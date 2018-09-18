Заявление Наливайченко об использовании гадалок и астрологов в СБУ. Ответ ведомства
Пресс-службе Службы безопасности Украины пришлось выступить в Facebook с опровержением распространившейся в СМИ информации о привлечении к своей работе специалистов, наделённых "магическими" способностями. Такая информация появилась с подачи бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко, который в интервью изданию «Страна» заявил об использовании украинскими спецслужбами специально обученных людей с экстрасенсорными способностями при расследовании особо сложных дел. Он также рассказал о том, что услугами гадалок, астрологов и шаманов пользуются многие украинские политики, чтобы выстраивать свою карьеру. Об этом пишет издание Гордон.ua.
В пресс-службе СБУ предположили, что подобными услугами мог пользоваться сам Наливайченко, когда возглавлял спецслужбы Украины в 2014-2015 годах.
Напомним, что Валентин Наливайченко, покинувший три года назад должность главы СБУ, остаётся одной из немногих фигур, которые находятся в оппозиции действующей власти и при этом продолжают оставаться на свободе. Обвинив президента Порошенко в коррупции, Наливайченко заявил о своём намерении участвовать в президентских выборах.
Скорее всего, попытки экс-главы украинских спецслужб «очернить» действующую власть (хотя слово "очернить" в данном случае не совсем подходит по очевидным причинам - репутация уже на уровне дна) в глазах украинского народа являются одним из способов «грязной» борьбы за президентское кресло, и в ход идёт даже магия и потусторонние силы.
В пресс-службе СБУ предположили, что подобными услугами мог пользоваться сам Наливайченко, когда возглавлял спецслужбы Украины в 2014-2015 годах.
Напомним, что Валентин Наливайченко, покинувший три года назад должность главы СБУ, остаётся одной из немногих фигур, которые находятся в оппозиции действующей власти и при этом продолжают оставаться на свободе. Обвинив президента Порошенко в коррупции, Наливайченко заявил о своём намерении участвовать в президентских выборах.
Скорее всего, попытки экс-главы украинских спецслужб «очернить» действующую власть (хотя слово "очернить" в данном случае не совсем подходит по очевидным причинам - репутация уже на уровне дна) в глазах украинского народа являются одним из способов «грязной» борьбы за президентское кресло, и в ход идёт даже магия и потусторонние силы.
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