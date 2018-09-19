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Оружие

Пистолет Лебедева ПЛ-15 в шаге от серийного производства

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Концерн «Калашников», входящий в состав Государственного концерна «Ростех», в 2019 году запустит в серийное производство пистолет Лебедева (ПЛ-15). Об этом ранее, 14 сентября, сообщил официальный сайт «Калашников Медиа» со ссылкой на управляющего директора Ижевского механического завода (входит в состав концерна) Александра Гвоздика.

«Серийное производство (пистолета ПЛ-15) будет в 2019 году, это абсолютно точно. Все оборудование на подходе», – заявил журналистам Александр Гвоздик, отметив, что пистолет будет производиться в Ижевске по новым технологиям. «Изделие будет отвечать потребительским свойствам основного заказчика как по теме боевого стрелкового оружия, так и по направлению гражданского стрелкового оружия», – подчеркнул управляющий директор ИМЗ. Каких-либо еще подробностей о начале серийного производства пистолета Лебедева пока не раскрывается.

Впервые прототип пистолета Лебедева был представлен широкой общественности в рамках военно-технического форума «Армия-2015». А доработанная и усовершенствованная версия данного пистолета под популярный во всем мире патрон 9х19 мм Парабеллум была представлена годом позже на форуме «Армия-2016». А в 2017 году на форуме «Армия-2017» публике был представлен пистолет ПЛ-15К, который является в предельно сжатые сроки разработанной компактной версией стандартного ПЛ-15. Пистолет оснащен планкой типа Пикатинни для монтажа дополнительных тактических устройств, магазин ПЛ-15 рассчитан на 14 патронов. По заверениям концерна «Калашников», новинка обладает рядом преимуществ, к которым относят точность и кучность стрельбы, небольшую толщину пистолета и эргономику рукоятки.



Разработка пистолета Лебедева началась в 2010-х годах, за его создание отвечал конструктор и спортивный стрелок Дмитрий Лебедев. При создании нового пистолета основное внимание уделялось вопросам эргономичности и балансировки изделия. Все это должно помочь опытному стрелку значительно повысить точность ведения огня из пистолета навскидку. Пистолет создавался в интересах российских спецслужб и вооруженных сил. Оружие планируется поставлять армии и полиции. Компактная версия пистолета – ПЛ-15К, представленная на форуме «Армия-2017», рассматривается как возможная замена легендарному ПМ (пистолет Макарова).

Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 мм Парабеллум. Длина оружия составляет 220 мм (длина ствола – 127 мм), ширина – 28 мм, высота – 136 мм. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки – 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе. Также ранее говорилось о том, что пистолет старались сделать максимально комфортным с точки зрения отдачи, уменьшив подброс после выстрела и обеспечив быстрое возвращение пистолета на линию прицеливания.

ПЛ-15 является по-настоящему компактной моделью огнестрельного оружия, оснащенной современной эргономичной рукояткой. Производитель заявляет о том, что вместе с пистолетом будут доступны сменные накладки для регулировки рукоятки. Это позволит стрелкам с разными размерами ладоней сделать оружие более удобным и комфортным именно под себя. Расстояние между затыльником рукоятки и центральной осью канала ствола пистолета сделано небольшим – ствол находится чуть выше верхней точки сжимающей рукоятку ладони. Данное решение позволило конструкторам обеспечить лучший контроль отдачи пистолета и повышает скорость и кучность стрельбы, уменьшая время повторного прицеливания после выстрела.

Как и большинство современных образцов стрелкового оружия, пистолет ПЛ-15 может похвастаться двусторонними органами управления. Кнопка защелки магазина и переключатель флажкового предохранителя и затворной задержки пистолета выполнены двухсторонними. Это сделано для удобства использования оружия как правшами, так и левшами.


