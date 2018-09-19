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СМИ Израиля: Сбитый Ил-20 - удобный повод для антисемитизма в Рунете

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Израильские СМИ реагируют на ситуацию, в которой оказалась страна после трагедии с российским самолётом Ил-20 в воздушном пространстве Сирии. Напомним, что в результате действий израильских пилотов F-16, наносивших удары по территории провинций Латакия и Тартус, был сбит российских военный самолёт, который, как официально заявлено, был поражён ракетой С-200 сирийского комплекса ПВО, и которым, по сути, прикрылись израильтяне.

СМИ Израиля: Сбитый Ил-20 - удобный повод для антисемитизма в Рунете


Несколько израильских газет пишут о том, что властям Израиля стоило бы "частично признать свою вину" в случившемся. Так, в издании Haaretz сообщается, что главная вина Израиля в том, что он не предупредил Россию по действующему военному каналу о своей операции своевременно. Напомним, что оповещение пришло лишь за минуту до трагедии, и у Ил-20 попросту не было времени, чтобы уйти из зоны поражения.


Из материала газеты:
В любом случае Израиль в ближайшее время будет вынужден ограничить свою военную активность в Сирии (в отношении иранских объектов и «Хизбаллы») и теперь ещё публично отдуваться за произошедшее.


В издании Jerusalem Post акцент делается на «жёсткую риторику Москвы, чего ранее прежде не было». Вместе с тем, отмечено «понимание» этой риторики в связи с гибелью 15-ти российских военнослужащих.

Нужно заметить, что накануне в разговоре с Владимиром Путиным глава правительства Израиля Нетаньяху выразил соболезнования в связи со случившимся, но извинений не принёс, возложив вину за трагический инцидент на Дамаск, Иран и группировку «Хизбалла».

Отнюдь не все израильские СМИ говорят о том, что часть вины за трагедию лежит на Израиле. Некоторые ринулись в собственный "бой".

Так, 9 канал израильского ТВ преподносит трагедию в абсолютно ином свете, выпуская материал под заголовком "Удобный повод: сбитый Ил вызвал волну юдофобии в "рунете". Удивительный и откровенно грязный ход: трагедию с гибелью российских военных перевести в плоскость антисемитизма.
Использованы фотографии:
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Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
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83 комментария
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  1. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 05:56
    +27
    "СМИ Израиля: Сбитый Ил-20 - удобный повод для антисемитизма в Рунете".

    Ну вот опять свой срам прикрыли фиговым листочком.
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 06:00
      +2
      Rusland (Rusland)
      Ну вот опять свой срам прикрыли фиговым листочком.
      Ага.Особенно вчера было прикольно за этим действом наблюдать в "Вечер с Владимиром Солвьёвым" bully Семьям экипажа правда не до приколов.Да и нашему правительству тоже .
      1. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 06:38
        +14
        . Сбитый Ил-20 - удобный повод для антисемитизма

        А они на любовь и обожание рассчитывали?

        В результате их нападения на суверенную страну, на нашего союзника, гибнет российский самолёт. А потом выясняется они ещё и договоренности по оповещению нарушили, да ещё подло прикрывались нашим самолётом! Что же они ожидают после этого??

        Самая толерантная позиция(среди россиян) оказалась у российского президента. Он почему то, тоже вместе со своими израильскими коллегами, считает это цепочкой случайностей, и не возлагает на них прямо вину.
      2. 30 вис Офлайн
        30 вис Сегодня, 07:10
        +5
        Цитата: Наблюдатель2014
        Ага.Особенно вчера было прикольно за этим действом наблюдать в "Вечер с Владимиром Солвьёвым"
        Было противно смотреть .... Всячески выгораживали и пытались прикрыть Израиль и еврейских вояк .... И после этого говорят ,что нет мирового сионизма ... А русские , а что руссские ? Так .... мимо ходят ....
      3. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 07:47
        0
        Цитата: Наблюдатель2014
        Rusland (Rusland)
        Ну вот опять свой срам прикрыли фиговым листочком.
        Ага.Особенно вчера было прикольно за этим действом наблюдать в "Вечер с Владимиром Солвьёвым" bully Семьям экипажа правда не до приколов.Да и нашему правительству тоже .

