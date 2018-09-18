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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» заведён в плавучий док

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» для осуществления ремонтных работ был заведен в большой плавучий док ПД-50 мурманского судоремонтного завода, сообщает bmpd.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» заведён в плавучий док


Отмечается, что вся операция заняла три дня. Сначала корабль был отведен от причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске. К плавучему доку его вели буксиры. После ввода в док крейсер был закреплен с помощью специальных устройств. После откачки воды специалисты проверят надежность креплений.


Контракт на проведение среднего ремонта и ограниченной модернизации авианесущего крейсера был заключен между Минобороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией в апреле текущего года. Работы будут проводиться в Мурманске на 33 судоремонтном заводе (35 СРЗ). Стоимость ремонта – около 55 млрд. рублей.



По условиям контракта, передача корабля на послеремонтные испытания должна состояться до конца 2020 года. Возвращение крейсера на службу запланировано на 2021 год.

В ходе работ, в том числе, должны быть заменены все 8 паровых котлов главной энергетической установки корабля. Также появится новое вооружение – зенитная система большой дальности «Полимент-Редут». До ремонта на крейсере стояли только комплексы ПВО «Кортик» и «Кинжал».

Напомним, «Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим крейсером в ВМФ РФ. Он приписан к Северному флоту. Рассчитан на базирование около полусотни самолетов и вертолетов. Экипаж – 1980 человек.
Использованы фотографии:
forums.airbase.ru, vk.com/bolshayaigra_war
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16 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 17:35
    +3
    Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» для осуществления ремонтных работ был заведен в большой плавучий док ПД-50 мурманского судоремонтного завода

    Назло злопыхателям - будет жить "Адмирал Кузнецов" !!! soldier
    1. NN52 Офлайн
      NN52 Сегодня, 17:47
      +3
      И будет жить палубная авиация России, и это очень радует!
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 17:49
        0
        Дим , да будет так и никак иначе ! good soldier drinks
        1. NN52 Офлайн
          NN52 Сегодня, 18:02
          +1
          Привет, Паша!
          Я то не сомневаюсь...
          Да просто ниже в комментах, некто ДРЕВНЕЙШИЙ, рыб каких то смеющихся видит.... И сильно сомневается....
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 18:06
            +1
            Сомневаться - это не грех . Каждому своё в этой жизни . А Сергей Витальевич (ДРЕВНЕЙШИЙ) просто придерживается своей линии и имеет собственное мнение , за это я его и уважаю : он его никому не навязывает .
  2. андрей юрьевич Онлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 17:35
    +2
    Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» заведён в плавучий док
    ну..ладно...
  3. Сандор Клиган Онлайн
    Сандор Клиган Сегодня, 17:36
    +1
    Также появится новое вооружение – зенитная система большой дальности «Полимент-Редут»
    странно, ведь еще дальнобойная ракета "не хочет" лететь ....что то терзают по этому поводу меня сомнения
    1. sanches-nk Офлайн
      sanches-nk Сегодня, 17:43
      +2
      Так вроде официально заявили что с «Полимент-Редут» завершены все работы и испытания, выходит допилили аппарат.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:48
      -1
      данила дмитриевич-ракета к полименту наверное,будет до мишени на перекладных добираться am
  4. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 17:42
    +1
    Ранее была информация о замене 4х котлов.
    Причем не модернизированных, а ровно таких же как и стояли.
    Если не ошибаюсь.
  5. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 17:43
    +3
    Давай "Кузенька", лечись. Расти здоровым на страх супостату!!
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:46
    +2
    полимент-редут по информации даже полуофицеальной,еще сырой,и неизвестно,когда его дамучают.чего его ставят-рыб в доке смешить fool
    1. NN52 Офлайн
      NN52 Сегодня, 17:57
      0
      ДРЕВНЕЙШИЙ

      По "Полимент-Редут" у вас инфы ноль, так же как и у меня ( сплетни и вбросы в расчет не берем),
      И откуда в СУХОМ доке рыбы, тем более смеющиеся?
      У вас наверное дома аквариум?
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:25
        +1
        дмитрий hi -рано или поздно его выведут из дока.возможно,полностью боеспособным,я буду только рад этому,но пока что главная его проблема именно полимент,а по аквариуму-на дону живу,лучшего аквариума чем река в природе нету hi
      2. Сандор Клиган Онлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 18:31
        0
        Цитата: NN52
        По "Полимент-Редут" у вас инфы ноль, так же как и у меня

        на чем основано сие утверждение? или вы есть первый и самый важный персонаж к которому стекается первичная информация с оборонных предприятий??
  7. Дух Воина Онлайн
    Дух Воина Сегодня, 18:11
    +1
    Хорошая новость! Не тонет Кузнецов!!! Не тонет!