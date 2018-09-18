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Пентагон переименовал последние модификации «Абрамса»

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Минобороны США удовлетворило пожелание конгрессменов и переименовало две последние модификации танка Abrams, сообщает bmpd.



Таким образом, модификации M1A2 System Enhancement Package (SEP) v. (версии) 3 и 4 получили обозначение M1A2C и M1A2D соответственно. Новая номенклатура обозначений была утверждена меморандумом руководителя программ наземных боевых систем американской армии генералом Брайаном Каммингсом.


Ранее комитет по вооруженным силам нижней палаты Конгресса выразил озабоченность запутанной системой обозначений различных модификаций «Абрамса», которая не позволяет четко и кратко передать отличительные особенности машин. Законодатели призвали Пентагон как можно скорее исправить этот недостаток.

В настоящее время M1A2C (бывшая SEPv.3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams. Первые 6 предсерийных образцов были переданы в войска на испытания осенью прошлого года. Всего в 2017 году было заказано 45 машин данной модификации. В этом году Пентагон выдал компании General Dynamics Land Systems (GDLS) контракт на модернизацию 100 первых танков (всего планируется обновить 435 машин).

Что касается следующей ступени модернизации – M1A2D (М1А2 SEPv.4), – то контракт на разработку этого варианта был заключен с GDLS в августе 2017 года. Согласно положениям договора, серийная модернизация танков по проекту M1A2D должна начаться в 2023 году.
Использованы фотографии:
General Dynamics Land Systems
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Пентагон заключил контракты на модернизацию танков Abrams
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10 комментариев
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  1. neri73-r Офлайн
    neri73-r Сегодня, 15:20
    0
    На кой это надо парламентариям? Ну, ладно военные......... fool
    1. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 15:24
      +4
      Видимо для меньшей бюрократии.

      Напоминаю, что танки "Абрамс" не производятся.
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 15:52
      +2
      Цитата: neri73-r
      На кой это надо парламентариям?

      Солиднее на бумаге будет выглядеть. Да и в рекламных целях пригодится - мол, новая модификация, подчеркнуть отрыв от старых моделей.
      Напоминаю, что и у нас когда-то "Объект 188" (он же - "Т-72Б усовершенствованный") постановлением правительства Российской Федерации приняли на вооружение сразу как Т-90. Сам ЕБН подписывал. Во многом тоже ради рекламных соображений.
      Так что ничто не ново под луной.
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 16:47
        -1
        Пентагон переименовал последние модификации «Абрамса»
        Цитата: Владыка Ситх
        +2
        Видимо для меньшей бюрократии.

        Напоминаю, что танки "Абрамс" не производятся.

        - ну и назвали бы "арматой"... yes
        1. Kuroneko Офлайн
          Kuroneko Сегодня, 17:18
          0
          Цитата: андрей юрьевич
          - ну и назвали бы "арматой"...

          Плохая попытка поёрничать.
          Армата всё-таки будет производиться. И линии по её производству никто консервировать не собирается. А УВЗ пока на модернизациях Т-72 и Т-90 перекантуется. Это уж не говоря о том, что полный цикл гос.испытаний платформы ещё не произведён, и непонятно, какие вообще детские болячки могут вылезти как у Т-14, так и у Т-15 (может, вообще море всего переделывать придётся).
  2. Gnefredov Офлайн
    Gnefredov Сегодня, 15:39
    +1
    Цитата: Владыка Ситх
    танки "Абрамс" не производятся.

    Вот и хорошо. Тогда, надо их назвать,просто Абрамом (хоть анекдоты можно будет потравить).
    laughing
  3. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 15:40
    +1
    M1A2 Abrams SEP V3 – это последняя модификация знаменитого танка Abrams корпорации General Dynamics.Особенности M1A2 SEP V3
    Танк получил два новых сняряда: 120-мм бронебойный подкалиберный снаряд главной особенностью которого является повышенная бронепробиваемость. И 120-мм осколочно-фугасный снаряд Advanced Multi-Purpose ХМ 1147 с программируемым взрывателем
    Установлена аппаратура Ammunition Data Link, позволяющая использовать программируемый взрыватель.
    Установлены самые продвинутые тепловизоры IFLIR и новые панорамные прицелы
    Дистанционно управляемый командиром боевой модуль Commander’s Remote Operated Weapon Station Low Profile, имеющий 12,7-мм пулемет M2, установленный на башне.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:46
    +2
    теперь им нужно еще и каждый танк в отдельности переименовать...
  5. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 16:05
    +1
    Последняя модификация "Абрамса", для увеличения баллистической защиты и снижения стоимости по сравнению с предыдущей модификацией, обклеена пачками стодолларовых купюр в банковской упаковке. Военными и экспертами такая защита признана самой совершенной - по ней не у кого рука не поднимется стрелять. wassat
  6. masterovoy Офлайн
    masterovoy Сегодня, 16:57
    0
    Интересно, насколько изменились вес и проходимость по бездорожью этого монстра?