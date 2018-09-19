«Варшавянка»: коммерчески успешная подлодка



Подлодка проекта 636.3 из состава ВМФ России



Российские "Варшавянки"



Одна из субмарин Народного флота Вьетнама



Запуск ракеты Club-S вьетнамской подлодкой, декабрь 2017 г.

По материалам:

http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-tich-cuc-phat-trien-ho-den-dai-duong-phong-kalibr-3365363/

https://flot.com/

https://militarywatchmagazine.com/

http://russianarms.ru/

http://tass.ru/

http://navyrecognition.com/

Дизель-электрические подводные лодки российского производства постоянно привлекают внимание отечественных и зарубежных специалистов, средств массовой информации и военных. Этот интерес, в зависимости от понятных обстоятельств, может приводить лишь к появлению новых публикаций либо завершаться подписанием контракта и получением готовой техники. В случае с Вьетнамом имеют место оба события.Очередным «воплощением» зарубежного интереса к российским подлодкам стала статья вьетнамского издания Báo Đất Việt. 14 сентября издание опубликовало материал под названием «Nga tích cực phát triển 'hố đen đại dương' phóng Kalibr» – «Россия развивает свои «черные дыры», оснащенные «Калибрами». Автор статьи, Нгуен Донг, отметил, что в дополнение к атомным подводным лодкам Россия строит новые дизель-электрические корабли, известные под прозвищем «Черная дыра».Свою статью Нгуен Донг начинает с напоминания о разнице взглядов ведущих стран мира. Так, подводный флот США строится на основе кораблей с атомными энергетическими установками, тогда как Советский Союз и Россия всегда уделяли должное внимание дизель-электрическим лодкам. Тут же автор сравнивает основные особенности субмарин двух классов. Наличие атомного реактора позволяет подлодке совершать более длительные выходы в море, а дизель-электрические корабли менее шумны – их труднее обнаружить и уничтожить.Международные учения последних лет, в которых принимали участие военно-морские силы США и военные Австралии, Канады, Швеции и Японии, показали перспективы и потенциал ДЭПЛ. Такие субмарины неоднократно доказывали свои боевые возможности. Они смогли продемонстрировать свой потенциал в качестве средства борьбы с надводным флотом и атомными подлодками вероятного противника.Автор напоминает, что в настоящее время в составе военно-морского флота России присутствуют дизель-электрические подлодки двух типов. Это проект 877 «Палтус» и проект 636.3 «Варшавянка». Строительство таких лодок продолжается более трех десятилетий: первые образцы были приняты в строй еще в начале восьмидесятых годов. Впрочем, несмотря на свой возраст, обе серии способны решать поставленные задачи. К примеру, известный интернет-журнал Military Watch утверждает, что потенциал «Палтусов» и «Варшавянок» достаточен для защиты российских территориальных вод и побережья страны.Нгуен Донг именует советские и российские ДЭПЛ одними из лучших в своем классе. Кроме того, он напоминает о поставке таких лодок зарубежным странам. В настоящее время «Палтусы» и «Варшавянки» служат во флотах Польши, Индии, Ирана, Китая, Румынии, Алжира и Вьетнама.Современные модификации российских подлодок отличаются весьма высокими характеристиками. В частности, они отличаются минимальной шумностью, что резко затрудняет их обнаружение. В связи с этим проект 636 носит прозвище «черная дыра океана».Современная «Варшавянка» также отличается высоким боевым потенциалом. Главное ее вооружение – сверхзвуковая крылатая ракета «Калибр», способная уничтожать цели на воде, под водой и на суше. Подлодка способна нести современные мины и торпеды. На случай воздушной атаки на борту имеются зенитные ракеты Stenla-3.Одной из основных особенностей российских ДЭПЛ вьетнамское издание называет высокую устойчивость и живучесть в боевых условиях. Лодки имеют корпус особой формы, который в сочетании с малой шумностью механизмов сокращает вероятность обнаружения гидроакустическими средствами противника. Кроме того, внешняя поверхность подлодки имеет специальное резиновое покрытие, которое, как утверждается, защищает ее от обнаружения радиолокационными системами.