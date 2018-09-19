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Неуместные траты: Трамп упрекнул ФРГ за «Северный поток-2»

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Германские власти «неуместно» расходуют деньги налогоплательщиков, вкладывая их в «Северный поток-2», передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа, сделанное по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.



При этом, по словам Трампа, США не собираются вводить санкции в отношении компаний и физических лиц, участвующих в строительстве газопровода.


Мы этого делать не планируем, но мы думаем, что, к большому сожалению, немецкие граждане платят миллиарды долларов в год за топливо из России. И я заверяю вас, что немецкому народу это не нравится,
сказал он журналистам.

Президент Польши поддержал Трампа и выразил надежду, что тот сможет остановить строительство газопровода.

По его словам, в данном случае решение в руках американского президента. «И я надеюсь, что он это решение примет», – сказал Дуда.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявлял, что предполагаемые санкции в отношении «Северного потока-2» прежде всего связаны с транзитом российского газа по территории Украины. Другая причина – ограниченное число поставщиков газа в Европу.

Ряд членов ЕС относятся к этому вопросу «чувствительно» и хотят альтернативы – будь то сжиженный газ из США или Трансадриатический газопровод, отметил Перри, добавив, что иная позиция по этому вопросу лишь у Германии, и, может быть, у Австрии.

Напомним, проект нового газопровода мощностью 55 млрд. кубов в год предполагает строительство двух ниток по дну балтийского моря из России в Германию. Самым ярым противником строительства «Северного потока-2» является Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа в страны Европы.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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38 комментариев
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  1. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 08:17
    +3
    Точно. Ведь для вашего СПГ терминалы копеечные))) иногда чувство, что Трамп тоже принимает на грудь)))
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 08:19
      +9
      Германские власти «неуместно» расходуют деньги налогоплательщиков, вкладывая их в «Северный поток-2»
      А в американские терминалы по принятию СПГ нормально... Дороже, но демократичнее.

      Да всем уже ясно, что только деньги (даже не политика) двигаю эти процессы. Одни деньги теряют, а другие считают выгоду... И те, кто деньги теряет (или кому уже точно не обломится, Польше к примеру), кричат о демократии громче всего!
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:24
        +6
        Привет , Саша ! hi
        немецкие граждане платят миллиарды долларов в год за топливо из России. И я заверяю вас, что немецкому народу это не нравится

        О как ! Американцы лучше немцев знают что немцам нужно ? Типичная для США политика ...
        1. Logall Онлайн
          Logall Сегодня, 08:26
          +5
          Цитата: bouncyhunter
          Американцы лучше немцев знают что немцам нужно ?

          Не что нужно, а что должны! (По их американскому мнению)
          Привет, Павел! hi
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:28
            +7
            Цитата: Logall
            Не что нужно, а что должны! (По их американскому мнению)

            Типичная логика матрасов : "Мы себе ни в чём не отказываем и вам советуем нам ни в чём не отказывать" . wink
            1. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 08:34
              +3
              Доброе утро всем! hi , как же им не терпится , как же хочется нагадить России и в конечном итоге и Европе.
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 08:38
                +2
                Витя и Сергей - привет ! hi
                Цитата: cniza
                как же им не терпится , как же хочется нагадить России и в конечном итоге и Европе.

                Цитата: a.s.zzz888
                ...мерикатосы никогда себя ущемлять не будут, а другие... а кто для них другие? так, временные попутчики, которых при желании можно и поменять...

                Собственно , в двух цитатах вся сущность наглосаксов отражена .
                1. cniza Офлайн
                  cniza Сегодня, 08:43
                  +3
                  Надоели они и не только нам , но все их боятся и продолжают искать их благосклонности , пресмыкаться и ждать подачек.
                  1. bouncyhunter Офлайн
                    bouncyhunter Сегодня, 08:48
                    +2
                    Цитата: cniza
                    продолжают искать их благосклонности , пресмыкаться и ждать подачек.

