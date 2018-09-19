Пистолет Лебедева ПЛ-15 в шаге от серийного производства
Концерн «Калашников», входящий в состав Государственного концерна «Ростех», в 2019 году запустит в серийное производство пистолет Лебедева (ПЛ-15). Об этом ранее, 14 сентября, сообщил официальный сайт «Калашников Медиа» со ссылкой на управляющего директора Ижевского механического завода (входит в состав концерна) Александра Гвоздика.
«Серийное производство (пистолета ПЛ-15) будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе», – заявил журналистам Александр Гвоздик, отметив, что пистолет будет производиться в Ижевске по новым технологиям. «Изделие будет отвечать потребительским свойствам основного заказчика как по теме боевого стрелкового оружия, так и по направлению гражданского стрелкового оружия», – подчеркнул управляющий директор ИМЗ. Каких-либо еще подробностей о начале серийного производства пистолета Лебедева пока не раскрывается.
Впервые прототип пистолета Лебедева был представлен широкой общественности в рамках военно-технического форума «Армия-2015». А доработанная и усовершенствованная версия данного пистолета под популярный во всем мире патрон 9х19 мм Парабеллум была представлена годом позже на форуме «Армия-2016». А в 2017 году на форуме «Армия-2017» публике был представлен пистолет ПЛ-15К, который является в предельно сжатые сроки разработанной компактной версией стандартного ПЛ-15. Пистолет оснащен планкой типа Пикатинни для монтажа дополнительных тактических устройств, магазин ПЛ-15 рассчитан на 14 патронов. По заверениям концерна «Калашников», новинка обладает рядом преимуществ, к которым относят точность и кучность стрельбы, небольшую толщину пистолета и эргономику рукоятки.
Разработка пистолета Лебедева началась в 2010-х годах, за его создание отвечал конструктор и спортивный стрелок Дмитрий Лебедев. При создании нового пистолета основное внимание уделялось вопросам эргономичности и балансировки изделия. Все это должно помочь опытному стрелку значительно повысить точность ведения огня из пистолета навскидку. Пистолет создавался в интересах российских спецслужб и вооруженных сил. Оружие планируется поставлять армии и полиции. Компактная версия пистолета – ПЛ-15К, представленная на форуме «Армия-2017», рассматривается как возможная замена легендарному ПМ (пистолет Макарова).
Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 мм Парабеллум. Длина оружия составляет 220 мм (длина ствола – 127 мм), ширина – 28 мм, высота – 136 мм. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки – 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе. Также ранее говорилось о том, что пистолет старались сделать максимально комфортным с точки зрения отдачи, уменьшив подброс после выстрела и обеспечив быстрое возвращение пистолета на линию прицеливания.
ПЛ-15 является по-настоящему компактной моделью огнестрельного оружия, оснащенной современной эргономичной рукояткой. Производитель заявляет о том, что вместе с пистолетом будут доступны сменные накладки для регулировки рукоятки. Это позволит стрелкам с разными размерами ладоней сделать оружие более удобным и комфортным именно под себя. Расстояние между затыльником рукоятки и центральной осью канала ствола пистолета сделано небольшим – ствол находится чуть выше верхней точки сжимающей рукоятку ладони. Данное решение позволило конструкторам обеспечить лучший контроль отдачи пистолета и повышает скорость и кучность стрельбы, уменьшая время повторного прицеливания после выстрела.
Как и большинство современных образцов стрелкового оружия, пистолет ПЛ-15 может похвастаться двусторонними органами управления. Кнопка защелки магазина и переключатель флажкового предохранителя и затворной задержки пистолета выполнены двухсторонними. Это сделано для удобства использования оружия как правшами, так и левшами.
