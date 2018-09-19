Опасный экзамен для американских ракет-невидимок отложен

Вашингтон столько говорил об очередном «карающем ударе» по Сирии, что, скорее всего, ему его придется все же нанести, хотя бы для поддержания своего реноме, в духе «мужик сказал – мужик сделал». Хотя, конечно, у США есть возможность обосновать отход от своих воинственных планов отсутствием «газовой атаки», все равно, после всех агрессивных заявлений американских политиков и военачальников, это будет воспринято, по крайней мере, частью западного общества, с нетерпением ждущей, когда «дадут окорот этим русским», как проявление слабости.Собственно, очередной удар был бы уже давно нанесен, если бы не двусмысленные заявления Москвы о намерении оказать противодействие агрессивным действиям Запада против САР.Речь, конечно, не идет об ударах российских ракет по кораблям и базам США и их союзников, откуда могут быть атакованы сирийские объекты. Но и действие ПВО ВС России способно превратить ожидаемый военный триумф Запада в поражение.Собственно, почти так и получилось в минувшем апреле, причем без непосредственного участия российского контингента, когда сирийские зенитчики сумели сбить значительную часть американских «Томагавков», а некоторые ракеты, вероятно не без участия подразделений РЭБ, просто «упали» в пустыню.Хотя западные СМИ объявили данные о сбитых ракетах, а также фотографии «упавших» «Томагавков» фейком и кремлевской пропагандой, впечатления аудитории оказались «смазанными», и триумф не получился.Соответствующие выводы были сделаны, и было принято решение, что основную роль в предстоящем ударе по Сирии будет отведена малозаметным ракетам JASSM-ER, выполненным по технологии стелс.Они применялись и ранее, причем их эффективность оказалась значительно выше, чем у «Томагавков», однако применение их было ограничено, прежде всего в силу высокой стоимости.Напомним, что JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — земля" разработанная корпорацией Lockheed Martin, и предназначеная для поражения важных, широкого спектра, в любых метеоусловиях и времени суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.Малозаметная ракета JASSM-ER — модернизация базовой модели JASSM, с увеличенным до 900 км радиусом действия. Позволяющая наносить пилотам удар по наземным целям без захода в зону действия даже самых дальнобойных современных зенитных ракетных систем, таких как С-400.Благодаря низкой заметности в радио- и инфракрасном диапазонах, предельно малой высоте полета, высокоточной инерциальной навигации, защищенному приемнику GPS и инфракрасной головке самонаведения, предполагается, что JASSM-ER может уничтожать и сами средства ПВО. При этом полетом ракеты можно управлять на всем протяжении траектории.В полете JASSM-ER можно перенацеливать, уничтожая внезапно обнаруженные цели, например, включившиеся радары систем ПВО. Благодаря инфракрасной головке самонаведения и инерциальной системе управления обеспечивается повышенная точность попадания, даже в случае проблем с работой GPS. Перед поражением цели ракета передает ее изображение на компьютер самолета-носителя, что позволяет контролировать результаты стрельбы.Ракета JASSM имеет длину около 4 м, весит 1000 кг, оснащена антиспуфинг-модулем и мощной боевой частью, способной уничтожить прочные бетонные укрепления.Представители Пентагона уверяли, что перехватить эту ракету практически невозможно, что единственный способ защиты от нее – удар по несущему самолету до ее запуска. То есть использование этих систем по Сирии предвещало достижение необходимого эффекта.Однако серьезные сомнения в успехе удара заронили прошедшие учения ВС России «Восток-2018», в ходе которых была отработана в том числе и борьба с «ракетами-невидимками», превосходящими американские JASSM-ER по ряду характеристик, и скорее соответствующие перспективным разработкам ВПК США.Командир 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов, участвовавшей в учениях, сообщил СМИ, что все без исключения малозаметные ракеты были успешно сбиты противоракетными системами, находящимися в распоряжении его соединения.Можно не сомневаться, что выступление комдива не случайно. В контексте ситуации, разворачивающейся вокруг Сирии, это выступление – вполне отчетливый мессидж Вашингтону, что атака по объектам САР, с высокой степенью вероятности, будет отбита. И, следовательно, вместо ожидаемой демонстрации своей несокрушимой военной мощи американцы рискуют получить сокрушительный провал.Конечно, при условии того, что системы ПВО, такие же, что были задействованы в учениях «Восток-2018», находятся в Сирии и готовы к отражению атаки.Возможно, это и стало причиной столь позитивной реакции Госдепа США на достигнутую Путиным и Эрдоганом договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе.«Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства Асада и его союзников в Идлибе, и приветствуем любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии», — заявил представитель госдепа.Как правило, подобные комментарии в отношении действий России (а с недавних пор и Турции) на Ближнем Востоке содержат изрядную долю скепсиса. Так что можно считать, что американцы и вправду искренне рады, что им удалось если не избежать рискованного экзамена для ракет JASSM-ER, то, по крайней мере, отсрочить его до того момента, когда политическая конъюнктура для Белого дома будет складываться более удачно.