Автоматика пистолета ПЛ-15 работает по принципу короткой отдачи ствола, запирание производится перекосом ствола. Ударно спусковой механизм пистолета, по заверениям компании-изготовителя, представлен в двух вариантах: УСМ ударникового типа и УСМ двойного действия (самовзводный). Ударно спусковой механизм двойного действия куркового типа со скрытым расположением и инерционным ударником обладает своими особенностями и отличительными чертами. При включенном предохранителе курок и спусковой крючок пистолета разобщены. В целом самовзводный УСМ выполнен так, чтобы пистолет не мог произвести самопроизвольный выстрел даже при падении с высоты (падение на твердую поверхность с высоты человеческого роста), что повышает безопасность обращения с оружием.

В пистолете ПЛ-15 усилие нажатия на спусковой крючок составляет 4 кг. Длина хода спускового крючка – 7 мм. Пистолет Лебедева оснащен тактильным указателем наличия патрона в канале ствола – при наличии патрона в тыльной части затвора немного выступает специальный штифт, который позволяет стрелку на ощупь определить, заряжено оружие в данный момент или нет. Данное решение также повышает безопасность стрелка и окружающих при обращении с оружием.

Питание пистолета патронами производится из отъемных двухрядных магазинов с выходом патронов в один ряд. Емкость стандартного магазина составляет 14 патронов. Прицельные приспособления ПЛ-15 открытые, нерегулируемые, установлены в пазах типа «ласточкин хвост». На рамке под стволом имеется направляющая планка типа Пикатинни, которая позволяет установить дополнительный тактический обвес: тактический фонарь, лазерный целеуказатель и т.д. Также пистолет может оснащаться удлиненным стволом с резьбой для установки быстросъемного глушителя, такие версии ижевского пистолета также демонстрировались ранее на выставках.

Пистолеты ПЛ-15К и ПЛ-15 вместе

Компактная версия пистолета, получившая обозначение ПЛ-15К и выполненная на основе полноразмерной модели, была представлена в прошлом году и также представляет собой классический самозарядный пистолет. Для перезарядки оружия используется ход подвижного ствола, который под действием отдачи движется назад вместе с затвором. Ход ствола ПЛ-15К при выстреле короткий, то есть меньше хода затвора. Данная схема автоматики, выбранная конструкторами, позволила им создать пистолет, обладающий минимальными размерами. Конструкция пистолета ПЛ-15К позволяет устанавливать на него более длинный ствол, а также различные варианты мушки и целика. При этом ход спускового крючка был умышленно сделан большим, а усилие при нажатии составляет 4 кг – это больше, чем у аналогов. Самопроизвольный выстрел почти невозможен.

Версия ПЛ-15К получилась еще компактнее, сохранив при этом калибр 9х19 мм и магазин на 14 патронов. Длина такой версии пистолета составляет всего 180 мм, высота – 130 мм. Масса незаряженного пистолета ПЛ-15К составляет 720 грамм. Именно компактность называют одним из главных конкурентных преимуществ модели. Если у полноразмерного ПЛ-15, который также трудно назвать великаном, в своем сегменте все-таки присутствует несколько достаточно серьезных конкурентов, то ниша, на которую претендует версия ПЛ-15К, почти свободна от конкурентов. При самом удачном развитии обстоятельств компактный пистолет ижевских оружейников сможет наконец-то потеснить практически вечный пистолет Макарова, который пользуется непререкаемым авторитетом в среде отечественных оружейников и промышленности, находясь на вооружении с 1951 года.

По сравнению со своим безотказным, хотя уже и очень немолодым конкурентом, ПЛ-15К обладает рядом преимуществ, к которым относят лучшую эргономику, точность, кучность и скорость стрельбы, небольшую толщину и отсутствие сильно выступающих за боковые грани оружия рычагов. Помимо этого модель может комплектоваться самовзводным УСМ, который позволяет безопасно носить пистолет с патроном в патроннике без необходимости пользоваться флажковым предохранителем. Немаловажным фактом является и использование более мощных патронов 9х19 мм Парабеллум, в том числе возможность использования бронебойных боеприпасов. Также важным является и повышение емкости магазина: стандартный коробчатый магазин ПЛ-15 и ПЛ-15К рассчитан на 14 патронов, тогда как в ПМ только 8 патронов, разница практически в два раза.