                    Возникла ассоциация :
                    1. cniza Офлайн
                      cniza Сегодня, 08:51
                      +3
                      США не могут существовать по другому , у них все построено на ограблении и унижении других.
            2. a.s.zzz888 Офлайн
              a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
              +1
              Привет, Паша! hi ...мерикатосы никогда себя ущемлять не будут, а другие... а кто для них другие? так, временные попутчики, которых при желании можно и поменять...
              1. a.s.zzz888 Офлайн
                a.s.zzz888 Сегодня, 08:40
                +1
                Виктор, hi ! ...спят и видят мерикатосы подобное, и на протяжении многих десятилетий... походу ещё с начала прошлого века...
                1. cniza Офлайн
                  cniza Сегодня, 08:50
                  +4
                  Приветствую! hi , паразитов рано или поздно , но уничтожают...
                  1. a.s.zzz888 Офлайн
                    a.s.zzz888 Сегодня, 09:15
                    +1


                    cniza (Виктор) Сегодня, 08:50 ... паразитов рано или поздно , но уничтожают...

                    ...а надо, ох как надо!!! ... давно они уже, многие лишние года на этой бренной земле кровь сворачивают..
        2. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 09:15
          +1
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Саша ! hi
          И я заверяю вас, что немецкому народу это не нравится

          О как ! Американцы лучше немцев знают что немцам нужно ? Типичная для США политика ...

          Я усмотрел, в данном опусе некую угрозу цветной революции, народу не нравится, как бы чего не вышло...
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:21
            +2
            Цитата: НИКНН
            Я усмотрел, в данном опусе некую угрозу цветной революции

            Ну , матрасы на цветных революциях собаку съели . Так что всё возможно .
        3. KOCMOC Офлайн
          KOCMOC Сегодня, 10:51
          +2
          Цитата: bouncyhunter
          О как ! Американцы лучше немцев знают что немцам нужно ? Типичная для США политика ...

          Более точная формулировка будет выглядить так: "Американцы лучше немцев знают что нужно американцам" wassat
      2. Кубик123 Онлайн
        Кубик123 Сегодня, 08:40
        0
        Цитата: Logall
        И те, кто деньги теряет (или кому уже точно не обломится, Польше к примеру), кричат о демократии громче всего!

        Польша тоже теряет деньги. Трубопровод после Украины идет в Германию по территории Польши. Они тоже получают сейчас деньги за транзит, а после постройки СП-2 перестанут.
        1. Logall Онлайн
          Logall Сегодня, 09:09
          +3
          Я имел ввиду то, что благодаря польской вассальности СП и СП-2 мимо них проходит... Уже бабло потеряно. Уже не обломится, а могли ведь за транзит и дальше...
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 08:25
      0
      Он не принимает на грудь.он от рождения такой.одним словом янки
  2. Перейра Офлайн
    Перейра Сегодня, 08:17
    +3
    Трамп врать не будет. Немцам это очень не нравится. Когда немец открывает кран газовой плиты, он тщательно принюхивается. Амерский газ пахнет свободой, а Российский тоталитаризмом. Пища приготовленная на Российском очень сильно отличается как по вкусовым качествам, так и по воздействию на человеческий организм.
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:56
      +1
      По ГОСТу наличие демократии в нашем газе не предусмотрено. wassat Он и без демократии хорошо горит.
  3. Сармат Саныч Офлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 08:19
    +2
    Что и следовало ожидать - вашингтонский пук в лужу в ответ на строительство СП-2, которое уже идет полным ходом. Но интереснее другое - Газпром с европартнёрами начинают обсуждать СП-3)). Похоже цены на металлолом с 1.01.2020-го резко упадут вследствие укродемпингаlaughing. Хотя я бы предложил майданутым сделать из ГТС самый большой в мире Гиперлуп и чухать по нему в Европу на сбор клубники со скоростью звукаsmile.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
    +1
    ...задружили поляки с мерикатосами вовсю... походу там в фашингтоне решили сменить всё таки лидера гейропы... только вот по экономике на разных чашах весов находятся немцы и поляки...
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:35
    +1
    Цитата: bouncyhunter
    Американцы лучше немцев знают что немцам нужно

