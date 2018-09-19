Опасный экзамен для американских ракет-невидимок отложен
Вашингтон столько говорил об очередном «карающем ударе» по Сирии, что, скорее всего, ему его придется все же нанести, хотя бы для поддержания своего реноме, в духе «мужик сказал – мужик сделал». Хотя, конечно, у США есть возможность обосновать отход от своих воинственных планов отсутствием «газовой атаки», все равно, после всех агрессивных заявлений американских политиков и военачальников, это будет воспринято, по крайней мере, частью западного общества, с нетерпением ждущей, когда «дадут окорот этим русским», как проявление слабости.
Собственно, очередной удар был бы уже давно нанесен, если бы не двусмысленные заявления Москвы о намерении оказать противодействие агрессивным действиям Запада против САР.
Речь, конечно, не идет об ударах российских ракет по кораблям и базам США и их союзников, откуда могут быть атакованы сирийские объекты. Но и действие ПВО ВС России способно превратить ожидаемый военный триумф Запада в поражение.
Собственно, почти так и получилось в минувшем апреле, причем без непосредственного участия российского контингента, когда сирийские зенитчики сумели сбить значительную часть американских «Томагавков», а некоторые ракеты, вероятно не без участия подразделений РЭБ, просто «упали» в пустыню.
Хотя западные СМИ объявили данные о сбитых ракетах, а также фотографии «упавших» «Томагавков» фейком и кремлевской пропагандой, впечатления аудитории оказались «смазанными», и триумф не получился.
Соответствующие выводы были сделаны, и было принято решение, что основную роль в предстоящем ударе по Сирии будет отведена малозаметным ракетам JASSM-ER, выполненным по технологии стелс.
Они применялись и ранее, причем их эффективность оказалась значительно выше, чем у «Томагавков», однако применение их было ограничено, прежде всего в силу высокой стоимости.
Напомним, что JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — земля" разработанная корпорацией Lockheed Martin, и предназначеная для поражения важных, широкого спектра, в любых метеоусловиях и времени суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.
Малозаметная ракета JASSM-ER — модернизация базовой модели JASSM, с увеличенным до 900 км радиусом действия. Позволяющая наносить пилотам удар по наземным целям без захода в зону действия даже самых дальнобойных современных зенитных ракетных систем, таких как С-400.
Благодаря низкой заметности в радио- и инфракрасном диапазонах, предельно малой высоте полета, высокоточной инерциальной навигации, защищенному приемнику GPS и инфракрасной головке самонаведения, предполагается, что JASSM-ER может уничтожать и сами средства ПВО. При этом полетом ракеты можно управлять на всем протяжении траектории.
В полете JASSM-ER можно перенацеливать, уничтожая внезапно обнаруженные цели, например, включившиеся радары систем ПВО. Благодаря инфракрасной головке самонаведения и инерциальной системе управления обеспечивается повышенная точность попадания, даже в случае проблем с работой GPS. Перед поражением цели ракета передает ее изображение на компьютер самолета-носителя, что позволяет контролировать результаты стрельбы.
Ракета JASSM имеет длину около 4 м, весит 1000 кг, оснащена антиспуфинг-модулем и мощной боевой частью, способной уничтожить прочные бетонные укрепления.
Представители Пентагона уверяли, что перехватить эту ракету практически невозможно, что единственный способ защиты от нее – удар по несущему самолету до ее запуска. То есть использование этих систем по Сирии предвещало достижение необходимого эффекта.
Однако серьезные сомнения в успехе удара заронили прошедшие учения ВС России «Восток-2018», в ходе которых была отработана в том числе и борьба с «ракетами-невидимками», превосходящими американские JASSM-ER по ряду характеристик, и скорее соответствующие перспективным разработкам ВПК США.
Командир 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов, участвовавшей в учениях, сообщил СМИ, что все без исключения малозаметные ракеты были успешно сбиты противоракетными системами, находящимися в распоряжении его соединения.
Можно не сомневаться, что выступление комдива не случайно. В контексте ситуации, разворачивающейся вокруг Сирии, это выступление – вполне отчетливый мессидж Вашингтону, что атака по объектам САР, с высокой степенью вероятности, будет отбита. И, следовательно, вместо ожидаемой демонстрации своей несокрушимой военной мощи американцы рискуют получить сокрушительный провал.
Конечно, при условии того, что системы ПВО, такие же, что были задействованы в учениях «Восток-2018», находятся в Сирии и готовы к отражению атаки.
Возможно, это и стало причиной столь позитивной реакции Госдепа США на достигнутую Путиным и Эрдоганом договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе.
«Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства Асада и его союзников в Идлибе, и приветствуем любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии», — заявил представитель госдепа.
