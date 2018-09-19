С кем теперь в одном ряду Израиль?

Писать о человеческой подлости всегда неприятно. Но именно так можно назвать то, что сотворили израильские летчики при атаке сирийских объектов.Кому-то это покажется излишне грубым. Но ничего, большинство наших читателей не понаслышке знакомо с погонами, военной техникой и вооружением. И прекрасно понимают, и владеют нормальным армейским русским языком. Называют вещи своими именами. Увы, в дипломатических академиях не обучались и политесов придворных не знаем.Картина произошедшего сегодня уже ясна. Да, сирийская ракета попала в российский самолет-разведчик. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Конашенков.Интересная получается картина маслом. Российский самолет после выполнения "восьмерки" заходил на посадку на высоте 5 км. Не видеть его израильтяне не могли. Причем не только непосредственно летчики, но и офицеры наведения. Тем не менее, израильские самолеты были наведены на курс, параллельный курсу Ил-20.Мы специально расспросили одного из специалистов именно по таким системам ПВО о возможности спасения такого самолета при обстреле. Шансов у «Ила» не было совсем. Пилоты F-16 прекрасно понимали, что ракеты пойдут в более крупный объект. Да и наземные службы израильской армии были в курсе.Значит, "боевые летчики", которых мы, не считаем больше солдатами, прикрывались беззащитным разведчиком. Не разведчиком противника, а самолетом страны, которую все дружно называют союзником. Смерть российских офицеров на совести Израиля.Да, всего Израиля.Понятно, что Нетаньяху позвонил Путину, расшаркался весь, обещал прислать командующего ВВС Израиля с тремя чемоданами доказательств, что Израиль тут ни при чем.Кто-нибудь сможет внятно объяснить выполнение договоренностей о взаимном информировании об авиаударах за минуту до их начала? За минуту, за 60 секунд! У нас объяснения, кроме самого простого и верного, нет. Провокация была организована на самом высоком уровне!А учитывая, что сбит был безоружный разведчик, мы назовем это прямо и открыто – убийство.Слишком синхронно отработали все службы Израиля. И слишком напуганы были израильтяне тем, что произошло. Всё слишком. Даже то, что ответственность возложили на всех вокруг. Кроме собственных военных и спецслужак.Ну и что дальше? Турецкий вариант? Персики у Израиля не будем закупать? Потихоньку успокоим народ? Выразим соболезнование семьям погибших? Можно ещё решить квартирный вопрос или детей устроить в институт... А дальше что?Сколько раз нас должны ударить в спину "друзья", чтобы "медведь" соизволил повернуть голову в сторону опасности? Сколько смертей должно произойти, чтобы мы наконец поняли простые, усвоенные ещё в дворовых драках вещи?Президент когда-то рассказывал о собственном дворовом детстве. И о тех принципах, на которых строились отношения там. Хорошие были принципы. А главное — действенные.Любого хулигана прекрасно усмиряли не правильные и красивые слова, произнесенные с чувством и доброй улыбкой, а тренированный кулак. Хорошо поставленный удар не только перевоспитывал хулиганов и хамов, но и прекрасно обучал правилам поведения в обществе, культуре и уважению старших.Мы, конечно, надеемся, в миллион первый раз, что наше МО отвечает за свои слова. Слова о праве на адекватный ответ сказаны. На удар по израильским аэродромам не надеемся. Но на то, что будут наши самолеты и С-300, 400 гонять израильтян по всему региону в случае приближения на дальность огня к их позициям.Интересно получается. Огромная ядерная держава не боится другой огромной ядерной державы. И в то же время "мировые микроорганизмы" спокойно "кусают медведя". Кусают больно. А медведь терпит.В отличие от ишака или слона, в зависимости от того, кто президент. Те не особо церемонятся. Разносят страны в клочья. За одного-единственного своего солдата. Почему слон в посудной лавке — это страшно, а медведь в этой же лавке вызывает только смех?Самое скверное для армии — это потеря уважения. Израильтяне в наших глазах это уважение потеряли. Понятно, что будут сохраняться какие-то связи. Понятно, что "не все евреи одинаковы". Русские тоже не все одинаковы. Поэтому мы и не говорим за всех русских. Мы говорим за себя.А семьям погибших наши соболезнования. Понимаем, что горе ваше словами не уменьшить. Понимаем, что мужей, отцов, сыновей, детей не вернешь.И что все должно быть очень четко расследовано. Здесь вопросов слишком много. И вопросов неприятных в адрес нашего Минобороны. Но – всему свое время.