На борту подлодки имеются средства для хранения и подачи воздуха, за счет которых она способна оставаться под водой до 260 часов. По таким показателям «Варшавянка» серьезно проигрывает атомным подлодкам, фактически не имеющим подобных ограничений, но на фоне других дизель-электрических подлодок такие результаты весьма примечательны.Российская судостроительная промышленность сейчас занята созданием новых вариантов дизель-электрических подводных лодок. Корабли этого класса пользуются определенной популярностью среди зарубежных заказчиков, что стимулирует разработку новых образцов. Также Нгуен Донг отмечает, что ДЭПЛ проекта 636.3 до сих пор остается серьезной угрозой для военно-морских сил Запада.Издание Báo Đất Việt пишет, что в будущем существующие «Палтусы» и «Варшавянки» уступят свое место более новым кораблям проекта 677 «Лада». Одна лодка такого типа уже проходит испытания. Новые корабли будут отличаться от существующих улучшенным и усиленным вооружением. Кроме того, ожидается новое снижение уровня шума.Статья издания Báo Đất Việt, посвященная российским дизель-электрическим подлодкам, имеет хвалебный тон и описывает корабли самым лучшим образом. Тем не менее, в ней не обошлось без ряда досадных ошибок, портящих общий настрой. Также не всех читателей может устроить сжатый формат этой публикации.В первую очередь, следует отметить некорректное описание возраста российских ДЭПЛ. Действительно, самые старые представители проекта 877 «Палтус» начали службу еще в первой половине восьмидесятых годов. Строительство всей серии продолжалось до середины девяностых годов. Таким образом, «Палтусы» и вправду не могут считаться новыми. Однако с «Варшавянками» дело обстоит иначе. Головной корабль этой серии для ВМФ России был заложен не так давно – в 2010 году. В состав Черноморского флота шесть подлодок вошли в 2014-2016 годах.Специфическое и чересчур хвалебное описание ракет «Калибр» можно списать на формат и общий настрой статьи. Однако эти факторы не объясняют «особый» состав противовоздушной обороны подлодок. Впрочем, не так уж трудно догадаться, какой именно переносной зенитный комплекс имелся в виду под названием «Stenla-3».В целом же, статья «Nga tích cực phát triển 'hố đen đại dương' phóng Kalibr» выглядит интересно. Зарубежные издания, по понятным причинам, обычно не спешат хвалить российские разработки в области вооружений и военной техники. Если же им приходится признавать очевидные их преимущества, то похвалы имеют весьма сдержанный характер и остаются в определенных рамках. Вьетнамское издание не стало соблюдать такие «правила» и высказало свое мнение о российских подлодках, не стараясь сдерживать похвалу.Необходимо отметить, что вьетнамские специалисты уже имеют возможность оценивать российские дизель-электрические подлодки семейства «Варшавянка». На вооружении Вьетнамского народного флота состоит несколько таких кораблей. Более того, именно российскими подлодками полностью укомплектованы подводные силы Вьетнама. К настоящему времени вьетнамские моряки успели получить солидный опыт работы с техникой российского производства.Строительство подводных сил Вьетнама стартовало в начале восьмидесятых годов и изначально на вооружении состояли лодки северокорейского производства. В конце прошлого десятилетия было принято решение об обновлении этой составляющей флота. В конце 2009 года появился российско-вьетнамский контракт, предусматривавший строительство и поставку шести дизель-электрических подводных лодок. Общая стоимость контракта – около 2 млрд долларов США, или 330 млн долларов за лодку.Согласно подписанному договору, российский завод «Адмиралтейские верфи» должен был последовательно построить и передать заказчику шесть ДЭПЛ типа 636.1 «Варшавянка». Закладка первой лодки серии была назначена на следующий 2010 год. Через несколько лет ее следовало отправить заказчику. Последняя из заказанных субмарин должна была начать службу не ранее середины текущего десятилетия.24 августа 2010 года на «Адмиралтейских верфях» состоялась закладка головного корабля новой серии, получившего имя Hà Nội («Ханой») и тактический номер HQ-182. В конце лета следующего года лодку спустили на воду и вскоре передали на испытания. В начале ноября 2013 года на заводе подписали акт приемки. Вторая лодка