Рассказы об оружии. Дивизионная пушка образца 1902 года. Сексуальный детектив

Сергей Михайлович Романов

Мы уже не раз говорили о том, что в истории российских артиллерийских систем было всякое. Героизм, детектив, предательство, солдатская смекалка. О многом мы уже рассказали. Но материалов так много, что рассказать обо всем просто невозможно, но есть куда стремиться. А главное – зачем.Сегодня рассказ будет о любви и предательстве. И, конечно, коррупции в самых верхних эшелонах власти. Знакомо, правда? Так вот, под луной ничто не вечно, хотя все течет и изменяется. И вот о том наше повествование. Рассказ о том, что привело к разрушению Российской империи. Рассказ о том, как появилось одно из наиболее известных орудий эпохи гражданской войны и довоенного периода СССР.Итак, о любви, разврате, коррупции и... трехдюймовке образца 1902/30 годов. Хотя, по нашему мнению, правильнее будет говорить о трех орудиях. Образца 1900, 1902 и 1930 годов. Системах, которые выпускались нашими лучшими заводами в течение 36 лет! Системах, которые служили в нашей армии 45 (!) лет! Почти полвека!Эта система, которая была действительно революционной. Мы часто употребляем это слово в описаниях различных орудий. Сложился некий стереотип. "Посадили" орудие на шасси -революция. Удлинили ствол на несколько калибров — революция. Поменяли лафет — революция.На самом же деле, если рассматривать большинство артиллерийских систем в историческом развитии, каждое новое орудие "впитывало" в себя лучшее от предыдущего. Не всё — лучшее. И обусловлено это было даже не столько желанием создать идеальное орудие, сколько возможностями российской промышленности.Трехдюймовка же была реально революционной. От калибра до механизма заряжания. От нового снаряда до нового взрывателя к нему. От жесткого лафета до лафета с противооткатным устройством.В начале была любовь. И не к Родине или пушкам. К женщине.Совсем недавно на экраны вышел фильм о несчастном российском императоре Николае Втором, который вынужден был разрываться душевно от любви к балерине Малечке Кшесинской и собственной семье. Сопли, размазанные по лицам чувственных дам никак не отражают истинного положения дел в то время.На самом деле все было прозаичнее. Молодые офицеры во главе с великим князем Сергеем Михайловичем, будущим (с 1909 года) генерал-инспектором русской артиллерии, занимались тем, что сегодня называется развратом. Или "клубничкой", если угодно. Только называлось все это "картофель". Соответственно, "картофелинами" были… правильно, балерины! Императорского театра.В "картофельный клуб" вступил и будущий император Николай. А его "картофелиной" стала как раз Кшесинская. Описывать взаимоотношения будущего императора и балерины не тема этой статьи. Однако следует отдать должное Николаю, после свадьбы с принцессой Алисой в 1894 году связь прекратилась.Именно через членов этого "клуба" и действовали французские разведчики. Именно так, это была достаточно хорошо продуманная операция разведки Франции. После разрыва с Николаем, Кшесинская, как известно, оказалась в объятиях Сергея Михайловича Романова.Франция, как тогда, так и сегодня, стремилась стать ведущей страной Европы. Однако военная мощь Германии и России мешали решению этой задачи. Вот тогда-то и появилась "новая военная доктрина". Через коррумпированных генералов, через великих князей, через российских промышленников, в частности, владельцев Путиловского завода, французы внедрили в Российский Генштаб идею "быстрой, маневренной войны".Война должна быть "быстрой и на чужой территории". Кстати, если вспомнить советские довоенные песни, то можно увидеть именно эти идеи даже в РККА. Зачем?Всё просто. В начале войны монстр Россия идет в наступление на Германию. Обе страны в короткий срок уничтожают основные силы друг друга и тут появляются французы. Все в белом и на белом коне. Грубовато конечно, но фактически это и была идея французского Генштаба.Для маневренной войны необходимо было совершенно новое орудие. Орудие универсальное, с универсальным калибром, универсальным снарядом, большим количеством возимых боеприпасов. Таких орудий в распоряжении российской армии не было. И вообще, русская артиллерия на тот момент была ориентирована на немецкие системы.Возникает вопрос о том, с какого бока к новой доктрине "цепляется" Кшесинская и великий князь Сергей Михайлович? Ответ прост. Не богатая (до 1903 года доход 5 тысяч рублей в год, затем 8 тысяч) Малечка, которая во время романа с Николаем не имела ничего, вдруг стала одной из богатейших женщин России.