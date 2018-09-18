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Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24

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Президент России Владимир Путин прокомментировал причастность Израиля к крушению российского самолета радиолокационной разведки Ил-20 и гибели 15 военнослужащих. На проходящей пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными бомбардировщика Су-24, передает РИА Новости.

Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24


Российский президент в частности заявил, что в 2015 году турецкий истребитель сознательно атаковал российский фронтовой бомбардировщик Су-24 и сбил его. В случае же со сбитым Ил-20, ситуация совершенно иная, здесь можно говорить о цепи трагических случайных обстоятельств, так как израильский самолет не сбивал наш. Путин добавил, что когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда для всех, для страны и для близких погибших. Также президент принес соболезнования близким погибших.


Путин подчеркнул, что в связи с произошедшим инцидентом, Россия усилит меры безопасности своих военнослужащих, находящихся в Сирии и это "заметят все".

Российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО С-200 во время атаки израильской авиации на сирийские объекты в провинции Латакия, когда шел на посадку после проведенной разведки в Идлибе. На борту находились 15 военнослужащих, все они погибли.

Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, в Тель-Авиве причастность к инциденту с российским самолетом отрицают, обвиняя в причастности к крушению "режим Асада", Иран и Хезболлу.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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159 комментариев
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  1. Tank Hard Онлайн
    Tank Hard Сегодня, 17:14
    +35
    Тьфу, простите... am
    1. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 17:17
      +18
      Шойгу:
      Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским министром обороны Авигдором Либерманом прямо назвал Израиль виновным в гибели российских военнослужащих

      Путин:
      В случае же со сбитым Ил-20, ситуация совершенно иная, здесь можно говорить о цепи трагических случайных обстоятельств

      Выходит наши военные, Шойгу с Конашенковым, поторопились объявлять, а что же произошло на самом деле!
      1. хрыч Офлайн
        хрыч Сегодня, 17:21
        +5
        Ничего страшного, Путин ответил в своем репертуаре, пусть сделает, как он делает в своем репертуаре, за Майдан забрал Крым, за грузинскую провокацию забрал Абхазию и Осетию. Ждемс.
        1. Logall Онлайн
          Logall Сегодня, 17:27
          +17
          Пора бы уже определяться: кто союзник, кто враг, а кто пособник террористов...
          С такой позицией, как у нашего командования, следует ожидать дальнейших жертв подобного характера.
          С турками говорит не сравнивать? Так турки уже свои условия диктуют. Требуют не трогать террористов! Причём в итоговом протоколе уже Мы их (тех, кого называли террористами) называем не иначе как - вооруженная оппозиция.
          Ответь мы тогда туркам или на ракетный удар, когда грозились сбивать носители, подобного бы не произошло! А так продолжаем (извините, но) озабачеваться...
        2. Stas157 Офлайн
          Stas157 Сегодня, 17:28
          +25
          Ну вот и все! Ответили, можно сказать, Израилю, можно расходиться! ...А может евреи купили его, а? Ну как так-то!! То: "Она утонула!", то: "Все это случайно", ...само собой!!!
          1. politach-delivery Офлайн
            politach-delivery Сегодня, 17:31
            0
            Цитата: Stas157
            Ну как так то!! То: - Она утонула! То: - Все это случайно... само собой!!!

            Быть может в следующем десятилетии до вас дойдет.
            1. krot Онлайн
              krot Сегодня, 17:33
              -2
              Прочел тут кучу коментов.. Ммм..да.. Евреи не стреляли, евреи подставили.. Сбили сирийцы! Может Асада сдать за это? Евреям то точно конкретных предьяв нет.. Они "заблудились в тумане" просто..
              Или все-таки ядерный удар по Израилю хотите? Особенно если бухануть еще пивка..
              1. krot Онлайн
                krot Сегодня, 17:43
                +1
                А что так мало минусов?)) специально написал для тех, кто уже отстрелялся, чтобы повторили! Так то по пацански надо все разруливать, по чесноку!
                1. Logall Онлайн
                  Logall Сегодня, 17:48
                  +2
                  А это уже провокация! Причём с целью увеличения рейтинга... Многим стало известно, что минусы наравне с плюсами поднимают рейтинг. Мелочно, товарищ, мелочно!

                  Пишу ещё раз для тех, кто не имел возможности прочесть ранее:
                  Люди, не ставьте минусы! Просто проходите мимо, как раньше... Минус на минус даёт плюс. Плюс на минус - плюс, минус на плюс - плюс к общему рейтингу. Все значения лишь увеличивают рейтинг!
                  Обманули админы с минусами...
                  1. krot Онлайн
                    krot Сегодня, 17:54
                    -1
                    не знал, простите товарищ, не мелочный..рейтинг тут? что он дает? я за правду, а рейтинг Вы себе можете незнаю куда... Так то я тут банился даже.. )) Ради как вы говорите рейтинга)) Вам от меня - , за вашу мелочность.. по себе людей не судят.. Рейтинг, ха ха
                    1. Logall Онлайн
                      Logall Сегодня, 17:57
                      +1
                      Ещё и хамить вздумали?
                      Цитата: krot
                      а рейтинг Вы себе можете незнаю куда...

                      Не, не товарищ!
                      Фу....
                      1. krot Онлайн
                        krot Сегодня, 18:13
                        +1
                        Начхать на рейтинг, а хамлю, потому как не зная моих побуждений, уверенно пишите, обо мне, и считаю это хамством так же! Повторюсь, по себе людей не судат! Мелочный вы наш.. Погоны то огого какие тут, генералисимус прям)) А в жизни кто?
                        P.S. и никогда не пройду мимо, если увижу, что комент заслуживает минус!
                      2. майор Юрик Офлайн
                        майор Юрик Сегодня, 18:24
                        +1
                        Цитата: Logall
                        Ещё и хамить вздумали?
                        Цитата: krot
                        а рейтинг Вы себе можете незнаю куда...

                        Не, не товарищ!
                        Фу....

                        hi Саша, да не парься ты, объяснять маргиналу что хамить нехорошо поздно! Сформировался уже, в ответ услышишь нетленное:- А ты кто такой! как у Шуры Балаганова. yes
                    2. Logall Онлайн
                      Logall Сегодня, 18:17
                      0
                      Цитата: krot
                      А в жизни кто?

                      Человек! Это главное - быть человеком (хотя мне неизвестно какой смысл Вы вкладываете в это слово).
                      1. krot Онлайн
                        krot Сегодня, 18:29
                        0
                        Какой смысл? Поясню! Люди все мы.. человеки! Есть недалекие совсем, есть невежественные, есть бухарики, есть просо ущербные.. А есть и нормальные человеки! С кем приятно общаться, пусть у него даже другая точка зрения. Когда он начитан, и знает не из "тиливизора", а читает и интересуется.. И такой никогда на рейтинг не поведется. Рейтинг ваш денег прибвляяет в кармане, или уважение дает "местное"? Думаю нет!
                        ПС Маргиналом меня еще не кто не обзывал))
              2. konstantin68 Офлайн
                konstantin68 Сегодня, 18:16
                +2
                Цитата: krot
                Евреи не стреляли, евреи подставили..

