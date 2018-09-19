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Бесполётная зона над Сирией, или "кишка тонка"?

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В связи с трагическим инцидентом у берегов Сирии, где ведётся поисковая операция (по Ил-20), вновь актуально зазвучала тема создания над Сирией бесполётной зоны. Политики, представляющие различные течения, а также отдельные высокопоставленные военные выступают с предложением полностью закрыть небо САР для полётов военной авиации тех стран, которые осуществляют операцию в Сирии без приглашения официального Дамаска.

Бесполётная зона над Сирией, или "кишка тонка"?


Однако далеко не все военные эксперты поддерживают такого рода предложения. Основной аргумент в данном случае состоит в том, что у России может не хватить сил и средств для полного закрытия воздушного пространства Сирии. Само по себе это заявление звучит весьма удручающе, ведь если ВС РФ на сегодняшний день не способны создать бесполётную зону на такой страной как Сирия (мягко говоря, не с самой внушительной площадью), то а) хватает ли оснащения ПВО для защиты воздушных рубежей самой России? и б) не воспользуются ли пробелами такого рода в Сирии «партнёры» уже с большей для них уверенностью?


В сложившейся ситуации появляется «средний» вариант: создать бесполётные зоны определённого радиуса по крайней мере вокруг российских военных баз с предупреждением всех стран, направляющих в Сирию свою боевую авиацию. Предупреждение простое: пересечение границ зоны означает неотвратимый удар по летательному аппарату-нарушителю. Всё в рамках международных правил. При этом в качестве довода использовать факты трагедии с Ил-20.

Критиков, однако, хватает и у этого варианта. В этом случае аргументация противников инициативы выглядит следующим образом: готова ли Россия сбить, например, американский самолёт, если он осуществит провокацию и на 100-200 м войдёт в бесполётную зону, организованную расчётами ПВО ВС РФ? Вопрос, на самом деле, актуальный.

В этой связи озвучен и ещё один вариант: бесполётная зона исключительно для ВВС Израиля, который за последнее время нанёс около 200 ударов по территории Сирии. Но и здесь определённая загвоздка. Провокацию могут осуществить представители так называемой американской коалиции – навскидку, голландские или канадские ВВС, самолёты которых пошлют на «прощупывание».

В любом случае, над ответом после ситуации с Ил-20 думают. И думать нужно хорошо, без горячки. Даже не столько над «ответом», сколько над реальными действиями по защите российских военнослужащих в Сирии. А то получается так, что сирийских военных готовы защищать больше, чем своих.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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140 комментариев
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  1. андрей юрьевич Онлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 08:12
    +33
    при объявлении "беспилотной зоны",нужно быть готовым сбивать всех.готово к этому наше руководство ? не думаю, опять "последние предупреждения " будут.
    1. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 08:18
      +33
      Основной аргумент в данном случае состоит в том, что у России может не хватить сил и средств для полного закрытия воздушного пространства Сирии.

      Средства есть, воли нет. И какое там полное закрытие... уже Латакию от ударов закрыть не могут.
      1. Кент0001 Офлайн
        Кент0001 Сегодня, 08:52
        +16
        Чего ждать дальше? Я имею ввиду от нашей власти. Очень жаль, что жизни наших военных (причем спецов очень высокого уровня) ничего не стоят...они свой долг выполняют, а их жизни используют как разменную монету в политических играх......
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 09:23
          +9
          Создать бесполетную зону, или объявить? Хотя без разницы, в любом случае это развяжет руки Российской ПВО и уже не с200, а С400 будут задействованы. И я так думаю, наши расчеты не простят евреям их выходки, Израиль не сильно набомбится... Надо создавать или объявлять, без разницы...
          1. Imobile Офлайн
            Imobile Сегодня, 09:38
            -11
            Читаю комментарии и ужасаюсь, к чему "Ура-патриотизм мозгов" приводит. Включите мыслилку, что наши с400 там могут??? Да их уничтожат первым ударом, а затем проутюжат включая наши базы там.
            1. astepanov Офлайн
              astepanov Сегодня, 09:48
              +4
              Цитата: Imobile
              Включите мыслилку, что наши с400 там могут??? Да их уничтожат первым ударом, а затем проутюжат включая наши базы там.

              Вы полагаете, что комплекс С400 - беззащитная, хотя и очень дорогая игрушка? Тогда зачем он вообще нужен и почему наши комплексы покупает множество стран?
            2. Ванёк Офлайн
              Ванёк Сегодня, 10:04
              +3
              Цитата: Imobile
              ужасаюсь, к чему


              - А теперь послушаем начальника транспортного отдела.

              ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!?
              1. Ююка Офлайн
                Ююка Сегодня, 11:39
                +1
                Цитата: Ванёк
                Цитата: Imobile
                ужасаюсь, к чему


                - А теперь послушаем начальника транспортного отдела.

                ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!?


                там есть продолжение... winked

                -Жаль, что так и не удалось послушать начальника транспортного отдела...
            3. НИКНН Онлайн
              НИКНН Сегодня, 10:08
              +1
              Цитата: Imobile
              Да их уничтожат первым ударом, а затем проутюжат включая наши базы там.


              Спрячьтесь под листочек лопуха и не дрожите, а то засекут...
              Всепропало катит да? Ну так включите череп, при создании БЗ одним комплексом не обойдутся, хоть это можете додумать?
            4. Барибал Офлайн
              Барибал Сегодня, 10:36
              -5
              Да это не патриотизм, и даже не ура-патриотизм, это обыкновенная жажда крови, расстройство такое психическое - экономической войны мало так им еще горячую фазу подавай, и было бы за что воевать, но уж точно не за арабоперсо- еврейские разборки. Сирии помогли,оружие новое испытали,опыт приобрели - завершать там все пора и сматывать удочки,своих забот хватает.
              1. ALEX_SHTURMAN Офлайн
                ALEX_SHTURMAN Сегодня, 12:07
                +1
                Никто крови не хочет, не мы это начали. А за своих надо мстить!Если не будете- будут и дальше убивать безнаказанно наших военнослужащих. Как вы думаете к чему это приведет в среде военных например, просто многие откажутся и все, а зачем тогда они получается отдали свои жизни? Если между войной и позором выбираете позор, то получаете и войну и позор!
            5. майор147 Офлайн
              майор147 Сегодня, 11:17
              +1
              Цитата: Imobile
              Читаю комментарии и ужасаюсь, к чему "Ура-патриотизм мозгов" приводит. Включите мыслилку, что наши с400 там могут??? Да их уничтожат первым ударом, а затем проутюжат включая наши базы там.

              Кто!?
        2. свободный Офлайн
          свободный Сегодня, 10:51
          +1
          Цитата: Кент0001
          Чего ждать дальше? Я имею ввиду от нашей власти. Очень жаль, что жизни наших военных (причем спецов очень высокого уровня) ничего не стоят...они свой долг выполняют, а их жизни используют как разменную монету в политических играх......

          Это потому что армия аполитична,не имеет классовой позиции и внепартийна.Потому и пользуются ей как заблагорассудится.
      2. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 09:24
        +3
        Цитата: Stas157
        Средства есть, воли нет.

        Оставлю здесь...
        1. Грибок Офлайн
          Грибок Сегодня, 09:27
          0
          Откуда сирийские журналисты знают* Они что на базе сидят что ли на нашей. Фейк очередной.
          1. Azim77 Онлайн
            Azim77 Сегодня, 10:22
            0
            Возможно, что они говорят, как им заказали. Идет информационная война, это такой вот вариант китайского предупреждения, но более реальный, устами журналистов Сирии.. А возможно, что такой серьезный замес там и был в тот день, но стороны не хотят пока на публику вытаскивать. Это же не баттл-шоу, там реально война идет.
      3. kit88 Офлайн
        kit88 Сегодня, 09:53
        +17
        Вчера заявили, что вина ПОЛНОСТЬЮ лежит на Израиле.
        Ну, дальше что? После такого заявления, страна такое заявившая, просто обязана призвать к ответу виновного. В случае гибели людей и уничтожении военного самолета - это однозначно должна быть силовая операция против виновника.
        А мы на сейчас что имеем? Невнятное вечернее выступление Верховного. Опять "помидоры"?
        Да над нами скоро весь мир смеяться будет, а Восток как известно дело тонкое, там слабину дал, и всё, будут об тебя ноги вытирать.
        1. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 10:06
          +1
          Цитата: kit88
          Восток как известно дело тонкое


          Где тонко, там и рвётся*
      4. t-4 Офлайн
        t-4 Сегодня, 10:19
        +3
        Ну, если в открытую кишка тонка, то передать через десятые руки своим бармалеям ПЗРК непонятночьегопроизводства - и пусть гасят эти Ф-16 на взлете.
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 11:51
          +1
          Цитата: t-4
          Ну, если в открытую кишка тонка, то передать через десятые руки своим бармалеям ПЗРК непонятночьегопроизводства - и пусть гасят эти Ф-16 на взлете.


