Бесполётная зона над Сирией, или "кишка тонка"?

В связи с трагическим инцидентом у берегов Сирии, где ведётся поисковая операция (по Ил-20), вновь актуально зазвучала тема создания над Сирией бесполётной зоны. Политики, представляющие различные течения, а также отдельные высокопоставленные военные выступают с предложением полностью закрыть небо САР для полётов военной авиации тех стран, которые осуществляют операцию в Сирии без приглашения официального Дамаска.Однако далеко не все военные эксперты поддерживают такого рода предложения. Основной аргумент в данном случае состоит в том, что у России может не хватить сил и средств для полного закрытия воздушного пространства Сирии. Само по себе это заявление звучит весьма удручающе, ведь если ВС РФ на сегодняшний день не способны создать бесполётную зону на такой страной как Сирия (мягко говоря, не с самой внушительной площадью), то а) хватает ли оснащения ПВО для защиты воздушных рубежей самой России? и б) не воспользуются ли пробелами такого рода в Сирии «партнёры» уже с большей для них уверенностью?В сложившейся ситуации появляется «средний» вариант: создать бесполётные зоны определённого радиуса по крайней мере вокруг российских военных баз с предупреждением всех стран, направляющих в Сирию свою боевую авиацию. Предупреждение простое: пересечение границ зоны означает неотвратимый удар по летательному аппарату-нарушителю. Всё в рамках международных правил. При этом в качестве довода использовать факты трагедии с Ил-20.Критиков, однако, хватает и у этого варианта. В этом случае аргументация противников инициативы выглядит следующим образом: готова ли Россия сбить, например, американский самолёт, если он осуществит провокацию и на 100-200 м войдёт в бесполётную зону, организованную расчётами ПВО ВС РФ? Вопрос, на самом деле, актуальный.В этой связи озвучен и ещё один вариант: бесполётная зона исключительно для ВВС Израиля, который за последнее время нанёс около 200 ударов по территории Сирии. Но и здесь определённая загвоздка. Провокацию могут осуществить представители так называемой американской коалиции – навскидку, голландские или канадские ВВС, самолёты которых пошлют на «прощупывание».В любом случае, над ответом после ситуации с Ил-20 думают. И думать нужно хорошо, без горячки. Даже не столько над «ответом», сколько над реальными действиями по защите российских военнослужащих в Сирии. А то получается так, что сирийских военных готовы защищать больше, чем своих.