                И то -не факт! Не забывайте об этом.
                1. krot Онлайн
                  krot Сегодня, 18:30
                  0
                  Не факт, согласен! Но пока все к этому сводится..
          2. konstantin68 Офлайн
            konstantin68 Сегодня, 18:14
            0
            Цитата: Stas157
            Ответили, можно сказать, Израилю,

            Ваши предложения? Объявить Израилю войну? Сбивать их самолеты? Так они не заходят в сирийское воздушное пространство! Ну слушаем Вас!
        3. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 17:56
          +13
          Цитата: хрыч
          Ничего страшного, Путин ответил в своем репертуаре, пусть сделает, как он делает в своем репертуаре, за Майдан забрал Крым, за грузинскую провокацию забрал Абхазию и Осетию. Ждемс.

          Вот молодец гражданин хрыч (Хрыч), за здоровьем следит. Такая гибкость в суставах, так колебаться с линией партии не каждый сможет. Тут подготовка нужна. То за Путина, то вместе с нами костит его за пенс. "реформу", то опять за и сейчас призывает чего-то ждать. Человек такой, какой есть в целом. Или трус, мерзавец или конечно наоборот смелый, честный. Либо то, либо другое, а по частям не бывает: вот тут мерзавец, а тут уже честный. По моему мнению, по поступкам Путина, он трус. И чего прикажите ждать от труса?
          1. Цой Онлайн
            Цой Сегодня, 18:08
            +2
            Цитата: Леший1975
            Вот молодец гражданин хрыч (Хрыч), за здоровьем следит. Такая гибкость в суставах, так колебаться с линией партии не каждый сможет. Тут подготовка нужна.



            1. Плотник 2329 Онлайн
              Плотник 2329 Сегодня, 18:23
              -1
              Ну а Крым-то откуда у нас? Или Эрдоган после попытки переворота в Москву заездил?
              Усилиями бойцов невидимого фронта сайта ВО?
        4. sergei ivakih64 Офлайн
          sergei ivakih64 Сегодня, 18:04
          +1
          так ты и действительно хрыч.
        5. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 18:05
          0
          Цитата: хрыч
          за грузинскую провокацию забрал Абхазию и Осетию.

          Тогда Медведев был президентом .
          1. faiver Онлайн
            faiver Сегодня, 18:11
            0
            это не принципиально
            1. РУСС Онлайн
              РУСС Сегодня, 18:24
              0
              Цитата: faiver
              это не принципиально

              Почему же?
              1. faiver Онлайн
                faiver Сегодня, 18:33
                0
                потому что зиц-президент
        6. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 18:05
          0
          заберет Голланы? smile
        7. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 18:11
          +1
          за Су-24 от турок он чего забрал?
        8. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 18:12
          +1
          Цитата: хрыч
          Ничего страшного, Путин ответил в своем репертуаре, пусть сделает, как он делает в своем репертуаре, за Майдан забрал Крым, за грузинскую провокацию забрал Абхазию и Осетию. Ждемс.

          Пусть заберет Газу. Мы "за".
        9. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 18:25
          0
          Цитата: хрыч
          Ничего страшного, Путин ответил в своем репертуаре,

          Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал крушение Ил-20 в Сирии. Путин сказал, что трагедия похожа на «цепь трагических случайных обстоятельств», а также заявил, что ответ России «будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих». «Это будут такие шаги, которые заметят все», — подчеркнул президент.
        10. Комментарий был удален.
        11. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 18:34
          0
          Цитата: хрыч
          Ничего страшного, Путин ответил в своем репертуаре, пусть сделает, как он делает в своем репертуаре, за Майдан забрал Крым, за грузинскую провокацию забрал Абхазию и Осетию. Ждемс.

          Тут судя по всему Израиль заберет?
      2. Пользователь Онлайн
        Пользователь Сегодня, 17:24
        +10
        Даже без озабоченности обошлось. А сравнивать действительно не надо, здесь ситуация намного более хитрая, рассчитанная и продуманная по сравнению с турецким ударом.
        Цитата: Stas157
        Выходит наши военные, Шойгу с Конашенковым, поторопились объявлять, а что же произошло на самом деле!

        МО, вероятно, сказало правду, а сейчас настало время "правды".
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:27
          +16
          Цитата: Пользователь
          МО, вероятно, сказало правду, а сейчас настало время "заявлений"

          Это уже политика пошла в ход . Только привкус дешёвого мыла во рту остаётся ...
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:38
            +2
            павел hi вкус крови ,крови наших невинно преступно убитых евреями ,должен теперь вечно властью ощущаться... hi
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 17:42
              +8
              Привет , Сергей Витальевич ! hi Я сегодня чуть позже приму и за упокой душ ушедших , и на погибель всем предателям ... Будьте прокляты , враги русского мира !!! angry
            2. atalef Онлайн
              atalef Сегодня, 17:50
              -2
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              павел hi вкус крови ,крови наших невинно преступно убитых евреями ,должен теперь вечно властью ощущаться... hi

              Евреями , а сирийцы тут типа вообще не при делах
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 18:18
                0
                Саша , добрый вечер ! hi Как там Прага - давненько там не был . Советую Старо Место посетить - вид уж больно хорош !
                Цитата: atalef
                сирийцы тут типа вообще не при делах

                Никто не снимает вины с сирийцев . Виновных в происшедшем очень много . Но ведь согласись - с твоих соотечественников тоже вину снимать не торопимся ?
          2. Kuroneko Офлайн
            Kuroneko Сегодня, 17:41
            +1
            Опять же - не торопимся.
            Теперь у нас развязаны руки на поставку С-300 сирийцам (и чего очень боятся евреи).
            1. faiver Онлайн
              faiver Сегодня, 18:13
              +2
              Теперь у нас развязаны руки на поставку С-300 сирийцам
              - толку то? им хоть звезду смерти дай...
            2. Totah155 Mk 2 Онлайн
              Totah155 Mk 2 Сегодня, 18:17
              0
              Цитата: Kuroneko
              Опять же - не торопимся.
              Теперь у нас развязаны руки на поставку С-300 сирийцам (и чего очень боятся евреи).

              Не важно, что им дать.
              Они не умеют этим пользоваться.
              Так и гражданские самолёты будут падать.
              Я не думаю, что передача С300 сирийцам, скажется на возможностях наших ВВС.
        2. Комментарий был удален.
      3. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 17:24
        +8
        Цитата: Stas157
        Выходит наши военные, Шойгу с Конашенковым, поторопились объявлять, а что же произошло на самом деле!

        дык, евреи сказали что там ваще не летали, чуть не сказали что там ваще не бомбили
      4. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:37
        +2
        Говорил же что спишут на случайность.
      5. alexsipin Офлайн
        alexsipin Сегодня, 17:45
        -13
        Цитата: Stas157
        Выходит наши военные, Шойгу с Конашенковым, поторопились объявлять, а что же произошло на самом деле!

