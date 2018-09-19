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Что обнаружили бойцы САА в госпитале боевиков на юге Сирии?

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Боевики террористических группировок, выбитые САА с юга Сирии, оставили после себя примечательные «следы». В частности, сообщается, что в населённом пункте Эль-Бурейка провинции Кунейтра боевики оставили госпиталь, в котором проходили лечение. Что привлекло внимание САА: на территории этого госпиталя обнаружено современное оборудование и медикаменты иностранного производства.



РИА Новости со ссылкой на ближневосточные СМИ сообщает, что госпиталь был оборудован техникой из США и Израиля. Это аппарат УЗИ, техника для проведения операций, включая современные хирургические инструменты. Новые кровати и кушетки. Оборудования для освещения операционного бокса.


В госпитале боевиков не было недостатка в лекарственных препаратах, включая обезболивающее, антибиотики, антисептические средства, перевязочные материалы. Все лекарства – из Франции, Израиля, Соединённых Штатов Америки, Турции, Саудовской Аравии с датами от 2015 года и новее.

Обращает на себя внимание то, что во время фактически гуманитарной катастрофы в большинстве регионов Сирии госпиталь боевиков исправно снабжался медикаментами, оборудованием, расходными материалами к нему и даже имел современное автономное отопление.

После освобождения этой территории от боевиков в одном из гаражей близ госпиталя обнаружен праворульный реанимобиль, оснащённый современными средствами реанимации. Такому оборудованию сирийская правительственная армия может только позавидовать. Вопрос о том, как всё это попадало к террористам, риторический.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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14 комментариев
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  1. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:05
    0
    Через Турцию...
    1. Alex_Rarog Онлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 07:06
      +2
      Да через кого угодно. Всем же понятно чьи уши там торчат...
  2. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 07:05
    +3
    Как то не удивлён,что там поработали евреи!!!!Чего ни сделаешь ради "заклятых" друзей России и Сирии,да иудеи?????????????????.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:42
      0
      Вообще то в мире лидирующие производители медоборудования и лекарств это Штаты, Германия, Израиль и Франция. Медоборудования - Штаты, Германия, Франция, Швейцария, Израиль.
      А бабки у них от Катара и прочих заливнкОв.
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:43
      0
      Цитата: Мар.Тира
      Как то не удивлён

      Аналогично . Скорее удивился если бы в госпитале не нашли ничего западного или израильского . Вот такая она - борьба с бармалеями . Тьфу ! negative
  3. slavaseven Офлайн
    slavaseven Сегодня, 07:10
    0
    А почему риторический?! Задавать его надо!
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:12
    +2
    сейчас с воплями типа вывсевретекакиевашидоказательства прибегут шестигранники negative они себя уже показали,так что нечему не удевлюсь am
  5. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 07:24
    +1
    Zaurbek..Через Турцию...

    + Израиль, Иордания и американская база за Ефратом.
  6. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 07:28
    0
    Обычно рабочие муравьи своих маток обхаживают, а здесь наоборот.
  7. Konatantin 1992 Онлайн
    Konatantin 1992 Сегодня, 07:28
    0
    О Боги, ещё кто-то удивляется таким новостям?
  8. demo Офлайн
    demo Сегодня, 07:35
    0
    После освобождения этой территории от боевиков в одном из гаражей близ госпиталя обнаружен праворульный реанимобиль, оснащённый современными средствами реанимации. Такому оборудованию сирийская правительственная армия может только позавидовать. Вопрос о том, как всё это попадало к террористам, риторический.
    Вопрос далеко не риторический.
    Производитель оборудования должен за него деньги получить - это банковская проводка.
    Покупатель должен таможню пройти - это банковский платеж.
    Судно должно на борт груз принять и доставить до места назначения - банковский платеж.
    Везде есть следы.
    Осталось их найти.
    А то - риторический!
  9. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:36
    +1
    Как попало все это туда не знаю. Но медицинское оборудование и препараты каких стран можно еще было обнаружить? Кто их производит еще?
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:43
      0
      Индия и Китай. Но они далековато.
  10. Shiva83483 Онлайн
    Shiva83483 Сегодня, 07:48
    0
    блин, бином ньютона...чем еще попробуют нас "удивить" сии задрыпанцы из-за лужи