Тайные контуры новой геополитической реальности Ближнего Востока стали явными

Б. Нетаньяху и Р. Эрдоган: враги или друзья? Или друзья, ставшие врагами, а теперь желающие помириться?

Вид на исторический центр Иерусалима — города, ставшего недавно не только сакральной, но и политической столицей Израиля вместо Тель-Авива