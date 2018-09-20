Рассказы об оружии. Малый плавающий танк Т-37А
В предыдущем материале рассказывалось о танкетке Т-27. В недоработках, которые были выявлены при эксплуатации этой машины, и попытках устранения их произошло рождение нового класса малых плавающих танков как продолжение идей легкобронированного гусеничного разведывательного танка.
Главное – оружие. Для просто эффективного использования оружия (пусть всего лишь пулемета 7,62-мм) оно должно размещаться в башне кругового вращения. Ну и заодно решили, что разведывательная машина просто обязана уметь плавать.
И да, в 1933 году на вооружение БТВ РККА под названием "малый плавающий танк Т-37А" была принята совершенно новая машина.
Танк имел клепаный (или сварной) герметичный корпус из катаных броневых листов. Трансмиссия располагалась в передней части корпуса, механик-водитель располагался слева, командир (он же стрелок) — справа по ходу движения.
Двигатель – все тот же автомобильный "Форд-АА" как у Т-27, располагался сзади, вдоль оси танка.
Для увеличения плавучести к надгусеничным полкам крепились поплавки, заполненные пробкой.
Движение на плаву обеспечивалось гребным винтом, маневрирование — рулем. При этом лопасти гребного винта могли поворачиваться, обеспечивая таким образом реверс хода на плаву.
За время серийного производства было выпущено 1909 линейных танков, 643 радиотанка Т-37 ТУ с радиостанциями, а также 75 так называемых "химических" танков с огнеметной установкой.
Как так быстро наши конструкторы смогли поставить армии новую машину?
Помогли и на этот раз коварные англичане.
В конце 1930 года на уже известной нам английской фирме Vickers Armstrong разработали проект легкого плавающего танка. Первоначально новая машина именовалась в документах, как "Vickecrs-Carden-Loyd amphibious tank". Танк-амфибия.
Танк имел клепаный корытообразный корпус и башню с пулеметом, заимствованную у 6-тонного Vickers Model А. Плавучесть машины обеспечивалась за счет водоизмещения корпуса и установленных вдоль его бортов массивных поплавков из бальсы. Да-да, той самой древесины из Южной Америки, из которой через 20 лет построил свой знаменитый плот «Кон-Тики» Тур Хейердал.
Но танк ко двору Его Величества не пришелся. Поэтому фирма Vickers как и в случае с 6-тонным танком Vickers Model А, рассчитывала на зарубежные заказы из стран "второго мира". И покупатели нашлись, пусть и не в таком количестве, как хотелось бы.
Восемь танков были приобретены руководством Управления механизации и моторизации РККА и в 1932 году танки прибыли в СССР. А прибыв, были распределены на полигон НИБТ в Кубинку и по заводам. С целью вдумчивого изучения.
Тут надо отметить, что покупка английских танков выглядит сегодня как некая страховка. «В Англии ружья кирпичом не чистють», потому там все лучше.
На самом-то деле, когда «Викерсы» прибыли в Советский Союз, у нас уже полным ходом шли испытания образцов ТРЕХ танков данного направления, Т-33, Т-41 и Т-37. Поэтому говорить о том, что большинство технических решений первых отечественных плавающих танков было скопировано у «Викерса» несколько глупо. А мы и не станем уподобляться глупцам.
На деле новая машина была симбиозом трех образцов. Было решено, что танк по компоновке будет аналогичен Т-41, но с подвеской от Т-37. От «Викерса» была позаимствована плавучая часть.
11 августа 1932 года, еще до изготовления опытного образца, на вооружение Красной Армии был принят новый легкий плавающий танк, получивший обозначение Т-37А.
Естественно, не обошлось без проблем. У заводов-изготовителей опыт работы с Т-27 уже был, но можно согласиться с тем, что Т-37А был изрядно сложнее танкетки.
Почти сразу, с начала выпуска, танки стали подвергаться модернизациям. Например, у машин второй и последующих серий появился волноотражающий щиток на носу, а поплавки над гусеницами заменили плоские надгусеничные полки с пробковым наполнителем.
