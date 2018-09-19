Мнения

С кем теперь в одном ряду Израиль?

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Писать о человеческой подлости всегда неприятно. Но именно так можно назвать то, что сотворили израильские летчики при атаке сирийских объектов.

Кому-то это покажется излишне грубым. Но ничего, большинство наших читателей не понаслышке знакомо с погонами, военной техникой и вооружением. И прекрасно понимают, и владеют нормальным армейским русским языком. Называют вещи своими именами. Увы, в дипломатических академиях не обучались и политесов придворных не знаем.




Картина произошедшего сегодня уже ясна. Да, сирийская ракета попала в российский самолет-разведчик. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Конашенков.

Интересная получается картина маслом. Российский самолет после выполнения "восьмерки" заходил на посадку на высоте 5 км. Не видеть его израильтяне не могли. Причем не только непосредственно летчики, но и офицеры наведения. Тем не менее, израильские самолеты были наведены на курс, параллельный курсу Ил-20.

Мы специально расспросили одного из специалистов именно по таким системам ПВО о возможности спасения такого самолета при обстреле. Шансов у «Ила» не было совсем. Пилоты F-16 прекрасно понимали, что ракеты пойдут в более крупный объект. Да и наземные службы израильской армии были в курсе.

Значит, "боевые летчики", которых мы, не считаем больше солдатами, прикрывались беззащитным разведчиком. Не разведчиком противника, а самолетом страны, которую все дружно называют союзником. Смерть российских офицеров на совести Израиля.

Да, всего Израиля.

Понятно, что Нетаньяху позвонил Путину, расшаркался весь, обещал прислать командующего ВВС Израиля с тремя чемоданами доказательств, что Израиль тут ни при чем.

Кто-нибудь сможет внятно объяснить выполнение договоренностей о взаимном информировании об авиаударах за минуту до их начала? За минуту, за 60 секунд! У нас объяснения, кроме самого простого и верного, нет. Провокация была организована на самом высоком уровне!

А учитывая, что сбит был безоружный разведчик, мы назовем это прямо и открыто – убийство.

Слишком синхронно отработали все службы Израиля. И слишком напуганы были израильтяне тем, что произошло. Всё слишком. Даже то, что ответственность возложили на всех вокруг. Кроме собственных военных и спецслужак.

Ну и что дальше? Турецкий вариант? Персики у Израиля не будем закупать? Потихоньку успокоим народ? Выразим соболезнование семьям погибших? Можно ещё решить квартирный вопрос или детей устроить в институт... А дальше что?

Сколько раз нас должны ударить в спину "друзья", чтобы "медведь" соизволил повернуть голову в сторону опасности? Сколько смертей должно произойти, чтобы мы наконец поняли простые, усвоенные ещё в дворовых драках вещи?

Президент когда-то рассказывал о собственном дворовом детстве. И о тех принципах, на которых строились отношения там. Хорошие были принципы. А главное — действенные.

Любого хулигана прекрасно усмиряли не правильные и красивые слова, произнесенные с чувством и доброй улыбкой, а тренированный кулак. Хорошо поставленный удар не только перевоспитывал хулиганов и хамов, но и прекрасно обучал правилам поведения в обществе, культуре и уважению старших.

Мы, конечно, надеемся, в миллион первый раз, что наше МО отвечает за свои слова. Слова о праве на адекватный ответ сказаны. На удар по израильским аэродромам не надеемся. Но на то, что будут наши самолеты и С-300, 400 гонять израильтян по всему региону в случае приближения на дальность огня к их позициям.

Интересно получается. Огромная ядерная держава не боится другой огромной ядерной державы. И в то же время "мировые микроорганизмы" спокойно "кусают медведя". Кусают больно. А медведь терпит.

В отличие от ишака или слона, в зависимости от того, кто президент. Те не особо церемонятся. Разносят страны в клочья. За одного-единственного своего солдата. Почему слон в посудной лавке — это страшно, а медведь в этой же лавке вызывает только смех?

Самое скверное для армии — это потеря уважения. Израильтяне в наших глазах это уважение потеряли. Понятно, что будут сохраняться какие-то связи. Понятно, что "не все евреи одинаковы". Русские тоже не все одинаковы. Поэтому мы и не говорим за всех русских. Мы говорим за себя.

А семьям погибших наши соболезнования. Понимаем, что горе ваше словами не уменьшить. Понимаем, что мужей, отцов, сыновей, детей не вернешь.

И что все должно быть очень четко расследовано. Здесь вопросов слишком много. И вопросов неприятных в адрес нашего Минобороны. Но – всему свое время.
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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85 комментариев
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  1. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 05:04
    +6
    Да уж... ситуация доведённая до идиотизма...
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 05:37
      +11
      С кем теперь в одном ряду Израиль?
      с кем был,с тем и остался...о чём разговор?
      1. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 07:05
        +2
        . "мировые микроорганизмы" спокойно "кусают медведя". Кусают больно. А медведь терпит

        А медведь ли? Я, про руководство. Судя по поведению, больше подходит на персонажа из цитаты Наполеона о войске львов возглавляемых бараном.
    2. Ren Онлайн
      Ren Сегодня, 05:41
      +22
      Цитата: Бультерьер
      Да уж... ситуация доведённая до идиотизма...

