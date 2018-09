От нового российского самолёта будут проблемы у НАТО

Статья «This New Russian Plane Could Cause Some Serious Problems for NATO»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/new-russian-plane-could-cause-some-serious-problems-nato-31067

По заказу воздушно-космических сил России создаются не только боевые самолеты, но и машины специального назначения, призванные решать особые задачи. Такие проекты ожидаемо привлекают внимание зарубежной прессы, причем ее интересует едва ли не каждая новость о ходе работ. На днях американское издание The National Interest обратило внимание на перспективный российский проект самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер».Новая статья о российской технике за авторством постоянного автора издания Дэйва Маджумдара была опубликована 11 сентября. Она получила заголовок «This New Russian Plane Could Cause Some Serious Problems for NATO» – «Этот новый российский самолет может создать проблемы для НАТО». Подзаголовок материала предупреждал: не забывайте о важности самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.В начале статьи Д. Маджумдар указывает, что российские воздушно-космические силы в ближайшем будущем начнут получать новейшие самолеты ДРЛОиУ типа «Бериев А-100». Передача первой машины этого типа войскам должна состояться в конце 2020 или в начале 2021 года. Новый самолет обзора и управления должен расширить возможности российской боевой авиации. В частности, с его помощью планируется завоевывать и сохранять превосходство в воздухе. В подобных миссиях А-100 будет взаимодействовать с многофункциональными истребителями Су-30СМ и Су-35С.Новые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-100 должны будут дополнить, а затем заменить имеющиеся машины типа А-50. Согласно доступным данным, подписание контракта на серийное производство и поставку новейшей техники состоится в следующем году. The National Interest ссылается на публикацию российского информагентства ТАСС от 8 сентября. В ней приводилось заявление президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря на тему сроки реализации проекта А-100. Глава ОАК рассказал прессе, что в настоящее время ведется обсуждение условий будущего контракта с Минобороны. Готовое соглашение появится в самом конце текущего года, либо уже в 2019-м.Д. Маджумдар отмечает, что в контексте проекта А-100 присутствуют несколько мнений. Так, переговоры по будущему контракту запланированы на конец текущего года, но авиастроительная промышленность уже представляет примерные сроки начала строительства техники. В тот же день, 8 сентября, информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в отрасли сообщило о возможном времени появления серийных самолетов А-100. Источник указал, что первые такие машины можно будет передать заказчику в 2020-2021 годах.Автор The National Interest приводит краткое описание новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обзора, составленное на основе доступных данных. Он пишет, что перспективный А-100 должен стать заменой для А-50, отличающейся наличием ряда серьезных преимуществ. Новый самолет ДРЛОиУ строится на основе военно-транспортной машины Ил-76МД-90А, которая, в свою очередь, является глубокой модернизацией достаточно известного Ил-76МД. Предыдущие самолеты семейства Ил-76 производились в Ташкенте, однако тот авиазавод теперь является собственностью независимого государства. Новые Ил-76МД-90А строятся на предприятии «Авиастар-СП» в российском Ульяновске.В официальной информации от компании-производителя указывается, что самолет новой модификации имеет несколько серьезных отличий от предшественника. Вместо старых двигателей Д-30КП2 теперь применяются современные ПС-90А-76. Кроме того, самолет получает обновленное крыло и усиленное шасси. Все эти новые элементы существенно изменяют характеристики самолета.В рамках проекта А-100 высокие характеристики нового самолета-платформы Ил-76МД-90А объединяются с возможностями современной радиоэлектронной аппаратуры. Согласно доступным данным, главным элементом бортового оборудования нового самолета является специальная радиолокационная станция, разработанная концерном радиостроения «Вега» в рамках опытно-конструкторской работы «Премьер-476».Известно, что новая РЛС использует смешанный принцип сканирования. По данным российской государственной корпорации «Ростех», в составе станции имеется активная фазированная антенная решетка с механическим поворотом. Сканирование в вертикальной плоскости осуществляется электронным способом. При этом антенна механически вращается вокруг своей оси, за счет чего обеспечивается горизонтальное сканирование. Один оборот антенны занимает 5 с.Д. Маджумдар отмечает, что по принципу работы радиолокационной станции и ее антенного устройства российский самолет А-100 с комплексом «Премьер-476» похож на американскую машину Northrop Grumman E- 2D Advanced Hawkeye схожего назначения.В сообщениях «Ростеха» также приводились основные сведения о возможностях и характеристиках перспективного самолета дальнего радиолокационного обнаружения. А-100 оснащается мощной обзорной РЛС и высокопроизводительными вычислительными системами, что дает ему особые возможности. Самолет способен следить за воздушной обстановкой в радиусе нескольких сотен километров на всех направлениях. Обеспечивается поиск, обнаружение и сопровождение воздушных целей с одновременной выдачей целеуказания системам противовоздушной и противоракетной обороны.