Была увеличено бронирование бортов с 8 мм до 10 мм. Начиная с 1935 года на танках Т-37А стал использоваться штампованный кормовой лист корпуса (до этого его гнули на специальном прессе), передний лист башни стал крепиться на болтах, а надгусеничные поплавки стали изготавливать пустыми, без набивки их пробкой (такие корпуса в документах того времени иногда назывались "безпоплавковыми").
В ходе серийного производства танки Т-37А оснащались двумя типами корпусов и башен — клепаным и сварным. Первый тип изготавливался на Подольском крекинго-электровозном заводе имени Орджоникидзе и был наиболее массовым. Во время приемо-сдаточных испытаний все танки, догруженные до полной боевой массы и с экипажем из двух человек, совершали 25-километровый марш на подмосковное Медвежье озеро, здесь проходили испытании на плаву.
Между прочим, к некоторым вопросам оснащения Т-37А подошли более серьезно, чем у Т-27. Например, радиофикация. На танки устанавливали рацию 71-ТК.
Первые два Т-37А с радиостанциями были готовы осенью 1933 года и участвовали в ноябрьском параде на Красной площади. Поручневая антенна устанавливалась на надгусеничных полках.
Всего было изготовлено 643 радийных танка Т-37А. Для того времени — цифра!
В 1935 году в конструкторском бюро завода "Компрессор", там же, где работали и с Т-27, разработали комплект съемной химической аппаратуры для танка Т-37А.
Это был уже не просто адаптированный для танка ранцевый огнемет, а полноценный комплект, позволявший как метать огонь, так и ставить дымовую завесу, в зависимости от того, чем заправить емкости комплекта.
Химический комплект состоял из резервуара емкостью 37 литров, баллона сжатого воздуха (3 литра), редуктора, брандспойта с резиновым шлангом, зажигательным приспособлением и горелкой, трубопровода для дымопуска. Масса всей аппаратуры составляла 89 кг. При полной зарядке резервуара огнесмесью можно было произвести 15 выстрелов на дальность до 25 метров.
Брандспойт установки размешался на верхнем наклонном переднем листе корпуса справа и за счет шарнирного соединения имел углы наведения от -5 до +15 градусов по вертикали и 180 градусов по горизонтали. Для производства выстрела или дымопуска была введена ножная педаль, которая находилась у командира танка.
Вся аппаратура были изготовлена съемной, она могла устанавливаться на Т-37А с минимальными переделками. После проведения испытаний были изготовлено 75 таких танков (34 в 1935-м и 41 в 1936 годах). В документах того времени эти танки походили как "Т-37 химические". Однако эксплуатация химических Т-37А оказалась недолгой — уже в 1938 -1939 годах большая часть оборудования с них была демонтирована. По состоянию на 1 апреля 1941 года в Красной Армии числилось всего 10 Т-37 химических, из них 4 находились на складах.
Работали над Т-37А и в плане доставки танков по воздуху посадочным способом. Таким образом предполагалось использовать эти машины в составе воздушно-десантных подразделений, для захвата различных объектов в тылу противника. Доставку танков предполагалось осуществлять путем их подвески под фюзеляжем бомбардировщиков ТБ-3. Следует отметить, что во время полета экипажи Т-37А находились не в танках, как пишут некоторые источники, а в самолете. После посадки танкисты отцепляли машину от подвески и шли в бой.
Также пробовали сбрасывать танки сразу на воду. Для предохранения танка при ударе о воду под днищем машины монтировались специальные амортизирующие приспособления различных типов: дубовые брусья, брезентовый экран с сосновыми рейками и еловый лапник. В ходе испытаний был проведен сброс на воду трех Т-37А с различными вариантами амортизации, из которых наиболее удачным оказался вариант с еловым лапником.
Тем не менее, все три танка получили серьезные повреждения днища при ударе о воду и затонули. Поэтому дальнейшие эксперименты по сбросу на воду Т-37А были прекращены.
ТТХ легкого плавающего танка Т-37А.