      Это не идиотизм, а прагматизм. Поступил заказ создать громкий инфоповод и проучить МО после их брифинга по поводу Боинга рейса MH-17.
      Нужно было затереть информацию с данного брифинга громким событием. Это моё мнение.
      Первое моё желание, чтобы на самом высоком уровне, стали прессовать израиль на предмет:
      1. Допуска МАГАТЭ во главе с российскими специалистами на все ядерные объекты израиля. Указать срок допуска, не допускают - разбомбить ядерные объекты, как разрабатывающее ЯО.
      2. Предать суду всех виновных ЦАХАЛ.
      3. Затребовать компенсацию родственникам погибших и имуществу МО. Например, по 5 млрд. рублей за каждого погибшего и 100 млрд. рублей за имущество МО.
      4. Запретить полёты авиации израиля без согласования с МО РФ всех деталей полётной программы.
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:13
        +3
        Ага. Они все бросят и начнут все эти требования выполнять. На жизнь надо реально смотреть .
      2. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:23
        +3
        Сейчас израильская пехота подтянется, во главе "языкастого" и "Ух всех я победю". smile
      3. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 07:19
        0
        Цитата: Ren
        Цитата: Бультерьер
        Да уж... ситуация доведённая до идиотизма...

        Это не идиотизм, а прагматизм. Поступил заказ создать громкий инфоповод и проучить МО после их брифинга по поводу Боинга рейса MH-17.
        Нужно было затереть информацию с данного брифинга громким событием. Это моё мнение.
        Первое моё желание, чтобы на самом высоком уровне, стали прессовать израиль на предмет:
        1. Допуска МАГАТЭ во главе с российскими специалистами на все ядерные объекты израиля. Указать срок допуска, не допускают - разбомбить ядерные объекты, как разрабатывающее ЯО.
        2. Предать суду всех виновных ЦАХАЛ.
        3. Затребовать компенсацию родственникам погибших и имуществу МО. Например, по 5 млрд. рублей за каждого погибшего и 100 млрд. рублей за имущество МО.
        4. Запретить полёты авиации израиля без согласования с МО РФ всех деталей полётной программы.

        А чего 4 пункта всего ?
        laughing
      4. Дачник452 Онлайн
        Дачник452 Сегодня, 07:38
        0
        “Так не пойдёт.
        330 рублей.Каждому.”
    3. Ольгович Онлайн
      Ольгович Сегодня, 06:38
      +4
      Цитата: Бультерьер
      Да уж... ситуация доведённая до идиотизма.
      .
      И всеми сторонами
      Мы специально расспросили одного из специалистов именно по таким системам ПВО о возможности спасения такого самолета при обстреле. Шансов у «Ила» не было совсем. Пилоты F-16 прекрасно понимали, что ракеты пойдут в более крупный объект.


      А сирийские ПВОшники этого-НЕ понимали? Или они -....НЕ знали ( не спросили) , что в воздухе там российский ИЛ?! belay

      КТО разрешил (не запретил) сирийцам стрелять в районе полетов самолетов российской авиабазы? Где кураторы-координаторы со стороны России и есть ли они?

      Если есть-то должны ответить, если нет-то должны ответить в Москве за то, что их нет.

      Ведь при сбитии крылатых ракет недавно, якобы, сирийские ПВО координировали-направляли россияне. А как же....? request

      Израиль, конечно же, первопричина случившегося-в том плане. что они спровоцировали огонь ПВО.
      1. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 07:49
        0
        Цитата: Ольгович
        КТО разрешил (не запретил) сирийцам стрелять в районе полетов самолетов российской авиабазы?

        Сирийцы находятся на своей земле. Им не нужно разрешение, для того чтобы защищаться! Если и ситуация носит случайный характер, то это относится к действиям сирийцев. А вот со стороны Израиля, это были преднамеренные действия, которые и спровоцировали гибель российского самолета.
  2. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 05:08
    -1
    Геройские Израильские летчики
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 05:38
      0
      Цитата: Дирижер
      Геройские Израильские летчики

      ну,шампанское то наверняка пили... sad
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:10
        +4
        В свои учебники занесут свою "косвенную победу", а по нашему изподтишка.
      2. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 07:21
        -1
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Дирижер
        Геройские Израильские летчики

        ну,шампанское то наверняка пили... sad

        Ну если за каждую бомбежку Сирии пить - так и цирроз пнчени заработать можно
    2. sagitch Офлайн
      sagitch Сегодня, 06:09
      +2
      Под суд этих героев и всех кто организовал провокацию, в Россию.
      1. Sirocco Офлайн
        Sirocco Сегодня, 06:55
        +1
        Цитата: sagitch
        Под суд этих героев и всех кто организовал провокацию, в Россию.

        Что сделали евреи после теракта на Мюнхенской олимпиаде? Может так же и ответить.
      2. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 07:28
        -2
        Цитата: sagitch
        Под суд этих героев и всех кто организовал провокацию, в Россию.