        А ведь действительно! Вот мы сейчас завалим парачку израильских литваков и никакой русофобии в Израиле не будет... Не??
    2. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 06:00
      +16
      Ну конечно....как можно обижать белых и пушистых евреев?...
      Во всем виноват антисимитизм....от этого и самолет упал
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 06:16
        -10
        Цитата: nPuBaTuP
        Ну конечно....как можно обижать белых и пушистых евреев?...
        Во всем виноват антисимитизм....от этого и самолет упал

        А я думал от огня сирийцев.
        1. просто экспл Офлайн
          просто экспл Сегодня, 07:15
          +2
          а как он попал под огонь сирийцев ? и от чего ?
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 07:44
            0
            Цитата: просто экспл
            а как он попал под огонь сирийцев ? и от чего ?

            От сирийского интеллекта и квалификации.
      2. Комментарий был удален.
    3. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 06:04
      0
      Цитата: Rusland
      "СМИ Израиля: Сбитый Ил-20 - удобный повод для антисемитизма в Рунете".

      Ну вот опять свой срам прикрыли фиговым листочком.

      Попахивает антисионизмом.. winked
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:06
        +4
        Да всем здесь попахивает, особенно производными жизнедеятельности организма. smile
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 06:15
          -2
          Цитата: Rusland
          особенно производными жизнедеятельности организма. smile
          Это да. yes Всю нашу страну смрадом заволакивает,даже высокий забор одного ,,заведения,, уже не помогает...
    4. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 06:42
      +10
      Да евреи как обычно, нашкодили, а когда их ругают, кричат об "антисиметизме и холокосте". Комплекс обиженного мальчика или девочки. Это называю так: "Синдром, мало били"... hi
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:56
        +3
        Zubr, приветствую! hi
        Привыкли они к этому и не одно поколение пользуется этими бонусами. Сие семя благополучно попало в их "плодородную" почву и паразитирует на мировых просторах.
    5. Комментарий был удален.
  2. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 05:56
    +3
    А чего они хотели? И чей это "грязный" ход? С многочисленными жертвами.
  3. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 06:01
    +23
    Юдофобии?? Даже слово специальное для этого есть???!!! Только вот вас не боятся надо, а ненавидеть. Маленькая страна, гадит по всему региону, прикрываясь то большим дядькой за океаном, ,то глупыми объяснениями об одном случайном снаряде на своей территории, то безоружными самолетами. Мелочные, переполненные собственной важностью и гордостью паразиты. Вас изолировать надо, весь ближний восток вздохнет спокойно.
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 06:12
      +1
      Ну по поводу того что все вздохнут спокойно это вряд ли.Конда образуется яма ее заполняет другой более хитрый и выносливый.
      1. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 06:22
        +3
        Честно говоря, из хитрых и выносливых там, окромя израиля, только турки. Ну, может Иран, хотя те еще воены. Эти еще на что-то способны. Все остальные так... пешки в чьей-то игре.
    2. Комментарий был удален.
  4. ВадимЖивов Офлайн
    ВадимЖивов Сегодня, 06:02
    +7
    Договоренности Израиль выполнил но не вовремя... Это не вовремя стоило нам 15 жизней...А теперь и не знают как отмазаться..
  5. martin-159 Офлайн
    martin-159 Сегодня, 06:02
    -6
    Ничего, утрёмся, не впервой.
    1. Комментарий был удален.
  6. 100502 Офлайн
    100502 Сегодня, 06:04
    +10
    Тут не надо быть гением достаточно знать историю, вы посмотрите что этот народ творит у власти на Украине и в России, а руководство ГУЛАГ вспомните... вы думаете во всем мире всю историю их зря в города не пускали?
  7. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 06:04
    +6
    "Удобный повод: сбитый Ил вызвал волну юдофобии в "рунете". Удивительный и откровенно грязный ход: трагедию с гибелью российских военных перевести в плоскость антисемитизма.
    ________________________________
    хех как они всё выворачивают наизнанку, а пусть выдадут нам 15 человек непосредственно участвовавших в этом инциденте с их стороны и мы их немножечко убьём в соответствии с библейской заповедью око за око, зуб за зуб, и усё будем в расчёте, что они скажут на это? и не будет никакой юдофобии и антисемитизма
  8. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 06:05
    +6
    Позорники.Сообщить за минуту до удара.Это и есть преступление.
    1. Керенский Онлайн
      Керенский Сегодня, 07:05
      -3
      Сообщить за минуту до удара.Это и есть преступление.