          слишком мелко и одноразово no может пора Ирану карт-бланш дать и перестать его сдерживать? А наоборот - предоставить возможность "разобраться" с обидчиками? Да мало ли других "непрямых" действий? Надо учиться у "партнеров" чужими руками создавать проблемы другим.
        2. Грица Онлайн
          Грица Сегодня, 12:05
          +2
          Ну, если в открытую кишка тонка, то передать через десятые руки своим бармалеям ПЗРК непонятночьегопроизводства - и пусть гасят эти Ф-16 на взлете.
          Совершенно верно. Я бы с удовольствием сейчас наводнил бы всю Хезбаллу и даже ХАМАС современными средствами ПЗРК. Мне могут возразить, мол, они могут сбить гражданский лайнер. Извините, стреляет не ружьё, стреляет человек. Так и тут - сделать большие глаза, как это всегда делают евреи - мы тут совершенно не при чем! да даже если и собью - даже к лучшему. Пусть сидят на своем островке среди арабов и боятся к аэропорту близко подойти, не то что куда то лететь. За подлость нужно платить.
      5. свободный Офлайн
        свободный Сегодня, 10:47
        +3
        Цитата: Stas157
        Основной аргумент в данном случае состоит в том, что у России может не хватить сил и средств для полного закрытия воздушного пространства Сирии.

        Средства есть, воли нет. И какое там полное закрытие... уже Латакию от ударов закрыть не могут.

        Да разве могут они против хозяев пойти.Нет,нет,и еще раз нет.
        1. V.B. Офлайн
          V.B. Сегодня, 12:13
          +1
          Если ответить, то денежки путина и его "успешных бизнесменов" отберут. Не их-же детей и мужей убивают и ладно. Что- нибудь пропищат для отвода глаз и успокоения 140-миллионного быдла, отревут бабы и хрен с ними, а денежки останутся. Слава главкому! Русские бабы ещё нарожают. Потёмкин Георгу ответил, что за русскую кровь у того никакого золота не хватит расплатиться. У этого .... не так.
      6. kapitan92 Офлайн
        kapitan92 Сегодня, 11:11
        +5
        Цитата: Stas157
        Средства есть, воли нет.


        к/ф "Хочу в тюрьму".
        Только полная независимость государства, дает возможность действовать подобным образом
        а у наших правителей и звезд, имущество, счета, детишки , а порой и бизнес за рубежом!
      7. семург Офлайн
        семург Сегодня, 11:43
        +2
        Цитата: Stas157
        Основной аргумент в данном случае состоит в том, что у России может не хватить сил и средств для полного закрытия воздушного пространства Сирии.

        Средства есть, воли нет. И какое там полное закрытие... уже Латакию от ударов закрыть не могут.

        А ведь это союзники сбили ил-20 , а другие союзники по ближе к российской базе склады свои организовали в надежде на зонтик ПВО РФ , а партнёры раздолбали эти склады не смотря на зонтик. А ещё одни партнёры грозят раздолбать других союзников РФ в случае бомбежек идлиба. А ещё один партнёр в идлибе создаёт свою "сирийскую армию и администрацию". В общем черт ноги сломает в сегодняшней Сирии.
      8. yehat Офлайн
        yehat Сегодня, 11:52
        +1
        хочу обратить внимание, что без самолета ДРЛО, висящего вблизи границ Израиля (или его аналога вроде миг-31), невозможно эффективно перехватывать оттуда атаки авиации - рельеф местности такой. Поэтому, глухая оборона в противостоянии в воздухе совершенно проигрышна для Сирии. И не важно, 1, 10 или 9999 батарей ПВО стоит - просто такой рельеф. И защита сложна из-за того, что мало естественных укрытий. Поэтому не надо демагогию разводить про защиту Латакии.
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:21
      0
      hi
      Цитата: андрей юрьевич
      опять "последние предупреждения " будут.

      Не будем торопить события и посмотрим какое решение примут . Надеемся на лучшее и готовимся к худшему .
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      2. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 08:48
        +6
        hi Корзина с обидами уже полная, пора раздавать их в обратном направлении.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:51
          +7
          hi Полностью согласен . Хватит позволять вытирать о себя ноги . Надеюсь , это понимаем не только мы .
      3. Навигатор 1 Офлайн
        Навигатор 1 Сегодня, 09:06
        +11
        С су-24 уже увидели. Все сказки рассказывают. Наша песня хороша начинай с начала.
    3. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 09:23
      0
      Какая бесполетная зона над Сирией? Вы понимаете последствия этого шага? Это означает самому себя загнать в угол: если её нарушат что делать будем? Не собьём - потеряем престиж. Собъём - casus belli.

      Хорошо. Объявили. Сбили. Дальше что? - отработали по тем, кто сбил. Что дальше? - с кем воевать уже России напрямую? С Израилем? С коалицией? С Турцией? С Францией? С США?

      При чем тут ширина кишки? Тут про скудость ума говорить в пору, когда имея множество самых разнообразных вариантов, берется самый тупой, прямолинейный и опасный для самой же России. Удивляет, что всерьез есть дуболомы, которые уверены, что в состоянии войны России будет, видимо, комфортнее. Война это мобилизация, гиперинфляция, дефицит товаров, в том числе - первой необходимости, крах для большинства бизнеса и инвестиций, перевод экономики на военные рельсы, естественно в ущерб всему остальному - по другому никак. Но упорно находятся глупцы, которые в угоду шапкозакидательству готовы недельную радость от одиозного решения поставить выше всего названного.

      События, произошедшие после сбитого турками самолета, наглядно показали, что и без всяких военных действий возможно нанести существенный урон, не отвечающий интересам контрагента до такой степени, что эмоции и чувства отходят на второй план перед очевидными убытками.

      Израиль - не Турция, но это не означает, что не может быть адекватного и болезненного ответа, чувствительного для его экономики.

      Уничтожение боевой единицы Израиля лишь сплотит евреев. Долгосрочные же экономические невыгоды их разобщат. Урон по их бизнесу внесет раскол. И это будет чувствительнее и для Израиля в целом и для их руководства, чем потеря даже нескольких десятков боевых единиц в короткий срок.

      А то у них и так потерь в Сирии мало? - просто Израиль их никогда не признает. У них всегда "потерь нет", если только сбитый истребитель ну совсем на шоссе не рухнет.

      Украину вспомните. В долгосрочной перспективе сколько денег она потеряла. от задержек, связанных с продолжающимися до сей поры проверками судов в Азовском море? Суммарно это на несколько порядков больше убытков от того, что претерпели владельцы "Механика Погодина" и "Норда". Власть Украины, правда, случай особый: им нет дела до убытков своей страны + они недоговороспособны. Зато есть дело тем, кто в эти порты корабли отправляет, особенно при наличии разумных и более привлекательных при таких обстоятельствах портов отечественных. Тоже пример показательный.

      Выводы просты: отказаться от бреда антирусски настроенных провокаторов, либо просто глупцов, не видящих иных путей, кроме как "через колено переломить", требующих немедленного ответа военным путем, и включить голову.
      1. Azim77 Онлайн
        Azim77 Сегодня, 10:35
        +1
        Кедми недавно высказался, что было глупостью со стороны Израиля попасть в такую ситуацию. В этом он прав, несвойственно Израилю таким способом подставляться и передавать козыри. Но причиной этого, может быть накаленность ситуации, игра на нервы, перед решающей битвой за Идлиб. И успехи РФ. В связи с этим - это была явная провокация, с целью вывести ситуацию из под контроля РФ и САА, и вынудить допустить ошибки, которые позволят коалиции захватить инициативу. Вероятно с этим и связаны высказывания ВВП, который не повелся на ловушку.
      2. KOCMOC Офлайн
        KOCMOC Сегодня, 10:36
        -1
        Цитата: Безликий
        ... Выводы просты: отказаться от бреда антирусски настроенных провокаторов, либо просто глупцов, не видящих иных путей, кроме как "через колено переломить", требующих немедленного ответа военным путем, и включить голову.