По данным некоторых источников, Сергей Михайлович и Кшесинская стали лоббировать Путиловский завод и фирму Шнейдера. Таким образом, сложилась коррупционная схема — деньги великому князю и балерине, заказы на новые орудия фирме Шнейдера. Французам.Но вернемся к полевым пушкам. Так ли плоха была идея создания такого орудия на тот момент?Теоретически, такие пушки необходимы. Однако, опыт боевых действий второй половины 19 века показал слабость полевых орудий при штурме укреплений противника. Достаточно вспомнить серьезное поражение русской армии под Плевной в 1877 году, когда наша артиллерия не смогла разрушить достаточно слабые земляные укрепления турок.Наступило время рассказа о воинском долге и исполнении своих обязанностей российскими офицерами. В жизни все перемешано.Начиная с 1892 года в России испытывались пушки множества фирм и стран. Однако, тактико-технические требования к скорострельной полевой пушке были разработаны ГАУ только в 1896 году. Многочисленные испытания послужили для русским артиллеристов прекрасным материалом для выработки оптимального варианта пушки.Разработкой орудия были заняты сразу 8 заводов. В России этим занялись Обуховский, Александровский, Путиловский и Металлический. Кроме этого системы проектировали заводы Крупп, Шатильоп-Камантри, Шнейдер и Максим (Англия).Лучшими были признаны пушки Путиловского завода. Именно они и были отправлены на испытания в части 5 военных округов Российской империи в 1899 году. Испытания были признаны удовлетворительными и 9 февраля 1900 года Высочайшим Повелением пушка была принята на вооружение российской армии. Орудие получило наименование "3-дюймовая полевая пушка образца 1900 г".Уже в августе 1900 года пушка участвовала в своей первой войне. В район боевых действии в Китае была направлена 2-я батарея гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона. Батареи участвовала в одиннадцати боях с китайцами и прошла 3792 км, всего было сделано 389 боевых выстрелов.Описывать конструкцию данного орудия смысла нет. Целесообразнее будет представить сведения о недостатках. Главным недостатком стал лафет. Сама конструкция лафета изначально была устаревшей.Ствол откатывался не по оси канала, а параллельно станинам лафета и имел цапфы, которыми он лежал в цапфенных гнездах станин верхнего станка, который после выстрела откатывался вместе со стволом по станинам лафета. Цилиндры гидравлического тормоза отката были расположены между станинами лафета. Накатник состоял из каучуковых буферов, надетых на стальной стержень буферной колонны.По повелению императора (16 января 1901 года) Путиловский завод изменил конструкцию лафета (апрель 1902 года). Новая модернизация трехдюймовки и стала 3 марта 1903 года (приказ по артиллерии) "3-дюймовой полевой пушкой образца 1902 года". Высочайшее Повеление были издано 19 марта 1903 года.Итак, что же произошло с лафетом? Откат происходил по оси канала. Противооткатные устройства были помещены в люльке под стволом. После выстрела цилиндр гидравлического тормоза отката откатывался вместе со стволом. Пружины накатника были надеты на цилиндр тормоза отката. Подъемный и поворотный механизмы были винтового типа. Ось лафета стальная, колеса деревянные. Пушка возилась шестеркой лошадей.Один недостаток, на который не особо обращали внимание в период испытаний, устранили окончательно только в 1912 году. Новые орудия не имели щитов для защиты от пуль и осколков прислуги. Хотя испытания таких щитов велись с 1902 года.Полный цикл производства новых орудий освоили всего три завода — Путиловский, Обуховский и Пермский. Однако мощности данных заводов вполне хватало для производства необходимого количества систем.Проверкой полевых 76-мм орудий стала Первая мировая война. Именно она выявила преимущества и недостатки трехдюймовок.В начале к преимуществам. Полевая артиллерия впервые получила орудия, которые разогнать могли не только наступающую пехоту, но и кавалерию. Появление достаточно мобильных пушек, их количество, а также легкость в их производстве давала возможность командирам дивизий "раздавать" дивизионные пушки полкам и батальонам. А в дальнейшем возродить полковую и батальонную артиллерию как таковые. В РККА полки получили артбатарею в 1924 году.Трехдюймовки прекрасно справлялись и с появившимися в ходе Первой Мировой войны танками. Даже при отсутствии специальных боеприпасов и навыков стрельбы по таким объектам, батареи прекрасно уничтожали танки противника обычными фугасными снарядами.В ходе более маневренной гражданской войны орудия стали настоящим наказанием для противника. Быстро перемещаемые, имеющие достаточно серьезный боекомплект состоящий из снарядов разных типов, они применялись практически против любого противника. От пехоты до бронепоездов. Кстати, на бронепоездах их использовали тоже достаточно эффективно.