      Ау! Люди! Откуда столько ненависти?! Вы просто не хотите видеть, вам наплевать на факты. Если я и тут повторюсь, что самолёт был сбит сирийским оператором, то вы и тут мне напомните, что я несу бред. Юдофобия ценнее фактов?
      1. Examenatornick Онлайн
        Examenatornick Сегодня, 07:16
        +3
        Сами вы бред!!! Почему сообщили за минуту?!!! Как приземлить успеть "корову" за минуту!? Первопричина Израиль!!! Они запустили цепочку.
        1. Керенский Онлайн
          Керенский Сегодня, 07:36
          -1
          Почему сообщили за минуту?!!! Как приземлить успеть "корову" за минуту!? Первопричина Израиль!!!

          Спокойствие, только спокойствие (С). Влупили-то сирийцы, а они не одну минуту смотрели на экран. И связь была..
          1. Examenatornick Онлайн
            Examenatornick Сегодня, 07:39
            0
            Вы предлагаете верить вам а не МО? У вас больше информации?
  9. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 06:06
    +4
    А во вчерашней статье где израиль выразил свое отношение , точное название не помню , в самом низу обсуждения ,форумчане выложили нарезку коментариев с израильского форума этого самого 9 канала , не поленитесь полистайте кому интересно , евреи там откровенно радуются
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 06:23
      +1
      У нас тоже можно найти радость людей при гибели других.
    2. К-612-О Онлайн
      К-612-О Сегодня, 07:26
      +1
      Почитайте нашу "свободную прессу", там аж захлебываются от радости что сбили самолет и погибли наши военные. У нас своего кизяка хватает, причем их никто не осуждает, как можно-с.
    3. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  10. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 06:07
    +3
    Нормально. Ещё и мы виноваты
  11. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 06:07
    -1
    Я конечно понимаю ситуацию и евреи тут намеренно или нет, но подставили ИЛ под ракету. Но я считаю, что расчёт Зрк тоже виноват т.к. не следил за траектория ракеты и не увидел, что она пошла не на тот самолёт. Уверен, что погоны уже полетели, особенно у "советников".
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:12
      +4
      Цитата: фрезер
      Но я считаю, что расчёт Зрк тоже виноват

      несомненно. более того,виноватых тут не счесть, в том числе и наши отцы-командиры.
    2. Грац Офлайн
      Грац Сегодня, 06:12
      +3
      зенитчики(ходаренок) говорят что ракета с полуактивной головкой могла сама перенавестись на ил, особенно если евреи рэб включили
    3. Керенский Онлайн
      Керенский Сегодня, 07:16
      +1
      евреи тут намеренно или нет, но подставили ИЛ под ракету.

      Александр! Как Вы себе это представляете? С-200, это не "выстрелил и забыл". Решение принимает оператор. Если было желание сбить израильские борта, то где остальные ракеты с залпа?
      1. К-612-О Онлайн
        К-612-О Сегодня, 07:28
        +1
        Ходорёнок весь процесс подробно описал и ему я склонен верить. Скорее всего отрабатывали действительно по групповой цели.
      2. Telur Онлайн
        Telur Сегодня, 07:42
        -1
        Цитата: Керенский
        С-200, это не "выстрелил и забыл". Решение принимает оператор.