        Поддерживаю, абсолютно со всем согласен. good практически единственный разумный комментарий! А что касаеться части безголовых, это эмоциональное, ну нелюбят они Путина, паталогически, от сюда произрастают их бредовые идеи, но не для того что так действительно надо, так правильно, нет, просто задачи у них совсем другие, для них главное противопоставить себя и доказать неправильность действий Кремля, трусость, а значит недостойность нахождения ввп у руля. Всего-то, будь у руля их избранник, требования стали бы совсем иные, разве они сознательно поменяют диван на окоп?
      3. gig334 Офлайн
        gig334 Сегодня, 11:06
        +2
        Цитата: Безликий
        Какая бесполетная зона над Сирией? Вы понимаете последствия этого шага? Это означает самому себя загнать в угол: если её нарушат что делать будем? Не собьём - потеряем престиж. Собъём - casus belli. .

        Престиж мы уже потеряли, а не ответка России, только усугубляла ситуацию, как раз из-за того, что потеряла престиж. Ящик Пандоры был открыт тогда, когда стали смотреть на то, как бомбят Донбасс, когда сбили наш Су-24, когда со всех щелей обстреливали томагавками наших союзников сирийцев. Кремль кроме озабоченности на всё это, и санкций на помидоры ничего не делала. В итоге что получилось, наглость западной коалиции стала зашкаливать, куда входят США, страны НАТО, Израиль. Теперь они настолько оборзели, что в лёгкую заходят в зону ответственности наших ПВО 35(км от нашей базы) и наносят удары по сирийцам прячась за наш самолёт. В итоге получили то, что получили. А теперь говорю прямо, если бы кремль защитил Донбасс, ответил бы за Су-24 и сделал бесполётную зону в Сирии, ничего бы кроме западной вони и санкций, которые мы от них получаем и без этого, не было бы. Вспомните что ответили США турецкому султану, когда был сбит СУ-24? ответ был таков " разбирайтесь с Россией сами". Я к чему это всё пишу, что не ответка кремля за всё это, как раз и открыла ящик Пандоры, американцы и вся их коалиция стали наглеть ещё больше, стали переходить красную черту. Естественно всё это, во много раз увеличивает шансы на прямое столкновение России и США. Проще говоря, Американцы после всего этого, стали верить, что могут победить в этой войне, а мы своими уступками только укрепили их веру. И если сейчас не ответим, дальше будет только хуже, обстановка будет только накаляться, а не разряжаться.
        1. freddyk Офлайн
          freddyk Сегодня, 11:45
          +1
          Цитата: gig334
          Цитата: Безликий
          Какая бесполетная зона над Сирией? Вы понимаете последствия этого шага? Это означает самому себя загнать в угол: если её нарушат что делать будем? Не собьём - потеряем престиж. Собъём - casus belli. .

          Престиж мы уже потеряли, а не ответка России, только усугубляла ситуацию, как раз из-за того, что потеряла престиж. Ящик Пандоры был открыт тогда, когда стали смотреть на то, как бомбят Донбасс, когда сбили наш Су-24, когда со всех щелей обстреливали томагавками наших союзников сирийцев. Кремль кроме озабоченности на всё это, и санкций на помидоры ничего не делала. В итоге что получилось, наглость западной коалиции стала зашкаливать, куда входят США, страны НАТО, Израиль. Теперь они настолько оборзели, что в лёгкую заходят в зону ответственности наших ПВО 35(км от нашей базы) и наносят удары по сирийцам прячась за наш самолёт. В итоге получили то, что получили. А теперь говорю прямо, если бы кремль защитил Донбасс, ответил бы за Су-24 и сделал бесполётную зону в Сирии, ничего бы кроме западной вони и санкций, которые мы от них получаем и без этого, не было бы. Вспомните что ответили США турецкому султану, когда был сбит СУ-24? ответ был таков " разбирайтесь с Россией сами". Я к чему это всё пишу, что не ответка кремля за всё это, как раз и открыла ящик Пандоры, американцы и вся их коалиция стали наглеть ещё больше, стали переходить красную черту. Естественно всё это, во много раз увеличивает шансы на прямое столкновение России и США. Проще говоря, Американцы после всего этого, стали верить, что могут победить в этой войне, а мы своими уступками только укрепили их веру. И если сейчас не ответим, дальше будет только хуже, обстановка будет только накаляться, а не разряжаться.

          Согласен, путинское бравое с Лиговки "если драки не избежать, бей первым" перешло плавно в избежать драки любым способом, хоть и путем пресмыкания. Чем это заканчивается на Лиговке) все знают.
          1. Безликий Офлайн
            Безликий Сегодня, 12:27
            0
            Тогда что мы вообще в Сирии делаем?
        2. Безликий Офлайн
          Безликий Сегодня, 12:14
          +2
          Уважаемый прохожий, судя по Вашему комментарию, Вы не владеете информацией ни о ситуации на Донбасе, ни о ситуации со сбитым Су-24М.

          Буду краток: несмотря на все стенания из серии "Путин - введи войска", если бы мы не помогали Донбасу, ЛНР и ДНР закончились бы 4 года назад, закатанные АТОшными танками, которые стояли бы на нашей границе. Можно ли было помогать лучше и больше - да можно было. Нужно ли это РФ (помощь - то за счет нас с Вами) - вопрос дискуссионный и многоаспектный.

          По поводу отсутствии ответки Турции. Соглашусь, ядерную войну мы не начинали, но если почти год противостояния прошел мимо Вас с весомыми потерями Турецкой экономики в секторе рекреационных ресурсов, легкой промышленности, сельского хозяйства... Это ли не ответка? В итоге и извинились, и компенсацию семье предложили (семья летчика, правда от нее отказалась).

          Причем заметьте: ни одного погибшего в ходе данной ответки с нашей стороны.

          Если Вы считаете эти действия неэффективными, хотя цифры указывают обратное - Ваше право.

          Ответить военным путем значит поддаться на провокацию. А им только того и надо. Прежде чем с шашкой наголо орать о боевых действиях прикиньте наши потенциальные потери в людях технике, а после задайтесь вопросом: ради чего? Действительно ли они были необходимы и по другому было никак? Действительно ли мы выиграли хотя бы экономически, заплатив жизнями?

          Вы не поверите, но ведь и у Израиля и у Америки тоже есть, чем сбить наши самолеты, и чем ударить по нашим базам. И перед тем как рассуждать о военной ответке неплохо было бы прикинуть ответную реакцию.

          Хотя, если кроме как на развязывание войны ни на что более мыслей не хватает дискутировать очень сложно.
      4. solzh Офлайн
        solzh Сегодня, 11:10
        +1
        Цитата: Безликий
        Удивляет, что всерьез есть дуболомы, которые уверены, что в состоянии войны России будет, видимо, комфортнее. Война это мобилизация, гиперинфляция, дефицит товаров, в том числе - первой необходимости, крах для большинства бизнеса и инвестиций, перевод экономики на военные рельсы, естественно в ущерб всему остальному - по другому никак.

        А может нам сразу от России отказаться, отказаться от своих родных? Зачем нам страна, зачем нам родственники, главное что бы войны не было... Пусть нас убивают, пусть наших граждан за границей хватают по надуманным обвинениям, главное что бы войны не было... Давайте Курилы отдадим Японии, дальний восток Китаю, Якутию отдадим США, Урал отдадим ещё кому-нибудь, и будет нам счастье, войны то ведь не будет, и будем сразу хорошо жить, санкции отменят... Так что ли? А может нам пора всех воинствующих русофобов на место поставить. Может нам пора показать всем, что не надо нас трогать, если тронете плохо вам будет.
        1. Безликий Офлайн
          Безликий Сегодня, 12:27
          0
          Уважаемый Сергей, из множества вариантов, Вы выбираете самый болезненный, дорогой и простой. Тот, который лежит на поверхности и тот, который от нас ожидают наши враги. При это в качестве альтернативы, то есть если на провокацию не поддастся - Вы мешаете в одну кучу все какие только возможно пропальческие настроения. Вы сознательно утрируете и гипертрофируете негативные последствия в качестве альтернативы одного и далеко не лучшего варианта развития событий, пытаясь обосновать его необходимость.

