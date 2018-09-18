Пентагон переименовал последние модификации «Абрамса»
Минобороны США удовлетворило пожелание конгрессменов и переименовало две последние модификации танка Abrams, сообщает bmpd.
Таким образом, модификации M1A2 System Enhancement Package (SEP) v. (версии) 3 и 4 получили обозначение M1A2C и M1A2D соответственно. Новая номенклатура обозначений была утверждена меморандумом руководителя программ наземных боевых систем американской армии генералом Брайаном Каммингсом.
Ранее комитет по вооруженным силам нижней палаты Конгресса выразил озабоченность запутанной системой обозначений различных модификаций «Абрамса», которая не позволяет четко и кратко передать отличительные особенности машин. Законодатели призвали Пентагон как можно скорее исправить этот недостаток.
В настоящее время M1A2C (бывшая SEPv.3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams. Первые 6 предсерийных образцов были переданы в войска на испытания осенью прошлого года. Всего в 2017 году было заказано 45 машин данной модификации. В этом году Пентагон выдал компании General Dynamics Land Systems (GDLS) контракт на модернизацию 100 первых танков (всего планируется обновить 435 машин).
Что касается следующей ступени модернизации – M1A2D (М1А2 SEPv.4), – то контракт на разработку этого варианта был заключен с GDLS в августе 2017 года. Согласно положениям договора, серийная модернизация танков по проекту M1A2D должна начаться в 2023 году.
Таким образом, модификации M1A2 System Enhancement Package (SEP) v. (версии) 3 и 4 получили обозначение M1A2C и M1A2D соответственно. Новая номенклатура обозначений была утверждена меморандумом руководителя программ наземных боевых систем американской армии генералом Брайаном Каммингсом.
Ранее комитет по вооруженным силам нижней палаты Конгресса выразил озабоченность запутанной системой обозначений различных модификаций «Абрамса», которая не позволяет четко и кратко передать отличительные особенности машин. Законодатели призвали Пентагон как можно скорее исправить этот недостаток.
В настоящее время M1A2C (бывшая SEPv.3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams. Первые 6 предсерийных образцов были переданы в войска на испытания осенью прошлого года. Всего в 2017 году было заказано 45 машин данной модификации. В этом году Пентагон выдал компании General Dynamics Land Systems (GDLS) контракт на модернизацию 100 первых танков (всего планируется обновить 435 машин).
Что касается следующей ступени модернизации – M1A2D (М1А2 SEPv.4), – то контракт на разработку этого варианта был заключен с GDLS в августе 2017 года. Согласно положениям договора, серийная модернизация танков по проекту M1A2D должна начаться в 2023 году.
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- General Dynamics Land Systems
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