Согласно данным от официальных российских источников, появление самолетов обнаружения и управления, относящихся к новому поколению, повышает потенциал войск, а также упрощает управление ими. А-100 сможет играть роль воздушного командного пункта, осуществляющего контроль за работой воздушных, наземных, морских и смешанных группировок войск.Д. Маджумдар отмечает, что благодаря новой РЛС перспективный самолет А-100 будет иметь серьезные преимущества перед существующими аналогами в виде А-50 и А-50У. Новая аппаратура должна обеспечивать более эффективное слежение за воздушными и наземными объектами. В то же время, пока остается без ответа вопрос о соотношении характеристик российской и зарубежной техники. В частности, А-100 можно было бы сравнить с американским самолетом того же класса E-3 Sentry.Американский автор не исключает, что А-100 может иметь преимущества перед E-3. Они, прежде всего, должны быть связаны с типом примененной радиолокационной станции. Самолеты E-3G Block 40/45 оснащаются РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой с электронным вертикальным сканированием и механическим поворотом по азимуту. Российский самолет несет более совершенную активную решетку.Согласно доступным данным, ВКС России эксплуатируют 15 самолетов А-50 и 4 А-50У. Д. Маджумдар предполагает, что российское командование намерено со временем заменить все эти машины более новыми и совершенными А-100. Впрочем, он высказывает определенные сомнения. Дело в том, что для замены существующей техники необходимы соответствующие темпы строительства новой. В этой ситуации особое значение приобретает способность промышленности быстро выполнить новый заказ, отличающийся особым графиком производства.***Напомним, работы по созданию перспективного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, предназначенного для замены существующих машин типа А-50, стартовали в 2006 году. К выполнению опытно-конструкторской работы с шифром «Премьер» были привлечены концерн радиостроения «Вега» и некоторые другие предприятия. Работы по теме «Премьер» продолжались в течение нескольких лет и привели к появлению требуемой аппаратуры с необходимыми характеристиками и возможностями.В конце 2013 года заказчик в лице министерства обороны распорядился прекратить ОКР «Премьер» в пользу новой работы «Премьер-476». Суть нового проекта состояла в перенесении разработанного многофункционального бортового радиотехнического комплекса от «Веги» на иную платформу. В качестве последней было предложено использовать новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, также известный под неофициальным названием Ил-476. Готовый самолет со специальным оборудованием должен был получить обозначение А-100.В начале октября 2014 года ульяновское предприятие «Авиастар-СП» начало летные испытания очередного серийного самолета Ил-76МД-90А, который бал заказан в качестве будущего носителя аппаратуры «Премьер». В ноябре того же года эту машину передали Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу для перестройки по проекту А-100. Параллельно велась сборка летающей лаборатории А-100ЛЛ – самолета А-50 с некоторыми радиоэлектронными устройствами новых типов. С его помощью предполагалось отработать взаимодействие новых систем, проверить их работу на разных режимах и т.д.Первый полет летающей лаборатории состоялся 26 октября 2016 года, однако в ходе этих испытаний бортовая аппаратура не использовалась. Первый испытательный вылет с работающим бортовым комплексом оборудования состоялся 24 апреля 2017 года. После проведения ряда испытаний А-100ЛЛ и завершения сборки первого А-100 начался новый этап проверок. В середине ноября прошлого года состоялся первый полет самолета ДРЛОиУ А-100 в полной комплектации. По известным данным, испытания этой машины продолжаются до сих пор. По их результатам будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе проекта.Согласно планам отдаленного прошлого, реальные результаты ОКР «Премьер» должны были появиться в середине этого десятилетия. Так, первые серийные А-100 на базе сравнительно старой платформы должны были поступить в войска уже в 2016 году. Однако смена базового самолета, позволившая повысить основные характеристики комплекса, привела к изменению графика. Впрочем, такие обстоятельства не влияют на общие планы военных и промышленности.Согласно последним сообщениям официальных лиц, в самое ближайшее время – в течение нескольких следующих месяцев – должны завершиться переговоры министерства обороны и Объединенной авиастроительной корпорации, по результатам которых будет подписан контракт на серийное производство новых самолетов. Источники в промышленности не так давно указывали, что первый серийный А-100 по новому контракту может быть поставлен в 2020 или 2021 году.Какое количество новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения будет заказано для воздушно-космических сил – пока не уточнялось. Так же остаются неизвестными стоимость отдельной машины и будущего контракта в целом. Что касается сроков строительства и замены существующей техники новыми образцами, то и в этом случае приходится полагаться на оценки и прогнозы.Так или иначе, ситуация с проектом А-100 является поводом для сдержанного оптимизма. Опытно-конструкторские работы близки к своему завершению, и в ближайшее время должен появиться контракт на серийное производство такой техники. По его результатам в течение нескольких лет стартует процесс замены устаревающих машин.