Рассказы об оружии. Малый плавающий танк Т-37А







Источники:

Барятинский М. Б. Амфибии Красной армии.

Коломиец М. В. Танки-амфибии Т-37, Т-38, Т-40;

Коломиец М. В. «Чудо-оружие» Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.

Свирин М. Н. Броня крепка. История советского танка. 1919-1937.

Мерецков К. А. На службе народу.