Тайные контуры новой геополитической реальности Ближнего Востока стали явными
Как выяснилось буквально вчера, не только с Россией Турция проводит переговоры о судьбах Передней Азии. В то самое время, когда господин Эрдоган находился в Москве, его официальный посланник проводил секретную встречу в Абу-Даби, и не с кем-нибудь, а с таким же тайным эмиссаром Израиля.
Напомним предысторию. Разрыв достаточно плотных двухсторонних связей произошёл после начала активного противостояния палестинцев и израильтян на границе с Газой в мае 2018 года, в результате чего партнёрские отношения Иерусалима и Анкары очень быстро упали до весьма низкого уровня. Однако последние события в Сирии дали повод к их возрождению: оба государства, вероятно, видят жизненно важные общие интересы в том, чтобы удержать Иран от доминирования, в первую очередь в Сирии и Ливане, а также в Иракском Курдистане и населённом шиитами Южном Ираке.
Результатом этого процесса, как сообщает израильский новостной портал «Times of Israel», стали тайные переговоры в воскресенье, проведённые Израилем и Турцией с целью восстановления практически разорванных дипломатических отношений между двумя странами.
Как мы все хорошо помним, в ходе первой волны ожесточенных протестов на границе с Газой было убито более 60 палестинцев (большинство из которых были активными членами ХАМАСа и других террористических групп). Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за их гибель исключительно на Израиль. Президент Турции прямо и вполне официально назвал эту страну “террористическим государством”, которое совершает “геноцид". Больше того, Анкара отозвала своего посла из Израиля и объявила «персонами нон грата» израильских посла и консула в Стамбуле. В ответ на это еврейское государство выслало генерального консула Турции в Иерусалиме.
Согласно докладу, опубликованному в минувший понедельник в израильской прессе, в том случае, если последние переговоры принесут свои плоды, руководство обоих стран планирует вернуть своих послов после периода израильских праздников или к началу октября. Таким образом, дипломатические отношения планируется восстановить в прежнем объёме уже через пять месяцев после их кризисного падения.
Согласно полученным данным, два частных самолета не из состава парка государственной авиации, один израильский и один турецкий, покинули едва ли не одновременно аэропорты своих стран. И вскоре прибыли в аэропорт Абу-Даби (один из доминирующих составных сегментов Объединенных Арабских Эмиратов и политическая столица ОАЭ) в воскресенье утром, пролетев через территорию Иордании. Более точной карты маршрута в нашем распоряжении пока не имеется, однако турецкий самолёт явно прошёл через территорию Сирии (и, по всей видимости, российские силы ПВО или американские в своих секторах позволили этому борту пролететь свободно). Считается, что данные полеты связаны с двусторонними переговорами Иерусалима и Анкары, но ни одно правительство официально пока не подтвердило ни факт их наличия, ни тем более их цели.
Однако косвенным фактом, подтверждающим их, является то, что Турция уже вернула своих экономических атташе в Израиль в последние дни.
Правда, сам факт подобных переговоров действительно выглядит очень странно и весьма «по-восточному». Дело в том, что, как мы все прекрасно помним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя как явный сторонник ХАМАСа и других активных антиизраильских группировок с момента своего прихода к власти в 2003 году. Однако в последние годы, и особенно в последние недели Израиль и Турцию, как выяснилось, соединяют жизненно важные геополитические интересы на нескольких фронтах, особенно в Сирии, и это имеет для руководства обоих государств намного больший вес, чем официальные пропагандистские заявления.
По мере того как гражданская война в Сирии наконец вступила в стадию завершения, и вполне возможным становится сценарий решительного наступления вооружённых сил Б. Асада (состоящих преимущественно из шиитов, причём и иранских, и афганских и т.п.) на «идлибский котёл», суннитская Турция всё больше опасается резкого усиления господства шиитского Ирана над своими соседями (Ираком, Ливаном и Сирией). Соответственно, именно это вызывает глубочайшую озабоченность и у Израиля, уничтожить который руководители Ирана клянутся уже почти 40 лет.
Было замечено, что в последние недели Турция, которая раньше, как правило, едва ли не первая обвиняла Израиль в крайней агрессивности и иных преступлениях вплоть до геноцида, теперь резко поменяла свою позицию. И сейчас Анкара предпочитает вообще молчать о израильских авиаударах против позиций "Хезболлы" на территории Сирии и Ливана, а также предпочитает не замечать ударов ВВС Израиля по центрам иранских поставок оружия в Сирию и по ряду военных объектов на территории, преимущественно подконтрольной официальному Дамаску.
