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Как украинский генерал все ракеты ВСУ посчитал... "Такой ракеты у нас не было"

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На Украине предпринимают лихорадочные попытки хоть чем-то ответить на брифинг российского Минобороны по поводу ракеты ЗРК «Бук», которой был сбит малайзийский «Боинг». Для этого привлекаются и те, кто сегодня никакого отношения не имеет ни к военному ведомству Украины, ни к структурам следствия по этому делу. Одним из таких «экспертов», пожелавших дать «жёсткий ответ» на факты Минобороны России, оказался Игорь Романенко, находившийся в должности замначальника Генштаба ВСУ в период с 2006 по 2010 год.

Как украинский генерал все ракеты ВСУ посчитал... "Такой ракеты у нас не было"


Заявление Романенко в эфире украинского телеканала «Громадське» при этом выглядит абсолютно несостоятельным. Генерал-лейтенант в отставке объявил, что у Украины «не было ракеты с таким номером». Имеется в виду тот самый номер, который в мае текущего года представила голландская следственная комиссия, и на который ссылается российское Минобороны.


Романенко:
У нас данные, которые мы сейчас разыскали, от 1991 года - по учёту в Стрыйском зенитно-ракетном полку ракеты с таким номером нет. С 2013 года по нашему учёту этой ракеты на территории Украины нет.


По словам Романенко, россияне «озвучили информацию только заводскую, и то не всю». По его «версии», ракета могла оказаться неисправна, и её вернули из УССР обратно в Долгопрудный в том же 1986 году. Удивительно, что этот бред говорит генерал, кандидат военных наук. «Неисправность ракеты», судя по всему, выявил прапорщик в части Прикарпатского военного округа и без каких-либо документов отправил боеприпас обратно на завод?..

Получается, что г-н Романенко фактически ставит под сомнение работу комиссии в Нидерландах и бросает тень на честнейшее расследование, осуществляемое группой, в которую входят и представители СБУ... Ведь ракету именно с указанным в материалах номером представили в Голландии, и именно эта ракета по всем документам в 1986 году была поставлена в УССР. Никаких данных о том, что ракету возвращали из УССР обратно в Подмосковье Киев не представил.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. ВадимЖивов Офлайн
    ВадимЖивов Сегодня, 06:19
    +3
    Что евреи что каклы все хотят перевернуть с ног на голову... Признаваться ни кто не хочет...Паяльника на них нет... am
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 06:31
      0
      Заявления украинец. военных-дипломатов-политиков, так же как и британских, всерьез рассматривать нельзя. Только по категории смешно-не смешно. Это заявление не смешно
      1. ВадимЖивов Офлайн
        ВадимЖивов Сегодня, 06:34
        +1
        А ни кто и не смеется , но эти (не при дамах будет сказано) удоты все равно будут стоять на своем... hi
    2. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 06:59
      -6
      Лично я со скепсисом отнесся к информации нашего МО, через четыре года что то там рассекретили, а в документах видны следы исправлений и даты напутаны... Смахивает на попытку оправдаться любой ценой, но как то топорно.
      1. Вождь краснокожих Офлайн
        Вождь краснокожих Сегодня, 07:18
        -6
        Согласен с вами. Недочетов в оправдательной речи, столько же, как в блеянии Петрова и Баширова. Так называемые факты с несовпадением видеоряда эксперты рассмотрели еще до громкого заявления МО. А журналы... Чем будуут крыть, когда МО Укропии выставит в противовес журналы воинской части, написанные одним почерком и одной пастой, где за подписью давно почившего прапорщика, окажется, чтотакого номера ракеты не получали.))))
        И самое интересное, почему не вспомнили о пилоте Волошине с егоСу 25? Ведь в этих же стенах показывали спутниковое фото, как Грач пускает ракету в сторону Боинга!
    3. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 06:59
      0
      Он бы еще пригласил часть проинспектировать, чтобы все убедились, что такой ракеты в наличии сейчас нет. А раз нет, то и никогда не было. Клоун.
    4. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 07:03
      +1
      Цитата: ВадимЖивов
      .Паяльника на них нет...