        Интересно, теперь когда всё выяснилось , что российский самолет появился в том районе почти через час после улёта израильских самолётов, хотя бы один человек, который тут матом писал про евреев найдет в себе смелость тут извинится за свои оскорбления?
        1. Rusland Онлайн
          Rusland Сегодня, 18:05
          +3
          Цитата: alexsipin
          Цитата: Stas157
          Выходит наши военные, Шойгу с Конашенковым, поторопились объявлять, а что же произошло на самом деле!

          Интересно, теперь когда всё выяснилось , что российский самолет появился в том районе почти через час после улёта израильских самолётов, хотя бы один человек, который тут матом писал про евреев найдет в себе смелость тут извинится за свои оскорбления?

          Дружище, мат, в данном случае, это не удар в глаз, да и Вы не кисельная барышня, зашли под шумок на огонёк терпите, не нравится, уходите. hi
        2. uhu189 Онлайн
          uhu189 Сегодня, 18:09
          +1
          Да как-же через час-то, что вы несете? Контакт с ним потерялся в 22.07, а удары были в промежутке с 22.00 до 22.10. Откуда вы эти данные берете?
      6. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 18:02
        +2
        Цитата: Stas157
        Шойгу:
        Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским министром обороны Авигдором Либерманом прямо назвал Израиль виновным в гибели российских военнослужащих

        Путин:
        В случае же со сбитым Ил-20, ситуация совершенно иная, здесь можно говорить о цепи трагических случайных обстоятельств

        Выходит наши военные, Шойгу с Конашенковым, поторопились объявлять, а что же произошло на самом деле!


        Вот такие несостыковки получаются,когда отдельные части интервью,вырываются из контекста.И вводят в заблуждение читателей.

        Вот что он сказал в том же интервью(инфа от тогоже РИА):
        Президент России Владимир Путин поставил задачу серьезно разобраться с инцидентом со сбитым в Сирии Ил-20. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 18 сентября.

        «Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной было согласовано», — заявил Путин на пресс-конференции после российско-венгерских переговоров.

        hi
      7. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 18:11
        -1
        Цитата: Stas157

        Выходит наши военные, Шойгу с Конашенковым, поторопились объявлять, а что же произошло на самом деле!

        Сейчас МО по уши в косяках от гру со скрипалем , до бука - а все из за спешки а спешка нужна при ловле блох и при осуществлении неуставных отношений с чужой женой.
        Не надо торопиться с комментариями - кожугетовичь , кто знает как карта ляжет.
        Если ил был сбит уже после удара израильских вас, когда их самолеты фактически вернулись домой -- то о чем кроме чудовищного разгильдяйства сирийцев можно говорить ?
    2. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 17:17
      +38
      Эх, дядя Вова, дядя Вова... Не те Вы слова подобрали, не те... И ничего случайного тут нет, не сбит американский самолет, а сбит очередной российский самолет. И не первый. И никаких ответов от "великой ядерной державы". Хотя хватило бы одного на всех но жесткого. Война живет совсем по другим законам. А так можно лавировать лавировать да не вылавирововать... Что в общем-то мы видим и на Украине, и в Сирии. Лавируем, лавируем, да...
      1. Касым Онлайн
        Касым Сегодня, 17:25
        +6
        Надо заставить Израиль прекратить провокации против Сирии.
        Для этого достаточно брать "на сопровождение" все взлетающие и летающие военные борта - летчики "партнеров" уж точно заметят такой посыл. Может ВВП это имел в виду? hi
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 17:31
          +10
          Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
          а ведь ОН прав...помидоры и морковка-разные вещи...и долго мы закупать морковку в Израиле не будем? до следующего тур.сезона?
        2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:40
          +3
          даерен hi -сбивать ,и только сбивать без предупреждения,чтобы не только в небо поднятся-сесть в кабину самолета боялись sad
        3. alexsipin Офлайн
          alexsipin Сегодня, 17:47
          -6
          Цитата: Касым
          Для этого достаточно брать "на сопровождение" все взлетающие и летающие военные борта - летчики "партнеров" уж точно заметят такой посыл.

          Это уже давно происходит
      2. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 17:30
        +7
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Эх, дядя Вова, дядя Вова... Не те Вы слова подобрали, не те... И ничего случайного тут нет, не сбит американский самолет, а сбит очередной российский самолет. И не первый. И никаких ответов от "великой ядерной державы". Хотя хватило бы одного на всех но жесткого. Война живет совсем по другим законам. А так можно лавировать лавировать да не вылавирововать... Что в общем-то мы видим и на Украине, и в Сирии. Лавируем, лавируем, да...

        Другого если честно ждал всего 25%... Ну а для меня теперь к виноватому израилю еще и подельник ВВП прибавился... request
      3. ROSS 42 Онлайн
        ROSS 42 Сегодня, 17:31
        +6
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А так можно лавировать лавировать да не вылавиро(во)вать...

        А можно лаврировать, лаврировать, выражать озабоченность, шойгувать и захаровать, а пути не будет...
        Напоминание:
        Лев состарившийся
        Могучий Лев, гроза лесов,
        Постигнут старостью, лишился силы:
        Нет крепости в когтях, нет острых тех зубов,
        Чем наводил он ужас на врагов,
        И самого едва таскают ноги хилы.

        А что всего больней,
        Не только он теперь не страшен для зверей,
        Но всяк, за старые обиды Льва, в отмщенье,
        Наперерыв ему наносит оскорбленье:
        То гордый конь его копытом крепким бьёт,
        То зубом волк рванёт,
        То острым рогом вол боднёт.

        Лев бедный в горе толь великом,
        Сжав сердце, терпит всё и ждёт кончины злой.
        Лишь изъявляя ропот свой
        Глухим и томным рыком.
        Как видит, что осёл туда ж, натужа грудь,
        Сбирается его лягнуть
        И смотрит место лишь, где б было побольнее.

        «О боги! – возопил, стеная, Лев тогда, –
        Чтоб не дожить до этого стыда,
        Пошлите лучше мне один конец скорее!
        Как смерть моя ни зла:
        Всё легче, чем терпеть обиды от осла».
        И.А.Крылов
        1. Zina389 Офлайн
          Zina389 Сегодня, 18:11
          0
          Могучий Лев, гроза лесов....

