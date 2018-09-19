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США вновь увеличат военную помощь Киеву

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По сообщению украинского агентства «Униан», проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год был одобрен Сенатом. Согласно этому проекту, помощь на нужды безопасности Украины будет увеличена до 250 млн долларов.

США вновь увеличат военную помощь Киеву


Эти средства, заложенные в согласованном с Палатой представителей проекте бюджета Пентагона, планируется направить на закупку нового военного оснащения, новых летальных вооружений, на организацию и проведение военных учений, на замену военных товаров и вооружения, ранее поставленных украинским военным. В перечень видов помощи входит и разведывательная поддержка ВСУ. Об этом сообщается на странице украинского дипломатического ведомства в США в Facebook.


Реализация данного проекта военного бюджета возможна только после того, как его утвердит Палата представителей, а затем подпишет американский президент Дональд Трамп.

Подобная финансовая помощь незалежному государству уже была оказана Вашингтоном в текущем году и составила 200 млн долларов.

Таким образом, можно констатировать, что США продолжают заниматься вооружением Украины и спонсированием гражданской войны. И завершение кровопролитного конфликта на Донбассе точно не входит в планы Вашингтона.
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5 комментариев
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  1. kloss Онлайн
    kloss Сегодня, 07:38
    0
    Бери Украина, что нам негоже
  2. demo Офлайн
    demo Сегодня, 07:39
    +1
    На фото чучело или нюхает что-то или сморкается?
    Чего он к тряпке приложился?
    Если это знамя, то оно должно быть на древке.
    Знамя держит знаменосец.
    К нему подходит военнослужащий.
    Опускается на одно колено.
    Берет за угол знамени.
    И подносит к губам.
    Но не облизывает, ни обнюхивает, ни вытирает сопливый нос. crying tongue fool
  3. Хагалаз Офлайн
    Хагалаз Сегодня, 07:39
    0
    Всё по плану. Таран против России в стадии подготовки. Донбасс тут постольку поскольку.
  4. Серж Горелый Онлайн
    Серж Горелый Сегодня, 07:39
    0
    Давно пора понять, что Талибан- это вооружённая оппозиция ( они кстати против наркоты!) начинать им оказывать помощь в связке, сколько матрасы шумерам дали.
  5. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 07:41
    0
    Так и будут поддерживать украину ,чтобы не грохнулась.Как и Прибалтику.И никто не развалится.