Несомненно, на позицию Анкары повлиял и финансово-экономический удар со стороны США (который произошёл на фоне дипломатической конфронтации и торгового спора, а также из-за ареста турецкими силовиками американского пастора по обвинению в шпионаже). Как мы помним, Турция в последние недели столкнулась с серьёзным экономическим кризисом и обвалом национальной валюты, и несомненно, её руководство всячески стремится к восстановлению экономической ситуации (в том числе и благодаря выстраиванию «мостов» с прежде столь критикуемыми внешними игроками – теми же США и Израилем).
Однако стоит заметить, что даже после смягчения ситуации после прохождения пика последнего дипломатического кризиса между Анкарой и Иерусалимом в мае текущего года израильские официальные лица заявляли, что двусторонние отношения пока не поддаются и не подлежат восстановлению. "Турция является важным государством в регионе, и хотя ее лидер сделал очень серьезные и даже грубые замечания против руководства Израиля и его действий, я думаю, что мы отплатили ему в том же духе", — сказал тогда заместитель министра иностранных дел Израиля. "Мы официально заявляем, что такой диктатор, каким является, — как по своему мировосприятию, так и по своим действиям, — Реджеп Эрдоган, диктатор, который проливает кровь и ведет себя так жестоко по отношению к своему народу, не имеет права читать нам лекции”.
В дополнение к этому иные израильские чиновники ответили на обвинения со стороны турецкого руководства в достаточно резких выражениях, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что Эрдоган "хорошо знает и понимает, и что такое терроризм, и как надо устраивать бойню, и не должен и не имеет права проповедовать Израилю о нормах военной этики".
Со своей, российской, стороны, нам остаётся лишь сказать: поживём – увидим, к чему приведут эти переговоры в Абу-Даби. Как известно, иногда турецкому руководству удаются буквально немыслимые пируэты: бывших друзей превращать во врагов, а бывших врагов объявлять друзьями.
Понятно, что в текущем военно-политическом моменте Израилю и Турции выгоднее дружить между собой (например, в том числе против Ирана и России, всё прочнее устанавливающих своё влияние в регионе), чем находиться в состоянии едва ли не открытой конфронтации, однако найдёт ли руководство обоих государств пути к взаимному примирению – вопрос открытый.
Напомним предысторию. Разрыв достаточно плотных двухсторонних связей произошёл после начала активного противостояния палестинцев и израильтян на границе с Газой в мае 2018 года, в результате чего партнёрские отношения Иерусалима и Анкары очень быстро упали до весьма низкого уровня. Однако последние события в Сирии дали повод к их возрождению: оба государства, вероятно, видят жизненно важные общие интересы в том, чтобы удержать Иран от доминирования, в первую очередь в Сирии и Ливане, а также в Иракском Курдистане и населённом шиитами Южном Ираке.
Результатом этого процесса, как сообщает израильский новостной портал «Times of Israel», стали тайные переговоры в воскресенье, проведённые Израилем и Турцией с целью восстановления практически разорванных дипломатических отношений между двумя странами.
Б. Нетаньяху и Р. Эрдоган: враги или друзья? Или друзья, ставшие врагами, а теперь желающие помириться?
Как мы все хорошо помним, в ходе первой волны ожесточенных протестов на границе с Газой было убито более 60 палестинцев (большинство из которых были активными членами ХАМАСа и других террористических групп). Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за их гибель исключительно на Израиль. Президент Турции прямо и вполне официально назвал эту страну “террористическим государством”, которое совершает “геноцид". Больше того, Анкара отозвала своего посла из Израиля и объявила «персонами нон грата» израильских посла и консула в Стамбуле. В ответ на это еврейское государство выслало генерального консула Турции в Иерусалиме.
Согласно докладу, опубликованному в минувший понедельник в израильской прессе, в том случае, если последние переговоры принесут свои плоды, руководство обоих стран планирует вернуть своих послов после периода израильских праздников или к началу октября. Таким образом, дипломатические отношения планируется восстановить в прежнем объёме уже через пять месяцев после их кризисного падения.
Согласно полученным данным, два частных самолета не из состава парка государственной авиации, один израильский и один турецкий, покинули едва ли не одновременно аэропорты своих стран. И вскоре прибыли в аэропорт Абу-Даби (один из доминирующих составных сегментов Объединенных Арабских Эмиратов и политическая столица ОАЭ) в воскресенье утром, пролетев через территорию Иордании. Более точной карты маршрута в нашем распоряжении пока не имеется, однако турецкий самолёт явно прошёл через территорию Сирии (и, по всей видимости, российские силы ПВО или американские в своих секторах позволили этому борту пролететь свободно). Считается, что данные полеты связаны с двусторонними переговорами Иерусалима и Анкары, но ни одно правительство официально пока не подтвердило ни факт их наличия, ни тем более их цели.