        Оператор как раз только кнопку пуск нажимает, это как раз случай "выстрелил и забыл". Ракета С-200 сама, по отраженному лучу выбирает более крупную цель(более опасную), вычисляет точку встречи и летит туда. Даже если наблюдать за полетом визуально, а не на плоском экране радара, до совмещения с целью невозможно понять на какой именно самолет ракета нацелилась. С-200 предназначен для отражения массовых воздужных налетов, а не охоты за отдельными целями
    4. Комментарий был удален.
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:09
    +4
    черного кобеля не вымоешь добела-это преступление в списке преступлений еврейской военщины лишь один из многих сотен преступлений против человека,им не привыкать.а нам пора разобраться кто россии в регионе реально нужен, а без кого и сами обойдемся
    1. Дедкастарый Офлайн
      Дедкастарый Сегодня, 06:36
      -1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      пора разобраться кто россии в регионе реально нужен,

      Россию- исправьте... с большой пишется.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:44
        -1
        рад бы исправить,да пока клаву на ноуте не поменяю... request
  13. alex007i Офлайн
    alex007i Сегодня, 06:09
    +4
    Что за привычка оголять свою национальность при шухере.
  14. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 06:13
    +3
    Под трибунал их, почему бы нет? Выдайте нам организаторов провокации, а мы их в России судить будем.
  15. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 06:20
    +10
    Картина маслом. Министр обороны РФ прямым текстом указал на вину Израиля, но президент поверил не ему. Президент поверил : Пескову, Розенбергу, Чубайсу, Абрамовичу, Фридману, Потанину, Вайзенбергу, Гусману, Грефу и ......, всех не перечислю, слишком их много (вся, так называемая, элита современной России ). Президент отрезал - "трагическая случайность". Тувинцу Шойгу - с ними не потягаться. yes
    1. Опер Онлайн
      Опер Сегодня, 06:34
      +1
      Президент вам вчера на голубом глазу сообщил - заявление Шойгу полностью согласовано со мной! У вас, что трудности перевода?
      1. Дедкастарый Офлайн
        Дедкастарый Сегодня, 06:37
        0
        Цитата: Опер
        0
        Президент вам вчера на голубом глазу сообщил

        чо правда голубой глаз ...? belay
      2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
  16. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 06:21
    +1
    Специалистов бы послушать.Можно ли хотя бы прошивать пво для защиты от дружественного огня.Я к тому ,что если случилось ,то нужно думать о том чтобы этог повторилось.
    1. Керенский Онлайн
      Керенский Сегодня, 07:28
      +2
      Специалистов бы послушать.

      А давайте! Я в Академии ВКС ошивался. Не только в карты шпилил. Начнём пожалуй. Буду краток, как боцман. Если С-200 лупил, по израильским самолётам, то там стопудово залп (несколько ракет). Где остальные?
  17. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 06:23
    +3
    Цитата: Examenatornick
    Вы готовы начать третью мировую с убитой либеральной экономикой и погибнуть в этой войне из за балбесов которые не смогли воспользоваться данными им ПВО и организовать грамотную работу самолета разведчика?

    Вы евреи , никак не можете понять , что если человеку нечего терять - то ему война совершенно не страшна. И наоборот - если человеку есть , что терять - то он будет избегать войны любой ценой.
    Сейчас ситуация такова , что вы ( которым есть , что терять ) пугаете войной людей , которым нечего терять. Это называется - манипуляция . И когда русские наконец поймут - что не их должны пугать войной , а они должны сами пугать - только тогда дело сдвинется с мёртвой точки.
    1. Маки Авелльевич Офлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 06:50
      +1
      Цитата: lucul
      Вы евреи , никак не можете понять , что если человеку нечего терять - то ему война совершенно не страшна. И наоборот - если человеку есть , что терять - то он будет избегать войны любой ценой.