          Я понимаю, если кроме военного ответа ничего другого в голову не приходит, целесообразность подобного ответа приходится обосновывать любыми средствами, даже доводя рассуждения до абсурда и мешая все проблемы в один котел. иначе при чем здесь Курилы, Урал и Сирия?

          Самое обидное, что настолько узко мыслят многие. Военный ответ существует всегда, но это - последняя, крайняя мера. Любую войну надо как то заканчивать. и после её окончания, все проблемы мирного времени, как правило, остаются не решенными, а лишь с больше остротой встают на повестке дня. Но об этом мало кто думает.

          Что будет в результате войны? Кто-то в серьез верит, что Израиль или Турция, или США будут стерты с лица земли как гитлеровский рейх? А если не будут, то войну нужно будет как-то останавливать. На определенных условиях. Но при любом раскладе РФ лучше от этого не может быть никак.

          Я не призываю отказываться от армии или запрещать применение оружия. Вот только угроза всегда страшнее исполнения этой угрозы, а в вопросе отношений с Израилем есть куча других болезненных рычагов, за которые можно дернуть, и это будет много эффективней военной конфронтации.
      5. yehat Офлайн
        yehat Сегодня, 12:02
        0
        Какая бесполетная зона над Сирией?


        стоит напомнить всем любителям побомбить, что Сирия - независимое государство, нарушение границ которого защищено целой кучей международных законов, в том числе правом на самооборону.
        Поэтому, любой самолет, особенно военный, вторгшийся в законные границы Сирии без разрешения, находится в полной власти сирийских властей - они могут его сбивать когда и как захотят, это их суверенное право. Они могут арендовать иностранных специалистов, чтобы приводить приговор в исполнение.

        Но с Израилем ситуация другая - его авиация наносит удары неожиданными уколами и сразу бежит в нейтральные воды или на свою территорию. Поэтому, вопрос должен решаться на уровне преследования нарушителей - что можно предпринимать.

        Например, Израиль можно признать террористическим государством с соответствующими последствиями. Но и в пику, нужно как-то решить вопрос официального прекращения поставок оружия террористам, атакующим территорию Израиля. Нельзя жаловаться, если сам из под тишка гадишь.
    4. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 12:44
      0
      Уважаемый, а тут думать не надо, достаточно спросить у грызунов, понравились галстуки на вкус или как. Посчитают наши, что пора, придется кому-то тоже чего-нибудь пожевать или пососать. Ну не надо при отсутствии необходимой информации шашкой махать.
  2. Перейра Офлайн
    Перейра Сегодня, 08:13
    +46
    Евреи, как и турки, помидорами не отделаются. За такую подлость протянем им газопровод и построим АЭС.
    1. GELEZNII_KAPUT Офлайн
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:48
      +7
      Цитата: Перейра
      +19
      Евреи, как и турки, помидорами не отделаются. За такую подлость протянем им газопровод и построим АЭС.

      По 3, каждому! И Катару любимому тоже, в кредит безпроцентный!
    2. Навигатор 1 Офлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 09:07
      -3
      С начала в смоленские деревни протяните. Там у людей земляные полы ещё.
    3. синдикалист Офлайн
      синдикалист Сегодня, 09:49
      -2
      Цитата: Перейра
      Евреи, как и турки, помидорами не отделаются

      Я, видимо, что то пропустил. А что произошло с Турцией? Потому что с помидорами, насколько мне известно, не случилось ничего
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 11:03
        +1
        Так я и написал, турки отделались газопроводом и атомной электростанцией.
    4. Грица Онлайн
      Грица Сегодня, 12:25
      0
      Евреи, как и турки, помидорами не отделаются. За такую подлость протянем им газопровод и построим АЭС.
      И продадим С-400. Правда евреи будут только угарать над ним и показывать на потеху публике
  3. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 08:13
    +28
    Если Россия не готова сбивать американские и израильские самолеты значит грош цена ее мировой политике..,кто если не Россия ,наведет порядок в мире и востановит паритет военного и политического равновесия...
    1. Навигатор 1 Офлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 09:08
      -6
      Пусть с начала у себя порядок наведут, а потом на международном уровне.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
    2. Pivot Онлайн
      Pivot Сегодня, 09:38
      -1
      Граждане, вы о чем когда наши самолеты залетали на территорию Израиля нас никто не сбивал, сразу на связь шли, вы что собрались сбивать, это трагическая случайность, пусть земля будет пухом погибшим. Вина Израиля в том что они не предупредили, наш самолёт сбили сирийцы, знали ли они что это наш самолёт или нет? Этот вопрос уже нашем военному ведомству, одно дело панцирями по ракетам отстреляться, другое по носителям чем то посерьезней и с риском наш самолёт сбить.
  4. ДЕДПИХТО Офлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 08:13
    +6
    Вся начавшаяся возня политиканов и чинов напоминает басню про лебедя,рака и щуку. А время между тем не ждет, думать нужно было до...
  5. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 08:14
    +4
    Лучше бы по интересовались, что делать если произведен пуск с территории другого государства? Тупо сбивать ракеты или уничтожать и самолёты?
  6. К-612-О Офлайн
    К-612-О Сегодня, 08:16
    -3
    Статья, к сожалению, ни о чём. ГШ думаю разберётся, там все-таки люди по-умнее современных "журналистов".
    1. Перейра Офлайн
      Перейра Сегодня, 08:19
      +20
      ГШ уже разобрался. Он шибко ругался.
      1. Pax tecum Онлайн
        Pax tecum Сегодня, 08:31
        +9
        К-612-О:
        Статья, к сожалению, ни о чём. ГШ думаю разберётся, там все-таки люди по-умнее современных "журналистов".

        Может и разберётся...
        Но, подчинится, всё равно, политической линии.
        Шойгу же вывод сделал, официальные лица в МО озвучили, а Путин их поправил.
        Сейчас еще и факты под политические задачи подкорректируют...
        Чечня вспоминается, что там творилось до начала первой компании, в период войны, межвоенный период, во вторую компанию и последующие события. А, там уж предательство политиков и псевдоэлит было на высшем уровне, многое подгонялось под политические задачи, а люди - расходный материал в руках власти.
        Сейчас, правда, много дороже стал обходиться для властьимущих.
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 12:01
          0
          Цитата: Pax tecum
          Шойгу же вывод сделал, официальные лица в МО озвучили, а Путин их поправил.

          Враньё.
          Послушайте, что на самом деле сказал Путин.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:20
      -1
      Не. Вы не правы. Весь цвет военной мысли находится на ВО!!! В Генштаб пошли те,кто сюда не попали к сожалению.
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 08:27
        +16
        Насчёт цвета - в самую точку. У ГШ нет результата, у ВО нет результата. А если результат одинаков, то в чём разница между двумя группами экспертов? Считаю ротацию кадров вполне допустимой.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 08:33
          +4
          Да вы что?))) напомнить, что из себя представляла Сирия до нашего вмешательства или сами посмотрите?
          1. Урал-4320 Офлайн
            Урал-4320 Сегодня, 08:42
            +1
            Ну если всей страной бегать от войны по Европам и весям, то понятное дело, как события развернутся в Сирии. Паршиво то, что наши советники там были с давних времён, а научить всей страной свою Родину защищать не научили.
          2. Мистер Кредо Офлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 08:48
            +1
            А что представляла из себя Украина до Крыма!? Что считать Сирией до вмешательства России? Сирия до войны, или Сирия во время войны? До войны Сирия жила неплохо. Почему Россия допустила бомбардировки Сирии? Что там Путин говорил о Сирии на прямой линии? Асад нам не друг, а так! Почему потом он вдруг стал другом?
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 08:53
              +1
              Вы такими темпами до ПМВ доьеретесь. Я говорю о работе ГШ. Когда там приземлились наши, там по сути от страны осталась только столица. На данный момент ситуация какая? До войны? Опять поднимем тему, как там появился Игил? Откуда все туда пришло? Что значит допустила бомбардировки? На каком основании мы могли им помешать? По прошествии нескольких лет легко всех упрекать за их ошибки,все время принижая достижения
            2. Навигатор 1 Офлайн
              Навигатор 1 Сегодня, 09:15
              +1
              Потому что черезего тереторию не потянется газопровод в Турцию, а из Турции в Европу. А Европа будет как и дальше покупать Российский газ. А Саудиты будут думать куда девать свой. И бабло как текло так и будет течь в корманных прекорытников.
          3. Перейра Офлайн
            Перейра Сегодня, 11:06
            +2
            Да вы что?))) напомнить, что из себя представляла Сирия до нашего вмешательства или сами посмотрите?


