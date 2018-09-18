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Силуанов пояснил, когда РФ обжалует решение по долгу Украины

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Россия пока не обжаловала последнее решение Апелляционного суда Англии по трехмиллиардному долгу Украины, но обязательно это сделает, передает РИА Новости заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.



По словам министра, время для подачи жалобы еще есть, и она обязательно будет подана.


Сейчас точно сказать не могу (когда), но то, что подадим в установленные сроки – это точно,
сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Как ранее разъяснили в Минфине, в пятницу Апелляционный суд Англии, рассматривая жалобу украинской стороны, не подтвердил аргумент о якобы оказанном на Киев давлении для взятия им у Москвы кредита на $ 3 млрд., однако заявил, что для исследования этого обстоятельства необходим всеобъемлющий судебный процесс.

Еще три заявленных Украиной в пользу своей позиции аргумента суд счел неосновательными и представленными с целью избежать выполнения своих долговых обязательств.

В Минфине РФ добавили, что результатом предстоящего обжалования данного решения в Верховном суде Великобритании может стать постановление о проведении нового процесса, либо оставление без изменения решения Высокого суда Лондона, которое обязывает Украину рассчитаться по долгам с Россией.

Напомним, Минфин РФ в марте 2017 года выиграл дело по иску к Украине в Высоком суде Лондона. Суд обязал Киев выплатить России стоимость облигаций в сумме $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн., а также штрафные проценты, которые начисляются на эти суммы. Кстати, каждый день просрочки увеличивает сумму украинского долга на $ 673 тысячи.

Позднее Киев обжаловал это решение в Апелляционном суде.
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15 комментариев
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  1. Сандор Клиган Онлайн
    Сандор Клиган Сегодня, 16:36
    +3
    ох уж этот Силуанов, точно он не знает......и это государев муж(((
    1. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 16:40
      +1
      А что в этом такого страшного? Он сказал: "Подадим в установленный законом срок". В первый, либо в последний день этого срока - не важно, важно, что подадим.
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 16:45
        +1
        глянул на...и песню вспомнил:" а мы ему по роже чайником...."
      2. Сандор Клиган Онлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 16:48
        +2
        Цитата: Безликий
        0
        А что в этом такого страшного?

        что это "тело" должно знать и к тому же не доводить до сложившийся ситуации!
      3. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 16:58
        +1
        Помнится, когда дали 3 миллиарда Украине, у всех оторопь была! Януковичу оставались последние дни, Майдан в разгаре, а тут добрый Гарант миллиарды долларов решил Украине подкинуть! - Да с чего вдруг?! Сам собой рождался вопрос. На что нам разные провластные пропагандоны, с полнейшей уверенностью, заявляли, что это дескать хитрый план такой, и в любом случае безопасно(Лондон засудит!), а Украина типа на крючке обязательств перед Россией... И мы слушали это, во все уши, и доверчиво внимали!
        А что вышло на самом деле?? Украина ноги вытерла обо все обязательства, который год Россия свое не может вырвать из зубов 404. И Лондон совсем не на нашей стороне!
  2. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 16:40
    +6
    Как надоела всем эта вечно скулящая р.. физиономия, санкции им не дают развернуться. А что ты сделалО чтобы санкции не касались государства, которому ты якобы служишь? Не справляешься - вали на другое поле деятельности. Навредил своей бездеятельностью - отвечай.
    Хотя о чём это я.
  3. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 16:47
    +3
    Всех этих "торопыг", причастных к "профукиванию" государственных денег, поставить бы "на счетчик " - уже бы деньги вернулись в казну. ...Саму "заёмщицу" уже 4 года как надо было "потрясти". Пожалуй, только РФ так легкомысленно кидается деньгами.
  4. DUST Онлайн
    DUST Сегодня, 16:50
    +2
    Пора забыть об этих деньгах..Украина это черная дыра!
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 16:58
    +3
    Губастый только у бедных и неимущих отнимать может, кроме того он бездарь, доказано неоднократно на шоу с Соловьевым и Познером можете его блеяние послушать как он защищает пенсионную реформу и сколько дорог с больницами он построит на 2% дополнительно к НДС. Редкий бред человека с якобы экономическим образованием.
  6. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 16:59
    +3
    Цитата: samarin1969
    Всех этих "торопыг", причастных к "профукиванию" государственных денег, поставить бы "на счетчик " - уже бы деньги вернулись в казну.

    ---------------------------
    Царь же первый побежал к Януковичу с зажатыми в кулачке 3 млрд дохлых президентов.С него и спрос.
    1. samarin1969 Онлайн
      samarin1969 Сегодня, 17:12
      +1
      Цитата: Altona
      Цитата: samarin1969
      Всех этих "торопыг", причастных к "профукиванию" государственных денег, поставить бы "на счетчик " - уже бы деньги вернулись в казну.

      ---------------------------
      Царь же первый побежал к Януковичу с зажатыми в кулачке 3 млрд дохлых президентов.С него и спрос.


      "Основатель внутренней и внешней политики" конечно виноват больше всех. Но виновны все, кто занимался проектов "от юристов до министров".
  7. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 17:01
    0
    В своём мире витает сей финансист, хороший подход у него к своей работе. Не знаю когда, но в срок успеем. what
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 17:01
    0
    Цитата: Николай Петров
    Как надоела всем эта вечно скулящая р.. физиономия, санкции им не дают развернуться.

    ---------------------
    1,7 млн рублей/мес это получать ему не мешает. А вообще да, личико его очень неприятное и просит кирзача по губам.
  9. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 17:27
    0
    Да пусть не отдают, государство не обеднеет. Государство - это Силуанов с компанией. А народу ничего не достанется в любом случае.
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:59
    0
    господин силуанов,рак на горе за это время выучил 120 языков,300наречий, и 500 диалектов народов мира fool сейчас он учит эпос 'махаабхарата',не отвлекайте его ,пожалуйста lol