      к сожелению реальность БВ опровергает эту логику
    2. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 07:36
      0
      ...ну да - свести всех комиссаров в кожаных куртках в одном месте , ага - на съезд..
  18. Sergg Офлайн
    Sergg Сегодня, 06:24
    +8
    Пора сбивать израильские военные самолеты. Прагматика и ни какого антисемитизма. Антисемитизм для лириков. Военные должны уничтожать врага каким бы он не был еврейским или американским.
  19. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:25
    +5
    Израиль воюет с Сирией много лет, если наши умники залезли между ними, то хрена ли жаловаться? Израильская авиация не в первый раз наносит удар, сирийская ПВО пытается защищаться, это ни для кого не секрет и если ты влезаешь в перестрелку между "ковбоями", то подстрахуйся дабы пулю не словить.
    Ил20 должен был быть оснащен аппаратурой фиксирующей работу РЛС наведения выдающей сигнал, что самолет взят на сопровождение и может последовать ракетная атака. Данная аппаратура должна автоматически включить БКО, бортовой комплекс обороны включающий в себя средства РЭБ и автомат постановки помех.
    Но по видимому БКО не сработал, израильтяне выставив помехи заблокировали запросчик свой-чужой и спокойно ушли домой, а Ил20 светился как новогодняя елка.
    Прекрасно понимая, что в такой ситуации система свой-чужой работать не будет командование космонавтов отправляет на боевой вылет машину не способную защититься от довольно древнего ЗРК параметры работы которого не являются каким либо секретом. И виноватым становится Израиль?
    1. Грац Офлайн
      Грац Сегодня, 06:36
      +1
      подстраховываться надо было с помощью С300 и спустить еврейские обломки на землю, вот что надо было сделать, надеюсь может мозгов прибавится в МО и в следующей подобной ситуации вражеские самолеты просто собьют
    2. Dimon19661 Офлайн
      Dimon19661 Сегодня, 07:02
      0
      Вы чуть чуть не в курсе как работает ПВО,система опознавания...
    3. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 07:16
      0
      Цитата: Дырокол
      И виноватым становится Израиль?

      Обратите внимание, что за минуту до трагедии Израиль по горячей линии сообщил России о своих самолетах в зоне ответственности ПВО, т.е. формально ЦАХАЛ все прекрасно понимал и планировал эту провокацию. После сообщения по горячей линии Россия уже не могла ответить не нарушив договоренности несмотря на гибель людей.
    4. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 07:41
      0
      ...а у нас всегда так - не понос , так золотуха ... Надо разработчиков сажать в самолёт , - ну как раньше строителей мостов - под мост , а по мосту поезд ...
  20. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 06:27
    -1
    Антисемитизма и без сбитого Ила было выше крыши.
    1. baudolino Офлайн
      baudolino Сегодня, 07:06
      +1
      После всего, что Израиль натворил за время своей незалежности, в антисемитизме ничего плохого не осталось.
  21. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 07:46
        0
        Я гляжу вы тему замылить пытаетесь? Вы просто прекратите врать и пример приведите где я кого то на куски рвать грозился или стрелять обещал, как здесь уже некоторые товарищи ваши утверждали! Сделать этого у вас не получится т.к. повторюсь это гнусная ложь. Пройдя по короткой логической цепочке сделайте вывод, кто вы? Про православие и православных вы судить пытаетесь? Под красным флагом? Вы коммунист? Ну это тоже в ваших традициях. Мне надо вам, что то ответить? love
  22. Добрый Офлайн
    Добрый Сегодня, 06:33
    +5
    Теперь о просьбе Израиля к России не поставлять Сирии С-300 можно забыть.
  23. Комментарий был удален.
    1. ver_ Онлайн
      ver_ Сегодня, 07:44
      0
      ....чи шо, моча в голову ударила фонтаном..
  24. Кузькин Батяня Офлайн
    Кузькин Батяня Сегодня, 06:37
    +2
    Как будто израиль в России когда то любили. Сейчас их каждый житель РФ будет просто ненавидеть.
  25. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 06:39
    0
    Цитата: Rusland
    Да всем здесь попахивает, особенно производными жизнедеятельности организма.


    Особенно от разных версий Гаранта и Министерства обороны - даже между собой договориться не могут на радость нашим партнерам.

    И самое главное не стыдно никому лапшу на уши вешать народу.

    Не только стыд и страх уже потеряли!
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:46
      -2
      Точно. И только писаки на ВО знают все лучше. Куда до них генштабу и президенту.
    2. Telur Онлайн
      Telur Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: Titsen
      И самое главное не стыдно никому лапшу на уши вешать народу.