Однако косвенным фактом, подтверждающим их, является то, что Турция уже вернула своих экономических атташе в Израиль в последние дни.
Правда, сам факт подобных переговоров действительно выглядит очень странно и весьма «по-восточному». Дело в том, что, как мы все прекрасно помним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя как явный сторонник ХАМАСа и других активных антиизраильских группировок с момента своего прихода к власти в 2003 году. Однако в последние годы, и особенно в последние недели Израиль и Турцию, как выяснилось, соединяют жизненно важные геополитические интересы на нескольких фронтах, особенно в Сирии, и это имеет для руководства обоих государств намного больший вес, чем официальные пропагандистские заявления.
Вид на исторический центр Иерусалима — города, ставшего недавно не только сакральной, но и политической столицей Израиля вместо Тель-Авива
По мере того как гражданская война в Сирии наконец вступила в стадию завершения, и вполне возможным становится сценарий решительного наступления вооружённых сил Б. Асада (состоящих преимущественно из шиитов, причём и иранских, и афганских и т.п.) на «идлибский котёл», суннитская Турция всё больше опасается резкого усиления господства шиитского Ирана над своими соседями (Ираком, Ливаном и Сирией). Соответственно, именно это вызывает глубочайшую озабоченность и у Израиля, уничтожить который руководители Ирана клянутся уже почти 40 лет.
Было замечено, что в последние недели Турция, которая раньше, как правило, едва ли не первая обвиняла Израиль в крайней агрессивности и иных преступлениях вплоть до геноцида, теперь резко поменяла свою позицию. И сейчас Анкара предпочитает вообще молчать о израильских авиаударах против позиций "Хезболлы" на территории Сирии и Ливана, а также предпочитает не замечать ударов ВВС Израиля по центрам иранских поставок оружия в Сирию и по ряду военных объектов на территории, преимущественно подконтрольной официальному Дамаску.
Несомненно, на позицию Анкары повлиял и финансово-экономический удар со стороны США (который произошёл на фоне дипломатической конфронтации и торгового спора, а также из-за ареста турецкими силовиками американского пастора по обвинению в шпионаже). Как мы помним, Турция в последние недели столкнулась с серьёзным экономическим кризисом и обвалом национальной валюты, и несомненно, её руководство всячески стремится к восстановлению экономической ситуации (в том числе и благодаря выстраиванию «мостов» с прежде столь критикуемыми внешними игроками – теми же США и Израилем).
Вид на средневековую крепость Анкары — города, являющегося политической столицей Турции
Однако стоит заметить, что даже после смягчения ситуации после прохождения пика последнего дипломатического кризиса между Анкарой и Иерусалимом в мае текущего года израильские официальные лица заявляли, что двусторонние отношения пока не поддаются и не подлежат восстановлению. "Турция является важным государством в регионе, и хотя ее лидер сделал очень серьезные и даже грубые замечания против руководства Израиля и его действий, я думаю, что мы отплатили ему в том же духе", — сказал тогда заместитель министра иностранных дел Израиля. "Мы официально заявляем, что такой диктатор, каким является, — как по своему мировосприятию, так и по своим действиям, — Реджеп Эрдоган, диктатор, который проливает кровь и ведет себя так жестоко по отношению к своему народу, не имеет права читать нам лекции”.
В дополнение к этому иные израильские чиновники ответили на обвинения со стороны турецкого руководства в достаточно резких выражениях, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что Эрдоган "хорошо знает и понимает, и что такое терроризм, и как надо устраивать бойню, и не должен и не имеет права проповедовать Израилю о нормах военной этики".
Со своей, российской, стороны, нам остаётся лишь сказать: поживём – увидим, к чему приведут эти переговоры в Абу-Даби. Как известно, иногда турецкому руководству удаются буквально немыслимые пируэты: бывших друзей превращать во врагов, а бывших врагов объявлять друзьями.
Понятно, что в текущем военно-политическом моменте Израилю и Турции выгоднее дружить между собой (например, в том числе против Ирана и России, всё прочнее устанавливающих своё влияние в регионе), чем находиться в состоянии едва ли не открытой конфронтации, однако найдёт ли руководство обоих государств пути к взаимному примирению – вопрос открытый.
- Автор:
- Михаил Сириец
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