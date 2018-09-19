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Как Индия "апгрейдит" танки Т-90

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Индийская оборонная промышленность занимается разработкой индивидуальных систем обеспечения дыхания для экипажей танков Т-90, стоящих на вооружении индийской армии. Речь идёт об индивидуальной системе обеспечения дыхания танкистов во время нахождения танка в условиях преодоления водной преграды – IUWBA.

Как Индия "апгрейдит" танки Т-90

Кадр с тренировок подводного управления танком в ВС РФ (РИА Новости)


Дыхательные аппараты разрабатываются индийскими специалистами в области биоинженерии в кооперации с медицинской лабораторией главного оборонного ведомства Индии. Защитное снаряжение может быть использовано при экстренном спасении членов экипажа, а также для обеспечения жизнедеятельности экипажа при относительно длительном нахождении танка на глубине (во время преодоления широкой и глубокой водной преграды или возникших неполадок под водой).


Характеристики танка Т-90 таковы, что он способен преодолевать водную преграду глубиной до 5 метров.

Кроме того, в Индии одобрены работы по созданию дополнительного оборудования для системы управления вооружением танков Т-90. Эта работа проводится в рамках программы «Сделано в Индии», активно продвигаемой индийским правительством.

Необходимо отметить, что в российских танковых войсках для спасения экипажей затонувших танков используется изолирующий противогаз ИП-5, разработанный еще при Советском Союзе. Противогаз способен работать на глубине до 7 метров и обеспечивать дыхание при физических нагрузках до 90 минут, а в покое - 120 минут.
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12 комментариев
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  1. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 06:51
    +1
    Это как это от трубы отказаться?))) типо она только для дыхания там устанавливается?)))
    1. Грац Онлайн
      Грац Сегодня, 06:55
      0
      они помедитируют и движку не нужен будет воздух)
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:58
        0
        Не. Они его из индивидуалок своих будут туда кислород закачивать))) боюсь это автор новости должен объяснить, это же его добавление про то ,что не уточняется будут отказываться или нет)))
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 07:00
          +1
          Речь вроде о системе дыхания,а про трубу автор похоже сам додумал, без трубы никак
        2. просто экспл Офлайн
          просто экспл Сегодня, 07:21
          +1
          а где в индийской статье писали что они хотят от труб отказываться ?
          а то я прочел что индусы делают систему спасения экипажа на случай аварий при преодолении водной преграды .
          то есть танк с трубой пошел по дну , что то случилось и в танк начала заливаться вода , у нас предлагается что танкисты вздохнут поглубже и задержав дыхание попытаются вылезти из танка .
          у индусов решили что танкисты дороже чем цена спасательного комплекта (хотя бабы у них рожают похлеще чем у нас) и что лучше у танкистов будет комплект который им позволит ГАРАНТИРОВАННО обеспечит запас воздуха который позволит нормально покинуть аварийную машину .
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 07:34
            0



            Вы вообще в курсе что такое изоляционный противогаз,и как вообще готовятся к погружению машины? В первую очередь их проверяют,вплоть до похода по дну басейна. Загоняют в помещение например палатку, что бы проверить фонит он или нет. Потом готовят машину. Потом пробное погружение что бы проверить протечки есть или нет. Если вы вдруг решили что под воду машины заходят в нашей армии без Ип то вам стоит по крайней мере изучить тему.
    2. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 06:55
      0
      У меня подобный вопрос возник....а воздух для движка?....
      1. Сергей985 Офлайн
        Сергей985 Сегодня, 07:05
        +1
        Похоже индусы всех обскакали. Пока мы с ВНЭУ для подводных лодок мучаемся, они ее для танка сделали. Больше никаких труб! laughing
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:08
    +1
    интересно,они на своих ардженах ,или как там точно,тоже поставят подобную систему,или их танки бояться воды из за 'лишнего веса' belay
    1. Грац Онлайн
      Грац Сегодня, 07:15
      0
      скорее всего он по дну не ходит, я слышал последняя версия арджуны свыше 70 тонн весит, есть ли у них для него понтон тоже ещё вопрос
  3. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 07:31
    +1
    Очередные Индийские танцы....
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:48
      0
      Угу , только чует моё сердце , что если эти поделки начнут ломаться (потому как есть большие сомнения в надёжности) , то виноваты как всегда будут русские .