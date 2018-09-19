Неуместные траты: Трамп упрекнул ФРГ за «Северный поток-2»

Мы этого делать не планируем, но мы думаем, что, к большому сожалению, немецкие граждане платят миллиарды долларов в год за топливо из России. И я заверяю вас, что немецкому народу это не нравится,

Германские власти «неуместно» расходуют деньги налогоплательщиков, вкладывая их в «Северный поток-2», передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа, сделанное по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.При этом, по словам Трампа, США не собираются вводить санкции в отношении компаний и физических лиц, участвующих в строительстве газопровода.сказал он журналистам.Президент Польши поддержал Трампа и выразил надежду, что тот сможет остановить строительство газопровода.По его словам, в данном случае решение в руках американского президента. «И я надеюсь, что он это решение примет», – сказал Дуда.Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявлял, что предполагаемые санкции в отношении «Северного потока-2» прежде всего связаны с транзитом российского газа по территории Украины. Другая причина – ограниченное число поставщиков газа в Европу.Ряд членов ЕС относятся к этому вопросу «чувствительно» и хотят альтернативы – будь то сжиженный газ из США или Трансадриатический газопровод, отметил Перри, добавив, что иная позиция по этому вопросу лишь у Германии, и, может быть, у Австрии.Напомним, проект нового газопровода мощностью 55 млрд. кубов в год предполагает строительство двух ниток по дну балтийского моря из России в Германию. Самым ярым противником строительства «Северного потока-2» является Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа в страны Европы.