          львы в лесах не живут, хотя при Крылове.....
    3. Маз Онлайн
      Маз Сегодня, 17:52
      -3
      Из официального заявления пресс-службы Армии обороны Израиля:

      "...Из первичного расследования инцидента следует:
      - массированный и неточный огонь сирийских ЗРК привел к попаданию по российскому самолету и его падению.
      - когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие по российскому самолету, израильские самолеты уже были на территории Израиля.
      - во время атаки по цели в Латакии подбитый российский самолет не находился в районе операции.
      - сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь и, как мы понимаем, не удосужились проверить, нет ли в воздухе российских самолетов.
      Израиль передаст правительству России всю требуемую информацию для прояснения инцидента и подтверждения фактов, установленных этим расследованием". Тьфу, тьфу, тьфу-тьфу
      1. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 18:04
        -4
        Цитата: Маз
        Из официального заявления пресс-службы Армии обороны Израиля:

        "...Из первичного расследования инцидента следует:
        - массированный и неточный огонь сирийских ЗРК привел к попаданию по российскому самолету и его падению.
        - когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие по российскому самолету, израильские самолеты уже были на территории Израиля.
        - во время атаки по цели в Латакии подбитый российский самолет не находился в районе операции.
        - сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь и, как мы понимаем, не удосужились проверить, нет ли в воздухе российских самолетов.
        Израиль передаст правительству России всю требуемую информацию для прояснения инцидента и подтверждения фактов, установленных этим расследованием". Тьфу, тьфу, тьфу-тьфу

        Уберите Иран с Хизбаллой из Сирии и Сирии и не нужно будет ПВО.
        Летать там мы точно не будем.
        Ну а уж если доверили рукожопам комплексы ПВО так их выучили - мы то тут причем ?
        Ракеты сами не летают.
        Их кто то наводит.подсвечивает , сопровождает итд итп.
        Оказывается ил сбили когда ф-16 израильские уже на базы вернулись.
        У московских помощников ничего спросить не хотите ?
      2. Ramzaj99 Онлайн
        Ramzaj99 Сегодня, 18:14
        +2
        После того как Израиль открыто эвакуирует террористов и членов их семей (Белые каски) , кто же им поверит , что они не причем. Подстава была однозначная!! Причем не удивлюсь даже что долго и специально продуманная с хозяевами из за лужи....
    4. Маз Онлайн
      Маз Сегодня, 18:14
      +1
      Платон мне друг, но истина дороже:
      Люди, которые сейчас нам с вами сейчас показывают слайды и рассказывают про "эффективные площади рассеяния", должны обязательно показать, как выглядят отметки целей на ИКО РЛС обнаружения воздушных целей, стрельбовых станций и станций управления воздушным движением.
      А они нам с вами их не покажут и не расскажут в чём разница.
      Потому, что вся версия с "эффективными площадями рассеяния" и "прячушимися за них ассами Нетаньяху" вылетит в трубу.

      Люди, которые нам сейчас нам с вами сейчас показывают слайды и рассказывают про "эффективные площади рассеяния", должны обязательно рассказать про выстроеный с Сирией единый контур ПВО, а также принятую в нём организацию распознавания "свой-чужой".
      А они нам с вами и из этого не расскажут ничего.
      Потому, что вся версия с "эффективными площадями рассеяния" и "прячушимися за них асами Нетаньяху" тоже вылетит в трубу.
      Остыньте, асы диванов, переспите с бедой.

      Как справедливо отмечают те, кто не понаслышке знает, о чём он говорит, потери и геройство происходят в первую очередь там, где нет качественного планирования, управления силами и знаний возможностей вверенного вооружения и техники.
    5. Alexkorzun Онлайн
      Alexkorzun Сегодня, 18:20
      0
      Тьфу, простите...
      Присоединяюсь....

      - Мы, по сути дела, все время прощали Израилю агрессивные акты в отношении Сирии, которые он совершал в нарушение Устава ООН, в нарушение суверенности арабского соседа. Прощаем уже давно. Поэтому Израиль нас за нашу чрезмерную гибкость, уступчивость и наказывает. Это мы виноваты, - сказал Леонид Ивашов, комментируя заявление Минобороны, обвинившего в гибели экипажа российского военного самолета израильские ВВС.
  2. AloeMC Онлайн
    AloeMC Сегодня, 17:16
    +40
    Нет слов. Позор.
    Пусть скажет эти слова родственникам погибших. Трясет просто.
    1. Alexkorzun Онлайн
      Alexkorzun Сегодня, 18:22
      0
      Кто то из оппозиционеров пару лет назад сказал : "Путин- всё!". Сегодня это звучит очень актуально !
  3. Бомба Офлайн
    Бомба Сегодня, 17:16
    +13
    Ехал бы ты на рыбалку.......
    1. DREDD Онлайн
      DREDD Сегодня, 17:25
      +8
      Ехал бы ты на рыбалку.......
      И не возвращался бы оттуда.
      1. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 18:01
        +3
        Цитата: DREDD
        Ехал бы ты на рыбалку.......
        И не возвращался бы оттуда.

        Я за! Готов ради этого даже подарить лодку с мотором, да ведь не возьмёт же. Что моя лодка против яхт. Эх, а идея хороша.
    2. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 17:28
      -8
      хорошо с анонимного аккаунта указывать... и за слова если что отвечать ненадо
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:42
      +5
      ловил бы рыбу у стены плача в израиле,раз он ему дороже россии.
  4. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 17:21
    +17
    Стыдно. Всё-таки мужчине положено яйца иметь.
    1. Сандор Клиган Онлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 17:25
      +20
      Цитата: Приговор
      Стыдно. Всё-таки мужчине положено яйца иметь.

      у наших бояр их нет, за исключением Поклонской..........
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 17:32
        +1
        Цитата: Сандор Клиган
        Цитата: Приговор
        Стыдно. Всё-таки мужчине положено яйца иметь.

        у наших бояр их нет, за исключением Поклонской..........

        дык...мешают...кокушки то некоторым...
    2. семург Офлайн
      семург Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Приговор
      Стыдно. Всё-таки мужчине положено яйца иметь.

      Вначале сирийской компании все казалось будет легко. Никакой наземной операции бомбить бабахов у которых нет ПВО с недосягаемых высот, типо как на учениях и повышать свои авторитет, а на деле получилось уже наверно штук 10 самолётов и вертолетов потеряно . А если сейчас закуситесь с евреями потери пойдут на десятки летаков , так что может и прав Путин что даёт заднюю.
      1. Roma-1977 Офлайн
        Roma-1977 Сегодня, 18:02
        0
        У кого есть крылатые ракеты - тот воюет крылатыми ракетами, а не литаками.
      2. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 18:07
        0
        Цитата: семург
        Цитата: Приговор
        Стыдно. Всё-таки мужчине положено яйца иметь.

        Вначале сирийской компании все казалось будет легко. Никакой наземной операции бомбить бабахов у которых нет ПВО с недосягаемых высот, типо как на учениях и повышать свои авторитет, а на деле получилось уже наверно штук 10 самолётов и вертолетов потеряно . А если сейчас закуситесь с евреями потери пойдут на десятки летаков , так что может и прав Путин что даёт заднюю.

