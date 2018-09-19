Что обнаружили бойцы САА в госпитале боевиков на юге Сирии?
Боевики террористических группировок, выбитые САА с юга Сирии, оставили после себя примечательные «следы». В частности, сообщается, что в населённом пункте Эль-Бурейка провинции Кунейтра боевики оставили госпиталь, в котором проходили лечение. Что привлекло внимание САА: на территории этого госпиталя обнаружено современное оборудование и медикаменты иностранного производства.
РИА Новости со ссылкой на ближневосточные СМИ сообщает, что госпиталь был оборудован техникой из США и Израиля. Это аппарат УЗИ, техника для проведения операций, включая современные хирургические инструменты. Новые кровати и кушетки. Оборудования для освещения операционного бокса.
В госпитале боевиков не было недостатка в лекарственных препаратах, включая обезболивающее, антибиотики, антисептические средства, перевязочные материалы. Все лекарства – из Франции, Израиля, Соединённых Штатов Америки, Турции, Саудовской Аравии с датами от 2015 года и новее.
Обращает на себя внимание то, что во время фактически гуманитарной катастрофы в большинстве регионов Сирии госпиталь боевиков исправно снабжался медикаментами, оборудованием, расходными материалами к нему и даже имел современное автономное отопление.
После освобождения этой территории от боевиков в одном из гаражей близ госпиталя обнаружен праворульный реанимобиль, оснащённый современными средствами реанимации. Такому оборудованию сирийская правительственная армия может только позавидовать. Вопрос о том, как всё это попадало к террористам, риторический.
РИА Новости со ссылкой на ближневосточные СМИ сообщает, что госпиталь был оборудован техникой из США и Израиля. Это аппарат УЗИ, техника для проведения операций, включая современные хирургические инструменты. Новые кровати и кушетки. Оборудования для освещения операционного бокса.
В госпитале боевиков не было недостатка в лекарственных препаратах, включая обезболивающее, антибиотики, антисептические средства, перевязочные материалы. Все лекарства – из Франции, Израиля, Соединённых Штатов Америки, Турции, Саудовской Аравии с датами от 2015 года и новее.
Обращает на себя внимание то, что во время фактически гуманитарной катастрофы в большинстве регионов Сирии госпиталь боевиков исправно снабжался медикаментами, оборудованием, расходными материалами к нему и даже имел современное автономное отопление.
После освобождения этой территории от боевиков в одном из гаражей близ госпиталя обнаружен праворульный реанимобиль, оснащённый современными средствами реанимации. Такому оборудованию сирийская правительственная армия может только позавидовать. Вопрос о том, как всё это попадало к террористам, риторический.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter