только - пятая еврейская кремлевская колонна - опять всю малину обгадит, как обычно...
              1. Пётр Иванов Офлайн
                Пётр Иванов Сегодня, 18:10
                0
                Так именно Путин и сделал середь дня! Типа: "Не нарочно они! Так случилоСЯ!!!!"
            2. Сандор Клиган Онлайн
              Сандор Клиган Сегодня, 16:53
              +1
              Цитата: майор Юрик
              ответка за преднамеренное убийство россиян должна быть обязательно!

              согласен - должна,но это не от нас зависит, а лично от Путина, а он уверен, что Израиль имеет косвенное отношение к трагедии, так что мы скорее всего утремся.
        3. purple Офлайн
          purple Сегодня, 15:30
          +11
          Цитата: Арон Заави
          Израиль провел расследование под контролем премьер министра и готов предоставить данные о том,что когда был открыт огонь сирийским ПВО, которое сбило российский самолет, израильские самолеты были уже на территории Израиля. Сирийское ПВО вело продолжительный и не прицельный огонь. На момент проведения операции , российский самолет был на значительном удалении от нее. АОИ выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью российского самолета и предоставляет российской стороне всю информацию.

          Сами то в это верите?
          1. Арон Заави Офлайн
            Арон Заави Сегодня, 15:33
            -7
            Цитата: purple

            Сами то в это верите?

            Тут надо не верить,а знать. С учетом массы средств технического контроля, если такие данные имеются их передадут вашему МО и уже оно должно делать выводы.
            1. purple Офлайн
              purple Сегодня, 15:35
              +23
              Цитата: Арон Заави
              Тут надо не верить,а знать. С учетом массы средств технического контроля, если такие данные имеются их передадут вашему МО и уже оно должно делать выводы.

              Не у Вас одних есть данные технического контроля.... И наше МО опираясь на наши данные уже сделало свои выводы....
              ваши как бы и не нужны
              1. Арон Заави Офлайн
                Арон Заави Сегодня, 15:46
                -10
                Цитата: purple
                Цитата: Арон Заави
                Тут надо не верить,а знать. С учетом массы средств технического контроля, если такие данные имеются их передадут вашему МО и уже оно должно делать выводы.

                Не у Вас одних есть данные технического контроля.... И наше МО опираясь на наши данные уже сделало свои выводы....
                ваши как бы и не нужны

                Ну вот и стоит сравнить ваши и наши данные.
                1. Prjanik Офлайн
                  Prjanik Сегодня, 16:22
                  +5
                  Цитата: Арон Заави
                  Цитата: purple
                  Цитата: Арон Заави
                  Тут надо не верить,а знать. С учетом массы средств технического контроля, если такие данные имеются их передадут вашему МО и уже оно должно делать выводы.

                  Не у Вас одних есть данные технического контроля.... И наше МО опираясь на наши данные уже сделало свои выводы....
                  ваши как бы и не нужны

                  Ну вот и стоит сравнить ваши и наши данные.
                  Арон, уважуха за вашу адекватность. Безусловно все данные будут проанализированы, там и посмотрим кто и где был. Вот только предупреждение всего за 1 минуту об атаке на объекты в Латакии, где у нас 2 базы и много чего плавает и летает, мне подозрительно. Достаточно, чтобы наше ПВО вас не тронуло, а сирийское открыло огонь по всему в воздухе, не на это ли был расчёт.
                  1. Русский ватник Офлайн
                    Русский ватник Сегодня, 16:39
                    +4
                    Конечно уважуха, но... Сколько раз евреи делали круглые глаза типа мы не при делах... И сейчас бы сделали, но не получается... Вот только один момент. В каком регламенте указана всего минута? А больше всего мне понравился пассаж про Хезболлу... У них что, ПВО есть,или просто пыль в глаза пустить надо?
                    1. Prjanik Офлайн
                      Prjanik Сегодня, 17:00
                      +1
                      Цитата: Русский ватник
                      Конечно уважуха, но... Сколько раз евреи делали круглые глаза типа мы не при делах... И сейчас бы сделали, но не получается... Вот только один момент. В каком регламенте указана всего минута? А больше всего мне понравился пассаж про Хезболлу... У них что, ПВО есть,или просто пыль в глаза пустить надо?
                      "В российском Минобороны отметили, что Израиль заранее не предупредил российский штаб группировки о нанесении удара по Сирии, по "горячей линии" уведомление поступило менее чем за минуту до нанесения удара, что не позволило вывести российский Ил-20 из-под удара."
                      Какие ещё регламенты, видимо есть договорённости о предупреждении, а конкретно за какое время -это дело израильтян. Только делать это менее чем за минуту до удара в нашей зоне ответственности, где этого не ждали, похоже на подставу. Как бы все Ил-20 видели и знают о прецедентах перенаведения ракет С-200 на крупные лайнеры.
                  2. Kurare Офлайн
                    Kurare Сегодня, 16:55
                    +1
                    Цитата: Prjanik
                    Вот только предупреждение всего за 1 минуту об атаке на объекты в Латакии, где у нас 2 базы и много чего плавает и летает, мне подозрительно.

                    hi Как с моей стороны - именно в точку. Либо летаем и никого не трогаем, при этом предупреждаем заранее, либо летаем, но всегда держимся одной рукой за кольцо катапульты. А бомбили в этот раз слишком близко от российских авиабаз...
                    1. Prjanik Офлайн
                      Prjanik Сегодня, 17:07
                      +1
                      Цитата: Kurare
                      Цитата: Prjanik
                      Вот только предупреждение всего за 1 минуту об атаке на объекты в Латакии, где у нас 2 базы и много чего плавает и летает, мне подозрительно.

                      hi Как с моей стороны - именно в точку. Либо летаем и никого не трогаем, при этом предупреждаем заранее, либо летаем, но всегда держимся одной рукой за кольцо катапульты. А бомбили в этот раз слишком близко от российских авиабаз...
                      Нужна расширенная бесполётная зона над нашими базами, и чтобы там работало только наше ПВО, жаль только, что у нас "пока гром не грянет.."
                      1. Kurare Офлайн
                        Kurare Сегодня, 17:18
                        +1
                        Если честно, я думал, что так оно и есть. В конце-концов, для чего все эти С-300, С-400. Тем более, на радарах должно было быть видно, что атакуют F-16, а это - в притирку к российским базам.
                        Вполне понимаю, что как раз там и Иран и Хизболла свои склады и базы поставили и понимаю желание Израиля их уничтожить. Но тут они явно "переборщили". Очень хочется надеятся, что МО из этого сделает правильные выборы.

                        P.S.: светлая память погибшим солдатам и соболезнования их родным и близким...
                  3. Пётр Иванов Офлайн
                    Пётр Иванов Сегодня, 18:06
                    0
                    На таких тонкостях хлюзда и выходит наружу!
            2. Маз Онлайн
              Маз Сегодня, 17:27
              0
              Пойдите лучше Арон и проверьте....
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: purple

              Сами то в это верите?

              Тут надо не верить,а знать. С учетом массы средств технического контроля, если такие данные имеются их передадут вашему МО и уже оно должно делать выводы.

              Свое домашнее бомбоубежище... Велосипеды приберите, водичкой затарьтесь, консервами...
        4. vkl.47 Офлайн
          vkl.47 Сегодня, 15:30
          +18
          Да только не сходится что то.почему нам сообщили только за минуту до атаки?вообще надо всё это прекращать.сбивать всё что стреляет по сирийской земле.террористов на территории Израиля ведь не бомбит никто кроме Израиля.ведь так
        5. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 15:30
          +11
          Цитата: Арон Заави
          ...Израиль провел расследование под контролем премьер министра и готов предоставить данные о том,что когда был открыт огонь сирийским ПВО, которое сбило российский самолет, израильские самолеты были уже на территории Израиля. Сирийское ПВО вело продолжительный и не прицельный огонь. На момент проведения операции , российский самолет был на значительном удалении от нее. АОИ выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью российского самолета и предоставляет российской стороне всю информацию...

          Арон hi
          Написать можно всё что угодно - бумага всё стерпит.
          Фокус в том, что там Ваши (израильские) самолёты вообще делали?
          ...По мнению Израиля, в том, что во время ночной атаки израильских F-16 в сирийской провинции Латакия был сбит российский самолет, виноваты исключительно "режим Асада", Тегеран и Хезболла...

          Стрелки можно перевести и на расположение звёзд на небе.
        6. Мар.Тира Офлайн
          Мар.Тира Сегодня, 15:37
          +24
          Цитата: Арон Заави
          Израиль провел расследование

          Россия тоже провела расследование.И извините вы врёте.На карте хорошо видно что F-16 прячется за Ил-20 а потом наносит удар.Вы трусы...
          1. тлауикол Онлайн
            тлауикол Сегодня, 16:42
            +7
            Цитата: Мар.Тира
            Цитата: Арон Заави
            Израиль провел расследование

            Россия тоже провела расследование.И извините вы врёте.На карте хорошо видно что F-16 прячется за Ил-20 а потом наносит удар.Вы трусы...

            трусы это те, кто послал своих солдат защищать чужую страну и не защищает ни Сирию, ни Иран, ни Хезбаллу, ни свои базы, ни даже собственных солдат !
            представьте что погибли 15 американских солдат или евреев ! они перепашут любого вдоль и поперек, а мы финики перестанем покупать. трусы это те, кто предал всех своих союзников, а теперь и солдат
            1. Пётр Иванов Офлайн
              Пётр Иванов Сегодня, 18:13
              +1
              Как есть, ИСТИННО! Путин?! Слышишь?
          2. Комментарий был удален.
        7. Irokez Онлайн
          Irokez Сегодня, 15:38
          +8
          Да ясный перец, разве евреи были когда-либо виноваты в чём-либо. Типа "Мы ту ни причём", а потом "А нас-то за что" и так далее. Короче нагадили и убежали, а другие вляпались. Понятно, что не сбивали наш самолёт, но спровоцировали, чтоб другие сбили.
          Даже у Высоцкого тонко подмечено: - "Но виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей Жираф большо-о-о-о-й - ему видней".
          Неужели Вы не можете даже эту подлянку признать и именно из-за этого Вас не любят. (Ничего личного просто констатация фактов)
          1. Nikolaevich I Офлайн
            Nikolaevich I Сегодня, 15:52
            +7
            Цитата: Irokez
            (Ничего личного просто констатация фактов

            Это мировая констатация фактов ! Израиль давно "присвоил" себе право творить подлость и при этом прикидываться "мягким и пушистым"...
        8. Опер Онлайн
          Опер Сегодня, 15:43
          +6
          Израиль скорбит?! Более трусливого лицемерия представить себе трудно! Скорбеть по настоящему и искренне Израиль будет вынужден позже. Скорбь эта будет горькой вдвойне т.к.вызвана собственной глупостью и чванством!
          Месть это блюдо, которое подают холодным, господа.
          1. Skarpzd Офлайн
            Skarpzd Сегодня, 15:49
            +6
            холодным - возможно. тухлым - вряд ли.
          2. Karabin Офлайн
            Karabin Сегодня, 17:28
            0
            Цитата: Опер
            Месть это блюдо, которое подают холодным, господа.

            Сколько пафоса,Опер! Турки "помидорами не отделались", евреи "не отделаются редиской и клубникой". Фсё!
        9. vatov Офлайн
          vatov Сегодня, 15:46
          +2
          Словоблудие без доказательств!!!
        10. Николай Фёдоров Офлайн
          Николай Фёдоров Сегодня, 15:57
          +5
          Цитата: Арон Заави
          Израиль провел расследование под контролем премьер министра и готов предоставить данные о том,что когда был открыт огонь сирийским ПВО, которое сбило российский самолет, израильские самолеты были уже на территории Израиля. Сирийское ПВО вело продолжительный и не прицельный огонь. На момент проведения операции , российский самолет был на значительном удалении от нее. АОИ выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью российского самолета и предоставляет российской стороне всю информацию.

          Шойгу сказал, что вина за 15 погибших военнослужащих целиком и полностью лежит на Израиле. Шойгу просто так болтать не станет. Прежде чем Шойгу рот откроет, он от своих спецов получит достовернейшую информацию.
          Ну, а что евреи? Евреи лишь поют свою национальную песню "А мы тут не при чём"...
          1. Henderson Офлайн
            Henderson Сегодня, 17:08
            +1
            .
            Цитата: Николай Фёдоров
            Шойгу просто так болтать не станет. Прежде чем Шойгу рот откроет, он от своих спецов получит достовернейшую информацию.

            Вы уж определитесь, кто болтун, Шойгу или Путин. Ибо оба заявляют прямо противоположные вещи:

            Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии Россия подготовит «шаги, которые заметят все». Его слова передает «Интерфакс».

            Президент попросил не сравнивать гибель Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в ноябре 2015 года. Он подчеркнул, что тогда «турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет».

            «Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — сказал Путин
            1. Николай Фёдоров Офлайн
              Николай Фёдоров Сегодня, 17:43
              +2
              Цитата: Henderson
              .
              Цитата: Николай Фёдоров
              Шойгу просто так болтать не станет. Прежде чем Шойгу рот откроет, он от своих спецов получит достовернейшую информацию.

              Вы уж определитесь, кто болтун, Шойгу или Путин. Ибо оба заявляют прямо противоположные вещи:

              Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии Россия подготовит «шаги, которые заметят все».
              «Здесь это, скорее, похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — сказал Путин

              И как это Вы умудрились рассмотреть в словах Путина и в словах Шойгу прямо противоположные вещи? Где это Вы увидели, как Шойгу говорит об уничтожении нашего самолёта израильским самолётом? Наши спецы чётко показали процесс сбития - кто, что, как и почему. Израильтяне в данном случае выступили провокаторами. Нечаянно или сознательно - в этом и предстоит разобраться расследованию.
              Хотя для Вас, Герман, всё это не имеет никакого значения. Какое там расследование? Зачем? У Вас Путин виноват изначально во всём. Без всяких расследований. И Вы говорите и пишете о вине Путина всегда, даже когда об этом и не говорят. Вы не обратили внимания, что я в своём комментарии ни слова про Путина не сказал? Не обратили... Но зато предложили мне определиться по поводу болтовни Путина... Внимательнее будьте на работе...
        11. margo2000 Офлайн
          margo2000 Сегодня, 16:28
          -4
          Это всё не правда! Читайте что сказал Шайгу, он всегда говорит правду.
          1. тлауикол Онлайн
            тлауикол Сегодня, 17:07
            -2
            Нет, только на 50%, так-как сам наполовину еврей
        12. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 16:32
          +4
          Думается наши средства объективного контроля говорят о другом,иначе бы наше МО не выступило с таким заявление.
        13. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 16:33
          +4
          Цитата: Арон Заави
          Ну как бы так.

          יקרי התחקיר שבוצעו בכל הרמות, כולל ברמת ראש הממשלה, עולה כי בוצע ירי נ"מ נרחב ולא מדויק של צבא סוריה. אותו ירי הביא לפגיעה במטוס הרוסי ולנפילתו. בצה"ל אמרו כי כאשר צבא סוריה שיגר את אש הנ"מ, מטוסי חיל האוויר היו כבר בשטח ישראל. עוד אמרו כי בזמן התקיפה של היעד בלטקיה, המטוס הרוסי שנפגע לא היה במרחב הפעולה והיה רחוק ממנו. "סוללות הנ"מ הסוריות ירו ללא אבחנה ולהבנתנו לא טרחו לוודא שאין מטוסים רוסיים במרחב", נמסר. "ישראל תעביר לממשלת רוסיה את כל המידע הנחוץ לבירור האירוע ולאישוש העובדות כפי שעלה בתחקיר צה"ל".



          https://m.ynet.co.il/Articles/5353648


          Израиль провел расследование под контролем премьер министра и готов предоставить данные о том,что когда был открыт огонь сирийским ПВО, которое сбило российский самолет, израильские самолеты были уже на территории Израиля. Сирийское ПВО вело продолжительный и не прицельный огонь. На момент проведения операции , российский самолет был на значительном удалении от нее. АОИ выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью российского самолета и предоставляет российской стороне всю информацию.

          Не удивлюсь, если это так.. Сирийские войны очень любят шмалять из огнестрельного оружия наугад.. возможно так же они хреначат и из с200, ракеты патроны им еще пришлют.. Но то, что вы вопреки всем международным правилам наносите удары по территории чужого государства .. за это конечно судить вас надо.. Ждем расследование данного инцидента, нужно сопоставить ваши данные и наши..
        14. Ростов Папа Офлайн
          Ростов Папа Сегодня, 16:51
          0
          Опять умылись, дальше будет только хуже....
        15. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 17:08
          +1
          каким надо быть дятлом, чтобы перепутать крупный медленный самолет, летящий профилем посадки на 5 км и ф-16, идущий профилем ухода из-под атаки? Это я к тому, что , сирийцы, как их не ругай, не полные и.диоты, чтобы так путать цели. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что попадание их ракеты - это их ошибочный выстрел или какое-то неумение, тем более, что наверняка офицер был в курсе, что ил-20 должен быть там.
        16. Николай Фёдоров Офлайн
          Николай Фёдоров Сегодня, 17:59
          0
          Цитата: Арон Заави
          Ну как бы так.
          יקרי התחקיר שבוצעו בכל הרמות, כולל ברמת ראש הממשלה, עולה כי בוצע ירי נ"מ נרחב ולא מדויק של צבא סוריה. אותו ירי הביא לפגיעה במטוס הרוסי ולנפילתו. בצה"ל אמרו כי כאשר צבא סוריה שיגר את אש הנ"מ, מטוסי חיל האוויר היו כבר בשטח ישראל. עוד אמרו כי בזמן התקיפה של היעד בלטקיה, המטוס הרוסי שנפגע לא היה במרחב הפעולה והיה רחוק ממנו. "סוללות הנ"מ הסוריות ירו ללא אבחנה ולהבנתנו לא טרחו לוודא שאין מטוסים רוסיים במרחב", נמסר. "ישראל תעביר לממשלת רוסיה את כל המידע הנחוץ לבירור האירוע ולאישוש העובדות כפי שעלה בתחקיר צה"ל".
          .

          Зачем Вы тут такие убийственные аргументы выкладываете?! Смею Вас уверить, что большинство тут собравшихся даже не поняли на каком языке Вы так красочно саргументировали... Отвечу Вам тогда на древне-монгольском. Люблю, знаете, по вечерам усесться в тиши своего кабинета, да почитать на древне-монгольском...
          Ну, как? Согласны? Здесь как раз всё по полочкам разложено - какой самолёт, откуда и куда заходил, и каким образом ракета оказалась не в фюзеляже еврейского самолёта... Всё очень подробно расписано. Можете перепроверить.
        17. Пётр Иванов Офлайн
          Пётр Иванов Сегодня, 18:02
          0
          Вы эти легенды отходные детушкам на ночь рассказывайте!
          Всю эту диверсионно-военную акцию заранее продумали подготовили и провели в нужный час! Тут дураков нет! Мы воюем не первый век, и умысел и "уши ваших" сионистов, без увеличительного стекла видны!
      2. Skarpzd Офлайн
        Skarpzd Сегодня, 15:31
        +4
        терзают смутные сомнения.... если сирийцы умудрились сбить наш ИЛ (это не тот там РЭБ который томагавки юсовоские пачками приземлял?) стареньким С-200, то поставь мы им С-300 они нас без ВКС отставят к чертям собачьим...
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 15:32
          +4
          Он не РЭБ а РЭР.
          1. Skarpzd Офлайн
            Skarpzd Сегодня, 15:38
            -1
            возможно я не прав. по елевизору сказали РЭБ
        2. Николай Николаевич Офлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 16:15
          +1
          Цитата: Skarpzd
          если сирийцы умудрились сбить наш ИЛ (это не тот там РЭБ который томагавки юсовоские пачками приземлял?)

          Дело в том, что он нашим ПВО помехи по определению ставить не должен, а нацеливаться на РЭО атакующей стороны, так, что по сути он и мог бы поставить помех и С200 если бы знал и задача стояла, а так он ни как не должен мешать ПВО своей. request
      3. dauria Офлайн
        dauria Сегодня, 15:39
        +11
        Ответка за подставу должна быть такой же.


        Для начала попросите Путина записать Израиль в "противники". Согласится ? Между Сирией и Израилем война , всё по честному. А вот наших военных в скотское положение наше же руководство поставило .
      4. антивирус Офлайн
        антивирус Сегодня, 15:55
        +2
        чем и будет отличаться возрождающаяся сверхдержава от регионального игрока

        сколько времени надо для "ответки" и какой она будет?
    2. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 15:27
      +6
      Цитата: wiatr
      на ответку нужно время.

      Лет сорок хватит?
      А то с хохлами уже пятый год право на холодке держим, и конца этому не видно, а тут и вовсе "партнёры".
    3. Навигатор 1 Офлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 15:28
      +1
      Да вы мечтатель.
    4. BAI Офлайн
      BAI Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: wiatr
      на ответку нужно время. а нам ведь хочется все чтоб месть была немедленной..

      Месть - это блюдо, которое подают холодным.
      1. Ростов Папа Офлайн
        Ростов Папа Сегодня, 17:01
        +2
        Месть - это блюдо, которое подают холодным.

        Ага, ждем ледниковый период, сосульки будут висеть везде, соси сколько хочешь .
    5. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 16:46
      +3
      Раньше я просто считал Израиль террористическим государством. А теперь, я чувствую, как становлюсь антисемитом.
    6. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 16:47
      +2
      Путин только что заявил, что "ответок" не будет! Будут... ну как их... ах да! -согласования!
      Блин, аж противно! Верьховный типа ко-ко-коман-дАющий!!! sad
    7. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 16:53
      +3
      Цитата: wiatr
      на ответку нужно время.

      не будет ответки- Путин сказал "это трагическая случайность".
      1. Был Мамонт Офлайн
        Был Мамонт Сегодня, 16:57
        +3
        Цитата: Silvestr
        не будет ответки- Путин сказал "это трагическая случайность".

        " Она утонула." Помните?
      2. _Ugene_ Офлайн
        _Ugene_ Сегодня, 17:03
        +1
        возможно что действительно сирийцы облажались а евреи непричем, тогда почему так уверенно Шойгу всю ответственность на Израиль возложил? Складывается впечатление что Шойгу руководствовался данными технического контроля а Путин политической целесообразностью
        1. Silvestr Онлайн
          Silvestr Сегодня, 17:08
          +2
          Цитата: _Ugene_
          почему так уверенно Шойгу всю ответственность на Израиль возложил?

          а на кого ему вину возлагать? На себя? Не кошерно. Сирийцы- наши подопечные, как выставить их виновными? А вопросов много:
          взаимодействие наших с ПВО Сирии, система принятия решения, оповещение,
          кто дал команду на пуск, если "Ил" шел на посадку?
    8. Jovanni Офлайн
      Jovanni Сегодня, 17:15
      +1
      Вон ВВП уже ответил. "Цепь трагических обстоятельств", говорит. Такие вот дела. Сколько лет прошло как подлодка "Курск" просто утонула? Ничего не меняется. Теперь самолет просто упал из-за "цепи трагических обстоятельств". Ну не расстраивать же израильских друзей! А вы говорите "месть"...
  2. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 15:17
    +9
    Не важно, что ответил Израиль, важен наш, фактический ответ этим "умникам".
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 15:21
      +16
      Наш ответ - болтовня по телефону и в МИДе, с Израилем.
      1. Пётр Иванов Офлайн
        Пётр Иванов Сегодня, 16:49
        +2
        Кто бы из Советских граждан сомневался! Капиталисты РеФе и сионисты израиля - близнецы братья! Мы говорим: сионизм, подразумеваем фашизм и капитализм!
    2. Skarpzd Офлайн
      Skarpzd Сегодня, 15:21
      +5
      ответ от шойгу уже был. других не будет. ну ежели только помидоры какие....
      1. lis-ik Офлайн
        lis-ik Сегодня, 15:31
        +4
        Цитата: Skarpzd
        ответ от шойгу уже был. других не будет. ну ежели только помидоры какие....

        Впервые в жизни жалею, что я не еврей! Можно только поучиться у сынов израиля тому, как можно достойно себя вести в любых ситуациях и реально влиять на свою страну, политиков и соседей, где честными выборами, где силой и волей к победе ни смотря ни на что и окружающий мир. Где можно не жалко блеять продажным политикам, а смело ставить свои интересы во главу угла. В общем и целом- Израиль это действительно осколок СССР по смелости и достоинству.
        1. Skarpzd Офлайн
          Skarpzd Сегодня, 15:42
          0
          что то в ваших словах есть.
        2. anjey Офлайн
          anjey Сегодня, 16:06
          +1
          Цитата: lis-ik
          Израиль это действительно осколок С0ССР п0о, смелости и достоинству.

          Любезный, от вас несет демагогией не по детски или вы действительно такой наивный субьект,израиль это 51 штат сша и действует под прикрытием и согласованием с Дядей Сэмом, и не надо героизировать его шакалью тактику а тем более- это фашиствующее "государство под прикрытием"....
          1. тлауикол Онлайн
            тлауикол Сегодня, 16:32
            +3
            шакалья тактика, это договориться с Сирией о взаимопомощи и защите, и одновременно с Израилем, мол, бомбите что хотите и когда хотите, только нас предупреждайте !
        3. DREDD Онлайн
          DREDD Сегодня, 16:11
          +2
          Впервые в жизни жалею, что я не еврей! Можно только поучиться у сынов израиля тому, как можно достойно себя вести в любых ситуациях и реально влиять на свою страну, политиков и соседей, где честными выборами, где силой и волей к победе ни смотря ни на что и окружающий мир. Где можно не жалко блеять продажным политикам, а смело ставить свои интересы во главу угла. В общем и целом- Израиль это действительно осколок СССР по смелости и достоинству.
          Лол, уж я бы не стал учиться у сынов израиля ничему, так как все видимые успехи и их единство определяется только одним фактором - ШОВИНИЗМОМ. Представляю картину: все жители России вдруг стали жить по Талмуду, процент антисемитов в стране - 100%; 3/4 станы немедленно валят в другие страны, чтобы подсидеть впоследствие тамошних клановых богатеев, в этом нашим помогают новообретенные качества русских - лесть, заискивание, ложь, мимикрия под местное население обязательно; Так же русские отбрасывают всякую мораль по отношению ко всем другим нациям, становятся законченными космополитами, животные инстинкты отныне доминируют и т.д.
          Ну, а с "осколок СССР по смелости" это Вы переборщили, кто ж будет трусить когда у тебя за спиной целый гегемон планеты?
        4. Опер Онлайн
          Опер Сегодня, 16:14
          0
          Цитата: lis-ik
          Впервые в жизни жалею, что я не еврей! Можно только поучиться у сынов израиля тому, как можно достойно себя вести в любых ситуациях и реально влиять на свою страну, политиков и соседей, где честными выборами, где силой и волей к победе ни смотря ни на что и окружающий мир. Где можно не жалко блеять продажным политикам, а смело ставить свои интересы во главу угла. В общем и целом- Израиль это действительно осколок СССР по смелости и достоинству

          ... при помощи американского оружия и за американской спиной да еще из за угла устраивать массовые бойни палестинского и ливанского народов! Быть виновником смерти 1 500 людей включая детей в лагерях Сабра и Шатила. Сбрасывать на Бейрут тонны американских бомб с американских самолетов. Получать миллиарды и миллиарды долларов от США уничтожая палестинские лагеря в Ливане будучи настоящим сионистским террористом! Устраивать настоящий геноцид палестинцев! Вспомните историю этого "прекрасного" государства коим вы восхищаетесь! Массовые теракты в отношении британцев, чтобы получить контроль над Палестиной. Уничтожение отеля Царь Давид. Обстрелы британских рабочих и чиновников. Убийство графа Бернадотта только за то, что он осмелился сообщить миру о сионистском терроризме и о массовых убийствах сионистских банд! Таких, как Штерн и Иргун. А резню в деревне Дейр Ясин вспомнить не хотите прежде чем сравнивать это государство с Советским Союзом?!?! Я не поклонник СССР вы все знаете, но проводить такие вот аналогии это настоящее кощунство! Да еще в день гибели из за израильской подлости 15 - ти наших военнослужащих! /Очень хочется, чтобы человек сказавший это оказался просто неумным. Дай Бог, чтобы такими же недалекими оказались люди ставившие ему плюсы. В противном случае я даже не знаю, как их назвать?!
          Цитата: lis-ik
          Впервые в жизни жалею, что я не еврей!

