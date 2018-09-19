Инцидент в Солсбери помог раскрыть связь Пентагона и Портон-Дауна
Пентагон потратил минимум 70 миллиардов долларов на эксперименты со смертельно опасными вирусами и нервно-паралитическими веществами в лаборатории в городе Портон-Даун. Секретная лаборатория находится в тринадцати километрах от того места, где 4 марта были найдены Сергей и Юлия Скрипаль с симптомами отравления.
Согласно информации, полученной из реестра федеральных контрактов США, Агентство по сокращению военной угрозы под руководством американского минобороны профинансировало ряд оборонных проектов в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне. Среди них – экспериментальное заражение приматов вирусами сибирской язвы, Эболы, Марбург, венесуэльского конского энцефалита, западного и восточного конского энцефалитов. Также агентство финансировало эксперименты над животными, в ходе которых их отравляли ипритом и фосгеном.
Агентство по сокращению военной угрозы имеет полный доступ ко всем научным и техническим разработкам Лаборатории в Портон-Дауне, что отмечено в контракте от 2011 года.
Эксперименты с участием животных считаются в Великобритании секретными. Согласно 24-ой главе Акта о научной деятельности с участием животных, раскрытие информации о подобных экспериментах считается уголовным преступлением.
Согласно информации, полученной с применением положений Акта о свободе информации, в Портон-Дауне увеличилось число военных экспериментов с химическим и биологическим оружием. С 2005 по 2016 год 122 тысячи животных были заражены смертельными вирусами или отравлены химикатами. Лаборатория использует в своих исследованиях мышей, морских свинок, крыс, поросят, хорьков, овец и обезьян.
Также стало известно о том, что британские военные ученые получали финансирование от Агентства по сокращению военной угрозы на разработку системы тестирования химических веществ с 2012 по 2017 год.
Эксперименты по влиянию отравляющих веществ VX и VM проводились в Портон-Дауне в 2015 году. Примечательно, что морские свинки были найдены и в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Фотографию питомцев Скрипаля – кошки и морских свинок – разместила на своей странице в Фейсбуке его дочь, Юлия.
К сожалению, издевательства над животными – не единственное преступление на счету Лаборатории. В 2013 году ученые из Портон-Дауна распылили газ в лондонском метро.
Британское правительство никогда не рассказывало своим гражданам о военном эксперименте в метро Лондона. Тысячи людей подверглись отравлению газом, не зная об этом, и никто не спрашивал их согласия на участие в таком «исследовании». Данные об этом получены из документа от 2016-го года, хранящемся в британском министерстве внутренних дел. Он рассказывает и о других программах, проводившихся в Соединенных Штатах и Великобритании до 2016 года.
Документ подтверждает, что ученые Лаборатории проводили исследования в метро с 2011 по 2014 год, но не содержит данных об их содержании и целях.
Согласно информации, полученной из реестра федеральных контрактов США, Агентство по сокращению военной угрозы под руководством американского минобороны профинансировало ряд оборонных проектов в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне. Среди них – экспериментальное заражение приматов вирусами сибирской язвы, Эболы, Марбург, венесуэльского конского энцефалита, западного и восточного конского энцефалитов. Также агентство финансировало эксперименты над животными, в ходе которых их отравляли ипритом и фосгеном.
Агентство по сокращению военной угрозы имеет полный доступ ко всем научным и техническим разработкам Лаборатории в Портон-Дауне, что отмечено в контракте от 2011 года.
Эксперименты с участием животных считаются в Великобритании секретными. Согласно 24-ой главе Акта о научной деятельности с участием животных, раскрытие информации о подобных экспериментах считается уголовным преступлением.
Согласно информации, полученной с применением положений Акта о свободе информации, в Портон-Дауне увеличилось число военных экспериментов с химическим и биологическим оружием. С 2005 по 2016 год 122 тысячи животных были заражены смертельными вирусами или отравлены химикатами. Лаборатория использует в своих исследованиях мышей, морских свинок, крыс, поросят, хорьков, овец и обезьян.
Также стало известно о том, что британские военные ученые получали финансирование от Агентства по сокращению военной угрозы на разработку системы тестирования химических веществ с 2012 по 2017 год.
Эксперименты по влиянию отравляющих веществ VX и VM проводились в Портон-Дауне в 2015 году. Примечательно, что морские свинки были найдены и в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Фотографию питомцев Скрипаля – кошки и морских свинок – разместила на своей странице в Фейсбуке его дочь, Юлия.
К сожалению, издевательства над животными – не единственное преступление на счету Лаборатории. В 2013 году ученые из Портон-Дауна распылили газ в лондонском метро.
Британское правительство никогда не рассказывало своим гражданам о военном эксперименте в метро Лондона. Тысячи людей подверглись отравлению газом, не зная об этом, и никто не спрашивал их согласия на участие в таком «исследовании». Данные об этом получены из документа от 2016-го года, хранящемся в британском министерстве внутренних дел. Он рассказывает и о других программах, проводившихся в Соединенных Штатах и Великобритании до 2016 года.
Документ подтверждает, что ученые Лаборатории проводили исследования в метро с 2011 по 2014 год, но не содержит данных об их содержании и целях.
- Автор:
- Виктор Зарецкий
- Использованы фотографии:
- http://truepublica.org.uk
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