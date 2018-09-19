США вновь увеличат военную помощь Киеву

По сообщению украинского агентства «Униан», проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год был одобрен Сенатом. Согласно этому проекту, помощь на нужды безопасности Украины будет увеличена до 250 млн долларов.Эти средства, заложенные в согласованном с Палатой представителей проекте бюджета Пентагона, планируется направить на закупку нового военного оснащения, новых летальных вооружений, на организацию и проведение военных учений, на замену военных товаров и вооружения, ранее поставленных украинским военным. В перечень видов помощи входит и разведывательная поддержка ВСУ. Об этом сообщается на странице украинского дипломатического ведомства в США в Facebook.Реализация данного проекта военного бюджета возможна только после того, как его утвердит Палата представителей, а затем подпишет американский президент Дональд Трамп.Подобная финансовая помощь незалежному государству уже была оказана Вашингтоном в текущем году и составила 200 млн долларов.Таким образом, можно констатировать, что США продолжают заниматься вооружением Украины и спонсированием гражданской войны. И завершение кровопролитного конфликта на Донбассе точно не входит в планы Вашингтона.