Источники информации:
https://kalashnikov.media/article/weapons/kalashnikov-nachnet-seriynoe-proizvodstvo-pistoleta-lebedeva-v-2019-godu
https://nplus1.ru/news/2018/09/15/pistol
https://www.armoury-online.ru/articles/pistols/russia/pl-14
Материалы из открытых источников
Автор:
Юферев Сергей
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8 комментариев
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  1. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 05:06
    -3
    Вроде бы армия и МВД никогда не жаловались на ПМ. Боюсь, как бы не начали снабжать их пистолетами, которые, не пройдя полный цикл испытаний, будут клинить и отказывать, а то и вовсе разрываться в руках. В современных реалиях такое вполне может быть. Сейчас не СССР, где все принимаемое на вооружение оружие испытывалось в жесточайших условиях, и только потом принималось на вооружение. Вон недавно был скандал с Суперджетами из-за их ненадежности:
    Авиакомпания «Якутия» не исключает возможность прекращения использования самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом директор по флоту «Якутии» Иван Винокуров​ сообщил изданию «Авиатранспортное обозрение».

    Винокуров пояснил, что при наличии ряда преимуществ у SSJ 100 существуют проблемы, которые не позволяют эффективно эксплуатировать самолеты. По его словам, несмотря на предпринятые компанией меры, в настоящий момент из пяти самолетов два не используются из-за дефектов двигателей SaM146. При этом двигатели для замены на рынке отсутствуют.

    «Я думаю, вариант прекращения эксплуатации будем держать как «аварийную кнопку». Критическая масса накопилась», — сказал Винокуров. По его словам, из-за низкой исправности SSJ компания «фактически провалила лето». Он добавил, что периодически у перевозчика были исправны только два самолета из четырех, заявленных в летнем расписании. «У нас может не остаться никакого другого варианта, кроме как прекратить эксплуатацию», — заключил Винокуров.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b83e6fd9a794767f597b0d0
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:23
      +3
      Цитата: Кот_Кузя
      Вроде бы армия и МВД никогда не жаловались на ПМ

      да ну! "макар" так себе пистолет,надёжный конечно,но не более.попасть из него непросто. далее 25м -вообще фантастика,папа покойный (майор милиции) брал меня на стрельбище,я лично попасть не мог просто в мишень,ну да ,16 лет,рука "ненабита",опыта нет,но я видел как остальные мазали...
      1. Izotovp Офлайн
        Izotovp Сегодня, 07:39
        0
        И на 25 метров ПМ вполне себе точный пистолет. И у ПММ уже улучшенная эргономика и магазин на 12 патронов. Да и стрелять в жизни на 25 метров ? Пистолет не для таких дистанций. Так что... А вот если сравнить его с реальными лидерами в своём классе ? Да магазин для армейского пистолета под этот калибр маловат уже.
    2. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 07:13
      0
      Схема браунинга.ничто не ново
    3. Slon1978 Онлайн
      Slon1978 Сегодня, 07:42
      0
      Как-то вы все в кучу смешали. Проблема суперджета вовсе не в ненадежности (вы сами-то свою ссылку читали?), а в логистике запчастей - медленно и забюрокраченно. По жесточайшим СССР-овским требованиям по испытаниям пистолетов - это давно уже анахронизм, такие жесткие требования сейчас явно излишни и в мире нигде не применяются. Это было бы оправданно и такими жесткими испытаниями можно было бы гордиться, если бы Россия была признанным лидером в разработке и производстве этого типа оружия. Разве это так? Эти излишне жесткие требования испытаний приводят к лишним (резервным) весам в элементах деталей, излишне мощным пружинам и тд. Изделие получается кондовое, тугое и неточное.
  2. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 06:21
    0
    Я то думал, что с ГШ его передрали...
    Но всё равно симпатичная "плётка".
    1. Дедкастарый Офлайн
      Дедкастарый Сегодня, 06:43
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      "макар" так себе пистолет,надёжный конечно,но не более

      мне тоже "непоглянись" с него пулять...попробовать бы этот. но не судьба наверное.
  3. Konatantin 1992 Онлайн
    Konatantin 1992 Сегодня, 06:56
    0
    Ну если будут хотя бы мелкосерийно производить и поставлять различным структурам, то это уже перемога.