Боевая масса, т: 3,2
Экипаж, чел: 2
Количество выпущенных, шт: 2566
Размеры
Длина корпуса, мм: 3730
Ширина, мм: 1940
Высота, мм: 1840
Бронирование
Тип брони стальная катаная гомогенная
Лоб корпуса, мм: 8
Днище, мм: 4
Крыша корпуса, мм: 4
Лоб башни, мм: 8
Маска орудия, мм: 8
Вооружение:
Пулемёт ДТ 7,62-мм
Подвижность
Мощность двигателя, л. с: 40
Скорость по шоссе, км/ч: 40
Скорость по воде, км/ч: 6
Запас хода по шоссе, км: 230
Боевое крещение танки получили в ходе конфликтов на Дальнем Востоке. Но использовались они там весьма ограничено и нельзя сказать, что эффективно. В ходе боев на р. Халхин-Гол с мая по октябрь 1939 г. было потеряно 17 машин.
Т-37А приняли участие в "освободительном" походе РККА в Западную Украину и Белоруссию в составе стрелковых и кавалерийских частей как машины поддержки и разведки. В эпизодических боестолкновениях с польскими войсками танки показали себя не очень. О действиях танков-амфибий в ходе польской кампании говорилось, что они, как машины разведки, не соответствуют поставленным им задачам. В ходе всей операции они не успевали за танками Т-26, которые быстроходными точно не назовешь. Танки Т-37А в ходе маршей часто выходили из строя, отставали даже от пехотных подразделений.
Пришлось Т-37А принять участие в боевых действиях с Финляндией. Самая, с моей точки зрения, глупая попытка применения танков-амфибий, поскольку время года просто сводило на нет все достоинство плавающего танка.
В целом в условиях специфичного ТВД на Карельском перешейке маломощные, слабобронированные и легковооруженные плавающие танки показали себя неважно. Корпуса танков разрушались от взрыва противопехотных мин, броня пробивалась огнем противотанковых ружей. Почти везде танки-амфибии несли тяжелые потери и часто выходили из строя по техническим причинам.
А дальше была Великая Отечественная…
Стоит напомнить, наверное, что ту войну бронетанковые войска РККА встречали механизированными корпусами. Громоздкими и плохо управляемыми, но в составе каждого корпуса должны были быть по штату 17 плавающих танков. Хотя где-то их не было вообще, а где-то больше чем нужно.
По состоянию на 1 июня 1941 года в Красной Армии имелось 2331 танк Т-37А. Далеко не все эти машины пребывали в боевой готовности, значительное количество было в ремонте или резерве. Основная масса танков была потеряна в первый же месяц боев. Главным образом, танки бросали или подрывали свои же экипажи из-за поломок и неисправностей. Лишь в считанных случаях, при грамотном использовании, этим машинам удавалось оказать эффективную поддержку нашей пехоте.
Вся проблема заключалась именно в том, что толково использовать плавающий танк надо было уметь. Если же ознакомиться с нашими (да и немецкими) мемуарами, становится понятно, что бросать Т-37А в контратаку, поддерживая пехоту – просто идиотизм. Т-37А хороши против пехоты и мотоциклов, например, но абсолютно бесполезны, если у противника была хотя бы одно 37-мм орудие или танк с 20-мм пушкой.
Так что неудивительно, что к весне 1942 года Т-37А в боевых частях осталось очень мало. Но на Ленинградском фронте Т-37А держались достаточно долго, примерно до конца 1943 года. Там, в Ленинграде, имелась возможность ремонта машин на местных предприятиях.
На Ленинградском фронте была проведена одна из двух проведенных за всю войну операций (вторая проводилась в 1944 году на Карельском фронте), в которой плавающие танки использовались для форсирования водной преграды и захвата плацдарма на противоположном берегу.
Одна из двух вышеназванных операций — операция по форсированию Невы началась ночью 26 сентября 1942 года. В первом эшелоне шла рота ОЛТБ — 10 машин. В 4.30 танки спустились к воде, при этом один из них сломался, а у двух других при маневрировании слетели гусеницы (позднее их эвакуировали в тыл). Оставшиеся семь машин вошли в Неву и устремились к левому берегу.
Немцы, заметив переправу, осветили реку ракетами и открыли сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь по танкам. В результате на левый берег вышло всего три танка. Но из-за того, что пехота 70-й стрелковой дивизии задержалась с переправой, все три машины были быстро подбиты. Их экипажи попытались вплавь переправится на правый берег, но в воде были расстреляны противником и погибли.