Автоматика пистолета ПЛ-15 работает по принципу короткой отдачи ствола, запирание производится перекосом ствола. Ударно спусковой механизм пистолета, по заверениям компании-изготовителя, представлен в двух вариантах: УСМ ударникового типа и УСМ двойного действия (самовзводный). Ударно спусковой механизм двойного действия куркового типа со скрытым расположением и инерционным ударником обладает своими особенностями и отличительными чертами. При включенном предохранителе курок и спусковой крючок пистолета разобщены. В целом самовзводный УСМ выполнен так, чтобы пистолет не мог произвести самопроизвольный выстрел даже при падении с высоты (падение на твердую поверхность с высоты человеческого роста), что повышает безопасность обращения с оружием.
В пистолете ПЛ-15 усилие нажатия на спусковой крючок составляет 4 кг. Длина хода спускового крючка – 7 мм. Пистолет Лебедева оснащен тактильным указателем наличия патрона в канале ствола – при наличии патрона в тыльной части затвора немного выступает специальный штифт, который позволяет стрелку на ощупь определить, заряжено оружие в данный момент или нет. Данное решение также повышает безопасность стрелка и окружающих при обращении с оружием.
Питание пистолета патронами производится из отъемных двухрядных магазинов с выходом патронов в один ряд. Емкость стандартного магазина составляет 14 патронов. Прицельные приспособления ПЛ-15 открытые, нерегулируемые, установлены в пазах типа «ласточкин хвост». На рамке под стволом имеется направляющая планка типа Пикатинни, которая позволяет установить дополнительный тактический обвес: тактический фонарь, лазерный целеуказатель и т.д. Также пистолет может оснащаться удлиненным стволом с резьбой для установки быстросъемного глушителя, такие версии ижевского пистолета также демонстрировались ранее на выставках.
Компактная версия пистолета, получившая обозначение ПЛ-15К и выполненная на основе полноразмерной модели, была представлена в прошлом году и также представляет собой классический самозарядный пистолет. Для перезарядки оружия используется ход подвижного ствола, который под действием отдачи движется назад вместе с затвором. Ход ствола ПЛ-15К при выстреле короткий, то есть меньше хода затвора. Данная схема автоматики, выбранная конструкторами, позволила им создать пистолет, обладающий минимальными размерами. Конструкция пистолета ПЛ-15К позволяет устанавливать на него более длинный ствол, а также различные варианты мушки и целика. При этом ход спускового крючка был умышленно сделан большим, а усилие при нажатии составляет 4 кг – это больше, чем у аналогов. Самопроизвольный выстрел почти невозможен.
Версия ПЛ-15К получилась еще компактнее, сохранив при этом калибр 9х19 мм и магазин на 14 патронов. Длина такой версии пистолета составляет всего 180 мм, высота – 130 мм. Масса незаряженного пистолета ПЛ-15К составляет 720 грамм. Именно компактность называют одним из главных конкурентных преимуществ модели. Если у полноразмерного ПЛ-15, который также трудно назвать великаном, в своем сегменте все-таки присутствует несколько достаточно серьезных конкурентов, то ниша, на которую претендует версия ПЛ-15К, почти свободна от конкурентов. При самом удачном развитии обстоятельств компактный пистолет ижевских оружейников сможет наконец-то потеснить практически вечный пистолет Макарова, который пользуется непререкаемым авторитетом в среде отечественных оружейников и промышленности, находясь на вооружении с 1951 года.
По сравнению со своим безотказным, хотя уже и очень немолодым конкурентом, ПЛ-15К обладает рядом преимуществ, к которым относят лучшую эргономику, точность, кучность и скорость стрельбы, небольшую толщину и отсутствие сильно выступающих за боковые грани оружия рычагов. Помимо этого модель может комплектоваться самовзводным УСМ, который позволяет безопасно носить пистолет с патроном в патроннике без необходимости пользоваться флажковым предохранителем. Немаловажным фактом является и использование более мощных патронов 9х19 мм Парабеллум, в том числе возможность использования бронебойных боеприпасов. Также важным является и повышение емкости магазина: стандартный коробчатый магазин ПЛ-15 и ПЛ-15К рассчитан на 14 патронов, тогда как в ПМ только 8 патронов, разница практически в два раза.