серии, HQ-183 Hồ Chí Minh, строилась с сентября 2011 года по декабрь 2012-го. Акт на нее подписали в самом начале 2014 года. По желанию заказчика, подлодки отправились к месту службы не своим ходом, но на палубе транспортного судна. После доставки подлодок во Вьетнам состоялись церемонии поднятия флага. Официально в боевой состав флота «Ханой» и «Хошимин» вошли в апреле 2014 года.1 августа 2015 года флаг Народного флота подняли на двух новых подлодках типа «Варшавянка» – HQ-184 Hải Phòng и HQ-185 Khánh Hòa. Оба этих корабля были заложены в октябре 2012 года. «Хайфон» спустили на воду в конце лета 2013-го и испытывали до декабря 2014 года. Спуск «Кханьхоа» состоялся в марте 2014 года, акт подписали в мае 2015-го.К этому времени на разных стадиях строительства находились две последние ДЭПЛ серии. 1 июля 2013 года стартовало строительство пятой лодки HQ-186 Đà Nẵng, которую спустили на воду в самом конце 2014 года и сдали заказчику в начале февраля 2016-го. Последний представитель серии, HQ-187 Bà Rịa–Vũng Tàu, строился с мая 2014-го по сентябрь 2015-го. Приемка этого корабля состоялась в январе прошлого года. В конце февраля «Дананг» и «Бариа-Вунгтау» прибыли на базу, где состоялся подъем флага.ДЭПЛ для Вьетнама строились по проекту 636.1. Он представляет собой доработанный вариант базовой «Варшавянки» с измененным составом бортового оборудования и вооружения. Главное и наиболее заметное отличие от первого проекта «Варшавянка» состоит в наличии современного ракетного вооружения. Подлодки типа «636.1», предназначенные для поставок на экспорт, комплектуются многоцелевым ракетным комплексом Club-S. Кроме того, в проекте используется целый ряд современных идей и решений, повышающих скрытность подлодки и сокращающих вероятность ее обнаружения всеми основными средствами поиска.Необходимо отметить, что подлодки «Варшавянка» для зарубежных стран и для российского флота имеют существенные отличия, прежде всего, в сфере вооружения. Так, из-за условий Режима контроля за ракетной технологией комплекс Club-S обеспечивает поражение целей на дальностях не более 280-300 км. Унифицированный комплекс «Калибр», используемый в проекте 636.3 для ВМФ России, не имеет таких ограничений. Также имеются определенные отличия в составе бортового оснащения и различных систем.Тем не менее, и при наличии серьезных ограничений разного рода российские дизель-электрические подлодки семейства 636 представляют интерес для зарубежных заказчиков. Создание новых версий таких кораблей с улучшенным вооружением и более совершенными бортовыми системами уже привело к появлению нескольких заказов.Следует напомнить, что до Вьетнама российские «Варшавянки» закупали Китай и Алжир. В прошлом десятилетии восемь лодок проекта 636М поступили на вооружение ВМС Народно-освободительной армии Китая; еще две были переданы Алжиру. Завершив выполнение вьетнамского заказа, завод «Адмиралтейские верфи» приступил к строительству двух новых лодок для алжирского флота. В недавнем прошлом упоминалась возможность появления договора с Индией, которая тоже проявляет интерес к «Варшавянкам». Вполне возможно, что в будущем будут подписаны новые контракты на строительство и поставку российских ДЭПЛ.Проект дизель-электрической подлодки 636 «Варшавянка» изначально создавался в интересах дружественных зарубежных стран – прежде всего, государств Организации Варшавского договора, что и определило выбор имени. Зарубежным заказчикам планировалось предложить сравнительно простые и недорогие лодки с достаточно высокими характеристиками. В целом, такие задачи были успешно решены. «Варшавянки» разных модификаций поставлялись зарубежным странам, в том числе в сравнительно больших количествах. Кроме того, в определенный момент было решено переделать проект 636 под нужды российского флота, что привело к появлению лодок типа «636.3».К настоящему времени было построено и передано заказчикам 24 ДЭПЛ семейства «Варшавянка»; еще две находятся на испытаниях. При этом подавляющее большинство таких субмарин было построено по заказу иностранных флотов. Все это делает «Варшавянки» одними из самых многочисленных и коммерчески успешных современных лодок своего класса в мире. Удастся ли им улучшить эти результаты, покажет время.