Дольше всего Т-37А провоевали на Карельском фронте. К лету 1944 года все оставшиеся в строю Т-37А, а также машины, переданные с Ленинградского фронта, были сведены в 92-й отдельный танковый полк. В ходе подготовки к наступлению в Карелии, командование фронта приняло решение использовать этот полк "для форсирования реки Свирь и захвата плацдарма с целью обеспечения переправы остальных войск". Эта операция стала вторым (и самым удачным) эпизодом, в котором плавающие танки использовались для переправы через водную преграду.
Совместно с 92-м танковым полком, имевшим к 18 июля 1944 года 40 Т-37А и Т-38, должен был действовать 275-й отдельный моторизованный батальон особого назначения (ОМБОН), насчитывавший 100 автомобилей-амфибий Ford GPA, полученных из США по программе ленд-лиза.
Операция началась утром 21 июля 1944 года. Началу переправы через реку Свирь предшествовала мощная артиллерийская подготовка, длившаяся 3 часа 20 минут. За 40 — 50 минут до окончания артогня 92-й танковый полк занял исходные позиции.
Одновременно на берег реки вышли 338, 339 и 378-й гвардейские тяжелые самоходно-артиллерийские полки (63 ИСУ-152). Танки и автомобили-амфибии с десантом автоматчиков и саперов, начали переправу еще до окончания артиллерийской подготовки. Ведя огонь из пулеметов с хода, машины быстро достигли противоположного берега. При поддержке огня тяжелых самоходных полков, ведущих огонь прямой наводкой по ДЗОТам и огневым точкам противника, плавающие танки преодолели проволочные заграждения, три линии траншей и при поддержке десанта с автомобилей-амфибий завязали бой в глубине захваченного плацдарма.
Мощная артиллерийская подготовка и внезапность атаки плавающих танков и автомобилей-амфибий не позволили противнику использовать все огневые средства и обеспечили быстрый захват правого берега реки Свирь на фронте до 4 километров. При этом потери 92-го танкового полка составили всего 5 машин. В дальнейшем, по мере переправы стрелковых частей и расширения плацдарма, к вечеру 23 июля на правый берег Свири переправили танковую бригаду, танковый полк и четыре самоходно-артиллерийских полка, которые расширили и углубили прорыв.
Операция по форсированию реки Свирь стала последним известным эпизодом участия советских плавающих танков в Великой Отечественной войне.
Итог. Итог, скажем так, нерадостный. Идея была хороша. Танк получился. Но правильно применить плавающие танки удалось всего ДВА раза за 4 года войны. Из них один раз – успешно.
У меня в заключение такой вопрос будет. Мне удалось послушать несколько рассказов солдат, штурмовавших (другого слова нет) Днепр. Насколько могли облегчить эту сентябрьскую операцию в 1943 году сотня танков-амфибий?
Сотня пулеметов и сотня бронекоробок, вокруг которых можно было бы построить оборону на том берегу Днепра. Причем, броня и пулеметы были в состоянии сами переправиться на тот берег.
Увы, этого не произошло, а Свирская операция стала единственной успешной за войну.
В современных (особенно в современных) мнениях очень часто Т-37А и остальные подобные танки весьма критикуемы за тонкую броню и слабое оружие. Ну тут ничего не скажешь, какое время, такие и «эксперты».
Главное достоинство Т-37А – это умение формировать водные преграды без посторонней помощи. Именно переплыть реку/озеро, вцепиться гусеницами в противоположный берег, поддержать пехоту огнем и броней (да, мало, но значительно лучше, чем ничего) – вот основная по моему мнению, задача малого плавающего танка.
Почему эти танки не стали в руках командиров РККА оружием, думаю, распространяться не стоит. Просто не понимали, в чем ценность и как ею можно эффективно воспользоваться. Увы.
Поэтому вместо броска через водную преграду с выходом в тыл, танки бросались в сухопутные лобовые атаки на противника. После чего довольно быстро закончились.
А когда начались именно наступательные операции, через многочисленные реки европейской части, вот тут бы и использовать амфибии, но их уже не было.
Вот такая история вроде бы слабого и в дым неудачного танка. На самом деле – вполне себе нормального, но в прямых руках и под управлением светлой головы.
Источники:
Барятинский М. Б. Амфибии Красной армии.
Коломиец М. В. Танки-амфибии Т-37, Т-38, Т-40;
Коломиец М. В. «Чудо-оружие» Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.