Источники информации:
https://kalashnikov.media/article/weapons/kalashnikov-nachnet-seriynoe-proizvodstvo-pistoleta-lebedeva-v-2019-godu
https://nplus1.ru/news/2018/09/15/pistol
https://www.armoury-online.ru/articles/pistols/russia/pl-14
Материалы из открытых источников
«Серийное производство (пистолета ПЛ-15) будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе», – заявил журналистам Александр Гвоздик, отметив, что пистолет будет производиться в Ижевске по новым технологиям. «Изделие будет отвечать потребительским свойствам основного заказчика как по теме боевого стрелкового оружия, так и по направлению гражданского стрелкового оружия», – подчеркнул управляющий директор ИМЗ. Каких-либо еще подробностей о начале серийного производства пистолета Лебедева пока не раскрывается.
Впервые прототип пистолета Лебедева был представлен широкой общественности в рамках военно-технического форума «Армия-2015». А доработанная и усовершенствованная версия данного пистолета под популярный во всем мире патрон 9х19 мм Парабеллум была представлена годом позже на форуме «Армия-2016». А в 2017 году на форуме «Армия-2017» публике был представлен пистолет ПЛ-15К, который является в предельно сжатые сроки разработанной компактной версией стандартного ПЛ-15. Пистолет оснащен планкой типа Пикатинни для монтажа дополнительных тактических устройств, магазин ПЛ-15 рассчитан на 14 патронов. По заверениям концерна «Калашников», новинка обладает рядом преимуществ, к которым относят точность и кучность стрельбы, небольшую толщину пистолета и эргономику рукоятки.
Разработка пистолета Лебедева началась в 2010-х годах, за его создание отвечал конструктор и спортивный стрелок Дмитрий Лебедев. При создании нового пистолета основное внимание уделялось вопросам эргономичности и балансировки изделия. Все это должно помочь опытному стрелку значительно повысить точность ведения огня из пистолета навскидку. Пистолет создавался в интересах российских спецслужб и вооруженных сил. Оружие планируется поставлять армии и полиции. Компактная версия пистолета – ПЛ-15К, представленная на форуме «Армия-2017», рассматривается как возможная замена легендарному ПМ (пистолет Макарова).
Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 мм Парабеллум. Длина оружия составляет 220 мм (длина ствола – 127 мм), ширина – 28 мм, высота – 136 мм. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки – 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе. Также ранее говорилось о том, что пистолет старались сделать максимально комфортным с точки зрения отдачи, уменьшив подброс после выстрела и обеспечив быстрое возвращение пистолета на линию прицеливания.
ПЛ-15 является по-настоящему компактной моделью огнестрельного оружия, оснащенной современной эргономичной рукояткой. Производитель заявляет о том, что вместе с пистолетом будут доступны сменные накладки для регулировки рукоятки. Это позволит стрелкам с разными размерами ладоней сделать оружие более удобным и комфортным именно под себя. Расстояние между затыльником рукоятки и центральной осью канала ствола пистолета сделано небольшим – ствол находится чуть выше верхней точки сжимающей рукоятку ладони. Данное решение позволило конструкторам обеспечить лучший контроль отдачи пистолета и повышает скорость и кучность стрельбы, уменьшая время повторного прицеливания после выстрела.
Как и большинство современных образцов стрелкового оружия, пистолет ПЛ-15 может похвастаться двусторонними органами управления. Кнопка защелки магазина и переключатель флажкового предохранителя и затворной задержки пистолета выполнены двухсторонними. Это сделано для удобства использования оружия как правшами, так и левшами.
Автоматика пистолета ПЛ-15 работает по принципу короткой отдачи ствола, запирание производится перекосом ствола. Ударно спусковой механизм пистолета, по заверениям компании-изготовителя, представлен в двух вариантах: УСМ ударникового типа и УСМ двойного действия (самовзводный). Ударно спусковой механизм двойного действия куркового типа со скрытым расположением и инерционным ударником обладает своими особенностями и отличительными чертами. При включенном предохранителе курок и спусковой крючок пистолета разобщены. В целом самовзводный УСМ выполнен так, чтобы пистолет не мог произвести самопроизвольный выстрел даже при падении с высоты (падение на твердую поверхность с высоты человеческого роста), что повышает безопасность обращения с оружием.