        А то не прав, конечно прав! Только не он ли это все туда и оправил? А теперь от "великого ума" заднюю? Вот так, за здорово живешь и ценою чьих то жизней? Ну не шмогла, вот и вся ответственность. Так что-ли? А ну да, ему же за Россию ещё думать надо. Ещё пять с половиной лет, не шмогла, заниматься. Нормально так.
    3. Куница Офлайн
      Куница Сегодня, 17:44
      +10
      Яйца ничто - деньги всё! За бугром родственники, деньги, имущество,ДОМ. А в России кормушка.
  5. elai Офлайн
    elai Сегодня, 17:21
    +15
    Позор такому призеденту. Провокация на лицо, а он.. Помогаем осаду но его могут все кроме ИГИЛ.. Ну иногда мы под раздачу попадаем, гибнет там кто то.. Ну да ладно, мы все равно будем им помогать... Че то вначале думал что мы стали сильные и показали себя, а теперь вижу что Сирия утопия из которой Россия если ни чего не изменит выйдет страной которую уже точно уважать не будут....
    А ада убьют а мы выразили протест и озабоченность и все...
    Матрасы молодцы, пол Сирии оттяпали, нефть кочают, бабки получают... Все круто...
  6. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 17:21
    +34
    Ещё немного и начнет извиняться перед Израилем...
    Рано или поздно атаки Израиля привели к гибели наших военных в Сирии. Это было практически неизбежно ввиду "галантности" наших ПВО.
    ...Что ж, речь главнокомандующего........
    1. 100502 Офлайн
      100502 Сегодня, 17:24
      +18
      Он не достоин этого звания.
    2. DREDD Онлайн
      DREDD Сегодня, 17:28
      +17
      Мне кажется, еще немного и он подорвется награждать израильских летчиков, за дерзко и хитроумно проведенную операцию.
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 17:34
        +8
        Цитата: DREDD
        Мне кажется, еще немного и он подорвется награждать израильских летчиков, за дерзко и хитроумно проведенную операцию.

        понимаю сарказм,но с точки зрения беспринципности,да,израильские пилоты блестяще использовали ИЛ...увы...
  7. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 17:22
    +8
    Эмбарго на израильскую морковку,ну и озабоченность!
  8. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 17:22
    +19
    детям-сиротам и женам-вдовам, мистер Путин, ваши слова по барабану. Кормильцев верни. Послал их на войну, а отвечать не хочется. Что-то меня уже тошнит только от его вида, Лучше бы молчал
  9. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 17:22
    +9
    Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными бомбардировщика Су-24.Российский президент в частности заявил, что в 2015 году турецкий истребитель сознательно атаковал российский фронтовой бомбардировщик Су-24 и сбил его.

    А евреи сознательно за него спрятались от удара возмездия и что это меняет? Президент!!Я больше за вас не голосую, нигде, разочаровали-с. negative
  10. Yeraz Офлайн
    Yeraz Сегодня, 17:22
    +17
    Включили заднюю.Ситуация одинаковая.Турция целенаправленно сбила,а эти целенаправленно спрятались в секторе ИЛ-20 и ракекта прилетела ему.Разница в количестве жертв.1 Турецикй(который кстати на земле был убит уже боевиками)и 15 солдат Израильский вариант.
  11. Ru_Na Офлайн
    Ru_Na Сегодня, 17:23
    +20
    Какая случайность, о чём Путин говорит?!!! Израильские самолёты, если верить нашим военным, специально подставили Ил-20, Владимир Владимирович, вы российский президент или израильский?!
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 17:41
      +12
      Судя по составу нашего правительства, смешанный.
    2. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 17:50
      +3
      Цитата: Ru_Na
      Какая случайность, о чём Путин говорит?!

      Путин сказал,что заявление минобороны им одобрено!
  12. 100502 Офлайн
    100502 Сегодня, 17:23
    +11
    Трус и лицемер, что от еврея ожидать (он еврей если кто не в курсе).
  13. DREDD Онлайн
    DREDD Сегодня, 17:23
    +22
    Ну вот и всё, верный сын израилев и блюститель его интересов, почетный гауляйтер колониальной территории "Российская Федерация" высказал своё слово: виноват экипаж ИЛа за то, что оказался не в том месте не в то время и сирийское ПВО которое начало стрелять уже тогда когда израильские летчики отбомбились и уже как час давились мацой, обсуждая свою дерзкую выходку, короче расходимся ребята.
  14. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 17:23
    +18
    В случае же со сбитым Ил-20, ситуация совершенно иная, здесь можно говорить о цепи трагических случайных обстоятельств, так как израильский самолет не сбивал наш.
    Какая железобетонная политкорректность по отношению к нашим израильским "друзьям", не зря же они больше всех в России награбили , вывезли и вывели огромные капиталы на запад , благодаря израильским и американским банкам и таким же финансовым аферистам фигурантам от Бабла..., как их не прикрывай ,истинными друзьями и союзниками они не будут никогда,их куратор в политике и крыша это сша, отсюда и сложность политической ситуации, еврейское лобби в России к сожалению существует и прижать им хитрого хвоста серьезно и адекватно навряд ли получится....
  15. Flatter Офлайн
    Flatter Сегодня, 17:24
    +15
    Почему бы фантомам с Прибалтики не пролететь над Петербургом?На все-то 10 минут.Правительство даст исчерпывающие объяснения.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 17:40
      +6
      Не переживайте, скоро в глубь нашей территории будут залетать стратегические бомбардировщики и беспилотники разведчики США.
      1. Flatter Офлайн
        Flatter Сегодня, 18:05
        0
        Прикрываясь,заходящими на посадку Боингами и Аэрбасами.
      2. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 18:21
        0
        Цитата: Вадим237
        Не переживайте, скоро в глубь нашей территории будут залетать стратегические бомбардировщики и беспилотники разведчики США.

        Это точно. С территории Украины это очень даже может быть.
        "Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.
        Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу Fox News.
        "Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", — заявил Путин.
        Подробнее: http://antifashist.com/item/reakciya-budet-krajne-negativnoj-putin-vyskazalsya-o-vstuplenii-ukrainy-v-nato.html#ixzz5RSzG1QA3"
        Ух, как все боятся Путинских заявлений! Редскостный звездобол. Я уже не понимаю, он то сам это понимает или нет? Если нет, то ещё и хуже, не звездобол, а неадекват тогда во главе моей страны.
        1. Silvestr Онлайн
          Silvestr Сегодня, 18:31
          +1
          Цитата: Леший1975
          Редскостный звездобол. Я уже не понимаю, он то сам это понимает или нет?

          я прошел путь от восхищения им до выключения ящика только при его появлении. Он давно живет в параллельном мире и мыслить категорями мирового масштаба. Граждане РФ для него лишь инструмент легализации его власти и не более того. Говорят, что с возрастом приходит опыт, ум, но иногда приходит только возраст
  16. uhu189 Онлайн
    uhu189 Сегодня, 17:25
    +4
    Ну а что он может ещё сказать... Уже после сбития Су-24 было понятно, что военной конфронтации мы избегаем любым способом. Другой вопрос, что ситуации подобной будут повторяться и ситуация будет усугубляться раз за разом... Ладно, чего тут говорить, президенту виднее...
  17. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 17:25
    -5
    Сионы докукарекались , теперь закроем небо над Сирией для всех посторонних самолетиков.
  18. Дмитрий Потапов Онлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:26
    +9
    Так они(Израиль) тоже сбили,только сделали это по- еврейски.
  19. ashnajder Офлайн
    ashnajder Сегодня, 17:26
    +11
    крутили евреи,ВКС на болту
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 17:53
      +2
      Исторически -евреев все же больше крутили и на болтах и на вертелах ,с древних веков . и видимо заслуженно...
  20. Комментарий был удален.
  21. Абраша Офлайн
    Абраша Сегодня, 17:27
    +2
    Израильская военщина не побрезговала обстрелять союзный американский корабль в свое время, поэтому не удивительно! Пора отменять безвиз с Израилем и вводить экономические санкции, если уж на военные действия Россия слаба!
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 17:43
      -1
      У России и так санкций всё больше и больше становится.
    2. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 17:55
      -4
      Цитата: Абраша
      Израильская военщина не побрезговала обстрелять союзный американский корабль в свое время, поэтому не удивительно! Пора отменять безвиз с Израилем и вводить экономические санкции, если уж на военные действия Россия слаба!