Свирин М. Н. Броня крепка. История советского танка. 1919-1937.
Мерецков К. А. На службе народу.
Главное – оружие. Для просто эффективного использования оружия (пусть всего лишь пулемета 7,62-мм) оно должно размещаться в башне кругового вращения. Ну и заодно решили, что разведывательная машина просто обязана уметь плавать.
И да, в 1933 году на вооружение БТВ РККА под названием "малый плавающий танк Т-37А" была принята совершенно новая машина.
Танк имел клепаный (или сварной) герметичный корпус из катаных броневых листов. Трансмиссия располагалась в передней части корпуса, механик-водитель располагался слева, командир (он же стрелок) — справа по ходу движения.
Двигатель – все тот же автомобильный "Форд-АА" как у Т-27, располагался сзади, вдоль оси танка.
Для увеличения плавучести к надгусеничным полкам крепились поплавки, заполненные пробкой.
Движение на плаву обеспечивалось гребным винтом, маневрирование — рулем. При этом лопасти гребного винта могли поворачиваться, обеспечивая таким образом реверс хода на плаву.
За время серийного производства было выпущено 1909 линейных танков, 643 радиотанка Т-37 ТУ с радиостанциями, а также 75 так называемых "химических" танков с огнеметной установкой.
Как так быстро наши конструкторы смогли поставить армии новую машину?
Помогли и на этот раз коварные англичане.
В конце 1930 года на уже известной нам английской фирме Vickers Armstrong разработали проект легкого плавающего танка. Первоначально новая машина именовалась в документах, как "Vickecrs-Carden-Loyd amphibious tank". Танк-амфибия.
Танк имел клепаный корытообразный корпус и башню с пулеметом, заимствованную у 6-тонного Vickers Model А. Плавучесть машины обеспечивалась за счет водоизмещения корпуса и установленных вдоль его бортов массивных поплавков из бальсы. Да-да, той самой древесины из Южной Америки, из которой через 20 лет построил свой знаменитый плот «Кон-Тики» Тур Хейердал.
Но танк ко двору Его Величества не пришелся. Поэтому фирма Vickers как и в случае с 6-тонным танком Vickers Model А, рассчитывала на зарубежные заказы из стран "второго мира". И покупатели нашлись, пусть и не в таком количестве, как хотелось бы.
Восемь танков были приобретены руководством Управления механизации и моторизации РККА и в 1932 году танки прибыли в СССР. А прибыв, были распределены на полигон НИБТ в Кубинку и по заводам. С целью вдумчивого изучения.
Тут надо отметить, что покупка английских танков выглядит сегодня как некая страховка. «В Англии ружья кирпичом не чистють», потому там все лучше.
На самом-то деле, когда «Викерсы» прибыли в Советский Союз, у нас уже полным ходом шли испытания образцов ТРЕХ танков данного направления, Т-33, Т-41 и Т-37. Поэтому говорить о том, что большинство технических решений первых отечественных плавающих танков было скопировано у «Викерса» несколько глупо. А мы и не станем уподобляться глупцам.
На деле новая машина была симбиозом трех образцов. Было решено, что танк по компоновке будет аналогичен Т-41, но с подвеской от Т-37. От «Викерса» была позаимствована плавучая часть.
11 августа 1932 года, еще до изготовления опытного образца, на вооружение Красной Армии был принят новый легкий плавающий танк, получивший обозначение Т-37А.
Естественно, не обошлось без проблем. У заводов-изготовителей опыт работы с Т-27 уже был, но можно согласиться с тем, что Т-37А был изрядно сложнее танкетки.
Почти сразу, с начала выпуска, танки стали подвергаться модернизациям. Например, у машин второй и последующих серий появился волноотражающий щиток на носу, а поплавки над гусеницами заменили плоские надгусеничные полки с пробковым наполнителем.
Была увеличено бронирование бортов с 8 мм до 10 мм. Начиная с 1935 года на танках Т-37А стал использоваться штампованный кормовой лист корпуса (до этого его гнули на специальном прессе), передний лист башни стал крепиться на болтах, а надгусеничные поплавки стали изготавливать пустыми, без набивки их пробкой (такие корпуса в документах того времени иногда назывались "безпоплавковыми").