        Детский лепет , провокация - как можно безолаберность и полоротость одних - выставить за провокацию других.
        На кой хрен спрашивается ввс израиля прекрываться илом ?
        Они бепроблемно юомбят сирию по 5 раз на неделю , а то что полный бардак как в взаимодействии между пво Сирии и Вкс - это понятно -- какого хрена пво сирии делает в зоне ответственности пво вкс ?
        Почему сирийская ракета может уничтожить самолет вкс , кто брал ил на сопровождение -- русским по белому было написано - ил был подбит когда израильские ф-16, были на территории Израиля.
        Не надо валить с брольной головы на здоровую .
        ВКС не знали где какие самолеты ?
  3. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 05:20
    +18
    Со всеми странами у России были и вражда и дружба.Кроме Израиля.Он ни когда не был и не будет надёжным другом ни в экономическом ни тем более военных отношениях.Они готовы в любой момент нанести удар в спину.Так было в Египте,так стало в Сирии,и так будет в будущем.Кто не понимает этого всегда будет нести потери.Этот урок я хорошо выучил от своего командира в молодости.военного советника-посредника в Сирии,прошедшего войну с ними и в Египте.
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 06:47
      +4
      Дружбы в геополитике не существует вообще.
    2. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 07:30
      -2
      Цитата: Мар.Тира
      Со всеми странами у России были и вражда и дружба.Кроме Израиля.Он ни когда не был и не будет надёжным другом ни в экономическом ни тем более военных отношениях.Они готовы в любой момент нанести удар в спину.Так было в Египте,так стало в Сирии,и так будет в будущем.Кто не понимает этого всегда будет нести потери.Этот урок я хорошо выучил от своего командира в молодости.военного советника-посредника в Сирии,прошедшего войну с ними и в Египте.

      Да уж чья бы корова мычала - особенно по поводу Египта и Сирии
    3. merkava-2bet Онлайн
      merkava-2bet Сегодня, 07:48
      0
      До сих пор Израиль не нарушил договорённостей с Россией,и только с ней Израиль соблюдает все условия,а с Сирией мы не говорили,так как Асад-старший и Асад теперешний никогда не держали слово и не соблюдали договоры,арабская ментальность,и чем быстрее это Россия поймёт тем лучше для неё,а то получится как с Египтом в 1974 году.Если Израиль хотел бы сбить самолёты ВКС,то это бы сделал десятки раз,не раз самолёты ВКС залетали в воздушное пространство Израиля,и ничего не было,но в тоже время залетел к нам сирийский Чкалов и был сбит его Су-22М4,что это,из подтишка он залетел,с понтом,с нами Россия,не выйдет.
      По поводу что Израиль нанёс удар в спину,серьёзно,а то что украинские братья-славяне,именно так их называет Президент В.В.Путин,сбили Боинг МН-17 и уже четыре года пытаются это повесить на Россию,типа нормуль,а «закадычные» друзья турки,демонстративно сбивают Су-24М,средь бело дня,нагло и открыто,вот удар в спину.
      Пишут что самолёты ВВС Израиля прикрывались самолётом Ил-20,бред сивой кобылы,у ВВС Израиля развитые системы РЭБ с различными носителями и уровнем выше чем у ВКС,если нужно было их пременили бы на всю катушку,да так что ни одна ракета не взлетела,а не то что такой атавизм и анахронизм как С-200.
      А вот сирийцы и египтяне не раз сбивали и своих и чужих,особенно в войне Судного дня,стреляли по всему что летает,делаем вывод,сирийские расчёты ЗРК слабо подготовлены,многолетний конфликт внутри страны а также устаревшие системы,дают о себе знать.
  4. sergo1914 Онлайн
    sergo1914 Сегодня, 05:23
    -10
    С какого перепугу двухсотая ракета на боевом курсе пойдёт на более крупный объект? Вы принципы работы комплекса ПВО знаете? Какой эксперт сказал такую дурь? Местный "маршал"?
    1. domokl Офлайн
      domokl Сегодня, 05:30
      +16
      Не проще ли почитать про головку самонаведения данного комплекса, чем задавать вопросы?
    2. kenig1 Офлайн
      kenig1 Сегодня, 05:48
      +6
      Вы поспешили и насмешили. Так же как в 2001 году украинцы сбили Ту-154 над Черным морем.
      1. sergo1914 Онлайн
        sergo1914 Сегодня, 06:09
        -3
        Цитата: kenig1
        Вы поспешили и насмешили. Так же как в 2001 году украинцы сбили Ту-154 над Черным морем.