      А чего им стыдится после "пенсионной реформы"?
  26. Sirocco Офлайн
    Sirocco Сегодня, 06:40
    +9
    Уничтожение нашего самолета Израильскими ВВС, очередная многоходовка "партнеров", наивных верящих в то что евреи сами на такое пошли мало, а что там было и как, правду не узнаем но весь этот бред от МО о том что ракета сама попала в самолет разведки, который нашпигован электроникой как еж иголками верят только дети в школе. Или хотят нам сказать что в момент атаки евреями наши ПВОшники спали или чай пили? Не мониторили ситуацию, когда Средиземное море полно боевыми кораблями противника? В общем ситуация такая, как в уличной драке, не будет ответки хитропопому очкарику который прячется и действует с подачи старшего товарища, тогда обречены на дальнейшие пинки ото всякого проходящего. А еще лучше поддать старшему товарищу по больному месту, а оно у него наверняка имеется. Да уж, хороши партнеры у России Турция, Израиль, с такими иудами и врагов не надо. Странная тишина от наших еврейских консультантов на сайте, где они и почему молчат? Не зря все таки евреев гоняли по миру в прошлые века как вшивого по бане. А на счет антисиметизма, что хотели то и получили. Нечего на зеркало пенять. А еще лучше, евреев бить их же оружием, семьи пострадавших, подают пусть в суд на материальную компенсацию и содержание членов семьи пожизненное. Как они к немцам.
  27. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Sirocco Офлайн
      Sirocco Сегодня, 07:19
      0
      Цитата: Horst78

      Против евреев ничего плохого не имею. Чего не скажу про израиль и израилетян.

      Я согласен, что не все плохие, есть и хорошие, но тут есть одно но, основанное на моем личном опыте, и не только моем. Как волка не корми, все равно в лес смотрит, так и с евреями, с нашими так же. Смотрел на днях перепалку Сатановского и Шевченко, видео старое, так вот Сатановский как русский еврей занял антироссийскую позицию, видимо боясь сказать плохое слово про израиль, вертелся как уж. Вот такой хороший гражданин РФ, вероятно с паспортом израиля. Ну а по теме, добавить мне нечего, израиль за базар должен ответить, и ответить не по детски, и эту ответку надо было давать сразу, без прелюдий и соплей, сегодня и завтра уже поздно будет, все предоставят как Россия напала на мирный израиль. Больше тут не очем спорить и говорить.
  28. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 06:58
    +2
    Назовите мне другую нацию которую бы пытались уничтожить со времен Египетских пирамид. Так может все таки есть за что
  29. Mamyshev Офлайн
    Mamyshev Сегодня, 06:58
    +2
    Самое обидное, что за это ни хрена им не будет
  30. Dimon19661 Офлайн
    Dimon19661 Сегодня, 07:00
    +1
    надо вводить РЕАЛЬНУЮ бесполетную зону.....
  31. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:03
    +3
    Насчет волны юдофобии не знаю, вчера я даже слово "евреи" не употреблял, только Израиль и Хейль-Авир(ВВС Израиля). Знаю только, что наш президент заигрался в партнеров и игры на противоречиях, что никаких противоречий у партнеров в отношении России уже не осталось. На этой неделе сломались выборы, Росгвардия, "победоносная война" тоже сломалась. Уже стало непонятно для чего наш президент делает те или иные вещи. "Пенсионная" реформа для "улучшения" жизни пенсионеров. "Демократические" выборы для пропихивания во власть едроссов. Жандарм из Росгвардии вообще обещает бить каждого несогласного до состояния котлеты невзирая на законы. Турция сбила два самолета, дарим туркам Идлиб. Воюем с американцами усиленной покупкой долларов. Теперь вот Израиль.
  32. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:07
    +1
    Цитата: Mamyshev
    Самое обидное, что за это ни хрена им не будет