В пистолете ПЛ-15 усилие нажатия на спусковой крючок составляет 4 кг. Длина хода спускового крючка – 7 мм. Пистолет Лебедева оснащен тактильным указателем наличия патрона в канале ствола – при наличии патрона в тыльной части затвора немного выступает специальный штифт, который позволяет стрелку на ощупь определить, заряжено оружие в данный момент или нет. Данное решение также повышает безопасность стрелка и окружающих при обращении с оружием.
Питание пистолета патронами производится из отъемных двухрядных магазинов с выходом патронов в один ряд. Емкость стандартного магазина составляет 14 патронов. Прицельные приспособления ПЛ-15 открытые, нерегулируемые, установлены в пазах типа «ласточкин хвост». На рамке под стволом имеется направляющая планка типа Пикатинни, которая позволяет установить дополнительный тактический обвес: тактический фонарь, лазерный целеуказатель и т.д. Также пистолет может оснащаться удлиненным стволом с резьбой для установки быстросъемного глушителя, такие версии ижевского пистолета также демонстрировались ранее на выставках.
Пистолеты ПЛ-15К и ПЛ-15 вместе
Компактная версия пистолета, получившая обозначение ПЛ-15К и выполненная на основе полноразмерной модели, была представлена в прошлом году и также представляет собой классический самозарядный пистолет. Для перезарядки оружия используется ход подвижного ствола, который под действием отдачи движется назад вместе с затвором. Ход ствола ПЛ-15К при выстреле короткий, то есть меньше хода затвора. Данная схема автоматики, выбранная конструкторами, позволила им создать пистолет, обладающий минимальными размерами. Конструкция пистолета ПЛ-15К позволяет устанавливать на него более длинный ствол, а также различные варианты мушки и целика. При этом ход спускового крючка был умышленно сделан большим, а усилие при нажатии составляет 4 кг – это больше, чем у аналогов. Самопроизвольный выстрел почти невозможен.
Версия ПЛ-15К получилась еще компактнее, сохранив при этом калибр 9х19 мм и магазин на 14 патронов. Длина такой версии пистолета составляет всего 180 мм, высота – 130 мм. Масса незаряженного пистолета ПЛ-15К составляет 720 грамм. Именно компактность называют одним из главных конкурентных преимуществ модели. Если у полноразмерного ПЛ-15, который также трудно назвать великаном, в своем сегменте все-таки присутствует несколько достаточно серьезных конкурентов, то ниша, на которую претендует версия ПЛ-15К, почти свободна от конкурентов. При самом удачном развитии обстоятельств компактный пистолет ижевских оружейников сможет наконец-то потеснить практически вечный пистолет Макарова, который пользуется непререкаемым авторитетом в среде отечественных оружейников и промышленности, находясь на вооружении с 1951 года.
По сравнению со своим безотказным, хотя уже и очень немолодым конкурентом, ПЛ-15К обладает рядом преимуществ, к которым относят лучшую эргономику, точность, кучность и скорость стрельбы, небольшую толщину и отсутствие сильно выступающих за боковые грани оружия рычагов. Помимо этого модель может комплектоваться самовзводным УСМ, который позволяет безопасно носить пистолет с патроном в патроннике без необходимости пользоваться флажковым предохранителем. Немаловажным фактом является и использование более мощных патронов 9х19 мм Парабеллум, в том числе возможность использования бронебойных боеприпасов. Также важным является и повышение емкости магазина: стандартный коробчатый магазин ПЛ-15 и ПЛ-15К рассчитан на 14 патронов, тогда как в ПМ только 8 патронов, разница практически в два раза.
Источники информации:
https://kalashnikov.media/article/weapons/kalashnikov-nachnet-seriynoe-proizvodstvo-pistoleta-lebedeva-v-2019-godu
https://nplus1.ru/news/2018/09/15/pistol
https://www.armoury-online.ru/articles/pistols/russia/pl-14
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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