        Ну не знаю, кто после таких фраз кого насмешил и куда поспешил? Вы откуда знания взяли о комплексе С-200? Из википедии? Меня вот с ни обращаться учили в учебном заведении. Не в школе на уроках НВП. Вы вообще какое-то отношение к ПВО имеете?
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 06:20
          +1
          В каком году лучше сразу уточните.
  5. astronom1973n Онлайн
    astronom1973n Сегодня, 05:30
    +8
    Израиль наносит удары по территории суверенного государства не в первый раз,реакции со стороны "прогрессивных" стран нет. Саудиты уничтожают Йемен.Реакции ноль.Все тишь да гладь.Исходя из этого кто может нам помешать наносить удары по странам граничащих с нашей страной и кто в праве осудить нас?Ведь если можно им,то почему нельзя нам?Глядишь и уважать(или побаиваться) будут.
  6. KBACYPA Офлайн
    KBACYPA Сегодня, 05:30
    0
    Вопрос, на который пока нет ответа. И что дальше? Русские-самый терпеливый народ. Но бойся гнева терпеливого, ибо когда у него терпение лопается-всё. Туши свет, бросай гранату. Странное впечатление у меня порой складывается, что руководство, по принципу "если безобразие нельзя предотвратить, его нужно возглавить", просто ждёт, когда накал достигнет пика, чтобы просто направить поток в нужное им русло. Поэтому вялая реакция на всякие там эхи и дожди, провокации и санкции. Нам просто дают врага, на котором мы и оторвёмся от всей широты души, а сами останутся либо за кадром, либо в роли "спасителей отечества". Может, это и бред, но впечатление такое всё равно есть.
  7. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 05:32
    -12
    1) Да-да, прикрывались российским самолётом. Что за бред? Снизили скорость до его 650 км в час и шли за ним на дистанции 100 метров?
    2) База Хмеймим находится на расстоянии 25 км от Латакии. Южнее. Предупредили за минуту - преступное разгильдяйство, никто не спорит. Но российская база прекрасно видела израильскую атаку. Самолету, вместе с тем, дали приказ совершить посадку, а не покинуть зону боя
    3) Как сирийцы, прекрасно зная о нахождении Ил в воздухе, пустили в его сторону С-200?
    4) Как сирийцы, видя на радаре громадный тихоходный Ил, снижающийся в сторону Хмеймим, открыли по нему огонь? Спутали с Ф-16, или с небольшим баражирующим боеприпасом или с ракетой, летящей с гораздо большей скоростью?
    5) По сообщениям пресс службы АОИ, самолёт был сбит в тот момент, когда израильтяне уже приземлились. Вопрос - зачем было стрелять по всему, что летит, прекрасно зная о российском самолёте в воздухе?
    6) Зачем евреям было прикрываться Илом от С-200, когда они, как правило, атакуют с высот 200-300 метров?
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 05:40
      +2
      Хорош отмазывается. Ваша вина и точка.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 05:54
        -8
        Это коммент к статье. Я не являюсь представителем пресс-службы ЦАХАЛа и резервисткую закончил делать лет 7 назад. Так что мне че отмазываться?
      2. merkava-2bet Онлайн
        merkava-2bet Сегодня, 05:56
        -13
        Так же можно сказать и про Россию,сбили Боинг МН-17,Ваша вина и точка.
        1. asv363 Офлайн
          asv363 Сегодня, 06:50
          +3
          Вашему военному и политическому руководству врать - не привыкать. Вы виновны.

          Не там мы провели учению Восток-2018. Надо было проводить в Сирии, как чуствовал.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 06:54
            -2
            Цитата: asv363
            Вашему военному и политическому руководству врать - не привыкать. Вы виновны.

            Безусловно. Потому что Вы сказали. И какому нашему? Я россиянин.
          2. merkava-2bet Онлайн
            merkava-2bet Сегодня, 07:16
            0
            Ещё один диванный вояка.
    2. merkava-2bet Онлайн
      merkava-2bet Сегодня, 05:55
      -8
      Наконец-то правильные вопросы появились,а то одна желчь и ненависть.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 06:00
        -6
        Цитата: merkava-2bet
        Наконец-то правильные вопросы появились,а то одна желчь и ненависть.

        Так я в Израиле жил 24 года. А Конашенков решил объяснить народу, почему защищаемый ВКС Союзник сбил российский самолёт. Понятно, что если бы не израильская атака - а рядом с Хмеймим атаковать было тупо и не в тему, то парни, светлая им память, были бы живы. Но сирийскую криворукость надо было как то оправдать - и вуаля. Как и свои косяки.
    3. Wizard_57 Офлайн
      Wizard_57 Сегодня, 06:26
      +7
      А Вы посчитайте, сколько пролетит с высоты 200-300 м управляемая бомба GBU-39? Для сброса бомб самолеты наверняка поднимались гораздо выше (к слову, максимальная дальность полета этой бомбы - 110 км при сбросе с подвески на ВЫСОТЕ - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - 10 КМ!). Думаю, что атака на объекты в Сирии была с дальности километров (вероятнее десятков километров), а это требует значительной высоты полета. Поэтому речи о сбросе с такой высоты (200-300 м) быть не может. Мораль - вероятность, что прикрывались - очень высока.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 06:34
        -6
        Цитата: Wizard_57
        А Вы посчитайте, сколько пролетит с высоты 200-300 м управляемая бомба GBU-39? Для сброса бомб самолеты наверняка поднимались гораздо выше (к слову, максимальная дальность полета этой бомбы - 110 км при сбросе с подвески на ВЫСОТЕ - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - 10 КМ!). Думаю, что атака на объекты в Сирии была с дальности километров (вероятнее десятков километров), а это требует значительной высоты полета. Поэтому речи о сбросе с такой высоты (200-300 м) быть не может. Мораль - вероятность, что прикрывались - очень высока.

