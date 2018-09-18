Силуанов пояснил, когда РФ обжалует решение по долгу Украины

Сейчас точно сказать не могу (когда), но то, что подадим в установленные сроки – это точно,

Россия пока не обжаловала последнее решение Апелляционного суда Англии по трехмиллиардному долгу Украины, но обязательно это сделает, передает РИА Новости заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.По словам министра, время для подачи жалобы еще есть, и она обязательно будет подана.сказал он, отвечая на вопрос журналистов.Как ранее разъяснили в Минфине, в пятницу Апелляционный суд Англии, рассматривая жалобу украинской стороны, не подтвердил аргумент о якобы оказанном на Киев давлении для взятия им у Москвы кредита на $ 3 млрд., однако заявил, что для исследования этого обстоятельства необходим всеобъемлющий судебный процесс.Еще три заявленных Украиной в пользу своей позиции аргумента суд счел неосновательными и представленными с целью избежать выполнения своих долговых обязательств.В Минфине РФ добавили, что результатом предстоящего обжалования данного решения в Верховном суде Великобритании может стать постановление о проведении нового процесса, либо оставление без изменения решения Высокого суда Лондона, которое обязывает Украину рассчитаться по долгам с Россией.Напомним, Минфин РФ в марте 2017 года выиграл дело по иску к Украине в Высоком суде Лондона. Суд обязал Киев выплатить России стоимость облигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн., а также штрафные проценты, которые начисляются на эти суммы. Кстати, каждый день просрочки увеличивает сумму украинского долга на $ 673 тысячи.Позднее Киев обжаловал это решение в Апелляционном суде.