      Не надо отменять безвиз.
      У меня в следующем году 4 днюхи у друзей в Питере. Полтинник , юбилей.
      4 раза ездить.
  22. gorgo Офлайн
    gorgo Сегодня, 17:28
    -16
    Ну возбудились тут все... А что Путину надо сделать, простите? Разбомбить базу израильскую? Отозвать посла? Ультиматум выдвинуть? Что конкретно? И чем и как это поможет?
    Россия сегодня - это не СССР и не Империя. Она слабее на порядок во всех отношениях. Ее провоцируют со всех сторон именно на такие резкие шаги, именно. Вот именно так и провоцируют.
    А вы в случае серьезной ответки и неизбежной после нее бучи мирового масштаба что, думаете перед компом отсидеться, понаблюдать, как непобедимые русские всех раздают кренделей? Так это не получится. ...
    1. gorgo Офлайн
      gorgo Сегодня, 17:30
      -14
      В 1914 году тоже кричали вот такие патриоты: "Что это за царь?! Как так можно?! Сколько можно терпеть?! Позор!!" И что? Чем закончилось? Всех победили?...
      1. Абраша Офлайн
        Абраша Сегодня, 17:32
        +9
        Вы отчасти правы, но в свое время когда Сталин и его советская верхушка всячески старалась не поддаваться на провокации Германии с начала 1940 г. - не помогло избежать войны, а вылилось только в громадные потери для СССР из-за "внезапного" нападения Германии, в которую до самого начала войны шли от СССР сырьевые ресурсы!
        1. gorgo Офлайн
          gorgo Сегодня, 17:34
          -7
          По вашей логике СССР должен был сам напасть на Гитлера в 1940 году?!
          1. Абраша Офлайн
            Абраша Сегодня, 17:37
            +1
            Уважаемый, не надо додумывать, почитайте мемуары пограничников на западном направлении, когда за месяц до войны их уже обстреливали из станковых пулеметов, а политотделы строчили рапорты о не открывании ответного огня и не реагировании на провокации...!
          2. anjey Офлайн
            anjey Сегодня, 17:49
            +3
            Припомнились слова Путина -если доходит до драки -бей первым.....
            1. Леший1975 Онлайн
              Леший1975 Сегодня, 18:25
              0
              Цитата: anjey
              Припомнились слова Путина -если доходит до драки -бей первым.....

              Ну все правильно сказал. В стране назревает драчка. Путин и не ждет, стал первым народ колошматить. А Вы думаете он про другое говорил? Ворон ворону глаз не выклюет.
    2. DREDD Онлайн
      DREDD Сегодня, 17:36
      +5
      Ну возбудились тут все... А что Путину надо сделать, простите? Разбомбить базу израильскую? Отозвать посла? Ультиматум выдвинуть? Что конкретно? И чем и как это поможет?
      Россия сегодня - это не СССР и не Империя. Она слабее на порядок во всех отношениях. Ее провоцируют со всех сторон именно на такие резкие шаги, именно. Вот именно так и провоцируют.
      А вы в случае серьезной ответки и неизбежной после нее бучи мирового масштаба что, думаете перед компом отсидеться, понаблюдать, как непобедимые русские всех раздают кренделей? Так это не получится. ...
      Так чего же мы там делаем тогда? Раз мы такие слабые, тогда собираем вещички и валим домой - заниматься внутренними делами и строить СИЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ, чтобы потом не позориться. Да только какая экономика при периферийном капитализме?
    3. Васян1971 Офлайн
      Васян1971 Сегодня, 17:39
      +2
      Цитата: gorgo
      А что Путину надо сделать, простите? Разбомбить базу израильскую? Отозвать посла? Ультиматум выдвинуть? Что конкретно? И чем и как это поможет?

      Жабу варят живьём, главное сильно не нагревать сразу...
    4. samarin1969 Онлайн
      samarin1969 Сегодня, 17:51
      +4
      "Отозвать посла", закрыть границу для граждан Израиля, прекратить платить пенсии" - этому ничего не мешает.
    5. Ramzaj99 Онлайн
      Ramzaj99 Сегодня, 18:24
      +1
      Цитата: gorgo
      Ну возбудились тут все... А что Путину надо сделать, простите? Разбомбить базу израильскую? Отозвать посла? Ультиматум выдвинуть?

      Именно в этой последовательности должна поступить любая уважающая себя страна.После таких событий!! А уже после разговоры говорить....
  23. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 17:29
    +4
    Не надо сравнивать
    а сам факт того, что Израиль подвергают ракетным ударам Сирию, помогая тем самым террористам, это как ?
    и это "заметят все".
    Заметят, если закроем небо для полетов над Израилем.
    1. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 18:15
      0
      Здравствуй, Николай! hi Конечно, выводы должны быть сделаны, уже на шею садятся, так долго не может продолжаться.
  24. politach-delivery Офлайн
    politach-delivery Сегодня, 17:30
    +2
    Так держать!
  25. tihon4uk Офлайн
    tihon4uk Сегодня, 17:32
    +10
    Предательством попахивает. Такой гарант нам точно не нужен.
  26. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:32
    +13
    все ясно,русские ему чужие,поэтому за израильтян полез заступаться.ждем теперь новых подлых провокаций от евреев,они сегодня индульгенцию на убийства русских получили из кремля
  27. demo Офлайн
    demo Сегодня, 17:33
    +13
    Нормальный ответ нормального президента.
    Осталось стать нормальной страной.
    Разочаровал.
    Просто и окончательно разочаровал.
    Слабак.
    За пассажиров погибших над Синаем уже рассчитался?
    Что так?
    Обещал найти и покарать.
    Болтун 1 раз.
    За пилота СУ 24 тоже получил удовлетворение?
    Народ ждал. Верил. Надеялся.
    Пенсионная реформа - яблоко раздора.
    И под конец - лакмусова бумажка - наш ИЛ.
    Путин ты такой с самого начала был. Или власть и деньги твое нутро вывели наружу?
    Хочешь жить долго и счастливо?
    Не получится. С такими проколами самые ближние перестанут тебя и уважать, и боятся.
    И тогда крах. ВСЕГО!
  28. Пижон Онлайн
    Пижон Сегодня, 17:36
    +8
    Вскрылся, сионист проклятый.
    Хотя, уже после "она утонула" все ясно и понятно было.
    1. politach-delivery Офлайн
      politach-delivery Сегодня, 17:42
      -1
      Цитата: Пижон
      Хотя, уже после "она утонула" все ясно и понятно было.