        Не думаю. Аиаковали явно с большой высоты, но потом израильтяне вниз уходят, чтобы не подставляться под те же С-200. И явно сразу ушли на юг, т.е. в сторону Израиля. Возможно, курсы как-то пересеклись, т.к. Хмеймим тоже южнее. Просто для израильтян это рутина - они признались в 200 бомбежках Сирии, все при противодействии ПВО и прикрываться самолетом страны, от которой зависят поставки в т.ч. С-300 Сирии - тупо, во первых, нет надобности - во вторых. Там все просто - вниз и домой.
        1. purple Онлайн
          purple Сегодня, 06:46
          +3
          Цитата: Krasnodar
          прикрываться самолетом страны, от которой зависят поставки в т.ч. С-300 Сирии - тупо, во первых, нет надобности - во вторых.

          Факты говорят об обратном, а что это было тупость, лихачество или может попросил кто то.... это Вам там у себя разбираться надо... Вы виноваты пойми
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 06:59
            -4
            Цитата: purple
            Цитата: Krasnodar
            прикрываться самолетом страны, от которой зависят поставки в т.ч. С-300 Сирии - тупо, во первых, нет надобности - во вторых.

            Факты говорят об обратном, а что это было тупость, лихачество или может попросил кто то.... это Вам там у себя разбираться надо... Вы виноваты пойми

            Какие факты? Израильтяне виноваты в двух вещах:
            1) Атака вблизи Хмеймим - тупость
            2) То, что предупредили за минуту до атаки - разгильдяйство преступное.
            И я в России живу. А насчёт прикрытия Илом - че за бред? Зачем? Противодействие сирийской ПВО это рутина, боеприпасы были посланы издалека, потом самолёты спустились на малые высоты и пошли на юг, домой - обычная тактика Хейль Авира.
            1. purple Онлайн
              purple Сегодня, 07:10
              +2
              Цитата: Krasnodar
              1) Атака вблизи Хмеймим - тупость
              2) То, что предупредили за минуту до атаки - разгильдяйство преступное.
              И я в России живу. А насчёт прикрытия Илом - че за бред? Зачем? Противодействие сирийской ПВО это рутина, боеприпасы были посланы издалека, потом самолёты спустились на малые высоты и пошли на юг - обычная тактика Хейль Авира.


              Ну вот уже прогресс уже частичто вину Израиля признали... осталось последнее, то израильтяне отбомбились из под ИЛ-а... Да кстати скорость реакция американских сми про то что сбили сирийцы поражает.... Это наводит на мысли кто попросил устроить эту провокацию...
              1. Krasnodar Онлайн
                Krasnodar Сегодня, 07:27
                0
                Цитата: purple


                Ну вот уже прогресс уже частичто вину Израиля признали... осталось последнее, то израильтяне отбомбились из под ИЛ-а... Да кстати скорость реакция американских сми про то что сбили сирийцы поражает.... Это наводит на мысли кто попросил устроить эту провокацию...

                Как можно отбомбиться баррожирующими боеприпасами из под Ила? И что Трамп, которого спонсировал в президентской гонке друг Натаньяги Эдельсон может попросить у Израиля сделать себе в ущерб?
                1. purple Онлайн
                  purple Сегодня, 07:33
                  0
                  из под Ила это не значит в 10 метрах от него, просто достаточно рядом ....
                  И причем тут Трамп? он в США вообще не решает, да и не это ето уровень...
                  Просто это ответка нам от США за информацию о малазийском боинге, видимо это правда про хохлов.
          2. atalef Онлайн
            atalef Сегодня, 07:33
            -2
            Цитата: purple
            Цитата: Krasnodar
            прикрываться самолетом страны, от которой зависят поставки в т.ч. С-300 Сирии - тупо, во первых, нет надобности - во вторых.

            Факты говорят об обратном, а что это было тупость, лихачество или может попросил кто то.... это Вам там у себя разбираться надо... Вы виноваты пойми

            Да мы всегда виноваты - а ни вкс ни пво сирии как всегда не при чем
            1. purple Онлайн
              purple Сегодня, 07:34
              +1
              Цитата: atalef
              Да мы всегда виноваты - а ни вкс ни пво сирии как всегда не при чем


              Повторюсь
              Ответьте на один простой вопрос, почему они полетели на задание когда в том же районе летал ИЛ? И если добавить то что предупредили об ударе за 1 минуту....
              Они ведь прекрасно знали об этом, что если бы полетели на полчаса час позже что то бы изменилось? Думаю вряд ли...
              1. atalef Онлайн
                atalef Сегодня, 07:44
                0
                Цитата: purple
                Цитата: atalef
                Да мы всегда виноваты - а ни вкс ни пво сирии как всегда не при чем


                Повторюсь
                Ответьте на один простой вопрос, почему они полетели на задание когда в том же районе летал ИЛ? И если добавить то что предупредили об ударе за 1 минуту....
                Они ведь прекрасно знали об этом, что если бы полетели на полчаса час позже что то бы изменилось? Думаю вряд ли...

