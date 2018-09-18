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Минские соглашения теперь и в Идлибе? Шойгу рассказал о деталях меморандума

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Министр обороны Сергей Шойгу представил некоторые подробности соглашения, достигнутого с Турцией по вопросу ситуации в сирийском Идлибе. Напомним, что накануне о разрешении идлибской проблемы договорились президенты России и Турции, встретившись в Сочи. В конечном итоге (после переговоров, продолжавшихся около 4,5 часов) был подписан меморандум, который в чём-то напоминает «Минские соглашения». Почему?

Минские соглашения теперь и в Идлибе? Шойгу рассказал о деталях меморандума


Как и в «Минских соглашениях», в меморандуме по Идлибу определяется зона разграничения сторон (в данном случае на глубину 15-20 км), а также предусматривается вывод тяжёлой техники и иных вооружений из этой зоны. При этом есть и своё главное отличие: за исполнение действия меморандума будут следить турецкие и российские военнослужащие.


По словам Сергея Шойгу, все тяжёлые вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе должны быть выведены до 10 октября, затем в течение 5 суток это зону должны покинуть и радикальные формирования. Главный вопрос: какие именно формирования стороны меморандума признают радикальными при условии того, что в Идлибе десятки различных бандитских группировок, буквально каждая из которых причисляет себя к «умеренной оппозиции»?

Как выясняется, под радикальными группировками Россия и Турция в данном случае понимают исключительно те, которые признаны террористическими на уровне ООН. А это ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра (*обе запрещены в РФ). Но проблема в том, что, во-первых, «Джебхат ан-Нусра»* уже давно совершила «ребрендинг», фактически разделившись на несколько террористических группировок, которые ООН не успела причислить к террористическим, во-вторых, ИГИЛ* в Идлибе практически нет.

Такое положение дел может говорить о том, что в демилитаризованной зоне вполне могут остаться те самые боевики, которые на этой территории присутствуют и сегодня, прикрываясь подаренным из-за рубежа статусом «повстанцев» и «умеренных оппозиционеров».
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 18:03
    +4
    Навскидку, два положительных момента. Обесценено наращивание сил НАТО в регионе и "химатака" а Идлибе потеряла смысл.
    1. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 18:09
      +1
      Ну и отрицательный момент в продолжение анализа.
      Весьма вероятны провокации в виде нападений на патрули, как турецких подразделений, так и на подразделения России.
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 18:12
        0
        Не все можно решить здесь и сейчас. Разыгрывается очередная хитрая шахматная партия. Есть сроки, в которые туркам будет очень сложно уложиться в размежевании своих прокси и неприменимых аннусрят. Если этого не произойдет, то будет пересмотр договоренностей. Появилось время и мотивация порешать такие проблемы как Рожава и Эт-Танфе.
        Короче, будем посмотреть.
        1. Romario_Argo Онлайн
          Romario_Argo Сегодня, 18:19
          +1
          Разыгрывается очередная хитрая шахматная партия.

          Идлибская зона не хило, так, ужмётся в размерах
          от Алеппо отодвинут на 20 км. границу в Латакии вообще зачистят. от авиабазы Аб-Духур отодвинут аш до Саракиба
          Тралл

          ты уже писал ранее в комментах: типа начнется погрузка ЗРК С-300 в Новороссийске
          Вопрос только какой отгрузят:
          ПМУ-1 - 6 канальный negative
          ПМУ-2 - 36 каналов laughing
        2. тополь на киев Онлайн
          тополь на киев Сегодня, 18:26
          +1
          Мы уже видели хпп. Донбасс кровью от таких планов умывается
    2. DUST Онлайн
      DUST Сегодня, 18:09
      +2
      Цитата: Тралл
      Обесценено наращивание сил НАТО в регионе и "химатака" а Идлибе потеряла смысл.

      Согласен,скорее всего на это и было рассчитано...США прям прут дуром к берегам Сирии, да Израиль еще пиратствует ..Лучше договариваться чем конфликтовать !
    3. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 18:10
      +2
      Как бы в этой зоне разграничения, не стали погибать наши военные в засадах и вылазках боевиков.
    4. NN52 Онлайн
      NN52 Сегодня, 18:12
      +4
      Тралл
      Согласен с вами...
      Но сейчас набегут товарищи, и будут доказывать что и Идлиб сдали мы...
      А подумать головой, действительно, о таком соглашении ( и что химпровокация потеряла смысл), и что оно несет, им будет не судьба...
      Надеюсь наверное, что и трезвый расчет возобладает...
    5. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 18:18
      +3
      Еще плюсы в том, что боевики рыли туннели и строили бункеры и создавали минные поля. Теперь им нужно сниматься с позиций и уходить в степь с насиженных холмов. Ну и конечно территория под боевиками еще становится меньше. Также высвобождаются две трассы: M4 и M5.
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 18:22
        +3
        Вот-вот...
    6. К-50 Онлайн
      К-50 Сегодня, 18:25
      0
      Цитата: Тралл
      Навскидку, два положительных момента. Обесценено наращивание сил НАТО в регионе и "химатака" а Идлибе потеряла смысл.

      А потом из Идлиба, из-за спины турок снова беспилотники с "гостинцами" в Хмеймим полетят. Ну и в чём смысл тогда этих договорённостей? Опять жизнями русских солдат платить? negative
      Всех в топку, к аллаху, шайтану, куда угодно, только не живыми.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:06
    -2
    и что будет дальше-раздел сирии,или турки боевиков себе заберут belay и кроме турок там есть еще один важный игрок-иран.какое его мнение,и какие его будут действия на узаконенный раздел сирии неизвестно,но я искренне желаю чтобы в тылу турецкой оккупационной армии появились'партизаны' , и громили турчатину.
  3. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 18:08
    0
    Такое положение дел может говорить о том, что в демилитаризованной зоне вполне могут остаться те самые боевики, которые на этой территории присутствуют и сегодня, прикрываясь подаренным из-за рубежа статусом «повстанцев» и «умеренных оппозиционеров».
    И спящие ячейки этих уродов будут нападать в перспективе и по указке кураторов на бойцов ВП России....
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 18:09
      +2
      Им не надо быть спящими, т.к. находятся на контролируемой ими же территории.
      1. anjey Офлайн
        anjey Сегодня, 18:20
        0
        И будут демонстративно и "храбро" брянцать оружием за турецкими спинами....
  4. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 18:09
    0
    а совсем недавно лавров и ко убеждали оппозицию в астане что будет диалог национальный только не мешайте нам с игил!теперь же просто либо под асада пойдете либо под бомбы вкс
  5. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 18:12
    +1
    Турок в любой момент нож в спину,на редкость пакостный народец.
  6. тополь на киев Онлайн
    тополь на киев Сегодня, 18:25
    +1
    Просрали идлиб. Вот и весь момент.а турки отхватил знатный кусок земли. Как с северным Кипром вышло. А Путин даже Новороссийск не смог удержать