      Паяльника то нет,но есть суд народный,и божий.а так же документально подтверждённые факты МО РФ о том,что эта ракета была передана в воинскую часть на территории недоразумения под названием Украина.А документов о вывозе её с этой территории куда либо нету.
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:20
    +1
    Только тыловая крыса может так рассуждать.
    1. ВадимЖивов Офлайн
      ВадимЖивов Сегодня, 06:23
      +1
      У них все так рассуждают и корчат из себя икспердов..
  3. Sergg Офлайн
    Sergg Сегодня, 06:27
    +1
    Украинские фашисты троллят свой преступный режим. Даже как-то не интересно. Жаль, что им позволили управлять Украиной.
  4. Ren Онлайн
    Ren Сегодня, 06:40
    +1
    Интересно, а что по этому поводу скажет бывший командир 164-радиотехнической бригады ПВО ВСУ, войсковая часть А-1451 Гринчак Руслан Николаевич? Как у него со здоровьем? what
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:41
    +1
    там все тотально врут,кто имеет хоть какую то власть,потому что они все реально г-ны fool
  6. Добрый Офлайн
    Добрый Сегодня, 06:43
    +2
    Я думаю, что Россия предоставила еще не все данные по малазийскому Боингу. Сейчас идут ожесточенные споры. Украина пытается извернуться, да и Нидерланды упорно обвиняют Россию, но главная юзюмина еще не озвучена и не раскрыта, а она есть! Ждем!
  7. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 07:05
    0
    Ну говорит генерал и пусть говорит, он что-то же должен говорить, тем более, что это просто говорильня. Весь западный Мир о чем то говорит, я бы сказал - лжёт и клевещет.
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    +1
    пожелавших дать «жёсткий ответ»
    Жесткость ответа заключается в "жесткости" того, что находится в голове Романенко.
    этот бред говорит генерал, кандидат военных наук
    По этому поводу даже удивляться не стоит. У них кандидаты, профессора, которые вдруг, в одночасье стали "самостийными", а значит самыми правильными порят еще не такие глупости. Достаточно обратиться к их историческим "гуру" и сразу все становится на свои места.
  9. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 07:32
    +2
    Это скептикам для повышения уровня знаний о конструкторской работе с документами:


    Был предъявлен оригинальный формуляр на двигатель (т.е.документ, часть сведений в котором выполнена печатным способом (бланк документа), а часть – рукописным). Документ выполнен по правилам ЕСКД, регламентированным ГОСТами серии ГОСТ 2.ххх, а не по правилам ЕСПД (ГОСТы серии ГОСТ 19.ххх, на один из которых ссылается автор в статье).Смысл терминов «подлинник», «восстановленный подлинник», «копия» разъясняют ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.501, где сказано, что подлинник и восстановленный подлинник – это то, с чего делают копии (в данном случае – заготовки документа, в которых постоянная информация (наименования составных частей изделия) имеется в печатном виде, а переменная (серийные номера, фамилии, и т.д.) вносится рукописным способом). Поэтому предъявленный формуляр - это подлинный (т.е. заполненный в процессе производства) документ. И различия в датах объяснимы - в январе сделали восстановленный подлинник, затем с него отпечатали копию, которую в декабре заполнили.

    И формуляр могут заполнять несколько человек, отсюда различие в почерках.

    Да и выставлять на всеобщее обозрение такие документы, не убедившись в их подлинности , никто бы не стал.
  10. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 07:39
    +1
    С 2013 года по нашему учёту этой ракеты на территории Украины нет.
    Естественно, что теперь нет. Никто и не сомневается.
  11. kloss Онлайн
    kloss Сегодня, 07:41
    0
    В принципе, опровергнуть его заявление. Опровергнуть могут только опубликование переговоров, зарегистрированных разведцентром. Но это почему то не выгодно нам
  12. Olddetractor Онлайн
    Olddetractor Сегодня, 07:43
    0
    Чем будуут крыть, когда МО Укропии выставит в противовес журналы воинской части, написанные одним почерком и одной пастой, где за подписью давно почившего прапорщика, окажется, чтотакого номера ракеты не получали.))))

    Эти журналы напишет генерал Романенко. И станет доктором військових наук України. Такова тяжелая доля украинских историков - они не изучают факты, они их создают!