В ходе серийного производства танки Т-37А оснащались двумя типами корпусов и башен — клепаным и сварным. Первый тип изготавливался на Подольском крекинго-электровозном заводе имени Орджоникидзе и был наиболее массовым. Во время приемо-сдаточных испытаний все танки, догруженные до полной боевой массы и с экипажем из двух человек, совершали 25-километровый марш на подмосковное Медвежье озеро, здесь проходили испытании на плаву.
Между прочим, к некоторым вопросам оснащения Т-37А подошли более серьезно, чем у Т-27. Например, радиофикация. На танки устанавливали рацию 71-ТК.
Первые два Т-37А с радиостанциями были готовы осенью 1933 года и участвовали в ноябрьском параде на Красной площади. Поручневая антенна устанавливалась на надгусеничных полках.
Всего было изготовлено 643 радийных танка Т-37А. Для того времени — цифра!
В 1935 году в конструкторском бюро завода "Компрессор", там же, где работали и с Т-27, разработали комплект съемной химической аппаратуры для танка Т-37А.
Это был уже не просто адаптированный для танка ранцевый огнемет, а полноценный комплект, позволявший как метать огонь, так и ставить дымовую завесу, в зависимости от того, чем заправить емкости комплекта.
Химический комплект состоял из резервуара емкостью 37 литров, баллона сжатого воздуха (3 литра), редуктора, брандспойта с резиновым шлангом, зажигательным приспособлением и горелкой, трубопровода для дымопуска. Масса всей аппаратуры составляла 89 кг. При полной зарядке резервуара огнесмесью можно было произвести 15 выстрелов на дальность до 25 метров.
Брандспойт установки размешался на верхнем наклонном переднем листе корпуса справа и за счет шарнирного соединения имел углы наведения от -5 до +15 градусов по вертикали и 180 градусов по горизонтали. Для производства выстрела или дымопуска была введена ножная педаль, которая находилась у командира танка.
Вся аппаратура были изготовлена съемной, она могла устанавливаться на Т-37А с минимальными переделками. После проведения испытаний были изготовлено 75 таких танков (34 в 1935-м и 41 в 1936 годах). В документах того времени эти танки походили как "Т-37 химические". Однако эксплуатация химических Т-37А оказалась недолгой — уже в 1938 -1939 годах большая часть оборудования с них была демонтирована. По состоянию на 1 апреля 1941 года в Красной Армии числилось всего 10 Т-37 химических, из них 4 находились на складах.
Работали над Т-37А и в плане доставки танков по воздуху посадочным способом. Таким образом предполагалось использовать эти машины в составе воздушно-десантных подразделений, для захвата различных объектов в тылу противника. Доставку танков предполагалось осуществлять путем их подвески под фюзеляжем бомбардировщиков ТБ-3. Следует отметить, что во время полета экипажи Т-37А находились не в танках, как пишут некоторые источники, а в самолете. После посадки танкисты отцепляли машину от подвески и шли в бой.
Также пробовали сбрасывать танки сразу на воду. Для предохранения танка при ударе о воду под днищем машины монтировались специальные амортизирующие приспособления различных типов: дубовые брусья, брезентовый экран с сосновыми рейками и еловый лапник. В ходе испытаний был проведен сброс на воду трех Т-37А с различными вариантами амортизации, из которых наиболее удачным оказался вариант с еловым лапником.
Тем не менее, все три танка получили серьезные повреждения днища при ударе о воду и затонули. Поэтому дальнейшие эксперименты по сбросу на воду Т-37А были прекращены.
ТТХ легкого плавающего танка Т-37А.
Боевая масса, т: 3,2
Экипаж, чел: 2
Количество выпущенных, шт: 2566
Размеры
Длина корпуса, мм: 3730
Ширина, мм: 1940
Высота, мм: 1840
Бронирование
Тип брони стальная катаная гомогенная
Лоб корпуса, мм: 8
Днище, мм: 4
Крыша корпуса, мм: 4
Лоб башни, мм: 8
Маска орудия, мм: 8
Вооружение:
Пулемёт ДТ 7,62-мм
Подвижность
Мощность двигателя, л. с: 40
Скорость по шоссе, км/ч: 40
Скорость по воде, км/ч: 6
Запас хода по шоссе, км: 230
Боевое крещение танки получили в ходе конфликтов на Дальнем Востоке. Но использовались они там весьма ограничено и нельзя сказать, что эффективно. В ходе боев на р. Халхин-Гол с мая по октябрь 1939 г. было потеряно 17 машин.