          Евреем вы не станете уже никогда, а русским вероятно уже быть перестали.
          1. Krasnodar Офлайн
            Krasnodar Сегодня, 16:33
            -2
            Цитата: Опер
            Цитата: lis-ik
            Впервые в жизни жалею, что я не еврей! Можно только поучиться у сынов израиля тому, как можно достойно себя вести в любых ситуациях и реально влиять на свою страну, политиков и соседей, где честными выборами, где силой и волей к победе ни смотря ни на что и окружающий мир. Где можно не жалко блеять продажным политикам, а смело ставить свои интересы во главу угла. В общем и целом- Израиль это действительно осколок СССР по смелости и достоинству

            ... при помощи американского оружия и за американской спиной да еще из за угла устраивать массовые бойни палестинского и ливанского народов! Быть виновником смерти 1 500 людей включая детей в лагерях Сабра и Шатила. Сбрасывать на Бейрут тонны американских бомб с американских самолетов. Получать миллиарды и миллиарды долларов от США уничтожая палестинские лагеря в Ливане будучи настоящим сионистским террористом! Устраивать настоящий геноцид палестинцев! Вспомните историю этого "прекрасного" государства коим вы восхищаетесь! Массовые теракты в отношении британцев, чтобы получить контроль над Палестиной. Уничтожение отеля Царь Давид. Обстрелы британских рабочих и чиновников. Убийство графа Бернадотта только за то, что он осмелился сообщить миру о сионистском терроризме и о массовых убийствах сионистских банд! Таких, как Штерн и Иргун. А резню в деревне Дейр Ясин вспомнить не хотите прежде чем сравнивать это государство с Советским Союзом?!?! Я не поклонник СССР вы все знаете, но проводить такие вот аналогии это настоящее кощунство! Да еще в день гибели из за израильской подлости 15 - ти наших военнослужащих! /Очень хочется, чтобы человек сказавший это оказался просто неумным. Дай Бог, чтобы такими же недалекими оказались люди ставившие ему плюсы. В противном случае я даже не знаю, как их назвать?!
            Цитата: lis-ik
            Впервые в жизни жалею, что я не еврей!

            Евреем вы не станете уже никогда, а русским вероятно уже быть перестали.

            1) Ещё раз соболезнования семьям погибших и светлая память летчикам!
            2) В Сабре и Шатиле погибло 300-400 человек от рук ливанских христиан, израильтяне не вмешивались. Почему не вмешивались? Потому что до этого палестинцы также массово резали христиан в Ливане.
            3) Геноцид палестинцев оч странный, т.к. их численность под израильскрй оккупацией увеличилась, а продолжительность жизни выросла.
            4) Британских рабочих на территории подмандатной Палестины не было. Были солдаты и чиновники.
            5) Графа убили из-за его позиции по Иерусалиму и Негеву - он хотел передать это арабам.
            6) В Дейр-Ясин большинство убитых были вооруженными людьми, к сожалению - погибли и мирные люди.
            7) По данным израильского МО - самолеты Хейль Авира на момент трагической гибели российского самолёта находились над территорией Израиля.
            1. Маз Онлайн
              Маз Сегодня, 17:38
              +1
              Да нам по барабану, где потом ваши самолеты были, хоть в Вашингтоне.
              Цитата: Krasnodar
              Цитата: Опер
              Цитата: lis-ik
              Впервые в жизни жалею, что я не еврей! Можно только поучиться у сынов израиля тому, как можно достойно себя вести в любых ситуациях и реально влиять на свою страну, политиков и соседей, где честными выборами, где силой и волей к победе ни смотря ни на что и окружающий мир. Где можно не жалко блеять продажным политикам, а смело ставить свои интересы во главу угла. В общем и целом- Израиль это действительно осколок СССР по смелости и достоинству

              ... при помощи американского оружия и за американской спиной да еще из за угла устраивать массовые бойни палестинского и ливанского народов! Быть виновником смерти 1 500 людей включая детей в лагерях Сабра и Шатила. Сбрасывать на Бейрут тонны американских бомб с американских самолетов. Получать миллиарды и миллиарды долларов от США уничтожая палестинские лагеря в Ливане будучи настоящим сионистским террористом! Устраивать настоящий геноцид палестинцев! Вспомните историю этого "прекрасного" государства коим вы восхищаетесь! Массовые теракты в отношении британцев, чтобы получить контроль над Палестиной. Уничтожение отеля Царь Давид. Обстрелы британских рабочих и чиновников. Убийство графа Бернадотта только за то, что он осмелился сообщить миру о сионистском терроризме и о массовых убийствах сионистских банд! Таких, как Штерн и Иргун. А резню в деревне Дейр Ясин вспомнить не хотите прежде чем сравнивать это государство с Советским Союзом?!?! Я не поклонник СССР вы все знаете, но проводить такие вот аналогии это настоящее кощунство! Да еще в день гибели из за израильской подлости 15 - ти наших военнослужащих! /Очень хочется, чтобы человек сказавший это оказался просто неумным. Дай Бог, чтобы такими же недалекими оказались люди ставившие ему плюсы. В противном случае я даже не знаю, как их назвать?!
              Цитата: lis-ik
              Впервые в жизни жалею, что я не еврей!

              Евреем вы не станете уже никогда, а русским вероятно уже быть перестали.

              1) Ещё раз соболезнования семьям погибших и светлая память летчикам!
              2) В Сабре и Шатиле погибло 300-400 человек от рук ливанских христиан, израильтяне не вмешивались. Почему не вмешивались? Потому что до этого палестинцы также массово резали христиан в Ливане.
              3) Геноцид палестинцев оч странный, т.к. их численность под израильскрй оккупацией увеличилась, а продолжительность жизни выросла.
              4) Британских рабочих на территории подмандатной Палестины не было. Были солдаты и чиновники.
              5) Графа убили из-за его позиции по Иерусалиму и Негеву - он хотел передать это арабам.
              6) В Дейр-Ясин большинство убитых были вооруженными людьми, к сожалению - погибли и мирные люди.
              7) По данным израильского МО - самолеты Хейль Авира на момент трагической гибели российского самолёта находились над территорией Израиля.
              1. Krasnodar Офлайн
                Krasnodar Сегодня, 18:14
                -1
                Цитата: Маз
                Да нам по барабану, где потом ваши самолеты были, хоть в Вашингтоне.

                Ну если Вам, хозяину жизни, по барабану, то Израилю хана laughing
          2. Керенский Онлайн
            Керенский Сегодня, 17:31
            -1
            Да еще в день гибели из за израильской подлости 15 - ти наших военнослужащих! /Очень хочется, чтобы человек сказавший это оказался просто неумным.

            Игорь! Хотел промолчать, но не смог. У Вас очень интересный задел, приводите малоизвестные факты, чувствуется, - человек готовился, изучал проблему.....С удовольствием бы ознакомился с Вашими наработками, если не жалко.
            Но где подлость-то израильская?!!! Да, ребят жалко, но мы все знаем, на что идём, когда встаём с дивана...Честь и Слава ребятам и вечная память.
            Но подлости иудейской я тут не вижу... Борт снесли сирийцы, так? Находился он там ДО появления израильской авиации, так? И на экранах он был как родной. Ракета по ЭПР перенацелилась? А оператор козявки доедал?
            Давайте уж будем честными перед собой.
        5. Комментарий был удален.
      2. антивирус Офлайн
        антивирус Сегодня, 15:56
        0
        редис по дешевке--уже хорошо
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 15:19
    +4
    Запустили "хуцпу"... Сделали "большие глаза"... Думаете, поможет?
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 15:38
      +8
      поможет конечно же...какие могут быть сомнения...
      как аргумент, ознакомьтесь с российским списком форбс...
  4. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 15:20
    +13
    Вот, СУ-24 было мало. Почему ИЛ шёл без прикрытия, кто позволил израильтянам подойти так близко, что боеголовка С-200 захватила более контрастную цель ? Фамилии в студию! bully
    1. tomket Офлайн
      tomket Сегодня, 15:23
      +14
      Цитата: Dzafdet
      Фамилии в студию!

      Наверное сапог, который сейчас рулит ВКС , и который так и не сумел выстроить объединенное ПВО даже в одной провинции Сирии.
      1. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: tomket
        Цитата: Dzafdet
        Фамилии в студию!

        Наверное сапог, который сейчас рулит ВКС , и который так и не сумел выстроить объединенное ПВО даже в одной провинции Сирии.

        Очень "здравое" размышление. А теперь представьте, что в Сирии наши ВКС сбивают самолёт Израиля или США (не после вчерашней трагедии конечно, а до этого). Есть сомнения, где оказался бы, отдавший приказ? И какую "козью морду" бы ему устроили. Кто хочет оказаться на месте любого командира в Сирии и взять такую ответственность на себя? Хватит уже вилять задами. Фамилию вы знаете. Путин эта фамилия. Отправил туда военных, в эпицентр боя (именно точь в точь как про ИЛ говорит МО), бить ни по кому нельзя (за исключением отдельных бармалеев и то с оглядкой), все у нас там "партнеры". Партнер Нетаньяху, партнер Трамп, партнер Эрдоган, партнер Рухани. Не до фига партнёров у дяди Вовы на одну Сирию? А "партнеры" задорно пытаются навешать друг-другу люлей и все это через головы наших военных. А "партнеров" трогать не моги! Это и должно когда-то было произойти, даже просто случайно должны были на нас уронить. Либо наши ОДНОЗНАЧНО сбивают все, что посчитают для себя представляющим опасность, либо это будет повторяться. Какую угодно выстройте систему ПВО, без однозначного приказа сбивать, все это без полезно. Сколько раз 400-ку задействовали? Толку что она там есть. Фамилию они блин не знают.
    2. xxtiheroxx Офлайн
      xxtiheroxx Сегодня, 15:25
      +11
      а,какой де......л простите за ругань.стрелял ракетой в направлении ила?о чем думали?увернется?авось?да хрен с ними с израилем были не были.зачем стреляли зная что там ил?кто ответит мне?
      1. YJT Офлайн
        YJT Сегодня, 17:38
        -2
        А это вопрос тем, кто учил их стрелять.
    3. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 16:16
      +1
      позволил израильтянам подойти так близко, что боеголовка С-200 захватила более контрастную цель
      - дальностью действия С-200 поинтересуйтесь...
  5. А. Привалов Онлайн
    А. Привалов Сегодня, 15:21
    -23
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление, в котором возложила ответственность за гибель российского самолета-разведчика на Сирию и Иран.
    В армии признали, что самолеты ВВС Израиля нанесли накануне удар по научному центру, занятому разработкой оружия для Ирана и "Хизбаллы", в сирийской провинции Латакия. При этом в пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что когда сирийские силы ПВО открыли "беспорядочный огонь", израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии.

    "Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Асада. Израиль также считает, что Иран и группировка "Хизбалла" несут ответственность за это трагическое событие", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

    В заявлении также подчеркивается, что "ЦАХАЛ и российская армия выработали механизм предотвращения трений, который был согласован между лидерами стран и в последние годы доказал свою эффективность многократно". "Израиль также выражает соболезнование в связи с гибелью экипажа российского самолета, который был сбит в результате действий сирийских ПВО", — говорится в тексте документа.
    1. Комментарий был удален.
    2. udincev Офлайн
      udincev Сегодня, 15:27
      +7
      Цитата: А. Привалов
      В заявлении также подчеркивается, что "ЦАХАЛ и российская армия выработали механизм предотвращения трений, который был согласован между лидерами стран и в последние годы доказал свою эффективность многократно".
      Предупредили за минуту до факта. Так "механизмом предотвращения трений" предусмотрено? Сомневаюсь, что предусмотрено прикрываться российскими самолётами.
    3. Комментарий был удален.
    4. bulvas Офлайн
      bulvas Сегодня, 15:46
      +2
      Цитата: А. Привалов


      А. Привалов (Александр Привалов)


      Намек на то, что это провокация Хизболла, чтобы поссорить Россию с Израилем?