      Не заметно.
  29. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 17:37
    +6
    " Путин подчеркнул, что в связи с произошедшим инцидентом, Россия усилит меры безопасности своих военнослужащих..."
    Усиливай, не усиливай, а как вытирали о нас ноги, так и вытирать будут.
  30. Дмитрий Потапов Онлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:38
    +7
    Ну да какое сравнение?! Там один погиб,здесь пятнадцать! Почему у нас самалеты полные депутатов не подают и не сбивают или с министрами?
  31. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 17:41
    +9
    "Трагическая случайность". Еврейский бандит, которому на кладбище прогулы ставят, укрылся от ракеты за русским Ил-20. Если бы русский самолёт укрылся за еврейским, Россию уже начали бы обвинять в прямом нападении на "гогиизбранных". А тут тишина... Кстати, еврейские самолеты в воздушном пространстве Сирии должны сбиваться немедленно. Ибо нефиг нарушать границы суверенного государства. Впрочем, тогда и прочих "друзей Сирии" надо пустить под каток.
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      "Трагическая случайность". Еврейский бандит, которому на кладбище прогулы ставят, укрылся от ракеты за русским Ил-20.


      Это неправда.
      На момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля.

      Израильские власти также выразили готовность передать России всю необходимую для проведения расследования информацию.

      Просто МО России пытается сохранить лицо и скрыть свои ошибки и ошибки сирийцев.
  32. DUST Онлайн
    DUST Сегодня, 17:44
    +5
    Путин на попятую пошел...Незря Нетаньяху к нему чуть не каждую неделю мотался. Эх Россия матушка ноги об тебя вытирают и все молчим.! negative Это ведь провокация чистой воды была ,прикрылись нашим Илом ,ведь все рассчитали падлы, до минуты..
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 18:09
      0
      Тут скорее обида, а не принятие реальности.
      Сбили сирийцы, а претензии к Израилю.
      Конечно сложились трагические обстоятельства, но Израиль не виновен и криворукие сирийцы должны объяснить почему сбили, почему не было включены свой - чужой, почему стреляли, когда израильских самолётов там уже не было.
      1. DUST Онлайн
        DUST Сегодня, 18:28
        0
        Цитата: АлександрК
        Конечно сложились трагические обстоятельства, но Израиль не виновен

        Конечно "не виновен" бомбя территорию чужого государства ...Израиль в мире всегда во всем ПРАВ!
        Цитата: АлександрК
        криворукие сирийцы должны объяснить почему сбили,

        И вообще Ассада арестовать и сдать в гаагский трибуна..?)))))
        Израиль всегда был мастаком на подставы ,но такой чудовищной ..Они ведь знали ,чтот так будет!
        А Путин просто сдрейфил перед израилем (с Ротенбергом другом наверное советовался..)
        Так что ,всем нам лучше заткнуться и как говорил Яков Кэдми "Вы русские все ждете ,когда вас по лицу бить начнут и только тогда действовать начинаете.."
        Это уже удар между ног и потом добивание ногами толпой..
  33. astepanov Офлайн
    astepanov Сегодня, 17:46
    +1
    Короче, всё было совсем не так, как на самом деле. Одно из двух: либо евреи и в самом деле не при делах, то ли их велено выгораживать. В общем, и грустно, и противно.
  34. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 17:48
    +2
    Цитата: alexsipin
    теперь когда всё выяснилось , что российский самолет появился в том районе почти через час после улёта израильских самолётов

    И кто это выяснил?
  35. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 17:50
    +4
    Конечно стечение обстоятельств:
    -закрыл бы евреям изначально небо и никаких обстоятельств не было,парни были б живы!!!
    Господа каратели, жёсткий ответ услышали?! Как всегда умылись и расходимся
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: Runoway
      закрыл бы евреям изначально небо


      Россия не может закрыть небо. России с Израилем приходится считаться.
  36. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 17:51
    +2
    Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все.

    Мы все стараемся заметить и "улучшения" в экономике, и действия "партнеров" в САР и "жесткие" ответы РФ на гибель военнослужащих, честно выполняющих свой долг. Благодаря таким "ответам" ваш рейтинг, как и рейтинг ЕР, скоро упадет ниже уровня доверия!
  37. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 17:51
    -2
    Судя по комментариям 80%не слушали что конкретно сказал Путин.
  38. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 17:52
    +2
    Хоть ничего другого от него и не ожидал, а всё равно печально.
    Понятно, что гарант антироссийской конституции блюдёт её неизменность отнюдь не в российских интересах, но верить в это как-то уж слишком больно...
    Боюсь, он никак не может взять в толк, что отношение людей к своему "кумиру" имеет свойство внезапно менять знак при сохранении интенсивности. И если допустить, что множество сограждан его обожают, следует ожидать, что они могут в один прекрасный день его возненавидеть... Вот тут-то ему рейтинг боком и выйдет!
  39. albert Офлайн
    albert Сегодня, 17:54
    +5
    Терпила всея Руси.Иного от Путина, по отношению к евреям и ожидать нечего.Половина госдумы евреи. angry
  40. Маз Онлайн
    Маз Сегодня, 17:54
    0
    Цитата: alexsipin
    Цитата: Касым
    Для этого достаточно брать "на сопровождение" все взлетающие и летающие военные борта - летчики "партнеров" уж точно заметят такой посыл.

    Это уже давно происходит

    Сопровождение да, а вот перехватов исчо не было. Надо всем остыть от эмоций. И подождать до понедельника. Хотя если бы Израиль систематически не пулял по Сирии трагедии бы не случилось. Нехай отмаливают.
  41. тополь на киев Онлайн
    тополь на киев Сегодня, 17:56
    +5
    Не надо сравнивать Сталина и Путина. Один--великий политик,смелый человек,а другое.....
    1. Zina389 Офлайн
      Zina389 Сегодня, 18:21
      -1
      Сталин смелый в бункере и на гопстопе. А этот из КГБ привык разбираться в ситуации. Думаю Асад тоже получит по рогам.
  42. arlekin Офлайн
    arlekin Сегодня, 17:57
    +1
    Мне интересно, а что там с французскими "Томагавками"? Были они или спросонья кому-то с привиделись?
  43. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 17:58
    +1
    Какая-то жуткая в последнее время у кремля невезуха.
    1. Леший1975 Онлайн
      Леший1975 Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: GRIGORIY76
      Какая-то жуткая в последнее время у кремля невезуха.