                Ну начнем с того что там всегда кто то летает, во вторых - вкс с их с300и с 400 прекоасно должны были видеть ф-16 за долго до атаки , затем , насчет взаимодействия с пво сирии , сирийцы не умеют оличать российский самолет от израильского ?
                Тихоходный и огромный ил от ф-16 ? Кто вел цель , кто подсвечивал , кто дал команду на пуск , почему не сработала свой- чужой?
                Я уж не говорю про то , что ил сбили когда ф-16 уже вернулись на территорию израиля ,
                Не надо рукожопость одних выдавать за провокацию .
      2. merkava-2bet Онлайн
        merkava-2bet Сегодня, 07:13
        -3
        А что у ВВС Израиля ракеты кончились,например Далила,которая может запускаться с малых высот.
        1. purple Онлайн
          purple Сегодня, 07:21
          +1
          Ответьте на один простой вопрос, почему они полетели на задание когда в том же районе летал ИЛ? И если добавить то что предупредили об ударе за 1 минуту....
          Они ведь прекрасно знали об этом, что если бы полетели на полчаса час позже что то бы изменилось? Думаю вряд ли... Поэтому это провокация 100% причем хитрые евреи почему то пошли на поводу у США, уж не знаю чего они там им пообещали.... но как бы Вам это боком не вышло потом, крайние то вы оказались а не американцы.
        2. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 07:27
          0
          Бомбили управляемыми бомбами вроде
    4. Комментарий был удален.
  8. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 05:32
    +2
    С иудой конечно! С кем же еще?!
  9. sergo1914 Онлайн
    sergo1914 Сегодня, 05:34
    -1
    Цитата: domokl
    Не проще ли почитать про головку самонаведения данного комплекса, чем задавать вопросы?


    Это Вы сами себе предложили? Как ГСН, отслеживающая цель по трем(трём, Карл) каналам переключится на другую цель?
    1. user1212 Офлайн
      user1212 Сегодня, 06:18
      0
      Цитата: sergo1914
      Это Вы сами себе предложили? Как ГСН, отслеживающая цель по трем(трём, Карл) каналам переключится на другую цель?

      ИМХО вероятнее что КП сирийцев не получил сигнал ответчика "свой" из за работы израильской РЭБ. Сирийская С200 старовата и плохо справляется с подобным воздействием
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:19
      +1
      Было два, когда три стало то?
  10. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 05:46
    0
    Кто "окружение " у "царя " какие фамилии ? Замнут со временем , если бы не потеря самолета , то была бы уже какая по счету бомбежка территории союзника ? И промолчали бы в кторый раз ,не смотря на то что удары становятся ближе к нашим базам , но тут случилась трагедия , да еще евреи унизили Владимира , прислали вместо посла какую то "зеленую очкастую молодуху " вот он и разозлился малость
  11. alma Офлайн
    alma Сегодня, 05:47
    +1
    Каких ответных действий вы ждете от политического руководства, у которого детки живут за границей? По сути - военных подставили не израильтяне, а наши политики, поставив в неравные условия.
  12. brigadir Офлайн
    brigadir Сегодня, 05:50
    -9
    Выпускаем пар.
    Про Украину уже всех заколебало.
    Про двух удачных пацанов, которые лишь метнулись на денёк в Англию посмотреть шпиль церквушки в Солсбери лучше сразу забыть.
    Надо чем то занять федеральные каналы и российский народ, а то опять про пенсионный возраст и ндс начнут думать...
    Теперь новая тема - дело евреев предателей.
    Ничего, что самолёт сбили сирийцы.. а может и не сирийцы, а абу Иваи и абу Сергей, когда израильские самолёты уже были за сотни километров от места поражения, так ещё получается, что на расстоянии в 35 километров от российской базы её ПВО обеспечивают сирийцы!?
    Но как гневно вчера клеймили Попов с супругой - любо дорого.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 06:13
      +1
      Точняк! Надо забыть про Ил 20 и везде трындеть про пенсии. Ну и логика у хомячков....
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:18
      +2
      Несете откровенный бред, ей богу... даже слов нет
  13. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 05:53
    +6
    "А учитывая, что сбит был безоружный разведчик, мы назовем это прямо и открыто – убийство."
    И это не первое убийство от "партнёров" и их "демократической оппозиции". Были АН-26, была колонна под Дейр-эз-Зором. Этот мартиролог машин и людей регулярно удлиняется.
    Пока ещё люди задают вопрос, что делают деньги, дети и дела элиты нашего государства в странах, причастных к убийству. Скоро некому будет задавать этот вопрос. Пассионариев выбьют, оставшихся запугают "мушкетёры" или просто, как вчера, обманут.
  14. alma Офлайн
    alma Сегодня, 06:03
    +2
    И еще: кто нибудь может объяснить, с какой стати стрелял французский фрегат? Ведь "удар праведного возмездия" был обещан после проведения постановочной "хим. атаки", которой пока не было?
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 06:09
      -4
      Не факт, что он стрелял. Израильтяне, скорее всего, провели атаку +- с его координат. Там бардак - много кораблей, самолетов, военных - все это нескольких стран. И офигевшие от всего этого сирийцы.
    2. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 06:20
      +8
      Цитата: alma
      с какой стати стрелял французский фрегат?