    5. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 15:58
      +1
      гениально
      кто кого должен уважать и уважить) без вопроса)
    6. мерцание Офлайн
      мерцание Сегодня, 16:31
      -1
      Увы, этот ответ для сына вашего сгодиться. Но вот российские военные совсем другого мнения и если это мнение победит, то Израилю конец.
    7. Korax71 Офлайн
      Korax71 Сегодня, 16:46
      0
      Александр.думается вряд ли кто то будет вас слушать.публике не важны нюансы.виновного уже назначили.могу только надеяться,что ваще мо передаст все необходимые сведения о случившемся и вместе разберутся что к чему.
  6. tomket Офлайн
    tomket Сегодня, 15:22
    +23
    Наши выразили озабоченность, Путин расстроился, Шойгу обеспокоился, Израиль извинился. Политес соблюден, тему можно закрывать.
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 15:50
      +8
      неее...рано закрывать...
      ещё депутаты с сенаторами слюнями микрофоны не обрызгали и ножками не потопали...
      интересно, что теперь то будут молвить еврейско-армянские "радеющие за Россию" в балагане соловьёва????...
      1. tomket Офлайн
        tomket Сегодня, 15:58
        0
        Цитата: kepmor
        неее...рано закрывать...
        ещё депутаты с сенаторами слюнями микрофоны не обрызгали и ножками не потопали...
        интересно, что теперь то будут молвить еврейско-армянские "радеющие за Россию" в балагане соловьёва????...

        Ах да, забыл. Ждем швал статей на Варфес с заголовками : "Россия жестко ответила Израилю за сбитый Ил", "Израиль застыл в ужасе от решения Путина", ""Ответка Израилю не заставила себя ждать", "Путин жестоко наказал Нетаньяху за Ил". Ну и истории на ночь , как наши сбили- уничтожили "спецнозаэродромобазу Израиля, которая была тайной, пруф нет, Израиль ничего такого даже не слышал, но вы верьте статье.
      2. alexsipin Офлайн
        alexsipin Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: kepmor
        еврейско-армянские "радеющие за Россию" в балагане соловьёва????

        Но вот уж армяне в этой ситуации совершенно не причем. Оставьте их в покое.
      3. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 17:46
        +1
        Цитата: kepmor
        неее...рано закрывать...
        ещё депутаты с сенаторами слюнями микрофоны не обрызгали и ножками не потопали...
        интересно, что теперь то будут молвить еврейско-армянские "радеющие за Россию" в балагане соловьёва????...

        Вот это точно. Включил новости, смотреть не возможно. В каждом чеканном слове диктора слышится звон стали: Путин заявил то, Шойгу заявил сё, МО заявило это. Без последствий не останется, оставляем за собой право и итог: Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии «цепью трагических случайностей». Я то как раз совсем не призываю бомбить Израиль, глупость это все. Но и вот этот звон "стальных" яиц (откуда они вообще у трусов) от лица людей, своими решениями, и приведших к этому, реально тошнит от лицемерия и сюрреализма. Выключил.
    2. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 15:59
      0
      молиться будут,
      все стороны
    3. alexmach Офлайн
      alexmach Сегодня, 16:39
      +1
      Израиль извинился

      Израиль то извинился? Шутить изволите?
  7. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 15:22
    0
    Что-то мутно все это.
    Где система свой чужой?
    Сирийцы не знали, что российский самолёт на посадку идёт?
    Почему стреляли, ведь на момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля?


    Впрочем, Израильские власти также выразили готовность передать России всю необходимую для проведения расследования информацию.
    1. vadimtt Офлайн
      vadimtt Сегодня, 15:28
      +6
      Что вы к этой системе свой-чужой привязались? Нет её на экспортных версиях.
      Плюс это-же арабы, по результатам войны 73-го года хорошо видно, как они ПВО пользуются, достается всем - и свои и чужим, почти в равной пропорции.
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 15:32
        +2
        Цитата: vadimtt
        Что вы к этой системе свой-чужой привязались?


        Потому что она есть.

        Цитата: vadimtt
        Нет её на экспортных версиях.


        Есть, по словам замкомандира зенитного ракетного полка и участник боевых действий в арабской республике.

        Цитата: vadimtt
        как они ПВО пользуются, достается всем - и свои и чужим, почти в равной пропорции.


        Ну тогда и Израиль не стоит винить..
        1. vadimtt Офлайн
          vadimtt Сегодня, 16:16
          +2
          Сейчас порылся в старых своих доках, удивительно, но на экспортном радаре подсветки цели 5Н62ВЭ стоит запросчик свой-чужой. Но вот насколько он совместим с современными российскими системами я не знаю (и никто не подскажет). Так что приношу извинения за первую часть своего поста, нервы-с hi
    2. alexsipin Офлайн
      alexsipin Сегодня, 16:11
      -4
      Цитата: АлександрК
      Где система свой чужой?
      Сирийцы не знали, что российский самолёт на посадку идёт?
      Почему стреляли, ведь на момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля?

      Примерно 50 лет назад была такая же история, когда египтяне по-ошибке сбили советский самолёт в аэропорту Каира.
      1. ranger Офлайн
        ranger Сегодня, 16:36
        +4
        Цитата: alexsipin
        Примерно 50 лет назад была такая же история, когда египтяне по-ошибке сбили советский самолёт в аэропорту Каира.

        История была, но с точностью до наоборот... ЗРДН из состава нашей 18-й дивизии ПВО, сбил египетский ИЛ-28 на подлете не к аэропорту, а авиабазе Cairo West. Дивизион находился на боевом дежурстве и самолет на запросы не отвечал...Знаю об этом не с чужих слов....На войне как на войне и она ошибок не прощает....
        1. alexsipin Офлайн
          alexsipin Сегодня, 16:49
          -1

          Цитата: ranger
          История была, но с точностью до наоборот... ЗРДН из состава нашей 18-й дивизии ПВО, сбил египетский ИЛ-28 на подлете не к аэропорту, а авиабазе Cairo West. Дивизион находился на боевом дежурстве и самолет на запросы не отвечал...Знаю об этом не с чужих слов....На войне как на войне и она ошибок не прощает....

          Спасибо за детали.
      2. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 17:06
        -1
        Русские сбили египетский в начале операции Кавказ
        Цитата: alexsipin
        Цитата: АлександрК
        Где система свой чужой?
        Сирийцы не знали, что российский самолёт на посадку идёт?
        Почему стреляли, ведь на момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля?

        Примерно 50 лет назад была такая же история, когда египтяне по-ошибке сбили советский самолёт в аэропорту Каира.
    3. тагил Офлайн
      тагил Сегодня, 16:13
      0
      Если ВВС Израиля совершали опасные манёвры возле нашего Ил-20, израильские самолёты отвечали на сигнал „я чужой“ и средства ПВО, запрашивая самолеты, которые находятся в районе нашего самолета, естественно получали сигнал „чужой“.

      Для средств ПВО Сирии это является нарушением границы и дает право на открытие огня
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. Сергей Медведев Онлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 15:22
    +6
    Надо отвечать Израилю не словами, а делами. Нефиг было устраивать полёты вблизи нашей базы. Пора Израилю понести свою меру ответственности, а не отмазываться.
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 15:59
      +2
      по их понятиям ответственность это удел гоев...коими они нас и считают...
      мол сами со своими сирийцами и виноваты...
      чисто по-иудейски...
    2. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 16:00
      -1
      это слабость мида-- не разорвали связку НАТО-Израиль или не настояли на разведении их действий в Латакии
      1. kepmor Офлайн
        kepmor Сегодня, 16:07
        0
        ну, наконец-то, нашли "стрелочника"...во всем виноват Лавров...
        а Путин, как всегда неудел...просто мимо проходил...
  10. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 15:25
    +8
    Надо перебить военные объекты Израиля, потом высказать соболезнования и сказать, что во всем виноват "режим Асада".
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 15:33
      0
      Цитата: мерцание
      Надо перебить военные объекты Израиля, потом высказать соболезнования и сказать, что во всем виноват "режим Асада".


      Не по сеньке шапка hi
      Даже СССР не стал отвечать, когда израильские самолеты в бою сбили советские самолёты.
      1. stone Онлайн
        stone Сегодня, 15:49
        +4
        Диванные войска вступили в бой. Им бесполезно что-то объяснять. Щас дойдет до массированного ядерного удара!
    2. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 15:33
      0
      Ну что за чушь...
      Надо просто запретить полёты и действительно уничтожать носители.
      Нынешнее руководство молодой страны на это никогда не пойдёт.
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 15:49
        -3
        Цитата: kakvastam
        Ну что за чушь...


        Операция римон - 20


        Цитата: kakvastam
        Надо просто запретить полёты и действительно уничтожать носители.


        Россия не сможет запретить winked
        Россия объявит войну Израилю? wink
        Израиль будет и дальше ударять по Сирии - это Россия в конечном итоге в гостях на Ближнем Востоке, а не Израиль.

        И дело не в военной силе России как таковой, а скорее в том, что это невыгодно в конечном итоге и самой России, так как стычка с Израилем даст повод не только новым санкциям против России и её изоляции , но и России выгодно уменьшить влияние Ирана в Сирии.


        Цитата: kakvastam
        Нынешнее руководство молодой страны на это никогда не пойдёт.


        Пойдёт, поэтому Россия работает с Израилем и прислушивается к нему.
    3. ranger Офлайн
      ranger Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: мерцание
      +8
      Надо перебить военные объекты Израиля

      "Быстро сварить обед и наступать на Сокаль." Похождения бравого солдата Швейка.... soldier
      Нам бы шашку, да коня, да на линию огня... Ща как встану с дивана.... am
  11. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:27
    +14
    Израиль бомбит независимое государство - Сирию, при этом оправдывая свои действия пропагандистскими заявления, про режим Асада и неся прочую чушь...

    Ни Сирия ни Иран ни Хезболла Израиль не атаковала...

    России нужно усиливать ПВО Сирии на столько, чтобы полностью сделать невозможными безнаказанную атаку на нее со стороны Израиля и стран НАТО...

    Я хочу видеть фотографии сбитых израильских самолетов, это стервятники этого заслуживают!!!
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 15:34
      +2
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Ни Сирия ни Иран ни Хезболла Израиль не атаковала...

      Ну, с этим Вы погорячились...
    2. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 15:34
      -6
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Израиль бомбит независимое государство - Сирию, при этом оправдывая свои действия пропагандистскими заявления, про режим Асада и неся прочую чушь...


      Израиль и Сирия в состоянии войны и поэтому оправдываться даже не имеет смысла.

      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Я хочу видеть фотографии сбитых израильских самолетов, это стервятники этого заслуживают!!!


      Посмотрите фотографии из арабо израильских войн wink
    3. ученый Офлайн
      ученый Сегодня, 15:38
      +4
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      видеть фотографии сбитых израильских самолетов, это стервятники этого заслуживают!!!

      Сбить самолет достаточно трудно, подставляться они не будут и делают все расчеты заранее. А вот уничтожить аэродромы базирования авиации Израиля после очередного удара по сирийским или российским объектам это достаточно легкий и доступный вариант с военной точки зрения. Ракета Калибр или Искандер под прикрытием Хибина или того-же РЭБ Ил-20 сможет легко преодолеть любой "железный купол".
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:52
        -4
        И через 10 минут сгорит Хмеймим и Тартус. И это самое меньшее ,что может быть
      2. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 15:54
        0
        Цитата: ученый
        А вот уничтожить аэродромы базирования авиации Израиля после очередного удара по сирийским или российским объектам это достаточно легкий и доступный вариант с военной точки зрения. Ракета Калибр или Искандер под прикрытием Хибина или того-же РЭБ Ил-20 сможет легко преодолеть любой "железный купол".


        И железный купол и пэтриот и хец и пращу Давида.

        То есть вы хотите, чтобы Россия объявила Израилю войну, так как в отличии от Израиля и Сирии, находящихся в состоянии войны, подобный удар России это объявление войны?
        Вы фантазировать, как я погляжу, очень любите hi
    4. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:53
      0
      Это физически нереально.
    5. shahor Офлайн
      shahor Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      России нужно усиливать ПВО Сирии на столько, чтобы полностью сделать невозможными безнаказанную атаку на нее со стороны Израиля и стран НАТО...


