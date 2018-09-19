Как Индия "апгрейдит" танки Т-90

Кадр с тренировок подводного управления танком в ВС РФ (РИА Новости)

Индийская оборонная промышленность занимается разработкой индивидуальных систем обеспечения дыхания для экипажей танков Т-90, стоящих на вооружении индийской армии. Речь идёт об индивидуальной системе обеспечения дыхания танкистов во время нахождения танка в условиях преодоления водной преграды – IUWBA.Дыхательные аппараты разрабатываются индийскими специалистами в области биоинженерии в кооперации с медицинской лабораторией главного оборонного ведомства Индии. Защитное снаряжение может быть использовано при экстренном спасении членов экипажа, а также для обеспечения жизнедеятельности экипажа при относительно длительном нахождении танка на глубине (во время преодоления широкой и глубокой водной преграды или возникших неполадок под водой).Характеристики танка Т-90 таковы, что он способен преодолевать водную преграду глубиной до 5 метров.Кроме того, в Индии одобрены работы по созданию дополнительного оборудования для системы управления вооружением танков Т-90. Эта работа проводится в рамках программы «Сделано в Индии», активно продвигаемой индийским правительством.Необходимо отметить, что в российских танковых войсках для спасения экипажей затонувших танков используется изолирующий противогаз ИП-5, разработанный еще при Советском Союзе. Противогаз способен работать на глубине до 7 метров и обеспечивать дыхание при физических нагрузках до 90 минут, а в покое - 120 минут.