            Что изменилось принципиально? Мир наступил? Страна восстановлена? Сирия снова контролирует собственную нефть? Её не бомбит Израиль? И толку с той карты?
            1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
      2. РУСС Офлайн
        РУСС Сегодня, 08:47
        +2
        Цитата: Бультерьер
        Не. Вы не правы. Весь цвет военной мысли находится на ВО!!! В Генштаб пошли те,кто сюда не попали к сожалению.

        good
    3. Breard Офлайн
      Breard Сегодня, 08:43
      -1
      Именно в нашем ГШ надо расстрелять всех кто допустил пролёт нашего самолета в зоне боевых действий ... израильских и французских уродов...бомбивших сирийцев на их же земле!
  7. Vita VKO Офлайн
    Vita VKO Сегодня, 08:18
    +15
    Наличие горячей линии для предотвращения происшествий в воздухе себя не оправдала. Израиль явно давно планировал эту провокацию и закрытие воздушного пространства Сирии это единственный приемлемый выход из ситуации. Естественно закрытие произойдет когда сирийская армия получит в достаточном количестве ЗРК С-300 в замен устаревшим комплексам. Главное, что бы израильские деятели не смогли за короткий срок подкупить окружение Путина с долгосрочными целями дискредитации его политики внутри страны.
    1. Fkjydjckfrgh Офлайн
      Fkjydjckfrgh Сегодня, 08:36
      +5
      Главное, что бы израильские деятели не смогли за короткий срок подкупить окружение Путина
      "Короля делает свита" Лично Путин не раз заявлял, что доволен работой этого "окружения"
      1. Перейра Офлайн
        Перейра Сегодня, 11:07
        +1
        Они куплены и перекуплены по нескольку раз.
      2. GRIGORIY76 Онлайн
        GRIGORIY76 Сегодня, 11:44
        0
        Зачем покупать окружение если "гарант нарушения" куплен? Окружение соответствующее
    2. Корсар0304 Онлайн
      Корсар0304 Сегодня, 09:00
      +3
      Цитата: Vita VKO
      Естественно закрытие произойдет когда сирийская армия получит в достаточном количестве ЗРК С-300 в замен устаревшим комплексам.

      А наши ПВО в достаточной степени оснащены С-300/С-400, чтобы броситься оснащать страну, которая по большому счету России ничего (кроме территории баз) предоставить не может?
      1. Vita VKO Офлайн
        Vita VKO Сегодня, 09:14
        +1
        Цитата: Корсар0304
        А наши ПВО в достаточной степени оснащены С-300

        На сколько я знаю почти все С-300 сняты с вооружения или находятся на стадии замены. Только снятых с вооружения Московского округа ПВО таких ЗРК около 50 комплектов. В общей сложности на консервации их находится такое количество, что позволит закрыть всю Сирию 10 раз.
        Например в Казахстан и Белоруссию было бесплатно передано примерно 10 комплексов С300ПС.
  8. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 08:19
    +16
    А почему Россия в Сирии постоянно в роли догоняющего? Почему решения принимаются только после инцидентов? У нас нет аналитиков способных прогнозировать ситуации? Или там все мажоры, считающие что они приехали туда срубить балла по лёгкому?
    1. Я русский Онлайн
      Я русский Сегодня, 08:26
      +6
      А почему Россия в Сирии постоянно в роли догоняющего? Почему решения принимаются только после инцидентов?

      Потому что путин крайне нерешительный человек. Всегда играет вторым номером.Всегда. Все 18 лет. Серая посредственность.
      1. Pax tecum Онлайн
        Pax tecum Сегодня, 08:49
        +5
        Я русский:
        Потому что путин крайне нерешительный человек...

        Возможно, но...
        Страной никогда не управляет один человек.
        Хотите знать кто реально держит рычаги власти? А, посмотрите на состав СовБеза. Вот этот орган, принимающий важные политические и государственные решения, и есть "коллективный Путин".
        1. Я русский Онлайн
          Я русский Сегодня, 09:33
          0
          Но все равно подписывает документы Путин. Не будет же он подписывать то, что решило большинство в СовБезе, если он против? Скорее всего совбез совещательный орган, не более. К сожалению...
        2. синдикалист Офлайн
          синдикалист Сегодня, 09:57
          -1
          А кто-нибудь хоть раз видел ролик, где на совбезе кто то возражал Путину? Таких, на которых он распекает всех в хвост и в гриву, хоть отбавляй. Чисто декоративный орган
      2. udincev Офлайн
        udincev Сегодня, 08:53
        0
        Цитата: Я русский
        Потому что путин крайне нерешительный человек. Всегда играет вторым номером.Всегда.
        Неконьюктурно рискну не согласиться. Справедливость не позволяет.
  9. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 08:19
    +3
    .И думать нужно хорошо, без горячки


    Вот это правильно.
    Навести порядок у сирийских военных, чтобы не сбивали союзников.

    Сейчас Россия и Сирия пытаются сохранить лицо, особенно на том фоне, что Израиль пообещал предоставить информацию, где показано, что израильский самолёт уже был на территории Израиля, когда сбили самолёт Израилю бояться нечего - именно поэтому Нетаниягу обещал предоставить подробный отчет о действиях израильской авиации над сирийской территорией, который в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля.

    Путин сам сидит на двух стульях - с одной стороны сам признает, что сбили сирийцы, что это трагическое стечение обстоятельств и с другой пытаются все свалить на Израиль так как сложно объяснить населению, которому повышают пенсионный возраст, НДС, жкх, бензин, что союзник , в которого в бухали сотни миллиардов рублей - сбил по своей глупости российский самолёт и привёл к гибели военных.

    Поэтому ищут виновного и нашли, по всем каналам вещают о плохих евреях.

    Ничего Россия закрывать ее будет - это и так очевидно. Израиль как ударял, так и будет ударять.
  10. Бригадир Офлайн
    Бригадир Сегодня, 08:21
    +21
    Ждём "последнего, 200-го предупреждения о недопустимости подобного" от Путина!
    Он только на это и способен. Предупреждать... Предупреждать... Предупреждать...
    Сделать что-то большее у него кишка тонка, ведь, если он отдаст приказ нашим ПВО сбивать обнаглевших мразей, убивающих наших ребят, то Запад может обидеться и конфисковать все ИХ буржуинские денежки, нажитые непосильным трудом...
    Поэтому Путин будет делать лишь одно - Предупреждать... Предупреждать...
    Это ведь в России он не боится делать "реформы" "своему" народу, а на Западе - ни-ни...
    Есть хорошая пословица "Он молодец против овец, а против молодца - сам овца"...
    Этим всё и сказано...
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 08:30
      -2
      Цитата: Бригадир
      ведь, если он отдаст приказ нашим ПВО сбивать обнаглевших мразей, убивающих наших ребят