      Сколько еще российских самолетов будет сбито после усиления ПВО Сирии?
    6. YJT Офлайн
      YJT Сегодня, 17:51
      -1
      А где вы увидели независимое государство Сирию? Кто там только не хозяйничает, только не сирийцы.
      Россия так наувеличивала ПВО Сирии, что они сбивают российские самолёты.
  12. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 15:28
    +3
    Обтерли ноги об нашу озабоченность
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 16:12
      -1
      Мы о вас скоро вытрем обо всех в прямом смысле снова ещё несколько лет надо России . А евреям теперь походу пришла печалька.
      1. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 16:19
        -2
        Мы о вас скоро вытрем обо всех в прямом смысле снова ещё несколько лет надо России
        Угу 25 лет уже как не можем, все что было в развале, сбивают спокойно страны третьего мира мира наши самолеты, что через пару лет измениться, боюсь что с нашим правительством нечего....
        А евреям теперь походу пришла печалька
        От озабоченности умрут ?
  13. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 15:31
    +9
    Единственный заслуживающий внимания ответ - закрытие сирийского неба для израильской и прочей натовской авиации.
    Поскольку он исключён, говорить больше не о чем.
    Право они оставили, надо же...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:51
      +1
      Чем вы его закрыть хотите? От кучи носителей УР на море и сотен самолетов у одного только Израиля?
  14. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:32
    +8
    Могли бы ещё круче сказать, - "в падении российского самолёта виновата - Россия" !
    И круглые глаза! а? чё ? как? съели? Хуцпа!!
  15. AwaZ Офлайн
    AwaZ Сегодня, 15:32
    +11
    ну сколько же можно то... МО РФ снова облажались, причем очень некрасиво , с человеческими жертвами. И хотя косвено можно наверно на евреев стрелки переводить, но в первую очередь это снова бардак и неразбериха у самих.
    Очень все это печально неприятно и позорно.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:49
      -2
      Каким образом они облажались? Что заходящий на посадку самолёт получил ракету? Что за минуту не успели тормознуть сирийцев? И что значит снова?
      1. AwaZ Офлайн
        AwaZ Сегодня, 16:04
        +1
        Знаете, в Сирии происходят боевые действия , причем с участием достаточно опытных и хорошо оснащенных всякими фиинтифлюшками противников. Поэтому вести себя надо соответственно всем службам . НУ а тот факт , что самолет сбит ПВО Сирии- это и есть самый большой косяк ВС РФ, если на самом деле это так . ХОтя , как я понимаю , МО практически признал это.
    2. foxic Офлайн
      foxic Сегодня, 15:53
      0
      Мутная история ... Как самолет разведки притащил на себе (под своим прикрытием) звено ударных самолетов и не вызвал поддержку? Или не знают чем эти партнеры занимаются в сирийском небе? Могли бы и разогнать и приземлить и увести своего ...... остается только сожалеть - опять про******ли ...

      К сирийцам нет вопросов - жирная метка на радаре пустила ракеты - отстрелялись в ответ.

      Осталось подождать пока эти партнеры так же подведут под ракету мирный самолет - и привет .... снова все будут вопить что русские сбили боинг ......
  16. Prjanik Офлайн
    Prjanik Сегодня, 15:33
    +3
    Подозрительно, что такая подстава сразу после обнародования наших доказательств о сбитом Боинге, и дальше бы раскручивали, кто укров на это надоумил. Типа замылить новостью о другом сбитом самолёте, теперь Боинг был на втором плане, вот и верь в случайности.
  17. megadeth Офлайн
    megadeth Сегодня, 15:33
    +5
    На программе у Соловьёва ответка, другой не будет.
  18. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 15:34
    +6
    Израиль вежливо послал нас далеко и надолго. Вот и весь сказ. Интересно помидоры то хоть будут или на этом история закончится?
  19. xolod_22 Офлайн
    xolod_22 Сегодня, 15:36
    0
    Может и знаменитое арабское раздолбайство и не профессионализм, а может сознательная провокация для втягивания России в отражение израильских налетов на обьекты хезболлы.А может и не сирийцы его сбили,обломки не подняли и не осмотрели еще.В новостях и про пуски с французкого фрегата заикались.
    1. alexsipin Офлайн
      alexsipin Сегодня, 16:17
      -1
      Цитата: xolod_22
      +1
      Может и знаменитое арабское раздолбайство

      Это не арабское раздолбайство. Это коррупция в ВУЗах вообще и военных училищах в частности. Не смогли обучить союзника отличать свои самолёты от чужих. Пусть командир училища который обучал сирийского оператора расскажет как это получилось.
  20. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:38
    +4
    как будто кто то ждал от убийц другого,у них во всех смертях виновен кто угодно,даже сами погибшие,но не их преступники от мо и авиации,убившие подло наших граждан.
  21. sauvage Офлайн
    sauvage Сегодня, 15:39
    -5
    Почему то никто здесь не расматривает такой вариант - что сирийцы сбили его намеренно. Нужно исходить из того. кому это выгодно в первую очередь. Конечно же Асаду! Ведь обвинив Израиль, России нужно как то ответить на сбитый самолет.
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 15:46
      +9
      Почему то никто здесь не расматривает такой вариант - что сирийцы сбили его намеренно.
      Наверно потому что аудитория этого сайта взрослые люди без серьезных психических отклонений
      Нужно исходить из того. кому это выгодно в первую очередь. Конечно же Асаду!
      Что бы потерять единственного союзника, который помогает держаться ему у власти, гениально wassat
      России нужно как то ответить на сбитый самолет.
      Полностью согласен РФ надо отвечать на то что f16 Израиля сбил ил-20, а не придумать сказки о том как с-200 оснащенная полуавтоматической системой наведения и вшитым блоком свой-чужой умудрилась сбить ил-20...
      И этот ответ должен быть фатальным для Израиля
      1. stone Онлайн
        stone Сегодня, 15:59
        -1
        Наверно потому что аудитория этого сайта взрослые люди без серьезных психических отклонений
        Как раз по-моему наоборот
        1. spektr9 Офлайн
          spektr9 Сегодня, 16:08
          0
          Как раз по-моему наоборот
          Зачем всех по себе то судить ?
          1. stone Онлайн
            stone Сегодня, 16:19
            +1
            Полностью согласен РФ надо отвечать на то что (!!!) f 16 Израиля сбил ил-20
            Сужу по данному заявлению о вас!
      2. alexsipin Офлайн
        alexsipin Сегодня, 16:21
        -1
        Цитата: spektr9
        Что бы потерять единственного союзника, который помогает держаться ему у власти, гениально

        Далеко не единственного. Россия не защищает иранские базы в Сирии, их разведка вполне могла "нажать" на оператора сирийской батареи ПВО сбить российский самолет, что бы в порыве праведного антиизраильского гнева Россия сблизилась с Ираном. Не так давно в Турции была подобная история, когда вашего посла убили.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:47
      -1
      Чем ему это выгодно? Совсем уже в конспирологию то уходить не нужно
      1. alexsipin Офлайн
        alexsipin Сегодня, 16:29
        -4
        Цитата: Бультерьер
        0
        Чем ему это выгодно? Совсем уже в конспирологию то уходить не нужно

        Тем, что Иран надеется, что Россия будет защищать его базы в Сирии.
    3. К-50 Онлайн
      К-50 Сегодня, 16:22
      -1
      Цитата: sauvage
      Почему то никто здесь не расматривает такой вариант - что сирийцы сбили его намеренно. Нужно исходить из того. кому это выгодно в первую очередь. Конечно же Асаду!

      Хотя бы потому, что если это вскроется, а правда всегда наверх выходит, то Асад останется одни против всех, наши просто уйдут из Сирии и всё. Асаду тогда можно сразу пеньковую верёвку с мылом готовить. Так что с какого бы перепою они не были, не будут сирийцы просто так по самолётам российских ВКС стрелять, ставки слишком велики, на кону существование Сирии как государства вообще.
      1. YJT Офлайн
        YJT Сегодня, 18:06
        -1
        Асад может сбить ещё дюжину российских самолётов, а Россия будет по прежнему поддерживать Асада, так как потеряв Асада, Россия потеряет свои военные базы в Средиземном море, на БВ.
  22. DREDD Онлайн
    DREDD Сегодня, 15:41
    +5
    во время ночной атаки израильских F-16 в сирийской провинции Латакия был сбит российский самолет
    Ну надо же, ИЛ-20 так не вовремя выскочил перед ЭФками, прямо как тот фанарный столб, который перебегал дорогу перед автомобилем. И само же собой, нельзя было подождать пока самолет приземлится, а потом спокойно бомбить). Хуцпа, видимо, дороже.
    1. alexsipin Офлайн
      alexsipin Сегодня, 16:23
      -7
      Цитата: DREDD
      Ну надо же, ИЛ-20 так не вовремя выскочил перед ЭФками, прямо как тот фанарный столб, который перебегал дорогу перед автомобилем. И само же собой, нельзя было подождать пока самолет приземлится, а потом спокойно бомбить). Хуцпа, видимо, дороже.

      Так написали же, что ваш Ил появился уже после того как израильтяне отбомбились и были над своей территорией. Сирийское ПВО наконец-то проснулось и начало палить во все стороны, сбив единственную крупную цель в воздухе - союзный самолёт.
      1. DREDD Онлайн
        DREDD Сегодня, 16:25
        +1
        "Во все стороны" это мощно, да.
  23. Правовед Офлайн
    Правовед Сегодня, 15:45
    +6
    Есть люди, которые изобретательны на зло. Они зло это тщательно продумывают и совершают. Наши на такое не очень способны, в этом наша слабость и наша сила.
    1. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:53
      0
      И это зло - сионизм! Именно сионизму присуще: " Они, зло это тщательно продумывают и совершают."
  24. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 15:47
    +3
    Для меня авторитетным будет мнение Сергея (Бонго) как можно одному или несколько самолетам в небе прикрываться другим ?На каком удалении это можно сделать ?Возможно ли вообще в принципе такое ?Мне трудно представить такое .Если Израильские самолеты влетели к берегам Латакии аж до 35 км от берега ,то для чего в принципе существует истребительная авиация Сирии ? А прикрываться за другим самолётом в отдалённости 100-200 км извините не представляю такого .Оператор явно должен различать, мозговать что цель из четвёрки в отдалении сотен км и цель вблизи(35 км) НЕСТЫКОВКА .Полуактивная ГСН на С-200 наведения по подсветке ?Стрельба захват цели на ближний и дальний рубежи разные у этой системы как я знаю .Объясните
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 15:53
      +3
      Хорошо представьте что СМИ опубликуют что израильский f-16 пускай по ошибке сбил ил-20 РФ, тут что начнется, озабоченностью уже отделаться не получиться, не поймет народ.. А Израиль наши власти трогать не хотят ...
      Что остается либо выкатить версию об отказе в которую явно не кто не поверит, либо подобное заявления которое большинство на веру примут. И Израиль формально не причем
      P.S. И подобные претенденты уже были, вспоминаем наш сбитый беспилотник в небе Сирии
    2. hohol95 Офлайн
      hohol95 Сегодня, 16:00
      +2
      А, как "Тикондерога" завалила пассажирский Боинг? Да очень просто. Американцы решили, что это иранский F-14 и благодаря своей на тот момент суперсистеме "ИДЖИС" сбили пассажирский борт!
      Потом они оправдывались одинаковостью меток Боинга и Ф-14 на экранах! Близостью манёвров ракетных катеров КСИР и прочими "внешними раздражителями"!
      А здесь реальный налёт. Атака ракетами, да и 100% паника сирийских зенитчиков... И полное попустительство чинов ВКС и прочих "руководителей из-за стены с зубцами"...
      Мужиков уже НЕТ... А нам остаётся только ждать - УТРУТСЯ "в палатах краснокаменных"
      или возьмут на себя смелость -
      — Он был настоящим мужчиной, — сказал Конан. — Я пью за его тень и за тень пса, не знавшего страха.
      Он сделал несколько глотков. Особым загадочным движением вылил остатки на пол и разбил кружку.
      — Десять пиктов заплатят за его жизнь своей и еще семь — за жизнь пса, что был храбрей многих воинов.
      И следопыт, поглядев в суровые, горящие голубым огнем глаза, понял, что варвар выполнит свой обет.

      Но быть ВАРВАРОМ на границе проще, чем РУКОВОДИТЬ СТРАНОЙ...
      А порой жаль, что это так...
      1. Lek3338 Онлайн
        Lek3338 Сегодня, 16:17
        +1
        Товарищи Спектр и Алексей я понимаю ваши скорбь и утрату .Но меня интересует техническая сторона вопроса .Скорее речь о С-200ВЭ радиолокатор заметил цель на определенной дальности .Любимая тактика Израильских ВВС прорыв ПВО на низких высотах ,поэтому допускаю что они летели на высоте 5 км и ниже .Но представить что евреи имея дальнобойные крылатые ракеты и ракетное вооружение влетели к берегам аж на 35 км НЕ ВЕРЮ,ведь евреи до этого успешно бомбили Сирию с воздушного пространства Ливии .Я бы мог допустить что сирийцы палили по сторонам ,чтобы сбить еврейские КР и ракеты. Но точно не из С-200 не правда ли ,у него другие цели .Ещё до пуска оператор должен определится с наведением ближний дальний рубеж .И перепутать самолеты на таких отдалениях друг от друга очень сложно ,это нужно постараться .Активная фаза наведения происходит на конечной траектории или в случае не точной подсветки .Все тонкости я не знаю ибо не специалист ,но даже мне темная лошадка этот инцидент .
        1. hohol95 Офлайн
          hohol95 Сегодня, 16:27
          +4
          Я гражданский человек, но возможно всё.
          Когда сбили Пауэса был сбит и МиГ-19 старшего лейтенанта Сергея Сафронова!
          Последующее расследование установило, что ответчик системы распознавания «свой-чужой» на самолёте Сафронова был включён, но сама система не была задействована наземными службами ПВО. Причиной гибели лётчика послужила плохая работа боевого расчёта главного командного пункта армии ПВО. Начальники родов и служб не сообщали о принятых решениях на главный командный пункт. ГКП, в свою очередь, не информировал об обстановке командиров частей и соединений. В 57-й ЗРБ не знали о нахождении истребителей в воздухе. Поэтому был сбит самолёт Сафронова с включённым ответчиком.
        2. hohol95 Офлайн
          hohol95 Сегодня, 16:31
          +1
          Из воздушного пространства ЛИВАНА, не Ливии!
          1. Lek3338 Онлайн
            Lek3338 Сегодня, 16:32
            0
            Цитата: hohol95
            Из воздушного пространства ЛИВАНА, не Ливии!

