"СМИ Израиля: Сбитый Ил-20 - удобный повод для антисемитизма в Рунете".

В любом случае Израиль в ближайшее время будет вынужден ограничить свою военную активность в Сирии (в отношении иранских объектов и «Хизбаллы») и теперь ещё публично отдуваться за произошедшее.

Израильские СМИ реагируют на ситуацию, в которой оказалась страна после трагедии с российским самолётом Ил-20 в воздушном пространстве Сирии. Напомним, что в результате действий израильских пилотов F-16, наносивших удары по территории провинций Латакия и Тартус, был сбит российских военный самолёт, который, как официально заявлено, был поражён ракетой С-200 сирийского комплекса ПВО, и которым, по сути, прикрылись израильтяне.Несколько израильских газет пишут о том, что властям Израиля стоило бы "частично признать свою вину" в случившемся. Так, в издании Haaretz сообщается, что главная вина Израиля в том, что он не предупредил Россию по действующему военному каналу о своей операции своевременно. Напомним, что оповещение пришло лишь за минуту до трагедии, и у Ил-20 попросту не было времени, чтобы уйти из зоны поражения.Из материала газеты:В издании Jerusalem Post акцент делается на «жёсткую риторику Москвы, чего ранее прежде не было». Вместе с тем, отмечено «понимание» этой риторики в связи с гибелью 15-ти российских военнослужащих.Нужно заметить, что накануне в разговоре с Владимиром Путиным глава правительства Израиля Нетаньяху выразил соболезнования в связи со случившимся, но извинений не принёс, возложив вину за трагический инцидент на Дамаск, Иран и группировку «Хизбалла».Отнюдь не все израильские СМИ говорят о том, что часть вины за трагедию лежит на Израиле. Некоторые ринулись в собственный "бой".Так,израильского ТВ преподносит трагедию в абсолютно ином свете, выпуская материал под заголовкомУдивительный и откровенно грязный ход: трагедию с гибелью российских военных перевести в плоскость антисемитизма.