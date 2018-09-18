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Заявление Наливайченко об использовании гадалок и астрологов в СБУ. Ответ ведомства

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Пресс-службе Службы безопасности Украины пришлось выступить в Facebook с опровержением распространившейся в СМИ информации о привлечении к своей работе специалистов, наделённых "магическими" способностями. Такая информация появилась с подачи бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко, который в интервью изданию «Страна» заявил об использовании украинскими спецслужбами специально обученных людей с экстрасенсорными способностями при расследовании особо сложных дел. Он также рассказал о том, что услугами гадалок, астрологов и шаманов пользуются многие украинские политики, чтобы выстраивать свою карьеру. Об этом пишет издание Гордон.ua.



В пресс-службе СБУ предположили, что подобными услугами мог пользоваться сам Наливайченко, когда возглавлял спецслужбы Украины в 2014-2015 годах.


Напомним, что Валентин Наливайченко, покинувший три года назад должность главы СБУ, остаётся одной из немногих фигур, которые находятся в оппозиции действующей власти и при этом продолжают оставаться на свободе. Обвинив президента Порошенко в коррупции, Наливайченко заявил о своём намерении участвовать в президентских выборах.

Скорее всего, попытки экс-главы украинских спецслужб «очернить» действующую власть (хотя слово "очернить" в данном случае не совсем подходит по очевидным причинам - репутация уже на уровне дна) в глазах украинского народа являются одним из способов «грязной» борьбы за президентское кресло, и в ход идёт даже магия и потусторонние силы.
Использованы фотографии:
depositphotos.com/
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19 комментариев
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  1. Logall Онлайн
    Logall Сегодня, 15:55
    +5
    Ну до уровня третьего рейха всё равно не дотягивают... Ни экспедиций, ни следований, ни научных работ не проводится. Так, всё на уровне местных шарлатанов.
    А судя по заявлениям из Незалежной сами "неплохо". (ужасно) "вангуют". К гадалке не ходи. (Или ходи)
    1. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 15:58
      +2
      Зато в гражданской войне приуспели.и к геноциду русскоговорящих на востоке
    2. kebeskin Офлайн
      kebeskin Сегодня, 15:59
      +1
      Сделают свое хряконербэ
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:02
      +2
      александр hi -неужели немцы сами себя усердно вгоняли в каменный век recourse
    4. LiSiCyn Офлайн
      LiSiCyn Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: Logall
      Ни экспедиций, ни следований, ни научных работ не проводится.

      Ха.... Не проводится ?!!!! А Тибет?? А в ютубе набрать, путешествие к вселенскому тризубу или самый большой тризуб во вселенной...
      Посмотрите, не пожалеете good
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:00
    +1
    а я никак не мог понять,куда у меня вся кофейная гуща девается wassat
  3. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 16:11
    +5
    и в ход идёт даже магия и потусторонние силы.

    На самом деле всё абсолютно логично.
    По стопам своего кумира - Адольфыча. Я уже давно жду украинской инкарнации "Анэнэрбе". Почти дождался, выходит. Правда, современная нэзалэжная копия - заранее уверен - будет на фоне исторического оригинала тоже смотреться предельно жалко, ожидаемым "селюк-стайлом".
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 16:27
      +2
      hi
      Цитата: Kuroneko
      По стопам своего кумира - Адольфыча

      Собственно - дальше и говорить ничего не надо . soldier
      1. Kuroneko Офлайн
        Kuroneko Сегодня, 16:39
        +2
        Ну вот и я просто запасаюсь попкорном - это шоу ещё не на один год. Но самое интересное начнётся уже достаточно скоро - в 2019-ом. Подождём ещё немного.
        А, и да...
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 16:44
          +2
          Я рад , уважаемый Kuroneko что Вы не оставили мой комментарий без внимания . hi
          Цитата: Kuroneko
          Но самое интересное начнётся уже достаточно скоро - в 2019-ом. Подождём ещё немного.