      То придётся ударять по сирийцам..
    2. АнГиНа Офлайн
      АнГиНа Сегодня, 11:04
      +1
      Есть старый анекдот как мужик устроился работать в пожарную часть: "Все бы ничего, но как пожар - хоть увольняйся!" Это я к тому, что порой кажется, что верховный тоже давно уволился, как и наш главный штаб, как и много еще кого. Всю жизнь военные только потребляют, уверяя, "если что..." И вот, выражаясь языком анекдота, даже большого пожара не случилось, а командир тушить и не собирался. Сегодня на РИА "Новости" висит реклама - "Спасем Дашу! Соберем деньги на лечение". Это ли не печальный итог руководства верховным уже гражданскими отраслями? Хотелось от действующего военного узнать верит ли он своим командирам или в случае "пожара" разведут руками и скажут: "Братья и сестры?.."
  11. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 08:22
    +5
    Зона нужна, но её не будет ...
    1. Ncplc Офлайн
      Ncplc Сегодня, 10:29
      +1
      Да просто не может быть бесполётной зоны, Израиль запускает ракеты не входя в воздушное пространство Сирии , или вы собираетесь делать бесполетную зону над Ливаном?
      1. spektr9 Онлайн
        spektr9 Сегодня, 10:38
        +2
        Да просто не может быть бесполётной зоны
        С нашим главным не может, тут даже речи не идет
        Израиль запускает ракеты не входя в воздушное пространство Сирии , или вы собираетесь делать бесполетную зону над Ливаном?
        Да зачем, все очень просто вы запускаете ракеты в нашу бесполетную зону, мы отправляем ракеты по вашем носителям, все счастливы и рады hi
  12. REEKMAN Офлайн
    REEKMAN Сегодня, 08:25
    +7
    Отвечать нужно жёстко с самого начала, прямо с турок следовало начать в свое время, дабы не создавать прецеденты
    1. HMR333 Офлайн
      HMR333 Сегодня, 08:55
      +1
      Ты глуп раз такое пишеш после того что сделано и после результатов! а если бы ......
  13. Fkjydjckfrgh Офлайн
    Fkjydjckfrgh Сегодня, 08:30
    +4
    Евреи умоются кровью. Их будут КАРАТЬ, как покарали турок. Изо всех телевизоров и трибун "расстреливать" будут. Прям вижу.
    1. HMR333 Офлайн
      HMR333 Сегодня, 08:54
      +1
      не стоит из за поступка некоторых всю нацию ненавидеть это ничего хорошего не принесет !
      1. Fkjydjckfrgh Офлайн
        Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:13
        +1
        Цитата: HMR333
        не стоит из за поступка некоторых всю нацию ненавидеть это ничего хорошего не принесет !

        В смайлики нужно добавить табличку "сарказм"
    2. brigadir Офлайн
      brigadir Сегодня, 09:02
      +1
      Да да. И Турецкого, который из хора, опять взять на испуг. В прошлый раз фамилия подвела... а в этот - национальность.
  14. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    +2
    ... или "кишка тонка"?
    Мое личное мнение - статья провокационная. Автор как обычно не подписался, а таких статей появляется почему-то все больше. Это дает основание полагать, что сайт на таких статьях мониторит мнение своих посетителей. Так даже и без мониторинга уже наглядно видно, что "либероидная" масса начинает приближаться к критическому равновесию.
    1. Breard Офлайн
      Breard Сегодня, 08:38
      +7
      хм... это ты -"провокация"
      Ну да то что ызраильтяне "НАМЕРЕННО" подставили под удар наш самолет и по сути - УБИЛИ наших ребят! и при этом они "УСПЕШНО" делают вид что они -"не причём" и виноваты сирийцы стрелявшие по их самолётам!
      Это просто УНИЖЕНИЕ! страны при УБИЙСТВЕ её граждан!
      1. YJT Офлайн
        YJT Сегодня, 09:19
        -3
        И не только сирийцы виноваты в сбитии российского самолёта, но и российские инструктора, обучавшие сирийцев, как использовать, подаренные Россией, средства ПВО. Как вы их учили, такой результат и получили. Вы им подарИте ещё С-300 и С-400, то они вам все самолёты в Сирии посбивают.
    2. Комментарий был удален.
    3. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 08:42
      0
      Вот кстати и результат того, что я полностью прав.
      1. spektr9 Онлайн
        spektr9 Сегодня, 08:45
        +2
        Что не нравиться, что всё не блеет дружно за президентом простившим братьев евреев ? Не бойся это только цветочки и ягодки скоро будут
        1. rotmistr60 Офлайн
          rotmistr60 Сегодня, 09:09
          -3
          Не бойся это только цветочки и ягодки скоро будут
          Не стоит тыкать незнакомому человеку. Это вы про ягодки под румынским флагом? По поводу "блеют" не вам говорить, т.к. часть Молдавии уже блеет под румынскую музыку.
          1. spektr9 Онлайн
            spektr9 Сегодня, 09:17
            0
            Это вы про ягодки под румынским флагом?
            А что есть претензии, какой флаг хочу такой и ставлю у вас форумный горе ура "патриот" спросить забыл ))
            Не стоит тыкать незнакомому человеку
            Человеку я и не тыкаю, а тому кто оправдывает гибель 15 граждан РФ тыкать буду, ибо звания человек он не достоин
            По поводу "блеют" не вам говорить, т.к. часть Молдавии уже блеет под румынскую музыку
            Судить по флажку на сайте о месте нахождения, признак недалекого ума, но тебе простительно
            1. rotmistr60 Офлайн
              rotmistr60 Сегодня, 09:33
              -2
              то оправдывает гибель 15 граждан РФ тыкать буд
              Вы о чем болезный? Может стоит прочитать мои комментарии прежде чем голословно обвинять!
              признак недалекого ума, но тебе простительно
              А вот это уже через край. По твоему принципу отвечу - не тебе мамолыжнику (модератарам прошу учесть коммент аппонента) мне офицеру на пенсии это говорить.
  15. гильза Онлайн
    гильза Сегодня, 08:33
    -1
    бесполётная зона силами рэб
  16. Комментарий был удален.
    1. HMR333 Офлайн
      HMR333 Сегодня, 08:50
      -2
      Типичная американская логика! Он никогда не делает нечего бездумного и безрассудного о чем будет жалеть он как шахматист все анализирует выясняет и только потом действует но не самым быстрым способом а более долгим но эффективным !
    2. Комментарий был удален.
  17. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:38
    +3
    Само по себе это заявление звучит весьма удручающе, ведь если ВС РФ на сегодняшний день не способны создать бесполётную зону на такой страной как Сирия (мягко говоря, не с самой внушительной площадью), то а) хватает ли оснащения ПВО для защиты воздушных рубежей самой России?

    ... совсем не уместное сравнение, не будем же мы укреплять ПВО Сириив неугоду себе... поснимать с Москвы, Питера и др. стратегических центров и объектов?
  18. jetfors_84 Онлайн
    jetfors_84 Сегодня, 08:41
    +1
    Единичные инценденты будут. Наверняка в такой ситуации. Но прекратятся массовые полеты.
    А в отношении Израиля предлагаю поставить с 300 сирийцам. Хватит муму делать.
  19. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 08:47
    0
    Военные сами решат что и как им видней! А вот автор статьи явно безграмотно подошел к ее написанию ведь речь о том что если не могут закрыть небо над Сирией то возможно и над Россией тоже это речь 5 летнего ребенка который не знаком с ситуацией! В Сирии стоят щитаные комплексы пво рассчитанные на защиту двух баз и для того что бы закрыть все необходимо нарастить их количество ! Но и нынешние комплексы могут достать практически над всей территорией но их мало и это риск! А на территории России стоят все имеющиеся комплексы пво и про как шахтные сверх звук так и наземные от дальних до ручных и авиации и морских!
  20. Skay Онлайн
    Skay Сегодня, 08:47
    +2
    Объявить в требуемых районах учения ПВО на бессрочной основе. Считать все чужеродные летаки мишенями.
  21. Breard Офлайн
    Breard Сегодня, 08:48
    +1
    Хм... конечно! - "КИШКИ ТОНКА!"
    Для другого нужно иметь ДОСТОИНСТВО!
    Попробуй КТО ТО сбить изральский, китайский ...или ЛЮБОЙ другой самолёт и убить 20 человек! КАКАЯ БЫ БЫЛА реакция ? КАК у России - " ах, так случилось, наш самолет "потерялся", ну или немножко сбит"
  22. kebeskin Офлайн
    kebeskin Сегодня, 08:51
    +5
    Естественно кишка тонка. События за последние несколько лет, показывают нам, что дальше озабоченности и временных помидорных санкций дело не идет. Как ни крути, но факты самая упрямая в мире вещь. Если бы такое случилось с американцами зуб даю, уже бы томагавками аэродром забросали, с пояснениями что организуют прежде всего свою безопасность. Ну и не боятся же американцы бомбить тех же срийцев, если они где-то чувствуют для себя угрозу. Также и Израиль поступает, есть для них угроза не боятся применять все средства для достижении целей. Печально смотреть когда великая держава - каждый раз умывается и выражет свою озабоченность. Развязывать с нами мировую войну из-за Израиля никто не будет, максимум будут очередные санкции, которых прежде всего будут боятся те кто сидит на вершинах власти и хранит деньги за пределами страны.
  23. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 08:52
    -1
    Будет бесполезная зона - будут обстреливать с моря, с земли, да мало ли как...На данный момент нужно быстрее кончать с бармалеями и попытаться очистить Сирию от всех иностранных войск, кроме российских.
  24. arnulla Онлайн
    arnulla Сегодня, 09:16
    -1
    Да тонка кишка,тонка...А вот у Турции и сраиля с кишками гораздо лучше
  25. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 09:19
    0
    Бесполётная зона над Сирией, или "кишка тонка"?
    Так никто и не входит в воздушное пространство Сирии, все лупят из-за её пределов. А янки летают "в своей песочнице", к нам не приближаются.
  26. RUS96 Онлайн
    RUS96 Сегодня, 09:19
    +7
    Средства то есть. Площадь Сирии(185 180 км²), сопоставимая к примеру площади Республики Карелия(180520 км²). Так,что дело не в средствах,а в яйцах.
  27. Ментат Офлайн
    Ментат Сегодня, 09:19
    0
    Цитата: rotmistr60
    ... или "кишка тонка"?
    Мое личное мнение - статья провокационная. Автор как обычно не подписался, а таких статей появляется почему-то все больше. Это дает основание полагать, что сайт на таких статьях мониторит мнение своих посетителей. Так даже и без мониторинга уже наглядно видно, что "либероидная" масса начинает приближаться к критическому равновесию.