Как правило, подобные комментарии в отношении действий России (а с недавних пор и Турции) на Ближнем Востоке содержат изрядную долю скепсиса. Так что можно считать, что американцы и вправду искренне рады, что им удалось если не избежать рискованного экзамена для ракет JASSM-ER, то, по крайней мере, отсрочить его до того момента, когда политическая конъюнктура для Белого дома будет складываться более удачно.
Собственно, очередной удар был бы уже давно нанесен, если бы не двусмысленные заявления Москвы о намерении оказать противодействие агрессивным действиям Запада против САР.
Речь, конечно, не идет об ударах российских ракет по кораблям и базам США и их союзников, откуда могут быть атакованы сирийские объекты. Но и действие ПВО ВС России способно превратить ожидаемый военный триумф Запада в поражение.
Собственно, почти так и получилось в минувшем апреле, причем без непосредственного участия российского контингента, когда сирийские зенитчики сумели сбить значительную часть американских «Томагавков», а некоторые ракеты, вероятно не без участия подразделений РЭБ, просто «упали» в пустыню.
Хотя западные СМИ объявили данные о сбитых ракетах, а также фотографии «упавших» «Томагавков» фейком и кремлевской пропагандой, впечатления аудитории оказались «смазанными», и триумф не получился.
Соответствующие выводы были сделаны, и было принято решение, что основную роль в предстоящем ударе по Сирии будет отведена малозаметным ракетам JASSM-ER, выполненным по технологии стелс.
Они применялись и ранее, причем их эффективность оказалась значительно выше, чем у «Томагавков», однако применение их было ограничено, прежде всего в силу высокой стоимости.
Напомним, что JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — земля" разработанная корпорацией Lockheed Martin, и предназначеная для поражения важных, широкого спектра, в любых метеоусловиях и времени суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.
Малозаметная ракета JASSM-ER — модернизация базовой модели JASSM, с увеличенным до 900 км радиусом действия. Позволяющая наносить пилотам удар по наземным целям без захода в зону действия даже самых дальнобойных современных зенитных ракетных систем, таких как С-400.
Благодаря низкой заметности в радио- и инфракрасном диапазонах, предельно малой высоте полета, высокоточной инерциальной навигации, защищенному приемнику GPS и инфракрасной головке самонаведения, предполагается, что JASSM-ER может уничтожать и сами средства ПВО. При этом полетом ракеты можно управлять на всем протяжении траектории.
В полете JASSM-ER можно перенацеливать, уничтожая внезапно обнаруженные цели, например, включившиеся радары систем ПВО. Благодаря инфракрасной головке самонаведения и инерциальной системе управления обеспечивается повышенная точность попадания, даже в случае проблем с работой GPS. Перед поражением цели ракета передает ее изображение на компьютер самолета-носителя, что позволяет контролировать результаты стрельбы.
Ракета JASSM имеет длину около 4 м, весит 1000 кг, оснащена антиспуфинг-модулем и мощной боевой частью, способной уничтожить прочные бетонные укрепления.
Представители Пентагона уверяли, что перехватить эту ракету практически невозможно, что единственный способ защиты от нее – удар по несущему самолету до ее запуска. То есть использование этих систем по Сирии предвещало достижение необходимого эффекта.
Однако серьезные сомнения в успехе удара заронили прошедшие учения ВС России «Восток-2018», в ходе которых была отработана в том числе и борьба с «ракетами-невидимками», превосходящими американские JASSM-ER по ряду характеристик, и скорее соответствующие перспективным разработкам ВПК США.
Командир 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов, участвовавшей в учениях, сообщил СМИ, что все без исключения малозаметные ракеты были успешно сбиты противоракетными системами, находящимися в распоряжении его соединения.
Можно не сомневаться, что выступление комдива не случайно. В контексте ситуации, разворачивающейся вокруг Сирии, это выступление – вполне отчетливый мессидж Вашингтону, что атака по объектам САР, с высокой степенью вероятности, будет отбита. И, следовательно, вместо ожидаемой демонстрации своей несокрушимой военной мощи американцы рискуют получить сокрушительный провал.
Конечно, при условии того, что системы ПВО, такие же, что были задействованы в учениях «Восток-2018», находятся в Сирии и готовы к отражению атаки.
Возможно, это и стало причиной столь позитивной реакции Госдепа США на достигнутую Путиным и Эрдоганом договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе.
«Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства Асада и его союзников в Идлибе, и приветствуем любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии», — заявил представитель госдепа.
Как правило, подобные комментарии в отношении действий России (а с недавних пор и Турции) на Ближнем Востоке содержат изрядную долю скепсиса. Так что можно считать, что американцы и вправду искренне рады, что им удалось если не избежать рискованного экзамена для ракет JASSM-ER, то, по крайней мере, отсрочить его до того момента, когда политическая конъюнктура для Белого дома будет складываться более удачно.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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