            Да вы правы, моя не внимательность
            1. hohol95 Офлайн
              hohol95 Сегодня, 16:51
              +4
              Все наши сотрясания воздуха развеяны словами ВВП -
              Президент РФ Владимир Путин призвал не сравнивать трагедию с крушением Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными российским самолетом Су-24.
              "Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

              УТЁРЛИСЬ... Так, что уже все едино. 15 человек ушли В НЕБО...
              Эх "руками водители страны" - вот вам слова Мордюковой -
              " Хороший ты мужик... Но не орел! "
              Знать перья облетели или свои то перья ближе к телу...
              Мягко говоря - печально...
              1. Lek3338 Онлайн
                Lek3338 Сегодня, 16:59
                +1
                Цитата: hohol95
                УТЁРЛИСЬ... Так, что уже все едино. 15 человек ушли В НЕБО.
                Соболезнования семьям погибших .Это подтвердило моё мнение что не было наглого прикрытия ИЛом на ближнем расстоянии,евреи просто не предупредили Россию что является одним из причин инцидента .Просто оператор наверно счёл ИЛ как Израильский самолёт который оторвался от своих .
                1. hohol95 Офлайн
                  hohol95 Сегодня, 17:04
                  +1
                  Что было на самом деле уже не важно! Могли и прикрыться!
                  Израиль продолжит поставлять нам помидоры, апельсины и прочие фрукты-овощи...
                  Когда наши сбили корейский Боинг то при расследовании была информация о разделении цели на две метки и считали, что под Боингом или рядом с ним шёл разведчик!
                2. hohol95 Офлайн
                  hohol95 Сегодня, 17:17
                  +1
                  Почему система «свой-чужой» не предотвратила трагедию с Ил-20 в Сирии
                  На вопросы военного обозревателя «Комсомолки» Виктора Баранца отвечает подполковник Виктор Хаустов, замкомандира зенитного ракетного полка и участник боевых действий в арабской республике

                  Прочтите. Возможно эта информация вас удовлетворит.
    3. Димон71 Офлайн
      Димон71 Сегодня, 16:12
      -1
      Думаетса мне что когда ракета пошла на цель то она определить не смогла свой - чужой так как еврейский самолёт был поблизости с нашим бортом и произвела захват цели по отражению корпуса.у нашего отражение оказалось больше
    4. Комментарий был удален.
      1. Lek3338 Онлайн
        Lek3338 Сегодня, 16:28
        +1
        Цитата: К-50
        Так что сей финт есть хладнокровное убийство российских военнослужащих, якобы дружественным государством

        Опять таки расстояния между двумя целями в небе какое было ?Эти технические стороны вопроса должны раскрыться а то получается гадание на ковейной гуще . Ракета которая наводилась на дальний рубеж и самолёт который шёл на посадку ближнем рубеже это разные ситуации .Тут спутать сложно и режим оператор должен выбрать заранее .Неужели ракета сошла с ума и навелась на первую встречную цель ?Не допускаю .Расстояние до еврейских Ф-16 на момент инцидента, вот что нам нужно для выводов .
  25. тагил Офлайн
    тагил Сегодня, 15:52
    +4
    Меня смущает французский корабль. Что он там делал, почему выпустил одну ракету (куда по ком?) Он тоже в провокации участвовал или от стаи отбился. И где он сейчас? То что это была провокация, это можно не сомневаться. Но тогда получается что это спланированная провокация всей коалиции и евреев (вот не верю я что французы тихие самоубийцы, тем более если это корабль ПВО).
    1. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:32
      0
      Наносил ракетный удар по САСР!!!!! Не знали??????? И кто умолчал? Опять кремоль!
    2. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:34
      0
      И этот корабль - УРО! УПРАВЛЯЕМОГО РАКЕТНОГО ОГНЯ!!!!!
      1. тагил Офлайн
        тагил Сегодня, 17:36
        0
        Один корабль одной ракетой удар по Сирии??? Вы не ошиблись случайно?
  26. Rusj Онлайн
    Rusj Сегодня, 15:56
    +1
    Минобороны России недвусмысленно называет действия израильских ВВС враждебными по отношению к самолету ВКС РФ, которые выразились в том, что они фактически использовали его в качестве прикрытия и не могли не понимать, чем это может кончиться.

    Таким образом, возникает следующий вопрос – на каком именно уровне было принято решение о допустимости таких рискованных действий в отношении российского военного самолета? Если это была личная инициатива отдельных израильских летчиков, которые таким способом пытались уйти от огня сирийских ПВО, то это одно дело. И совсем другое, если повышенный риск нанесения потерь российской армии допускался на высоком военно-политическом уровне.

    Израиль сейчас наверняка будет делать вид, точнее уже делает, что не имеет никакого отношения к данному инциденту. Тем более, что даже в Москве признали – ракета была сирийской. Однако так ли уж непорочен этот ближневосточный «партнер» России?

    Усомниться в этом вынуждают обстоятельства, которые сопутствовали уничтожению российского Ил-20. Ракетно-бомбовый удар по Сирии был нанесен не когда-нибудь, а сразу же после того, как президенты России и Турции достигли весьма важной договоренности о разрешении кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб. Которая была чревата серьезной угрозой разрушить едва только начавшееся выстраивание отношений долговременного стратегического взаимодействия между Россией и Турцией. А в перспективе и полностью развалить трехстороннюю коалицию в составе РФ, Турции и Ирана, которая объективно является главным препятствием для Запада на пути реализации его агрессивных планов на Ближнем Востоке.

    И вот, как только Путин и Эрдоган достигли компромиссного решения по Идлибу, буквально в тот же момент по Сирии был нанесен новый ракетно-бомбовый удар. Причем, что характерно, не самими США, а руками их так сказать «стратегических подручных» в лице Израиля, Франции и некоторых других, возможно оставшихся неназванными, вассалов мирового сюзерена.
    Такой финт в стиле «нас тут не стояло» мог понадобиться Вашингтону ввиду того, что очередная химическая провокация Запада в Сирии на этот раз похоже не задалась. Во всяком случае, пока. Не в последнюю очередь в результате массированной информационной контратаки российской стороны. Москва буквально поминутно фиксировала все этапы очередных постановочных съемок «химической войны кровавого Асада», доставку в Идлиб из-за границы контейнеров с отравляющими веществами, репетиции купленных американцами «белых касок» с «отравленными» сирийскими детьми. И активно распространяла эти сведения на весь мир, в том числе и с трибуны Совета безопасности ООН. Это не могло не поставить американцев в крайне затруднительное положение. Которое могло стать и вовсе дурацким, если бы они, после всех этих разоблачений, все-таки пошли на такую авантюру.
  27. 1536 Онлайн
    1536 Сегодня, 15:57
    +3
    Забыли в число "виновных" приплести эскимосов, а лучше - инопланетян! Так ведут себя только бандиты, да и то только те, кто потерял всякий человеческий облик.
    Надо закрывать информацию об этом инциденте и отвечать серьезно господам из Израиля на уровне правительства и компетентных органов, чтобы им неповадно было. Трагедия не должна больше повториться. 15 военных погибли из-за провокации бандитов.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 17:05
      0
      15 человек погибло из безголовости операторов Сирийской батареи С 200 - не уж то не видели на экране РЛС самолёт летящий, рядом с Израильскими истребителями и уж тем более не знали, о особенностях комплекса по самозахвату, более контрастных целей.
    2. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:31
      0
      НА ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПОСОБЕН БЫЛ ЛИШЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
      Эти РеФе - полит импотенты! Забоятся ответа мирового сионизма! Это им не американские санкции! Да и с Израилем капиталистический кремоль: Вась-Вась!
  28. Romario_Argo Онлайн
    Romario_Argo Сегодня, 15:59
    +7
    кто написал комментарий на ВО:
    что нужно, уничтожить ФАШИСТСКИЕ авиабазы израиля откуда взлетели Ф-16.
    В связи с чем был сбит наш Ил-20 и погибли наши 15 солдат.
    Эти комменты все удалены (!)
    Моссад прочно взял за хобот - ВО
    чтобы я тут не комментировал
    сразу врубаются двойные стандарты по трактовке текста - эдакий "личный интерес" модераторов ВО (!)
    * этот комментарий видимо тоже будет скоро удалён
    1. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:28
      0
      Так на всех этих "страницах" вечерком, попозже подчищают неугодные путинам высказывания!
  29. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 16:01
    +3
    Патриотические организации России будут требовать от властей не оставлять безнаказанными ни американские, ни еврейские, ни какие-то еще провокации. Сегодня в Петербурге, в 17.00 у генконсульства Израиля (ул. Херсонская, 12-14) пройдут первые пикеты патриотической общественности, приглашаются все желающие
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 16:47
      -2
      Цитата: mvd ru
      Патриотические организации России будут требовать от властей не оставлять безнаказанными ни американские, ни еврейские, ни какие-то еще провокации. Сегодня в Петербурге, в 17.00 у генконсульства Израиля (ул. Херсонская, 12-14) пройдут первые пикеты патриотической общественности, приглашаются все желающие

      А че не у консульства Сирии, ПВО которой сбило самолёт? Я понимаю, что со стороны израильтян было преступным разгильдяйством предупредить русских об атаке всего за минуту, но фраза «прикрываясь русским самолетом» является бредом с военной точки зрения. Напомню, что в 1973 году сирийское ПВО помимо израильских насбивало десятки своих самолетов, т.к. арабы во время атаки традиционно пуляют по всему, что в момент и пол часа после атаки находится в воздухе.
      1. pilot69 Офлайн
        pilot69 Сегодня, 17:06
        +1
        Ох тыж сво....чь, что ты здесь позабыл. У меня это лично. Зять там был. Давно тебя читаю, сейчас очень лично хочу увидеть.
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 17:07
          -1
          Цитата: pilot69
          Ох тыж сво....чь, что ты здесь позабыл. У меня это лично. Зять там был. Давно тебя читаю, сейчас очень лично хочу увидеть.

          Да не вопрос laughing
          1. pilot69 Офлайн
            pilot69 Сегодня, 17:14
            0
            А прикинь, приеду, да дров из тебя наломаю. Да сюдой выложу? Прикольно будет. Большой шкаф он только громче падает.
            1. Krasnodar Офлайн
              Krasnodar Сегодня, 17:42
              -1
              Цитата: pilot69
              А прикинь, приеду, да дров из тебя наломаю. Да сюдой выложу? Прикольно будет. Большой шкаф он только громче падает.

              laughing Страшно то как
          2. pilot69 Офлайн
            pilot69 Сегодня, 17:34
            0
            Занозил, щас решаем или в Крым или в Сочи. Сибирь, фули, тысща км не круг. Сп шемся?
            1. Krasnodar Офлайн
              Krasnodar Сегодня, 17:43
              -1
              Цитата: pilot69
              Занозил, щас решаем или в Крым или в Сочи. Сибирь, фули, тысща км не круг. Сп шемся?

              Как много разговоров laughing
          3. pilot69 Офлайн
            pilot69 Сегодня, 17:41
            0
            Где ты, боец диванный?
            1. Krasnodar Офлайн
              Krasnodar Сегодня, 17:44
              0
              Цитата: pilot69
              Где ты, боец диванный?

              Краснодар fellow Кубанонабережная
    2. akunin Онлайн
      akunin Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: mvd ru
      Патриотические организации России
      здесь надо "союз михаила архангела ", ни кто не дернется,спустят как "су",сбитый турками.
    3. alexsipin Офлайн
      alexsipin Сегодня, 16:56
      +1
      Цитата: mvd ru
      Патриотические организации России будут требовать от властей не оставлять безнаказанными ни американские, ни еврейские, ни какие-то еще провокации. Сегодня в Петербурге, в 17.00 у генконсульства Израиля (ул. Херсонская, 12-14) пройдут первые пикеты патриотической общественности, приглашаются все желающие

      Уже очевидно, что самолет был сбит через несколько минут после того как израильтяне покинули район Латакии, пролетев всю территорию Сирии с севера на юг. Но разве это остановит антисемитский шабаш. Они будут стараться вовсю превратить митинг в погромы.
      1. pilot69 Офлайн
        pilot69 Сегодня, 17:25
        0
        Антисемитский шабаш закончится, как только приземлят пару сеситов. Но у вас много шансов и летать дальше, при нашем рукоаодстве.
  30. Димон71 Офлайн
    Димон71 Сегодня, 16:05
    0
    Ну ну по заявлению евреев то ихние самолёты уже отстрелялись и вернулись на аэродромы.но кровожадные сирийцы продолжали стрелять ракетами как с пулемета в сторону Средиземного моря.и попали в наш борт
  31. Jovanni Офлайн
    Jovanni Сегодня, 16:07
    +2
    Вообще- то инстинкт самосохранения никто не отменял, поэтому для еврейского летчика вполне естественно было при угрозе жизни прикрыться от ракеты российским самолетом. Так что вопросов больше к нашим высоким военным начальникам, да когда же это рас......ство закончится!? Когда головой, а не з...цей думать будут при планировании операций!? И доколе считать будут израильтян "лояльными партнерами"??? Пятнадцать загубленных жизней на счету высоких рукамиводителей!!! Видите ли, не предупредили их израильтяне вовремя...
  32. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 16:09
    0
    Ну, уж если всё происходило чуть ли не на границах Хмеймима, то наши спецы ПВО ТОЧНО видели на радарах, кто и где пролетал и за кем прятался. И куда шли ракеты и евреев и сирийцев. Как говорится, были в первом ряду.
    Данные Израиля, как бы, и не нужны.
    Только для сопоставления данных и чтобы знать где врут.
  33. Detnix Офлайн
    Detnix Сегодня, 16:12
    +6
    "Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики САР.
    Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков."

