Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» заведён в плавучий док
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» для осуществления ремонтных работ был заведен в большой плавучий док ПД-50 мурманского судоремонтного завода, сообщает bmpd.
Отмечается, что вся операция заняла три дня. Сначала корабль был отведен от причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске. К плавучему доку его вели буксиры. После ввода в док крейсер был закреплен с помощью специальных устройств. После откачки воды специалисты проверят надежность креплений.
Контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера был заключен между Минобороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией в апреле текущего года. Работы будут проводиться в Мурманске на 33 судоремонтном заводе (35 СРЗ). Стоимость ремонта – около 55 млрд. рублей.
По условиям контракта, передача корабля на послеремонтные испытания должна состояться до конца 2020 года. Возвращение крейсера на службу запланировано на 2021 год.
В ходе работ, в том числе, должны быть заменены все 8 паровых котлов главной энергетической установки корабля. Также появится новое вооружение – зенитная система большой дальности «Полимент-Редут». До ремонта на крейсере стояли только комплексы ПВО «Кортик» и «Кинжал».
Напомним, «Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим крейсером в ВМФ РФ. Он приписан к Северному флоту. Рассчитан на базирование около полусотни самолетов и вертолетов. Экипаж – 1980 человек.
Отмечается, что вся операция заняла три дня. Сначала корабль был отведен от причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске. К плавучему доку его вели буксиры. После ввода в док крейсер был закреплен с помощью специальных устройств. После откачки воды специалисты проверят надежность креплений.
Контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера был заключен между Минобороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией в апреле текущего года. Работы будут проводиться в Мурманске на 33 судоремонтном заводе (35 СРЗ). Стоимость ремонта – около 55 млрд. рублей.
По условиям контракта, передача корабля на послеремонтные испытания должна состояться до конца 2020 года. Возвращение крейсера на службу запланировано на 2021 год.
В ходе работ, в том числе, должны быть заменены все 8 паровых котлов главной энергетической установки корабля. Также появится новое вооружение – зенитная система большой дальности «Полимент-Редут». До ремонта на крейсере стояли только комплексы ПВО «Кортик» и «Кинжал».
Напомним, «Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим крейсером в ВМФ РФ. Он приписан к Северному флоту. Рассчитан на базирование около полусотни самолетов и вертолетов. Экипаж – 1980 человек.
- Использованы фотографии:
- forums.airbase.ru, vk.com/bolshayaigra_war
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