Т-37А приняли участие в "освободительном" походе РККА в Западную Украину и Белоруссию в составе стрелковых и кавалерийских частей как машины поддержки и разведки. В эпизодических боестолкновениях с польскими войсками танки показали себя не очень. О действиях танков-амфибий в ходе польской кампании говорилось, что они, как машины разведки, не соответствуют поставленным им задачам. В ходе всей операции они не успевали за танками Т-26, которые быстроходными точно не назовешь. Танки Т-37А в ходе маршей часто выходили из строя, отставали даже от пехотных подразделений.
Пришлось Т-37А принять участие в боевых действиях с Финляндией. Самая, с моей точки зрения, глупая попытка применения танков-амфибий, поскольку время года просто сводило на нет все достоинство плавающего танка.
В целом в условиях специфичного ТВД на Карельском перешейке маломощные, слабобронированные и легковооруженные плавающие танки показали себя неважно. Корпуса танков разрушались от взрыва противопехотных мин, броня пробивалась огнем противотанковых ружей. Почти везде танки-амфибии несли тяжелые потери и часто выходили из строя по техническим причинам.
А дальше была Великая Отечественная…
Стоит напомнить, наверное, что ту войну бронетанковые войска РККА встречали механизированными корпусами. Громоздкими и плохо управляемыми, но в составе каждого корпуса должны были быть по штату 17 плавающих танков. Хотя где-то их не было вообще, а где-то больше чем нужно.
По состоянию на 1 июня 1941 года в Красной Армии имелось 2331 танк Т-37А. Далеко не все эти машины пребывали в боевой готовности, значительное количество было в ремонте или резерве. Основная масса танков была потеряна в первый же месяц боев. Главным образом, танки бросали или подрывали свои же экипажи из-за поломок и неисправностей. Лишь в считанных случаях, при грамотном использовании, этим машинам удавалось оказать эффективную поддержку нашей пехоте.
Вся проблема заключалась именно в том, что толково использовать плавающий танк надо было уметь. Если же ознакомиться с нашими (да и немецкими) мемуарами, становится понятно, что бросать Т-37А в контратаку, поддерживая пехоту – просто идиотизм. Т-37А хороши против пехоты и мотоциклов, например, но абсолютно бесполезны, если у противника была хотя бы одно 37-мм орудие или танк с 20-мм пушкой.
Так что неудивительно, что к весне 1942 года Т-37А в боевых частях осталось очень мало. Но на Ленинградском фронте Т-37А держались достаточно долго, примерно до конца 1943 года. Там, в Ленинграде, имелась возможность ремонта машин на местных предприятиях.
На Ленинградском фронте была проведена одна из двух проведенных за всю войну операций (вторая проводилась в 1944 году на Карельском фронте), в которой плавающие танки использовались для форсирования водной преграды и захвата плацдарма на противоположном берегу.
Одна из двух вышеназванных операций — операция по форсированию Невы началась ночью 26 сентября 1942 года. В первом эшелоне шла рота ОЛТБ — 10 машин. В 4.30 танки спустились к воде, при этом один из них сломался, а у двух других при маневрировании слетели гусеницы (позднее их эвакуировали в тыл). Оставшиеся семь машин вошли в Неву и устремились к левому берегу.
Немцы, заметив переправу, осветили реку ракетами и открыли сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь по танкам. В результате на левый берег вышло всего три танка. Но из-за того, что пехота 70-й стрелковой дивизии задержалась с переправой, все три машины были быстро подбиты. Их экипажи попытались вплавь переправится на правый берег, но в воде были расстреляны противником и погибли.
Дольше всего Т-37А провоевали на Карельском фронте. К лету 1944 года все оставшиеся в строю Т-37А, а также машины, переданные с Ленинградского фронта, были сведены в 92-й отдельный танковый полк. В ходе подготовки к наступлению в Карелии, командование фронта приняло решение использовать этот полк "для форсирования реки Свирь и захвата плацдарма с целью обеспечения переправы остальных войск". Эта операция стала вторым (и самым удачным) эпизодом, в котором плавающие танки использовались для переправы через водную преграду.