    Теперь вопрос, где эта система?! То, что израильские летчики пользуются всеми возможностями, это только их плюс, глупо их за это ругать. А вот почему бросили самолет на линию огня, почему не сработала система свой-чужой при "единой системе" вот вопрос.
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 16:15
      0
      Тебе тыщу раз сказали как там оказался самолёт ! За минуту предупредили самолёт заходил на посадку .
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 16:50
        +1
        И во время нахождения там российского самолёта пустили С-200. Об Иле они тоже за минуту узнали?
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:30
        0
        Скорость у ЗУР С 200В - 2000 метров в секунду если самолёт атаковали на дальности 35 километров то это расстояние ракета прошла за 17,5 секунд при этом радиус обнаружения РЛС у этого комплекса 180 километров, то есть сирийский расчёт зрк видел Ил 20, но он почему то не видел и не атаковал истребители Израиля, а увидел их только тогда, когда они летели вблизи, от нашего самолёта - по сути увидели только в упор и зная об особенностях этой зур - пустили ракету. Здесь либо из нас МО идиётов делает, либо сирийские расчёт ЗРК полные тормозы.
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 18:25
          0
          Я не знаю, а может это были не ф16, напрашивается(шутка)..
  34. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 16:22
    0
    Чего хотим от евреев то, Они Богоизбранные , А избранное им место - Треблинка
    1. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:19
      0
      Не стоит так! Народ еврейский, сам по себе, а сионисты отдельно! Не стоит зарываться!
  35. Alex Nevs Офлайн
    Alex Nevs Сегодня, 16:23
    0
    Мойши думают что самые хитрые.....Значит ожидаем дальше "хороший гешефт" типа "...помидорами..."
  36. mr_Flint Онлайн
    mr_Flint Сегодня, 16:26
    -7
    Ахмед отстрелялся по Ивану, а виноват Абрам.
  37. ПолканОВ Офлайн
    ПолканОВ Сегодня, 16:26
    +1
    Цитата: Romario_Argo
    кто написал комментарий на ВО:
    что нужно, уничтожить ФАШИСТСКИЕ авиабазы израиля откуда взлетели Ф-16.
    В связи с чем был сбит наш Ил-20 и погибли наши 15 солдат.
    Эти комменты все удалены (!)
    Моссад прочно взял за хобот - ВО
    чтобы я тут не комментировал
    сразу врубаются двойные стандарты по трактовке текста - эдакий "личный интерес" модераторов ВО (!)
    * этот комментарий видимо тоже будет скоро удалён

    ... вы как институтка, путаетесь в понятиях. Сравнивая фашизм с сионизмом. Лучше бы молчали. А то, что Израилю давно не сводили скулы, это факт. Зарвались и оскотинились. Чувствуют амерское лобби за своим инвалидным креслом...особенно умиляют посты, флажок их имеющих, с чувством собственного превосходства. Хизболла им в помощь...
    1. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 16:37
      +4
      Цитата: ПолканОВ
      Сравнивая фашизм с сионизмом

      Их и сравнивать не надо это близнецы-братья.
      1. Пётр Иванов Офлайн
        Пётр Иванов Сегодня, 17:13
        0
        Истина, как есть! Мы, большевики это утверждаем с 50х годов. Когда сионисты переиграли Социализм в Израиле.
    2. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:16
      0
      Сионизм, уважаемый Вы наш писатель, и есть одной из разновидностей фашизма, то есть, крайней степени шовинизма в мире!
      С Большевистским приветом!
  38. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 16:30
    +4
    Чем отделается Израиль ? Сдаётся, что тоже помидорами. Наш гарант молчит, поехал на инаугурацию в парк "Зарядье". Это конечно же важнее, чем сбитый самолёт. Тем более евреи для него - лучшие друзья, по нескольку раз в год встречаются, а к тем кто летел в самолёте он "отношения не имеет", как обычно отмазывается Песков. Жаль ни в чём не повинных людей.
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 16:37
      +1
      Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в ближайшие часы поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники.
      1. Пётр Иванов Офлайн
        Пётр Иванов Сегодня, 17:09
        0
        Кто бы сомневался?
        "... и однажды.... у.го.во.рил!" Глеб Жеглов
      2. Karabin Офлайн
        Karabin Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: Rusj
        Биньямин Нетаньяху собирается в ближайшие часы поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным

        Я думаю что партнеры договорятся.
    2. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:11
      0
      Да ни чем!!!!! Когда и где было видно чтобы иудей был виновным???? Невинны они, сионисты проклятые! Душить их, всех и каждого в отдельности!!!!
  39. shahor Офлайн
    shahor Сегодня, 16:30
    +1
    Чтобы делать какие-то выводы по данному событию, надо хотя бы знать положение самолетов по месту и времени. Если ПВО Сирии действительно
    открыло огонь после того, как израильтяне находились уже над своей территорией- то о какой попытке прикрыться российским самолетом может идти речь? Сирийцы и раньше неоднократно стреляли в белый свет уже после налетов. Подождем данные объективного контроля.
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 16:40
      +2
      Ты не шаришь не смеши ! Сирийцы вели огонь по коректируемым бомбам и ракетам ! Ф16 попал в захват С200 и ему не чего не осталось как закрыться Ил20 . ЗРК ведёт огонь по секторам . Мат часть учи.
    2. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 16:42
      +1
      «Если ВВС Израиля совершали опасные манёвры возле нашего Ил-20, израильские самолёты отвечали на сигнал „я чужой“ и средства ПВО, запрашивая самолеты, которые находятся в районе нашего самолета, естественно получали сигнал „чужой“.

      Для средств ПВО Сирии это является нарушением границы и дает право на открытие огня», — сказал Бижев.

      «Технически зенитно-ракетные комплексы так устроены, что головка самонаведения ракеты ловит более сильный сигнал. У Ил-20 отражающая поверхность гораздо больше чем у истребителя. Естественно, ракета хватает более сильный сигнал и идёт на него», — добавил эксперт.
  40. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 16:34
    +3
    Цитата: Вадим237
    Наш ответ - болтовня по телефону и в МИДе, с Израилем.

    yes yes yes good hi
  41. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 16:38
    0
    Такой же "беспорядочный" огонь ЗРС со стороны Сирии теперь должен быть и по Израильской стороне, ну возможно подкорректированный нашими спецами....и скорее всего так и сложится
    1. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:07
      0
      Хорошо бы, Алексей! Но этого не будет! Пу Ти Н на это не пойдёт! Забоится сионистского заговора!
  42. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 16:39
    -1
    А система "свой - чужой" где была?
    Или его из ствольной ЗА сбили?
  43. Rimlianin Офлайн
    Rimlianin Сегодня, 16:41
    -1
    Сбили самолет ПВО Сирии. Когда запускали ракету, не видели на радарах транспортник? Не знали, что в небе русский самолет? Если знали, зачем били? Если не знали, то почему? Кто ответственнен за взаимодействие нашей авиации и сирийских ПВО? Вопросов к нашим енералам, руководящим тамошней кухней, даже больше, чем к израилетянам.
    1. Rusj Онлайн
      Rusj Сегодня, 16:48
      +1
      Слов нет от твоего могучего ума! Самолёты не пешком ходят все эти манёвры что бомбомитание что запуск ракет и даже воздушный бой длятся несколько минут ! А евреи предупредили за минуту до нанесения удара когда уже их Ф16 заходили на цель а Ил20 заходил на посадку.
  44. akunin Онлайн
    akunin Сегодня, 16:41
    -1
    евреи ,евреи ,кругом одни евреи...(аркадий северный)могли не пулять если на линии огня наши были,могли прижать на время свое очко "сирийские зенитчики" .мужики погибли царствие им небесное,а вражине(сириец он или еврей) серпом по мошонке.
    1. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:06
      -1
      Не стоит мешать всех в одну кучу! Есть еврейский народ, а есть сионисты!
      1. akunin Онлайн
        akunin Сегодня, 18:13
        0
        Цитата: Пётр Иванов
        Не стоит мешать всех в одну кучу!

        если видел,то ссылка на автора.евреи пусть о евреях думают сами,я о наших ,своих надо беречь и следить не только за евреями ,но и "сирийскими зенитчиками",которые пачками збивают "томогавки".
  45. plohoy Онлайн
    plohoy Сегодня, 16:42
    +3
    Все никакого ответа не будет...."Верховный Хлавнокомадующий! назвал это "«цепью трагических случайностей»". Так что занавес!!!
    1. plohoy Онлайн
      plohoy Сегодня, 16:47
      +2
      Когда то считал этого человека с "большими я_цами".....но начиная с "помидор" и теперь "случайности".......... не знаю даже что сказать........жаль наших парней, царство небесное
      1. Rusj Онлайн
        Rusj Сегодня, 16:53
        0
        Ты уже себе выкопал бомбоубежище ? Ты лично готов к войне ? Не случайность а военная хитрость евреев . Ты считаешь что мы должны начать войну ? Да евреи подонки слов нет а система С200 устаревшая и теперь я думаю Сирии поставят С400 или С300 Триумф . Чего они так не хотели . Вот и весь сказ а эти системы ведут самолёты на БВ ТВД при их расстояниях прям после взлёта с аэродрома . Также как Турков призимлили так теперь и евреев приземлят . А вот я лично войны не хочу.
        1. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 16:57
          0
          теперь я думаю Сирии поставят С400 или С300 Триумф
          - да им хоть звезду смерти поставь, дай дураку стеклянный "жезл" либо разобьет либо потеряет...
          1. akunin Онлайн
            akunin Сегодня, 18:18
            0
            [quote=faiver][quote]дай дураку стеклянный "жезл" либо разобьет либо потеряет...[/quote]
            не прав:руки порежет
        2. plohoy Онлайн
          plohoy Сегодня, 17:09
          0
          Ты не понял суть моего поста? Никакого ответа не будет....верховный сказал что это "случайность" и никаких с300,400 и.... всего всего всего не будет....и кто тебе сказал что турков приземлили?....руки пожали и братуется с ними наш верховный.....не надо жить в иллюзиях.
        3. Karabin Офлайн
          Karabin Сегодня, 18:01
          0
          Цитата: Rusj
          я думаю Сирии поставят С400 или С300 Триумф .

          Спустя некоторое время: "цепь трагических случайностей" привела к гибели эскадрильи СУ-35 ВКС РФ.
    2. Пётр Иванов Офлайн
      Пётр Иванов Сегодня, 17:05
      0
      Он, как и всегда за сс аалл!!! Да и небезопасное это дело... сионизм тревожить!!!
  46. Gnufus Офлайн
    Gnufus Сегодня, 16:43
    +1
    Будте реалистами, не будет войны.. жаль ребят, ответка конечно сбить сразу на аэродромах сук.. но.. Печально
    1. mr_Flint Онлайн
      mr_Flint Сегодня, 16:48
      -1
      Да у сирийцев то и самолетов почти нет, чего их на еродромах сбивать? Можно конечно по хохлам или армянам.... Или е...нуть по Тбилиси.
  47. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 16:49
    +2
    Цитата: Jovanni
    Вообще- то инстинкт самосохранения никто не отменял, поэтому для еврейского летчика вполне естественно было при угрозе жизни прикрыться от ракеты российским самолетом. Так что вопросов больше к нашим высоким военным начальникам, да когда же это рас......ство закончится!? Когда головой, а не з...цей думать будут при планировании операций!? И доколе считать будут израильтян "лояльными партнерами"??? Пятнадцать загубленных жизней на счету высоких рукамиводителей!!! Видите ли, не предупредили их израильтяне вовремя...

    yes Действительно, наши ребята в Сирии давно уже стали заложниками трусливой, подлой и предательской политики руководства РФ! sad
  48. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 16:50
    0
    Цитата: Krasnodar
    А че не у консульства Сирии, ПВО которой сбило самолёт?

    вы можете и не ходить , вы же еврей
    1. mr_Flint Онлайн
      mr_Flint Сегодня, 17:05
      -1
      а на вопрос почему не отвечаете, вы гусский?
  49. Kotofeich Офлайн
    Kotofeich Сегодня, 16:54
    0
    Цитата: 16112014nk
    Чем отделается Израиль ? Сдаётся, что тоже помидорами. Наш гарант молчит, поехал на инаугурацию в парк "Зарядье". Это конечно же важнее, чем сбитый самолёт. Тем более евреи для него - лучшие друзья, по нескольку раз в год встречаются, а к тем кто летел в самолёте он "отношения не имеет", как обычно отмазывается Песков. Жаль ни в чём не повинных людей.


    Президент России Владимир Путин назвал крушение самолета Ил-20 в небе над Латакией следствием «трагических случайностей» и призвал не проводить параллели с уничтожением российского Су-24, сбитого ВВС Турции. no
    1. Skarpzd Офлайн
      Skarpzd Сегодня, 17:16
      0
      она утонула -2.... мдя... хотя другого я и не ждал.
  50. Rusj Онлайн
    Rusj Сегодня, 16:58
    +1
    Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета ВКС РФ из-за военной операции Израиля в Сирии. Он пообещал, что ответные шаги России заметят все.

    Президент России Владимир Путин высказался по поводу трагедии с российским самолетом Ил-20 в Сирии, сбитым ракетой ПВО в ходе израильской военной операции.

