Как украинский генерал все ракеты ВСУ посчитал... "Такой ракеты у нас не было"

У нас данные, которые мы сейчас разыскали, от 1991 года - по учёту в Стрыйском зенитно-ракетном полку ракеты с таким номером нет. С 2013 года по нашему учёту этой ракеты на территории Украины нет.

На Украине предпринимают лихорадочные попытки хоть чем-то ответить на брифинг российского Минобороны по поводу ракеты ЗРК «Бук», которой был сбит малайзийский «Боинг». Для этого привлекаются и те, кто сегодня никакого отношения не имеет ни к военному ведомству Украины, ни к структурам следствия по этому делу. Одним из таких «экспертов», пожелавших дать «жёсткий ответ» на факты Минобороны России, оказался Игорь Романенко, находившийся в должности замначальника Генштаба ВСУ в период с 2006 по 2010 год.Заявление Романенко в эфире украинского телеканала «Громадське» при этом выглядит абсолютно несостоятельным. Генерал-лейтенант в отставке объявил, что у Украины «не было ракеты с таким номером». Имеется в виду тот самый номер, который в мае текущего года представила голландская следственная комиссия, и на который ссылается российское Минобороны.Романенко:По словам Романенко, россияне «озвучили информацию только заводскую, и то не всю». По его «версии», ракета могла оказаться неисправна, и её вернули из УССР обратно в Долгопрудный в том же 1986 году. Удивительно, что этот бред говорит генерал, кандидат военных наук. «Неисправность ракеты», судя по всему, выявил прапорщик в части Прикарпатского военного округа и без каких-либо документов отправил боеприпас обратно на завод?..Получается, что г-н Романенко фактически ставит под сомнение работу комиссии в Нидерландах и бросает тень на честнейшее расследование, осуществляемое группой, в которую входят и представители СБУ... Ведь ракету именно с указанным в материалах номером представили в Голландии, и именно эта ракета по всем документам в 1986 году была поставлена в УССР. Никаких данных о том, что ракету возвращали из УССР обратно в Подмосковье Киев не представил.