Зенитный огонь со специального станка? Тоже не вопрос.К недостаткам можно отнести практически никакую способность борьбы с укрепленными позициями противника. Но для этого, как мы уже рассказывали, существовали более крупные калибры – 122-мм и 152-мм гаубицы.Уже в 20-е годы прошлого века назрела необходимость модернизации трехдюймовки. Армия требовала более дальнобойного орудия. Именно такую задачу ставил Наркомат вооружений. Конкретно за эту работу отвечал Михаил Тухачевский.Рассматривать этого бывшего царского подпоручика сегодня не стоит. Фигура достаточно противоречивая и спорная. Да и не мог Михаил Николаевич быть другим. Время было такое. Из подпоручиков лейб-гвардии Семеновского полка в зам. наркомы по вооружению. Но одно бесспорно. Техническая грамотность Тухачевского не просто хромала, а хромала на обе ноги.Задания конструкторам ставились самые разнообразные. В основном — технически безграмотные. В конечном итоге "доигрались". В 1937 году был составлен отчет по разработкам артсистем и перспективам на ближайшие 10 лет. Один из экземпляров направлен в НКВД. Результат известен.Всего же в 1927-1930 гг. было изготовлено и испытано выше двух десятков опытных образцов модернизированных 76-мм пушек, представленных Мотовилихинским заводом (Пермским), заводом №7 («Арсенал») и заводом №13 (Брянск). Представляете объемы работ, которые проводились в КБ?Говорить о всех проектах не будем. Достаточно сказать о том, кто победил в "споре конструкторов". Победил тогда Владимир Николаевич Сидоренко.Ещё одно имя, мало известное широкой публике. Лауреат Сталинской премии, капитан корпуса морской артиллерии царской армии, инженер-конструктор артиллерийских систем, начальник КБ четырех заводов, конструктор артсистем для КВ-1, Т-34-85, СУ-85 и СУ-100.Принципиальными особенностями варианта Сидоренко было отсутствие дульного тормоза, существенно изменен в лафет и введен уравновешивающий механизм. Существенным преимуществом системы была возможность наложения на лафет стволов длиной в 40 и 30 калибров.На модернизированных пушках устанавливались как старые стволы длиной в 30 калибров, в устройство которых ничего не меняли, так и новые удлиненные стволы в 40 калибров. После 1931 г. стволы в 30 калибров больше не изготавливались.Именно этот вариант мы знаем под именем "76-мм дивизионная пушка образца 1902/1930 годов". Выпускалась орудие до 1937 года. В нашей армии прошла Великую Отечественную. А вот в финской армии служила до начала 90-х годов прошлого века.Расчет: 9/7 человекКалибр: 76,2-ммВес: 1106/1350 кг (1712/2380 в походном положении)Скорострельность: до 12 выстрелов в минутуДистанция стрельбы: 5500-8500/6000-13000 м. в зависимости от типа снаряда — шрапнель/фугасНачальная скорость снаряда: 592,8/680 м/сБоекомплект возимый: 216 снарядов.К началу Великой Отечественной войны на вооружении стрелковых дивизий РККА состояло 8 521 дивизионная пушка, из них 1 170 штук — УСВ, 2 874 штуки — Ф-22 и 4 477 — пушки обр. 1902/30 г.Таким образом, 53% дивизионных орудии к 22 июня 1941 г. были старые трехдюймовки.В это число не включено 805, казалось бы, устаревших 76-мм пушек обр. 1900 г., приспособленных для стрельбы по зенитным целям, а также несколько сотен 76-мм пушек обр. 1902 г., установленных в укрепрайонах и на бронепоездах.И тем не менее, не уронив чести на полях сражений Первой Мировой войны, старая пушка вошла в Великую Отечественную.И оказалось весьма эффективным средством борьбы с лёгкими немецкими танками Pz.I и Pz.II, а также с чешскими танками LТ-35 и LТ-38, состоявшими на немецкой службе.Причём в виду отсутствия в боекомплекте бронебойного снаряда, в качестве такового применялась шрапнель. Кинетической энергии такого снаряда было достаточно для пробития брони легкого танка.Взрыватель ставился на удар и срабатывал в момент соприкосновения снаряда с бронёй танка. В результате в пробоину влетала крышка головного обтекателя, а следом за ней и 260 12,7-миллиметровых свинцово-сурьмяных шариков, не оставляя шансов на выживание ни одному из членов немецкого экипажа.Пушка поставлялась на экспорт в Монголию, Китай и Испанию. В годы второй мировой войны не менее 110 трофейных пушек поступило на укомплектование артиллерийских подразделений вермахта под названием 7,62 sm F.K.295(r), еще 103 орудия использовались в финской армии вплоть до середины 90-х годов.Вот такая история любви, коррупции и артиллерийской системы, которая действительно совершила революцию в российской артиллерии.