      Французы опровергли эту новость.Они не стреляли вообще,наши подтвердили.Убивали сирийцев евреи,подло,нагло,и дерзко,презирая все законы мирного сосуществования и дружбы.До сих пор не могу понять почему мы не отвечаем им, адекватно их поведению взбесившихся от чужой крови животных.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 06:42
        -5
        Цитата: Мар.Тира
        Цитата: alma
        с какой стати стрелял французский фрегат?

        Французы опровергли эту новость.Они не стреляли вообще,наши подтвердили.Убивали сирийцев евреи,подло,нагло,и дерзко,презирая все законы мирного сосуществования и дружбы.До сих пор не могу понять почему мы не отвечаем им, адекватно их поведению взбесившихся от чужой крови животных.

        1) Евреи бьют по иранским целям
        2) Там война с 1948 года, причём начала ее Сирия с ее социал-националистической партией и беглыми нацистами с Германии, бывшими тогда армейскими хабирами в САР. Так что дружбы и сосуществования не было по арабской инициативе
        3) У РФ там ряд своих интересов и арабо-израильский конфликт ее особо не интересует
        4) Сейчас для полного счастья не хватает сцепиться ещё и с Израилем. Денег много, людей тоже.
        1. Sirocco Офлайн
          Sirocco Сегодня, 07:07
          +1
          Цитата: Krasnodar
          Сейчас для полного счастья не хватает сцепиться ещё и с Израилем. Денег много, людей тоже.

          В уличной драке вы займете такую же позицию? Пусть изнасилуют лишь бы не били? Да и вы евреи как то не стесняетесь хлестать всех с подряд без суда и следствия, не вам учить, и про деньги говорить. То что мир стоит на пороге большой войны, это давно всем известно, как и то что РФ оттягивает оную, но, всяк терпению приходит конец. И вы не первый раз пересекаете красную линию.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 07:20
            0
            Цитата: Sirocco

            В уличной драке вы займете такую же позицию? Пусть изнасилуют лишь бы не били? Да и вы евреи как то не стесняетесь хлестать всех с подряд без суда и следствия, не вам учить, и про деньги говорить. То что мир стоит на пороге большой войны, это давно всем известно, как и то что РФ оттягивает оную, но, всяк терпению приходит конец. И вы не первый раз пересекаете красную линию.

            Израиль лупит соседей без суда и следствия, т.к. это его способ выживания в регионе, где режут друг другу бошки и выкашивают десятками тысяч за политические взгляды. Улица - там надо врезать, чтобы обездвижить, а потом текать, пока подмога супостату не пришла или не сняли тебя на мобилу. ))
            Красная черта - для Израиля это Иран в Сирии. Для РФ это гибель своих военнослужащих. К сожалению, парни погибли во время еврейской атаки, но от рук своих не самых квалифицированных союзников. А про подставу бред все это.
  15. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 06:05
    +2
    Затребовать передачу нашей стране всех лиц по вине которых погибли 15 наших ребят, и судить их в России и посадить их здесь, раз они утверждают что это случайность.
    - За нечаянно бьют отчаянно. Вспмнилось из детства.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 06:14
      -5
      Асад выдаст. Если это не Алавиты с его семьи - а Латакия алавитский город.
      1. purple Онлайн
        purple Сегодня, 06:39
        +2
        А Израиль? Тех пилотов которые своими маневрами намеренно подставили ИЛ? Выдаст?
        И не надо тут сказки рассказывать, про то что они не причем, они знали что так может случиться.... или может не случиться, но все равно намеренно пошли на это. И за это надо отвечать
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 06:48
          -3
          Я не думаю, что в безмозглости и криворукости сирийцев виноваты израильские пилоты. И что за бред - какими маневрами легкий и маленький истребитель может вынудить командира ЗРК выстрелить по большому тихоходному самолету, принадлежащему союзнику?
          1. purple Онлайн
            purple Сегодня, 06:52
            +1
            fool Да как все запущено... вам на брифинге МО все же объяснили.... Что не понятного?
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 07:07
              -3
              Цитата: purple
              fool Да как все запущено... вам на брифинге МО все же объяснили.... Что не понятного?