    ------------------------
    Паша, ну ёлы-палы, конечно демократический газ лучше тоталитарного. Это же для них аксиома. laughing
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    +1
    США не собираются вводить санкции
    Трудно сказать, что вдруг повлияло на изменение позиции Трампа, который грозил санкциями тем кто участвует в строительстве "СП-2". Но явно не позиция Меркель, которая наконец нашла в себе силы сказать о том, что думают немцы по этому проекту.
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:36
    +2
    Цитата: Бультерьер
    иногда чувство, что Трамп тоже принимает на грудь

    --------------------------------------
    Ну у Трампа же другая страсть, скорее всего смазливую лярву-курву присмотрел в Пшечне. wink
  8. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:38
    +2
    яд членов ЕС относятся к этому вопросу «чувствительно» и хотят альтернативы – будь то сжиженный газ из США или Трансадриатический газопровод, отметил Перри, добавив, что иная позиция по этому вопросу лишь у Германии, и, может быть, у
    Ага , прям так против , что аж кушать не могут ..Да только и ждут запуска , а строить терминалы особо желанием не горят . Как запустят , так и все противники с удовольствием пользоваться будут газом и с Северного и из Турецкого потоков А Трансадриатический пока лишь разговоры , во многом из-за него и весь сирийский кильдим ..
  9. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:38
    0
    Цитата: Перейра
    Трамп врать не будет. Немцам это очень не нравится. Когда немец открывает кран газовой плиты, он тщательно принюхивается. Амерский газ пахнет свободой, а Российский тоталитаризмом.

    -------------------------------------
    Трамп наоборот всю правду валит. А немцам он может припомнить другой газ, нацистский Циклон-Б.
  10. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 08:49
    +2
    Президент Польши поддержал Трампа и выразил надежду, что тот сможет остановить строительство газопровода. «И я надеюсь, что он это решение примет», – сказал Дуда.

    Как в том мультике Шерхан и шакал Табаки "...а, мы пойдем на север..." . Как же мечтают власти Польши и Украины проснуться утром, а вместо России рядом США. Ан, нетcrying
  11. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:54
    +1
    Вот и сформировался "Клуб обиженных российским газом" - США, которые хотели бы за десятки миллиардов долларов продавать Германии свой газ, Польша и Украина, которые выпадают из числа стран-транзитеров при поставках газа через "Северные потоки" lol
  12. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 09:04
    +1
    Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
    Несите ваши денежки - иначе быть беде.
    И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
    И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
    Заройте в землю, где...
  13. asiat_61 Офлайн
    asiat_61 Сегодня, 09:04
    +1
    Германские власти «неуместно» расходуют деньги налогоплательщиков, вкладывая их в «Северный поток-2», передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа, сделанное по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.........Не поддаётся ни какой логике. Президент США, делает заявление сославшись на слова президента польши , о не померных тратах Германии. Ну , всё приехали. Даже на базаре так ни кто не разговаривает. Это даже : не одна баба сказала.
  14. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 09:05
    +3
    На мой взгляд агент Кремля Дональд Трамп пока всё делает правильно:
    1. Способствует быстрейшему созданию полномасштабного союза между Россией и Китаем
    2. Помогает Эрдогану осознать, что только Россия союзник Турции
    3. Делает всё, чтобы нормальная Западная Европа(а не какие-то дуды или грибыотпускайте) чуствовала себя некомфортно с таким союзником, как США.
    и всякое такое.
    И вообще он мне напоминает Жырика. Такой же неадекват если приходится выступать по ящику (или в твиттере), а когда доходит до реальных дел - голосует так, как надо ВВП. wink
  15. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 10:00
    +1
    Удивительно то, что Трамп считает европейцев дураками.
  16. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 10:06
    +1
    Просто переживают за кредиты Усраины , которые ей отдавать придется натурой.
  17. Кент0001 Офлайн
    Кент0001 Сегодня, 10:50
    0
    Трампон...он такой Трампон,- исключительны блин, за других хочет решать.
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 11:25
      0
      Кстати г-жа Мэй тоже агент Кремля.
      Что только ни сделала, чтобы деньги российских беглых вернулись в Россию. Буквально всё!
      Надо бы руководству «гру» подумать о присвоении ей внеочередного воинского звания.