    Может и так, а может сайт просто рубит бабло на горячем. Без комментариев.

    Кстати, неплохо было бы подтверждать опубликованное ссылками. Кто эти эксперты, которые призывают к созданию бесполётной зоны? Фамилии в студию.
  28. Imobile Офлайн
    Imobile Сегодня, 09:32
    +1
    готова ли Россия сбить, например, американский самолёт, если он осуществит провокацию и на 100-200 м войдёт в бесполётную зону, организованную расчётами ПВО ВС РФ?
    Вопрос так не стоял, и не стоит!!! Вопрос сможет ли Россия сбить, например, американский самолёт, если он осуществит провокацию и на 100-200 м войдёт в бесполётную зону, организованную расчётами ПВО ВС РФ? И ответ - закрыли бы если могли!
  29. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:40
    0
    Сайт стал похож на горячую линию психологической помощи:
    -Что нужно сделать? Ааа, расстрелять. Конечно.
    -Кто виноват? Да-да. Вы абсолютно правы.
    Все все знают. Всем все видно. Чужое мнение неприемлемо. Любые действия без нашего согласия, как и бездействие, неприемлемы. Генштаб в расход, правительство туда же, Путин главный иудей. У нас все плохо и мы все пропали. Мы живы вопреки всему. Даешь по ядерной бомбе каждому!
  30. EGERb Офлайн
    EGERb Сегодня, 09:51
    +4
    Что тут распыляться, искать виноватых и невиновных. Есть состоявшийся факт. Всем очень сильно изменяет память. Бесполетная зона была объявлена после того как был сбит СУ24 турецким F16. И никто ее не отменял. ИЛ20 сбит! Это прискорбно и печально. И вы товарищи ничего Вы поделать не можете. Достучаться до сильных мира сего тоже не сможете. У них свои взгляды и планы. И то что Шойгу объявил о том что якобы разведчик был сбит Сирийскими ПВО тоже не факт. Читали выступление Путина??? Он же ясно дал понять что Шойгу позвонил своему коллеге израильскому после того как обстановку оценил Владимир Владимирович. И заявление в сми по ИЛ20 Шойгу тоже после этого сделал. Так что все не так гладко. Мне вот кажется разведчие был сбит израильскими ввс! И средства объективного контроля вкс России видели это. А причина вся в том что у наших чинуш дохера имущества и счетов за бугром. Вот и вся проблема. И решать вопрос этот должны сами военные. Летчики должны отказаться летать пока не будет обеспечена безопасность их полетов и пока им не разрешат давать отпор и применять оружие против наших обнаглевших "союзников". Вот и все!
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 11:55
      +2
      Это и так ясно, просто смоделируйте ситуацию к РЭР приближаться с-200 которую прекрасно видно самолету такого класса и пилоты не чего не предпринимают и не оповещают наземные службы... При этом что бы попасть в ил20 ракета должна быть на него наведена (ибо полуактивная головка наведения), т.е. сириец явно видит цель с сигнатурой не принадлежавшей истребителю и стреляет по ней, что ему просто не даст сделать система свой-чужой... Бред, да бред полнейший.
      Далее второй сценарий не официальный с ил20 сближается F16, что не является чем то сверх ординарным ибо подобные полеты происходят постоянно, наши это видят но не предпринимают действий (мы же с евреями не воюем), и тут под шумок последний атакует ил20 экипаж просто не успевает среагировать и все....
      Далее в этот же день приходить информация о первом использование комплекса с-400 в Сирии, для кого, для чего не ясно, все молчат. Вполне вероятно что наши службы зафиксировали этот инцидент и по самолету уничтожившему ил были выпущены ракеты.. Но поскольку Израиль молчит, думаю что после распознавание цели их сразу-же ликвидировали.
      И наверно бы замяли дело, если бы в тот момент в акватории не находились Французы, весело наносящие удары по Сирии, естественно заметив подобное безобразия лягушатники испугались обвинений и побежали сообщать командованию что они тут не приделах. Которое естественно выступила с заявлением в СМИ (Франция не США или Израиль, и проблемы с РФ ну не каким боком не нужны)
      Что в результате, пришлось сочинять историю о с-200 которая разваливаться просто на глазах
  31. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 09:53
    -1
    Цитата: corrado
    Статья имеет провакационный характер. Что случилось с ВО? Уровень статей падает изо дня в день.

    Я уже писал - с каждой статьёй всё больше и больше начинают походить на Эхо Москвы , в своей ненависти к власти.
    1. EGERb Офлайн
      EGERb Сегодня, 10:12
      +4
      Цитата: lucul
      Цитата: corrado
      Статья имеет провакационный характер. Что случилось с ВО? Уровень статей падает изо дня в день.

      Я уже писал - с каждой статьёй всё больше и больше начинают походить на Эхо Москвы , в своей ненависти к власти.

      Ну прекращайте глупости говорить.... Валить все на опозицию и пятую колонну а так же сми их поддерживающие. Власти сами виноваты и своим отвратительными действиями антинародными подкармливают эту пятую колонну и Навального и всех рядом с ним идущих. А потом начинают искать виновных в создании этой колонны. Сами же и создали.
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 11:38
      +1
      Я уже писал - с каждой статьёй всё больше и больше начинают походить на Эхо Москвы , в своей ненависти к власти.
      Власть не защищает своих граждан, разрезающая Израилю прерываться ими, а народ должен хвалить ?
      Нам за коменты не платят, так что иди дорогой со своими возмущениями далеко и надолго
  32. kriten Офлайн
    kriten Сегодня, 10:06
    +4
    Сбить то наверное можно..., но как потом с Натаньяху целоваться??? Неужели ВВП не надоело, что его за дурачка стали держать: мол главное дружеские объятия, а самолет - ну это трагическая случайность,виновата хесбола...
  33. EGERb Офлайн
    EGERb Сегодня, 10:20
    +2
    Цитата: kriten
    Сбить то наверное можно..., но как потом с Натаньяху целоваться??? Неужели ВВП не надоело, что его за дурачка стали держать: мол главное дружеские объятия, а самолет - ну это трагическая случайность,виновата хесбола...