              Непонятно как Ф-16 быстро летя на малой высоте может прикрываться идущим на посадку громадным тихоходным Илом
              Как Панамера идущая по трассе на скорости 160 км в час прикроется КАМазом, заезжающим на парковку на скорости 40 км в час?
              1. purple Онлайн
                purple Сегодня, 07:25
                +1
                Вы сомневаетесь в мастерстве израильских пилотов? Это уже у них спрашивать надо что как и почему. А так просто все отстрелялись повисели недалеко от Ил-а засекли пуск ракеты и сразу свалили на малой высоте... этого достаточно
        2. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 07:36
          -1
          Цитата: purple
          А Израиль? Тех пилотов которые своими маневрами намеренно подставили ИЛ? Выдаст?
          И не надо тут сказки рассказывать, про то что они не причем, они знали что так может случиться.... или может не случиться, но все равно намеренно пошли на это. И за это надо отвечать

          Детский лепет , подставили - когда сбили ил ввс израиля уже на базы вернулись
          1. purple Онлайн
            purple Сегодня, 07:44
            0
            Цитата: atalef
            Детский лепет , подставили - когда сбили ил ввс израиля уже на базы вернулись

            ну да... скажите еще уж час там стояли...
            Его же не лазером сбили... а ракетой которой тоже время надо
  16. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 06:33
    +4
    Пока есть безнаказанность "партнеров" в нанесении ударов по любому "нехорошему" государству все это и будет продолжаться. ООН просто НЕ НУЖНО! Это рудимент XXв.
  17. g1washntwn Онлайн
    g1washntwn Сегодня, 06:41
    +4
    Израиль заранее СПЛАНИРОВАЛ эту провокацию, что приравнивает ее фактически к нападению на Россию. Отсюда должны исходить все соответствующие военные ответные меры.
    А про анитисемитизм - чушь и любимое прикрытие собственной подлости "богоизбранных".
    Любая твapь и гад должны быть наказаны вне зависимости от пола, расы, вероисповедания и размера трусов.
    1. Дачник452 Онлайн
      Дачник452 Сегодня, 07:50
      0
      Призыв к войне-это уже статья УК.
      Тебе посодют...
  18. ochakow703 Офлайн
    ochakow703 Сегодня, 07:16
    0
    Самое противное в этой ситуации, что виновны мы сами. Нужно было сразу отвечать "адекватно".
  19. w70 Офлайн
    w70 Сегодня, 07:20
    0
    Четыре израильских ударных самолета F-16 использовали Ил-20 в качестве прикрытия? Что за бред
    У израильского самолета не было ни возможности, ни необходимости использовать большой, медленный российский турбовинтовой самолет в качестве прикрытия для своих F-16. Они отбомбились и покинули этот район, прежде чем сирийские силы поняли, что их атакуют, и привели в готовность свои системы противовоздушной обороны.
  20. panzerfaust Офлайн
    panzerfaust Сегодня, 07:21
    0
    Кто сбил, тот и виноват. Система " свой-чужой" не работает?
  21. oracul Онлайн
    oracul Сегодня, 07:26
    +1
    С кем Израиль и чья рука его кормит известно давно, поэтому вопрос адресован в никуда. Бить или не бить ?вот в чем реальный вопрос. Наши возможности в Сирии достаточно ограничены, доставка военно-технических средств требует времени и может столкнуться с трудностями (Босфор). Того что мы там имеем достаточно для уничтожения террористов, но явно мало для длительного противостояния США с их шакалами.Турция и Иран не более, чем ситуативные союзники Первая поражена вирусом неоосманизма, а второй решает религиозные задачи. Мировое сообщество расколото и мнение большинства легко покупается или продавливается силой американцами. Китай с его философией предпочитает наблюдать со стороны, Индия исторически боится выйти за рамки Индостана.С Кубой и Вьетнамом легко расстались, пытаясь продемонстрировать США своё миролюбие.Вот и получается, что нам и рассчитывать можно только на себя.
  22. Naval Онлайн
    Naval Сегодня, 07:33
    +1
    Хорошая статья. Полностью поддерживаю все что авторы написали. Надо что то делать, так дальше продолжаться не может, мы выглядим посмешищем, или правильнее" озабоченным" посмешищем.
  23. САША СТАРЫЙ Онлайн
    САША СТАРЫЙ Сегодня, 07:35
    -1
    15. Именно стольких граждан Израиля надо отправить на тот свет. Тогда будем квиты, иначе никак
  24. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 07:44
    0
    Меня не может не удивить логика авторов (да простят они меня, за то, что позволил себе противоречить столь авторитетному мнению), но инцидент связан с военными действиями противников, а не с нормальными человеческими отношениями. А на войне, как на войне и каждая сторона старается максимально замаскировать свои действия и убедить противника, подсунув ему "куклу" в виде танка, в этой ситуации говорить о человеческой подлости просто неуместно. Что касается ответного удара, то тут абсолютно согласен с авторами. Более того, хотелось бы видеть (как в старые "добрые" времена) не тупую силу и узкий лоб солдафона, а изящную игру "шахматиста" и интеллектуально просчитанныю операцию. В действиях израильтян (к сожалению) я это наблюдаю, а в действиях российских ВВС это второй случай, когда наши самолёты грубо попадают в ловушку. Да, кстати, в нашей деревне даже самая неграмотная бабушка знает, что Израиль получает финансовую подпитку из США, а значит не может быть другом для России, это враг и ждать от врага нормальных человеческих отношений просто глупо, да простит мне автор мой максимализм.