    Он заметил, что когда при таких трагических обстоятельствах гибнут люди, это беда как для их близких, так и для всей страны. Он принес соболезнования семьям погибших военных и попросил не сравнивать случившееся со случаем сбитого самолета ВКС РФ турецким истребителем. В том случае это был сознательный ход, а произошедшее вчера кажется главе государства цепью трагических случайностей.

    Российский лидер объяснил, что заявление Министерства обороны об ответственности за инцидент Израиля согласовано с ним лично и совпадает с позицией государства. Ответные меры со стороны РФ будут предприняты, но направлены обеспечение дополнительной защитой военнослужащих и объектов в Сирии. Эти шаги заметят все, заключил Путин.

    Напомним, вчера, в ходе операции ВВС Израиля в Сирии был сбит самолет РФ Ил-20, не успевший уйти из зоны поражения сирийских ПВО по вине израильской стороны. Министерство обороны РФ объяснило, что пилоты ЦАХАЛ прикрывались российским самолетом и предупредили о начале операции менее чем за минуту до удара ракеты по нему.

    Экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми раскритиковал непрофессионализм армии Израиля и заявил, что сначала нужно было думать и просчитывать риски, а только потом — начинать действовать....
    u
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 17:14
      +1
      Президент России Владимир Путин высказался по поводу трагедии
      - лучше б он промолчал...
    2. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 17:18
      0
      Думаю, что ваш Верховный во многом прав. Это нелепая случайность(ну от меня,и ошибки расчетов сирийских). И это не должно рушить все работу. Действия израильских ВВС не были преднамеренными..
      Мои соболезнования, глупо это все, война, блин.
  51. DUST Онлайн
    DUST Сегодня, 16:59
    +1
    Тут некоторые товаищи восхищались тактикой жестской израильской военщины на любой выстрел отвечают ракетными ударами ...И что теперь по вашему нужно делась России? ЯО применить..?
    Вот дождались , следующее будет бомбежка нашей базы в Сирии..
  52. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 17:02
    0
    израильские самолеты должны сбиваться над территорией сирии везде где их может достать российское пво,так надо было делать изначально
  53. pilot69 Офлайн
    pilot69 Сегодня, 17:02
    0
    Ну так и мы должны заскорбеть за погибших израильских летчиков. Клогданибудь.
  54. brigadir Офлайн
    brigadir Сегодня, 17:03
    +1
    ПВО СИРИИ сбило российский военный самолет. Ещё ничего на 100% не ясно.
    По российскому телевидению уже идёт антиизраильская истерия. Причём в стиле ВО - не стесняясь в выражениях всевозможные эксперды клеймят сионистов и американских прихвостней.
    А ведь будет как в анекдоте. Ложечки нашлись, а привкус остался.
    Стоит подождать когда официальные данные МО Израиля будут озвучены российским ТВ (если будут) - так как ссылаясь на йом кипур уже всех предупредили что ничего официального из Израиля в течение как минимум 24 часов не будет.
    Если на небе зажигаются звёзды - значит это кому-нибудь надо.
  55. Пётр Иванов Офлайн
    Пётр Иванов Сегодня, 17:03
    -1
    Товарищи! Может ли кто, в трезвом уме, обвинить иудеев в головотяпстве при проведении специальных военно-диверсионных акций? Убеждён, что не таких, среди мыслящих людей! Следовательно, а полагаю, что так и было, как всегда: эта акция заблаговременно продумана, спланирована, синхронизирована до секунды и выбрав момент - осуществлена!
    Предлагаю ответ:
    1. Объявить Наш (не трусливопутинский) приговор фигурантам:
    1.Министр обороны Изр.;
    2.Начальник генштаба Изр.;
    3.Главком ВВС Изр.;
    4.Командир и начштаба части ВВС Изр.;
    5.Всем лётчикам участвовашим в исполнении диверсионной акции 17.09.2018 г.
    ОБЪЯВЛЯЮТСЯ "ВНЕ ЗАКОНА"!
    Акт ликвидации каждого из этих фашистских нелюдей - честь каждого Советского гражданина!
    Прощения НЕ БУДЕТ!
    Исполнение: ДО ПОЛНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФИГУРАНТОВ!
    Таков будет тебе сионизм, наш сказ! Пусть живут с оглядкой... оставшуюся жизнь!
    За Нашу Советскую Родину!
    1. mr_Flint Онлайн
      mr_Flint Сегодня, 17:07
      -1
      так а с расчетом пво , который головотяпно уничтожил самолет, что делать будете?
    2. ender Онлайн
      ender Сегодня, 17:28
      -1
      предлагаю возложить миссию ликвидации на тов. П. Иванова лично. за неисполнение, тов. П. Иванов должен понести самое суровое наказание, включая высшую меру социальной защиты Нашей Советской Родины.
    3. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 17:42
      0
      Вы новичок повезёте? wink
  56. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 17:05
    0
    Ну чё каратели, дождались, Верховный сказал "СЛУЧАЙНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
    Мы не СССР и тапком давно стучать не может,как бы не хотелось, увы давно пора признать
  57. андрсон Офлайн
    андрсон Сегодня, 17:07
    0
    Молодцы евреи. Так держать.
  58. swyatoslav Офлайн
    swyatoslav Сегодня, 17:10
    0
    Как ни печально это сознавать, но спустят наши все на тормозах....погрозят, "разберутся", "перетрут" с кем надо и как всегда сольют. У нас как всегда сложная ситуация, ворог кругом заворошился и вообще все против нас, короче: "отвалите, сами знаем что делаем"!
  59. Жорж Помпиду Офлайн
    Жорж Помпиду Сегодня, 17:17
    -1
    Стереть израиль с лица Земли!
  60. Skarpzd Офлайн
    Skarpzd Сегодня, 17:19
    0
    Цитата: Rusj
    Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение самолета ВКС РФ из-за военной операции Израиля в Сирии. Он пообещал, что ответные шаги России заметят все.


    Российский лидер объяснил, что заявление Министерства обороны об ответственности за инцидент Израиля согласовано с ним лично и совпадает с позицией государства. Ответные меры со стороны РФ будут предприняты, но направлены обеспечение дополнительной защитой военнослужащих и объектов в Сирии. Эти шаги заметят все, заключил Путин.




    u

    чот страшновато за наших становится...
  61. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 17:21
    0
    Цитата: mr_Flint
    а на вопрос почему не отвечаете, вы гусский

    а ты еще не дорос чтобы я тебе ответил , а детей не бью !!! усек штудент
  62. Skarpzd Офлайн
    Skarpzd Сегодня, 17:23
    0
    я был не прав. помидор то же не будет.
    Цитата: Skarpzd
    ответ от шойгу уже был. других не будет. ну ежели только помидоры какие....

    признаю свою неправоту. помидор то же не будет. президент сказал.
  63. YJT Офлайн
    YJT Сегодня, 17:24
    -1
    Какие претензии, кто-то имеет права предъявить Израилю за сбитый сирийскими ПВО российский самолёт во время израильской операции по уничтожению террористических объектов на территории Сирии. Российского самолёта там и близко не было. Когда был сбит российский самолёт, израильтяне уже были на своей территории. Российские венные обучали сирийскую ПВО, как и кого обучали, то и получили. Можно только выразить соболезнование семьям погибших.
    Кстати, поинтересуйтесь реакцией вашего президента по этому поводу. Interfax.ru
  64. А. Привалов Онлайн
    А. Привалов Сегодня, 17:24
    -1
    Цитата: Korax71
    Александр.думается вряд ли кто то будет вас слушать.публике не важны нюансы.виновного уже назначили.могу только надеяться,что ваще мо передаст все необходимые сведения о случившемся и вместе разберутся что к чему.

    Что до этого фестиваля, то хорошо зная местные нравы я не удивлён: уже прозвучали кодовые слова "маленькая страна, которая много себе позволяет". Ждём рассказа о рецептах мацы на крови христианских младенцев.
    Тут особо и разбираться нечего. Сирийские горе -"союзники" сбили российский самолёт. Арабские воины вообще хорошо известны своим профессионализмом, грамотностью и боевой выучкой и никогда не уходят в 13 часов на обед, а в 16 - по домам. Виноваты в этом сверхзвуковые F-16 ВВС Израиля, которые "прикрывались" российским самолётом, летящим со скоростью черепахи. Сейчас ещё выложат полную "раскадровку" боя и я не удивлюсь, если окажется что сирийцы обстреляли беднягу Ил-20 минут через 15 после всех событий.
    По поводу российских "ответок". Как говарится, "Месть - это блюдо, которое следует подавать холодным", а по сему, добрый и совершенно бесплатный совет всем раскатавшим губу: можете её покамест свернуть обратно:
    Президент РФ Владимир Путин, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве, объяснил, что не следует уподоблять вчерашний инцидент с Ил-20 у побережья Латакии сбитому Турцией российскому самолету Су-24.

    "Это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны в этом серьезно разобраться", - сказал российский президент.

    Он принес соболезнования родственникам погибших и объявил, что "ответные действия" России будут направлены на "дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих и наших объектов в Сирийской Арабской Республике, и это будут такие шаги, которые заметят все".
  65. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 17:38
    -1
    А почему никто не имеет вопросов к Сирийцам?
    ЗУР от С-200 это не AIM-9M, и переключиться на другую цель без помощи оператора ЗРК не могла
    Следовательно, ЗУР изначально был пущенн в Ил-20.
    Я не пытаюсь защитить Израиль, но посмотрите на вещи реально. И вспомните, какие ПВО'шники сирийцы
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 18:08
      -1
      Цитата: Джек О’Нилл
      ЗУР от С-200 это не AIM-9M, и переключиться на другую цель без помощи оператора ЗРК не могла
      - расскажите это пассажирам сбитого в 2001году Ту-154 над черным морем...
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 18:13
        -1
        - расскажите это пассажирам сбитого в 2001году Ту-154 над черным морем...

        Если сказать по существу нечего, то лучше бы молчали.
        1. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 18:28
          0
          не говорите мне что делать и я не скажу куда вам пойти hi
    2. Telur Онлайн
      Telur Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Джек О’Нилл
      А почему никто не имеет вопросов к Сирийцам?ЗУР от С-200 это не AIM-9M, и переключиться на другую цель без помощи оператора ЗРК не могла Следовательно, ЗУР изначально был пущенн в Ил-20.Я не пытаюсь защитить Израиль, но посмотрите на вещи реально. И вспомните, какие ПВО'шники сирийцы

      Вы или не имеете представления как работает С-200 или сознательно передергиваете. Минус вам.
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 18:19
        0
        Вы или не имеете представления как работает С-200 или сознательно передергиваете. Минус вам

        Вы про переключение ЗУР по более РЛ контрастной цели?
        Тем более, зачем стрелять таким ЗУР, когда они знали о том, что там Ил-20?
        Глупость или?..
  66. Пётр Иванов Офлайн
    Пётр Иванов Сегодня, 18:22
    0
    Летом 2018 г., в Израиле был открыт филиал Кубанского казачьего войска. Со словами «чти, Семен Абрамович, наши казачьи традиции» был выбран атаман Тель-Авивский и Иерусалимский. В Jewish.ru решили вспомнить, как евреи сражались за казаков и поднимали их станицы, а те их потом в ответ вырезали тысячами.

    Филиал Кубанского казачьего войска был открыт в конце июля в Израиле в обстановке крайне торжественной. Был арендован стадион Hapoel в Беэр-Шеве, там выступали и местные наездники, и из Краснодарского края, все сопровождалось масштабными гуляниями. Но самым ярким моментом все равно стала речь атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды. Он отечески похлопал по плечу «атамана Тель-Авивского и Иерусалимского» Семена Ашкенази и напутственно произнес: «Казачий дом – это не только наша славная Кубань. Казак – человек вольный, и его дом – весь мир! Мы знали, что в Израиле живет множество казаков, и ничто казачье им не чуждо. Дарю тебе, Семен Абрамович, эту шашку. Чти и помни наши многовековые традиции».

    Типа так! Чудны дела Твои Господи!!!!!!

    Источник: Jewish.ru
  67. Earnest Онлайн
    Earnest Сегодня, 18:29
    0
    Цитата: YJT
    Асад может сбить ещё дюжину российских самолётов, а Россия будет по прежнему поддерживать Асада, так как потеряв Асада, Россия потеряет свои военные базы в Средиземном море, на БВ.

    Помнится, израиль USS Liberty в 1967-м так отпердолил, что весь мир глаза выпучил, и что? Кому-то это помешало? Да никому не помешало дальше свои дела обтяпывать, хоть и все понимали, что атака была осознанной, а не как здесь - ошибочной, да ещё и в боевой обстановке. Да, мы понимаем, что израиль и не мечтал о таком удачном для них исходе, как сбитый дружественным огнём самолет, а рассчитывал максимум отстреляться под прикрытием российского борта, но тут уж что вышло, то и вышло. Пройдет немного времени, и мы в виде сплетен и слухов узнаем о полутора десятках скоропостижно пищеотравленно и самозастрелившихся еврейских гениев провокационных операций, нам не привыкать. Войны не будет, не-не, как можно, но прИмете вы наши соболезнования ещё не раз.
  68. akunin Онлайн
    akunin Сегодня, 18:30
    0
    мужчины всех национальностей (и евреи тоже) вот несколько альтернативная точка зрения на очередную трагедию
    http://svpressa.ru/war21/article/210913/?utm_source=warfiles.ru