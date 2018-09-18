Минские соглашения теперь и в Идлибе? Шойгу рассказал о деталях меморандума

Министр обороны Сергей Шойгу представил некоторые подробности соглашения, достигнутого с Турцией по вопросу ситуации в сирийском Идлибе. Напомним, что накануне о разрешении идлибской проблемы договорились президенты России и Турции, встретившись в Сочи. В конечном итоге (после переговоров, продолжавшихся около 4,5 часов) был подписан меморандум, который в чём-то напоминает «Минские соглашения». Почему?Как и в «Минских соглашениях», в меморандуме по Идлибу определяется зона разграничения сторон (в данном случае на глубину 15-20 км), а также предусматривается вывод тяжёлой техники и иных вооружений из этой зоны. При этом есть и своё главное отличие: за исполнение действия меморандума будут следить турецкие и российские военнослужащие.По словам Сергея Шойгу, все тяжёлые вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе должны быть выведены до 10 октября, затем в течение 5 суток это зону должны покинуть и радикальные формирования. Главный вопрос: какие именно формирования стороны меморандума признают радикальными при условии того, что в Идлибе десятки различных бандитских группировок, буквально каждая из которых причисляет себя к «умеренной оппозиции»?Как выясняется, под радикальными группировками Россия и Турция в данном случае понимают исключительно те, которые признаны террористическими на уровне ООН. А это ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра (*обе запрещены в РФ). Но проблема в том, что, во-первых, «Джебхат ан-Нусра»* уже давно совершила «ребрендинг», фактически разделившись на несколько террористических группировок, которые ООН не успела причислить к террористическим, во-вторых, ИГИЛ* в Идлибе практически нет.Такое положение дел может говорить о том, что в демилитаризованной зоне вполне могут остаться те самые боевики, которые на этой территории присутствуют и сегодня, прикрываясь подаренным из-за рубежа статусом «повстанцев» и «умеренных оппозиционеров».