          Не палите - именно подождём . wink А за фото - отдельное спасибо !!! fellow
          1. Kuroneko Офлайн
            Kuroneko Сегодня, 16:51
            +2
            Цитата: bouncyhunter
            Я рад , уважаемый Kuroneko что Вы не оставили мой комментарий без внимания .

            Ну мы же друзья, нэ? Пусть и лишь форумные. А насчёт такого рода картинок - я ж старый чанер, у меня этого добра (саркастического, нетолерантного и тэ дэ) навалом.
            Да, немного о кошках... Все (ну многие) знают о коте Шрёдингера. А что вы знаете про кошку Шойгу?

            Я даже отдельно подытожу все её навыки и особенности:
            1) Она чёрная.
            2) Её трудно искать в тёмной комнате.
            3) Её там нет. Искать глупо.
            4) Ибо она умная, смелая и вежливая.

            Кот Шрёдингера, ни жив ни мёртв, нервно курит в сторонке!
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 17:01
              +2
              Цитата: Kuroneko
              Ну мы же друзья, нэ?

              Это к гадалке не ходи . drinks
              Цитата: Kuroneko
              Я даже отдельно подытожу все её навыки и особенности:
              1) Она чёрная.
              2) Её трудно искать в тёмной комнате.
              3) Её там нет. Искать глупо.
              4) Ибо она умная, смелая и вежливая.

              Разведку спалил ... crying
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:20
    +1
    Напомним, что Валентин Наливайченко, покинувший три года назад должность главы СБУ, остаётся одной из немногих фигур, которые находятся в оппозиции действующей власти и при этом продолжают оставаться на свободе
    Видать дал понять , что в случае его смерти или ещё чего всплывёт много чего на ныне власть придержащих , а этого "много чего" он по службе имел немало и на всех причастных и даже рядом проходивших .
  5. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 16:36
    0
    Так то 21 век на дворе, и в космос летаем с 1961 года. Ну маги ведьмы и прочее это уже край. В руине недоработка, пора инквизицию запустить. Начать с сектанта-пастора и т.д. топлива хватит
  6. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 16:37
    0
    Ну, всё, начинаются, на Украине, паучьи бои без правил.
  7. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 16:38
    +1
    До Антарктиды они никак не доберутся, где же будут искать новую хохлябию ? Наверное за сараем тёти Дуни у Корпатах...отправят экспедицию юных отморозков там флажками всё истыкают... lol
  8. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 16:54
    0
    Непонятно, почему "магические" заключено в кавычки? Люди с развитыми способностями в экстрасенсорике - экстра-сенс - сверх-чувствительность - всегда служили и в КГБ и ФСБ и СВР и ГРУ и прочие аналитические отделы, о которых мы с вами никогда не узнаем... Взять тех же Хакеров сновидений, чисто ФСБшный прожект 90-ых годов, до сих пор на этой теме ловят особо страждущих познать неизведанное..
  9. akunin Онлайн
    akunin Сегодня, 16:59
    0
    и в ход идёт даже магия и потусторонние силы.
    у "наших" по другому?все тоже самое.даже пол правительства к тони роббинсу поперлись(за такие деньги и я могу улыбаться и говорить:если хочеш добиться - добейся)
    Если что-то кажется тебе слишком трудным, не думай, что это за пределами сил человека. И наоборот, если какой-либо человек может совершить тот или иной достойный поступок, значит, такой же поступок в состоянии совершить и ты.
    марк аврелий
  10. astepanov Онлайн
    astepanov Сегодня, 18:23
    0
    Всё как у нас. Г-н Киндерсюрприз, он же Кириенко, в бытность свою в качестве руководителя нефтегонной отрасли вовсю пользовался услугами экстрасенсов для повышения выхода целевых фракций при перегонке. Насчет того, консультировался ли он с этой братией на посту премьер-министра и при прочих должностях - не знаю. Но, судя по делам в нашей стране, такие методы составляют основу госуправления; "Протоны" и "Сатану" святим, на кофейной гуще гадаем, кощуны разводим, над мощами принимаем важнейшие решения... Только воровство и развешивание лапши проводятся обдуманно и квалифицированно.