Совместно с 92-м танковым полком, имевшим к 18 июля 1944 года 40 Т-37А и Т-38, должен был действовать 275-й отдельный моторизованный батальон особого назначения (ОМБОН), насчитывавший 100 автомобилей-амфибий Ford GPA, полученных из США по программе ленд-лиза.
Операция началась утром 21 июля 1944 года. Началу переправы через реку Свирь предшествовала мощная артиллерийская подготовка, длившаяся 3 часа 20 минут. За 40 — 50 минут до окончания артогня 92-й танковый полк занял исходные позиции.
Одновременно на берег реки вышли 338, 339 и 378-й гвардейские тяжелые самоходно-артиллерийские полки (63 ИСУ-152). Танки и автомобили-амфибии с десантом автоматчиков и саперов, начали переправу еще до окончания артиллерийской подготовки. Ведя огонь из пулеметов с хода, машины быстро достигли противоположного берега. При поддержке огня тяжелых самоходных полков, ведущих огонь прямой наводкой по ДЗОТам и огневым точкам противника, плавающие танки преодолели проволочные заграждения, три линии траншей и при поддержке десанта с автомобилей-амфибий завязали бой в глубине захваченного плацдарма.
Мощная артиллерийская подготовка и внезапность атаки плавающих танков и автомобилей-амфибий не позволили противнику использовать все огневые средства и обеспечили быстрый захват правого берега реки Свирь на фронте до 4 километров. При этом потери 92-го танкового полка составили всего 5 машин. В дальнейшем, по мере переправы стрелковых частей и расширения плацдарма, к вечеру 23 июля на правый берег Свири переправили танковую бригаду, танковый полк и четыре самоходно-артиллерийских полка, которые расширили и углубили прорыв.
Операция по форсированию реки Свирь стала последним известным эпизодом участия советских плавающих танков в Великой Отечественной войне.
Итог. Итог, скажем так, нерадостный. Идея была хороша. Танк получился. Но правильно применить плавающие танки удалось всего ДВА раза за 4 года войны. Из них один раз – успешно.
У меня в заключение такой вопрос будет. Мне удалось послушать несколько рассказов солдат, штурмовавших (другого слова нет) Днепр. Насколько могли облегчить эту сентябрьскую операцию в 1943 году сотня танков-амфибий?
Сотня пулеметов и сотня бронекоробок, вокруг которых можно было бы построить оборону на том берегу Днепра. Причем, броня и пулеметы были в состоянии сами переправиться на тот берег.
Увы, этого не произошло, а Свирская операция стала единственной успешной за войну.
В современных (особенно в современных) мнениях очень часто Т-37А и остальные подобные танки весьма критикуемы за тонкую броню и слабое оружие. Ну тут ничего не скажешь, какое время, такие и «эксперты».
Главное достоинство Т-37А – это умение формировать водные преграды без посторонней помощи. Именно переплыть реку/озеро, вцепиться гусеницами в противоположный берег, поддержать пехоту огнем и броней (да, мало, но значительно лучше, чем ничего) – вот основная по моему мнению, задача малого плавающего танка.
Почему эти танки не стали в руках командиров РККА оружием, думаю, распространяться не стоит. Просто не понимали, в чем ценность и как ею можно эффективно воспользоваться. Увы.
Поэтому вместо броска через водную преграду с выходом в тыл, танки бросались в сухопутные лобовые атаки на противника. После чего довольно быстро закончились.
А когда начались именно наступательные операции, через многочисленные реки европейской части, вот тут бы и использовать амфибии, но их уже не было.
Вот такая история вроде бы слабого и в дым неудачного танка. На самом деле – вполне себе нормального, но в прямых руках и под управлением светлой головы.
Источники:
Барятинский М. Б. Амфибии Красной армии.
Коломиец М. В. Танки-амфибии Т-37, Т-38, Т-40;
Коломиец М. В. «Чудо-оружие» Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.
Свирин М. Н. Броня крепка. История советского танка. 1919-1937.
Мерецков К. А. На службе народу.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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