      Невезуха у страны, с кремлём, ну да в последнее время, году так с 1985. А что жуткая, так это точно.
  44. тополь на киев Онлайн
    тополь на киев Сегодня, 17:59
    +2
    Идлиб просрал,самолет простил.
  45. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 18:00
    +2
    На днях смотрет документальный фильм о таране в Черном море сторожевыми кораблями ВМФ СССР СРК "Беззаветный" и СРК "6" американских крейсера "Йорктаун" и эсминца Керон" и 30 лет назад.
    Тогда решение о таране принимали командиры кораблей, а не высшее командование.
    Причем в дальнейшем были попытки отдать командиров под суд.
    Реакция американцев была типичной для гегемонов.
    https://www.youtube.com/watch?v=BYq79uCiU_4
  46. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 18:00
    +1
    Ребята! Точно расходимся. Вот попробуйте сами, - если Путин супостат в комментах, то при плюсовалки, плюс 2-4, если минусовать, - то ПЛЮС 2-4-6....
    Но это я так, злюсь... Турция, значит нашу Сушку сбила, а тут крушение...Давайте уж вещи своими именами называть! Кто борт РЭР положил? Сирийцы? А что он там нёс? Ну скажите мне (нам) спецы. Он аккаунты в соцсетях у Иголкиных взламывал, вися в 35 км (даже не миль) от берега? Ну "вставайте Шевчуки да Бутусовы..."(С)
  47. Roma-1977 Офлайн
    Roma-1977 Сегодня, 18:06
    +1
    Вся-то и проблема, что Путин не хочет воевать с объединённым Западом, а Запад - наоборот, хочет воевать с разъединённой Россией. Диалектическое противоречие... то есть игра в одни ворота.
  48. Novosib Офлайн
    Novosib Сегодня, 18:07
    0
    Может, чекисты хоть 15 сионистов за преступления, совершенные на территории РФ, к ответственности привлекут? Чубайка мог бы список возглавить. Повышающий коэффициент тоже был бы очень уместен, один к трём, например
  49. ShM05 Онлайн
    ShM05 Сегодня, 18:08
    +2
    А что вы от него ожидали? Кто у Путина в друзьях ? Ротенберги, Вексельбери, Михельсоны, он всего лишь говорящая голова которого поставили место забухавшего алкаша, а что ему дел до погибших, абсолютно никакого, его задача быть клоуном, почти 20 лет ему удалось изображать патриота, его главная задача чтобы никто его друзьям не мешал выкачивать из страны ресурсы. Терпила
  50. РУСС Онлайн
    РУСС Сегодня, 18:08
    -1
    Золотов и Навальный, ГРУны с Солсбери, сбитый самолёт....
    Совпадение? Не думаю.
  51. olefoks Онлайн
    olefoks Сегодня, 18:13
    +2
    когда же наши военные поймут что они пушечное мясо в этой политической игре
  52. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 18:16
    0
    как всегда у нас в стране.Пока люди не погибнут думать не начинают.Но то что меры будут приняты и тем более это будет заметно,это плюс.Продолжаем сидеть на 5ти стульях.
  53. Karenius Офлайн
    Karenius Сегодня, 18:18
    +1
    Знаковый, конечно, партнёр у Путина, знаковый своей фамилией... Орбан разрабоччик пушек продал Мехмеду чертежи свой пушки диаметром в 66 сантиметров... Их стрельбой и сделали бреши в крепости Константинополя...
  54. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 18:20
    0
    ...это "заметят все".
    Разбомбим в очередной раз Воронеж ? request
    Утрёмся и пожуём ? recourse
  55. Маз Онлайн
    Маз Сегодня, 18:23
    0
    Цитата: профессор
    Цитата: хрыч
    Ничего страшного, Путин ответил в своем репертуаре, пусть сделает, как он делает в своем репертуаре, за Майдан забрал Крым, за грузинскую провокацию забрал Абхазию и Осетию. Ждемс.

    Пусть заберет Газу. Мы "за".

    Мы возьмем голаны, вы не против? Хотя, нам все равно, за вы или против.
  56. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 18:24
    0
    Вот мне интересно, а что бы сделал Израиль на месте России? Натаньяху бы тоже назвал это стечением обстоятельств? или расхерачил бы пару авиабаз?
  57. Blue Fox Онлайн
    Blue Fox Сегодня, 18:29
    0
    А мне хочется более детально разобраться с ситуацией, подожду выводов комиссии с указанием времени нанесения удара израильскими самолётами и местонахождением в этот момент их и нашего воздушного разведчика, курсовыми углами и высотами относительно пусковой. Думаю, что только тогда можно будет непредвзято констатировать вину той или иной стороны. В конце концов, пока нельзя исключать и версию пуска по нашему самолёту по приказу какого-нибудь симпатизирующего игиловцам офицера сирийской ПВО.
    Что касается предотвращения подобных случаев в будущем, то по моему скромному мнению неспециалиста ( я не знаю, какие системы противодействия установлены на данном типе самолётов), все самолёты работающие в небе Сирии необходимо оборудовать комплексами постановки помех, ИК-ловушками и прочим, не взирая на то, к штурмовой авиации они относятся или к разведчикам погоды.
  58. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 18:29
    0
    "ситуация совершенно иная, здесь можно говорить о цепи трагических случайных обстоятельств, так как израильский самолет не сбивал наш"... какие случайные обстоятельства...??? холодный прагматический расчет и только... в воздухе самолет ВКС... на его фоне в секторе огня ПВО за ним появляются F-16... при том вышли они четко... по секундомеру в заданную точку определенным курсом когда передними маячит ИЛ-20 заходящий на посадку прикрывая их от систем ПВО, заранее зная маршрут и глиссаду захода на посадку ИЛ-20.отслеживая хронометраж посадки контролируя радиопереговоры экипажа с диспетчером на аэродроме. F-16 проводят атаку, сирийские ПВО производят пуск по F-16 , те ставят помехи, делают противоракетный маневр и уходят... перед системой наведения висит одна цель ИЛ-20, на неё и происходит переключение... учитывая дистанцию уже пройденную ракетой к истребителям... это заняло секунды. Все на уровне арифметики... из пункта А в пункт Б сколько это займет времени... все подтверждалось постоянными наблюдениями за работой ВКС.
  59. мичман Онлайн
    мичман Сегодня, 18:30
    0
    У нас были серьезные дела с Израилем в 1972 году. Мне пришлось в них участвовать Ни один еврейский самолет не мог безнаказанно мешать нашим МиГ-25Р вести разведку. Я обеспечивал установку программ каждого полета в аппаратуре РСБН-6 и консультировал летчика. Забросали нотами через ООН, пришлось уходить нам из Египта. По воспоминаниям написал статью в "ВО" "Творческая командировка".
    А теперь безнаказанно пускают ракеты и сбрасывают бомбы. Истребители сирийских ВВС, должны были уничтожить еврейские F-16. Так евреи не имеют права летать.
  60. тополь на киев Онлайн
    тополь на киев Сегодня, 18:31
    0
    Противно слушать. Дешёвые понты и популистский базар уже лет 5 от ВВП идёт. Ах,да,и сплошная ложь.
    А когда надо принимать решение,то слышится не грозный рык,а блеканье ягненка.