    Вы помните Нитаньяху показывали по тв 9 мая сего года когда он прибыл к Путину с официальным визитом. Что они решали??? Правильно в этот же день вечером сми распространили инфу о том что комплексы с-300 не будут поставляться в САР. Израильское государство это так называемый серый кардинал))))
  34. EGERb Офлайн
    EGERb Сегодня, 10:23
    -4
    Я очень уважаю Путина. И зная о его службе в КГБ всетаки надеюсь на то что в его рукаве фокусника что то запрятано. И что это что то скоро явится миру. А вот его окружение за исключением единичных экземпляров утопил бы.
    1. bratchanin3 Офлайн
      bratchanin3 Сегодня, 10:55
      +1
      А разве Путин не несёт ответственности за своё окружение? В большой политике фокусов не бывает, я так думаю.
    2. SlavaS Офлайн
      SlavaS Сегодня, 11:11
      +1
      запрятано у него ндс 25, и на пенсию в 70,
  35. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 10:30
    +2
    после ситуации с Ил-20 думают...

    Не кажется ли Вам, что думать надо было раньше?
    Хоть "думать" никогда не поздно, но у нас почему-то практически всегда "думание" начинается уже после того как... А жалко!
    Наших ребят жалко: героически, порой своими жизнями исправляют то, о чём мальчуганы с большими звёздами типа Золотова пораньше озаботится не удосужились.
    Да и не мудрено вообще то... для золотовых главное не профессионализм, а верноподданство наиглавнейшему.
    Помидоры, помидоры... рвотные позывы начинаются уже после этих слов! Да простят меня дамы!
  36. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 10:32
    +5
    Никогда не поверю, что Израиль нанёс этот удар, в 20 км. от нашей базы - спонтанно.
    Операция хорошо продумана и отрежиссирована. Все полёты нашего Ил-20 анализировали досконально. И вот он, тот удачный момент под разработанный сценарий. Ил возвращается на базу, а F-16-е уже на боевом рубеже. И когда всё "срослось", быстренько , менее чем за минуту, сообщили в наш штаб, о начале своей атаки (выполнив условия договора ).
    Эта провокация не тактического плана. Эта провокация стратегического плана. Россия,
    за счёт действий в Сирии, стала быстро набирать авторитет не только на БВ, но и в мире.
    Зная, что Путин не решится на ответный удар (судя по Су- 24 в Турции), а это влияет на его рейтинг не только в мире, но и в стране. Так что, это не просто сбили самолёт, это сбили рейтинг Путина. А в этом заинтересован не столько Израиль, сколько его покровители. Тем более, что в ударе по Сирии участвовал не только Израиль, но и французы ( были на подстраховке).
    Провокация удалась. yes
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:51
      -2
      Если бы был такой план и знали что не ответят,что мешало тупо ракетами и ф16 его сбить? Зачем эти финты тогда? Не выдавайте желаемое за действительное. Все проще в разы. Надеясь что проскочат и огонь не откроют по ним спланировали и сделали. Но как обычно бывает,что то пошло не так. Или по вашему, что лично отвественного за авиацию Израиля отправили как посыльного просто так? Его сейчас практически отправили оправдываться. Они реально перепугались от того, что натворили. Что конечно мало нас должно волновать,но это просто в глаза бросается.
    2. bratchanin3 Офлайн
      bratchanin3 Сегодня, 10:53
      0
      Всё верно. В последнее время наблюдается беспомощность и соплежевание. Возможно я не прав, но прилетает, в основном, от англосаксов, на что руководство России начинает шевелиться, вместо ответных действий. Может дядю Вову специально отвлекают Эрдоганом?
  37. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 10:36
    +2
    Похоже у нас амбиций и понтов больше, чем реальной решимости и возможностей.
  38. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 10:42
    +2
    Цитата: kriten
    Неужели ВВП не надоело, что его за дурачка стали держать: мол главное дружеские объятия...

    "Ради строчки в газете..." - Не помните такой песни? Чтоб на следующий день все СМИ ликовали о "прорыве изоляции, все едут советоваться, все тайно его любят... но стесняются в этом признаться..."
    Наш ВВП страшно боится судьбы Каддафи, Саддама и... знаменитого восхищённого "Вау" девушки по имени Олбрайт. Да и судьбу Януковича не забывает.
    И забыл наш бедолага, что буквально за минуту... перед тем как... западные "партнёры" уважали душеньку Каддафи примерно так же... ну как и с ним самим сейчас это делают.
  39. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 10:46
    0
    Ну какая разница с чем военный самолёт залетает на чужую ему территорию, с разведывательными целями или отбомбиться? Кстати, Израиль нанёс 200 ударов по Сирии не залетая на сирийскую территорию или залетая на короткое время.
  40. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 10:59
    +3
    О чём эта статья? Сколько можно публиковать здесь дурацкие призывы отдать арабам С-300, С-400, С-ещё какую нибудь? "Панцири" горелые уже не вспоминает никто? Какая бесполётная зона над Сирией, если чтобы разнести Дамаск авиации вообще необязательно заходить в воздушное пространство этой страны? Можно отстреляться откуда угодно и без смехотворного нарушения воздушных границ страны, где распоряжаются все, кому не лень.. Упёрлись в Израиль.. А почему французов никто вкрадчиво не спрашивает с чьего распоряжения они пулялись ракетами двое суток назад? Кишка тонка, кишка толста.. Сейчас американцы авианосец подведут и наши вообще в капонирах сидеть будут. Потому как налетались уже.. А Израиль и прочие как проводили налёты с нейтральных вод , так и будут это делать.. И вопрос смешной и дилетантский в статье - хватает ли средств ПВО для защиты самой России? Всю Россию никто и не защищал никогда. Крупные города, стратегические объекты - да.. И то это всё не от массированной атаки. Посчитайте протяженность границ нашей страны и поделите на дальность действия РЛС той же С-300... - получите примерное количество .. А мы ведь знаем, что система ПВО должна быть эшелонированной, да? тогда нужно умножить на три.. Ах, да! ещё же стратегические объекты! В общем, расслабьтесь, диванные воины.. -Москва под зонтиком, а остальные врагам не интересны..
  41. exo Офлайн
    exo Сегодня, 11:21
    +1
    Создать зоны,можно.Но,коалиция и Израиль,соблюдать их не будут. А дальше:полноценная война. С учётом удаленности ТВД- не в нашу пользу. Зачем декларировать то,что не сможешь выполнить?
  42. Million Онлайн
    Million Сегодня, 11:26
    +3
    Кишка тонка.Где хранят деньги или где живут или учатся дети "молодых реформаторов"?
  43. spectr Офлайн
    spectr Сегодня, 11:26
    0
    А смысл в этой публичности, если "проблемные" удары наносятся с самолетов и судов, находящихся за пределами Сирии. Мы собираемся погрозить кулаком, что будем сбивать БПЛА. Так ведь и без угроз сбиваем уже.
  44. Blaster Офлайн
    Blaster Сегодня, 11:34
    +2
    Бесполётная зона над Сирией, или "кишка тонка"?

    На двух стульях усидеть хотят наши политики
  45. canurodes Офлайн
    canurodes Сегодня, 11:47
    +2
    Сирийское небо это небо войны. Любой наш самолет в небе должен быть готов, что его будут сбивать.
    Мы же уже наученные горьким опытом, ну опять 25. Если мы теряем людей, то первый вопрос к нашим погонам. Что за...? Здесь не прикрыли, там упустили, тут не срослось. Ну да, сирийский расчет ну не знал, ну не видел, что там наш самолет. Да нет знал, видел, но оператор случайно задницей на кнопку сел. Нет слов.
    Почему сирийцы вдруг так яростно стали лупить по врагу, хотя до этого как то не особо активно проявляли себе по самолетам Израиля? А если им С300 дать, кого они еще собьют?
    Израильское лобби Путина, он сам из их числа, никогда не пойдет на обострение отношений. Подумаешь мимо пролетели, так они же по нам не стреляют, просто трагическая случайность (Она утонула)
  46. aristok Онлайн
    aristok Сегодня, 11:51
    +2
    Бесполётная зона над Сирией, или "кишка тонка"?

    Если кишка тонка , то и лезть туда не нужно было..
  47. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 11:52
    0
    Цитата: vladimirvn
    Похоже у нас амбиций и понтов больше, чем реальной решимости и возможностей.

    Главным государственным жужам надо занять мужские яйца у РПЦ... там не просто "выражают сожаления", а сразу начинают реально отвечать - быстро, резко и бескомпромиссно.
    "Возможностей у нас хватает... у нас ума маловато"
  48. aleks.29ru Офлайн
    aleks.29ru Сегодня, 12:40
    +2
    Играть с шуллерами по правилам будет только недоумок.