    ----------------------
    Еще подарок получат как турки Идлиб от Шойгу, в котором "военная операция силами России проводится не будет".
  33. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 07:11
    0
    Не будет "ответки" - будут и другие сбитые самолёты. Для семей погибших ребят - это горе. Для наших военных - невозможность мести. Для "штабов" - просто "медийные осложнения".
    п.с. Меньше всего интересует мнение израильской прессы, о которой всё утро бубнит Р24.
  34. Nix1986 Онлайн
    Nix1986 Сегодня, 07:17
    0
    Можно конечно и евреев обвинять и сирийцев, но виноваты прежде всего мы, 100 раз уже писалось, где были системы опознавания свой-чужой, оператор с200 должен был знать, что при нахождении в близкой зоне ракета выберет цель с более сильным эпр. Вообщем это случилось, и как говорил герой одного сериала "говно в осла назад не засунешь". А те, кто теперь ненавидит евреев задумайтесь, а если бы вместо 4 ф16 пролетал бы рядом бизнесджет со сломанным радиоканалом, что было бы?! Да тоже самое, только обвинять владельца бизнесджета было бы точно глупо.
  35. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    0
    удобный повод для антисемитизма в Рунете
    Как только нечем крыть, так сразу из рукава появляется козырь - антисиметизм и все следующие за ним "тизмы". Удивительно как не всплыл Холокост?
    теперь ещё публично отдуваться за произошедшее
    Когда-то, но приходится отдуваться за израильский военный беспредел. Здесь отмолчаться по "железному правилу" просто не возможно.
  36. Konatantin 1992 Онлайн
    Konatantin 1992 Сегодня, 07:21
    +2
    Как давно мои уши не слышали слово Juden (юдофобия), и никакого антисемитизма. Про них хорошо сказал архиепископ Сирийской Православной церкви Джордж Салиба. «Сионисты спонсируют оппозицию в арабском мире. Именно они стоят за всеми этими движениями и войнами. Иисус Христос исцелял больных евреев, взял на себя их грехи. Как они ему отплатили? Распяли на кресте...
  37. Alex66 Онлайн
    Alex66 Сегодня, 07:21
    0
    Пора бы президенту определится с кем он с Асадом или с Израилем, а усидеть на двух стульях как пытался Янык вряд ли получится, скорее всего упадет, да видно, что ВВП не ровно дышит к евреям и музей им ткрыл и библиотеку шнеерсона подарил, регулярно встречается как с руководством так и хабадниками в шляпах.
  38. Дачник452 Онлайн
    Дачник452 Сегодня, 07:25
    0
    Во времена великого Советского Союза такие акции сионистов вызывали активный протест всего населения.Митинги у израильского посольства,демонстрации по всей стране.
    А сейчас вот единицы на форумах озабоченность выражают и всё.Слился народ-вот и кланяемся всем подряд.
    1. Олежек Онлайн
      Олежек Сегодня, 07:35
      0
      Митинги у израильского посольства


      Так оно в Москве, а что вы хотите от москвичей?
  39. Олежек Онлайн
    Олежек Сегодня, 07:25
    +3
    Я канешна сильно извиняюсь, однако случись подобная "цепь трагических случайностей" в адрес US AF они бы начали валить всех причастных к ней не взирая на национальность.
    Именно поэтому с ними таких вещей как правило не происходит - ибо опасаются...
    Наша ПВО там была?
    Была.
    Она могла бы продолжить "цепь трагических случайностей" но уже в адрес "особо умных"
    Такие дела - сами виноваты.
    Израильские ВВС пошли на эту "случайность" будучи в твёрдой убеждённости,
    что ничем не рискуют.
    1. К-612-О Онлайн
      К-612-О Сегодня, 07:37
      +1
      Когда Цахал грохнул амеровский корабль тоже никакой ответки не было
      1. Олежек Онлайн
        Олежек Сегодня, 07:45
        0
        Цахал грохнул амеровский корабль


        Они союзники. Как Россия с Сирией.
  40. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 07:32
    0
    А что они хотели? Еврейские подонки?
  41. igor1981 Офлайн
    igor1981 Сегодня, 07:40
    0
    Сейчас они(евреи), как минимум должны выплатить семьям погибших денежные компенсации, хотя понятно, что никакими деньгами не вернёшь семье - отца, сына, мужа. Про стоимость самолёт я уже не говорю-это само-союбой.
  42. Олежек Онлайн
    Олежек Сегодня, 07:44
    0
    Не надо никакого "антисемитизма" это некошерно.
    Но ведь у того, кто организовал эту спецоперацию я так понимаю есть имя, фамилия и домашний адрес?